10-те най-добри софтуера за планиране на ресурси през 2025 г. (безплатни и платени)

Планирането и управлението на ресурсите отнема много време и е сложно – или поне така е, ако не използвате подходящия софтуер за тази цел. ?

Съобразяването на уменията на членовете на екипа с проектите, разбирането на наличността на ресурсите и фактурирането на правилния брой отработени часове отнемат време и опит. В миналото проектните мениджъри трябваше да се справят с това ръчно или с големи и сложни електронни таблици.

Днес имаме късмета да разполагаме със софтуер за планиране на ресурсите. Тези полезни инструменти ни позволяват да преглеждаме, управляваме и докладваме за използването на ресурсите по по-стратегически начин. Вместо да се опитвате да запомните кои членове на екипа вече са натоварени до краен предел, софтуерът ви може да ви информира веднага и да ви предложи най-подходящия човек за задачата. ?

В този наръчник ще разгледаме какво да търсите в софтуера за управление на ресурсите, за да знаете какво да очаквате. След това ще споделим десетте ни най-добри препоръки за инструменти и платформи, които да имате предвид за 2024 г.

Нека намерим по-добър начин да управляваме вашите ресурси през 2024 г. и след това. ?

Какво да търсите в софтуера за планиране на ресурсите?

Изборът на подходящ софтуер за планиране на ресурсите започва с разбиране на вашите цели, след което се оценява какво е налично. За да ви помогнем да откриете какво е подходящо за вашата организация и какво не е, ето няколко неща, които трябва да имате предвид:

Ценообразуване : Ценовият модел отговаря ли на вашия бюджет? Ценообразуването прозрачно ли е или е скрито зад демо версия?

Удобство на употреба: Софтуерът лесен ли е за използване? Има ли достатъчно ресурси за обучение?

Самообслужване: Могат ли членовете на екипа да управляват свои собствени времеви разписания? Лесно ли е за мениджърите да актуализират, одобряват и споделят отчети?

Функции: Има ли времеви разписания? Можете ли да управлявате проектите си? Има ли необходимите ви финансови и отчетни функции?

Мониторинг и отчитане: Можете ли да видите с един поглед как изглежда Можете ли да видите с един поглед как изглежда разпределението на ресурсите ви? Има ли различни опции за отчитане?

Гъвкавост: Можете ли да персонализирате софтуера, за да отговаря точно на вашите нужди? Има ли различни изгледи и адаптивни функции?

Проследяване и мониторинг на задачи, ресурси и напредъка на проекта в изгледа на таблото на ClickUp

Нуждите на всеки екип по отношение на планирането на ресурсите са различни, затова е важно да вземете предвид нуждите и целите на вашия екип. Помислете кои елементи са задължителни и кои функции са допълнителни.

Това ще ви помогне да стесните избора си и по-бързо да намерите идеалния партньор за планиране на ресурсите.

10-те най-добри софтуера за планиране на ресурсите, които можете да използвате

На пазара има изобилие от софтуер за планиране на ресурсите. Съществуват стотици такива програми и много от тях претендират, че са най-добрите. Това са смели твърдения, но някои от тези инструменти за управление на ресурсите наистина имат шанс да заслужат тази висока оценка.

Открийте нашите 10 най-добри софтуерни инструмента за планиране на ресурсите, които могат да помогнат на вашия екип да работи по-стратегически и ефективно.

Управлявайте всички ресурси, от които се нуждаете, за да доведете проекта си до край с ClickUp.

Когато става въпрос за оптимизиране на управлението на ресурсите, ClickUp е безспорен лидер. Нашият софтуер за продуктивност и управление на проекти ви дава основата, върху която да изградите силно персонализирано преживяване, базирано на вашите уникални нужди и цели.

Съхранявайте и управлявайте всички видове ресурси – включително хора, знания, места, материали и доставчици. Проследявайте времето с нашия вграден инструмент за проследяване на времето и се наслаждавайте на подробни отчети за времето. Създайте база данни с всички ваши доставчици и сътрудници и изпращайте персонализирани формуляри, за да събирате необходимите ви данни. ⏰

ClickUp се отличава в управлението на ресурсите, особено в управлението на хора. Нашият софтуер ви позволява да създадете център, където можете да видите кой е на разположение, да следите напредъка на задачите и да предотвратявате затруднения, като разпределяте ресурсите по интелигентен начин. Получете обща представа благодарение на нашия календар, а след това се потопете в детайлите.

Разберете с един поглед кой от вашия екип е претоварен или недооценен, за да можете лесно да преразпределите ресурсите си.

Използвайте изгледа „Работна натовареност“, за да видите незабавно наличността на членовете на екипа си, така че да можете да ги разпределяте по проекти и задачи по-ефективно. Идентифицирайте кой има свободно време, кой е на пълна натовареност и кой вече е над натовареността, за да можете да проверите и да се погрижите за членовете на екипа си.

Нашият екипен изглед е уникален за ClickUp и ви предлага нов, по-визуален начин да контролирате управлението на ресурсите си с лесни задачи и промени – благодарение на нашата система за плъзгане и пускане.

ClickUp предлага голяма гъвкавост и затова е предпочитаният софтуер за планиране на ресурси от толкова много хора. Винаги е възможно да започнете от нулата, но ако искате да стигнете по-бързо до перфектна организация, тогава нашият шаблон за планиране на ресурси е най-доброто място да започнете.

Нашите шаблони ви предлагат готов начин за преглед и разпределение на ресурсите – всичко, което трябва да направите, е да въведете данните си. ClickUp е чудесен за планиране на ресурси и много други неща.

С вградени задачи, документи, цели, бели дъски, табла и чат, ClickUp може да се превърне в единствения ви източник на организация и продуктивност за нула време. ?

Най-добрите функции на ClickUp:

Насладете се на управление на активи, проследяване на времето, цифрови формуляри и планиране на ресурсите – всичко на едно място.

Множество изгледи, включително диаграми на Гант , за да можете да видите ресурсите и напредъка на проекта с един поглед.

Филтрирайте ресурсите и задачите по изпълнител, приоритет, етикети и др., за да управлявате ресурсите по-ефективно.

Вградено проследяване на времето и управление на бюджета

Лесно преразпределяне на задачите с плъзгане и пускане и планиране на проекти, за да подпомогнете нивата на капацитет на ресурсите.

Конфигурируеми персонализирани формуляри за събиране на данни за доставчиците

Визуален и персонализиран подход към планирането на ресурсите и управлението на задачите в проекта.

Удобен интерфейс и опит

Персонализирани известия на ниво потребител

Вградена възможност за сътрудничество в екип по проекти, задачи и документи

Лесен достъп до други области на ClickUp, за да можете да оптимизирате работните си процеси и да имате достъп до данните си на едно място.

Ограничения на ClickUp:

ClickUp е всеобхватен софтуерен инструмент, чието пълноценно използване може да изисква известно време за обучение.

ClickUp съдържа много данни, така че времето за зареждане може да бъде засегнато от време на време. Оптимизацията на скоростта и производителността е приоритет в плана за развитие на продукта

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Без ограничения: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за ClickUp:

G2: 4. 7/5 (8200+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Hub Planner

чрез Hub Planner

Hub Planner е софтуер за планиране на ресурси и инструмент за планиране, предназначен за компании от всякакъв мащаб – от големи корпорации до по-малки предприятия. Оптимизираният софтуер ви помага да организирате ресурсите, да управлявате работните часове, да обработвате заявки за отпуск, да контролирате проекти и много други. ?

Най-добрите функции на Hub Planner:

Цветни блокове, които ви помагат бързо да визуализирате проектите и наличните ресурси.

Лесен за използване, оптимизиран потребителски интерфейс

Надеждни отчети, които ви позволяват да отчитате и анализирате времето

Ограничения на Hub Planner:

Има широк набор от функции, които могат да бъдат объркващи за нови или случайни потребители.

Някои потребители намират за досаден повтарящия се процес на попълване на времеви разписания за множество проекти.

Цени на Hub Planner:

Налична е безплатна пробна версия

Plug & Play: 7 долара на ресурс/месец

Премиум: 18 долара на ресурс/месец

Бизнес лидер: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hub Planner:

G2: 4. 2/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

3. Saviom

чрез Saviom

Saviom е инструмент за планиране на ресурсите на ниво предприятие, който помага на компаниите да оптимизират работната си сила, за да могат да реализират икономии на разходи и ефективност. Платформата не само ви позволява да планирате ресурсите, но и ви дава достъп до прогнози, инструменти за планиране на капацитета и моделиране на базата на сценарии. ?

Най-добрите функции на Saviom:

Лесен за конфигуриране, за да отговаря на нуждите на вашия бизнес

Вградените предупреждения ви помагат да идентифицирате потенциални проблеми.

Използвайте автоматизацията, за да извършвате „ако-тогава“ анализи и да тествате различни сценарии.

Ограничения на Saviom:

Някои потребители смятат, че интерфейсът и опитът са по-малко модерни в сравнение с други алтернативи.

Софтуерът не разполага с функции за управление на проекти, които предлагат други конкуренти.

Цени на Saviom:

Налична е безплатна пробна версия

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Saviom:

G2: 3. 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4. 3/5 (10+ отзива)

4. Плаващ

чрез Float

Float е модерен инструмент за управление на ресурсите, създаден да ви помогне да управлявате вашите служители и проекти на едно място. Планирайте проекти с планиране на задачи, бюджети, етапи на проекта и прогнозиране на капацитета. След това управлявайте работното време, уменията и заявките за отпуск на членовете на вашия екип. ⚒️

Най-добрите функции на Float:

Чист и опростен потребителски интерфейс и опит

Високо прозрачен поглед върху наличните и разпределените ресурси

Управление на задачи, екипи и проекти на едно място

Ограничения на плаващите линии:

Функциите за финансово проследяване и бюджетиране са ограничени в сравнение с други инструменти за планиране на ресурсите.

Някои потребители може да сметнат, че кривата на обучение е малко стръмна.

Плаващи цени:

Налична е безплатна пробна версия

Стартово ниво: 7,50 $ на човек/месец

Предимство: 12,50 долара на човек на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Float:

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

5. Изпълнение

чрез Runn

Runn е инструмент за управление на ресурсите, който ви позволява да получите по-добра представа за това, което се случва, така че да можете да разпределите подходящите хора за подходящите проекти. Създавайте графици на високо ниво, планирайте и проследявайте проекти и използвайте прогнози, за да планирате предварително за по-добра оптимизация. ?

Функциите му за планиране на ресурсите улесняват получаването на ясна представа за ресурсите на проекта ви. Той е идеален за разпределяне на ресурсите според времето и управление на работната сила.

Най-добрите функции на Runn:

Лесен за използване, без сложна крива на обучение

Висока степен на прозрачност относно това как използвате ресурсите и бюджета на проекта в реално време.

Интеграция с инструменти на трети страни, за да извлечете максимална полза от данните

Ограничения на Runn:

Няма функция, която да отчита зависимостите между проектите.

Потребителите биха искали да има повече опции за цветове

Не е най-добрата идея за управление на бюджетите на проектите

Цени на Runn:

Наличен безплатен план

Предимство: 10 долара на човек на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Провеждайте оценки и ревюта:

G2: 4. 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4. 8/5 (25 отзива)

6. Паралакс

чрез Parallax

Parallax е инструмент за планиране и управление на ресурсите, предназначен за екипи, които искат да максимизират капацитета си за приходи. Инструментът е фокусиран върху прогнозиране, планиране на капацитета и управление на ресурсите, като помага на екипите да работят стратегически, за да визуализират капацитета и да планират ресурсите по оптимален начин. ?

Най-добрите функции на Parallax:

Високо оценено потребителско изживяване

Автоматизацията помага да се идентифицират възможности за по-продуктивно планиране на ресурсите.

Информация за рисковете по проекта и предупреждения за критични проблеми по проекта

Ограничения на паралакса:

В момента интеграциите с други инструменти са ограничени.

Потребителите съобщават, че софтуерът е труден за усвояване.

Цени на Parallax:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Parallax:

G2: 4. 5/5 (2 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (50 отзива)

7. Kantata

чрез Kantata

Софтуерът за планиране на ресурсите на Kantata (по-рано Mavenlink ) е част от тяхната всеобхватна платформа, базирана на облак, и е проектиран да помага на екипите да получат ясна представа за своите проекти и за цялостното разпределение и наличност на ресурсите.

Инструментите за планиране на ресурсите помагат за ефективното управление на множество работни задачи, за да разберете капацитета на ресурсите с един поглед. Софтуерът улеснява балансирането на използването на ресурсите, получаването на препоръки и съпоставянето на уменията на членовете на екипа с подходящите проекти. ?

Най-добрите функции на Kantata:

Единен табло за преглед на всички подадени, чакащи и одобрени работни графици

Едно място за управление на вашите ресурси, време и проекти

Получете представа за рентабилността и напредъка на проекта в реално време.

Ограничения на Kantata:

Някои отзиви изразяват недоволство от развитието на функцията за управление на проекти.

Потребителите също така съобщават, че някои от опциите за филтриране изглеждат ограничени.

Цени на Kantata:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Kantata:

G2: 4. 1/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 600 отзива)

8. LiquidPlanner

чрез LiquidPlanner

LiquidPlanner твърди, че е единствената платформа за управление на ресурси, която се адаптира към промените, помагайки на екипите да планират несигурността по най-добрия възможен начин. Извършвайте симулации, за да създадете реалистични прогнози, вижте капацитета на екипа си с един поглед и определете кои проекти да приоритизирате, за да постигнете най-добри резултати. ✅

Най-добрите функции на LiquidPlanner:

Лесно споделяне на данни с други отдели и сътрудници

Интуитивни и надеждни функции за управление на проекти

Визуализирайте бързо и лесно графиците и зависимостите на проекта

Ограничения на LiquidPlanner:

Софтуерът може да изглежда сложен и изисква време, за да се научите да го използвате.

Някои потребители биха искали да има по-подробни функции за финансово отчитане.

Цени на LiquidPlanner:

Налична е безплатна пробна версия

Essentials: 15 долара на потребител/месец

Професионална версия: 25 долара на потребител/месец

Ultimate: 35 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за LiquidPlanner:

G2: 4. 2/5 (250+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 600 отзива)

9. Teamdeck

чрез Teamdeck

Софтуерът за управление на проекти и ресурси на Teamdeck предоставя на екипите обща представа за всеки екип и всеки проект. Софтуерът комбинира планиране на ресурсите, проследяване на времето, управление на отпуските, планиране на проекти и наличност на едно място, така че екипите да могат да работят по-ефективно и стратегически. ?

Най-добрите функции на Teamdeck:

Прегледайте наличностите и след това разпределете членовете на екипа по проекти в интуитивен календар за ресурсите.

Гъвкав календар за екипа, който е лесен за разбиране от членовете на екипа

Лесно се интегрира с други инструменти благодарение на вградените интеграции и API.

Ограничения на Teamdeck:

Някои потребители намират интерфейса за труден за навигация.

Някои потребители съобщават за затруднения при създаването на необходимите им отчети.

Цени на Teamdeck:

Налична е безплатна пробна версия

Основен ресурс: 1 долар на месец

Член на екипа: 3,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Teamdeck:

G2: 4. 4/5 (5+ рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (40+ отзива)

10. Smartsheet

чрез Smartsheet

Smartsheet е платформа за управление на ресурси, създадена да осигури последователност на екипите в голям мащаб. Софтуерът улеснява прегледа и проследяването на ресурсите и графиците, управлението на проекти в различни изгледи, сътрудничеството в екип и използването на планиране за оптимизиране на производството на проекти, съдържание и други резултати в голям мащаб. ⚒️

Най-добрите функции на Smartsheet:

Вградената функция за търсене улеснява намирането на това, което търсите.

Членовете на екипа могат да добавят бележки към задачите и проектите.

Актуализациите в реално време позволяват по-добро планиране между проектните мениджъри и екипите на място.

Ограничения на Smartsheet:

Някои потребители съобщават, че има стръмна крива на обучение.

Софтуерът се базира на модел на електронна таблица, който може да не е привлекателен за всички потребители.

Цени на Smartsheet:

Наличен безплатен план

Предимство: 6 долара на потребител/месец

Бизнес: 24 долара на потребител/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Smartsheet:

G2: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2900 отзива)

Управлявайте ресурсите си по-ефективно

Проектните мениджъри не могат да правят всичко. Позволете на подходящия софтуер за планиране на ресурсите да ви облекчи, за да можете да се съсредоточите върху задачите, които изискват вашето експертно внимание.

Ако сте готови да преминете напред и да откриете по-добър начин за управление на ресурсите си още сега, опитайте ClickUp безплатно. Нашата платформа „всичко в едно“ има всичко необходимо, за да създадете персонализиран център за управление на ресурсите, без разходите за софтуер, изработен по поръчка. Започнете с нашите шаблони, персонализирайте ги според начина, по който работите, и започнете да изграждате дигитално работно пространство, което ви помага да работите по-умно, а не по-усилено. ?