10 inspirativních podcastů o produktovém managementu v roce 2025

Nemáte čas číst dlouhé články o produktovém managementu? Chcete to změnit a místo toho si poslechnout zábavné a poutavé podcasty o produktovém managementu?
Pak už nemusíte hledat dál, protože máme pro vás připravený seznam nejlepších podcastů o produktovém managementu.
Ať už hledáte tipy pro zahájení kariéry v tomto odvětví nebo chcete vylepšit své vedoucí schopnosti v oblasti produktů, sestavili jsme pro vás podcasty, které pokrývají všechna tato témata. ?
Vezměte si sluchátka, poslouchejte a připravte se na zdokonalení svých dovedností v oblasti produktového managementu.
10 nejlepších podcastů o produktovém managementu
Tyto podcasty nabízejí snadný a poutavý způsob, jak držet krok s trendy a poznatky v oboru. Poslechněte si příběhy o úspěchu a rozhovory s lídry v oboru, plus zajímavé případové studie a podrobné analýzy všech aspektů produktového managementu.
Bez dalších okolků se podívejme na některé z našich oblíbených podcastů o produktovém managementu z komunity. ?
1. Toto je produktový management
This is Product Management (TIPM) je skvělý podcast, který nabízí realistický pohled na život lidí pracujících v oblasti produktového managementu. Moderuje ho autor a marketingový lídr Mike Fishbein.
TIPM je skvělý pro nováčky, kteří se chtějí prosadit v tomto složitém odvětví, ale má co nabídnout i zkušeným produktovým profesionálům. Posluchači se dozvídají zasvěcené informace, nové trendy a nejnovější nástroje a techniky pro efektivní produktový management.
Fishbein se zabývá podrobnostmi tohoto odvětví. Témata sahají od každodenních úkolů až po rozsáhlá rozhodnutí, přičemž klade důraz na drobné detaily, které mnoho podcastů zaměřených na produkty může přehlížet. ?
Epizoda, kterou si nesmíte nechat ujít: 226 – Úspěšné vyprávění příběhů je produktový management
Spotify: This is Product Management
Apple Podcasts: This is Product Management
2. Podcast o produktech
Pokud hledáte nový způsob, jak prozkoumat produktový management, podívejte se na podcast The Product Podcast od The Product School.
V epizodách vystupují produktoví lídři ze společností jako Microsoft, Google, Facebook, Spotify a Slack. Uslyšíte také podnikatele, startupy a další společnosti z technologického odvětví. ??
Rozhovory se zabývají každodenními povinnostmi a úkoly produktových manažerů a poskytují vhled do fungování různých technologických společností. To vám dá spoustu informací o podobnostech a rozdílech mezi plánováním produktů a vedením v různých organizacích.
Epizoda, kterou si nesmíte nechat ujít: 9 důležitých lekcí produktového manažera od produktového manažera Facebooku
Spotify: The Product Podcast
Apple Podcasts: The Product Podcast
3. Jak jsem to vybudoval s Guyem Razem
How I Built This with Guy Raz je další skvělý podcast o produktovém managementu, který obsahuje zajímavé rozhovory s lídry v oboru a nadějnými profesionály v oblasti produktového managementu.
Každý rozhovor se zabývá příběhem hosta, od jeho začátků až po to, co může sdílet, aby pomohl ostatním produktovým manažerům uspět. Ponořte se do skromných začátků některých z nejznámějších dnešních společností a špičkových produktových profesionálů.
Guy Raz se zaměřuje na to, co je potřeba k vyniknutí v oblasti vedení produktů a na úspěšné strategie, které mohou vést k růstu založenému na produktech v jakémkoli odvětví. Každá epizoda je zábavná i poučná a vždy přináší charisma a osobní postřehy.
Epizoda, kterou si nesmíte nechat ujít: 70 – Wikipedia: Jimmy Wales
Spotify: How I Built This with Guy Raz
Apple Podcasts: How I Built This with Guy Raz
4. Product Hunt Radio
Product Hunt Radio je další z nejlepších podcastů o produktovém managementu, který vysílá každý týden a přináší rozhovory s podnikateli, investory, produktovými lídry a tvůrci v technologickém odvětví.
Podcast moderují Ryan Hoover z Product Hunt a Abadesi Osunsade z Hustle Crew. Tato dvojice skvěle zkoumá měnící se aspekty produktového managementu spolu s dnešními nejvýznamnějšími osobnostmi.
Rozhovory poskytují informace o všem od podnikání po marketing a metriky. Hosté nabízejí jedinečné pohledy a své nejlepší tipy založené na tom, jak se dostali tam, kde jsou dnes. ?
Produktoví manažeři by měli naslouchat, aby se inspirovali a poučili se ze zkušeností těchto úspěšných technologických lídrů.
Epizoda, kterou si nesmíte nechat ujít: Epizoda 48: Chris Sacca
Spotify: Product Hunt Radio
Apple Podcasts: Product Hunt Radio
5. Scrum Master Toolbox
The Scrum Master Toolbox je určen pro agilní praktiky a scrum mastery a nabízí 15minutové denní epizody. Moderuje jej certifikovaný scrum master, obchodní konzultant a agilní kouč Vasco Duarte.
Tento denní podcast poskytuje dávku inspirace prostřednictvím poutavých rozhovorů a diskuzí s těmi nejlepšími z nejlepších. Posluchači mohou slyšet odborníky na produktový management, kteří se podělí o své zkušenosti se vším, co souvisí s agilitou a scrumem.
Témata sahají od dynamiky týmu a spolupráce až po efektivní vedení a rozhodování. Najdete zde také konkrétní lekce o věcech, jako je vytváření agilních rámců a rozvoj flexibility nezbytné pro úspěšný produkt. ⚒️
Tento podcast o produktovém managementu je skvělým zdrojem informací pro všechny, kteří se zajímají o agilní metodiky. Ať už jste zkušený profesionál nebo uvažujete o nové kariéře, je to fantastický způsob, jak se dozvědět o nejlepších současných postupech a nových agilních trendech v podnikání.
Epizoda, kterou si nesmíte nechat ujít: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun
Spotify: Scrum Master Toolbox
Apple Podcasts: Scrum Master Toolbox
6. Product Mastery Now
Product Mastery Now (dříve The Everyday Innovator) moderuje veterán v oboru Chad McAllister. Je navržen tak, aby vám pomohl přejít od produktového manažera k „produktovému mistrovi“ pomocí Chadovy charakteristické metody BEAT:
- Vybudujte si základnu
- Získejte profesionální certifikaci
- Použijte Deep Dives
- Transformujte organizaci
Epizody jsou rozděleny do čtyř sekcí podle McAllisterovy charakteristické produktové roadmapy.
Posluchači mohou začít poslouchat libovolnou epizodu a začít se učit dovednosti, které potřebují, aby se stali vlivnými hybateli produktové strategie. Získejte dovednosti potřebné k vytváření produktů a uživatelských zkušeností, které si zákazníci zamilují, aniž byste se cítili přetížení nebo vyčerpaní. ?
Epizoda, kterou si nesmíte nechat ujít: TEI 233 – Každý chce ve svém produktovém procesu větší agilitu a takto ji můžete dosáhnout (s Colinem Palombem)
Spotify: Product Mastery Now
Apple Podcasts: Product Mastery Now
7. Zkušenosti s produkty
Podívejte se na The Product Experience, pokud hledáte týdenní podcast, který se podrobně zabývá tématy, která jsou důležitá pro nejlepší produktové manažery na světě.
Moderátory jsou Lily Smith a Randy Silver, dynamické duo, které do každého rozhovoru vnáší své bohaté zkušenosti. Smith je lídrem v oboru a vysoce ceněným konzultantem v oblasti SaaS a mobilních technologií, zatímco Silver je všestranný produktový expert a mozek stojící za hudebními obchody Amazonu. ?
Oba diskutují s významnými osobnostmi o tématech, která jsou důležitá pro produktové manažery z reálného světa, jako jste vy. Zkoumají, co je potřeba k budování úspěšných týmů, vývoji skvělých produktů, řešení každodenních problémů a rozvoji kariéry, na kterou můžete být hrdí. ?
Epizoda, kterou si nesmíte nechat ujít: Odkud pocházejí dobré nápady? – Gal Josefsberg v pořadu The Product Experience
Spotify: The Product Experience
Apple Podcasts: The Product Experience
8. One Knight in Product
Podcast One Knight in Product moderuje Jason Knight, odborník na produktový management a vyhledávaný konzultant v oblasti SaaS.
V každé epizodě Knight hovoří s produktovými lídry, autory a podnikateli, aby zjistil jejich názory na toto odvětví a vyslechl si jejich příběhy. Obsah pokrývá širokou škálu témat určených pro všechny, kteří se zabývají navrhováním, vývojem, správou nebo marketingem produktů.
Na rozdíl od mnoha podcastů zaměřených na rozhovory se Knight nezaměřuje pouze na velká jména. V zájmu inkluzivity může v jedné epizodě rozhovorovat s hvězdou produktového managementu a v další s neznámým jménem.
Epizoda, kterou si nesmíte nechat ujít: Moving Beyond Founder-Led Product Development & Setting PMs up for Success (s Jennifer Yang-Wong, viceprezidentkou pro produkty ve společnosti Contrary)
Spotify: One Knight in Product
Apple Podcasts: One Knight in Product
9. Lennyho podcast
Podcast Lenny's Podcast moderuje autor a specialista na digitální produkty Lenny Rachitsky. V několika epizodách každý týden Lenny rozhovory se světovými odborníky na růst a produktovými lídry, aby pomohl posluchačům vytvářet, uvádět na trh a rozvíjet fantastické produkty. ?
Podcast je známý svou vysokou produkční hodnotou a pečlivě připravenými epizodami, které posluchačům zaručují příjemný a poučný zážitek pokaždé. Pořad často zkoumá praktické taktiky a rady od profesionálů zaměřených na růst, doplněné poutavými otázkami a postřehy od Lennyho.
Od rozhovorů s fascinujícími osobnostmi až po podrobné analýzy aktuálních událostí – podcast Lenny's Podcast má co nabídnout každému, kdo se zajímá o produkty.
Epizoda, kterou si nesmíte nechat ujít: Lekce o budování produktového cítění, orientaci v AI, optimalizaci první míle a překonávání chaotického středu | Scott Belsky (Adobe, Behance)
Spotify: Lenny’s Podcast
Apple Podcasts: Lenny’s Podcast
10. Masters of Scale
Masters of Scale moderuje Reid Hoffman, spoluzakladatel LinkedIn a partner ve společnosti Greylock. Posláním tohoto týdenního podcastu je přistupovat k podnikání jako k myšlení, které mohou profesionálové kultivovat a naučit se.
Epizody zkoumají netradiční teorie o tom, jak se rozšiřují podniky. Hosté sdílejí příběhy o vedení, podnikání, produktovém managementu, získávání finančních prostředků a dalších tématech.
Nejlepší částí podcastu jsou pravděpodobně segmenty „Rapid Response“ (Rychlá reakce) vedené Bobem Safianem, který přistupuje k tradičnímu formátu formálních rozhovorů novým způsobem. Safian vede tyto diskuse a vytváří zábavné epizody o všem možném, od diverzity až po reakce na krize.
Epizoda, kterou si nesmíte nechat ujít: Strategická schůzka: 5 palčivých otázek a jejich nečekané odpovědi s Reidem Hoffmanem a Bobem Safianem
Spotify: Masters of Scale
Apple Podcasts: Masters of Scale
Čestná uznání
Bylo neuvěřitelně obtížné vybrat 10 nejlepších podcastů o produktovém managementu. Existuje tolik fantastických mozků a desítek podcastů, které musíte poslouchat a které mohou rozšířit obzory produktových manažerů po celém světě.
Zde je dalších 10 podcastů, které podle nás stojí za poslech:
- Product Thinking with Melissa Perri: Spotify; Apple Podcasts
- Product Love with Eric Boduch: Spotify; Apple Podcasts
- Rocketship FM s Michaelem Saccou a Mikem Belsitem: Spotify; Apple Podcasts
- 100 PM se Suzanne Abate: Apple Podcasts
- This Week in Startups with Jason Calcanis: Spotify; Apple Podcasts
- Podcast o produktovém managementu s Hannah Clark: Spotify; Apple Podcasts
- Inside Intercom s Liamem Geraghtym: Spotify; Apple Podcasts
- The Productivity Show s Thanh Phamem a Brooksem Duncanem: Spotify; Apple Podcasts
- Podcast LaunchNotes s Amandou „Robby“ Robsonovou a Timothym Chenem: Spotify; Apple Podcasts
- Proof to Product s Katie Hunt: Spotify; Apple Podcasts
Poslechněte si několik epizod z každého podcastu v top 10 a sekci čestných uznání, abyste získali představu o tom, co vás zaujme. Jistě, nikdo nemá čas na všech 20, ale nikdy nevíte, které z nich vám a vašemu týmu budou nejvíce vyhovovat, dokud je nevyzkoušíte! ✨
Posuňte svůj produktový management na vyšší úroveň s ClickUp
S tolika inspirativními podcasty, které vám pomohou nastartovat vaši kariéru v oblasti produktového managementu, jste pravděpodobně připraveni co nejdříve zlepšit své dovednosti v této oblasti.
Chcete-li toho dosáhnout v reálném životě, stačí se podívat na komplexní platformu pro správu produktů ClickUp.
Díky výkonným nástrojům pro spolupráci při řízení projektů a funkcím pro správu týmů je ClickUp ideálním řešením pro každého produktového manažera.
ClickUp vám pomůže zefektivnit vývoj produktů pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů. Využijte je k tomu, abyste sjednotili své produktové týmy a zainteresované strany v jednom společném prostoru pro spolupráci. ?
Získáte přístup k:
- Nástroje AI pro produktové manažery
- Přizpůsobitelné řídicí panely
- Integrace DevOps
- Cíle, plány, dokumenty a další
- Funkce sledování problémů a analýzy rizik
- Šablony pro produktový management
- Software pro produktový marketing
- Funkce správy sprintů
- Nástroje pro optimalizaci a automatizaci pracovních postupů
ClickUp také nabízí software pro tvorbu plánů, který vám pomůže začlenit zpětnou vazbu, sprinty a další informace do sdíleného plánu produktů, který může vidět celý váš tým. Můžete vytvořit zobrazení na úrovni týmu, aby se všichni soustředili na společný cíl.
Nezapomeňte na ClickUp Automations, které vám pomohou zvládnout nudné úkoly – lepší produktový management je především o efektivitě. ?
Použijte ClickUp AI, aby vám to šlo ještě snadněji. Umí zefektivnit zpětnou vazbu od uživatelů, vytvářet dokumenty a mnoho dalšího.
A to nejlepší? ClickUp nabízí tarif Free Forever s přístupem k mnoha pokročilým funkcím. Ne, nejde o bezplatnou zkušební verzi. Je to skutečně bezplatný software pro správu projektů.
Připravte se poslouchat a učit se
Není lepšího času než právě teď, abyste si poslechli některý (nebo všechny) z těchto podcastů a posunuli se ve své kariéře o krok dál. Tyto podcasty nabízejí bohaté znalosti a postřehy od předních odborníků, úspěšných produktových manažerů a produktových expertů.
Ať už cestujete do práce a zpět nebo relaxujete doma, můžete snadno získat praktické tipy, nové pohledy a zdravou dávku inspirace. Nezapomeňte se o své oblíbené podcasty podělit se svým produktovým týmem, aby se i oni mohli poučit z toho nejlepšího. ?
Chcete-li své dovednosti v oblasti produktového managementu skutečně posunout na vyšší úroveň, ujistěte se, že máte k dispozici ten nejlepší software pro produktový management.
Objevte užitečné nástroje a získejte vše, co potřebujete k vytvoření skvělého produktu. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes. Je to zdarma!