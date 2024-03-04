Shrnutí knihy Measure What Matters Most: Demystifikace OKR

Cíle jsou pro podniky tím, čím jsou mapy pro kapitány – vedou je na cestě k významným úspěchům. A jaký lepší způsob, jak se naučit stanovovat cíle, než z reálných příběhů o úspěchu? 💸
Knihu Measure What Matters napsal uznávaný investor s vynikajícími výsledky. Autor nám v ní poodhaluje tajemství svého úspěchu, seznamuje nás s cíli a klíčovými výsledky (OKR) a poskytuje praktické rady v oblasti managementu.
Tyto cenné poznatky jsou proloženy příklady z bohaté kariéry autora, který spolupracoval s takovými giganty, jako jsou Google a Intel.
Pokud se chcete seznámit s konceptem systému OKR a zjistit, jak může revolučně změnit vaše strategické plánování, přečtěte si naše shrnutí knihy Measure What Matters Most. Shrnuli jsme klíčové postřehy z tohoto manažerského mistrovského díla a přidali několik tipů, které vám pomohou uplatnit tyto poznatky ve vašem pracovním prostředí.
Measure What Matters Shrnutí knihy v kostce
Autor: John Doerr
Počet stran: 320
Rok vydání: 2017
Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny
Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs je povinnou četbou pro všechny, kteří se zajímají o strategické plánování. Ačkoli je kniha plná cenných informací, čte se velmi snadno.
Knihu napsal John Doerr, elektrotechnik a renomovaný venture kapitalista, který sehrál významnou roli v úspěchu světově proslulých společností, jako jsou Amazon, Google a Intuit.
Hlavním konceptem, kterým se kniha zabývá, je systém OKR – Objectives and Key Results (cíle a klíčové výsledky), který poskytuje jednoduchou, ale účinnou strategii stanovování cílů pro sladění práce společnosti s jejím konečným posláním. Kniha vysvětluje, jak úspěšné procesy vyžadují obojí:
- Cíle: Vedou vás od začátku do konce tím, že stanovují požadované výsledky.
- Klíčové výsledky: Představují měřitelné výstupy, konkrétní čísla, která vyjadřují dosažení cíle 🧮
Doerr strukturoval knihu tak, aby propojoval teorii s praxí. Poskytuje podrobné pokyny pro celý proces stanovování a sledování cílů – od koncepce a stanovení priorit až po závěrečné shrnutí a zlepšení výkonu. Sdílí také tipy, jak udržet silnou a zdravou kulturu na pracovišti. Aby své myšlenky lépe vysvětlil, ilustruje je příklady OKR z reálných úspěšných společností.
Na začátku knihy nám autor přibližuje, jak systém OKR vznikl – přečtěte si příběh níže.
Historie OKR
Koncept cílů a klíčových výsledků vytvořil Andy Grove, podnikatel a bývalý generální ředitel společnosti Intel, kde Doerr na začátku své kariéry pracoval. Doerr byl velkým zastáncem Groveových myšlenek a považoval ho za největšího manažera své i jakékoli jiné éry. V knize Doerr uvádí, že Groveův systém byl pilířem jeho síly během celého jeho profesního rozvoje.
Zatímco Grove vymyslel OKR, Doerr vytvořil zkratku a dále popularizoval tento koncept, který v roce 1999 zavedl ve společnosti Google.
Grove založil svůj systém na modelu řízení podle cílů (MBO) Petera Druckera. Tento model byl v té době průkopnický a zaváděl myšlenku, že řízení by mělo být založeno na důvěře a orientováno na výsledky. Předtím vládla tradiční hierarchická struktura řízení, kterou zavedli Henry Ford a Frederick Winslow Taylor. Ačkoli byla teorie MBO revoluční, měla své nedostatky, které se OKR pokusilo překonat.
Hlavní body z knihy Measure What Matters od Johna Doerra
V průběhu let Doerr nashromáždil obrovské znalosti o managementu a pomocí přístupu OKR proměnil řadu start-upů v úspěšné podniky. 💼
Následující části zdůrazňují některé z nejvýznamnějších konceptů, které autor diskutuje v knize Measure What Matters. Pojďme se do toho pustit!
1. Základní pravidla OKR podle Dr. Grovea
Doerr vysvětluje, že upřímnost, nesobeckost a oddanost týmu a jeho poslání jsou jádrem Groveovy filozofie OKR. Nicméně, Groveův systematický inženýrský přístup je to, co nakonec vedlo k úspěchu společnosti Intel a dalších společností, které řídil.
Toto je sedm nejdůležitějších lekcí, které se Doerr naučil od Grovea a které tvoří základ celé knihy:
- Méně je více: Pečlivý výběr cílů je zásadní – ne více než pět najednou.
- Stanovujte firemní cíle zdola nahoru: Motivace je obvykle nízká, když všechny týmové cíle pocházejí shora. Přibližně polovina z nich by měla pocházet z první linie podniku, tj. od zaměstnanců.
- Žádné diktování: OKR by měly být výsledkem společného úsilí a pro zajištění dosažení cílů je nezbytná kolektivní dohoda.
- Zůstaňte flexibilní: Vzhledem k změnám byste měli opustit své vlastní cíle, které již nejsou relevantní.
- Odvažte se selhat: Když riskujete a překonáváte sami sebe, dosáhnete obrovského úspěchu.
- Nástroj, ne zbraň: Nepoužívejte OKR k hodnocení pracovního výkonu někoho jiného nebo k určování jeho výdělků.
- Buďte trpěliví: Skutečná změna vyžaduje čas a mnoho pokusů a omylů. Společnosti potřebují přibližně čtyři až pět čtvrtletních cyklů OKR, aby se přizpůsobily novému systému, a ještě více, aby v něm vynikly.
2. Super síla OKR č. 1: Zaměřte se na priority a držte se jich
Prvním krokem při stanovování cílů je položit si otázku, jaké jsou vaše klíčové ambice pro nadcházející tři, šest nebo dvanáct měsíců. Zaměřte se pouze na naléhavé cíle, které mohou ve vaší společnosti přinést skutečné změny.
Po určení co je čas přejít k jak – vašim klíčovým výsledkům. Jedná se o měřítka, která budou naznačovat dosažení vašich vlastních cílů. Podle Doerra byste neměli mít více než pět klíčových výsledků (KR) na jeden cíl. Doporučuje kombinovat kvantitativní a kvalitativní měření KR, aby bylo zajištěno komplexní hodnocení a zlepšení.
Je také důležité objasnit důvody a být transparentní vůči zaměstnancům. Budou motivovanější, pokud budou vědět:
- Proč to dělají?
- Jak tyto snahy přispívají k jejich osobnímu růstu a růstu společnosti
Zbývá už jen určit kdy. Doerr doporučuje maximálně pět závazných cílů za cyklus. S ohledem na potřeby a schopnosti vaší organizace byste měli také určit kadenci. Většina společností sleduje KRs ročně nebo čtvrtletně, případně používá hybridní model. 📆
3. Super síla OKR č. 2: Sladění a propojení pro týmovou práci
OKR by měly být transparentní. Tím, že je zpřístupníte všem, zajistíte, že budou všichni na stejné vlně, a vyhnete se zbytečné práci. Je také důležité být otevřený kritice – každý by měl mít možnost poskytovat a přijímat objektivní zpětnou vazbu v zájmu společného dobra.
Přístup OKR může být obzvláště přínosný pro společnosti s více pobočkami a vzdálenými zaměstnanci. Spojuje týmy a podporuje spolupráci. 🤝
Tato část knihy se také zabývá neefektivností tradičního kaskádového modelu řízení. V tomto modelu shora dolů stanoví vrcholové vedení cíle a předává je nižším úrovním hierarchie, jejichž práce je určována výhradně vedoucími pracovníky. Tento model je problematický z několika významných důvodů:
- Je to časově náročné: Trvá věky, než se rozhodnutí dostanou dolů po hierarchii, i když společnost není velká.
- Je nepružný: Jakmile je práce jednou zahájena, je téměř nemožné revidovat stanovené cíle.
- Podkopává to přínos zaměstnanců v první linii: Tito zaměstnanci mají často přímější vztah k produktu a zákazníkům než vedoucí pracovníci.
- Brání horizontální, mezifunkční spolupráci: Neumožňuje spojit síly různých týmů a vytvořit něco výjimečného.
V některých naléhavých situacích může být nezbytný model shora dolů, ale obecně by zaměstnanci měli pod vedením svého manažera přispívat k asi polovině stanovených OKR.
4. Super síla OKR č. 3: Sledování odpovědnosti
Cyklus OKR má tři fáze – počáteční nastavení, systematické sledování v polovině cyklu a závěrečné zhodnocení.
Během fáze nastavení Doerr doporučuje pro větší pohodlí používat software pro správu OKR. Tento typ nástroje vám umožňuje vytvářet, upravovat, měřit a hodnotit ambiciózní OKR. Může zajistit snadnou dostupnost informací, podpořit zapojení zaměstnanců a pomoci propojit jednotlivce se podobnými zájmy. Je také časově a nákladově efektivní, protože eliminuje potřebu zbytečných schůzek a dokumentace.
Ve fázi sledování v polovině života autor diskutuje o tom, jak pokrok motivuje zaměstnance. Podle něj jsou procenta nejvýraznějším způsobem, jak to vizualizovat. V ideálním případě byste měli během čtvrtletí pořádat schůzky, abyste analyzovali své OKR a odhalili případné překážky. Sdílení stanovených cílů s ostatními ve společnosti může také zvýšit motivaci.
Závěr zahrnuje důkladnou analýzu po dokončení práce na OKR. Měli byste použít objektivní bodování, sebehodnocení a reflexi, abyste získali cenné poznatky pro budoucí OKR. Pokud jste svůj cíl nesplnili, zkuste to znovu v příštím čtvrtletí s novým měřítkem klíčových výsledků nebo přehodnoťte jeho potřebu.
5. Super síla OKR č. 4: Snažte se o úžasné výsledky
OKR nás motivují k testování limitů a překračování hranic naší komfortní zóny. Podle knihy by společnosti měly stanovit dva typy cílů:
- Závazné: Cíle, které musíte dosáhnout v určitém časovém rámci, aby společnost mohla fungovat, například nábor zaměstnanců a vydávání nových funkcí.
- Ambiciózní: Tyto cíle, známé také jako stretch goals, jsou riskantní a náročné, ale mají potenciál posunout společnost vpřed prostřednictvím inovací.
Ve stejném duchu autor Steven Levy vytvořil výraz evangelium 10x, kterým popisuje odvážné cíle, které odlišují výjimečné společnosti od ostatních. Jednou z takových společností je Google, který dokázal poskytnout 100 MB úložného prostoru pro e-maily, zatímco jeho konkurenti nabízeli pouze 2–4 MB. 📧
6. Kontinuální řízení výkonu: OKR a CFR
Ačkoli jsou roční hodnocení výkonu velmi rozšířená, sama o sobě jsou neúčinná. Místo čistého hodnocení byste se měli soustředit na proces, silné stránky a koučování.
Optimálním přístupem je systém průběžného řízení výkonu, implementovaný prostřednictvím CFR, což je zkratka pro:
- Rozhovory: Měli byste pravidelně pořádat individuální schůzky a nechat zaměstnance vést diskusi. Cílem těchto schůzek by mělo být vzájemné zlepšování výkonnosti, měly by hodnotit pokrok a zabývat se tématy, jako jsou OKR zaměstnanců, oblasti, které je třeba zlepšit, profesní cíle a úspěchy.
- Zpětná vazba: Všichni zaměstnanci by měli poskytovat a přijímat zpětnou vazbu. Tímto způsobem můžete odhalit problémy, rychle je vyřešit a společně se posunout vpřed.
- Uznání: Ocenění vynikající práce může být velkou motivací k dalšímu úsilí. Zaměstnance byste měli často chválit, inspirovat kolegy, aby se navzájem chválili, a být konkrétní v tom, co chválíte.
Ambiciózní OKR usnadňují systém průběžného řízení výkonu tím, že nám přesně ukazují, o čem mluvit a co oslavovat.
7. Podporujte zdravé hodnoty
Kultura organizace může určovat její efektivitu a úspěch. Když společnost podporuje zdravé hodnoty, je snazší zapojit všechny do plnění cílů a rozhodování. Taková kultura také podporuje samostatnou práci, která vyžaduje minimální dohled.
Aby toho bylo možné dosáhnout, musí mít celá organizace definované a společné cíle, které podporují vedoucí pracovníci, kteří jdou příkladem. OKR mohou také pomoci zajistit soudržnost a harmonii a sjednotit všechny operace.
Působivé citáty z knihy „Measure What Matters“
Nechte se na své cestě k OKR vést následujícími citáty z knihy Measure What Matters:
Nápady jsou snadné. Realizace je vše.
Cíle jsou sice důležité, ale pokud podle nich nejednáte, ztrácejí svůj smysl. Stanovení cíle je pouze prvním krokem. Abyste dosáhli hmatatelného úspěchu, musíte na něj navázat tvrdou a pečlivou prací.
„Špatné společnosti,“ napsal Andy, „jsou krizemi zničeny. Dobré společnosti je přežijí. Skvělé společnosti se díky nim zlepšují.“
Pokusme se tento pojem ilustrovat. Jako příklad použijeme kuchaře. V případě nedostatku surovin se špatný kuchař vzdá, dobrý kuchař dokáže připravit jedlé jídlo, zatímco skvělý kuchař tuto situaci využije jako příležitost vytvořit něco mimořádného a vyniknout. 🧑🍳
Ambiciózní cíle mohou být demotivující, pokud lidé nevěří, že jsou dosažitelné.
Cíle by měly být náročné a posouvat hranice možností, ale neměly by být nemožné. Ještě důležitější je, abyste si stanovili ambiciózní cíle tak, aby se zdály dosažitelné a motivovaly vás. V opačném případě budou kontraproduktivní – tlak bude příliš vysoký a povede k úzkosti. Pečlivě si stanovte priority a odvažte se některé z nich vyřadit.
Meritokracie vzkvétá na slunci.
Meritokracie je systém, ve kterém jsou úspěchy a odměny rozdělovány na základě výsledků a úsilí. Tento typ systému může ve firmách fungovat pouze pokud je transparentní. Všichni by měli být zapojeni do procesu stanovování cílů a sledování OKR a měli by mít možnost jej kritizovat.
Aplikujte poznatky z knihy „Measure What Matters“ pomocí ClickUp
Pokud si představíme systém OKR jako stavební plán, pak nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, by byl staveništěm. Stavební plán řídí stavební práce, zatímco staveniště poskytuje nástroje a prostor potřebné k jejich úspěšnému dokončení. Společně pomáhají realizovat vizi architekta. 🏛️
ClickUp je intuitivní platforma pro zvýšení produktivity, která obsahuje řadu funkcí pro zefektivnění plánování, sledování pokroku, týmovou spolupráci a další klíčové obchodní operace.
Začátky jsou vždy nejtěžší, proto ClickUp pro vaše pohodlí připravil více než 1 000 šablon, včetně šablon pro stanovování cílů a OKR.
V následujících částech se dozvíte, jak pomocí ClickUp implementovat Doerrův systém OKR ve vaší organizaci:
Krok 1: Zaměřte se na priority a věnujte se jim
Zamyslete se nad ambiciózními cíli, kterých chcete v nejbližší době dosáhnout, a zapište si je do aplikace ClickUp Goals. Jak se budou postupem času hromadit, můžete je uspořádat do složek podle cyklů nebo podle vlastního uvážení.
Doerr doporučuje sledovat cíle v oblasti prodeje a výnosů čtvrtletně nebo ročně, ale můžete tak činit i častěji a stanovit si měsíční nebo týdenní cíle, pokud to vašemu týmu nebo společnosti vyhovuje lépe. 🥅
Dalším krokem je stanovení klíčových výsledků, což můžete provést pomocí cílů v ClickUp. Platforma automaticky měří cíle na základě kritérií, která si vyberete:
- Číselné
- Peněžní
- Pravda/nepravda
Můžete také přidat popisky, aby vaši zaměstnanci pochopili důvody, které vedly k nastavení OKR. Pokud potřebujete jít do detailů, zvažte použití ClickUp Docs, bohatého textového editoru s funkcemi umělé inteligence.
K konkretizaci svých plánů použijte ClickUp Tasks. Můžete:
- Stanovte termíny
- Přiřaďte je jednotlivcům
- Přiřaďte štítky a značky priorit
- Rozdělte je na menší části pomocí podúkolů a kontrolních seznamů.
- Zaveďte závislosti úkolů, abyste podpořili horizontální, mezifunkční spolupráci.
K prohlížení a úpravám úkolů použijte jeden z mnoha zobrazení, například zobrazení ClickUp Board nebo klasické zobrazení List. Až budete připraveni, propojte úkoly s příslušnými cíli.
Krok 2: Sladění a propojení pro týmovou práci
Podle knihy Measure What Matters je při vytváření nebo revizi cílů nezbytné zapojit zaměstnance. V ClickUp to můžete udělat mnoha způsoby:
- Žádejte a poskytujte zpětnou vazbu označováním jednotlivců v úkolech nebo komentářích.
- Využijte chat ClickUp k hlubším a osobnějším diskusím.
- Vytvářejte formuláře v zobrazení Form View a shromažďujte vstupy standardizovanějším způsobem.
- Vymýšlejte nápady a vytvářejte vizuální mapy pomocí ClickUp Whiteboards.
Stejně jako systém OKR může být ClickUp velmi přínosný pro týmy pracující na dálku. Zviditelňuje všechny vaše plány a práci, synchronizuje změny a informuje o nich přispěvatele, takže všichni mají vždy aktuální informace.
Krok 3: Sledujte odpovědnost
Jakmile vy a váš tým dokončíte práci, kterou jste si stanovili pomocí OKR, můžete zaznamenat svůj pokrok v ClickUp. Platforma za vás vypočítá všechny cílové skóre a vyjádří je v procentech podle Doerrových preferencí. Můžete je všechny vidět na první pohled v přehledu pokroku.
Pro přehled o výkonu vašeho týmu nebo společnosti v reálném čase se podívejte na ClickUp Dashboards. K dispozici máte více než 50 různých karet, ze kterých si můžete sestavit ideální přizpůsobený dashboard.
K hodnocení a označování individuálního pokroku použijte vlastní pole ve své oblíbené šabloně pro správu úkolů. Své myšlenky můžete vyjádřit také několika jedinečnými způsoby:
- V komentářích k úkolům
- Jako poznámky
- V zobrazení Chatu
Nezapomeňte ocenit nejvýznamnější přispěvatele a zdůraznit jejich úspěchy, aby je všichni viděli! 🏅
Využijte sílu OKR s ClickUp
Bez ohledu na to, jak velké jsou cíle vaší společnosti nebo týmu, systém OKR je dokáže učinit zvládnutelnými. S promyšleným plánováním, harmonickou spoluprací a správnými technikami měření bude úspěch na dosah ruky.
ClickUp vám pomůže dosáhnout tohoto cíle rychleji tím, že vám poskytne nástroje pro efektivnější plánování, realizaci a měření.
Zaregistrujte se na ClickUp a připojte se k více než 800 000 týmům, které produktivně kráčí cestou k prosperitě! 🏃