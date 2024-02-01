Vytvořte optimalizovanou strukturu agilního týmu

Zeptejte se jakéhokoli týmu vývojářů softwaru, jak řídí více projektových výstupů a vývojových procesů, a jejich odpověď bude směřovat k metodikám agilního vývoje.
Agilní metodika, neboli agilní rámec projektového řízení, se řídí iterativním přístupem k projektovému řízení. Projekty se rozdělují na menší fáze a každá fáze se dokončuje prostřednictvím neustálého zlepšování a spolupráce a různých fází plánování, provádění a hodnocení.
Podle společnosti Radix je Agile v současnosti jednou z nejčastěji používaných metodik projektového řízení na světě a přibližně 61 % společností používá Agile pro vývoj softwaru.
Ale co je to agilní tým a jak můžete tento přístup využít pro řízení projektů a vývoj softwaru?
V tomto průvodci se dozvíte vše, co potřebujete vědět. Pojďme na to!
Co tvoří agilní tým?
„Agile“ je dnes synonymem pro rychlost, flexibilitu a orientaci na zákazníka.
Agilní týmy nejsou jen o procesech a sprintech; jsou o motivovaných jednotlivcích, kteří sdílejí společnou vizi a prospívají v neustálém učení a přizpůsobování se. Agilní tým tedy tvoří skupina lidí s různými (a rozmanitými) dovednostmi, kteří spolupracují v několika fázích na dokončení projektu.
Agilní týmové struktury jsou často malé, takže každý člen týmu je pečlivě vybírán tak, aby splnil jeden nebo více obchodních cílů. To také znamená, že každý člen týmu má více dovedností a musí spolupracovat, aby úspěšně dokončil jednotlivé fáze.
Toto jsou základní charakteristiky struktury agilního týmu:
- Víceoborové dovednosti: Každý člen agilního týmu musí přispívat do více než jedné disciplíny.
- Mezifunkční: Každý člen týmu je sice odborníkem v jedné oblasti, ale má také doplňkové dovednosti, které zvyšují hodnotu celé struktury týmu.
- Spolupráce: Jelikož agilní týmy spolupracují na dosažení jediného cíle, musí spolupracovat, komunikovat, sdílet nápady, vzájemně se školit, nabízet pomoc a dobře spolupracovat s ostatními týmy a členy.
- Nehierarchické: Aby byla spolupráce plynulá, jsou agilní týmy nehierarchické. Struktura agilního týmu je plochá a odpovědnost a povinnosti jsou rovnoměrně rozděleny.
Tradiční vs. agilní týmové struktury
Nyní, když rozumíme struktuře agilního týmu, pojďme se podívat na základní rozdíly mezi agilními a tradičními týmy.
Tradiční týmy
Tradiční týmy často používají metodiku vodopádu, která využívá lineární postup. V tomto případě manažeři plánují a vytvářejí strategii postupu vpřed a tým tento plán realizuje. Dynamika týmu je definována na základě konkrétních odpovědností, cílů a odborných znalostí členů týmu.
Tradiční týmy proto často:
- Postupujte podle tradiční metodiky řízení projektů a vytvořte jasnou hierarchii. Existují zaměstnanci, vedoucí týmů, manažeři, vedoucí pracovníci na úrovni C a tak dále.
- Úkoly definují manažeři a přidělují je týmům, které je delegují na členy prostřednictvím vedoucích týmů. Role a každodenní činnosti každého člena jsou jasně definovány.
- Tradiční model ponechává málo prostoru pro sdílení dovedností a mezifunkční spolupráci, protože každý člen týmu je najímán na základě konkrétních dovedností a podle toho mu jsou přidělovány úkoly.
- Tradiční model funguje pro větší organizace, které k dosažení výsledků potřebují hierarchii a lineární řízení projektů. Je také vhodný pro projekty, které se obecně příliš neodchylují od plánů, nebo pro projekty, které vyžadují přísné termíny dokončení.
Agilní týmy
Agilní metodika naopak spočívá v dokončování projektu v iterativních fázích. Jelikož každá fáze vyžaduje lidi s širokou škálou dovedností, struktura týmu se liší od tradičního vodopádového přístupu.
Agilní tým je skupina lidí s různými dovednostmi, kteří jsou schopni sami realizovat každou fázi a celý projekt.
- Agilní tým je často malý (5–10 členů) a skládá se z členů, kteří společně disponují všemi dovednostmi potřebnými k dokončení projektu.
- Agilní týmy jsou vysoce spolupracující. Jelikož každá fáze prochází všemi stupni vývoje v krátkém čase, je nezbytná správná komunikace a spolupráce týmu.
- Agilní týmová struktura se skládá z lidí s různými dovednostmi, kteří mohou pracovat v mezifunkčním prostředí. Výsledkem je, že se členové navzájem učí a předávají si znalosti. To také znamená, že úkoly nejsou striktně přidělovány a zkušení členové agilního týmu si mohou vybírat úkoly podle požadavků projektu a svých dovedností.
- Agilní týmy nejsou hierarchické. Struktura týmu je plochá a každý člen nese stejnou odpovědnost za rychlost dodání agilního projektu.
Tento zjevný kontrast zdůrazňuje výrazný rozdíl ve filozofii a přístupu. Zatímco tradiční struktury upřednostňují předvídatelnost a kontrolu, Agile se opírá o flexibilitu a přizpůsobivost.
Díky přijetí základních principů mezifunkčnosti, analýzy procesů, autonomie a iterativního vývoje dosahují agilní týmy nové úrovně reakceschopnosti, přizpůsobivosti a orientace na zákazníka.
Typy agilních týmových struktur
Ačkoli agilní týmová struktura nemá žádné pevně dané role, některé požadavky jsou společné pro většinu projektů. Typický agilní tým tedy bude sestávat z následujících členů:
Generalista
Agilní tým generalistů je tým, ve kterém má každý člen širokou škálu dovedností, ve kterých vyniká, ale obecně není odborníkem v žádné z nich. Jelikož každý člen týmu má více dovedností (a tyto dovednosti se překrývají), mohou dosáhnout svých cílů prostřednictvím spolupráce a týmové práce. Dva členové, kteří se vyznají ve vývoji front-endu, mohou spolupracovat a vzájemně si doplňovat případné mezery ve znalostech.
Tato struktura funguje dobře pro menší týmy a nemusí být vhodná pro kritické role (nebo úkoly), které vyžadují odborníky.
Specialista
Specialista je odborník v určité oblasti. Agilní tým specialistů se skládá ze skupiny těchto specialistů. Každý specialista má základní dovednosti a je zodpovědný za svou oblast. V tomto přístupu se role a odpovědnosti často definují automaticky na základě specializace každého člena.
Tato metodika je opakem generalistické struktury a používá se v případě projektů (nebo úkolů), které jsou klíčové pro danou misi.
Hybridní
Jak jste možná uhodli, hybridní agilní tým je heterogenní směsicí generalistů a specialistů. V tomto modelu specialisté přebírají komplexní úkoly v rámci fáze, ve které jsou odborníky, zatímco generalisté vyplňují mezery a udržují tým pohromadě.
Agilní týmy jsou často hybridní. Generalisté v týmu umožňují flexibilitu a přizpůsobivost (což je charakteristickým rysem agilní metodiky) a specialisté zajišťují kvalitní výsledky.
Paralelní
V prvních třech modelech zůstávají struktura týmu a výstupy mezi jednotlivými iteracemi víceméně stejné.
V paralelní struktuře týmy mění úkoly s každou iterací. Tým, který v jedné iteraci pracoval na back-endových systémech, může v další iteraci pracovat na front-endovém vývoji.
To umožňuje paralelní provádění různých iterací a zároveň umožňuje členům přispívat do jiných oblastí projektu. Členové mohou v tomto procesu zdokonalovat své dovednosti a přinášet nové pohledy do každé oblasti v rámci iterace.
Podtým
Ačkoli v Agile neexistují hierarchie, můžete narazit na strukturu, která se jí velmi podobá, tzv. strukturu podtýmů.
V tomto přístupu může být agilní tým součástí většího týmu nebo několika agilních týmů, které spolupracují. Každý agilní tým je zodpovědný za určitou část iterace, ale fáze je dokončena pouze tehdy, když uspějí všechny týmy.
Podtýmy se často tvoří, když jsou fáze příliš rozsáhlé na to, aby je zvládla jedna agilní týmová struktura.
Klíčové role a odpovědnosti v agilním týmu
Ačkoli agilní tým není hierarchický, agilní rámec vyžaduje organizační strukturu.
Níže jsou uvedeny struktury agilních týmů a role uznávané v agilním manifestu:
Vlastník produktu
Produktový vlastník je zodpovědný za pochopení potřeb stakeholderů a klientů, jejich sdělení týmu a zajištění jejich splnění během celého životního cyklu agilního projektu.
K dosažení tohoto cíle se produktový vlastník bude pravidelně scházet se zainteresovanými stranami a týmem, aby zajistil, že projekt je na správné cestě. V případě potřeby také poskytuje poradenství, protože nejlépe rozumí potřebám klienta.
Vedoucí týmu nebo Scrum master
Vedoucí týmu (nebo scrum master ve Scrumu) je v podstatě zodpovědný za všechny členy týmu a jejich výstupy. Vybírá lidi, buduje tým, usnadňuje spolupráci, řídí úkoly a pracovní toky, vede schůzky atd.
Vedoucí týmu je zodpovědný za to, aby tým pracoval podle principů uvedených v Agile manifestu.
V závislosti na typu agilní praxe může mít tato role různé názvy. Odpovědnosti však zůstávají stejné. V agilních týmech Scrum se například vedoucí týmu nazývá Scrum Master.
Členové týmu
Zahrnuje všechny členy agilního týmu pro vývoj produktů. V závislosti na typu podnikání a týmu mohou být členy vývojáři, designéři, testeři, marketingoví pracovníci, prodejci atd. V oblasti IT a vývoje softwaru (kde je Agile nejoblíbenější) jsou typické role definovány takto:
- Vývojář: Píše kód, vytváří produkt a je zodpovědný za jeho technické zpracování a uvedení do života.
- Návrhář: Vytváří uživatelský tok a definuje vizuální estetiku produktu.
- Tester: Testuje produkt na přítomnost chyb a dalších problémů simulací různých scénářů. Vývojář a tester spolupracují na vytvoření produktu bez chyb.
V závislosti na definované struktuře může být každý člen týmu generalistou, specialistou nebo obojím. Členové týmu spolupracují s vedoucím týmu na splnění cílů, které definuje vlastník produktu, aby uspokojili zainteresované strany.
Konzultanti/odborníci v dané oblasti
Jednou z klíčových vlastností agilního rámce je flexibilita a přizpůsobivost. To znamená, že projekt se může měnit, aby vyhovoval měnícím se požadavkům trhu a podmínkám, jak prochází iteracemi.
Tyto změny vyžadují určité dovednosti nebo odborné znalosti, které v rámci struktury agilního týmu neexistují. V takových případech může vedoucí týmu požádat o pomoc SME nebo konzultanta. Tito lidé jsou specialisté v dané oblasti a často pracují s týmem po krátkou dobu, během které poskytují podporu a poradenství.
Pro řízení specializovaného agilního týmu mohou vývojové týmy použít specializované formuláře, aby zaznamenaly podrobnosti požadavku a předaly požadavky specializovaným týmům.
Zainteresované strany
Zainteresované strany jsou primárními účastníky projektu. Jsou ovlivněny výsledkem a také výsledek ovlivňují. Zainteresovanou stranou může být klient, investor, představenstvo atd.
Jejich potřeby určují podobu projektu a všechny následné strategie. Zainteresované strany se často nezapojují do každodenních činností a obvykle komunikují prostřednictvím vlastníka produktu.
Vytvoření efektivní struktury agilního týmu
Po pochopení metodiky Agile, jejích výhod a způsobu fungování agilních týmů můžete zvážit implementaci Agile sami. Rádi bychom se s vámi podělili o několik kroků k vybudování efektivní agilní týmové struktury:
Vyberte si agilní metody
Existují různé agilní metody, jako například Scrum, Kanban atd. Vyberte si jednu nebo více z těchto metod v závislosti na odvětví a typu práce. Metoda bude mít velký vliv na strukturu a fungování týmu.
Definujte úroveň dovedností
Budete sestavovat tým generalistů, tým specialistů, nebo se rozhodnete pro hybridní přístup? Toto rozhodnutí ovlivní, koho najmete a jak bude tým strukturován.
Podporujte přizpůsobivost
Agilní rámec se vyznačuje přizpůsobivostí. Podporujte tento smysl pro přizpůsobivost také v rámci týmu. Každý člen týmu by měl od samého začátku vědět, že se od něj bude očekávat osvojování nových dovedností, práce v různých rolích atd.
Postupujte podle Tuckmanových fází vývoje skupiny
Obecně lze říci, že každý člen agilního týmu prochází čtyřmi fázemi:
- Spoléhejte se na vedení a produktového vlastníka, kteří vám poskytnou potřebné pokyny.
- Seznamte se s jejich rolemi a přijměte odpovědnost bez nutnosti dalšího vedení.
- Posiluje se pouto s ostatními členy týmu a začíná přijímat týmové odpovědnosti.
- Začínají podávat nejlepší výkony a dosahovat optimálních výsledků
Využijte technologie
Technologie může vaši cestu k Agile výrazně urychlit. Softwarová řešení jako ClickUp poskytují vlastníkům produktů a vedoucím týmů všechny nástroje potřebné k efektivnímu řízení agilního týmu.
Funkce jako úkoly a podúkoly, tabule a Ganttovy diagramy umožňují týmům implementovat agilní rámec a vedoucím sledovat pokrok.
Řízení agilních týmů pomocí ClickUp
Vlastníci produktů a vedoucí pracovníci mohou pomocí správných nástrojů řídit týmy efektivněji. Jedním z takových nástrojů je software pro řízení projektů ClickUp.
ClickUp Agile poskytuje projektovým manažerům, Scrum týmům a vývojovým týmům všechny funkce potřebné k nastavení a správě agilního týmu a fází. Od správy úkolů a pracovní zátěže až po analytiku a reporting – vše můžete spravovat z jedné platformy.
S organizačním schématem ClickUp můžete efektivně pracovat na agilním řízení týmu a získat náskok. Místo toho, abyste začínali od nuly, můžete využít naše hotové agilní šablony k řízení jednotlivých zdrojů, definování vztahů a přijetí agilního prostředí pro vaše týmy.
Pokud chcete ve své organizaci zavést agilní metodiky a umožnit agilní vývoj produktů a spolupráci týmů, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!
Často kladené otázky
1. Jak funguje agilní tým?
Agilní týmy se skládají z multifunkčních a samostatných jednotlivců, kteří jsou vybráni k provedení konkrétního úkolu v rámci projektu. Tito jednotlivci jsou vybíráni na základě svých specifických odborných znalostí a mohou pracovat ve svých příslušných oblastech podnikání, aby pomohli dosáhnout společného cíle.
Tento specializovaný agilní tým spolupracuje napříč odděleními, což umožňuje souběžný průběh více mezifunkčních projektů s minimálními prostoji a zpožděními.
2. Jaké jsou různé role v Agile?
Mezi různé role v Agile patří zainteresované strany, vlastníci produktů, vedoucí týmu, agilní projektoví manažeři a členové týmu.
3. Jaká je ideální struktura agilního týmu?
Ideální agilní tým by měl mít plochou strukturu, což znamená, že všichni členové týmu mají stejnou odpovědnost a svobodu pracovat samostatně. Velikost tohoto týmu je malá nebo štíhlá, s 3–10 lidmi.
Tím se zajistí, že tým bude zodpovědný za své činnosti, a zlepší se interní komunikace, takže tým bude fungovat hladce. Pomáhá to také projektovým manažerům efektivně rozdělovat činnosti a řídit takový tým.
4. Proč je agilní struktura nezbytná?
Agilní struktura je rámec pro řízení malých týmů v závislosti na projektových aktivitách, pracovních postupech a rolích týmu. To je velmi důležité, protože zajišťuje, že každý člen týmu zná své úkoly a cíle, a zároveň podporuje aktivní komunikaci a transparentnost. Pomáhá týmům vzájemně si důvěřovat, přijímat změny a prosperovat v dynamickém prostředí.
5. Jak mohou softwarové nástroje jako ClickUp pomoci při organizaci agilního týmu?
Nástroje jako ClickUp jsou vytvořeny pomocí agilních rámců a pomáhají projektovým manažerům pracovat na více projektech bez rizika. Vzhledem k tomu, že agilní tým je samosprávný, může být sledování každodenní práce a cílů výzvou pro vedoucí týmů a vlastníky produktů.
Intuitivní rozhraní a výkonné funkce ClickUp zefektivňují pracovní postupy, zvyšují transparentnost a zajišťují, že všichni mají stejné informace. Pomocí vizuálních prvků poskytuje jasný přehled o úkolech, rozděluje výstupy a zdroje a sleduje pokrok v projektových backlogech. To pomáhá projektovému manažerovi činit včasná rozhodnutí a zajistit úspěšné dodání produktu.