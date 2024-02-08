Jak využít analýzu hodnotového řetězce k posílení konkurenční výhody a dlouhodobé životaschopnosti podniku

Podnik může přežít v různých tržních podmínkách, ale aby prosperoval, je třeba optimalizovat činnosti v hodnotovém řetězci a zajistit tak vynikající výkonnost. Zavedené podniky jsou často ty, které neustále zvyšují hodnotu, kterou poskytují zákazníkům a akcionářům, jakož i dalším zainteresovaným stranám.
Nejde však pouze o zlepšení produktů a služeb – pro zvýšení ziskové marže musíte také provést mikroanalýzu příchozí a odchozí logistiky, řízení lidských zdrojů a dalších provozních procesů.
Právě proto se progresivní manažeři spoléhají na analýzu hodnotového řetězce (VCA), aby získali skutečnou konkurenční výhodu ve svém oboru. Tato praxe vyžaduje neustálé zlepšování primárních a podpůrných činností v podniku s vizí budování loajality zákazníků a úspory nákladů, což vše vede k konkurenční výhodě prostřednictvím stabilního vytváření hodnot. 🌱
V tomto článku se budeme zabývat následujícími tématy:
- Koncept hodnotového řetězce
- Jeho role v optimalizaci obchodních modelů
- Proces provádění analýzy hodnotového řetězce – z hlediska nákladů i diferenciace produktů
Co je analýza hodnotového řetězce?
Významný ekonom a profesor Harvard Business School Michael Porter poprvé prozkoumal pojmy hodnotový řetězec a analýza hodnotového řetězce ve své knize Konkurenční výhoda: Vytváření a udržování vynikající výkonnosti . *
Hodnotový řetězec zahrnuje všechny procesy v rámci celého životního cyklu produktu nebo služby, počínaje fází výzkumu a vývoje až po fázi distribuce a prodeje. Každý proces v řetězci lze analyzovat z hlediska přírůstkové hodnoty, kterou přidává konečnému produktu nebo službě, a právě o tom je analýza hodnotového řetězce.
Jedná se o proces analýzy primárních a podpůrných činností souvisejících s dodávkou produktu a udržováním podnikání. Účelem je určit, které procesy přispívají přiměřeně k hodnotě dodávané finálním produktem nebo službou.
Pečlivá analýza hodnotového řetězce pomáhá podnikům odhalit nové poznatky, které jim umožňují poskytovat maximální hodnotu svým zákazníkům a zainteresovaným stranám. Po úspěšném dokončení analýzy by manažeři měli být schopni:
- Snižte náklady v rámci hodnotových řetězců
- Určete procesy, které jsou klíčové pro dodávku
- Identifikujte příležitosti pro provozní a technologická vylepšení.
- Optimalizujte marketingové a prodejní iniciativy pro lepší zákaznickou zkušenost
Tip: Hledáte analýzu konkurenčních sil na vašem trhu a jejich dopadu na vaše hodnotové řetězce ve stylu Portera? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Porter’s 5 Forces pro rychlou vizualizaci. 🌹
Jak může analýza hodnotového řetězce prospět podnikům?
Mezi hlavní výhody analýzy hodnotového řetězce podle Portera patří:
- Diferenciace produktů: Jednou z nejviditelnějších výhod analýzy hodnotového řetězce je udržení vynikajícího výkonu, který zajistí trvalou loajalitu zákazníků. To zahrnuje přehodnocení stávajících procesů a strategií s cílem vyvinout nové produkty, funkce a služby, které budou odpovídat měnícím se potřebám zákazníků v konkurenčním prostředí.
- Snížení nákladů: Analýza hodnotového řetězce poskytuje přehled o tom, které procesy ve vašem současném obchodním modelu přidávají nebo ubírají hodnotu, a pomáhá rozpoznat efektivní a neefektivní postupy. Tyto poznatky vám pomohou rozhodnout, které procesy automatizovat, eliminovat a optimalizovat, abyste zvýšili ziskové marže.
- Inovace zaměřené na růst: Pečlivá analýza rámce hodnotového řetězce může také odhalit opakující se obchodní procesy a složité závislosti, které mohou brzdit růst a produktivitu, a poskytnout vám tak příležitost k vylepšení příslušných procesů.
Celkově tak dosáhnete provozní diferenciace, která vám přinese výrazné výhody, které vaši konkurenti jen těžko napodobí. A v dlouhodobém horizontu to znamená silnější vnímání značky a vyšší meziroční ziskovost. 📆
Co zahrnout do analýzy hodnotového řetězce
Analýza hodnotového řetězce zahrnuje zkoumání procesů ve dvou hlavních kategoriích: primární a sekundární činnosti.
Primární funkce nebo činnosti zahrnují základní procesy pro vývoj a distribuci jakéhokoli produktu nebo služby. Přímým způsobem zvyšují hodnotu nabídky. Typická analýza primárních funkcí vyžaduje prozkoumání následujících aspektů:
- Vstupní logistika: Zahrnuje dodavatelský řetězec; příklady zahrnují příjem surovin a skladování.
- Provoz: Postupy, jako je výroba, které přeměňují suroviny na hotové výrobky.
- Výstupní logistika: Zahrnuje činnosti jako balení, třídění a expedice, které umožňují dodání finálního produktu nebo služby.
- Prodejní a marketingové aktivity: Jedná se o propagační aktivity a aktivity související s prodejním trychtýřem.
- Poprodejní servis: Procesy související se zákaznickým servisem, opravami a údržbou
Na druhé straně sekundární činnosti nehrají přímou roli v prodeji nebo výrobě, ale podporují primární funkce. Od těchto činností můžete očekávat, že zlepší efektivitu a účinnost jejich primárních protějšků. Čtyři hlavní sekundární činnosti zahrnují:
- Nákup: Úzce souvisí s příchozí logistikou v rámci primárních činností; zahrnuje oblasti jako zpracování objednávek a správa zdrojů, například skladových zásob.
- Řízení lidských zdrojů: Příklady zahrnují najímání, školení, udržení a odměňování zaměstnanců.
- Údržba infrastruktury: Zahrnuje výzkum a pokroky v oblasti zlepšování obchodních procesů, řízení režijních nákladů a finančního plánování.
- Technologický rozvoj: Pomáhá snižovat náklady související s technologií a zlepšovat automatizaci procesů.
Zohledněním všech těchto složek při provádění analýzy hodnotového řetězce můžete odvodit ucelenou provozní strategii a lepší kontrolu kvality.
Jak provést analýzu hodnotového řetězce
Analýza hodnotového řetězce vyžaduje rozčlenění primárních a sekundárních procesů do strategicky podobných skupin, což umožňuje zjednodušené řízení hodnotového řetězce.
Existují dva hlavní přístupy, které můžete při analýze hodnotového řetězce použít:
- V prvním přístupu se zaměříte na získání nákladové výhody v daném odvětví, abyste dosáhli zvýšení ziskovosti.
- Druhý přístup se zaměřuje na dosažení jedinečné diferenciace produktu, kterou zákazníci ocení a která vám umožní účtovat vyšší ceny než konkurence.
Podívejme se na oba přístupy jeden po druhém. Uvidíme také, jak vám ClickUp, komplexní řešení pro správu práce a projektů, může pomoci provést analýzu hodnotového řetězce rychle a efektivně. 💡
Přístup 1: Analýza nákladových výhod
Z hlediska nákladové výhody má analýza hodnotového řetězce za cíl pomoci vám snížit náklady na výrobu nebo dodání produktu či služby, které prodáváte. Výsledek? Můžete prodávat své produkty za nižší cenu než konkurence, aniž byste museli slevit ze svých marží. Nákladová výhoda VCA je obvykle pětistupňový proces:
Krok 1: Identifikujte primární a sekundární činnosti
Prvním krokem k provedení analýzy hodnotového řetězce z hlediska nákladové výhody je identifikace primárních a sekundárních činností ve vašem podnikání. Cílem je odhadnout rozsah snížení nákladů, kterého lze realisticky dosáhnout.
Obecně platí, že při snižování nákladů na primární činnosti je třeba postupovat opatrně, protože jsou přímo spojeny s vaším produktem. Nemá smysl zavádět změny, které zhoršují uživatelský komfort.
Dobrým způsobem, jak uspořádat informace, které během tohoto kroku potřebujete, je použití sady ClickUp Product Management Suite. Je ideální pro centralizaci analýzy hodnotového řetězce pro jakékoli odvětví nebo niche – pište procesní dokumenty, vytvářejte plány a vizualizujte celý životní cyklus produktu.
Potřebujete rychle začít? Seznamte se s šablonou ClickUp Value Chain Whiteboard Template. Její předem navržený vizuální rámec vám umožní organizovat všechny vaše primární a sekundární aktivity a stanovit jejich vztah k ziskové marži. Nechte svůj analytický tým propojit úkoly, dokumenty nebo dokonce jednotlivé produkty přímo do šablony a plynule spolupracovat. 😎
Pokud spravujete více než jeden podnik, vytvořte více šablon, abyste mohli zmapovat jednotlivé hodnotové řetězce ve specializovaných projektových pracovních prostorech v rámci ClickUp.
Krok 2: Zaznamenejte příspěvek každého procesu k nákladovému fondu
Dalším krokem je zjistit podíl každé činnosti na celkových výrobních a dodacích nákladech a porovnat jej s přidanou hodnotou, kterou přináší. V tomto procesu zjistíte, že některé možnosti, jako jsou režijní náklady továrny, jsou sice nákladné, ale také přinášejí obrovskou hodnotu pro vaši hlavní nabídku.
Na druhou stranu, některé procesy jsou pouze zbytečnými nákladovými centry, protože nepřinášejí řetězci žádnou přidanou hodnotu. Využijte informace z tohoto cvičení k určení rozsahu smysluplného snížení nákladů. 💸
Potřebujete s tím pomoci? Šablona ClickUp Project Cost Analysis Template vám může přijít vhod. Prozkoumejte své provozní výdaje do hloubky pomocí pěti různých pohledů, které vám umožní analyzovat provozní náklady, včetně režijních nákladů, variabilních nákladů, nákladů na materiál a fixních nákladů. Šablona vám také umožní analyzovat je podle parametrů, jako je celková cena, náklady, množství, jednotkové náklady a typ nákladů.
Krok 3: Identifikujte hlavní faktory ovlivňující náklady
Jakmile zjistíte, které činnosti nejvíce přispívají k vašim celkovým nákladům, je čas identifikovat jednotlivé nákladové faktory. Nákladové faktory jsou jednotkové složky výdajů, které jsou sdíleny mezi různými odděleními. Mohou mít zlomkový vliv na konečnou cenu produktu.
Například náklady na výrobu produktu zahrnují několik složek, jako jsou náklady na suroviny a pracovní sílu. Mezi faktory ovlivňující náklady na pracovní sílu patří celkový počet hodin provozu strojů, počet dodávek a doba nečinnosti.
Faktory ovlivňující náklady budou specifické pro vaše odvětví, ale měříte je podle:
- Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
- Pomocí nástrojů pro srovnání nákladů
Cílem je najít konkrétní příležitosti k optimalizaci nákladů v rámci široké funkce.
Krok 4: Analyzujte vazby a vztahy mezi aktivitami
Činnosti v hodnotovém řetězci jsou často úzce propojeny – úprava jednoho aspektu může pozitivně nebo negativně ovlivnit náklady, efektivitu a ziskovost jiného. Například pokud jste logistická společnost, změna umístění skladu může mít dva důsledky: buď zvýší vaše náklady na dopravu, nebo zrychlí a zlevní váš dodací cyklus.
Zkrátka, žádná nákladová výhoda by neměla být na úkor kvality služeb nebo celkové ziskovosti. Proto je důležité identifikovat a analyzovat vztahy mezi propojenými aktivitami ve vašem hodnotovém řetězci. ⛓️
Dobrým způsobem, jak tyto vztahy pochopit, je jejich vizualizace. K tomu můžete snadno využít funkci ClickUp Dependencies. Propojte vzájemně související úkoly ve svých pracovních postupech a pomocí možnosti Relationships (Vztahy) určete typ závislosti. Můžete si vybrat:
- Čekání na: Umožňuje propojit úkoly, které musí být dokončeny před daným úkolem.
- Blokování: Umožňuje přidat úkoly, které musí počkat, dokud není daný úkol označen jako hotový.
Závislosti úkolů můžete také vizualizovat pomocí zobrazení Gantt View v ClickUp. V seznamu úkolů stačí přepnout do zobrazení Gantt View a uvidíte, jak jsou různé úkoly na sobě závislé. Celkový přehled vám umožní činit informovaná rozhodnutí ohledně analýzy hodnotového řetězce.
Pokud chcete vizualizovat závislosti nebo celé aktivity hodnotového řetězce, vyzkoušejte ClickUp Whiteboards. Získáte nekonečné plátno, na kterém můžete pomocí textů, spojovacích prvků, tvarů, lepících poznámek a dalších mediálních komponentů znázornit svůj pracovní postup nebo produktový řetězec. Podporuje spolupráci více uživatelů v reálném čase, což z něj činí perfektní nástroj pro brainstorming pro týmy pracující na dálku.
Krok 5: Automatizujte a inovujte své procesy za účelem snížení nákladů
Až budete mít přehled o svých primárních a sekundárních činnostech a jejich nákladovém postavení, začněte vymýšlet strategie pro snížení nákladů. 👩🏭
V závislosti na typu činností, které upravujete za účelem diferenciace nákladů, můžete potřebovat pomoc od týmů pro vývoj produktů nebo marketing. Pokud má například nákladová výhoda plynout ze zlepšení činností v oblasti řízení produktů, stává se tým pro produkty během celého procesu změn úzce zapojeným stakeholderem.
Mnoho týmů nakonec vylepšuje infrastrukturu své společnosti přidáním automatizačních nástrojů do svého arzenálu. Automatizace pomáhá zbavit se mnoha opakujících se a nadbytečných procesů, což usnadňuje dosažení diferenciace nákladů.
Naštěstí ClickUp jako komplexní nástroj pro správu produktů nabízí více než 100 vestavěných automatizací, které automatizují opakující se procesy, které váš tým možná provádí ručně. Je to zcela bez kódu – stačí definovat spouštěcí událost, akci, která se má provést při spuštění pracovního postupu, a publikovat automatizaci. Nejde jen o minimalizaci mzdových nákladů, ale také o vyřešení zdlouhavých procesů, které vám zabírají spoustu času.
Jakmile dokončíte plán optimalizace nákladů, použijte ClickUp Goals ke sledování a správě nákladů podle stanovených cílů. Své cíle můžete propojit s konkrétními úkoly, aby váš tým lépe pochopil důvody navrhovaných změn. Vizualizujte své cíle pomocí reportů, jako jsou pruhy postupu a čárové grafy na ClickUp Dashboards.
Přístup 2: Analýza výhod diferenciace produktů nebo služeb
Cílem tohoto typu analýzy je odlišit váš produkt nebo službu od konkurence přidáním jedinečné vlastnosti nebo výhody, která zákazníkům přináší významnou hodnotu. Tato výhoda by měla zlepšit vaši nabídku a měla by být pro konkurenty obtížně napodobitelná. Podívejme se, jak můžete provést analýzu hodnotového řetězce, abyste dosáhli odlišení produktu nebo služby:
Krok 1: Identifikujte hlavní faktory přispívající k hodnotě
Ne všechny obchodní aktivity mají stejný dopad na zákaznickou zkušenost a hodnotu. Identifikace procesů s nízkou hodnotou je klíčem k vytvoření významných výhod v oblasti diferenciace produktů. Toho můžete dosáhnout shromažďováním a analýzou zpětné vazby od zákazníků nebo uživatelů, protože pouze oni mohou říci, co jim vadí a co by jim přineslo větší hodnotu.
ClickUp CRM nabízí bohatou sadu funkcí, které vám v tomto ohledu pomohou. Od kategorizace zákaznických účtů po zefektivnění komunikace s klienty a vedení potenciálních zákazníků – podporuje vás ve všem.
Pokud například chcete systematicky shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků, oceníte ClickUp Forms. Přizpůsobte si dotazník otázkami specifickými pro váš hodnotový řetězec a distribuujte jej napříč kanály jediným kliknutím. Shromážděné odpovědi se automaticky ukládají do vašeho pracovního prostoru. Můžete přejít do tabulkového zobrazení a analyzovat je na jednom místě.
Krok 2: Najděte udržitelné klíčové diferenciátory
Jakmile analyzujete zpětnou vazbu od zákazníků a identifikujete hlavní faktory nebo mezery ve vašem hodnotovém řetězci, zamyslete se nad způsoby, jak je vylepšit. Klíčem je inovace a vaše týmy pro vývoj produktů mohou navrhnout některé nové funkce na základě požadované diferenciace produktů nebo služeb. 🦄
Ne všechna vylepšení jsou však udržitelná z finančního nebo provozního hlediska. Některá vylepšení obchodních procesů výrazně zvyšují vaše náklady, zatímco jiná jsou tak komplikovaná, že je nelze přizpůsobit vašemu podnikání.
Potřebujete pomoc s rozhodnutím, jakou diferenciaci zavést? Pomocí šablony ClickUp Prioritization Matrix Template můžete určit udržitelnost každého navrhovaného zlepšení hodnoty. Stačí zaznamenat každý nápad na osy X a Y této šablony v pořadí podle dopadu a náročnosti. Vy a vaši stakeholdeři získáte vizuální přehled o tom, která zlepšení hodnoty jsou udržitelná a stojí za to je zavést.
Krok 3: Chraňte svou diferenciace
Tento poslední krok je často opomíjen, ale je velmi důležitý. Jakmile vymyslíte techniky pro zlepšení obchodních procesů, abyste dosáhli diferenciace produktů nebo služeb, vymyslete také některé procesy, které vám umožní chránit vaši výhodu. Pomůže vám to zůstat relevantní a udržet si svou diferenciační výhodu na trhu po dlouhou dobu. 🔒
Podávejte si tedy patenty nebo vytvářejte vrstvy ochrany kolem svých osvědčených postupů a obchodních tajemství. Vytvářejte informační sila. Udělejte vše, co je třeba, abyste ochránili svou odlišnost a konkurentům nezanechali prostor k napodobování vaší nabídky a oslabení vaší konkurenční výhody.
Pokud stále tápete, můžete využít šablony hodnotového toku navržených odborníky z ClickUp s barevně odlišenými sekcemi, které vám pomohou vizualizovat vztahy mezi vašimi obchodními aktivitami. Šablona ClickUp Value Stream Mapping Template je vynikající pro brainstorming technik diferenciace produktů.
Proveďte úspěšnou analýzu hodnotového řetězce a najděte svou diferenciace s ClickUp
Pokud chcete získat 360° přehled o svých obchodních procesech, analýza hodnotového řetězce je tou správnou volbou.
Šablony, tabule, integrace a sada CRM nástrojů ClickUp vám pomohou sledovat a optimalizovat strukturu vašeho hodnotového řetězce. Funkce automatizace pracovních postupů a optimalizace procesů pomohou členům vašeho týmu dále maximalizovat jejich efektivitu, což vám přinese nákladovou výhodu.
Získejte ClickUp zdarma a začněte jej využívat k tomu, abyste se postupně a jistě dostali před svou konkurenci. 🫅