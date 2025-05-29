Zjednodušte si úkoly s těmito 12 alternativami Wunderlistu v roce 2025

Když Wunderlist ukončil svou činnost, zanechal za sebou mezeru, kterou se mnoho aplikací pro správu úkolů pokusilo zaplnit, ale často neúspěšně. Možná je vaše současná aplikace neohrabaná, neumí dobře vytvářet opakující se úkoly nebo díky ní je spolupráce nudná.
Nehledáte jen seznam úkolů. Chcete něco, co je stejně intuitivní jako Wunderlist, ale výkonnější. Něco, co funguje jak pro samostatné úkoly, tak pro sdílené projekty.
Přesně to vám tento průvodce nabízí.
Vybrali jsme ty nejlepší alternativy k Wunderlistu, které jdou nad rámec základních seznamů úkolů. Ať už spravujete svůj vlastní denní program nebo vedete tým, tento příspěvek vám pomůže najít ten správný nástroj – včetně jasných výhod, nevýhod, cen a výjimečných funkcí každého z nich.
Najdeme vám váš nový oblíbený nástroj pro správu úkolů.
Nejlepší alternativy k Wunderlistu v kostce
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|– Vytváření a prioritizace úkolů pomocí umělé inteligence – Podúkoly, připomenutí, sledování času – Dokumenty, chat, automatizace a řídicí panely – Více než 1000 integrací
|Nejlepší pro jednotlivce, malé týmy a podniky, které potřebují přizpůsobitelné řízení úkolů a projektů založené na umělé inteligenci.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Todoist
|– Zadávání přirozeným jazykem – Vlastní filtry a zobrazení – Gamifikační systém Karma – Synchronizace s Google Kalendářem
|Nejlepší pro jednotlivce a freelancery, kteří hledají minimalistickou a flexibilní aplikaci pro správu úkolů s výkonnými integracemi.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/měsíc.
|TickTick
|– Integrovaný časovač Pomodoro – Sledování návyků s řadami – Hlasové zadávání a inteligentní seznamy
|Nejlepší pro jednotlivce a uživatele, kteří chtějí zvýšit svou osobní produktivitu a hledají integrované funkce pro správu času a budování návyků.
|K dispozici je bezplatný tarif; tarif Premium za 35,99 $/rok.
|Any. do
|– Připomenutí založená na poloze – Integrace WhatsApp – Chytré seznamy nákupů – Režim soustředění
|Nejlepší pro jednotlivce a rodiny, které potřebují každodenní plánování napříč platformami s inteligentními připomenutími a spouštěči úkolů v reálném světě.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,99 $/měsíc.
|Microsoft To Do
|– Synchronizace úkolů v Outlooku – Inteligentní návrhy „Můj den“ – Sdílené seznamy a podúkoly – Zadávání přirozeným jazykem
|Nejlepší pro jednotlivce a uživatele Microsoft 365, kteří chtějí jednoduchou synchronizovanou správu úkolů napříč zařízeními.
|Zdarma s účtem Microsoft
|Google Tasks
|– Postranní panel v Gmailu, Kalendáři, Disku – Přetahování z e-mailu – Podúkoly a termíny splnění
|Nejlepší pro jednotlivce a uživatele Google Workspace, kteří chtějí lehké seznamy úkolů, které jsou součástí aplikací Google.
|Zdarma s účtem Google
|Notion
|– Úkoly + dokumenty + databáze – Vlastní pracovní postupy a zobrazení – Integrovaná spolupráce – Šablony pro vše
|Nejlepší pro freelancery, malé týmy a startupy, které potřebují flexibilní all-in-one pracovní prostor pro úkoly, dokumenty a znalosti.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc/uživatel.
|Quire
|– 15 úrovní vnořených úkolů – Zobrazení seznamu, tabule, kalendáře, časové osy – Offline přístup – Drag-and-drop uživatelské rozhraní
|Nejlepší pro malé a střední týmy, které zpracovávají složité, vícestupňové projekty vyžadující podrobné rozdělení úkolů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10,95 $/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky.
|Zenkit To Do
|– Nástroj pro import Wunderlist – Inteligentní seznamy, připomenutí, dílčí úkoly – Známé uživatelské rozhraní se synchronizací mezi zařízeními – Integrace se sadou Zenkit Suite
|Nejlepší pro jednotlivce a malé týmy, které chtějí nostalgické rozhraní podobné Wunderlistu s přidanými funkcemi.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4 $/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky.
|GQueues
|– Hluboká synchronizace s Google Kalendářem – Hierarchická struktura s tagy – Chytrá oznámení – Klávesové zkratky
|Nejlepší pro jednotlivce, malé firmy a týmy Google Workspace, které potřebují strukturované řízení úkolů s výkonnou synchronizací kalendáře.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 3,75 $/měsíc.
|TimeCamp Planner
|– Tabule úkolů + chat podobný Slacku – Převod chatu na úkol – Integrované sledování času – Videohovory jedním kliknutím
|Nejlepší pro malé týmy a startupy, které chtějí vizuální tabule úkolů s možností spolupráce v reálném čase a integrovaným chatem.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 3,99 $/měsíc/uživatel.
|OmniFocus
|– Vlastní zobrazení (Perspektivy) – Režim předpovědi pro kalendář + úkoly – Odložení termínů a opakování cyklů – Šifrování typu end-to-end
|Nejlepší pro jednotlivé uživatele Apple a nadšence do produktivity, kteří používají metodiku GTD (Getting Things Done).
|Placená aplikace: jednorázově od 74,99 $ nebo webové předplatné od 4,99 $/měsíc
Co byste měli hledat v alternativě k Wunderlistu?
Ne každá aplikace pro správu úkolů vyhovuje stylu práce každého uživatele. Zde jsou funkce, které byste měli hledat při výběru náhrady za Wunderlist, která vám bude vyhovovat:
- Opakující se úkoly: Automatizujte opakující se práce, jako jsou denní návyky, týdenní zprávy nebo měsíční kontroly – Wunderlist to zvládá na jedničku, a stejně tak by měl i váš nový software pro správu úkolů.
- Synchronizace mezi zařízeními: Potřebujete aktualizace v reálném čase na počítači, mobilu a v prohlížeči, aby vám nic neuniklo, ať už pracujete kdekoli.
- Funkce pro spolupráci: Podpora přiřazování úkolů, přidávání komentářů, sdílení seznamů a označování členů týmu usnadňuje správu sdílených pracovních úkolů.
- Jednoduché, ale přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: Nejlepší nástroje představují rovnováhu – jsou přehledné a snadno použitelné, ale zároveň dostatečně flexibilní, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu.
- Chytré připomenutí a oznámení: Dobrá aplikace vám připomene úkoly předtím, než vyprší jejich termín, ne až poté. Bonusové body za upozornění založená na poloze nebo prioritě.
- Integrace a automatizace: Hledejte aplikaci pro správu úkolů, která se propojí s vaším kalendářem, e-mailem a oblíbenými aplikacemi pro zvýšení produktivity – nebo ještě lépe, která vám umožní automatizovat opakující se pracovní postupy.
- Offline přístup: Někdy pracujete v letadle nebo bez Wi-Fi. Offline funkce zajišťují, že vaše produktivita nezávisí na připojení k internetu.
S tímto kontrolním seznamem budete na dobré cestě k nalezení správné alternativy k Wunderlistu – takové, která vám umožní rychle odškrtávat vaše úkoly!
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
10 nejlepších alternativ k Wunderlistu pro efektivní správu úkolů
A teď si přečtěte o těch nejlepších alternativách a konkurentech Wunderlistu:
1. ClickUp (nejlepší pro úkoly, projekty a týmovou spolupráci založené na umělé inteligenci na jedné platformě)
Chcete sjednotit správu úkolů, koordinaci projektů a spolupráci týmu na jedné platformě? ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, přesně to umí, takže už nemusíte používat několik nástrojů pro správu úkolů, dokumentů, znalostí a komunikaci.
Jádrem aplikace jsou úkoly ClickUp. Jsou vysoce přizpůsobitelné a umožňují vám rozdělit velké projekty na zvládnutelné části, z nichž každá má své vlastní přidělené osoby, úrovně priority a termíny splnění. Můžete také sledovat čas strávený každým úkolem samostatně – buď živě prostřednictvím globálního sledovače času ClickUp, nebo ručním zadáváním časových záznamů, abyste zjistili, co zabírá většinu vašeho dne, týdne nebo měsíce.
Pokud chcete sledovat více podrobností a stav pokroku na první pohled, použijte vlastní pole a vlastní stavy úkolů v ClickUp. Diskutujte o aktualizacích úkolů v komentářích přímo u úkolu nebo přepněte na ClickUp Chat, který snadno propojuje vaše úkoly a konverzace a umožňuje vám převést zprávy na akční položky jedním kliknutím.
Seznamy úkolů ClickUp dále pomáhají izolovat podrobné dílčí úkoly a úkoly v rámci každého úkolu. Každá položka je buď hotová, nebo nehotová, což zjednodušuje sledování postupu plnění úkolů v reálném čase.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí ClickUp Brain, nativního asistenta AI ClickUp, můžete automaticky generovat podúkoly z popisů úkolů v ClickUp!
AI Fields v ClickUp automaticky vyplní vaše úkoly příslušným obsahem, jako jsou datové body, souhrny, překlady nebo akční položky, přímo v rámci vašich úkolů. Použijte AI Assign a AI Prioritize k automatickému třídění a delegování úkolů správné osobě ve vašem týmu.
Více automatizací je možné s ClickUp Automations, které používají jednoduché spouštěče a akce typu „když-pak“, které vám pomohou samostatně provádět opakující se pracovní postupy. Když vytváříte automatizace s ClickUp Brain, přijímá dokonce i příkazy v přirozeném jazyce, jako například „upozornit tým, když jsou úkoly s vysokou prioritou po termínu“, a převádí každodenní jazyk na sofistikované spouštěče pracovních postupů.
ClickUp Brain také dokáže inteligentně navrhovat priority úkolů, termíny a dokonce i odhadované časy dokončení na základě vašich zadání a historických dat, zatímco kalendář ClickUp s umělou inteligencí optimalizuje plánování tím, že analyzuje vaše pracovní vzorce a navrhuje optimální časové úseky pro schůzky a úkoly vyžadující vysokou koncentraci.
Systém připomínek ClickUp zajišťuje, že vám nic neunikne, a to díky časově citlivým a opakujícím se upozorněním, zatímco ClickUp Docs se přímo propojuje s úkoly, což vám umožňuje vkládat akční položky, přiřazovat odpovědnosti a sledovat pokrok, aniž byste museli přepínat kontexty z dokumentace projektu.
Pro týmy, které hledají strukturovanou produktivitu, nabízí šablona Simple To-Dos Template od ClickUp hotový rámec pro organizaci denních úkolů, týdenních cílů a milníků projektu s integrovanými funkcemi sledování pokroku a týmové spolupráce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Autopilot Agents : Využijte automatizaci pracovních postupů založenou na umělé inteligenci k řešení rutinních úkolů, jako je odesílání aktualizací stavu a zpráv, odpovídání na opakující se otázky v chatu a další, bez nutnosti ručního zásahu.
- Vlastní zobrazení a panely: Převádějte data svých úkolů do zobrazení Seznam, Tabule, Gantt, Kalendář a Časová osa pomocí personalizovaných karet ClickUp Dashboard, které sledují KPI, rozložení pracovní zátěže a průběh projektu.
- Pokročilé závislosti úkolů: Jděte nad rámec základních funkcí správy úkolů. Propojte související úkoly s blokujícími vztahy, spouštějte automatické změny stavu a vizualizujte analýzu kritické cesty, abyste předešli úzkým hrdelům.
- Sledování času s reportováním: Využijte vestavěnou funkci Project Time Tracking v ClickUp na všech zařízeních s podrobnými reporty produktivity, výpočtem fakturovatelných hodin a analýzou výkonu týmu.
- Integrační centrum pro různé platformy: Využijte nativní propojení s více než 1000 aplikacemi, včetně Slack, Google Workspace, Microsoft Teams a Zoom, a navíc přístup k API pro vlastní integrace.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro uživatele, kteří hledají jednoduchý správce úkolů, příliš složitá a vyžaduje časovou investici do konfigurace a optimalizace pracovních postupů.
- Výkon mobilní aplikace občas zaostává za funkčností desktopové verze, zejména u složitých zobrazení projektů a hromadných operací s úkoly.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 sdílí svou pozitivní zpětnou vazbu:
ClickUp centralizuje správu projektů a úkolů na jedné přizpůsobitelné platformě, takže již není nutné používat více aplikací. Umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase, vizuálně sledovat pokrok a dodržovat termíny díky připomenutím, automatizacím a oznámením.
ClickUp centralizuje správu projektů a úkolů na jedné přizpůsobitelné platformě, takže již není nutné používat více aplikací. Umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase, vizuálně sledovat pokrok a dodržovat termíny díky připomenutím, automatizacím a oznámením.
📚 Přečtěte si také: Šablony seznamů úkolů zdarma v Excelu a ClickUp
2. Todoist (nejlepší pro minimalistické řízení úkolů s výkonnými integracemi)
Promyšlené rozhraní Todoistu představuje ideální rovnováhu mezi jednoduchostí a funkčností, díky čemuž je přístupné pro začátečníky, kteří spravují úkoly, ale zároveň dostatečně výkonné pro nadšence do produktivity.
Todoist se odlišuje zpracováním přirozeného jazyka – stačí zadat „odeslat zprávu každé pondělí v 9 hodin“ a aplikace automaticky naplánuje úkoly se správnými parametry. Toto inteligentní parsování šetří značné množství času při přidávání více úkolů.
Nejlepší funkce Todoist
- Zvyšte svou produktivitu pomocí systému Karma, který uděluje body, sleduje série a vizualizuje dokončené úkoly, aby udržel vaši motivaci.
- Filtrujte úkoly pomocí vlastních zobrazení podle priority, štítků, termínů a přiřazených osob pro personalizovanou správu pracovních postupů.
- Díky obousměrné synchronizaci s Kalendářem Google budete mít všechny termíny přehledně zobrazené ve své oblíbené kalendářové aplikaci.
- Získejte návrhy optimálních termínů pro odložené úkoly na základě vašeho pracovního vytížení a zvyků.
Omezení Todoist
- Bezplatný tarif omezuje počet aktivních projektů a spolupracovníků, což může být pro týmové prostředí omezující.
- Postrádá nativní funkci sledování času, což vyžaduje integraci třetí strany pro správu času.
Ceny Todoist
- Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc
- Business: 8 $/měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
Uživatel Capterra sdílí:
Používám jej ke sledování stavu denních úkolů a ke spolupráci s kolegy na sdílených úkolech. Funguje také jako osobní poznámkový blok, který si mohu připnout na plochu a nastavit priority pro urgentní úkoly.
Používám jej ke sledování stavu denních úkolů a ke spolupráci s kolegy na sdílených úkolech. Funguje také jako osobní poznámkový blok, který si mohu připnout na plochu a nastavit priority pro urgentní úkoly.
📚 Přečtěte si také: Jak využít AI pro každodenní úkoly
3. TickTick (nejlepší pro sledování návyků a časové řízení Pomodoro)
Na rozdíl od mnoha alternativ k Wunderlistu, které se zaměřují výhradně na seznamy úkolů, TickTick kombinuje vytváření návyků s každodenními úkoly, což vám umožňuje budovat konzistentní rutiny a zároveň spravovat jednorázové povinnosti.
Jeho vestavěný časovač Pomodoro se hladce integruje s úkoly, aby vám pomohl udržet soustředění a sledovat čas strávený konkrétními činnostmi. Zobrazení kalendáře nabízí několik perspektiv (denní, týdenní, měsíční) s barevně označenými úkoly pro okamžitou vizuální organizaci.
Kompatibilita TickTicku s různými platformami zajišťuje, že váš produktivní systém zůstane konzistentní na všech zařízeních, s nativními aplikacemi pro mobilní zařízení, stolní počítače a web, které zachovávají stejné funkce.
Nejlepší funkce TickTick
- Udržujte soustředění a měřte produktivitu u různých typů úkolů pomocí integrovaného časovače Pomodoro se sledováním statistik.
- Vytvořte si a udržujte denní rutiny pomocí sérií
- Vytvářejte úkoly bez použití rukou díky automatickému převodu řeči na text na mobilních zařízeních.
- Automaticky organizujte úkoly na základě vlastních filtrů podle priority, data, značek nebo jiných parametrů pomocí inteligentních seznamů.
Omezení aplikace TickTick
- Synchronizace kalendáře je v bezplatné verzi jednosměrná (TickTick může zobrazit události v kalendáři, ale nemůže exportovat úkoly do kalendáře).
- Pokročilé funkce, jako jsou vlastní inteligentní seznamy, vyžadují určitou dobu na osvojení, abyste je mohli plně využívat.
Ceny TickTick
- Zdarma
- Premium: 35,99 $/rok
Hodnocení a recenze TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TickTick?
Recenzent G2 říká:
Velmi se mi líbí možnost vytvářet seznamy, organizovat úkoly pomocí značek a priorit, integrace s kalendáři, připomenutí a další užitečné funkce.
Velmi se mi líbí možnost vytvářet seznamy, organizovat úkoly pomocí značek a priorit, integrace s kalendáři, připomenutí a další užitečné funkce.
4. Any. do (nejlepší pro připomenutí založená na poloze a denní plánování)
Any. do je skvělá aplikace pro vytváření seznamů úkolů, pokud potřebujete hladké plánování v osobním i pracovním kontextu. Její funkce „Moments“ podporuje záměrné denní plánování tím, že ráno zobrazuje přehled nadcházejících úkolů, což snižuje častý problém úkolů, které nekonečně dlouho zůstávají na seznamech úkolů.
Jeho připomenutí založená na poloze mohou změnit způsob, jakým pracujete s úkoly ve fyzickém světě – například vám může automaticky připomenout, abyste nakoupili potraviny, když projíždíte kolem místního obchodu, nebo abyste připravili dokumenty, když dorazíte do kanceláře.
Nejlepší funkce Any. do
- Využijte integraci WhatsApp pro vytváření a správu úkolů přímo prostřednictvím chatu, což je ideální pro týmy, které již používají tuto platformu pro zasílání zpráv.
- Automaticky kategorizujte položky podle oddělení a vyhledávejte předchozí nákupy pro rychlejší vytváření seznamů díky funkci inteligentního nákupního seznamu.
- Vyzkoušejte režim Focus Mode, který dočasně odfiltruje nenaléhavé úkoly a umožní vám soustředit se na bezprostřední priority.
Omezení Any. do
- Mobilní aplikace nabízí více funkcí než webová verze, což způsobuje nesoulad při přepínání mezi platformami.
- Závislosti úkolů (úkoly, které musí být provedeny v určitém pořadí) nejsou k dispozici v žádné verzi.
Ceny Any. do
- Osobní: Zdarma
- Premium: 7,99 $/měsíc
- Týmy: 7,99 $/člen/měsíc
- Rodina: 9,99 $/měsíc (čtyři členové)
Any. do hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Any.do?
Uživatel, který nedá dopustit na svůj seznam úkolů, sdílí na TrustRadius:
Any. do je skvělá aplikace, která mi pomáhá organizovat věci, díky kterým vydělávám peníze – dlouhodobé i krátkodobé projekty, denní úkoly a roční cíle a projekty.
Any. do je skvělá aplikace, která mi pomáhá organizovat věci, díky kterým vydělávám peníze – dlouhodobé i krátkodobé projekty, denní úkoly a roční cíle a projekty.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit seznam úkolů pro osoby s ADHD
5. Microsoft To Do (nejlepší pro integraci s Microsoft 365 a jednoduchost)
Jako nástupce Wunderlistu (Microsoft Wunderlist odkoupil) si To Do zachovává mnoho oblíbených funkcí a zároveň je vylepšuje díky robustní infrastruktuře Microsoftu.
Díky hladké integraci s dalšími službami Microsoftu lze úkoly z e-mailů v Outlooku označit a automaticky je zobrazit ve vašich seznamech úkolů, zatímco úkoly z Plánovače se integrují přímo do vašeho osobního zobrazení úkolů.
Pokud toužíte po promyšleném přístupu k dennímu plánování, funkce „Můj den“ vám každé ráno nabídne nový začátek díky inteligentnímu systému návrhů, který doporučuje úkoly na základě termínů, důležitosti a předchozích vzorců. Tato rovnováha mezi ručním ovládáním a užitečnou automatizací podporuje udržitelnou produktivitu bez rigidní struktury, která může způsobit, že se správa úkolů jeví jako zatěžující.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do
- Přidejte podúkoly, abyste rozdělili složité projekty na zvládnutelné části s individuálním sledováním dokončení.
- Rozpoznávejte data a časy v popisech úkolů pro automatické plánování pomocí zpracování přirozeného jazyka.
- Umožněte koordinaci rodiny nebo spolupráci týmu pomocí sdílených seznamů, které podporují aktualizace v reálném čase.
Omezení aplikace Microsoft To Do
- Postrádá pokročilé funkce, jako jsou připomenutí založená na poloze nebo sledování času.
- Žádný kalendář pro vizualizaci úkolů vedle schůzek
Ceny Microsoft To Do
- Zdarma s osobním účtem Microsoft
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do
- G2: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Microsoft To Do?
Pokud již investujete do ekosystému Microsoft, integrace aplikace To Do s dalšími aplikacemi Microsoft může být velkou výhodou. Ačkoli aplikace Microsoft To-Do nabízí některé funkce pro spolupráci, v tomto ohledu není tak robustní jako jiné specializované nástroje pro správu týmů.
Pokud již investujete do ekosystému Microsoft, integrace aplikace To Do s dalšími aplikacemi Microsoft může být velkou výhodou. Ačkoli aplikace Microsoft To-Do nabízí některé funkce pro spolupráci, v tomto ohledu není tak robustní jako jiné specializované nástroje pro správu týmů.
📮 ClickUp Insight: 50 % lidí si organizuje čas tak, že určité dny věnují administrativě a jiné soustředěné práci, ale pouze 22 % z nich uvádí, že úkoly automatizují nebo delegují. Ruční správa času pomáhá, ale neodstraňuje opakující se úkoly, které stále ubírají čas na soustředěnou práci. ✔️ Kalendář, časové bloky a AI agenti ClickUp spolupracují, aby chránili váš čas. Automaticky plánujte opakující se práci, přesouvejte úkoly podle priority a spouštějte připomenutí – tak bude váš týden běžet sám. 💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance pomocí automatizací ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
6. Google Tasks (nejlepší pro uživatele Gmailu a Google Workspace)
Pro uživatele Gmailu a Google Workspace nabízí Google Tasks hladký způsob, jak přeměnit e-maily na úkoly, které lze provést jediným pohybem myši. S minimem kliknutí můžete vytvořit více projektů, přidat podúkoly, nastavit termíny a přidat poznámky.
Díky tomuto zaměřenému přístupu je ideální pro osobní úkoly a jednoduché projekty, které nevyžadují rozsáhlé možnosti řízení projektů. Nedávná změna designu aplikace Google Tasks vylepšila její rozhraní, které je nyní intuitivnější, ale zároveň si zachovává svou jednoduchost.
Nejlepší funkce Google Tasks
- Využijte nativní synchronizaci napříč všemi aplikacemi Google Workspace.
- Využijte integraci postranního panelu v Gmailu, Kalendáři Google a Disku Google, aby vaše úkoly zůstaly viditelné bez ohledu na to, kterou aplikaci Google používáte.
- Propojte úkoly s událostmi v Kalendáři Google pomocí inteligentního rozpoznávání datumu.
Omezení služby Google Tasks
- Chybí pokročilé funkce, jako je opakování úkolů se složitými vzory.
- Žádné možnosti spolupráce nebo sdílení úkolů
Ceny služby Google Tasks
- Zdarma s jakýmkoli účtem Google
Hodnocení a recenze Google Tasks
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Tasks?
Ačkoli je aplikace ideální pro základní správu úkolů, její systém oznámení potřebuje vylepšit – úkoly se snadno přehlédnou, protože jsou upozorňovány pouze prostřednictvím oznamovací lišty, a nedostatek vlastních zvukových upozornění omezuje možnosti přizpůsobení uživatelem.
Ačkoli je aplikace ideální pro základní správu úkolů, její systém oznámení potřebuje vylepšit – úkoly se snadno přehlédnou, protože jsou upozorňovány pouze prostřednictvím oznamovací lišty, a nedostatek vlastních zvukových upozornění omezuje možnosti přizpůsobení uživatelem.
7. Notion (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a správu znalostí)
Pro bývalé uživatele aplikace Wunderlist, kteří hledají náhradu, nabízí Notion flexibilní prostředí pro vytvoření pracovního systému, který potřebujete – ať už se jedná o jednoduchý kontrolní seznam projektu nebo propracované centrum pro správu projektů. Kombinuje poznámky, databáze, Kanban tabule, wiki a seznamy úkolů v jedné přizpůsobitelné platformě.
Využijte vestavěné funkce pro spolupráci, abyste mohli přidávat komentáře, přidělovat důležité úkoly a pracovat současně ve sdílených pracovních prostorech. Flexibilní bloková architektura Notion znamená, že můžete začít s šablonou nebo vytvářet od nuly a vytvářet vlastní vlastnosti, abyste mohli sledovat přesně to, co je pro vaše projekty důležité.
Nejlepší funkce Notion
- Získejte přístup k výkonné relační databázi s filtry, tříděním a přizpůsobenými zobrazeními (kalendář, seznam, kanban atd.).
- Kombinujte text, úkoly, obrázky a vložené soubory v jednom plynulém rozhraní.
- Prohlédněte si galerii šablon se stovkami předem připravených nastavení pro různé případy použití.
Omezení Notion
- Náročnější naučit se než specializované aplikace pro seznamy úkolů
- Bez promyšlené organizace se může rychle stát nepřehledným.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Uživatel Capterra považuje přizpůsobitelnost tohoto nástroje za užitečnou, ale zároveň matoucí:
Každý si může Notion přizpůsobit svým potřebám, což také znamená, že jeho nastavení může být někdy obtížné, protože nevíte, co potřebujete a jaké řešení Notion nabízí.
Každý si může Notion přizpůsobit svým potřebám, což také znamená, že jeho nastavení může být někdy obtížné, protože nevíte, co potřebujete a jaké řešení Notion nabízí.
8. Quire (nejlepší pro rozdělení složitých projektů na zvládnutelné kroky)
Quire řeší základní výzvu v oblasti správy úkolů: jak zvládnout velké, náročné projekty tím, že je rozdělíte na dosažitelné kroky. Díky své nekonečné hierarchické struktuře úkolů vám Quire umožňuje vytvářet vnořené úkoly až do 15 úrovní, což umožňuje přirozený postup od obecných cílů k detailním akčním položkám. Tato promyšlená architektura je ideální pro složité projekty, které by v jednodušších aplikacích pro správu úkolů byly nepraktické.
Funkce pro spolupráci v aplikaci Quire umožňují praktickou týmovou práci s aktualizacemi v reálném čase, přiřazováním úkolů a vlákny komentářů, díky kterým jsou všichni na stejné vlně. Inteligentní systém složek umožňuje organizaci napříč projekty, takže můžete snadno spravovat více výstupů nebo sledovat vzájemně závislé pracovní toky projektového managementu.
Nejlepší funkce Quire
- Využijte výhody několika možností vizualizace úkolů (seznam, tabule, časová osa, kalendář).
- Zůstaňte produktivní i bez internetu díky robustním offline funkcím s automatickou synchronizací.
- Využijte intuitivní rozhraní s funkcí drag-and-drop pro rychlou reorganizaci priorit v rámci Kanban tabulek.
Omezení Quire
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s více zavedenými platformami
- Žádné vestavěné funkce pro sledování času
Ceny Quire
- Zdarma
- Professional: 10,95 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18,95 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 24,95 $/měsíc na uživatele; možnost přizpůsobení
Hodnocení a recenze Quire
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Quire?
Toto je zkušenost uživatele G2 s tímto nástrojem:
Díky možnosti vytvářet vnořené úkoly a podseznamy lze snadno rozdělit složité projekty na zvládnutelné části. Také se mi líbí, jak hladce umožňuje spolupráci prostřednictvím komentářů a aktualizací v reálném čase…
Díky možnosti vytvářet vnořené úkoly a podseznamy lze snadno rozdělit složité projekty na zvládnutelné části. Také se mi líbí, jak hladce umožňuje spolupráci prostřednictvím komentářů a aktualizací v reálném čase…
📚 Přečtěte si také: Jak spravovat osobní úkoly
Hledáte způsoby, jak lépe stanovovat priority? Podívejte se na naše nejlepší tipy v tomto vysvětlujícím videu!
9. Zenkit To Do (nejlepší pro uživatele Wunderlistu, kteří hledají podobné prostředí)
Zenkit To Do nabízí ze všech alternativ pravděpodobně nejautentičtější zážitek z Wunderlistu. Jeho rozhraní bude fanouškům Wunderlistu okamžitě povědomé, a to včetně uspokojivého zvuku při dokončení úkolu a pozadí.
Kromě nostalgických prvků rozhraní získáte také podstatné funkce, jako jsou inteligentní seznamy, podúkoly a připomenutí, které fungují přesně podle očekávání. Čistý design klade důraz na rychlé zadávání a organizaci úkolů. Přiřazení úkolů se provádí jednoduchým @zmínkou a přílohy souborů fungují hladce na všech zařízeních.
Nejlepší funkce Zenkit To Do
- Získejte přímý import Wunderlist, který zachová všechna data a přílohy vašich úkolů.
- Užijte si plynulou synchronizaci mezi zařízeními díky synchronizaci na pozadí.
- Vytvářejte chytré seznamy pro přizpůsobené filtrování a organizaci úkolů.
- Integrujte s dalšími nástroji Zenkit pro správu projektů, vztahů se zákazníky a znalostních bází. Tím vzniká přirozená cesta k upgradu pro týmy, které přerostly základní správu úkolů.
Omezení aplikace Zenkit To Do
- Možnosti třídění úkolů jsou méně rozsáhlé než u alternativ pro pokročilé uživatele.
- Funkce pro spolupráci vyžadují placené předplatné pro větší týmy.
Ceny Zenkit To Do
- Zdarma
- Plus: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zenkit To Do
- G2: 4,7/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Zenkit To Do?
Zde je recenze od uživatele G2:
Velmi dobře strukturované a i věci, které byly do Zenkitu zadány před dlouhou dobou, lze rychle najít pomocí archivu a vyhledávací funkce.
Velmi dobře strukturované a i věci, které byly do Zenkitu zadány před dlouhou dobou, lze rychle najít pomocí archivu a vyhledávací funkce.
10. GQueues (nejlepší pro integraci s Google Workspace s pokročilou organizací)
Chcete systém seznamů úkolů s hlubokou integrací do Kalendáře Google? GQueues je spolehlivá volba s obousměrnou synchronizací, která automaticky aktualizuje úkoly při změně událostí v kalendáři a naopak. Můžete vytvářet fronty (podobné projektům), přidávat všechny úkoly s podúkoly a poté je dále organizovat pomocí značek a přiřazení.
Pro týmové prostředí nabízí GQueues funkce pro spolupráci, které zajišťují správnou rovnováhu mezi přístupností a kontrolou. Správci mohou přesně spravovat oprávnění a určovat, co mohou členové týmu zobrazit a upravovat. Jeho chytrá oznámení pomáhají týmům zůstat koordinované, aniž by zahlcovaly e-mailové schránky, a odesílají upozornění pouze v případě, že jsou potřebné relevantní akce.
Nejlepší funkce GQueues
- Využijte inteligentní možnosti opakujících se úkolů k podpoře složitých produktivních vzorců, jako je „třetí čtvrtek v měsíci“.
- Zrychlete vytváření a správu úkolů pomocí komplexních klávesových zkratek pro pokročilé uživatele.
- Získejte přístup k robustním nástrojům pro vytváření reportů, které vám poskytnou přehled o produktivitě týmu a postupu projektu.
Omezení GQueues
- Rozhraní je sice funkční, ale postrádá moderní vyleštěnost novějších konkurentů.
- Omezené možnosti integrace mimo ekosystém Google omezují jeho využitelnost v prostředí se smíšenými platformami.
Ceny GQueues
- GQueues Lite: Zdarma
- GQueues for You: 3,75 $/měsíc
- GQueues for Business: 5 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze GQueues
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GQueues?
GQueues mi umožňuje být velmi organizovaný a mít přehled o všech svých měnících se prioritách. Jako technolog jsem zjistil, že integrace s Google Apps je mnohem lepší než u jakýchkoli jiných aplikací, které jsem vyzkoušel.
GQueues mi umožňuje být velmi organizovaný a mít přehled o všech svých měnících se prioritách. Jako technolog jsem zjistil, že integrace s Google Apps je mnohem lepší než u jakýchkoli jiných aplikací, které jsem vyzkoušel.
11. TimeCamp Planner (nejlepší pro vizuální správu úkolů s integrovaným týmovým chatem)
Na rozdíl od tradičních aplikací pro správu úkolů, které oddělují konverzace od akčních položek, TimeCamp Planner (dříve HeySpace) kombinuje chatovací funkce podobné Slacku s úkolovými tabulemi ve stylu Kanban, čímž vytváří pracovní prostor, kde se diskuse přirozeně transformují do sledovatelných úkolů, aniž by docházelo ke změně kontextu nebo ztrátě informací.
Když z konverzace vzejde úkol, uživatelé mohou jedním kliknutím okamžitě převést zprávy na karty na vizuální tabuli úkolů, čímž zachovají spojení mezi diskusí a výsledkem.
Úkoly lze organizovat v přizpůsobitelných sloupcích představujících různé fáze práce, což poskytuje jasný přehled o stavu projektu na první pohled. Tento vizuální přístup pomáhá týmům rychle identifikovat úzká místa a efektivně stanovovat priority, zatímco funkce drag-and-drop usnadňuje reorganizaci priorit.
Nejlepší funkce TimeCamp Planner
- Jedním kliknutím snadno převádějte chatové zprávy na úkoly, které můžete hned začít plnit.
- Díky @zmínkám a oznámením už nikdy nezmeškáte důležité zprávy a úkoly.
- Měřte produktivitu a přesně fakturujte klientům díky integrovanému sledování času.
- Umožněte okamžitou spolupráci tváří v tvář pomocí videohovorů na jedno kliknutí, když chat nestačí.
Omezení plánovače TimeCamp
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s více zavedenými platformami pro správu úkolů
- Někteří uživatelé hlásí časté pády aplikace.
- Funkce vyhledávání postrádá pokročilé možnosti filtrování pro komplexní vyhledávání informací.
Ceny TimeCamp Planner
- Zdarma
- Výhoda: 3,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeCamp Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TimeCamp Planner?
Uživatel Capterra uvádí, že tento nástroj má vše, co člověk potřebuje:
Je snadno použitelná, pohodlná a umožňuje spravovat úkoly a termíny v jedné aplikaci.
Je snadno použitelná, pohodlná a umožňuje spravovat úkoly a termíny v jedné aplikaci.
12. OmniFocus (nejlepší pro nadšence GTD, kteří hledají bezkonkurenční organizaci úkolů)
Chcete proměnit složité osobní a profesionální pracovní postupy na přehledné systémy? OmniFocus vám to umožní díky promyšleně implementovaným principům GTD: zaznamenat, ujasnit, zorganizovat, zreflektovat a zapojit se.
Vlastní perspektivy – uložené zobrazení, které zobrazují konkrétní kombinace projektů, kontextů a filtrů – poskytují uživatelům bezprecedentní kontrolu nad tím, jak pracují se svými úkoly, a umožňují jim soustředit se přesně na to, co je v daném okamžiku relevantní.
OmniFocus také nabízí výkonné automatizační funkce díky robustním odkladům termínů, opakovaným intervalům a revizním cyklům, čímž uvolňuje mentální kapacitu pro kreativní a strategické myšlení.
Nejlepší funkce OmniFocus
- Kombinujte události v kalendáři s nadcházejícími úkoly pro komplexní správu času pomocí zobrazení Forecast.
- Odložte úkoly pomocí odkladových dat, dokud nebudou proveditelné, a soustřeďte se na to, co lze udělat hned.
- Zabezpečte citlivé informace o úkolech na všech zařízeních pomocí šifrování typu end-to-end.
Omezení OmniFocus
- Náročné osvojení si všech funkcí vyžaduje značnou investici času.
- K dispozici výhradně pro zařízení Apple (macOS, iOS, iPadOS)
- Omezené funkce pro spolupráci jej předurčují spíše pro individuální použití než pro týmovou spolupráci.
Ceny OmniFocus
- Standard: 74,99 $ jednorázový nákup
- Výhoda: jednorázový nákup za 149,99 $.
- Webové předplatné: 4,99 $/měsíc
- Předplatné OmniFocus: 99,99 $/rok
Hodnocení a recenze Omnifocus
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Omnifocus?
Zde je názor recenzenta G2 na tuto aplikaci:
Líbí se mi možnost organizovat si projekty jak pro domácnost, tak pro práci, a sdílet je se svým partnerem a kolegy, abychom mohli spolupracovat na společných úkolech. Na první pohled je snadné zjistit, kde jsme.
Líbí se mi možnost organizovat si projekty jak pro domácnost, tak pro práci, a sdílet je se svým partnerem a kolegy, abychom mohli spolupracovat na společných úkolech. Na první pohled je snadné zjistit, kde jsme.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony seznamů úkolů pro projekty
Najděte si ideální alternativu k Wunderlistu
Při výběru správné alternativy k Wunderlistu by vaše rozhodnutí mělo ovlivnit vaše preference a požadavky.
Potřebujete výkonné funkce pro spolupráci? Je pro vás nezbytná dostupnost na různých platformách? Jak důležitá je integrace s vašimi stávajícími nástroji? Jaká úroveň složitosti vyhovuje vašemu pracovnímu postupu? Vaše odpovědi vás nasměrují k nástroji, který vám nejlépe vyhovuje.
Každý nástroj, který jsme představili, nabízí jedinečné výhody – od zpracování přirozeného jazyka v Todoistu přes nekonečné vnořené úkoly pro složité projekty v Quire až po Zenkit, který nabízí zážitek podobný Wunderlistu s větší flexibilitou. Využijte bezplatné zkušební verze k otestování nejlepších kandidátů a zjistěte, který z nich vám pro vaše úkoly nejlépe vyhovuje.
Pro týmy a jednotlivce, kteří hledají komplexní řešení přizpůsobivé různým potřebám, však ClickUp nahrazuje jiné správce úkolů. Díky přizpůsobitelným pracovním postupům založeným na umělé inteligenci, robustním funkcím pro spolupráci a rozsáhlým integračním možnostem je ideálním centrem pro správu všeho od jednoduchých úkolů až po složité projekty.
S ClickUp nenajdete jen náhradu za Wunderlist, ale přejdete na kompletní ekosystém produktivity, který se vyvíjí spolu s vámi. Zaregistrujte se na ClickUp a objevte rozdíl sami!