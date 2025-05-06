Топ 10 алтернативи и конкуренти на Mavenlink за вашия екип

Kantata, по-рано известна като Mavenlink, съществува отдавна. Но достатъчно ли е това време, за да усъвършенства изкуството на управлението на проекти?

С рейтинг 4,1 в G2, краткият отговор е „все още не“. Разбира се, въпреки че предлага софтуер за управление на съвместни проекти от световна класа, Mavenlink все още оставя много да се желае от клиентите, които се нуждаят от по-иновативни функции.

За щастие, имате много добри опции за софтуер за управление на проекти. В това отношение, всички недостатъци на Mavenlink могат да бъдат адекватно преодолени от десетките му конкуренти.

Ето защо разглеждаме 10-те най-добри алтернативи на Mavenlink (или алтернативи на Kantata), ако търсите по-усъвършенствани функции за управление на проекти.

Какво е Kantata (Mavenlink)?

Kantata е гъвкаво софтуерно решение за управление на проекти, което осигурява прозрачност, сътрудничество и автоматизация за по-добро изпълнение на проекти, проследяване на проекти и управление на работния процес. То съчетава традиционни функции за управление на проекти с инструменти за управление на ресурси, които са особено ценени от професионалните услуги.

Освен това много потребители харесват тази платформа, защото им помага да управляват по-добре множество проекти, както и финансовите аспекти, заявките и портфейлите на проектите. Това отново прави Kantata фаворит сред екипите за професионални услуги.

Въпреки промяната на името, Kantata се е доказал като удобен инструмент, ако искате по-визуално проследяване на проектите и по-добра екипна работа по текущите проекти. Някои от другите му забележителни характеристики включват:

Множество опции за преглед на диаграми

Поток от дейности в реално време

Чист и изчистен потребителски интерфейс

Проследяване на времето и разходите

Въпреки това, някои проблеми, като сложната ценова структура и бавният интерфейс, са накарали много хора да търсят алтернативи на Mavenlink. Не се задоволявайте с нещо, което само повърхностно отговаря на вашите нужди за управление на задачи, по-добро определяне на крайните срокове на проектите и разработване на наистина солидна стратегия за проектите на вашия бизнес.

10-те най-добри алтернативи на Mavenlink, които трябва да знаете

Ето списък с 10 конкуренти и алтернативи на Mavenlink, които може да са по-подходящи за вашите екипи, цели и обстоятелства:

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

ClickUp не съществува от толкова дълго време, колкото някои от другите алтернативи на Mavenlink в този списък, но бързо се превърна в един от най-добрите инструменти за продуктивност. Той не е само решение за малки и големи компании, но е и фантастичен за професионални услуги, които се нуждаят от по-централизиран работен център, за да свършат работата си.

Тази усъвършенствана платформа за управление на проекти има нещо за всеки. С фокус върху сътрудничеството в екипа, потребителите могат да визуализират, персонализират и изграждат ClickUp точно според собствените си предпочитания. Освен това, инструментите за управление на задачи на ClickUp позволяват на хората да присвояват коментари на членове на екипа и да настройват повтарящи се задачи с функции за автоматизация.

Опростените опции за плъзгане и пускане улесняват промяната и подобряването на работните процеси, без да се създават затруднения. ClickUp е един от най-динамичните инструменти за работна среда, който може да бъде напълно персонализиран според вашите специфични нужди, за да завършвате проектите си по-бързо.

Плъзнете и пуснете задачите в календарния изглед на ClickUp

Основни функции на ClickUp

ClickUp предлага множество функции за управление на проекти, които ви помагат да планирате, управлявате и визуализирате работата си. А ако разполагате с ограничен бюджет, безплатният план на ClickUp включва много от разширените функции за управление на проекти, които се предлагат в платените планове. Нека разгледаме някои от любимите функции на клиентите, включително:

Богата комуникация и сътрудничество с коментари и присвоени коментари

Възможност за вграждане на изгледи от Airtable, Miro, inVision и Google Docs

Превърнете скучните данни в приятни за окото с Mind Maps, Whiteboards, Gantt charts и други

Модерно приоритизиране на задачите и персонализирани списъци със задачи

Възможност за превключване между различни изгледи (изглед на табло, изглед на списък, изглед на кутия, изглед на календар и др. )

Готови и персонализирани отчети и табла, които повишават видимостта

Интуитивен потребителски интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който улеснява създаването и разпределянето на задачи.

Управление на производителността и автоматизация на работния процес за напреднало планиране на ресурсите

Проследявайте проектите от начало до край

Предимства на ClickUp

ClickUp предлага солиден безплатен план

Стотици безплатни шаблони за управление на проекти , с които можете да започнете веднага

Просто проследяване на задачите за по-ефективно управление на проектите

Ненадмината персонализация

24/7 поддръжка по имейл и чат, достъпна в безплатния план

Отчитане на времето, достъпно в безплатния план

Лесно се интегрира в съществуващите ви системи

Конкурентните цени означават по-голяма стойност за парите ви.

Недостатъци на ClickUp

Разширените персонализации могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.

Скоростта на търсене и филтриране може да е по-бавна (... засега!)

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги

Неограничен план : 5 долара на потребител на месец

Бизнес план : 12 долара на потребител на месец

Business Plus: 19 долара на месец за потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (4800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3117 отзива)

2. Wrike

Write е инструмент за управление на проекти, който обещава производителност, прозрачност и ефективност в работните процеси на вашия екип.

Чрез предоставянето на надеждно планиране, визуализация и управление на проекти, Wrike си е извоювал репутация като водещ софтуер за управление на проекти и решение за управление на ресурси.

Като една от най-добрите алтернативи на Mavenlink, Wrike се гордее със своите модерни функции, инструменти и обслужване на клиенти, които са спечелили симпатиите на хиляди екипи.

Например, Wrike разполага с функция за мониторинг и отчитане на KPI, която за съжаление липсва в Mavenlink.

Основни функции на Wrike

Някои от функциите, които са направили Wrike разпознаваемо име в управлението на проекти, включват:

Изгледът на натоварването позволява на проектния мениджър да види как са разпределени задачите и как екипите се справят с всяка задача.

Съвместното редактиране позволява на членовете на екипа да работят върху различни файлове, папки и документи.

Вградена функция за чат, която ви позволява да следите екипите си

Ефективни възможности за регистриране и проследяване на времето

Мониторинг и отчитане на KPI за проследяване на резултатите

Предимства на Wrike

За разлика от Mavenlink, Wrike предлага безплатен план и безплатен пробен период.

Централен табло събира всички проекти и операции по работния процес на едно място.

Множество варианти за внедряване, включително версия за браузър, приложение и мобилно приложение

Недостатъци на Wrike

Сложният уеб API на Wrike затруднява въвеждането на екипите

Мнозина ще сметнат, че десктоп версията на Wrike не е интуитивна.

Wrike е сравнително скъп в сравнение с други инструменти с подобна мощност.

За да импортират данни в Wrike, потребителите трябва да отговарят на точни параметри.

Цени на Wrike

Безплатно

Професионална : 9,80 $ на потребител на месец, най-подходяща за бързоразвиващи се екипи

Бизнес: 24,80 долара на потребител на месец, най-подходящо за всички екипи в дадена организация

Оценки на клиентите на Wrike

G2: 4. 2/5 (3192 отзива)

Capterra: 4,3/5 (1806 отзива)

3. Monday. com

Понеделниците са ужасни за екипите, които нямат приложение за управление на проекти, но има инструмент, който иска да промени това.

Monday е интерактивен и цветен софтуер за управление на проекти, който се стреми да създаде прозрачност и видимост в операциите по вашите проекти.

Освен това, Monday автоматизира повтарящите се задачи, подобрява сътрудничеството в екипа и осигурява прозрачност в работните процеси за максимален успех на проекта.

Тайната на Monday се крие в неговата функция „табло“. Таблото е таблица със задачи, подобна на електронна таблица, от която можете да разпределяте всичките си проекти, да проследявате резултатите и да автоматизирате задачите.

Основни функции на Monday

Цветният дизайн и интерфейс правят използването на Monday изключително лесно.

Рецепти за автоматизация, които създават автоматизация на базата на събития за рутинни задачи

Множество изгледи за вашите табла (изглед на диаграма, изглед на времева линия на формуляра, изглед на Kanban и изглед на файл)

Впечатляваща визуализация на данни , която превръща вашите KPI в графики

Monday Apps пазар, където можете да закупите допълнителни приложения

Предимствата на понеделник

Monday се интегрира с платформи за продуктивност на трети страни, като Slack, Google, Mailchimp и Spotify.

Интуитивна времева линия с функция „плъзгане и пускане”

Надеждна 24/7 поддръжка на клиенти и предварително създадена база от знания

Неделни минуси

Разходите бързо се натрупват, когато имате големи екипи

Сложна ценова структура

Предлага функция за проследяване на времето при по-високите ценови планове.

Диаграмите на Гант и времевите графики са запазени за по-скъпите ценови планове.

Цени за понеделник

Базов : 8 долара на месец за място (4 места на месец)

Стандартен : 10 долара на месец за едно работно място (3 работни места на месец)

Pro : 16 долара на месец за едно работно място (3 работни места на месец)

Предприятие: Свържете се с Monday за подробности

Оценки на клиентите в понеделник

G2: 4,7/5 (6248 отзива)

Capterra: 4,6/5 (2752 отзива)

4. Zoho Projects

Списъкът с конкурентите на Mavenlink не е пълен без да споменем Zoho Projects. Zoho Projects е софтуер, базиран в облака, който предоставя основни функции за управление на проекти, автоматизация и сътрудничество на малки и средни екипи.

С Zoho Projects вашите екипи вече могат да се възползват от предимствата на софтуера за автоматизирано управление на проекти: създаване на задачи, разпределяне на екипи и проследяване на напредъка им.

В допълнение, Zoho Projects предлага и функции за проследяване на проблеми, което го прави идеален за проследяване на проблеми, заявки и бъгове.

Основни функции на Zoho Projects

Диаграмата на Гант помага да визуализирате зависимостите между задачите, крайните срокове и списъците със задачи.

Възможност за персонализиране на параметрите за управление на проекти

Диаграмата за използване на ресурсите ви позволява да балансирате натоварването между вашите ресурси.

Възможност за проследяване на времето и разходите за всеки проект в реално време

Предимства на Zoho Projects

Zoho има вградена функция за чат, която подобрява сътрудничеството в екипите ви.

Безпроблемна интеграция с други продукти на Zoho

Поставянето на етапи и проследяването на напредъка е безпроблемно преживяване.

Може да бъде достъпен софтуер за управление на проекти за някои (налични са опции за безплатно пробване)

Zoho Projects минуси

Стръмна крива на обучение, която е резултат от безкрайното персонализиране

Сложният потребителски интерфейс на Zoho оставя много да се желае.

Zoho изисква да преминавате между пет различни приложения

Zoho няма офлайн достъп

Цени на Zoho Projects

Безплатно : 0 $ за 3 потребители и 2 проекта

Премиум : 4 долара на потребител на месец

Enterprise: 9 долара (без ограничение на броя потребители)

Оценки на клиентите на Zoho Projects

G2: 4. 2/5 (282 отзива)

Capterra: 4,2/5 (259 отзива)

5. Asana

Благодарение на репутацията на Asana, не би трябвало да превъртате дълго списъка с алтернативи на Mavenlink, преди да попаднете на него.

Asana е софтуер за управление на проекти, който помага на екипите да разширяват своите проекти, да разработват гъвкави работни процеси и да проследяват предварително зададените резултати.

Този инструмент използва проста, но сложна таблица със задачи, базирана на списъци, за да реши всички ваши предизвикателства в управлението на проекти. Това може да бъде списък с контакти, списък със задачи или всеки друг тип списък, от който можете да създавате задачи/подзадачи и да ги възлагате на екипа си.

Основни функции на Asana

Опции за отчитане в реално време, включително разширено търсене, запазени отчети за търсене, етапи и натоварване

Създавайте задачи, подзадачи и подзадачи на подзадачи на няколко нива.

Множество изгледи, от които можете да преглеждате данните си (табло, календар, списък)

Планиране на задачи, което автоматично премества задачите от табло на табло

Предимства на Asana

Asana има активна общност (форум на общността Asana)

Asana има изчистен, ясен и интуитивен интерфейс за проследяване на проекти.

Отзивчива и приятелска поддръжка на клиенти

Недостатъци на Asana

Asana изисква всички потребители с подобен домейн да имат лиценз, като ги третира като гости. Това в крайна сметка води до повишаване на цените.

Поради нивото на персонализация, Asana има стръмна крива на обучение.

Създаването и персонализирането на набори от данни в Asana е относително ограничено.

За разлика от ClickUp, Asana няма функция за проследяване на времето в безплатния си план.

Цени на Asana

Basic : Достъпно за екипи до 15 души и опция за безплатен пробен период

Премиум : 10,99 $ на потребител на месец

Бизнес : 24,99 $ на потребител на месец

Предприятие: Свържете се с Asana за подробности

Оценки на клиентите на Asana

G2: 4,3/5 (8926 отзива)

Capterra: 4,5/5 (11 398 отзива)

6. ProofHub

ProofHub е прост софтуер за управление на проекти и сътрудничество, който предлага набор от инструменти за продуктивност и сътрудничество на малки екипи.

Това е една от най-добрите алтернативи на Mavenlink, защото предлага несравнима простота, без да прави компромиси с основните принципи на управлението на проекти, създавайки интуитивно, просто, но мощно решение.

Като цялостно решение, Proof Hub разчиства технологичния ви стек за управление на проекти, оставяйки ви с едно-единствено надеждно решение.

Основни характеристики на ProofHub

Подробни регистри на дейностите

Бяло етикетиране

Работни процеси

Отлично управление на задачите (табла Kanban и диаграми на Гант)

Невероятни функции за сътрудничество, като чат, съобщения и дискусии

Предимства на ProofHub

Почти несъществуваща крива на обучение

Впечатляващата възможност за персонализиране дава на вашия екип максимална гъвкавост.

Създаването и възлагането на задачи е изключително лесно.

Конкурентни цени и безплатни опции за пробна версия

Недостатъци на ProofHub

Диаграмата на Гант все още се нуждае от някои подобрения.

Мобилното приложение е относително ограничено.

Цени на ProofHub

Фиксирана цена от 89 $/месец, фактурирана ежегодно

Фиксирана цена от 45 долара на месец, фактурирана ежегодно (липсват повечето функции)

Оценки на клиенти на ProofHub

G2: 4,5/5 (63 отзива)

Capterra: 4,5/5 (67 рецензии)

7. Работа в екип

Teamwork не е ново име в управлението на проекти и не изглежда да ще изчезне скоро. Както подсказва името му, този инструмент е в списъка с алтернативи на Mavenlink, защото се фокусира върху сътрудничеството и прави екипите ефективни от 2007 г. насам, с по една автоматизация наведнъж.

Не бъркайте неговата простота и интуитивен интерфейс с неспособност; неговите функции за сътрудничество, визуализация и автоматизация са изключително ефективни. Като една от най-добрите алтернативи на Mavenlink, неговият софтуер за автоматизация на професионални услуги е идеален за тези, които работят с клиенти или се нуждаят от подробни решения за управление на портфолио.

Ключови функции за работа в екип

Функцията „Портфолиа“ позволява създаването и управлението на сложни проекти.

Вградена функция за проследяване на времето за безпроблемно фактуриране

Управлението на натоварването улеснява управлението на ресурсите

Функциите за счетоводство на проекти, като фактуриране и издаване на фактури, го правят по-добро решение за бизнес анализи.

Готови шаблони за работни процеси и управление на задачи

Клиентите могат да бъдат добавени безплатно, за да работят безпроблемно с проектните мениджъри.

Предимства на екипната работа

Teamwork предлага повече продукти (CRM, CHAT, Spaces) отколкото едно просто решение за управление на проекти.

Приятно обслужване на клиенти по телефона, чат на живо и видео уроци

Функциите за счетоводство на проекти са идеални за тези, които управляват клиенти.

Недостатъци на екипната работа

За разлика от ClickUp, безплатната версия не разполага с Kanban табла.

Цени за екипна работа

Безплатно завинаги : 30-дневен безплатен пробен период

Доставка : 9,99 $ на потребител на месец

Grow : 17,99 $ на потребител на месец

Мащаб: Свържете се с Teamwork за подробности

Оценки на клиентите за Teamwork

G2: 4. 4/5 (1011 отзива)

Capterra: 4,5/5 (728 отзива)

8. Jira

Jira е инструмент за управление на проекти, създаден с мисъл за екипите за разработка. След години на превъзходно представяне обаче, този богат на функции инструмент се радва на значителна полезност извън първоначалния си целеви пазар.

Днес Jira се описва като софтуер за управление на проекти, проследяване на проблеми и отчитане на работното време за всеки екип и организация. Ако търсите алтернативи на Mavenlink, тази определено има своите предимства и недостатъци.

Софтуерът Jira, който е част от по-големия софтуерен пакет Jira, е вашият избор за гъвкаво разработване на софтуер, разпределяне на задачи, приоритизиране и поверителност. Той е любим на проектните мениджъри, защото им помага да управляват проектите си по-ефективно.

Основни функции на Jira

Отлично проследяване на проблеми и управление на бъгове за софтуерни проекти

Персонализираните работни процеси ви позволяват да създавате работни процеси от нулата.

Scrum и Kanban табла за вашата гъвкава разработка

Пътните карти на проектите ви позволяват да визуализирате целия процес на проекта до неговото завършване.

Разширени разрешения и контрол на достъпа

Регистри за одит

Предимства на Jira

Jira е единственият инструмент в този списък, който е специализиран в управлението на проблеми.

Хиляди интеграции с инструменти на трети страни

Ненадминати отчети с софтуер, предлагащ над 12 вида отчети

Недостатъци на Jira

Предстоящите промени през февруари 2024 г. може да наложат пълна или частична миграция на системата.

Jira не разполага с диаграма на Гант или изглед на времевата линия и не може да задава задачи в рамките на един изглед.

Нивото на персонализация прави Jira трудна за усвояване

Управлението на разширения и плъгини в Jira не е приятно преживяване.

Jira няма вграден инструмент за комуникация и сътрудничество.

Цени на Jira

Безплатно : 0 $ за максимум 10 потребители

Стандартен : 7,50 $ на потребител (средно)

Премиум : 14,50 $ на потребител (средно)

Предприятие: Свържете се с Jira за подробности

Оценки на клиентите на Jira

G2: 4,2/5 (4869 отзива)

Capterra: 4,4/5 (12 343 отзива)

9. Basecamp

Basecamp е основен инструмент за управление на проекти, който се справя със сложността на планирането на проекти за малки предприятия и екипи.

Простотата и основните функции, които много проектни мениджъри считат за основна слабост на Basecamp, са всъщност най-голямата му сила за други ръководители на проектни екипи.

За някои клиенти прост табло, електронни таблици и няколко визуализации са всичко, от което се нуждаят, за да вдъхнат живот на своите проекти.

Въпреки това, BaseCamp служи като алтернатива на Mavenlink само в случаите, когато вашият проект е твърде прост, за да изисква по-сложен инструмент.

Основни функции на Basecamp

Hill Charts ви помага да визуализирате напредъка по проектите

Вграден форум, където можете да публикувате съобщения и да обменяте идеи

Функцията „Campfire“ ви позволява да чатите с членовете на екипа си. Функцията за чат „Campfire“ позволява комуникация с екипа ви.

Списъците със задачи предлагат лесен начин за създаване на задачи

Планирането може да бъде свързано с Google Calendar.

Предимства на Basecamp

Чист и интуитивен интерфейс

Достъпна цена благодарение на ограничения брой функции

Наличност на готови шаблони за проекти

Недостатъци на Basecamp

Липса на основни елементи за управление на проекти, като графици и изгледи

Липсват инструменти за управление на проекти, като канбан табла и диаграми на Гант.

Липсват основни функции като времеви графики и подзадачи.

Цени на Basecamp

99 $/месец (с възможност за безплатен пробен период)

Оценки на клиентите на Basecamp

G2: 4. 1/5 (5061 отзива)

Capterra: 4,3/5 (13 669)

10. Notion

Notion се откроява в този списък с алтернативи на Mavenlink като персонализиран помощник, който ви позволява да създавате и задавате каквото пожелаете, когато пожелаете.

Този инструмент за управление на проекти се отличава с консолидиране на работните процеси, създаване на прозрачност и интегриране на почти всичко в един мощен и персонализируем инструмент.

Неговите възможности за управление на документи също са примерни, като осигуряват на вашите екипи сигурен достъп до ресурсите, от които се нуждаят, за да изпълняват ежедневните си функции.

Основни характеристики на Notion

Множество изгледи, включително таблица, списък, календар, Kanban и галерия

Съвместна работа по документи в реално време

Над 50 шаблона за начинаещи

Множество интеграции с друг софтуер на трети страни

Предимства на Notion

Подходящ за водене на бележки и управление на документи

Прост и лесен за научаване интерфейс

Концепцията за едно гише създава централизация

Недостатъци на Notion

Богатството от функции и възможности за персонализиране създават стръмна крива на обучение.

Някои клиенти не са доволни от броя на шаблоните, които Notion предлага.

Някои смятат, че неговите бизнес интелигентни предложения не са толкова силни, колкото другите в този списък.

Цени на Notion

Безплатно

Personal Pro : 4 долара на месец, фактурирани ежегодно

Екип : 8 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Предприятие: Свържете се с Notion за подробности

Оценки на клиентите на Notion

G2: 4,6/5 (863 отзива)

Capterra: 4,8/5 (782 отзива)

Защо да имате няколко приложения, когато можете да имате едно?

Уморени сте от изолираните екипи, недоразуменията и неефективността? Крайно време е да започнете да се възползвате от предимствата на софтуера за управление на проекти.

Ако търсите инструмент, който да сплоти вашите екипи, да премахне изолираността, да подобри производителността и да ви даде цялостен поглед върху всички ваши операции, ClickUp може да е точно това, което търсите.

Създайте безплатен акаунт в ClickUp и започнете още днес!