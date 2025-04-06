Как да създадете персонализиран GPT за персонализирани отговори

Задавате на чатбота прост въпрос и вместо полезен отговор получавате общ отговор, който звучи като изваден от учебник. Това се дължи на факта, че качеството на изхода на AI зависи от контекста, с който го захранвате.

От друга страна, персонализираният GPT ви позволява да създадете AI, който е изключително подходящ за вашите нужди – такъв, който разбира вашите проекти, насоки, работни процеси и клиенти. А най-хубавото? Всеки може да го направи!

В тази публикация в блога ще разгледаме как да създадете персонализиран GPT, който ви спестява време, елиминира досадните задачи и предоставя по-умни и по-полезни отговори. 🎯

⏰ 60-секундно резюме Персонализираният GPT модел е специализирана версия на GPT на OpenAI, обучен на конкретни данни, за да подобри точността и релевантността в определени области.

Ето стъпките за създаване на персонализиран GPT модел: отворете GPT Builder (кликнете Explore GPTs > Create), персонализирайте името и описанието, конфигурирайте поведението , тествайте и публикувайте (споделете лично или го направете публично) и прегледайте и актуализирайте (чрез My GPTs редовно)

ClickUp Brain е AI-задвижван проектен мениджър, който автоматично обобщава срещи, генерира задачи за действие и предлага следващи стъпки ClickUp Knowledge Management ви позволява да организирате и да имате достъп до всички ваши важни бизнес прозрения, решения и документи на едно място ClickUp Chat за безпроблемно сътрудничество с вашия екип, използвайки AI-задвижван чат, който поддържа разговорите практични и контекстуализирани ClickUp , от друга страна, предлага повече от AI чатбот. Той комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно. Накратко,е AI-задвижван проектен мениджър, който автоматично обобщава срещи, генерира задачи за действие и предлага следващи стъпкиви позволява да организирате и да имате достъп до всички ваши важни бизнес прозрения, решения и документи на едно мястоза безпроблемно сътрудничество с вашия екип, използвайки AI-задвижван чат, който поддържа разговорите практични и контекстуализирани

Какво е персонализиран GPT модел?

Персонализираният GPT в екосистемата на OpenAI позволява на потребителите да създадат версия на ChatGPT, адаптирана към конкретни нужди, индустрии или работни процеси. Вместо да разчитате на стандартния модел ChatGPT, персонализираният GPT може да бъде фино настроен с персонализирани инструкции, настройки на личността, бази от знания и дори API интеграции, за да обслужва по-добре конкретен случай на употреба.

чрез OpenAI

Персонализираните GPT ви позволяват да адаптирате AI към вашите нужди без кодиране. Потребителите могат да персонализират неговото поведение, като просто въведат текстови команди в GPT builder.

Той събира вашите предложения в набор от правила. Можете дори да качите референтни файлове или да свържете персонализирания GPT с услуги на трети страни, като автоматизация на работния процес и сърфиране в интернет, за да получите повече контекст и точни резултати.

🔍 Знаете ли, че... ChatGPT е обучен на базата на приблизително 45 TB данни, включително уеб страници, книги и други източници. Това обширно обучение му позволява да разбира и да отговаря на много теми.

Защо да създавате персонализиран GPT модел?

Общите GPT модели не са създадени с оглед на вашия бизнес и могат да дадат резултати, които не отразяват специфичните за бранша знания.

Персонализираният GPT променя това. Нека разгледаме как можете да използвате ChatGPT за продуктивност: 👀

Персонализирани отговори : Персонализираният GPT разбира вашите нужди и ви дава отговори, които са подходящи за вашия бизнес или ниша.

Дълбоко познаване на индустрията : Обучете го с конкретни данни, за да стане експерт във вашата област, независимо дали става дума за данъчно планиране, недвижими имоти или софтуерни продукти.

По-бърз работен процес : Автоматизирайте създаването на съдържание, имейли или често задавани въпроси, като запазите последователността на марката, за да прекарвате по-малко време в повтарящи се редакции.

По-голяма поверителност и контрол: За разлика от публичните AI инструменти, персонализираният GPT съхранява данните ви в рамките на вашата система, което намалява рисковете за сигурността.

🧠 Интересен факт: Има много забавни примери за персонализирани GPT, като например „Simpsonize Me”, който превръща снимките в изкуство в стила на „Семейство Симпсън”. Друг пример е „Game time”, който обяснява настолни игри на играчи с всякакви умения!

Как работят GPT моделите: кратък преглед

Моделите GPT (Generative Pre-trained Transformer) генерират текст, подобен на човешкия, като използват комбинация от дълбоко обучение, огромни масиви от данни и предсказващи алгоритми.

Вместо просто да повтарят запомнени факти, те предсказват най-вероятната следваща дума в дадена последователност въз основа на контекста.

Нека разберем как работи GPT 👇

1. Предварително обучение на масивен набор от данни

В основата на GPT е предварителното обучение, при което моделът се захранва с терабайти текстови данни от книги, уебсайтове и други източници. Той не „запомня“ факти, а научава езикови структури, модели и взаимоотношения между думите.

✅ Пример: Ако напишете „Изкуственият интелект променя...“, GPT предсказва думите, които обикновено следват, като „бизнес“, „здравеопазване“ или „индустрии“.

2. Трансформаторни невронни мрежи

GPT AI моделите използват Transformer архитектура, техника за дълбоко обучение, която обработва думите паралелно (вместо една по една, както по-старите модели).

🔍 Ключова иновация: GPT използва механизма за самонаблюдение, който присвоява различни нива на важност на думите в едно изречение, което му позволява да разбере контекста и значението.

✅ Пример: В изречението „Наля кафе в чашата. После я вдигна“, GPT знае, че „я“ се отнася за чашата, а не за кафето, благодарение на самовъзприемането.

3. Фина настройка за точност и релевантност

След предварителното обучение моделът преминава през фина настройка, при която се обучава на конкретни набори от данни, за да се подобри релевантността, точността и етичните съображения. Тази стъпка привежда модела в съответствие с човешките намерения и бизнес нуждите.

✅ Пример: Правният AI асистент е фино настроен по отношение на съдебни решения, съдебна практика и правни документи, което гарантира, че предоставя надеждна правна информация, а не общи обобщения.

4. Генериране на отговори (предсказване на следващата дума)

Когато потребител зададе въпрос, GPT не „знае“ отговора – той го предсказва въз основа на наученото знание и контекста. Това предсказване се прави чрез присвояване на вероятности на думите и избор на най-вероятния следващ токен.

🔍 Контрол на температурата:

По-висока температура (например 1,0) → По-креативни, но по-рискови отговори

По-ниска температура (напр. 0,2) → По-предсказуеми отговори, базирани на факти

✅ Пример: Подсказка: „Какъв е най-добрият начин да инвестирам 10 000 долара?“

Отговор при ниска температура: „Диверсифицираното портфолио с индексни фондове е безопасен избор“.

Отговор при висока температура: „Обмислете недвижими имоти, акции на нововъзникващи технологии или дори криптовалути, ако можете да се справите с волатилността“.

5. Непрекъснато обучение чрез RLHF

GPT моделите се подобряват с времето, използвайки обратна връзка от хора. OpenAI използва подсилващо обучение от обратна връзка от хора (RLHF), за да прецизира отговорите въз основа на:

Гласувания за/против отговорите на чатбота

Поправки от експертен рецензент

Откриване на пристрастия и съгласуване на безопасността

✅ Пример: Ако потребителите многократно дават отрицателни оценки на отговор относно „най-добрите практики за кодиране“, екипът за обучение на OpenAI ще коригира модела, за да подобри бъдещите отговори.

⚡️Бърз трик: Ето един малък списък с трикове за ChatGPT: Отворете нов чат: Ctrl + Shift + 0 (Windows) и Cmd + Shift + 0 (Mac)

Фокусиране на чат входа: Shift + Esc

Изтриване на чат: Ctrl + Shift + Backspace (Windows) и Cmd + Shift + Backspace (Mac)

Как да създадете персонализиран GPT

Създаването на персонализиран GPT може да звучи сложно, но с правилния подход е изненадващо лесно.

Ето стъпка по стъпка ръководство за създаване на персонализирани GPT:

Стъпка 1: Достъп до GPT конструктора

Влезте в своя OpenAI акаунт. Ще ви е необходим абонамент за ChatGPT Plus или Enterprise, за да създадете персонализиран модел. В страничната лента кликнете върху Explore GPTs.

Сега изберете Създаване , за да стартирате GPT конструктора.

Прочетете още: Как да станете инженер по подсказки

Стъпка 2: Дефинирайте своя персонализиран GPT

В GPT builder на OpenAI опишете какво искате да прави вашият GPT. От обработката на запитвания на клиенти до генерирането на отраслови доклади, тази стъпка оформя отговорите на AI.

GPT конструкторът ще предложи име и описание, които можете да редактирате, за да отговарят по-добре на вашия случай на употреба.

Стъпка 3: Настройте поведението на GPT

Можете да настроите поведението на GPT, като използвате интерфейса за разговор на конструктора. Освен това можете да настроите тези отговори допълнително в раздела Конфигуриране в горната част.

Добавете някои теми за започване на разговор, дефинирайте подсказки или примерни въпроси, за да насочите потребителите в общуването с вашия GPT.

Можете също да добавите някои персонализирани инструкции, ако е необходимо:

Качване на файлове: Предоставете референтни документи като PDF файлове, указания или набори от данни за допълнителен контекст за GPT.

Интегрирайте с външни инструменти: Свържете вашия GPT с услуги на трети страни чрез API, което му позволява да планира задачи или да извлича данни и да има достъп до тях чрез GPT магазина.

Персонализирайте външния вид: Качете профилна снимка или създайте такава с помощта на AI инструменти като DALL·E.

Стъпка 4: Тествайте и публикувайте вашия GPT

Преди да финализирате, тествайте персонализирания си GPT, за да се уверите, че отговаря както очаквате. Ако е необходимо, коригирайте настройките. Щом сте доволни от настройките, кликнете Създай, за да стартирате GPT. Можете да го споделите частно чрез линк или да го направите публично достъпен.

За да поддържате ефективността на персонализирания си GPT, редовно посещавайте раздела Моите GPT в страничната лента, за да имате достъп до него и да го модифицирате според нуждите си.

С промяната на вашите изисквания можете да качвате нови файлове, да актуализирате настройките (кликнете върху Актуализиране) или да настроите поведението му, за да гарантирате релевантност. Не забравяйте да запазите промените, за да поддържате оптималната производителност на вашия GPT.

💡Съвет от професионалист: Поддържайте ясна документация на вашите тренировъчни данни, параметри и всички промени, които правите. Това ще ви спести време при отстраняване на проблеми или актуализиране на модела по-късно. Ако искате да изтриете GPT, просто отидете в ChatGPT > Моите GPT, кликнете върху менюто с три точки (•••) до вашия персонализиран GPT, изберете Изтрий GPT и потвърдете.

Как да оптимизирате и поддържате своя персонализиран GPT

Както всеки AI инструмент, вашият GPT се нуждае от редовни актуализации, фина настройка и мониторинг, за да работи оптимално.

Най-добрите начини за оптимизиране и поддържане на персонализирания GPT са:

Вашият GPT е толкова умен, колкото данните, от които се учи. Уверете се, че го обучавате с точна, релевантна и разнообразна информация, особено ако използвате ChatGPT за създаване на съдържание, здравеопазване, маркетинг, продажби и други цели.

✅ Пример: Ако управлявате бот за обслужване на клиенти, задвижван от AI, актуализирането му с нови функции на продукта или най-новите тенденции в обслужването ще му помогне да дава по-добри отговори, вместо да разчита на остарели отговори.

Прегледайте и тествайте за по-добра производителност

Настройте обратна връзка, чрез която потребителите да могат да оценяват отговорите или да сигнализират за проблеми, за да знаете точно какво трябва да се подобри. Извършването на A/B тестове (сравняване на текущата версия с актуализирана) помага да се идентифицират промените, които действително я подобряват.

✅ Пример: Ако потребителите съобщават, че вашият GPT има затруднения с конкретни запитвания, използвайте тяхната обратна връзка, за да прецизирате отговорите и да подобрите точността.

⚡ Бърз трик: Вместо да искате списък с идеи, обърнете процеса, като първо попитате за най-лошите възможни идеи. Това е фантастичен трик за ChatGPT! Например, вместо „Дайте ми маркетингови стратегии за SaaS продукт“, попитайте „Кои са най-лошите маркетингови стратегии, които биха се провалили за SaaS продукт?“ След това продължете с „Сега превърнете ги в печеливши стратегии“. Натиснете ChatGPT, за да генерирате неочаквани, висококачествени прозрения вместо повърхностни отговори.

Обърнете внимание на показателите за производителност

Подобно на мониторинга на трафика на уебсайта или производителността на приложението, проследявайте ключови показатели като точност на отговора, скорост и удовлетвореност на потребителите, за да забележите евентуални спадове в качеството. Идентифицирайте проблемите, преди да се превърнат в проблеми.

Ето някои KPI, които можете да проследявате:

Точност и време на отговора

Оценка на удовлетвореността на потребителите (CSAT/ NPS)

Процент на изпълнени задачи

Степен на ескалация

Задържане и ангажираност

Откриване на отклонения

✅ Пример: Да предположим, че вашият GPT, пригоден за поддръжка, обработва запитвания на клиенти. Ако забележите увеличение на жалбите на потребителите за нерелевантни отговори или забавени отговори, това е тревожен сигнал. Проверете логовете за времето за отговор и точността; те ще подчертаят проблемите и ще коригират модела съответно.

Ограничения на персонализирания GPT

Персонализираните GPT имат ограничения, които могат да повлияят на тяхното представяне в реални приложения. Познаването на тези ограничения означава, че сте по-добре подготвени да избегнете често срещаните капани 👇

Ограничения за символите: Персонализираните GPT имат ограничение от 8000 символа за инструкции, което означава, че трябва да бъдете прецизни. Ако се опитвате да настроите сложен работен процес, който изисква подробни инструкции, може да се окаже предизвикателство да съберете всички подробности в това пространство.

Сложността е проблем: Ако задачата ви изисква дълбока логика, дълги многоетапни разсъждения или интеграции, които надхвърлят основното генериране на текст, може да се наложи да използвате външни инструменти, за да запълните празнините.

Размерът на файла е важен: Всеки качен файл е ограничен до 512 MB и макар да можете да използвате няколко файла, качването на прекалено много файлове наведнъж може да доведе до грешки.

Ограничения за токени: Има ограничение от 2 милиона токена на файл, което означава, че големи масиви от данни може да бъдат отрязани.

Ограничения за съобщения: Ако използвате ChatGPT Plus, може да се сблъскате с ограничения за честотата (например 40 съобщения на 3 часа). За активните потребители това може да бъде сериозно препятствие.

🔍 Знаете ли? Ефективното инженерство на подсказки ви помага много, когато работите с AI инструменти. Ето някои рамки, които можете да използвате при структурирането на подсказките си: RACE: Роля, действие, контекст, очаквания

APE: Действие, цел, очакване

COAST: Характер, Цели, Действия, Сценарий, Задача

TAG: Задача, Действие, Цел

Защо ClickUp е мощна алтернатива на персонализирания GPT

Персонализираните GPT са идеални за съобразени с нуждите AI чатове, но ако имате нужда да рационализирате работата, да централизирате знанията и да автоматизирате задачите извън разговорите, ви е необходима по-комплексна алтернатива.

Влезте в ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата.

Вместо да се занимавате с персонализиран GPT и все пак да трябва да структурирате всичко ръчно, ClickUp ви предлага управление на работата, управление на знанията, сътрудничество в реално време и много други функции, базирани на изкуствен интелект, под един покрив.

Нека да видим какво ще получите, когато ChatGPT и ClickUp се изправят един срещу друг:

1. ClickUp Brain

Първото нещо, което ще искате да опитате в платформата, е ClickUp Brain, вградения AI асистент, специално проектиран за работа.

За разлика от персонализирания GPT, Brain автоматизира задачите, обобщава срещите, приоритизира работата и дори предлага следващи стъпки. Вместо да бъде партньор за мозъчна атака, той ви позволява да действате, да сътрудничите и да свършите работата.

А най-хубавото е, че не е нужно да го конфигурирате ръчно. Brain е част от ClickUp и разбира вашите задачи, проекти, документи и работни процеси, без да е необходимо да ги споменавате изрично.

Попитайте ClickUp Brain за ежедневни актуализации на екипа и важни етапи от проекта, докато сте в движение.

В основата си Brain има две функции:

AI мениджър на знания: Изгубили ли сте някога време в търсене в имейли, Slack съобщения или документи, само за да намерите една единствена информация? ClickUp Brain запомня всичко в инструментите ви и извежда отговорите незабавно (съобразявайки се с контекста, всеки път).

Запомнете ключовите детайли по проекта и действайте веднага с ClickUp Brain.

AI проектен мениджър: Управлението на проекти означава проследяване на крайни срокове, проследяване на задачи и гарантиране, че нищо не остава незабелязано. Brain ви позволява да автоматизирате всичко това и още много други неща, докато се фокусирате върху други важни задачи.

✅ Какво може да прави Brain: Автоматично актуализирайте напредъка на проекта въз основа на завършените задачи

Генерирайте отчети, за да не се налага да го правите вие

Предложете следващи стъпки въз основа на това, което се случва в проекта

Получавайте незабавни актуализации за задачи, чат, срещи и работни потоци с ClickUp Brain.

AI писател за работа: Brain може да пише за вас във вашия стил, независимо дали става дума за изготвяне на имейл до клиент или обобщаване на дълъг разговор.

Помолете ClickUp Brain да напише, редактира или обобщи съдържание за вас.

Като бонус, с ClickUp Brain вече имате възможност да използвате няколко LLM, като ChatGPT, Gemini и Claude.

2. Управление на знанията в ClickUp

Създаването на контекстуална информация е едно, но гарантирането, че чатботът я съхранява за бъдеща употреба, е друго. Решението за управление на знания на ClickUp ви помага да направите точно това.

Използвайте решението за управление на знания на ClickUp, за да съхранявате и организирате ключова информация.

Просто казано, използвайте тази база от знания за изкуствения интелект, за да получите:

Мгновенни отговори, базирани на AI : ClickUp Brain извлича информация от вашите документи, уикита, задачи и коментари, така че вашият чатбот (и екип) да може да извлича точна информация незабавно.

Безпроблемно импортиране на знания : Внасяйте документи, таблици и бележки от различни инструменти, като консолидирате всичко на едно място.

Лесно създаване на уики : Превърнете всеки документ в напълно организирано уики само с няколко кликвания.

Сътрудничество в реално време : Специалистите могат да редактират, актуализират и коментират уикита в реално време, поддържайки знанията актуални и релевантни.

Детайлни разрешения и контрол на версиите : Пазете информацията си в безопасност с достъп на базата на роли и проследявайте всяка промяна с историята на версиите.

Централизиран център за документи: бързо търсене, филтриране и управление на цялата : бързо търсене, филтриране и управление на цялата уики и знания на компанията в едно интуитивно пространство.

ClickUp предлага много на едно място, като например управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно, а въз основа на ежедневния напредък бъдещото планиране беше лесно.

3. ClickUp Chat

ClickUp Chat съхранява всички ваши работни разговори на едно и също място, където управлявате проектите си. Независимо дали става дума за обсъждане на задачи, съобщения на екипа с публикации или проследяване на действия, Chat поддържа всичко свързано – точно там, където му е мястото.

Съчетайте управлението на задачи, обяви за цялата компания и директни съобщения с ClickUp Chat.

Ето как ви помага 👀

Превърнете разговорите в действие: С Chat можете да превърнете всяко съобщение в С Chat можете да превърнете всяко съобщение в задача в ClickUp с едно кликване.

Дръжте всички в синхрон: Управлението на екип означава да следите милион неща едновременно. С FollowUps можете да маркирате важни съобщения, да ги присвоявате на колеги и да сте сигурни, че няма да пропуснете нищо.

Комуникирайте с екипа си: С SyncUps можете да се включите в гласово или видео обаждане директно в ClickUp, да споделяте екрана си и да възлагате задачи в реално време. Няма нужда от допълнителни Zoom връзки или бележки от срещи – платформата автоматично обобщава ключовите точки и създава задачи за действие за вас.

Пропуснете превъртането: Отсъствали сте за няколко часа (или дни) и сте пропуснали дълъг чат? AI CatchUp ви предоставя кратко резюме на ключовите моменти, за да можете да се насочите към важните неща, вместо да превъртате чата.

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите рискуват да загубят важни решения, заровени в безкрайни чатове, имейли и таблици. Без централизирана система важни информации се пропускат. Но с ClickUp това никога не е проблем. Превърнете чатове, коментари, документи и дори имейли в задачи, които могат да бъдат изпълнени, така че нищо да не се изгуби и всяко решение да движи работата напред!

Моделирайте проекта си за успех с ClickUp

Създаването на свой собствен персонализиран GPT за персонализирани отговори е само началото.

Искате система, задвижвана от AI, която управлява, организира и оптимизира целия ви работен процес, в инструмент, който използвате всеки ден, за почти всичките си задачи.

С ClickUp получавате AI-базиран асистент, който свързва задачи, документи и знания в цялата ваша организация в реално време. Защо да се ограничавате само с един AI инструмент, когато можете да имате напълно интегрирано AI работно пространство?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅