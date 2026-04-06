Извлечете повече от ChatGPT с ClickUp AI

ClickUp или ChatGPT? Не е нужно да избирате.

Вашият екип използва ChatGPT всеки ден. Това прави ClickUp още по-ценен, а не обратното.

ChatGPT е инструмент за мислене: проучване, анализ, изготвяне на чернови, разсъждения и мозъчна атака. ClickUp AI е оперативен инструмент: той управлява работата, която е резултат от мисленето.

ChatGPT помага на екипа ви да реши какво да направи. ClickUp AI помага на организацията да го изпълни, да проследи процеса, да го автоматизира и да измери резултатите. Заедно те превръщат мисленето, задвижвано от изкуствен интелект, в действие, задвижвано от изкуствен интелект.

Прочетете по-нататък, за да разберете как можете да извлечете повече полза от ChatGPT с ClickUp AI.

Как работи изкуственият интелект на ClickUp

ClickUp AI е пълен набор от AI-функции, вградени в платформата, в която вашите екипи вече управляват работата си.

Вместо да разглеждате изкуствения интелект като отделно приложение, което няма връзка с вашата работа, ClickUp ви предлага първото в света конвергентно работно пространство с изкуствен интелект — място, където изкуственият интелект задълбочено разбира вашите задачи, документи и разговори, за да ви предостави подходяща, контекстуална и спестяваща време подкрепа във всяка част от вашия работен процес.

Бъдещето на труда е в конвергенцията и изкуствения интелект

Ето какво прави това възможно:

ClickUp Brain

ClickUp Brain е вграденият интелигентен модул в ClickUp. Той прави цялото работно пространство по-интелигентно за всеки потребител и всеки свързан инструмент.

Определяйте приоритетите на задачите за изпълнение от работното си пространство, като използвате контекстуалните отговори на ClickUp Brain

@mention Brain : Отбележете Brain като съотборник във всяка задача, документ или чат. Той е вашият интелигентен асистент, на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата : Отбележете Brain като съотборник във всяка задача, документ или чат. Той е вашият интелигентен асистент, на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Ambient Answers : Изкуственият интелект отговаря автоматично на въпроси в чата и коментарите, така че хората не се налага да го правят : Изкуственият интелект отговаря автоматично на въпроси в чата и коментарите, така че хората не се налага да го правят

Контекстуална интелигентност : Следи целия работен контекст, за да събира и актуализира непрекъснато базите от знания

Търсене в Enterprise : Задайте въпрос на естествен език и получите отговори от задачи, документи, чат, коментари и прикачени файлове. Спазва разрешенията за работната среда : Задайте въпрос на естествен език и получите отговори от задачи, документи, чат, коментари и прикачени файлове. Спазва разрешенията за работната среда

Персонализирани полета с изкуствен интелект: Полета, които се попълват автоматично въз основа на съдържанието на задачата: настроение, оценка на приоритета, класификация по категории и обобщения. Не се изисква въвеждане на данни

📮ClickUp Insight: 62% от анкетираните разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им възможности – за генериране на съдържание, анализ на данни и други – вероятно са причината за тяхната голяма популярност сред различни професии и индустрии. Въпреки това, ако потребителят трябва да превключва на друг раздел, за да зададе въпрос на изкуствения интелект всеки път, свързаните с това разходи за превключване и смяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно във вашето работно пространство, знае върху какво работите, разбира команди в обикновен текст и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

Суперагенти

Супер агентите са съотборници, задвижвани от изкуствен интелект, които можете да конфигурирате чрез инструкции, тригери, инструменти, знания и памет с помощта на Super Agent Builder.

Създавайте персонализирани „Супер агенти“ в ClickUp с инструмент за създаване без програмиране, който ви позволява да споделяте инструкции на естествен език

Можете да ги маркирате, да им възлагате задачи, да им изпращате лични съобщения в чата и дори да ги споменавате с @ точно там, където работите. Те действат като истински член на екипа, като самостоятелно предприемат необходимите стъпки за изпълнение на възложената работа.

Не е нужно да ги насочвате на всяка крачка. Те работят самостоятелно.

Всеки отдел разполага с готови пакети за агенти, които могат да се използват веднага с ClickUp Accelerator:

Отдел Агенти Управление на проекти Агент по приемане, Агент по разпределение, Агент по управление на проекти, Агент за отговори на живо Маркетинг Агент за кратки съобщения, Агент за съдържание, Агент за марката, Агент за оперативна информация Продукти и инженеринг Агент на PRD, агент за сортиране, агент на Codegen, агент на Live Answers ЧР Агент по въвеждане на нови служители, Агент за проучване на настроенията, Агент-обучител, Агент за отговори на живо Лидерство Агент за напомняне за цели, агент за съгласуване, агент за ключови резултати, агент за актуализиране на статуса Продажби Персонализирани агенти за работни процеси по продажбите

Bell Direct доказва, че с ClickUp не е необходим технически екип, за да се внедри изкуственият интелект по смислен начин.

С помощта на ClickUp Super Agents екипът автоматизира целия работен процес по приемане и сортиране на задачите, без да се налага да пише код или да добавя нови инструменти.

Автопилот и агенти за наблюдение на околната среда

Това са агенти, които работят постоянно на заден план, без да се изисква намеса от страна на потребителя. Например:

Обобщения в таблото, генерирани всяка сутрин

Публикуване на актуализации на статуса без отбелязване на местоположение

Задачите се сортират автоматично и се разпределят според приоритета

Отбелязани и препратени за разглеждане просрочени материали

Данните се актуализират непрекъснато в цялата работна среда

Сертифицирани агенти

За работни процеси, при които залогът е достатъчно голям, за да оправдае изработването на персонализирано решение, инженерите на ClickUp, работещи на място, ще проектират и внедрят агент, съобразен със специфичните процеси във вашата организация. С „Сертифицираните агенти“ получавате първокласна настройка, както и неограничено ползване.

👀 Знаете ли, че... Сертифицираният агент на ClickUp получи 96 от 100 точки в пряко сравнение на готови за изпълнение проектни планове. Най-близкият конкурент достигна 61 точки, а повечето останали останаха в диапазона между 40 и 50 точки. На практика екипите биха могли да преминат от идея → план → изпълнение на един етап, с минимална намеса от страна на операторите. Именно това отличава Certified Agent в това сравнение.

Срещи за изкуствен интелект

С помощта на ClickUp Calendar и AI Notetaker екипите могат да планират срещи в контекста на работата си и да записват бележки автоматично.

Позволете на ClickUp AI да автоматизира вашите срещи – от планирането до воденето на бележки и изготвянето на обобщения

Използвайте команди на естествен език, за да проверявате наличността в календарите на екипа и да планирате срещи

Присъединявайте се към срещи директно от ClickUp, без да превключвате раздели

Получавайте автоматични бележки от срещите в пощенската си кутия в ClickUp — с обозначени говорители, резюмета, основни теми и подчертани решения

AI извлича задачи за изпълнение от протоколите от срещите и ги превръща в проследими задачи в ClickUp

Проследяването на последващите действия е свързано със съответния проект

Резюметата се публикуват в съответното пространство в ClickUp

Всеки участник в срещата има ясна представа за това, какво е било обсъдено, какво трябва да се направи по-нататък и кой отговаря за това.

Разнообразни варианти на модели за изкуствен интелект в една платформа

ClickUp не е обвързан с конкретен модел. Потребителите могат да превключват между GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 и 14 други AI модели от OpenAI, Anthropic и Google директно от лентата с инструменти на ClickUp, без да напускат платформата.

С ClickUp Brain получавате достъп до множество модели с изкуствен интелект на цената на един

Brain използва тези модели за интелигентно управление на работните пространства, а „суперагентите“ могат да използват всеки наличен модел. Администраторите могат да ограничават кои модели са достъпни за всяко работно пространство.

Вашият екип вече разполага със същите GPT модели, на които се доверява, приложени към цялостната работна среда: задачи, документи, чат, табла, клипове, цели и формуляри. Не се изисква отделен абонамент или API ключ.

Какво предлага ChatGPT

🧠 Интересен факт: ChatGPT надмина 1 милион потребители само пет дни след стартирането си. Сега заема 4-то място в класацията на най-посещаваните уебсайтове в света.

ChatGPT е най-широко използваното приложение за изкуствен интелект в света, а когато се използва заедно с ClickUp, то добавя реална стойност за индивидуалната продуктивност и екипното сътрудничество:

ChatGPT (разговор) : Универсален AI асистент за проучвания, анализ, изготвяне на чернови, мозъчна атака и решаване на проблеми. Отличава се с дълбоко мислене и способност за синтез на информация в широк контекст

Deep Research : Автоматизиран изследователски агент, който претърсва интернет, обобщава резултатите и изготвя подробни доклади

Персонализирани GPT : Конфигурации за изкуствен интелект, които могат да се използват многократно, с персонализирани инструкции, знания и инструменти. Могат да се споделят в работните пространства „Business“ и „Enterprise“

ChatGPT Agent : Режим, позволяващ изпълнението на многоетапни действия: сърфиране, програмиране, анализ на файлове и използване на инструменти в рамките на разговора

Codex : Агентът за програмиране на OpenAI за автономно създаване и редактиране на код

Проекти: Организирани работни пространства в ChatGPT за групиране на разговори, файлове и : Организирани работни пространства в ChatGPT за групиране на разговори, файлове и персонализирани GPT-модели по определена тема

ChatGPT вече поддържа MCP (Model Context Protocol) чрез режима за разработчици и директорията с приложения (над 300 интеграции, включително Monday.com, Notion, Linear, Stripe, Hex). Могат да се свързват персонализирани MCP сървъри за достъп за четене/запис до собствени системи. Плъгините за Codex могат да обединяват конфигурациите на MCP сървърите заедно с уменията и интеграциите на приложенията.

Четири причини, поради които ChatGPT и ClickUp са по-добри заедно

1. Мислете с ChatGPT, действайте с ClickUp

🙇🏻‍♂️ ChatGPT се справя отлично в началните етапи на работата: проучване на тема, анализ на данни, изготвяне на стратегия и проучване на възможни варианти за работния процес. Най-голямата му сила е в синтезирането на информация от различни източници. Именно в това се отличава един универсален механизъм за логическо мислене.

🤝 В ClickUp тези идеи се превръщат в реална работа. Стратегията се превръща в проект с етапи. Анализът се превръща в задачи с отговорници. Проектираният работен процес се превръща в „Супер агент“, който се задейства при всяка промяна на статуса. Черновата се превръща в документ, свързан с брифинга, чието изпълнение се проследява в спринта.

ChatGPT ви помага да мислите. ClickUp AI помага на организацията да действа ефективно в голям мащаб за всеки екип, без никой да се налага да дава указания отново.

2. Система за съвместна работа срещу лични разговори с изкуствен интелект

🙇🏻‍♂️ Всичко, което създадете в ChatGPT, остава в историята на разговорите ви или в даден проект. Персонализираните GPT-модели могат да се споделят в рамките на едно работно пространство, но резултатите от тях все пак са под формата на разговори. Ако създадете нещо страхотно в ChatGPT, останалата част от екипа трябва да знае, че то съществува, да знае как да го използва и да не забравя да го отваря.

🤝 ClickUp AI е създаден да се споделя:

Супер агентите са видими в работната среда. Когато един човек създаде агент, от това се възползва цялата организация

Автоматизациите в ClickUp се задействат за всички, а не само за човека, който ги е настроил

Полетата за персонализиране на AI се попълват за целия екип

Базите с информация са достъпни за всеки потребител и всеки оператор

Когато някой напусне компанията, неговите разговори в ChatGPT и персонализираните GPT-модели може да останат в работната среда, но знанията за институционалния работен процес не се прехвърлят по същия начин, по който се прехвърлят тригерите, инструкциите и контекстът на един агент в ClickUp.

💡 Съвет от професионалист: Ако разглеждате платформи за изкуствен интелект като ChatGPT, струва си да си зададете въпроса: „Когато някой от екипа ви създаде работен процес с изкуствен интелект в ChatGPT, могат ли останалите в организацията да го видят, да го използват и да се възползват от него? Или той остава само за този човек?“

📮ClickUp Insight: На въпроса какво би направило AI агентите наистина полезни, най-често даваният отговор не беше скоростта или мощността. Почти 40% от анкетираните заявиха, че се нуждаят от агент, който напълно разбира контекста на тяхната работа. Което е логично, тъй като повечето агенти с изкуствен интелект се провалят, когато не разбират защо са взети определени решения или как трябва да протича работата. Тъй като супер-агентите запазват контекста, помнят предишни решения и работят непрекъснато, те са в състояние да действат с много по-голяма надеждност в сравнение с агентите, работещи на базата на команди. Те работят въз основа на динамична история на работната среда, остават активни с развитието на работата и действат в рамките на ясни граници на разрешенията и контролни следи. Когато изкуственият интелект разбере задачата и я изпълни безпроблемно, най-накрая ще почувствате, че работите с виртуален колега, на когото наистина можете да разчитате.

3. Постоянно налична информация срещу отговори при поискване

🙇🏻‍♂️ ChatGPT работи, когато някой го отвори и започне да пише. Ако никой не зададе въпрос, нищо не се случва. Агентът на ChatGPT може да изпълнява действия, състоящи се от няколко стъпки, но все пак някой трябва да започне разговора.

🤝 ClickUp AI работи непрекъснато, независимо дали някой му обръща внимание или не:

Brain обогатява данните на заден план: обобщава проекти, попълва потребителски полета, актуализира базите от знания

Агентите на Autopilot наблюдават работната среда денонощно: отбелязват просрочените задачи, автоматично сортират новите задачи и генерират обобщени отчети за таблото

Суперагентите се задействат при събития в работния процес: промени в статуса, нови задачи, споменавания и предварително зададени графици

Работното пространство става все по-интелигентно с всеки изминал час, без никой да се налага да го управлява активно. Не използвате ClickUp AI по същия начин, по който използвате ChatGPT. Просто работи.

4. Работна среда, която прави ChatGPT по-умен

🤝 ClickUp AI непрекъснато обогатява данните във вашето работно пространство. Обобщенията, генерирани от системата, персонализираните полета, класифицирани от ИИ, и дори структурираните анализи на проектите се създават без никаква намеса от страна на потребителя.

Когато вашият екип използва ChatGPT за анализ и въвежда резултатите от този анализ обратно в ClickUp, изкуственият интелект на ClickUp ги обработва: извършва автоматична класификация, задейства агенти и актуализира таблата. А когато някой използва ChatGPT с данни от ClickUp (чрез API или ръчно въвеждане на контекст), обогатените данни от ClickUp подобряват резултатите на ChatGPT.

Цикълът на натрупване:

Резултатът: ChatGPT дава по-добри резултати, защото ClickUp AI вече е свършил тежкия труд по организирането, класифицирането и обогатяването на данните. А когато ChatGPT създаде нещо ценно, ClickUp AI го превръща в оперативна работа, от която се възползва цялата организация.

Нашите клиенти са единодушни, че тази комбинация променя изцяло играта:

ClickUp срещу ChatGPT: Подходящият инструмент за конкретния случай

Целта не е да заменим ChatGPT с ClickUp AI. Целта е да използваме подходящия ИИ за съответната задача.

Пример за употреба Най-добрият инструмент Защо Задълбочени проучвания и анализи ChatGPT Сърфиране в интернет, синтез на обширна информация, задълбочено проучване Брейнсторминг и генериране на идеи ChatGPT Общителен, креативен, с умения за разработване на идеи Изготвяне на съдържание ChatGPT Убедително писане, умее да подбира подходящия тон Програмиране и отстраняване на грешки Кодекс Автономен агент за кодиране Актуализации на състоянието на проекта ClickUp AI Винаги активна, генерирана автоматично въз основа на реалната активност Планиране и проследяване на спринтове ClickUp AI Разпределяне на натоварването, откриване на блокиращи фактори, информационни табла Съдържание в документите по проекта ClickUp AI В контекста, във връзка с заданието и задачата Въпроси, свързани с работата Мозък Мгновенни отговори от задачи, документи, чат, коментари Разпределяне и сортиране на задачите Супер агенти Управлявано от събития, съобразено с работната среда, с обхват на разрешенията Бележки от срещи и последващи действия Срещи за изкуствен интелект Автоматично записване, създаване на задачи Мониторинг на фоновите нива Агенти с автопилот 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без подсказки, винаги в действие Персонализирани работни процеси за високи залози Сертифицирани агенти Създаден специално за целта, с поддръжка на FDE, без ограничения Лична продуктивност ChatGPT Самостоятелно разсъждение, изготвяне на проекти, проучване Общи работни процеси в екипа Суперагенти Видимо за организацията, поддържа се на ниво работно пространство

🔑 Ключова идея: ChatGPT се занимава с лично, задълбочено и универсално мислене. ClickUp AI се занимава с оперативните работни процеси на цялия екип, които са постоянно активни. С тези две решения обхващате цялата организация.

Какво означава това за вашата организация

За всеки член на екипа

Изкуствен интелект, който започва да работи веднага щом отворят ClickUp – без да се изисква абонамент за ChatGPT, без настройка на API и без да са необходими умения за разработване на подсказки. Brain отговаря на въпросите им, агентите се заемат с повтарящата се работа, потребителските полета класифицират задачите автоматично, а бележките от срещите се изготвят сами.

За напредналите потребители на ChatGPT

Продължавайте да използвате ChatGPT за задълбочени проучвания, анализи и творческа работа. Прехвърлете резултатите в ClickUp, където те се превръщат в проследявани задачи с отговорници, крайни срокове и автоматизация, управлявана от агенти. Получените данни не остават само в прозореца на чата. Те се превръщат в конкретни действия.

За ИТ и лидерство

Една централизирана платформа за изкуствен интелект с еднакви SSO, разрешения и политика за съответствие като останалата част от ClickUp. Сертифицирана по ISO 42001 за управление на изкуствения интелект, без съхранение на данни от партньорите за изкуствен интелект и с централизирани административни контроли за това кои модели, агенти и функции са активирани. Сравнете това със стотици отделни инстанции на ChatGPT с различни нива на абонамент и липса на централизирана видимост върху това, какво създава изкуственият интелект с данните на компанията.

За стратегията за изкуствен интелект

ClickUp не зависи от конкретен модел и включва GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3, както и 14 AI модела от OpenAI, Anthropic и Google. Вашият екип вече разполага със същите GPT модели, на които се доверява, приложени към цялата работна графика. Ако утре се появи по-добър модел, ClickUp преминава към него, без никой да се налага да преработва работните процеси.

Освен това ще избегнете разходите, свързани с „разрастването на ИИ“ (или с използването и заплащането на множество ИИ инструменти без стратегия или контрол).

👀 Знаете ли, че... Проучването „AI Sprawl“ на ClickUp установи, че почти половината от всички служители (46,5 %) са принудени да преминават от един към друг между два или повече инструмента за изкуствен интелект, за да изпълнят една-единствена задача.

Как ChatGPT и ClickUp работят заедно: Архитектурата

Накарайте ChatGPT да работи по-ефективно с ClickUp

ChatGPT може би е изкуственият интелект, към който екипът ви се обръща най-напред. ClickUp AI е това, което внедрява тази интелигентност в реалните ви работни процеси.

ClickUp Brain въвежда изкуствен интелект, съобразяващ се с контекста, във вашето работно пространство в ClickUp и свързаните с него приложения. Супер агентите ви помагат да постигнете повече, отколкото е човешки възможно, като съотборници с изкуствен интелект, които работят денонощно.

Тази публикация не се отнася до сравнението между ClickUp AI и ChatGPT. Става въпрос за това как да съчетаете подходящия ИИ с подходящата задача. Докато ChatGPT подпомага мисленето, ClickUp AI подпомага действието. А когато ги обедините в едно работно пространство, можете да пишете, да програмирате, да пускате продукти и да изпълнявате задачи 10 пъти по-бързо, отколкото ако използвате само ChatGPT.