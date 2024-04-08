Confluence vs. Asana: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?

Ať už řídíte tým osobně nebo na dálku, potřebujete spolehlivý software pro správu projektů, aby všichni byli na stejné vlně. Existují desítky platforem pro správu projektů, ale Confluence a Asana jsou dvě z nejpopulárnějších možností pro týmy, které jsou často na cestách.
Je těžké si mezi těmito dvěma platformami vybrat, zejména pokud jste je dosud nepoužívali. Obě platformy mají své klady a zápory, takže záleží na vašich preferencích a potřebách.
Tento průvodce vám poskytne kompletní srovnání Confluence a Asany, porovná jejich funkce a navrhne nejlepší možnosti pro vítězné řešení. 🏆
Co je Confluence?
Confluence je nástroj pro správu projektů, který vlastní softwarový gigant Atlassian. Confluence není jen aplikace pro správu projektů, lidí a úkolů, ale také zaznamenává veškeré znalosti vaší organizace. Pokud máte potíže s přehledem o úkolech, wiki, technické dokumentaci a SOP, Confluence je všechny spojuje na jednom místě. 📚
Funkce Confluence
Confluence poskytuje vzdáleným týmům jediný zdroj pravdivých informací. Funkce platformy centralizují informace, urychlují rozhodování a podporují spolupráci mezi týmy v reálném čase.
1. Řízení projektů
Confluence nabízí působivý počet funkcí pro projektové řízení. Pomocí Confluence Whiteboard můžete brainstormovat velké nápady s vložitelnými inteligentními odkazy a interaktivními prvky, jako jsou hlasování a časovače. Dokumenty Confluence také podporují úpravy v reálném čase, značkování a oznámení. Nejlepší ze všeho je, že Confluence nabízí personalizovaný feed, takže váš tým vidí pouze projekty a úkoly, které jsou pro něj nejdůležitější. 🤩
2. Správa znalostí
Jste unaveni prohledáváním zpráv ve Slacku, e-mailů nebo Google Docs, abyste našli správné soubory? Confluence řeší problémy s přeskakováním z platformy na platformu tím, že shromažďuje informace vaší organizace na jednom místě. Díky tomu je ukládání informací jako:
- Technické specifikace
- Návody k použití
- Multimediální obsah, jako jsou videa, fotografie a zvukové nahrávky
- Rozpočtové zprávy
- Údaje o zákaznících
Nejlepší na tom je, že Confluence tyto znalosti kombinuje s vašimi projekty a úkoly. Díky přehledné organizaci a snadnému přístupu bude váš tým vždy na stejné vlně a vaše operace budou efektivnější.
3. Šablony
Confluence vám samozřejmě umožňuje vytvářet vlastní projekty, ale také nabízí mnoho šablon, které můžete ihned použít. Využijte šablony Confluence vytvořené komunitou pro plánování projektů, brainstorming nebo dokonce pro dokumentaci hlavních projektů. Není třeba vytvářet projekty nebo dokumenty od nuly – stačí najít to, co hledáte, zkopírovat to, přidat své údaje a pustit se do práce. 🧑💻
4. Integrace
Confluence se integruje s impozantním počtem aplikací třetích stran. Má přes 3 000 integrací s oblíbenými nástroji, jako jsou Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Figma, Dropbox a Google Drive. ⚒️
Confluence je vhodný pro většinu týmů, ale je oblíbenější mezi softwarovými vývojáři, protože je součástí produktové řady Atlassian. Výhodou je, že má nativní integraci s dalšími produkty Atlassian; nevýhodou je, že netechnické týmy nemusí v dalších řešeních Atlassian najít přidanou hodnotu.
Ceny Confluence
- Bezplatná verze
- Standard: 6,05 $/měsíc na uživatele pro 10 uživatelů
- Premium: 11,55 $/měsíc za uživatele pro 10 uživatelů
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Co je Asana?
Asana je nástroj pro správu projektů, který kombinuje úkoly, kalendáře, formuláře, automatizace a zprávy na jedné platformě. Kombinuje správu úkolů, vizualizaci projektů, spolupráci a automatizaci na jedné přehledné platformě. Asana má také robustní mobilní aplikaci a webovou aplikaci, takže je ideální pro vzdálené, mobilní nebo hybridní týmy. 📱
Funkce Asany
Začalo to jako jednoduchá aplikace pro seznam úkolů, ale dnes Asana nabízí zobrazení úkolů v časové ose, na tabuli a v kalendáři. Ačkoli Asana nenabízí správu znalostí jako Confluence, má robustní funkce pro plánování a automatizaci pracovního vytížení, které jsou navrženy tak, aby odlehčily pracovní zátěž vašeho týmu.
1. Řízení projektů
Potřebujete mít přehled o pracovní zátěži svého týmu na vysoké úrovni? Asana nabízí několik zobrazení, která vizualizují termíny, projekty a další informace o vašem týmu. Vytvořte si Kanban tabuli pro práci zaměřenou na procesy nebo použijte Ganttův diagram pro plánování milníků projektu.
Díky funkci Formuláře není nutné posílat pracovní požadavky přes Slack nebo e-mail. Stačí vytvořit formulář a váš tým může několika kliknutími požádat o práci interně nebo shromáždit externí podněty od zákazníků. 🖱️
2. Umělá inteligence a automatizace
Váš tým se snaží dělat více s méně zdroji. Proč jim neodlehčit od některých úkolů? Asana je vybavena přednastavenými odbornými pracovními postupy a automatizací, které vám usnadní pracovní den. Nastavte pravidla Asany pro aktualizaci stavu úkolů, změnu přidělených osob nebo dokonce upozornění vašeho týmu na Slacku, když je úkol přidělen. 📌
Pokud potřebujete další pomoc, Asana Intelligence je nástroj založený na umělé inteligenci, který slouží k nastavování cílů projektů, generování aktualizací stavu a shromažďování informací. Nemůžete mu klást obecné otázky jako nástroji ChatGPT, ale umělá inteligence může sdílet podrobné informace o úkolech, projektech a překážkách v rámci Asany.
3. Šablony
Stejně jako Confluence obsahuje i Asana šablony, které urychlují vaše pracovní postupy. Asana však nemá dokumenty ani tabule, které najdete na platformách jako ClickUp. Místo toho jsou její šablony určeny pouze pro nastavení projektů.
To neznamená, že tyto šablony nejsou užitečné. Asana kombinuje sílu šablon a automatizací v předem připravených balíčcích, díky čemuž je snadné vytvořit složité procesy a rámce pouhými několika kliknutími. Pokud někdy budete potřebovat provést změnu, můžete svůj balíček rychle upravit a bez problémů jej aplikovat na všechny pracovní postupy. 🧘
4. Integrace
Asana se integruje s více než 300 aplikacemi třetích stran, včetně Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive a Canva. Jelikož Asana neobsahuje znalostní databázi ani dokumentaci, budete tyto integrace potřebovat, abyste mohli pracovat na jedné platformě.
Ceny Asany
- Osobní: Bezplatný tarif
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Confluence vs Asana: Porovnání funkcí
V souboji mezi Asanou a Confluence není jasný vítěz. Obě aplikace vás provedou vašimi projekty od A do Z a podporují práci na cestách díky mobilním aplikacím pro iOS a Android. Záleží tedy na tom, jakým způsobem preferujete pracovat a co vám dělá největší potíže.
Existují však některé velké rozdíly v jejich funkcích a síle těchto funkcí. Podívejme se na největší rozdíly mezi Confluence a Asana.
1. Správa znalostí
Confluence spravuje jak projekty, tak znalosti; Asana se zabývá pouze správou projektů. Pokud potřebujete spravovat interní znalosti a projekty, Confluence je jasným vítězem. Není nutné kupovat samostatnou platformu, protože všechny projekty a obsah můžete sledovat na jednom místě.
Pokud však nepotřebujete správu znalostí a chcete spravovat projekty, může být Confluence pro vaše potřeby příliš propracovaný a komplikovaný. V takovém případě by byla lepší volbou Asana.
Vítěz: Confluence stránka
2. Šablony
Confluence i Asana jsou dodávány s předinstalovanými šablonami. Tyto šablony však nejsou zcela stejné.
Jelikož Asana nepodporuje dokumenty ani tabule, její šablony slouží pouze k formátování projektů. I tak se jedná o skvělý způsob, jak ušetřit čas, ale nepomůže vám, pokud potřebujete formátovat programy schůzek nebo standardní operační postupy. 📝
Confluence obsahuje šablony pro nastavení projektů i dokumentů. Pokud nechcete vytvářet vlastní šablony v řešeních jako Google Drive, je Confluence lepší volbou pro provádění vaší skutečné práce.
Vítěz: Confluence
3. Integrace
Na první pohled by se mohlo zdát, že vítězem je Confluence. Nabízí více než 3 000 integrací, zatímco Asana jich má 300. Většina integrací však pochází z aplikací s průměrným hodnocením na trhu aplikací Atlassian. Některé z těchto konektorů nefungují příliš dobře, proto buďte opatrní. 👀
Asana možná nemá tolik integrací, ale je pravděpodobné, že má integrace pro nástroje, které již používáte. Propojuje se se vším od Tableau přes YouTube až po Loom, čímž rozšiřuje funkcionality Asany nad rámec projektového řízení.
Pokud však používáte výhradně produkty Atlassian, je Confluence jasným vítězem. Snadno se integruje se softwarem Trello a Jira.
Vítěz: Confluence pro produkty Atlassian; Asana pro aplikace třetích stran
4. Nástroje pro řízení projektů
Confluence i Asana jsou dobrou volbou pro řízení projektů. Správná volba závisí na tom, jakým způsobem preferujete pracovat.
Pokud chcete mít svou práci na stejné platformě jako své úkoly a metriky, zvolte Confluence. V Asaně budete potřebovat samostatná řešení a integrace, abyste získali stejnou funkčnost, ale uživatelé tvrdí, že tato platforma je jednodušší na používání než Confluence.
Asana bude lepší volbou, pokud řídíte tým, který není příliš technicky zdatný. ⭐
Vítěz: Confluence pro komplexní práci; Asana pro snadné používání
5. Umělá inteligence a automatizace
Ruční práce je tak rok 2012. Pokud hledáte praktickou pomoc v podobě automatizace nebo umělé inteligence, Asana je lepší volbou.
Obě platformy nabízejí automatizaci, ale nám se líbí, jak Asana nabízí automatizační balíčky pro rychlou optimalizaci interních procesů. Confluence také nabízí automatizace typu drag-and-drop, které můžete navrhnout od základu nebo stáhnout z automatizační knihovny Atlassian.
Ale právě umělá inteligence je tím, co naklání misky vah ve prospěch Asany. Asana Intelligence nabízí inteligentní pole, souhrny, editor, stavy, odpovědi a další funkce. Nezajistí za vás kompletní správu projektů, ale rozhodně vám práci urychlí. 🤖
Confluence nabízí AI pouze prostřednictvím Atlassian Intelligence, která je v současné době k dispozici pouze pro vybrané uživatele v beta verzi. Ani jedno z těchto AI řešení vám však nepomůže s vykonáváním vaší práce, takže možná budete potřebovat alternativní AI nástroj, jako je ClickUp AI.
Vítěz: Asana
6. Ceny
Ceny těchto SaaS produktů jsou trochu složitější. Confluence je technicky levnější než Asana, protože stojí 6,05 $ měsíčně, zatímco Asana stojí 10,99 $ měsíčně. 💸
Základní cena Confluence je však pro 10 uživatelů, zatímco cena Asany je pro jednoho uživatele. Pokud platíte za Confluence ročně, je cena za první úroveň 600 $, bez ohledu na to, zda máte dva nebo 10 uživatelů. To nemusí být finančně výhodné pro malé týmy nebo startupy. Asana účtuje více za uživatele, ale v závislosti na složení vašeho týmu může být levnější.
Confluence vs Asana na Redditu
Po konzultaci s uživateli Redditu jsme shrnuli největší rozdíly mezi Asanou a Confluence a rozhodli jsme, která z těchto možností je pro určité situace nejvhodnější.
Jeden uživatel řekl: „Asana je v pořádku, ale nelíbí se mi. Je pomalá, i když rychlejší než dříve, a má jen málo funkcí. Pro méně technicky zdatné týmy je skvělá.“ Pokud tedy potřebujete základní funkce pro projektové řízení pro méně technicky zdatné lidi, Asana může mít vše, co potřebujete. 🎯
Jeden netechnicky zaměřený uživatel souhlasil a řekl: „Asana je moje oblíbená, moje podivné opičí mozek je tak spokojený, když dokončím úkol a na obrazovce se objeví narval. “
Jiný uživatel to hezky shrnul: „Záleží to opravdu na tom, co potřebujete a jak lidé chtějí pracovat. Jsem pevným zastáncem toho, aby se softwarové řešení vybíralo až na konci, až když máte jasno ve svém pracovním postupu a stylu práce. Jinak se může stát, že kromě finanční investice budete nakonec nuceni přizpůsobit svůj způsob práce nástroji, místo aby to bylo naopak. “
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Confluence a Asana
V souboji mezi Asanou a Confluence není snadné se rozhodnout. Obě platformy mají své silné stránky, ale nedokážou plně podporovat agilní metodiku.
Nechceme se chlubit, ale ClickUp zvládá vše, co Asana a Confluence, a ještě něco navíc. 🥳
Tato komplexní platforma pro správu projektů podporuje správu znalostí, automatizaci, nástroje umělé inteligence, analytiku a další pokročilé funkce. Dalo by se říci, že jde o kompletní balíček.
Spolupracujte v reálném čase s ClickUp Docs
Proč přepínat mezi řešením pro projektové řízení a skutečnou prací? Spolupracujte v reálném čase v ClickUp Docs. Více členů týmu může současně upravovat dokumenty a přidávat formátování, komentáře a tagy, což podporuje spolupráci. ✍️
A co je nejlepší, nemusíte opouštět ClickUp, abyste mohli spravovat své úkoly. Převedete jakýkoli komentář na proveditelný úkol ve svém pracovním prostoru ClickUp a můžete se pustit do práce.
Podpora technického vývoje softwaru v ClickUp
Psst, víte co? Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní můžete ClickUp přizpůsobit podle svých představ.
Softwarové týmy používají ClickUp ke spolupráci na roadmapách, integraci s nástroji Git, správě backlogů, sledování agilních sprintů a dalším činnostem. Jedná se o váš PM nástroj, takže si jej můžete přizpůsobit podle toho, jak preferujete pracovat. 💃
Sledujte úkoly a spravujte zdroje pomocí úkolů ClickUp
Úkoly ClickUp shromažďují všechny vaše znalosti, soubory, chaty a úkoly do jednoho přehledu. Namísto prohledávání několika nástrojů a hledání správného dokumentu nebo chatu máte vše na jednom místě.
Nastavte závislosti úkolů a podúkoly, vytvářejte opakující se úkoly, vybírejte z několika zobrazení úkolů, nastavujte vlastní typy úkolů nebo přidávejte vlastní pole – svět je vám otevřený!
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Získejte všechny funkce pro správu projektů, které potřebujete, s ClickUp
Týmová práce je základem úspěchu, ale stále vyžaduje správné nastavení softwaru, zejména pokud řídíte tým na dálku. Výběr mezi Asanou a Confluence je dobrý začátek, ale pokud potřebujete zvládnout vše, zvolte platformu, která již vše zvládá a ještě něco navíc.
ClickUp nabízí nástroje pro spolupráci, uživatelsky přívětivé rozhraní a přizpůsobitelné panely pro zvýšení produktivity. Rozlučte se s přepínáním mezi různými nástroji a přesuňte svou práci na skutečně komplexní pracovní platformu. 🙌
Ale nemusíte nám věřit na slovo. Vyzkoušejte sílu ClickUp na vlastní kůži: Vytvořte si svůj pracovní prostor ClickUp zdarma.