Как да използвате изкуствен интелект без технически екип

Време е за истината. С всеки месец, през който отлагате внедряването на изкуствен интелект, разликата между резултатите на вашия екип и това, което всъщност е възможно, се увеличава.

Вашият екип изразходва ценната си творческа енергия за рутинна работа, вместо за разработване на стратегия.

Повечето екипи смятат, че използването на изкуствен интелект без технически познания означава да се задоволят с посредствени резултати.

Малките предприятия, които се нуждаят от изкуствен интелект, усещат това най-остро и остават изключени от достъпа до съвременни технологии, тъй като дискусията се фокусира предимно върху технически сложни решения.

Но истинската пречка не е липсата на умения, а разпръснатите задачи, разпределени между твърде много несвързани инструменти – проблем, който е толкова често срещан, че 45% от служителите са заявили пред McKinsey, че безпроблемната интеграция на работните процеси би увеличила ежедневното им използване на изкуствен интелект.

Това ръководство ще ви покаже стъпка по стъпка как да използвате изкуствен интелект, без да разполагате с технически екип. Ще научите основите на автоматизацията без програмиране, ще създадете своя първи работен процес, ще измервате реални резултати и ще избегнете често срещаните грешки, които спъват дори и най-мотивираните екипи. 🙌

Защо екипите без технически профил не могат да си позволят да чакат изкуствения интелект

Ако сте ръководител на оперативната дейност или мениджър в малка фирма, вероятно знаете какво е да гледате как конкурентите ви изпреварват, докато вашите екипи остават затънали в ръчни работни процеси.

Но не сте само вие. Според проучване на ОИСР едва 20–30 % от малките и средните предприятия понастоящем използват генеративна изкуствена интелигентност.

Макар причините да варират от предизвикателства при интеграцията до заплахи за сигурността, изглежда, че всички се сблъскват с пречки при внедряването на изкуствен интелект. Въпреки това малките предприятия все още не могат да си позволят да чакат.

Ето защо:

❗️Залагате конкурентното си оцеляване, а не просто една модна тенденция: Цели 72% от лицата, вземащи решения в областта на стратегиите за данни, предупреждават , че без внедряване на изкуствен интелект фирмите ще претърпят пълен провал, а 54% изразяват сериозна загриженост, че забавянето на внедряването ще им струва конкурентното предимство

❗️Всеки ден плащате огромна „цена за сметка на производителността“: Бизнес специалистите, които използват изкуствен интелект, могат да изготвят с 59% повече документи на час, а като цяло е доказано, че изкуственият интелект повишава общата производителност на служителите с до 66%

❗️Възвръщаемостта на инвестициите вече е доказана (а вашите конкуренти вече печелят от това): 74% от организациите отчитат положителна възвръщаемост на инвестициите от своите зрели ИИ-решения, а що се отнася конкретно до малките предприятия, 87% заявяват, че ИИ им помага да разширяват дейността си, докато 86% отбелязват подобрение на маржа

❗️Вашият екип иска да го използва: Въпреки опасенията, че изкуственият интелект предизвиква широко разпространена тревога за загуба на работни места, 71% от служителите споделят, че внедряването на изкуствен интелект всъщност е повишило тяхното удовлетворение от работата и кариерното им развитие

Добре, вече знаете, че трябва да направите това. Нека преминем към практическата страна на нещата.

Какво всъщност означава изкуственият интелект за екипите без технически опит

Разговорите за изкуствения интелект са изпълнени с технически жаргон, който отблъсква обикновените бизнес потребители.

Екипите без технически опит често изпадат в „парализа от анализ“ при избора на подходящ софтуер. В крайна сметка се купуват несъвместими инструменти (или т.нар. „разрастване на инструментите“ ), които объркват екипа и фрагментират ежедневната работа (т.нар. „разрастване на работата “).

Подходящият инструмент трябва да преодолее излишната информация и да се справи със сложността зад кулисите. Нека разгледаме инструментите, които са широко достъпни за екип, желаещ да внедри изкуствен интелект без технически екип:

Големи езикови модели и чатботове

Големите езикови модели са системи, обучени въз основа на огромни количества текст, които четат, пишат, обобщават и отговарят на въпроси на естествен език.

На практика това означава, че екипът ви може да задава въпроси, да създава съдържание или да обобщава информация, без да са необходими технически умения. Обикновените чатботове, използвани в бизнеса, обаче не са достатъчни, тъй като не разбират контекста на вашата работа. Те работят изолирано, без достъп до вашите проекти, задачи или вътрешна информация.

Ето защо екипите често се налага да копират и поставят контекста в отделни инструменти, което създава допълнителни затруднения, вместо да ги премахва.

Истинската полза се проявява, когато изкуственият интелект има достъп до реалната ви работа, така че да може да отговаря на въпроси относно конкретни задачи, да обобщава актуални новини и да генерира резултати въз основа на контекста на вашия екип, а не на общи данни.

Ето един пример за това колко добре се справя изкуственият интелект с контекста, с участието на ClickUp AI. ⬇️

Работни процеси и автоматизации без програмиране

Автоматизацията без програмиране е това, което превръща изкуствения интелект от нещо интересно в нещо полезно.

В основата си това е проста логическа система: когато се случи нещо, инструментът предприема действие. Тези работни потоци се изграждат с помощта на три компонента: тригери, условия и действия.

Например, когато статутът на дадена задача се промени, системата може автоматично да определи следващия отговорник, да актуализира свързаните данни или да уведоми съответното лице. Тези малки автоматизации премахват необходимостта от постоянна ръчна координация.

Без автоматизация на работните процеси екипите отделят значително време за повтарящи се задачи като проследяване, актуализиране и предаване на задачи. С нейна помощ тези процеси стават последователни и надеждни.

Ключът е, че вашият екип продължава да се занимава с вземането на решения и творческата работа, докато системата поема повтарящите се задачи, които забавят процеса.

AI агенти, които разсъждават и действат от ваше име

AI агентите са следващата стъпка след автоматизацията.

Вместо просто да следва предварително определени правила, агентът може да наблюдава какво се случва във вашите работни процеси, да разбере контекста и да предприеме действия в рамките на зададените от вас граници.

Не го възприемайте като обикновен инструмент, а по-скоро като вграден асистент. Агентът може да установи кога нещо е заседнало, да забележи кога липсва информация или да разпознае модели в задачите и разговорите. След това той може да се намеси, като възлага задачи, сигнализира за рискове или подсказва следващата стъпка.

Разликата е незначителна, но важна:

Автоматизацията реагира на конкретни тригери

Агентите постоянно обръщат внимание

Това означава по-малко ръчен контрол и по-малко пропуски, особено с разрастването на екипа и увеличаването на натоварването.

Ето един пример за „Супер агент“ с определени функции и обхват от ClickUp

📮 Статистика от ClickUp: 21% от хората споделят, че повече от 80% от работния им ден преминава в изпълнение на повтарящи се задачи. А още 20% посочват, че повтарящите се задачи отнемат поне 40% от деня им. Това е почти половината от работната седмица (41 %), посветена на задачи, които не изискват особено стратегическо мислене или творчество (като имейли за проследяване 👀). За малките и средните предприятия изкуственият интелект има за цел да премахне излишната работа, която забавя процесите. С разрастването си продуцентската компания path8 Productions стигна до пределна точка. Работата беше разпръсната между Smartsheet, Slack, Toggl и Dropbox Paper. Продуцентите бяха принудени да преписват актуализациите от една система в друга, вместо да работят по проектите. Вместо да наслагват изкуствен интелект върху тази бъркотия, те преработиха системата си. Те обединиха всичко в пакета за малки предприятия на ClickUp , създавайки интегрирана работна среда, в която изкуственият интелект, автоматизацията и работните процеси могат наистина да си взаимодействат. ⚡ Въздействието Видимост в реално време при планирането, обмена на съобщения и отчитането на работното време

6 инструмента, заменени с едно обединено работно пространство

С 60% по-малко време за подготовка за екипните срещи (от 30–60 минути до около 10 минути)

Напълно внедрено за по-малко от 8 седмици с подкрепата на ClickUp Чуйте го от устата на основателя Пат Хендерсън. 👇🏼

Как да прецените доколко вашият екип е готов за изкуствен интелект

Коя е единствената фатална грешка, която екипите допускат при внедряването на изкуствен интелект? Опитват се да наложат новата технология върху хаотични и неясни процеси.

Защото изкуственият интелект не оправя хаотичните процеси. Той ги разкрива.

Ако работата ви е разпръсната из имейл кореспонденции, електронни таблици и несвързани приложения, вашият екип вече се сблъсква с разпръскване на контекста. Хората прекарват часове в търсене на информация, превключване между несвързани приложения и повтаряне на едни и същи актуализации на различни места.

В такава среда изкуственият интелект няма с какво надеждно да работи. :

Не може да автоматизира това, което не е ясно дефинирано

Не може да извлича полезна информация от фрагментирани данни

И тя не може да стимулира изпълнението, ако вашите работни процеси не са свързани

Преди изкуственият интелект да може да донесе полза, работата ви трябва да бъде структурирана и централизирана. Именно това определя дали изкуственият интелект помага или просто създава още повече объркване.

За да направите това, преценете доколко сте подготвени в тези три аспекта:

Яснота на процесите: Можете да опишете вашите повтаряеми работни процеси стъпка по стъпка, така че системата да знае точно какво да прави

Достъпност на данните: Вашата информация се съхранява в едно обединено работно пространство, а не е разпръсната из различни локални решения

Отвореност на екипа: Вашият екип възприема новите технологии като полезен инструмент, а не като заплаха за работните си места

Ето един шаблон за оценка на нуждите, който ще ви помогне:

👉🏽 Имаме още ресурси! В нашия Наръчник за изкуствен интелект за малки предприятия подробно се обяснява как точно да използвате изкуствения интелект, за да опростите работните си процеси.

Реални задачи, които нетехническите екипи могат да автоматизират с помощта на изкуствен интелект

Да се взираш в празен екран, опитвайки се да разбереш какво точно трябва да ти предложи тази технология за твоята конкретна длъжност, е разочароващо.

Всъщност малките предприятия нямат проблеми с достъпа до изкуствен интелект. Но прилагането му в реалните работни процеси? Е, това вече е предизвикателство.

Така че инструментът просто си стои там, неизползван, докато екипът ви продължава да върши същата ръчна работа:

Събиране на рутинни актуализации и отчети

Създаване на имейли от нулата

Преглеждане на дълги коментари, за да се намерят решения

Промяната настъпва, когато изкуственият интелект се приложи към конкретни затруднения в ежедневието ви.

Откъде да започнете: практически примери, които можете да приложите веднага

Не е нужна сложна конфигурация, за да видите ползата. Започнете с автоматизиране на ръчните процеси, които екипът ви повтаря:

Написване на първи чернови : Създавайте резюмета на срещи, кратки описания на проекти и отговори на имейли, вместо да започвате от празна страница

Сортиране на постъпващите заявки : Прочитане на постъпващите заявки или съобщения и препращането им към съответния служител в зависимост от съдържанието или приоритета

Обобщаване на дълги дискусии : Извличане на решения, задачи за изпълнение и пречки от дълги разговори, без да се налага да четете всяко съобщение

Актуализиране на статуса на проектите: Проверявайте дейностите по задачите и отбелязвайте какво изисква внимание, какво е изложено на риск и какво е завършено

👋🏾 Искате да ви покажем как работи? Според Зеб Еванс, основател и главен изпълнителен директор на ClickUp, това е единственият пример за приложение на изкуствения интелект, който непременно трябва да опитате. Запознайте се с интелигентната система на живо, разработена от Ambient Agents!

Оценяването на сложни софтуерни платформи изглежда невъзможно без ИТ-отдел, който да ви насочва.

Добавяйки поредното специализирано решение към вашия технологичен набор, вие неволно предизвиквате „разрастване на ИИ“ – непланирано разпространение на ИИ инструменти без надзор, стратегия или контрол върху ИИ-отпечатъка на вашата организация.

Крайният резултат? Вашият екип се сблъсква с още едно влизане в системата, още един изолиран масив от данни и още една система, за която трябва да се грижи.

Конкурентното предимство тук е изкуствен интелект, който ви помага да консолидирате вашия технологичен стек и да елиминирате необходимостта от техническа конфигурация. Задайте следните въпроси, когато оценявате софтуера:

Какво да се оцени Въпроси, които да зададете Как изглежда доброто Вградена интеграция Трябва ли ни отделно приложение или да се регистрираме?Трябва ли да въвеждаме данни в него, за да бъде полезно?Достъпно ли е там, където вече се извършва работата?Ще го използва ли екипът естествено всеки ден? Изкуственият интелект е интегриран директно във вашия работен процес (задачи, документи, чат) без нужда от допълнителни инструменти или затруднения Разпознаване на контекста Разбира ли нашите проекти, задачи и разговори? Може ли да отговаря на въпроси, без да е необходимо да въвеждаме контекст? Отразява ли реалната работа или само общи резултати? Може ли да идентифицира пречките или напредъка с точност? Изкуственият интелект използва реални данни от работната среда, за да дава точни и уместни отговори без необходимост от ръчно въвеждане на данни Удобство на използване без програмиране Може ли потребител без технически познания да го настрои бързо? Изискват ли работните процеси програмиране или писане на скриптове? Можем ли сами да поправяме или настройваме нещата? Ще се налага ли постоянна техническа поддръжка? Всеки член на екипа може да създава и управлява работни процеси без помощта на програмисти Реално въздействие върху работния процес Каква задача всъщност се елиминира с това?Намалява ли броя на стъпките или просто ускорява една част от процеса?Могат ли резултатите да се използват без значителна редакция?Задейства ли автоматично следващите стъпки? Инструментът елиминира повтарящата се работа и намалява необходимостта от ръчна координация в екипа Консолидиране на стека Може ли това да замести инструментите, за които вече плащаме?Намалява ли това превключването между приложенията?Ще опрости ли това работния ни процес?Можем ли да се откажем от интеграциите или абонаментите? По-малко инструменти, по-малко интеграции и по-опростена, по-интегрирана система

Как стъпка по стъпка да настроите първите си работни потоци с изкуствен интелект

Създаването на автоматизиран процес от нулата изглежда плашещо за начинаещите.

Отлагате внедряването и се връщате към удобните си навици за ръчна работа. Предполагаемата крива на обучение ви пречи да спестите часове работа в бъдеще.

Като конвергентна работна среда за изкуствен интелект, ClickUp обединява вашите проекти, документи, чат, табла и работни процеси в една единствена платформа.

Това означава, че изкуственият интелект не остава встрани. ClickUp Brain е интегриран директно във вашите работни процеси и има достъп до същите данни, които вашият екип използва за изпълнение на задачите. Той може да вижда задачите, да разбира разговорите, да преглежда документи и да работи в рамките на работния процес.

Това е, което всъщност стимулира внедряването. Когато изкуственият интелект е вграден в системата, не се налага да се извършва допълнителна стъпка, за да „го използвате“.

Няма нужда да копирате и поставяте текст. Това се превръща в част от работния процес – независимо дали става дума за създаване на актуализации, обобщаване на дейностите или подпомагане на изпълнението на задачите.

Ето три практични работни процеса от ClickUp, които можете да настроите бързо, като всеки от тях съчетава автоматизация, изкуствен интелект и изпълнение от оператори.

1. Автоматизирайте статусите на задачите, за да елиминирате необходимостта от ръчно проследяване

Едно от най-често срещаните затруднения е ръчното актуализиране на статусите и проследяването на напредъка по задачите. Можете да се отървете от това с проста автоматизация в ClickUp.

Добавете тригери за автоматизация от типа „ако-тогава“ в ClickUp, за да автоматизирате ръчното актуализиране на задачите

Как да го настроите:

Отидете в своя списък или пространство и отворете Автоматизации Кликнете върху „Създай автоматизация“ Изберете тригер, например: Когато състоянието се промени на „В процес на преглед“ Когато статуса се промени на „В процес на разглеждане“ Добавете действие, например: Определете следващия отговорник (например рецензент или мениджър) Променете статуса на следващия етап Изпратете известие или коментар Определете следващия отговорник (например рецензент или мениджър) Преминаване към следващия етап Изпрати уведомление или коментар

Пример за работен процес: Когато задачата бъде маркирана като „Завършена“ → автоматично се възлага на QA → уведомява се рецензентът

Ако добавите AI Fields в ClickUp, изкуственият интелект се справя с тази част сам. Вижте как работи. 👇🏼

Седмичните актуализации и отчетите за състоянието отнемат много време, тъй като изискват събиране на информация от различни източници. Именно тук ClickUp Brain идва на помощ.

Как да го настроите:

Отворете списък, папка или пространство, в което се намира вашият проект Споменете Brain с @ Помолете системата да: обобщи последните дейности, отбележи завършената работа, идентифицира пречките или рисковете

Можете също така да използвате тази функция в ClickUp Doc, ClickUp Chat или ClickUp Task, за да създавате структурирани актуализации.

Пример за задача: „Обобщете всички актуализации по задачите от тази седмица, включително завършените задачи, пречките и следващите стъпки.“ Вместо да създавате отчети от нулата, вие преглеждате и доуточнявате обобщенията, генерирани от изкуствен интелект. С течение на времето това се превръща във вашия стандартен работен процес за отчитане на статуса.

3. Използвайте „Супер агенти“, за да следите работата и да задействате действия

Ускорете работните процеси с „Супер агенти“ в ClickUp

Автоматизациите следват правила. Супер агентите в ClickUp се занимават с всичко, което не се подчинява на тях.

Това са агенти, които не изискват програмиране и които можете да конфигурирате в работната си среда, за да следят активността въз основа на зададени от вас условия. След като бъдат настроени, те работят автономно, непрекъснато наблюдават задачите, документите и разговорите и предприемат действия, когато тези условия бъдат изпълнени – например сигнализират за забавена работа, извеждат на преден план липсващи подробности или задействат следващата стъпка.

Как да го настроите:

Отворете Super Agent Builder и създайте нов агент Определете целта и инструкциите на агента на достъпен език (за какво трябва да следи и как трябва да се държи) Задайте обхвата, като изберете пространствата, папките или списъците, които трябва да се наблюдават Осигурете подходящия контекст и източници, като задачи, документи и разговори, към които операторът трябва да се позовава Определете условията или моделите, които трябва да търси, като забавени задачи, липсваща информация или блокирана работа Конфигурирайте действията, които трябва да се предприемат при изпълнение на тези условия, като например: публикуване на коментар или маркиране на проблема, уведомяване или напомняне на отговорното лице, или създаване на последващи задачи или следващи стъпки Изпробвайте агента в малък работен процес и усъвършенствайте инструкциите му, преди да го внедрите на широка основа

Пример:Задачата не е актуализирана от 3 дни → операторът я маркира → уведомява отговорника → създава последваща задача, ако е необходимо

Гледайте това видео, за да разберете как можете да създадете и да работите със Super Agent:

Кратка бележка относно първия ви работен процес с изкуствен интелект

Не е необходимо да автоматизирате всичко наведнъж. Започнете с един повтарящ се работен процес, при който постоянно се губи време, като например актуализиране на статуса, предаване на задачи или одобрения.

Опишете как работи системата в момента. След това добавете следните елементи към нея:

Използвайте автоматизации за изпълнение на предвидими стъпки, като определяне на отговорници или прехвърляне на задачи към следващия етап

Използвайте AI за създаване на резюмета, актуализации или първи чернови въз основа на реалната дейност

Използвайте Супер агенти, за да следите работния процес и да се намесвате, когато нещо зацикли или липсва

Създайте го веднъж, тествайте го с малък набор от задачи и го усъвършенствайте въз основа на това как вашият екип го използва на практика. След това повторете същия подход за следващия работен процес.

Често срещани грешки в областта на изкуствения интелект, които допускат екипите без технически познания

Малките предприятия често се впускат в използването на нови технологии, без да имат ясна стратегия за управление.

Рискувате да изложите чувствителни фирмени данни на външни модели, разработени от трети страни. Екипите публикуват автоматично създаденото съдържание без да го прегледат, което води до неудобни грешки и подкопава доверието на клиентите.

Избягвайте следните често срещани капани при внедряването:

Преобразуване на всичко наведнъж: Опитът да се автоматизират всички процеси едновременно води до преумора

Избор на технически инструменти: Разчитане на софтуер, който тайно изисква API ключове или поддръжка от разработчици

Пренебрегване на качеството на данните : Очакване на отлични резултати въз основа на разпръснати и несвързани данни Очакване на отлични резултати въз основа на разпръснати и несвързани данни

Пресказване на човешката проверка: Публикуване на генерирани чернови без проверка на тона или точността

Разглеждане на настройките като окончателни: Неспособност да адаптирате подсказките и работните процеси в съответствие с промените във вашия бизнес

Предимството на ClickUp: Да се фокусираме върху изкуствения интелект означава също така да подхождаме към всичко с приоритет към сигурността. ClickUp е разработен в съответствие с утвърдени стандарти като SOC 2, ISO 27001, съответствие с GDPR и готовност за HIPAA, като се прилагат строги контролни мерки по отношение на съхранението, достъпа и защитата на вашите данни. Това важи и за изкуствения интелект. А това означава: ClickUp AI НЕ се обучава въз основа на данните от вашето работно пространство

Партньорите в областта на изкуствения интелект са задължени по договор да не съхраняват вашите данни

Данните, които се предоставят на моделите, са ограничени и се изтриват след обработката

Изкуственият интелект работи чрез обучение в контекст, а не чрез обучение въз основа на вашите данни Данните във вашата работна среда остават защитени, функциите за изкуствен интелект работят в контролирана среда, а вашата информация не се използва за обучение на външни модели без ваше разрешение. Поверителността и сигурността в ClickUp започват с детайлни разрешения и обхващат дори моделите за изкуствен интелект

Как да измерим успеха на изкуствения интелект без технически познания

Без сложни аналитични инструменти изглежда невъзможно да се докаже възвръщаемостта на инвестициите в нов софтуер.

Вие се отказвате от полезни инструменти, защото реалното въздействие върху бизнеса остава невидимо за ръководството. Не можете да обосновете разходите без конкретни данни.

Следете следните измерими показатели:

Спестено време: Проследявайте колко време е отнела дадена задача преди внедряването в сравнение с периода след това

Обем на резултатите: Изчислете увеличението на броя на изготвените доклади или отговори за същия период

Намаляване на грешките: Следете за намаляването на броя на пропуснатите предавания и забравените последващи действия

Приемане от екипа: Проверете дали екипът наистина използва функциите всеки ден

Разширяване на работния процес: Обърнете внимание кога членовете на екипа започват да прилагат този модел към нови проблеми

Как ClickUp помага

Визуализирайте сложни данни с таблата на ClickUp и помолете ClickUp Brain да ги интерпретира за вас

Когато следите посочените по-горе показатели, можете да визуализирате резултатите на екипа си мигновено с помощта на таблата за управление на ClickUp, които не изискват програмиране.

С над 50 персонализирани карти и обобщения, генерирани от изкуствен интелект, това решение ви помага да покажете ясно колко часа точно спестява новата технология на вашия екип. Ръководството получава неоспорими доказателства за повишена производителност и ефективност. 🤩

Ако искате да разберете конкретно как се използва изкуственият интелект, аналитиката на агентите ви показва точно колко агенти са онлайн, кои от тях се представят най-добре и колко цели са постигнати.

Разберете как се използват вашият ИИ и вашите агенти с помощта на данни от агентна аналитика

Създайте своето автоматизирано работно пространство още днес

Повечето малки предприятия нямат проблем с инструментариума. Те имат проблем със системите.

Работата е разпръсната из различни приложения, процесите се развиват в главите на хората, а координацията се превръща в скрита тежест, която забавя всичко.

ClickUp Small Business Suite е създаден, за да реши този проблем по различен начин.

Като обединява вашите задачи, документи, чат, табла за управление и изкуствен интелект в една система, тя предоставя на екипа ви едно място, където да планира, изпълнява задачите и да поддържа синхронизация. Автоматизацията се заема с предвидимата работа. Изкуственият интелект ви помага да разбирате и да създавате. Супер агентите поддържат всичко в движение.

Именно там се случва промяната.

Не ви е нужен още софтуер. Нужна ви е система, която работи. 🚀

Често задавани въпроси относно използването на изкуствен интелект без технически екип

Обикновената автоматизация следва фиксирани правила, които вие задавате, за да задействате конкретни действия. Изкуственият интелект интерпретира контекста, генерира ново съдържание и взема решения, които не са били изрично програмирани.

Да, ако изберете инструменти с корпоративна сигурност и разрешения, основани на роли, които задържат информацията в рамките на платформата. Например, ClickUp обработва заявките в рамките на своята работна среда, така че вашите данни никога не се изпращат към външни модели без ваше разрешение.

Повечето екипи могат да настроят и да започнат да се възползват от първия си автоматизиран работен процес още през първата работна сесия. Значими резултати обикновено се наблюдават в рамките на няколко седмици при редовно ежедневно използване.