10 nejlepších aplikací pro sledování ujetých kilometrů v roce 2025 (recenze a ceny)

Profesionálové, kteří jsou často na cestách, mohou za rok najet stovky nebo dokonce tisíce kilometrů v souvislosti s prací. Pro běžné zaměstnance, kteří pracují na plný úvazek, se jedná o výdaje, které lze uhradit prostřednictvím účetního oddělení společnosti. Pro dodavatele a majitele firem jsou tyto kilometry odečitatelnými obchodními výdaji.
Tyto peníze nebo daňové úspory však můžete získat zpět pouze v případě, že máte pohodlný a spolehlivý způsob, jak sledovat počet najetých kilometrů za rok. Dnešní aplikace pro sledování ujetých kilometrů usnadňují automatické sledování vzdálenosti, cílů a cest, které lze považovat za služební výdaje.
Najděte správnou aplikaci s vhodnými funkcemi, aby sledování ujetých kilometrů bylo snadné a nebylo nudnou povinností. Určete nezbytné funkce, které by měly mít aplikace pro sledování ujetých kilometrů v roce 2024, a poté porovnejte oblíbené aplikace pro sledování v tomto seznamu, abyste našli tu, která vám nejvíce vyhovuje.
Co byste měli hledat v aplikacích pro sledování ujetých kilometrů?
Nejlepší aplikace pro sledování ujetých kilometrů jsou určeny pro firemní uživatele – ještě lepší je, když jsou správné aplikace pro sledování vytvořeny s ohledem na profesionály ve vašem oboru. Řidiči sdílených vozidel, realitní agenti a zakladatelé start-upů jezdí za různými obchodními účely a vy potřebujete nástroj, který odpovídá vašim potřebám.
Při porovnávání různých možností se ujistěte, že tyto nezbytné funkce jsou k dispozici buď v bezplatné, nebo v prémiové verzi:
- Automatizace: Není nic frustrujícího než dorazit na vzdálené místo a zjistit, že jste nezapnuli sledování ujetých kilometrů. Tomu se vyhnete výběrem aplikací, které automaticky sledují všechny vaše kilometry. Chytré aplikace dokážou odhadnout, které cesty souvisejí s prací, takže nemusíte provádět spoustu ruční práce, což usnadňuje správu pracovní zátěže.
- Exportovatelnost a integrace: Nakonec musíte data o ujetých kilometrech přenést z aplikace do formulářů IRS nebo do zpráv o obchodních výdajích. Hledejte aplikace, které mohou sdílet informace s finančními nástroji, které již používáte (vy nebo váš účetní).
- Mnoho funkcí pro kategorizaci a označování: Dobré aplikace pro sledování ujetých kilometrů vám umožňují vyplnit podrobnosti o tom, o jaký typ služební cesty se jedná. Možná budete potřebovat datová pole, jako jsou data nebo další funkce, abyste mohli rozlišovat mezi výjezdy do terénu a networkingovými akcemi a sledovat cesty pro různé aplikace pro brigády.
- Další funkce: Pokud vyhovují potřebám vaší firmy, hledejte vestavěný software pro správu úkolů, sledování výdajů, nástroje pro správu času a šablony časových rozvrhů.
- Finanční přehled: Hledejte aplikace, které vypočítají vaše celkové výdaje na cestování, úspory na daních a trendy v jízdě.
- Pohodlí a spolehlivost: Nejlepší aplikace jsou ty, které nemusíte kontrolovat pokaždé, když nasednete do auta. Porovnejte tedy své oblíbené aplikace na základě jejich dostupnosti, selhání, chyb a snadnosti použití.
Pokud se zaměříte na kvalitu a pohodlí, je mnohem pravděpodobnější, že budete mít přesné záznamy a snadný způsob, jak získat zpět peníze za kilometry najeté v rámci podnikání.
10 nejlepších aplikací pro sledování ujetých kilometrů
Porovnejte nejlepší aplikace pro sledování ujetých kilometrů dostupné v roce 2023. Každá z nich nabízí snadno použitelnou technologii sledování s jedinečnými funkcemi a schopnostmi.
1. ClickUp
ClickUp není aplikace pro sledování ujetých kilometrů v reálném čase – je to vše, co potřebujete pro správu osobních a služebních cest. Samostatní profesionálové, majitelé malých podniků a obchodní týmy ji používají k importu údajů o ujetých kilometrech a vytvoření centralizovaného informačního centra.
Odborníci na cestování pak mohou data přenést do šablon výkazů výdajů nebo je přidat do seznamu daňově uznatelných obchodních výdajů. Manažeři mohou analyzovat cestování týmu, aby odhalili neefektivitu nebo se ujistili, že rozpočet pokrývá ujeté kilometry. Účetní a finanční týmy mohou také přistupovat k datům, aby mohli zpracovávat platby a daňová přiznání.
Ať už chcete kalendář, který obsahuje všechny vaše cestovní údaje, nebo tabulku, ve které uvidíte, kolik kilometrů váš tým týdně najede, ClickUp nabízí univerzální zobrazení a nástroje pro správu projektů, které vám pomohou ve vaší práci. Můžete také použít specializované šablony, jako je šablona ClickUp Services Timesheet Template, ke sledování ujetých kilometrů v kontextu pracovní doby.
Nejlepší funkce ClickUp
- Seskupujte a sledujte kilometry různých zaměstnanců a týmů v tabulkovém zobrazení, abyste získali rychlý přehled a mohli provádět monitorování.
- Pomocí šablon a formulářů v ClickUp můžete přidávat data z aplikací pro sledování ujetých kilometrů do zpráv, formulářů výdajů a dalších dokumentů.
- Připojte informace o ujetých kilometrech ke konkrétním projektům nebo úkolům, abyste mohli snadno sestavovat rozpočet a prognózy.
- Bezplatná funkce databázového softwaru pro podrobné sledování a generování zpráv pomocí databázových šablon
- Přidejte úkoly pro jednotlivé řidiče, účetní nebo pro sebe (ve všech svých rolích), abyste mohli analyzovat údaje o ujetých kilometrech a využít je ve své práci.
- Kombinujte sledování ujetých kilometrů se sledováním času stráveného na projektech, abyste zjistili, kde se využívají zdroje vaší společnosti.
- Komunikujte pomocí poznámek a funkcí DM v ClickUp, aby všichni dostali své údaje včas.
Omezení ClickUp
- ClickUp neposkytuje sledování ujetých kilometrů v reálném čase; budete si muset vybrat aplikaci pro sledování ujetých kilometrů a integrovat ji do ClickUp, abyste mohli přidat data do svých procesů řízení projektů.
- Mobilní aplikace nabízí méně funkcí než aplikace pro stolní počítače. Vyřizujte každodenní úkoly na svém telefonu a poté přepněte na počítač, kde můžete provádět náročné analýzy.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Solo
Sledování času a ujetých kilometrů je zdlouhavá povinnost, pokud pracujete v gig ekonomice. Solo však tuto práci zjednodušuje díky automatickému sledování ujetých kilometrů a výdajů. Pomocí této aplikace můžete integrovat všechny své gig aplikace do jednoho dashboardu, kde můžete plánovat své cesty, sledovat ujeté kilometry a na konci dne zjistit, kolik jste vydělali.
Solo je více než jen jednoduchý tracker ujetých kilometrů. Nabízí vám jedno místo, kde můžete spravovat všechny své úkoly z různých platforem, aplikací pro sdílení jízd a aplikací pro doručování. Ještě lepší je, že předpovídá, kolik peněz každý den vyděláte, a pokud nadhodnotí váš denní výdělek, vyplatí vám rozdíl. Mnoho řidičů využívajících tuto aplikaci ji používá pro vedení záznamů, vytváření itinerářů a sledování financí.
Nejlepší funkce Solo
- Integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Instacart, Doordash a Uber
- Více sledovačů pro ujeté kilometry, čas a předpokládané příjmy
- Záruka pro vaši denní mzdu
Omezení pro jednotlivce
- Ruční sledování může být podle některých uživatelů nespolehlivé.
- Text může být malý a těžko čitelný.
Ceny pro jednotlivce
- Základní: 10 $/měsíc
- Pro: 15 $/měsíc
- Pro Plus: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Solo
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
3. Stride
Stride je bezplatná aplikace pro sledování ujetých kilometrů. Uživatelé mohou automaticky sledovat kilometry všech svých cest. Pomáhá také firemním uživatelům najít možnosti daňových odpočtů a úspor díky užitečnému panelu pro sledování úspor, nákladů a možností.
Uživatelé ji využívají i v osobním životě, protože aplikace nabízí nástroje pro správu rozpočtu a sledování osobních výdajů. Design aplikace je jednoduchý a intuitivní, takže její používání není nikdy obtížné.
Nejlepší funkce aplikace Stride
- Sledování ujetých kilometrů a času přímo na domovské obrazovce aplikace
- Funkce rozpočtu pro přehledné spravování financí
- Snadno rozlišujte mezi osobními a služebními cestami.
- Návrhy pro nalezení a využití daňových odpočtů
Omezení kroku
- Nekonzistentní oznámení
- Někteří uživatelé hlásí problémy s přesností měření ujetých kilometrů a trasy.
Ceny Stride
- Zdarma
Hodnocení a recenze Stride
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Bonus: Software pro správu cest!
4. MileIQ
Rozlišujte mezi osobními a služebními cestami pouhým pohybem zápěstí, když používáte MileIQ ke sledování ujetých kilometrů. Aplikace automaticky sleduje všechny vaše cesty a vy můžete přejetím prstem doleva nebo doprava určit, o jaký typ cesty se jednalo.
Aplikace je určena pro zaneprázdněné profesionály prakticky ve všech odvětvích. Můžete sledovat ujeté kilometry (a úspory) v průběhu času, aktivovat pracovní dobu, abyste měli méně cest k třídění, a dostávat připomenutí, pokud máte v aplikaci nějaké nevyřízené úkoly.
Nejlepší funkce aplikace MileIQ
- Dashboard aplikace MileIQ usnadňuje prohlížení a třídění jízd.
- Sledovací nástroje vám ukážou úspory a odpočty v průběhu času.
- Snadno stahujte měsíční zprávy o ujetých kilometrech ve formátu CSV nebo PDF.
Omezení aplikace MileIQ
- Rozhraní aplikace může být při ručních úpravách nebo změnách pomalé.
- Bezplatná verze omezuje počet jízd, které lze sledovat za měsíc.
Ceny MileIQ
- Zdarma
- Neomezený: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 8 $/měsíc na uživatele
- Team Pro: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MileIQ
- G2: 4,2/5 (66+ recenzí)
- Capterra: 5,0/5 (1+ recenze)
5. Mileage Tracker od Everlance
Everlance klade ve své aplikaci pro sledování ujetých kilometrů důraz na funkce pro vytváření reportů. Při sledování ujetých kilometrů vypočítává denní, měsíční a roční odpočty a výdaje. Uživatelé mohou filtrovat data, aby se mohli soustředit na různá období, a snadno exportovat data do svých oblíbených aplikací pro správu financí a projektů.
Aplikace nabízí funkce kompatibilní s IRS a vytváří spoustu dokumentace. Může vyhovět potřebám prakticky všech firemních politik týkajících se výkazů výdajů, sledování a ověřování.
Nejlepší funkce Everlance
- Automatické sledování s funkcemi úprav, které umožňují vrátit se zpět a překlasifikovat cesty nebo je rozdělit na menší úseky.
- Dobré možnosti generování zpráv a dokumentace
- Možnosti týdenního, měsíčního a denního záznamu pro snadný přehled a monitorování.
- Přehledné a snadno ovladatelné rozhraní
Omezení Everlance
- Bezplatné funkce občas nesprávně kategorizují cesty a přepisují data.
- Pokud je baterie telefonu slabá, nemusí se cesty zaznamenávat.
Ceny Everlance
- Zdarma (pro jednotlivce i firmy)
- Premium (individuální): 5 $/měsíc
- Premium Plus (individuální): 10 $/měsíc
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Program CPM (podniky): 10 $/měsíc na uživatele
- Program FAVR (podniky): 33 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Everlance
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (64+ recenzí)
6. SherpaShare – řidič sdílené jízdy
SherpaShare je vytvořen speciálně pro řidiče sdílených jízd. Propojte své aplikace se SherpaShare, abyste mohli plánovat trasy, získávat doporučení k optimalizaci trasy a sledovat ujeté kilometry v rámci podnikání.
Prémiová aplikace nabízí uživatelům další funkce, které jim pomohou maximalizovat jejich denní příjem, jako jsou přehledy a hotspoty. Aplikace také nabízí slevy a kupóny pro uživatele SherpaShare.
Nejlepší funkce SherpaShare
- Funkce analýzy v reálném čase pomáhají řidičům plánovat trasy pro lepší výdělek.
- Chatovací funkce vytvořená pro komunitu řidičů sdílených jízd
Omezení SherpaShare
- Záložka Úspory a nabídky může být rušivá.
- Někteří uživatelé považují používání aplikace za matoucí.
- K správnému fungování vyžaduje všechna oprávnění.
Ceny SherpaShare
- Měsíčně: 5,99 $/měsíc
- Super Premium: 10 $/měsíc
Hodnocení a recenze SherpaShare
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
7. Hurdlr
Hurdlr je určen pro osoby samostatně výdělečně činné. Namísto pouhého sledování ujetých kilometrů a potenciálních úspor sleduje také náklady a úspory v souvislosti s obchodními zisky a příjmy. Můžete si zobrazit úspory v průběhu času, zprávy o ziscích a ztrátách a získat aktuální informace o ujetých kilometrech.
Uživatelé mohou prostřednictvím aplikace Hurdlr sledovat také výdaje související s podnikáním, které nesouvisejí s jízdou. V jedné aplikaci můžete zaznamenávat účtenky, evidovat výdaje a sledovat zůstatek na firemním bankovním účtu.
Nejlepší funkce aplikace Hurdlr
- Integrované sledování příjmů, výdajů a daní na domovské obrazovce
- Integrace s tisíci různých bank, stejně jako s oblíbenými platebními nástroji, aplikacemi pro sdílení jízd a účetními nástroji.
- Nabízí desítky různých šablon reportů.
- Neomezené sledování ujetých kilometrů
Omezení aplikace Hurdlr
- Někteří uživatelé zaznamenávají mezery ve sledování a funkčnosti.
- Může docházet k dvojímu započítání bankovních převodů, což vede k nepřesnosti výkazů výdajů.
Ceny Hurdlr
- Zdarma
- Premium: 10 $/měsíc
- Pro: 16,67 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze aplikace Hurdlr
- G2: 4,3/5 (23+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (11+ recenzí)
8. Gridwise
Gridwise je určen pro dvě cílové skupiny: pracovníky na volné noze, kteří hledají centralizovaný způsob sledování zakázek, a firmy, které chtějí oslovit pracovníky na volné noze. Pracovníci na volné noze mohou synchronizovat své aplikace, získávat personalizovaná doporučení a strategicky plánovat s ohledem na špičky. Firmy mohou umisťovat reklamy, oslovovat řidiče a analyzovat výsledky svých kampaní.
Nejlepší funkce Gridwise
- Rozhraní usnadňuje přípravu daňových informací a sledování odpočtů.
- Uživatelé mohou synchronizovat své aplikace pro sdílení jízd a spolujízdu, aby si mohli naplánovat svůj den.
- Nástroje pro analýzu dat vytvářejí personalizované statistiky a doporučení.
Omezení Gridwise
- Údaje o mobilitě Gig jsou sdíleny s inzerenty.
- Bezplatná verze má omezené připomenutí událostí a informace o letištích.
Ceny podle spotřeby
- Zdarma
- Plus: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Gridwise
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
9. QuickBooks Self-Employed
QuickBooks nabízí kompletní sadu nástrojů pro živnostníky a malé podniky, včetně aplikace pro sledování ujetých kilometrů. Uživatelé mohou generovat zprávy, prohlížet odhady úspor a snadno přenášet svá data do TurboTax. Přenos a sdílení dat je snadné, protože pod touto značkou je mnoho programů.
Tato aplikace vyniká v oblasti daní a finančního plánování. Pokud chcete upřednostnit daňové odpočty a přehledné účetnictví, QuickBooks nabízí různé pohledy, přehledy a funkce, které se přizpůsobí vašemu preferovanému pracovnímu postupu.
Nejlepší funkce QuickBooks Self-Employed
- Robustní integrované nástroje pro vytváření reportů pro hluboké analýzy
- Funkce pro odhad daní a podávání daňových přiznání určené pro osoby samostatně výdělečně činné
- Nabízí sledování ujetých kilometrů, výdajů a organizaci účtenek na jednom místě.
Omezení aplikace QuickBooks Self-Employed
- Mnoho uživatelů považuje zákaznický servis za nedostatečný.
- Mobilní aplikace je mnohem méně uživatelsky přívětivá než desktopová verze.
Ceny QuickBooks Self-Employed
- Osoby samostatně výdělečně činné: 20 $/měsíc
- Daňový balíček pro osoby samostatně výdělečně činné: 30 $/měsíc
- Balíček Self-Employed Live Tax: 40 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks Self-Employed
- G2: 4,0/5 (více než 3 100 recenzí pro QuickBooks)
- Capterra: 3,9/5 (95+ recenzí)
10. TripLog
Triplog nabízí funkce jak pro samostatně výdělečně činné profesionály, tak pro podniky na podnikové úrovni. Integruje se s oblíbeným podnikovým softwarem, včetně QuickBooks, SAP Concur a Sage, aby se hodil do jakéhokoli technologického prostředí. Uživatelé a manažeři mohou sledovat cestování v čase a identifikovat oblasti pro zvýšení efektivity pomocí komplexního softwaru pro monitorování zaměstnanců.
TripLog nabízí různé možnosti pro hlavní odvětví průmyslu, aby vyhověl všem, od nezávislých řidičů sdílených vozidel až po velké stavební týmy. Jednotlivci mohou plánovat své trasy a klasifikovat cesty pro daňové účely. Podniky mohou automaticky sledovat pohyb a udržovat dohled nad svými terénními týmy.
Nejlepší funkce aplikace TripLog
- Integrace s hlavními platformami a API pro vlastní funkce
- Sledování cest, spotřeby paliva a souvisejících výdajů v reálném čase
- Volitelné hardwarové vybavení pro sledování ujetých kilometrů pomocí GPS nebo Bluetooth pro optimalizaci automatického sledování ujetých kilometrů
- Obsahuje software pro evidenci docházky a software pro sledování výdajů.
Omezení aplikace TripLog
- Při nastavování funkce automatických plateb mohou nastat chyby.
- Odpovědi helpdesku jsou údajně pomalé.
Ceny aplikace TripLog
- Lite: zdarma
- Premium: 5,99 $/měsíc
- Týmy: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace TripLog
- G2: 4,7/5 (56+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (75+ recenzí)
Sledujte své najeté kilometry tam, kde již spravujete své finance a úkoly v ClickUp.
Sledování ujetých kilometrů může vaší firmě ušetřit stovky nebo tisíce dolarů na daních nebo nevyužitých výdajích. Pokud však spoléháte na manuální nástroje, nemusí se to zdát jako časově výhodné. Výběr správné aplikace pro sledování ujetých kilometrů má zásadní význam.
Stejně důležité je vybrat si správný bezplatný software pro správu projektů a aplikaci pro sledování spolupráce. ClickUp dokáže načíst data z vaší aplikace pro sledování ujetých kilometrů, aby mohl generovat zprávy, sledovat trendy v čase a usnadnit vykazování nebo dokumentování výdajů za ujeté kilometry.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a začněte sledovat!