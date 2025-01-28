10 nejlepších alternativ Squarespace v roce 2025 (recenze a ceny)

Squarespace je nástroj pro tvorbu webových stránek, který vám umožní vytvořit úžasné vizuální vstupní stránky pro všechny vaše produkty a služby. Toto komplexní řešení usnadňuje tvorbu webových stránek díky šablonám a hostingovým službám, které zjednodušují počet nástrojů, které potřebujete k zahájení tvorby svého internetového obchodu.
Uživatelé oceňují, že Squarespace nabízí nízkou cenu a zjednodušuje tvorbu webových stránek díky přátelskému rozhraní. Je skvělý pro navrhování kreativních projektů a jednoduchých webových stránek, ale nestačí, pokud jde o služby pro e-commerce podniky.
Squarespace nemá tolik možností zpracování plateb jako jeho konkurenti. Nezpracovává prodeje v různých měnách a transakce v prodejních místech nejsou tak plynulé.
Naštěstí máte i jiné možnosti, pokud jde o hosting a tvorbu e-commerce webových stránek – nebo pokud obecně hledáte jiné alternativy k Squarespace.
Zde vám představíme 10 nejlepších alternativ k Squarespace na základě funkcí, omezení a cen. Navíc vám ukážeme, co je třeba mít na paměti při výběru hostingové platformy pro váš vlastní web. ?
Co byste měli hledat v alternativě k Squarespace?
Víte, že potřebujete nástroj pro tvorbu webových stránek, ale nejste si jisti, který z nich zvolit. Než se pustíte do zkoumání různých možností, zamyslete se nad tím, jaké vlastnosti a funkce potřebujete. ?
Zde je několik základních funkcí, které byste měli mít na paměti při hledání alternativ k Squarespace:
- Flexibilita: Squarespace nabízí omezený počet šablon, ale žádná z nich není prázdná. Pokud chcete vytvořit webové stránky, které vyniknou z davu, hledejte nástroj, který nabízí kompletní přizpůsobení.
- Zpracování plateb: Potřebujete řešení, které nabízí komplexní zpracování plateb pro širokou skupinu uživatelů? Vyberte si alternativu, která nabízí podporu plateb včetně flexibility zpracování.
- Integrace: Squarespace nabízí velmi málo aplikací třetích stran, což omezuje vaše možnosti designu na to, co nabízejí. Mnoho alternativ Squarespace nabízí integrace, které zvyšují flexibilitu a otevírají dveře k větší kreativitě.
- Spolupráce v reálném čase: Na návrhu webových stránek se často podílí více stran. Vyberte si nástroj, který vám umožní přidat více správců s plnou kontrolou nad změnami designu.
10 nejlepších alternativ Squarespace pro rok 2024
Zde jsme sestavili seznam 10 nejlepších alternativ k Squarespace. Od základních nástrojů pro tvorbu webových stránek, které nevyžadují žádný kód, až po ty, do kterých můžete přidat vlastní CSS, najdete nástroj pro vytvoření úžasného webu pro online prodej. ?
1. WordPress
Když se řekne tvorba webových stránek, pravděpodobně vám přijde na mysl WordPress. Jako jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro tvorbu webových stránek není překvapením, že WordPress je skvělou alternativou k Squarespace a umístil se na prvním místě našeho žebříčku. Díky stovkám pluginů, doplňků a funkcí pro vlastní kódování můžete vytvořit zcela jedinečné webové stránky, které vyniknou z davu.
Nejlepší funkce WordPressu
- Díky mnoha nástrojům pro úpravy, včetně editoru typu drag-and-drop, CSS a HTML, máte nekonečné možnosti pro vytvoření svých vysněných webových stránek – a to snadno!
- Intuitivní rozhraní je snadno ovladatelné i pro začínající blogery a majitele malých podniků.
- Vestavěná knihovna médií ukládá všechny vaše obrázky a videa na jednom místě a pomocí pluginů můžete vše udržovat v pořádku.
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení, nástroje pro návrh a nástroje SEO nabízejí plnou kontrolu nad tím, jak vaše webové stránky vypadají a jak fungují.
- Tato platforma, která nabízí více než 70 jazyků, je jednou z nejlepších možností pro globální podniky a společnosti po celém světě.
- Několik možností hostingu WordPress (vlastní hosting na wordpress.org nebo hosting vlastní domény na wordpress.com) nabízí alternativy pro každou preferenci a cenovou kategorii.
Omezení WordPressu
- WordPress je sice open source a nabízí bezplatný tarif, ale za přístup ke všem funkcím musíte zaplatit prémiový tarif.
- WordPress podporuje pouze jednoho uživatele v příspěvku najednou, což znamená, že spolupráce je omezená.
Ceny WordPress
- Zdarma
- Osobní: 9 $/měsíc
- Premium: 18 $/měsíc
- Business: 40 $/měsíc
- Commerce: 70 $/měsíc
- Enterprise: Od 25 000 $ ročně
Hodnocení a recenze WordPressu
- G2: 4,4/5 (více než 8 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 700 recenzí)
2. BigCommerce
BigCommerce je platforma SaaS, která zjednodušuje vše od tvorby webových stránek po e-commerce a správu digitálních obchodů. Použijte ji k řízení omnichannelového prodeje, vytvoření webu s více obchody a hladkému zpracování plateb. Nabízí dokonce podporu kryptoměn, pokud jste průkopníkem nové éry e-commerce. ?
Nejlepší funkce BigCommerce
- Neomezené úložiště, katalogy a šířka pásma znamenají, že můžete nabízet tolik produktů a služeb, kolik chcete.
- Platforma pro elektronický obchod vám umožňuje segmentovat obchody, abyste mohli spravovat prodej napříč platformami v jedné pohodlné oblasti.
- Pomocí nástroje Open Data Solutions můžete vytvářet personalizované nákupní zážitky a získávat přehled o tom, jak uživatelé procházejí vaše webové stránky a nakupují produkty.
- Mezi funkce B2B patří správa firemních účtů, prioritní podpora a fakturační portály zabudované přímo do vaší webové stránky.
Omezení BigCommerce
- Někteří uživatelé zjistili, že bezplatné motivy často vypadaly stejně.
- Ačkoli neexistují žádné limity úložiště, existují roční limity prodeje, při kterých budete muset zakoupit vyšší tarif.
Ceny BigCommerce
- Standard: 39 $/měsíc
- Plus: 105 $/měsíc
- Pro: 399 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze BigCommerce
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
3. Shopify
Shopify je systém pro správu obsahu známý svými funkcemi pro elektronický obchod. Je oblíbený u e-commerce webů po celém světě díky funkcím, jako je značková pokladna, SSL certifikáty a uživatelsky přívětivé rozhraní. Vytvořte si úžasný e-commerce obchod s integrovanými aplikacemi, nástroji pro prodejní místa a podrobnými funkcemi pro reporting dat.
Nejlepší funkce Shopify
- Díky tisícům designových šablon a bohatému editoru webových stránek můžete vytvořit vše od jednoduchého portfolia až po propracované internetové obchody.
- Nástroje pro elektronický obchod zpracovávají platby přímo na vašem webu, včetně transakčních poplatků, daní a slev.
- Díky integraci s aplikacemi třetích stran můžete propojit aplikace pro zasílání zpráv, marketingové nástroje a software pro správu webových projektů a zajistit tak plynulý pracovní postup.
- Vyberte si z několika možností webhostingu, včetně vlastního doménového jména, abyste optimalizovali branding webu.
Omezení Shopify
- Začátek vyžaduje určitou dobu na osvojení si znalostí.
- Ceny jsou spíše vyšší, což může být pro jednotlivce a malé týmy omezující.
Ceny Shopify
- Základní: 39 $/měsíc
- Shopify: 105 $/měsíc
- Pokročilé: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,4/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 200 recenzí)
4. GoDaddy
GoDaddy je jedním z nejlepších nástrojů pro tvorbu webových stránek díky vysoké míře přizpůsobení a snadnému použití. Nástroj GoDaddy pro tvorbu webových stránek obsahuje nástroje umělé inteligence pro vytváření celých webových stránek od nuly, stejně jako šablony, takže můžete design přizpůsobit podle svých představ. Navíc můžete využít e-mailové a marketingové nástroje k posílení své online přítomnosti a budování loajální skupiny sledujících. ?️
Nejlepší funkce GoDaddy
- Díky integrovaným nástrojům AI pro elektronický obchod stačí odpovědět na několik otázek týkajících se vašeho webu a produktů a během několika minut se vám zobrazí nádherný web, aniž byste museli vynaložit jakékoli úsilí.
- GoDaddy Payments za vás vyřídí všechny vaše prodeje, aniž byste museli připojovat samostatný nástroj.
- Zákaznická podpora 24/7 poskytuje rychlé odpovědi, pokud narazíte na potíže při navrhování nebo správě svých stránek.
- GoDaddy Studio zjednodušuje tvorbu značkového obsahu pomocí vlastních fontů, obrázků a designů, které ladí s vaším webem.
Omezení GoDaddy
- Někteří uživatelé měli pocit, že se v rozvrženích obtížně orientuje, zejména na větších webech.
- Integrace, zejména s softwarem pro správu projektů, není vždy bezproblémová a může být náchylná k chybám.
Ceny GoDaddy
- Základní: 9,99 $/měsíc
- Premium: 14,99 $/měsíc
- Commerce: 20,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze GoDaddy
- G2: 3,9/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 200 recenzí)
5. Strikingly
Strikingly je nástroj pro tvorbu webových stránek používaný podnikateli a velkými firmami, kteří chtějí nástroj pro tvorbu webových stránek, který nevyžaduje žádné znalosti v oblasti kódování. Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní, šablonám a snadno upravitelným segmentům můžete vytvořit webové stránky za méně než 30 minut.
Nejlepší funkce Strikingly
- Pomocí funkce Simple Store můžete vytvořit online tržiště a pro zpracování plateb připojit PayPal nebo Stripe.
- Spojte se se svými zákazníky díky integrovanému živému chatu, registračním formulářům a členským účtům.
- Analytika nabízí jednoduché grafy, díky kterým můžete sledovat výkonnost vašich webových stránek, které produkty se uživatelům líbí nejvíce a zda jste na dobré cestě k dosažení svých cílů.
- Rychle propojte své sociální sítě, abyste podpořili interakci se zákazníky, a pomocí nástroje Simple Blog odpovídejte na časté dotazy a sdílejte novinky o produktech.
Omezení Strikingly
- Neexistuje žádná bezplatná verze.
- Jsou sice jednoduché, ale jejich funkce jsou omezené, takže jsou méně užitečné pro složitější značky.
Ceny Strikingly
- Omezená: 12 $/měsíc
- Pro: 20 $/měsíc
- VIP: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Strikingly
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
6. Webflow
Webflow využívá CSS, HTML a JavaScript a přeměňuje je na vizuální editor, ve kterém můžete využít sílu kódu, aniž byste museli umět sami psát. Editor typu drag-and-drop usnadňuje přesouvání sekcí a přidávání prvků, jako jsou textová pole, obrázky a navigační lišty. ?️
Nejlepší funkce Webflow
- Struktura stránky je zcela přizpůsobitelná, takže můžete měnit zápatí, záhlaví a komponenty, nejen text a obrázky.
- Díky CSS v pozadí a jednoduchému rozhraní s klikáním můžete rychle aplikovat změny písma a barev na celém webu.
- Publikujte přímo na webu nebo použijte funkci exportu k vytvoření souboru ZIP s vaším kódem pro přizpůsobenou produkci.
- Bohaté animace a vyhledávací funkce vám umožňují načíst obsah z libovolného místa na webu a zobrazit jej na domovských stránkách, stránkách produktů a dalších místech.
Omezení Webflow
- I když můžete změnit část základního kódu, nemůžete změnit celý kód, takže to není nejlepší volba pro vývojáře, kteří chtějí mít plnou kontrolu.
- Neexistuje žádná mobilní aplikace, takže změny a vytváření webových stránek musíte provádět z počítače.
Ceny Webflow
- Starter: zdarma
- Základní: 18 $/měsíc
- CMS: 29 $/měsíc
- Business: 49 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Webflow
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
7. Duda
Duda je nástroj pro tvorbu webových stránek určený pro značky a agentury SaaS, který je díky SSL certifikátům a hostingu AWS bezpečný a také zvyšuje stabilitu stránek. Díky nepřetržité zákaznické podpoře je snadné vytvořit webové stránky a najít okamžitou pomoc, kdykoli narazíte na problém.
Nejlepší funkce Duda
- Funkce SEO zajistí optimalizaci vašich stránek, aby vás zákazníci mohli snadno najít ve vyhledávačích.
- Nástroj drag-and-drop nevyžaduje žádné zkušenosti s programováním, což šetří čas a eliminuje potřebu vývojáře.
- Díky přizpůsobitelným možnostem kódování můžete prozkoumat HTML nebo CSS a provést změny, pokud chcete přidat osobní dotek.
- Předem navržené šablony a sekce vám umožní vytvářet weby rychle a s menším úsilím.
Omezení Duda
- K dispozici je bezplatná zkušební verze, ale pokud chcete nástroj používat i nadále, budete muset zaplatit.
- Přizpůsobení je omezené, protože nelze snadno měnit šablony a pluginy jsou omezené.
Ceny Duda
- Základní: 25 $/měsíc
- Tým: 39 $/měsíc
- Agentura: 69 $/měsíc
- White Label: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Duda
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
8. Weebly
Weebly je jednou z nejlepších alternativ k Squarespace, protože se jedná o nástroj pro tvorbu webových stránek vhodný pro začátečníky, který nevyžaduje žádné znalosti programování. Vytvořte si web zdarma nebo si vyberte placený tarif, abyste mohli web více přizpůsobit a získat přístup k dalším funkcím. ???
Nejlepší funkce Weebly
- Díky tématům navrženým designéry a přizpůsobitelným šablonám bude váš web vypadat, jako by ho vytvořil profesionál.
- Vytvořte si svou značku pomocí vlastních fontů a barevných palet, které odrážejí to, jak chcete, aby vaše firma vypadala.
- Nástroj pro tvorbu webových stránek typu „drag-and-drop“ eliminuje dohady při organizaci stránek.
- Díky editorům videa a obrázků můžete provádět změny přímo v nástroji pro tvorbu webových stránek, aniž byste museli používat externí nástroje.
Omezení Weebly
- Vzhledem k tomu, že cílem webu je jednoduchost, jsou pokročilé funkce a integrace omezené.
- Méně funkcí na front-endu a back-endu, zejména pro lidi, kteří mají rádi větší kontrolu nad svým kódováním.
Ceny Weebly
- Zdarma
- Osobní: 10 $/měsíc
- Profesionální: 12 $/měsíc
- Výkon: 26 $/měsíc
Hodnocení a recenze Weebly
- G2: 4,1/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 700 recenzí)
9. Square
Square je silný hráč v oblasti e-commerce, který nabízí zjednodušené vytváření webových stránek pro značky, které potřebují internetový obchod. S webovými stránkami Square můžete spravovat online a kamenné prodeje z jednoho ovládacího panelu. Navíc můžete snadno spravovat prodeje a své stránky z mobilní aplikace nebo sociálních sítí.
Nejlepší funkce Square
- Vyberte si z desítek témat webových stránek podle odvětví nebo stylu.
- Hladká integrace mezi vaší webovou stránkou Square a Square POS sjednocuje platby napříč kanály.
- Přidejte speciální prvky, které zdůrazní funkce a produkty, nebo sdílejte slevové kódy, abyste zvýšili konverze.
- Díky zaměření na mobilní zařízení je váš web optimalizován pro zákazníky, ať už ho navštěvují z počítače nebo z telefonu.
Omezení Square
- Šablony jsou omezené a vypadají podobně.
- Je třeba se s nimi naučit pracovat, zejména pokud jde o přidávání produktů.
Ceny Square
- Zdarma
- Plus: 29 $/měsíc
- Premium: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze Square
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
10. Web. com
Chcete nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak vytvořit webové stránky? Web.com vám ušetří práci díky nástroji pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí. Stačí nástroji s umělou inteligencí sdělit pár informací o vašem webu a ten během několika minut vygeneruje vizuálně přitažlivý design. ✍️
Nejlepší funkce Web.com
- Tvůrce stránek s funkcí drag-and-drop a podporou umělé inteligence zkracuje čas potřebný k vytvoření webu.
- Jsou optimalizovány pro mobilní zařízení, takže zákazníci mohou snadno nakupovat i ze svého telefonu nebo tabletu.
- Interní služby zahrnují design, podporu online obchodu a poradenství v oblasti SEO od profesionálů.
- Vynechte nástroj AI a vytvořte si vlastní web rychle pomocí předem navržených šablon.
Omezení Web.com
- Ideální pro praktické a jednoduché vytváření webových stránek, možnosti přizpůsobení jsou omezené.
- Neexistuje žádný bezplatný certifikát SSL a není k dispozici možnost denních záloh, což omezuje bezpečnostní funkce.
Web. com ceny
- Webové stránky: 19,99 $
- Webové stránky + marketing: 24,99 $
- Online obchod: 34,99 $
- Online tržiště: 49,99 $
Hodnocení a recenze Web.com
- G2: N/A
- Capterra: 3,7/5 (více než 100 recenzí)
Další marketingové nástroje
Squarespace a tyto alternativy Squarespace sice nabízejí funkce pro tvorbu webových stránek, hosting a e-commerce, ale nepomáhají s dalšími marketingovými úkoly. Platformy jako ClickUp nabízejí marketingovým týmům komplexnější funkce, včetně nástrojů AI pro tvorbu obsahu pro blogy, landing pages a další marketingové materiály.
ClickUp
Jakmile máte webové stránky nastavené a hostované, je čas začít vytvářet marketingové kampaně, aby si vás vaše publikum všimlo. Použijte Clickup ke správě všech vašich obsahových kampaní a vytváření marketingových iniciativ, které pomohou vašemu podnikání dosáhnout nových výšin. ✨
ClickUp pro marketingové týmy zvládá vše od brainstormingu a tvorby nápadů až po realizaci a reporting. Vytvářejte marketingové plány pomocí dashboardů a kalendáře a sledujte pokrok nastavením dosažitelných cílů. Spolupráce v reálném čase vám umožňuje plynule pracovat s týmem, ať už používáte myšlenkové mapy k brainstormingu nápadů pro příspěvky na sociálních médiích nebo kontrolujete SEO blogové příspěvky.
Pomocí různých vizuálních panelů můžete sledovat pokrok v celé řadě iniciativ. Vytvořte si kalendář redakčního obsahu a vyplňte, kdy bude každý příspěvek zveřejněn. Přidejte vlastní pole, abyste zdůraznili důležité informace, které by měly být v obsahu zahrnuty. Pomocí značek priority zvýrazněte příspěvky, které jsou nejdůležitější.
ClickUp AI vám umožňuje generovat obsah pro popisy produktů, vstupní stránky, blogy a sociální kanály rychleji než kdykoli předtím. Návrhy zlepšují čitelnost, zatímco kontrola pravopisu a gramatiky upravuje text tak, aby byl srozumitelný. Pomocí funkce shrnutí můžete dlouhé odstavce převést na stručné sekce, které splňují omezení počtu znaků.
Nástroj pro psaní s umělou inteligencí také vylepšuje formátování a okamžitě rozděluje delší příspěvky na snadno stravitelné části. Použijte jej ke strukturování článků na blogu, e-mailových zpravodajů a pilířových článků pro lepší čitelnost a lepší uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte marketingová data a projektové panely v několika zobrazeních, včetně časových os, seznamů úkolů a Ganttových diagramů.
- Zjednodušte marketingové pracovní postupy pomocí automatizací, které zvládnou redundantní úkoly a náročnou práci, aby se váš tým mohl soustředit na důležitější projekty.
- Více než 1 000 šablon, včetně šablon pro produktovou strategii a branding, zefektivňuje plánovací procesy a šetří čas při spouštění marketingových iniciativ.
- ClickUp AI zrychluje a usnadňuje tvorbu obsahu tím, že nabízí návrhy, čistí koncepty a shrne články.
- Přizpůsobitelné úkoly vám umožňují přidávat vlastní pole, priority a závislosti, abyste mohli vytvářet pracovní postupy, které zabraňují překážkám a posouvají projekty marketingovým procesem.
- Pomocí funkcí pro vytváření reportů můžete proměnit metriky prodejního procesu ve vizuální reporty, které vám pomohou získat podporu klíčových stakeholderů pro budoucí marketingové kampaně.
Omezení ClickUp
- Některé funkce, jako například ClickUp AI, jsou k dispozici pouze v placených tarifech, ale pro většinu jednotlivců a týmů jsou cenově dostupné.
- Budete muset strávit nějaký čas učením se, jak se v nástroji orientovat, protože má mnoho funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma Plán
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Spravujte svůj web pomocí nástroje jako ClickUp
S těmito alternativami k Squarespace můžete oživit svůj web, ať už jste e-shop nebo jednotlivec nabízející profesionální služby. Od jednoduchých nástrojů pro tvorbu webových stránek, které práci zvládnou rychle, až po přizpůsobitelné kódovací stránky, které vám umožní vytvořit oceněné weby, existuje možnost pro potřeby každého online obchodu.
Jakmile budete mít svůj web hotový a připravený k provozu, zaregistrujte se do ClickUp a začněte spravovat své prodejní, marketingové a webové pracovní postupy. Pracujte v reálném čase společně se svým týmem, stanovujte cíle, vytvářejte sledovací panely a přidělujte úkoly pro vše od vývoje produktů po marketing a propagaci. ?