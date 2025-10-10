Изкуствен интелект и автоматизация: каква е разликата и кога да използвате всяко от тях?

Често използвани като синоними, изкуственият интелект и автоматизацията са две различни сили, които преобразуват индустриите.

Въпреки че има някои припокривания, функциите им се различават значително.

Автоматизацията е създадена, за да изпълнява повтарящи се задачи въз основа на предварително определени правила, като намалява човешкия труд в рутинните работни процеси.

В контраст с това, изкуственият интелект се фокусира върху сложни задачи, които изискват вземане на решения и способност да имитира човешкия интелект. AI подпомага потребителите, като анализира сложни данни и предлага прозрения, които водят до по-интелигентни бизнес процеси.

Нека разгледаме по-подробно дебата между изкуствения интелект и автоматизацията и да видим как всеки от тях може да помогне за по-ефективното изпълнение на задачите в бизнес света. Ще засегнем и темата за това как можете да интегрирате изкуствения интелект с автоматизацията.

Какво е автоматизация?

Управлявате растящ екип и всяка седмица се налага да разпределяте задачите ръчно, да проверявате кой е претоварен, да напомняте на хората за крайните срокове и да изпращате имейли с актуална информация за състоянието на нещата на заинтересованите страни.

Това отнема много време и е податливо на човешки грешки.

Тук на помощ идва автоматизацията. С помощта на инструменти за автоматизация, които се грижат за повтарящите се задачи, можете да оптимизирате бизнес процесите като разпределяне на задачи, планиране и отчитане без постоянна човешка намеса.

В основата си автоматизацията разчита на предварително определени правила за ефективно управление на работните процеси, което позволява на екипите да се съсредоточат върху сложни задачи, които изискват човешка преценка, вместо да разчитат на автоматизирани процеси.

Често срещани случаи на използване на автоматизацията

Според Gartner 80% от мениджърите смятат, че автоматизацията може да се приложи към всяко бизнес решение.

От бизнес операциите до работните процеси, свързани с обслужването на клиенти, ето няколко начина, по които можете да използвате инструменти за автоматизация, за да намалите усилията и да спестите време:

Пример за употреба Какво прави автоматизацията Защо е важно 📊 Въвеждане на данни Извлича структурирани и неструктурирани данни в централни системи Намалява ръчните грешки и позволява на екипите да се съсредоточат върху анализа 📄 Обработка на фактури Насочва фактури, валидира суми и задейства плащания, използвайки правила Осигурява съответствие и ускорява платежните цикли 👩‍💻 Обучение на нови служители Автоматизира настройката на акаунти, достъпа до инструменти и работните процеси за обучение Освобождава IT/HR екипите и осигурява гладко въвеждане в работата 🎧 Управление на обслужването на клиенти Сортира билетите, обработва често задаваните въпроси и ескалира сложните проблеми. Намалява времето за реакция и дава възможност на човешките агенти да се занимават с по-важни задачи. 📧 Организация на имейлите Категоризира, проследява и архивира имейли автоматично Поддържа пощенските кутии чисти и помага на екипите да поддържат добра комуникация

👋🏾 Какво е да поставите работата си на автопилот с някои наистина интелигентни автоматизации? Ето един пример.

💡 Съвет от професионалист: Имате затруднения да се справите с задачите и актуализациите като проектен мениджър? Как да оптимизирате управлението на проекти с автоматизация ви показва как да елиминирате излишната работа и да възвърнете фокуса си, използвайки прости, интелигентни тактики за автоматизация, които действително дават резултат.

Какво е изкуствен интелект (AI)?

Да предположим, че сте продуктов мениджър, който наблюдава няколко спринт цикъла, но се затруднява да определи кои функции могат да причинят забавяния.

Вместо да преглеждате ръчно всеки билет или да разчитате на интуицията на екипа, AI инструментът може да сканира данни от минали спринтове, да открива модели на затруднения и да маркира истории на потребители с висок риск за вас.

Ето как работи изкуственият интелект: той позволява на машините да имитират човешките когнитивни функции, като например да се учат от сложни данни, да разпознават рискове и да подпомагат вземането на решения.

За разлика от традиционните инструменти за автоматизация, които следват предварително определени правила, системите за изкуствен интелект се адаптират динамично, използвайки машинно обучение и обработка на естествен език.

🧠 Допълнителни съвети: В блога „Как да използвате изкуствения интелект за автоматизиране на задачи“ ще научите как да приложите тази идея на практика, като използвате технологии за изкуствен интелект, за да елиминирате повтарящите се задачи и да повишите производителността на екипа.

Често срещани примери за използване на изкуствен интелект

AI вече е вградена в сърцевината на съвременния бизнес.

Той може да обобщи чат, да ви помогне да вземете решения въз основа на данни и дори да диагностицира появата на рак, благодарение на многофункционалните си приложения.

Как да използвате максималния потенциал на този многофункционален инструмент? Ето някои от най-популярните примери за употреба:

Пример за употреба Как работи Защо е важно 💬 Виртуални асистенти и чатботове Използва NLP, за да разбере запитванията на потребителите и да предоставя незабавна поддръжка 24/7. Намалява времето за изчакване и подобрява удовлетвореността на клиентите 🕵️ Откриване на измами в реално време Анализира големи масиви от данни, за да идентифицира подозрителни модели Помага за предотвратяване на измами и гарантира спазването на нормативните изисквания 🏥 Диагностика в здравеопазването Преглежда сканираните данни и историята на пациентите, за да подпомогне ранното откриване и автоматизацията. Подобрява вземането на решения и намалява административната натовареност 🚗 Автономни превозни средства Използва изкуствен интелект (CV, ML, сензори) за навигация, избягване на препятствия и оптимизиране на маршрутите. Подобрява безопасността, ефективността и вземането на решения в реално време 🛒 Персонализирана електронна търговия Препоръчва продукти въз основа на поведението и предпочитанията на потребителите Повишава ангажираността и стимулира конверсиите чрез персонализирани преживявания

💡 Професионален съвет: Затрупани сте с последващи действия, актуализации на статуса или безкрайно въвеждане на данни? 15 Task Automation Software представя най-добрите инструменти, които ви помагат да автоматизирате рутинната работа, за да може екипът ви най-накрая да се съсредоточи върху това, което е наистина важно.

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за личните си задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения относно сигурността. Но какво става, ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това възможно. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашите чатове, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори, автоматизирайте рутинните задачи и получите информация с помощта на един-единствен инструмент! Изберете произволен тригер или условие и AI автоматично ще попълни персонализирано поле с обобщения на задачи, актуализации на проекти, анализ на данни, настроения на клиентите и много други

AI и автоматизация: основни разлики

Може да се каже, че никой от нас не е чужд на изкуствения интелект или автоматизацията.

73% от компаниите са увеличили инвестициите си в автоматизация през миналата година, а почти 40% са отчели намаление на разходите с поне 25%.

От друга страна, само 42% от големите предприятия са преминали от експериментиране към активно внедряване на изкуствен интелект в своите операции.

Автоматизацията явно изпреварва изкуствения интелект по отношение на приемането, но изкуственият интелект има потенциал да донесе много повече ползи.

За да разберете по-добре как двете технологии изпълняват обещанията си, ето едно кратко сравнение, което изяснява основните разлики между изкуствения интелект и автоматизацията:

Аспект Автоматизация Изкуствен интелект (AI) ➡️ Определение Използва технология за изпълнение на повтарящи се задачи въз основа на предварително определени правила. Симулира човешки когнитивни функции като учене, разсъждение и вземане на решения. ➡️ Тип задача Структурирана, базирана на правила, рутинна Неструктурирани, динамични, сложни задачи ➡️ Способност за учене Не се учи; трябва да се актуализира ръчно Учи се от данни, подобрява се с времето чрез машинно обучение ➡️ Вземане на решения Не може да взема решения без човешка намеса Способен да взема самостоятелни решения въз основа на анализ в реално време ➡️ Човешка намеса Изисква често човешко наблюдение Работи с минимална или никаква човешка намеса ➡️ Примери Въвеждане на данни, обработка на фактури, планиране Способен да взема самостоятелни решения въз основа на анализ в реално време ➡️ Технологии Макроси, скриптове, инструменти за автоматизация, двигатели за работни потоци AI агенти, NLP двигатели и интелигентни платформи за автоматизация ➡️ Резултат Подобрява оперативната ефективност, намалява човешките грешки Добавя интелигентност към системите, позволява адаптация и автоматизация на процесите.

💟 Бонус: Искате да се възползвате от най-доброто от изкуствения интелект и автоматизацията с едно-единствено приложение? Brain MAX е вашата всеобхватна платформа за автоматизация с изкуствен интелект, която ви позволява да оптимизирате и изпълнявате работни процеси от едно-единствено настолно приложение с помощта на прости гласови команди. С дълбока интеграция в имейлите, календарите, документите, CRM и инструментите за управление на проекти, Brain MAX непрекъснато синхронизира и разбира контекста на вашата работа в реално време, така че всяко предложение за автоматизация и изкуствен интелект е съобразено с това, от което действително се нуждаете. Просто говорете естествено, за да задействате автоматизации, да създавате задачи, да актуализирате записи или да стартирате сложни, многоетапни работни процеси, които обхващат няколко приложения. Brain MAX ви дава достъп до множество водещи AI модели (като GPT, Claude и Gemini) за напреднали разсъждения, генериране на съдържание и анализ на данни, всичко това от един интерфейс. Можете автоматично да възлагате задачи, да задавате напомняния, да актуализирате статуси и да извличате файлове или анализи незабавно, като всяко действие спазва разрешенията и поверителността на вашето работно пространство.

Къде AI и автоматизацията се припокриват

Въпреки че има разлики, изкуственият интелект и автоматизацията работят най-добре като екип: единият мисли, а другият действа.

Ето как двете технологии се допълват в реални случаи на употреба:

✅ AI анализира IT билетите, за да разбере контекста, спешността и съдържанието, използвайки обработка на естествен език → автоматизацията след това ги препраща към подходящия агент или разрешава рутинни заявки като нулиране на пароли.

✅ AI открива аномалии във финансовите данни, използвайки предсказуема аналитика → автоматизацията задейства сигнали, блокира подозрителни транзакции или инициира ръчна проверка.

✅ AI разбира запитванията на потребителите в чатботовете за самообслужване и определя намерението им. → Автоматизацията изпълнява действия като актуализиране на записи, нулиране на достъп или генериране на документи.

✅ AI следи данните по проектите и прогнозира потенциални закъснения или конфликти при ресурсите → автоматизационните инструменти коригират графиците на задачите или уведомяват ръководителите на екипи в реално време

✅ AI идентифицира пропуските в уменията или тенденциите в представянето на служителите → автоматизацията инициира въвеждане, модули за обучение или преразпределение на задачи

💡 Съвет от професионалист: Имате ли затруднения да се концентрирате поради постоянни съобщения и препълнен календар? Ways to Be More Productive at Work споделя 10 прости стратегии, които ще ви помогнат да намалите разсейващите фактори, да си върнете времето и да свършите работата си.

Примери от реалния свят

Тези компании са доказателство за истинската магия на AI и автоматизацията, когато работят в сътрудничество.

FedEx: Световен лидер в логистиката, управляващ сортирането на големи обеми пратки и доставката до крайния получател по целия свят.

👉🏽 Промени, въведени от автоматизацията: В Memphis World Hub FedEx инсталира шестостенни баркод скенери, системи за автоматично измерване и 11 мили конвейери, за да улесни сортирането. Тези инструменти за автоматизация осигуряват по-бързо и по-надеждно маршрутизиране на пратките.

👉🏽 Промени, въведени от изкуствения интелект: FedEx използва предсказуеми анализи, за да предвижда закъснения, да оптимизира маршрутите и да управлява интелигентно пиковите натоварвания. Изкуственият интелект подобрява и клиентското преживяване, като предоставя прогнози за доставка в реално време.

✅ Въздействие: Намалено време за сортиране, подобрена оперативна надеждност и подобрена способност за справяне с пиковете в обема на пратките с минимални човешки усилия.

👀 Интересен факт: Конвейерната линия на Хенри Форд беше едно от първите големи постижения в индустриалната автоматизация. През 1913 г. Форд използва конвейерни ленти за преместване на автомобилите между станциите, като по този начин съкрати времето за производство на един модел Т от над 12 часа на само 90 минути!

Heineken: Мултинационална пивоварна компания, която модернизира операциите си, за да подобри устойчивостта и производителността

👉🏽 Промени, въведени от автоматизацията: Heineken внедри PLC-базирани системи за автоматизация в процесите на бутилиране, етикетиране и складиране. Това позволи постигането на постоянна продукция с минимална човешка намеса.

👉🏽 Промени, въведени от изкуствения интелект: Дигиталните близнаци, задвижвани от изкуствен интелект, симулират енергопотреблението и оптимизират ефективността на процесите. Машинното зрение следи контрола на качеството в реално време, подобрявайки производителността и намалявайки отпадъците.

✅ Въздействие: Постигнати значителни икономии на енергия, намалени въглеродни емисии и подобрена оперативна последователност в глобалните съоръжения.

Ограничения на автоматизацията спрямо изкуствения интелект

Макар автоматизацията и изкуственият интелект да могат значително да намалят човешкия труд, и двете технологии имат ограничения, които бизнес лидерите трябва да предвидят, въпреки потенциала за спестяване на разходи.

Ограничения на автоматизацията

Автоматизацията работи най-добре в структурирани среди. Когато обаче се сблъска с непредвидими ситуации или се наложи гъвкаво мислене, автоматизацията започва да разкрива своите ограничения.

1. Не може да взема решения

Автоматизацията следва набор от предварително определени правила и може да изпълнява само това, за което е програмирана. Инструментите за автоматизация не могат да преценяват контекста или да вземат решения, ако възникне нещо неочаквано, без човешка намеса.

2. Твърда логика

Система за маршрутизиране на имейли, базирана на правила, може да препраща заявки за поддръжка въз основа на конкретни ключови думи. Ако обаче клиентът пише на естествен език или неправилно обозначи проблема, системата може да препрати погрешно или да игнорира заявката. В крайна сметка, инструментите за автоматизация не се адаптират сами.

3. Изисква последователни формати на въвеждане

Автоматизирането на обработката на заплатите, например, работи чудесно, когато всички табели за отчитане на работното време се подават в един и същ формат. Ако един екип изпраща часовете в PDF формат, а друг – в електронна таблица, автоматизацията се нарушава. Тя не разполага с гъвкавостта да интерпретира неструктурирани данни по същия начин, по който би го направил AI, използвайки обработка на естествен език или компютърно зрение.

Ограничения на изкуствения интелект

AI осигурява адаптивност... но на определена цена.

Това изисква анализ на данни, експертиза и доверие в резултатите, които не винаги са лесни за проверка.

1. По-високи разходи

Внедряването на автоматизация, базирана на изкуствен интелект, е скъпо. Средно голяма компания, която иска да автоматизира обслужването на клиенти с чатботове с изкуствен интелект, може да се наложи да инвестира в персонализирано обучение по NLP, етикетиране на данни, инфраструктура и постоянни актуализации на моделите, което го прави по-скоро дългосрочно начинание, отколкото бърза печалба.

🧠 Допълнителни съвети: В Ръководство за използване на AI Workflow Automation за максимална продуктивност ще откриете как комбинацията от AI и автоматизация може да намали ръчния труд, да съкрати разходите и да позволи на екипа ви да се фокусира върху работата с голямо въздействие.

2. По-трудно за обяснение (решения от типа „черна кутия”)

При анализа на риска AI моделът може да откаже заем или да маркира транзакция като потенциално измамна въз основа на научени модели. Но когато бъде попитан „защо“, той често не може да даде ясна причина, което го превръща в решение от типа „черна кутия“. Тази липса на прозрачност затруднява екипите във финансите, здравеопазването или човешките ресурси да обосноват решенията си.

👀 Интересен факт: Един от най-ранните известни примери за автоматизация датира отпреди над 3500 години в древен Египет, където инженерите разработват първите водни часовници в света. Тези устройства измерват времето, като регулират потока на вода между съдове.

3. Изисква данни за обучение

Да предположим, че дадена компания иска да използва AI, за да предскаже повреди в оборудването. Моделът не може да се учи или да прави точни прогнози без години натрупани данни от сензори. За разлика от технологиите за автоматизация, AI се нуждае от големи, чисти и релевантни набори от данни, от които да се учи, а те могат да бъдат трудни за събиране или подготовка.

Ако сте уморени да правите едно и също нещо отново и отново и да отговаряте безкрайно на едни и същи въпроси, позволете на ClickUp Brain да автоматизира до 70% от вашите задачи с този кратък наръчник:

Как ClickUp комбинира изкуствен интелект и автоматизация

Бавните и изолирани системи убиват ефективността.

Много екипи все още разчитат на фрагментирани инструменти за управление на работните процеси, като използват една платформа за проследяване на проекти, друга за комуникация и трета за създаване на AI съдържание.

Тази фрагментирана структура, известна още като „разпръскване на работата“, води до излишни задачи, разкъсани данни и работни процеси, които се сриват, когато е необходима гъвкавост.

По-лошото е, че това засилва ограниченията, които подчертахме по-рано: автоматизация без контекст и изкуствен интелект без изпълнение.

ClickUp решава този проблем, като интегрира инструменти за сътрудничество с изкуствен интелект и автоматизация в една платформа, където задачите, документите, хората и целите са свързани чрез интелигентни, базирани на правила работни процеси.

Управлявайте повтарящи се работни процеси с ClickUp Automations

Използвайте AI Assign, AI Prioritize и AI Cards на ClickUp, за да автоматизирате управлението на задачите и да получавате информация в реално време.

ClickUp Automations се занимава с рутинни, повтарящи се задачи, като определяне на собственици, актуализиране на статуси, изпращане на имейли или иницииране на работни потоци за предаване, без да се налага човешки надзор.

С предварително създадени шаблони и динамични условия можете да автоматизирате почти всяка част от бизнес процесите си, от назначаването на нови служители до отчитането.

Например, вместо ръчно да задавате задачи всеки път, когато се подава формуляр, ClickUp Automations може незабавно да създаде задачата, да зададе краен срок, да я възложи въз основа на натоварването и да уведоми лицето, на което е възложена. Всичко, което трябва да направите, е да включите настройките и да дефинирате условията. 👇🏼

Автоматизацията с ClickUp е лесна. Активирайте „Автоматично задаване“ в менюто „Автоматизация“, за да се освободите от ръчното задаване на задачи.

Получавайте умни предложения, обобщения и автоматизирайте работните процеси с ClickUp AI.

Анализирайте кръгови диаграми (и други) от таблата на ClickUp с помощта на ClickUp Brain.

ClickUp Brain въвежда изкуствения интелект в ежедневните работни процеси с контекстуални обобщения, незабавни отговори и автоматично генерирана документация.

Става дума за писане на SOP, обобщаване на дълги низове или създаване на актуализации на задачи. ClickUp AI премахва ръчния труд от когнитивни задачи, които изискват нов контекст на данните и яснота на всеки етап.

Отивайки още по-далеч, тя може дори да ви помогне да създадете агентски работен процес стъпка по стъпка!

Опишете нуждите си на естествен език и Brain ще ви помогне да създадете свой агент.

Създайте хибриден работен процес с AI агенти в ClickUp

Отговаряйте на повтарящи се въпроси в каналите за чат на ClickUp, автоматизирайте ежедневните и седмичните отчети, сортирайте и разпределяйте съобщения, добавяйте напомняния и много други с ClickUp Autopilot Agents.

Истинската сила се крие в комбинацията от двете: изкуственият интелект се занимава с интерпретацията, а автоматизацията предприема действие.

С AI Automation Builder на ClickUp можете да проектирате агентни работни потоци, при които един тригер задейства както интелигентни анализи, така и механично изпълнение, без да се налага да преминавате от един инструмент към друг!

Разгледайте например Autonomous Answers Agent. Той може да разбере въпросите, публикувани в даден канал, и да извлече отговори от картираните ресурси (определени чрез инструмента за автоматизация). Това означава, че никога повече няма да се налага да губите време в отговаряне на повтарящи се въпроси.

Имате и агенти, които изпращат седмични или ежедневни актуализации, сортират билети и много други!

Разпределяйте работата по-умно с AI агентите на ClickUp

📌 Пример: Срещата приключва и някой добавя бележки в задачата → ClickUp AI може да генерира изчерпателно резюме на срещата, да идентифицира ключовите решения и да изготви списък с последващи действия.

Следва автоматизацията: възлагане на задачи на подходящите членове на екипа, определяне на крайни срокове и изпращане на напомняния.

Ако е необходимо допълнително съдържание (например вътрешна актуализация или SOP), можете да помолите AI да го изготви незабавно въз основа на съдържанието, а автоматизацията може да задейства процеса на одобрение или публикуване.

В резултат на това, в тази конфигурация:

AI се занимава с когнитивната натовареност : обобщаване, контекстуализиране и генериране

Автоматизацията гарантира изпълнението на задачите : възлагане, актуализиране и уведомяване

ClickUp свързва и двата слоя, така че никога не прехвърляте данни между несвързани инструменти = нищо не се губи между идеята и изпълнението

Бонус: Имате нужда от специфична поддръжка в ClickUp? Сертифицирани AI агенти са готови да автоматизират и оптимизират вашите работни процеси – независимо дали става въпрос за управление на кампании, изпълнение на проекти, обслужване на клиенти, въвеждане на нови служители, отстраняване на бъгове или стратегически инициативи. Тези предварително създадени и персонализирани агенти се занимават с повтарящи се задачи, предоставят интелигентна помощ и могат да бъдат адаптирани към вашите уникални нужди, помагайки на вашия екип да спести време и да се фокусира върху най-важното.

AI или автоматизация? Кажете „да“ и на двете с ClickUp

Наели сте своите служители с определена цел: стратегия, креативност и растеж.

Тези основни задачи се губят сред второстепенните задачи по организиране и анализиране на данни.

Истинската тайна за повишаване на оперативната ефективност е комбинирането на изкуствен интелект и автоматизация, за да се възползвате от генеративния изкуствен интелект, което позволява на вашите екипи да се съсредоточат върху основните си задачи.

ClickUp комбинира изкуствен интелект и мощни инструменти за автоматизация в едно единно, свързано работно пространство. То ви помага да мислите по-умно в рамките на цифровите системи, да действате по-бързо и да работите безпроблемно. Като доказателство, Сид Бабла от Центъра за благосъстояние на студентите в Дартмутския колеж отбелязва:

ClickUp намалява необходимостта от използване на няколко софтуера за управление на проекти, като предоставя функции като коментари и автоматично изпращане на известия, когато потребителите са маркирани. Освен това се интегрира с инструменти като Miro и GDrive, което елиминира необходимостта от дублиране на задачи/съдържание в тези системи.

Готови ли сте да опростите работните си процеси с помощта на изкуствен интелект и автоматизация, като избегнете усложненията, свързани с използването на множество платформи? Регистрирайте се в ClickUp сега!

Често задавани въпроси

Традиционната автоматизация използва изчислителни системи и автоматизирани системи за обработка на рутинни задачи и повтарящи се процеси въз основа на зададени правила и човешки вход. Изкуственият интелект, от друга страна, позволява на машините да се учат от нови данни, да разбират естествения език и да се адаптират към променящи се ситуации, като често изисква човешки надзор за сложни решения. Докато автоматизацията подобрява производителността чрез намаляване на оперативните разходи, възможностите на изкуствения интелект стимулират цифровата трансформация, като позволяват на системите да изпълняват задачи, които преди това изискваха човешка намеса.

AI може да се счита за усъвършенствана форма на автоматизация. Докато традиционната автоматизация се фокусира върху повтарящи се процеси и рутинни задачи, AI дава възможност на машините да анализират нови данни, да разбират естествен език и да вземат решения с минимална човешка намеса. Автоматизираните системи, задвижвани от AI, надхвърлят простите действия, базирани на правила, и предлагат по-голяма гъвкавост и интелигентност.

Автоматизацията се отнася до изчислителни системи, предназначени да изпълняват рутинни задачи и повтарящи се процеси с минимално човешко участие. AI агентите, от друга страна, са автоматизирани системи с усъвършенствани AI възможности – те могат да разбират естествен език, да се учат от нови данни и да вземат решения, като често се нуждаят от човешки надзор при сложни сценарии. AI агентите представляват крачка напред в цифровата трансформация, като позволяват на машините да се справят със задачи, които надхвърлят традиционната автоматизация.

