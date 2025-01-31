10 nejlepších alternativ Pipefy pro automatizaci vašich procesů

Kdysi všechny obchodní procesy vyžadovaly manuální práci a k jejich usnadnění nebyla k dispozici téměř žádná technologie. Pak přišla éra nástrojů pro řízení obchodních procesů (BPM), které pomohly zefektivnit a vizualizovat pracovní postupy v rámci organizace.
Dnes žijeme v éře umělé inteligence a automatizace, ve které se objevily nové platformy pro automatizaci pracovních postupů, jako je Pipefy, které nám pomáhají převést mnoho pracných procesů na automatický režim. Tyto nástroje nám ulehčují od opakujících se úkolů, takže se můžeme soustředit na strategičtější činnosti.
Pipefy však není pro každého – někteří preferují uživatelsky přívětivější rozhraní a robustní integrační možnosti, zatímco jiní hledají nákladově výhodnější platformu pro automatizaci pracovních postupů.
Provedli jsme za vás průzkum a sestavili praktický seznam 10 nejlepších alternativ Pipefy pro správu a automatizaci vašich procesů.
Rozebíráme jednotlivé funkce těchto nástrojů, poukazujeme na několik omezení a přibližujeme jejich cenové plány, abychom vám pomohli vybrat ten správný nástroj pro vaši firmu.
Co je Pipefy?
Pipefy je platforma založená na umělé inteligenci, která organizacím umožňuje navrhovat, automatizovat a spravovat pracovní postupy s cílem dosáhnout optimální efektivity a produktivity týmu.
Díky intuitivnímu rozhraní a generativním schopnostem umělé inteligence je vytváření vlastních pracovních postupů stejně snadné jako chatování a nevyžaduje žádné znalosti programování! Stačí poslat zprávu chatbotu s vysvětlením, jak má váš pracovní postup vypadat, a umělá inteligence se postará o zbytek.
Pipefy dokáže automatizovat širokou škálu obchodních procesů, ale nejúčinnější je při zefektivňování operací v oblasti lidských zdrojů, IT a nákupu.
Co byste měli hledat v alternativách Pipefy?
Pipefy si získalo významné postavení ve světě automatizace obchodních procesů hlavně díky své jedinečné sadě funkcí, díky nimž je velmi snadné jej používat. Proto by alternativy Pipefy, které hledáte, měly také nabízet následující funkce:
- Funkce AI: Alternativa by měla být vybavena funkcemi založenými na umělé inteligenci, zejména generativní AI, které zefektivní proces automatizace pracovních postupů.
- Rozhraní bez kódování: Kódování není pro každého, proto by vám alternativa k Pipefy měla umožnit vytvářet vlastní automatizované pracovní postupy bez nutnosti kódování.
- Optimalizace procesů na základě dat: Nástroj by měl být schopen optimalizovat pracovní postupy na základě historických dat, aby maximalizoval efektivitu.
- Bezpečnost: Při automatizaci obchodního procesu je důležité zajistit, aby s ním nikdo jiný nemohl manipulovat. Při hodnocení alternativ k Pipefy by proto měla být prioritou také bezpečnost na podnikové úrovni.
- Integrace: Nástroj pro automatizaci procesů je účinný pouze v míře, v jaké se dokáže integrovat s externími nástroji a službami, proto by to mělo být také součástí vašich výběrových kritérií.
10 nejlepších alternativ Pipefy pro použití v roce 2024 a dále
Tento seznam alternativ k Pipefy jsme připravili po prozkoumání desítek nástrojů a platforem pro automatizaci pracovních postupů, které jsou k dispozici na trhu. Seznámíme vás s tím, co nabízejí, co jim chybí, jaké jsou jejich ceny a hlavně, jak mohou zlepšit vaše pracovní postupy. Pojďme na to! ?
1. ClickUp
ClickUp je vizuální platforma pro správu projektů s neuvěřitelně výkonnými funkcemi pro automatizaci pracovních postupů, díky kterým je skvělou alternativou k Pipefy. Její automatizační funkce, ClickUp Automations, obsahuje více než 100 předem připravených automatizačních šablon, díky kterým můžete začít pracovat během chvilky. ⏰
Automatizované pracovní postupy, které vytvoříte v ClickUp, lze propojit s vašimi úkoly a projekty v ClickUp, aby se úkoly automaticky označovaly jako splněné, vytvářely se nové úkoly, aktualizoval se stav projektů, měnili se přiřazení a priority a mnoho dalšího.
Můžete například vytvořit vlastní automatizovaný pracovní postup, který se spustí, když vy nebo některý z členů vašeho týmu označíte konkrétní úkol ve vašem projektu jako hotový. Jakmile se automatizovaný pracovní postup spustí, může sám vytvářet a přiřazovat nové úkoly nebo aktualizovat stav projektu. Tímto způsobem nebudete muset ručně sledovat a aktualizovat průběh vašeho projektu, jakmile budou různé úkoly dokončeny.
Správa pracovních postupů můžete dále zefektivnit kombinací úkolů a automatizací s ClickUp AI, praktickým nástrojem umělé inteligence této platformy . Umělá inteligence dokáže automaticky vytvářet jednotlivé podúkoly bez vašeho zásahu, a to na základě popisu úkolů a komentářů vašich kolegů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizace bez nutnosti programování pro vytváření a přiřazování úkolů, nastavování termínů a priorit, aktualizaci stavu úkolů a projektů a další funkce.
- Více než 100 předem připravených šablon pro automatizaci
- Generativní funkce AI pro automatické vytváření úkolů
- Definujte vlastní podmínky pro všechny své automatizace
- Integrace s více než 100 nástroji a službami
- Extrémně dobře navržená a intuitivní uživatelská rozhraní
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být zpočátku trochu složitý.
- Oblasti automatizace by mohly být dynamičtější
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu*
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Process Street
Pro tok peněz je tu Wall Street. Pro pracovní postupy je tu Process Street! ?️
Vtipy stranou, Process Street je další platforma pro automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování a alternativa k Pipefy s funkcemi, které vám usnadní práci (a život). Obsahuje předem navržené šablony pro standardní obchodní procesy, které vám pomohou začít automatizovat vaše pracovní postupy během chvilky.
Process Street se také pyšní působivými schopnostmi umělé inteligence. Například jeho generátor pracovních postupů vám dokáže během několika sekund vytvořit nový pracovní postup na základě názvu a popisu, které zadáte. Umí také číst dokumenty a extrahovat data potřebná k provedení akcí pracovního postupu. V případě potřeby může umělá inteligence dokonce vytvářet a odesílat e-maily jako součást automatizovaného pracovního postupu.
A konečně, Process Street poskytuje analytické údaje a data o všech vašich pracovních postupech v intuitivním ovládacím panelu. To vám umožňuje činit rozhodnutí založená na datech týkající se KPI a hodnotit výkonnost různých procesů a členů týmu.
Nejlepší funkce Process Street
- Generátor pracovních postupů založený na umělé inteligenci
- Inteligentní analýza dokumentů založená na umělé inteligenci
- Automatizace bez kódování
- Data a analytika pro všechny pracovní postupy
- Předem navržené šablony pro běžné pracovní postupy
Omezení Process Street
- Navigace může být trochu matoucí.
- Organizace funkcí by mohla být vylepšena.
Ceny Process Street
- Startup: 100 $/měsíc
- Pro: 415 $/měsíc
- Enterprise: 1 660 $/měsíc
Hodnocení a recenze Process Street
- G2: 4,6/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
3. Kissflow
Kissflow se pyšní svým tříkrokovým procesem pro vytváření a automatizaci jakéhokoli druhu pracovního postupu. Tento proces zahrnuje:
- Vytvoření formuláře s přizpůsobenými poli pro váš pracovní postup
- Definování pracovního postupu (tj. co se stane po odeslání formuláře)
- Použití nezbytných oprávnění k publikování formuláře a pracovního postupu
Navrhujte formuláře pomocí nástroje pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop a přizpůsobujte pracovní postupy pomocí vizuálního znázornění, takže není třeba programovat. Odeslání formuláře spustí konkrétní pracovní postup, který je s ním spojený, a výsledkem je provedení akce v něm definované. ✅
Jak vidíte, automatizační mechanismus Kissflow se trochu liší od ostatních nástrojů pro automatizaci pracovních postupů, kde definujete spouštěcí událost a následné akce. Jeho funkčnost se primárně zaměřuje na automatizaci procesů, které vyžadují odeslání formuláře.
Nejlepší funkce Kissflow
- Zaměřeno na automatizaci procesů zahrnujících odesílání formulářů
- Vizuální přizpůsobení pracovních postupů bez nutnosti programování
- Nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop
- Data a analytika pro vyhodnocení výkonu všech pracovních postupů
- Integrace se všemi hlavními nástroji a službami třetích stran
- Předem připravené šablony automatizace pro řízení projektů
Omezení Kissflow
- Někteří uživatelé hlásili problémy s zákaznickou podporou.
- Oproti jiným alternativám Pipefy může být navigace a konfigurace trochu náročnější.
Ceny Kissflow
- Základní: Ceny začínají na 1 500 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
4. Kintone
Kintone je spíše software pro mapování procesů a vizualizaci než specializovaná platforma zaměřená na automatizaci pracovních postupů. To však neznamená, že není schopen automatizovat připomínky, schvalování a předávání úkolů mezi členy týmu.
Tento nástroj obsahuje nástroj pro tvorbu pracovních postupů typu drag-and-drop, který můžete použít k navrhování pracovních postupů od nuly a nastavení pravidel pro automatizaci různých částí pracovního postupu.
Pokud chcete, můžete pro své pracovní postupy definovat také vícekrokové schvalovací procesy a díky integraci třetích stran mohou vaše pracovní postupy automatizovat akce mnoha obchodních aplikací a služeb.
Nejlepší funkce Kintone
- Vizualizace a správa procesů
- Automatizované připomenutí, předávání úkolů a schvalování
- Integrace se službami a nástroji třetích stran
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s nástrojem pro tvorbu pracovních postupů pomocí drag-and-drop
- Vícestupňové schvalování pro každý pracovní postup
Omezení Kintone
- Uživatelské rozhraní není příliš elegantní.
- Nelze odesílat automatické e-maily a textové zprávy
Ceny Kintone
- 24 $/měsíc na uživatele (minimálně pět uživatelů, tedy efektivně 120 $/měsíc)
Hodnocení a recenze Kintone
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4/5 (3 recenze)
5. ProcessMaker
ProcessMaker kombinuje generativní AI s funkcemi Intelligent Document Processing (IDP) založenými na AI a rozhodovacím enginem, aby pomohl vašemu týmu dosáhnout „hyperproduktivity“. Stejně jako mnoho jiných alternativ k Pipefy obsahuje šablony, které vám pomohou rychle nastavit vaše procesy.
Hlavním prodejním argumentem tohoto nástroje je schopnost extrahovat požadovaný obsah z vašich dokumentů (tj. faktur, smluv, e-mailů atd.) a na základě extrahovaných informací přijímat rozhodnutí. Tímto způsobem jeho rozhodovací engine účinně eliminuje potřebu skriptování.
Jinými slovy, ProcessMaker může automaticky přijímat rozhodnutí a provádět je mimo pracovní postup, pro který byste jinak museli psát skripty v různých programovacích jazycích. ??
A konečně, jeho generativní AI vám umožňuje vytvářet procesy pouhým popisem požadovaného pracovního postupu.
Nejlepší funkce ProcessMaker
- Vytváření procesů bez kódování
- Inteligentní zpracování dokumentů (IDP) založené na umělé inteligenci
- Generativní AI pro rychlé vytváření procesů
- Rozhodovací engine založený na umělé inteligenci
- Předem připravené šablony procesů pro pracovní postupy v oblasti řízení projektů
- Data a analytika pro každý typ obchodního procesu
Omezení ProcessMaker
- Dokumentace může být trochu zastaralá.
- Pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní, může být ovládání uživatelského rozhraní trochu obtížné.
Ceny ProcessMaker
- Platforma: 1 475 $/měsíc
- Výhoda: Ceny dostupné na vyžádání
- Enterprise+: Ceny k dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze ProcessMaker
- G2: 4,3/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
6. Creatio
Creation, jeden z nejlépe navržených softwarů pro pracovní postupy na našem seznamu, vyniká hladkým propojením funkcí CRM a automatizace pracovních postupů, díky čemuž již není nutné používat dva samostatné nástroje.
Tato platforma bez nutnosti programování umožňuje vytvářet automatizované pracovní postupy prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní typu drag-and-drop. Můžete definovat pravidla pro automatizaci různých částí pracovního postupu a zahrnout schvalování, aby se zajistilo, že konkrétní krok bude proveden až poté, co jej schválíte vy nebo váš tým.
Creatio také nabízí informace, které vám pomohou vyhodnotit výkonnost všech vašich pracovních postupů a optimalizovat je z hlediska efektivity.
Nejlepší funkce Creatio
- Kombinace platformy CRM a softwaru pro automatizaci pracovních postupů
- Návrh a automatizace pracovních postupů bez kódování, pomocí drag-and-drop
- Schvalování určitých částí pracovního postupu
- Dobře navržená a intuitivní rozhraní
- Analytika pro všechny procesy
Omezení Creatio
- Funkce automatizace nejsou příliš bohaté.
- Licencování uživatelů je poněkud omezující a nepružné.
Ceny Creatio
- Růst: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 55 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (19 recenzí)
7. Monday. com
Monday.com se označuje jako „Work OS“, protože nabízí funkce pro téměř všechny aspekty řízení podniku a projektů. Konkrétněji řečeno, jeho Automations Center nabízí jednoduchý tříkrokový proces pro vytvoření automatizovaného pracovního postupu:
- Definujte spouštěč (datum, změna stavu, vytvoření položky atd.)
- Vyberte podmínku (kritérium, které musí spouštěcí událost splňovat)
- Vyberte akci, která má být provedena po spouštěcí události.
Můžete také vytvořit vícekrokové automatizované pracovní postupy, které provádějí více akcí nebo se spouštějí, když je splněno více podmínek. Pokud chcete přeskočit většinu výše popsaného procesu, vyberte si předem připravené šablony automatizace, známé jako recepty na Monday.com.
Monday.com – nejlepší funkce
- Intuitivní rozhraní bez nutnosti programování
- Vícestupňová automatizace
- Předem připravené recepty na automatizaci
- Integrujte pracovní postupy do projektů Monday.com a účtů CRM.
- Více než 100 integrací pro propojení s nástrojem pro správu projektů
Omezení Monday.com
- Oproti jiným softwarům pro správu projektů může být zpočátku trochu složitější se v něm orientovat.
- Hlavní obrazovka není příliš přizpůsobitelná
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele (minimálně tři uživatelé)
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena k dispozici na vyžádání
Všechny ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace*
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
8. Asana
Asana je další známá aplikace pro správu práce a úkolů a zvýšení produktivity s rozsáhlými funkcemi pro automatizaci pracovních postupů, což z ní činí slibnou alternativu k Pipefy. Poskytuje vám skvělý náskok díky více než 80 předem připraveným šablonám pracovních postupů a spoustě šablon úkolů, které vám pomohou snadno vytvářet úkoly propojené s vaším pracovním postupem. ?
Tento software obsahuje jedinečnou funkci „Bundles“, která seskupuje šablony úkolů, automatizační pravidla, pole formulářů a sekce, aby je bylo možné použít současně pro více projektů (tuto funkci nenajdete ve většině alternativ k Asaně ).
A nakonec, reportovací panely Asany poskytují vizuálně bohatý přehled o tom, jak fungují vaše pracovní postupy.
Nejlepší funkce Asany
- Více než 80 předem připravených šablon pro automatizaci
- Platforma bez nutnosti programování
- Balíčky pro použití automatizovaných pracovních postupů u více projektů
- Propojuje pracovní postupy s projekty a úkoly
- Reportovací panely s analytickými údaji
Omezení Asany
- Zpočátku může být trochu matoucí
- Některé automatizace a integrace jsou dostupné pouze v nejdražším tarifu Enterprise.
Ceny Asany
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise+: Kontaktujte nás ohledně cen
Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace*
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 200 recenzí)
9. Way We Do
Way We Do je primárně zaměřen na pomoc při správě a vizualizaci obchodních procesů.
Nabízí některé základní automatizační funkce související s opakujícími se úkoly, směrováním úkolů mezi členy týmu a automatickými připomenutími. Pokud však potřebujete pokročilejší automatizace založené na spouštěčích, budete muset Way We Do integrovat s Microsoft Power Automate, abyste rozšířili jeho funkčnost.
Nejlepší funkce Way We Do
- Automatická připomenutí a oznámení
- Automatické směrování úkolů mezi členy týmu
- Možnost nastavit opakující se úkoly
- Integrace s Microsoft Power Automate
- Reporting a analytika pro všechny pracovní postupy
Omezení Way We Do
- Nejedná se o specializovanou platformu pro automatizaci pracovních postupů; omezené funkce automatizace
- Uživatele lze přidávat pouze v násobcích 10.
Ceny Way We Do
- Vstupní cena: 99 $/měsíc (od 10 uživatelů)
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Way We Do
- G2: 4,4/5 (10 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (9 recenzí)
10. Workato
Workato je plnohodnotná platforma pro automatizaci pracovních postupů, která kombinuje sílu umělé inteligence s automatizací. Disponuje rozsáhlou knihovnou více než 1 200 předem připravených konektorů pro integraci různých aplikací a služeb pomocí rozhraní typu drag-and-drop. Poté vám umožní snadno je automatizovat pomocí umělé inteligence.
Díky generativní AI a Workbot GPT vám Workato umožňuje vytvářet automatizace pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Jde ještě o krok dál a umožňuje vám nastavit si vlastní chatboty pro automatizaci pracovních postupů.
Další významnou předností Workato je jeho sbírka předem připravených automatizačních receptů. Nabízí více než 500 000 receptů pro různé obchodní potřeby a procesy, což jej řadí do zcela vlastní ligy! ?
Nejlepší funkce Workato
- Automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence s příkazy v přirozeném jazyce
- Vlastní chatboty pro automatizaci pracovních postupů
- Více než 1 200 integrací a konektorů
- Více než 500 000 předem připravených automatizačních receptů
- Rozhraní typu drag-and-drop pro vytváření pracovních postupů
Omezení Workato
- Pro nové uživatele může být trochu složitý.
- Chybí nativní podpora pro Java a Python.
Ceny Workato
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Workato
- G2: 4,7/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Maximalizujte produktivitu týmu s nejlepší alternativou Pipefy
Pokud stále váháte, kterou alternativu Pipefy zvolit pro správu a automatizaci svých pracovních postupů, zde je náš nejlepší tip: ClickUp!
S pomocí umělé inteligence dokáže ClickUp automatizovat a zefektivnit správu projektů a úkolů, tvorbu dokumentů, plánování, připomínky a mnoho dalších částí vašich operací. Ve skutečnosti se může stát jediným oknem pro správu a automatizaci téměř všech obchodních procesů pomocí několika kliknutí.
A to nejlepší – můžete začít ZDARMA, takže se zaregistrujte a dosáhněte produktivity, jakou jste dosud nezažili! ?