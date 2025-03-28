Справка за ChatGPT (с примери за команди)

„Технологията е всичко, което не е съществувало, когато сте се родили.

С Generative AI имаме чувството, че всички преживяваме коренна промяна. ChatGPT, в частност, предизвика фурор с впечатляващите си възможности за решаване на бизнес предизвикателства, като 11% от компаниите отчитат икономии от над 100 000 долара след добавянето на ChatGPT към работния си процес.

От създаването на съдържание за блог публикации до планирането на невероятна ваканция, ChatGPT изглежда прави всичко, навсякъде и едновременно. Не е чудно, че само два месеца след стартирането си достигна рекорден брой от 100 милиона потребители!

Ако наскоро сте се превърнали в почитател на огромното море от възможности, което е ChatGPT, следвайте нашия пълен списък с трикове за ChatGPT, за да създадете ефективни команди и да разгледате съвети, факти и примери за употреба, които ще ви бъдат необходими, за да превърнете ChatGPT в своя джин!

⏰ 60-секундно резюме Генеративната AI, особено чрез инструменти като ChatGPT, революционизира начина, по който получаваме достъп до информация и управляваме задачите си. ChatGPT придоби огромна популярност, достигайки 100 милиона потребители в рамките на два месеца от пускането си на пазара.

Той предлага различни ценови нива, включително безплатен достъп и премиум планове за разширени функции.

Често срещани примери за употреба на ChatGPT включват създаване на съдържание, обслужване на клиенти и оптимизиране на производителността.

Макар ChatGPT да може да прави грешки и да му липсва контекстуално разбиране, той служи като полезен помощник.

ClickUp можете да пренесете AI играта си на следващото ниво и да оптимизирате работните процеси, което го прави най-добрият инструмент за постигане на целите на вашия екип.

ClickUp Brain предоставя по-персонализирани и точни анализи чрез обработка и анализ на данните във вашето работно пространство.

Бързи факти за ChatGPT

ChatGPT е усъвършенстван голям езиков модел (LLM), базиран на изкуствен интелект, разработен от OpenAI. Той е проектиран да разбира и да взаимодейства в разговор, генерирайки текст, подобен на човешкия.

чрез ChatGPT

Кратка история

Нека започнем с малко основна информация.

Пътуването започна през 2018 г. с въвеждането на GPT-1, който се справяше с прости задачи, използвайки малък генеративен предварително обучен трансформационен модел.

До 2020 г. ChatGPT-3 генерираше по-сложен, изразителен и кохерентен текст, разширявайки границите на възможностите на изкуствения интелект. Той беше в състояние да усъвършенства разговори, да усвоява задачи и без усилие да решава сложни проблеми с минимални подсказки и примери.

До март 2023 г. OpenAI ще премине към GPT-4, предлагайки по-добро контекстуално съзнание, по-голям капацитет на паметта, персонализирани разговори и подобрени способности за решаване на проблеми.

Статистиките говорят сами за себе си: ChatGPT е революционен инструмент, който далеч надминава другите инструменти.

Цени

Понастоящем ChatGPT предлага четири ценови нива:

Безплатен план

Той предлага основен достъп до версия GPT-3. 5 на ChatGPT. Въпреки че е безплатен, той има някои ограничения, като възможно време за изчакване, скорост на отговор и ограничения в производителността по време на пиковите часове.

ChatGPT Plus (20 $/месец)

ChatGPT Plus е още по-мощен модел GPT-4 с неограничен достъп и по-разширени функции. Той предлага по-бързи времена за отговор, приоритетен достъп по време на периоди с висок трафик и подобрени възможности на модела. Технически доклад за GPT-4 споменава, че GPT-4 е с 40% по-точен от GPT-3.5 в определени тестови задачи.

Екип на ChatGPT (25 долара месечно, 30 долара годишно)

Този план е предназначен за динамични екипи или организации, които искат да повишат производителността си с помощта на AI. Той включва всички предимства на индивидуалния план Plus (например достъп до GPT-4) плюс неограничен достъп до GPT-4o mini (по-оптимизирана версия на GPT-4).

Този модел позволява на потребителите да изпращат повече съобщения, използвайки GPT-4 и GPT-4o и инструменти като DALL-E, сърфиране в интернет и анализ на данни. Потребителите могат също да създават персонализирани GPT (модели) и да ги споделят в своето работно пространство.

ChatGPT Enterprise (персонализирана цена)

Планът Enterprise предлага на големите организации разширени AI възможности, включително неограничен достъп до GPT-4, GPT-4o и GPT-4o mini, както и инструменти като DALL·E, сърфиране в интернет и анализ на данни. Той включва също разширени административни функции, проверка на домейни, подробни анализи и специална поддръжка. Потребителите могат да предоставят по-дълги входни данни и да се възползват от подобрени контроли за поверителност с персонализирано съхранение на данни.

Примери за употреба на ChatGPT

Проблемът е, че повечето потребители не разбират как наистина работи ChatGPT. Той не е магическа хапче, а много мощен, знаещ, но неоригинален асистент. И той прави грешки.

Може би и вие все още само повърхностно познавате този мощен езиков модел. Нашият списък с полезни съвети може да ви помогне. Този списък с полезни съвети за ChatGPT започва с основите – най-често срещаните случаи на употреба на ChatGPT.

Създаване на съдържание

Създаването на съдържание е raison d'être на ChatGPT. ChatGPT може:

Помогнете с творческото писане, подобрете текста и изяснете есета, истории, казуси, публикации в социалните медии, рекламни текстове и др.

Превеждайте езици

Превърнете слайд в текст

Обобщавайте подкасти и транскрипти

Предлагайте емоджита за текст

Създавайте изображения

Създавайте образователно съдържание като планове за уроци, тестове или викторини, както и проверявате листа с отговори.

⚡️Знаете ли, че... ChatGPT консумира 10 пъти повече електроенергия (2,9 ватчаса) от Google търсене, за да отговори на един-единствен въпрос!

Производителност и мозъчна атака

Не чакайте, за да иноватирате! Използвайте ChatGPT, за да подхранвате творческата си искра, да подобрите представянето си и да увеличите производителността си. Ето какво може да направи:

Помогнете с планирането, напомнянията и списъците със задачи, като подобрите управлението на задачите.

Създавайте дневен ред за срещи въз основа на вашите данни

Обсъждайте идеи и намирайте творчески решения на проблемите.

Изследвайте и обобщавайте дълги документи, научни статии, PDF файлове или статии.

📮ClickUp Insight: 83% от работниците в сферата на знанието разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за всичко в работата като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

Комуникация и учене

Потребителите често използват ChatGPT за помощ при сложни теми или за да упражняват езиковите си и комуникационни умения. Той може да ви помогне да:

Разберете концепцията

Давайте обратна връзка и предлагайте подобрения на стила си на писане, докато съставяте имейли, скриптове, блогове и писма.

Превеждайте различни езици, за да подобрите гъвкавостта на работата си.

Обслужване на клиенти

ChatGPT може да отговаря на често задавани въпроси, да разрешава проблеми и да насочва потребителите през процесите. Може да работи като ваш виртуален асистент, като отговаря бързо на запитвания, предоставя информация за продукти и разрешава прости проблеми. Използвайте го, за да:

Автоматизирайте отговорите на запитвания на клиенти, като намалите времето за изчакване и осигурите 24/7 поддръжка чрез чатботове.

Осигурявайте техническа поддръжка на потребителите

Предлагане на персонализирани препоръки за продукти въз основа на предпочитанията на потребителите

Персонализирани препоръки

ChatGPT може да ви даде персонализирани предложения въз основа на вашите предпочитания. Използвайте го за:

Предлагане на препоръки за книги, филми и музика въз основа на предпочитанията на потребителите или последните тенденции

Помагане при планирането на пътувания, включително маршрути, преглед на хотели, препоръки за дестинации и предложения за дейности.

Предлагане на персонализирани тренировъчни или диетични планове

Помощ при събирането на информация по различни теми

Как да започнете с ChatGPT

Разговорът с ChatGPT е почти като разговор с човек. Въпреки това, има няколко неща, които трябва да имате предвид, когато използвате платформата.

Първо най-важното: важно е да разберете модела и типа въпроси, на които той отговаря. Можете да изберете един от следните модели в зависимост от вашите изисквания:

GPT-3. 5: За ежедневни разговори и основни задачи

GPT-4 (ограничение от 8K токена): По-интелигентен и по-точен AI модел за по-задълбочени запитвания и разговори.

GPT-4 (лимит от 32K токена): За обработка на големи входни данни и решаване на сложни проблеми с напреднало разбиране на контекста.

ChatGPT е дискретен. Той не отговаря на запитвания, свързани с лична информация на физически лица, вредно или незаконно съдържание, медицински или правни съвети или експлицитно съдържание.

Ето как да създадете своя акаунт в ChatGPT:

Отидете на уебсайта на ChatGPT и създайте акаунт с предпочитания от вас имейл адрес.

чрез OpenAI

След като потвърдите имейл адреса си, можете да влезете с новите си данни за достъп, като кликнете върху бутона „Вход“ и въведете имейл адреса и паролата си.

Можете да използвате ChatGPT и чрез приложението му, което може да бъде изтеглено от Apple App Store и Google Play Store. Регистрацията в платформата не е задължителна, но се препоръчва, защото ви позволява да запазвате историята на чата си и да имате достъп до персонализирани функции.

Примери за ChatGPT Prompt

Подсказката на ChatGPT е текстова команда или въпрос, който задавате на ChatGPT, за да започнете разговор. Тя може да бъде основен въпрос, подробно искане или всякаква инструкция, която насочва AI как да отговори.

ChatGPT работи, като токенизира въведения текст дума по дума и предсказва следващата дума, докато не генерира пълен отговор.

Нека разгледаме един пример: ако попитате ChatGPT „Къде е най-високата сграда в света?“, той няма да знае отговора веднага.

Ето как той намира отговора и го представя, използвайки естествен език:

Той намира информацията, която ще състави отговора.

Той предсказва структурата на отговора дума по дума. Започва с премахването на „къде“ и след това използва останалата част от въпроса, за да формира изречението „най-високата сграда в света е... Бурж Халифа, Дубай“.

Токенът „край на последователността“ му заповядва да спре, когато подсказката е напълно отговорена.

Страхотно, нали?

Ето нашият окончателен списък с примери за употреба на ChatGPT с ефективни примери за подсказки. (Можете също да опитате инструменти за инженеринг на подсказки, за да генерирате ефективни подсказки за ChatGPT в очакваната структура на подсказки. )

1. Проучване на пазара

Използвайте ChatGPT за проучвания и анализи на пазарните тенденции, конкурентния анализ, потребителското поведение и потенциалните възможности.

Задание 1: „Анализирайте най-новите тенденции в поведението на потребителите в сектора на хотелския мениджмънт и идентифицирайте неизползвани възможности за нови бизнеси, които да бъдат проучени през тази година. ”

Подсказка 2: „Кои са основните конкуренти в [конкретна индустрия/пазар] и какви са техните силни страни?”

2. Оптимизиране на обслужването на клиенти

Това включва усъвършенстване на процесите и инструментите за поддръжка, за да се подобри времето за реакция, да се повиши удовлетвореността на клиентите и да се оптимизира разрешаването на проблеми.

Подсказка 1: „Как мога да проектирам чатбот за моя уебсайт, който да може да обработва често задавани въпроси от клиенти и да намали времето за отговор?”

Подсказка 2: „Какви инструменти или технологии могат да помогнат на [споменете вида на вашия бизнес] да проследява и анализира по-добре взаимодействията с клиентите и обратната връзка?“

3. Създаване на съдържание

Използвайте ChatGPT, за да генерирате ангажиращо и релевантно съдържание, с което да привлечете и задържите аудитория, да увеличите трафика и да подкрепите маркетинговите и комуникационните си стратегии.

Подсказка 1: „Напишете увлекателна, оптимизирана за SEO, 500-думова публикация в блог за провеждането на оценка на представянето [или въведете тема по ваш избор], като се фокусирате върху предизвикателствата и решенията. ”

Подсказка 2: „Какви са текущите тенденции в [тема/индустрия], които можем да включим в нашето съдържание?“

4. Имейл маркетинг

ChatGPT ви позволява да създавате целеви имейл кампании, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти, да ангажирате клиентите и да стимулирате конверсиите чрез персонализирана и стратегическа комуникация.

Подсказка 1: „Създайте топло и приятелско имейл за добре дошли за новите абонати, в което представяте нашата марка за грижа за кожата и ценностите ни. ”

Подсказка 2: „Какви са най-ефективните теми [споменете желания тон на темите] и формати на имейли за увеличаване на процента на отваряне в нашата индустрия [споменете индустрията]?“

5. Персонализиране на автобиографията

Можете да използвате ChatGPT, за да съставите автобиография, която да подчертава подходящите умения, опит и постижения за конкретни длъжности, като по този начин увеличите шансовете си да се отличите пред работодателите.

Подсказка 1: „Вие сте експерт-консултант по търсене на работа. Аз съм [опишете подробно проблема, с който се сблъсквате]. Искам да кандидатствам за [длъжност] в [отрасъл]. Можете ли да ми помогнете да адаптирам автобиографията си, за да подчертая опита си [релевантна експертиза] и уменията си [конкретни умения], така че да бъде по-впечатляваща за тази длъжност?“

Подсказка 2: „Как мога да оптимизирам автобиографията си за системите за проследяване на кандидати (ATS)?“

6. Написване на предложения

Структурирайте/редактирайте документи, за да привлечете потенциални клиенти да одобрят проект, услуга или партньорство, като очертаете ползите, целите и стратегиите, използвайки ChatGPT.

Подсказка 1: „Аз съм графичен дизайнер, специализирал в [посочете конкретни области или умения]. Моля, помогнете ми да напиша обзор на профила си в Upwork и убедителна биография, като подчертаете моята уникална ценностна предложени, която помага да привлека повече клиенти. ”

Подсказка 2: „Какви стратегии мога да използвам, за да договарям по-добри цени с клиентите, без да губя бизнес?“

7. Дигитален маркетинг

Използвайте онлайн канали и стратегии, за да промотирате продукти или услуги, да изградите познаваемост на марката, да ангажирате аудиториите и да стимулирате конверсиите чрез целеви кампании.

Подсказка 1: „Вие сте опитен копирайтър. Напишете привлекателен, едноминутен сценарий за реклама на нашия нов [име на продукт или услуга], в който да покажете неговите предимства. ”

Подсказка 2: „Предложете някои рекламни канали, на които трябва да се фокусираме, за да максимизираме възвръщаемостта на инвестициите си за [конкретен продукт/услуга]?“

8. Разработка на софтуер

Използвайте ChatGPT за проектиране, кодиране, тестване и поддръжка на приложения или системи, за да решавате конкретни проблеми, да отговаряте на нуждите на потребителите и да стимулирате иновациите.

Подсказка 1: „Поправете следния JavaScript код“

const add = (a, b) => a + b;

// Пример за употреба

const result = add(3);

console. log(result);”

Подсказка 2: „Обяснете как работи функцията popcount в C++. ”

Прочетете също: 15 най-добри алтернативи на ChatGPT за кодиране

9. Музикалната индустрия

Кой не обича музиката? ChatGPT може да композира и структурира песни и стихове, за да предаде емоции, разкаже истории или забавлява, като взема предвид елементи като мелодия, хармония, ритъм и текстове.

Подсказка 1: „Създайте искрена песен, отразяваща любимите ми спомени от детството с майка ми [споменете вашите спомени]. ”

Подсказка 2: „Напишете кратко стихотворение за първия ми урок по шофиране с баща ми. ”

10. Развлечения

ChatGPT може да бъде забавен! Може да се използва за генериране на вицове, играене на интерактивни игри, създаване на забавни истории или участие в леки разговори.

Подсказка 1: „Създайте няколко мема за това как се чувстваме в понеделник след релаксиращ уикенд. ”

Подсказка 2: „Дайте ми идеи как лесно да проектирам и създам уникални костюми за Хелоуин или други събития. ”

11. Здраве и фитнес

Получете помощ за здравето и фитнеса от ChatGPT, като попитате за тренировъчни програми, съвети за хранене и съвети за благосъстояние, което помага на потребителите да останат мотивирани и да постигнат своите здравни цели.

Подсказка 1: „Имам нужда от помощ, за да остана мотивиран по време на тренировките. Дайте ми съвети и препоръки за някои страхотни песни за тренировка. ”

Подсказка 2: „Можете ли да предложите упражнения, насочени към [конкретни мускулни групи като ръце, крака, корем]?“

12. Изкуство с изкуствен интелект

ChatGPT може да ви помогне да създадете привлекателни дизайни и лога. Например:

Подсказка 1: „Създайте модерно, уникално, но и информативно лого за моята марка [посочете името на марката и я опишете в 2-3 реда]. ”

Подсказка 2: „Създайте минималистичен плакат за предстояща технологична конференция, подчертаващ иновациите и технологичните тенденции. ”

13. Храна и готвене

ChatGPT може да ви предложи вкусни рецепти въз основа на това, което имате в хладилника.

Опитайте следните команди:

Подсказка 1: „В хладилника ми има следните съставки [избройте съставките]. Моля, помогнете ми да приготвя бързо, лесно и вкусно ястие. ”

Подсказка 2: „Предложете рецепта за гурме вечеря за романтична вечер с [избройте конкретни съставки или хранителни предпочитания]. ”

14. Фрийланс

Фрийлансърите могат да използват ChatGPT за комуникация с клиенти, управление на проекти, изготвяне на предложения и стратегии за разрастване на своя фрийланс бизнес.

Подсказка 1: „Помогнете ми да изготвя професионално предложение за потенциален клиент, интересуващ се от [кратко описание на проекта]. ”

Подсказка 1: „Предложете стратегии за ефективно управление на множество проекти и клиенти като фрийлансър, като същевременно поддържате производителността и баланса между работата и личния живот. “

15. Мрежи и студени продажби

Искате да звучите по-убедително пред потенциалните си клиенти? Опитайте този случай на употреба, който ви помага при създаването на контакти и студеното представяне.

Подсказка 1: „Напишете съобщение в LinkedIn, в което поздравявате [професионалисти от бранша/служители на компанията] за тяхната последна статия на тема [споменете темата] и ги молите да се свържат с вас за евентуално сътрудничество, съвети и възможности в бранша за начинаещи. ”

Подсказка 2: „Какво трябва да включа в плана за последващи действия след изпращане на студена оферта, за да се уверя, че тя ще доведе до значимо ангажиране?“

16. Генериране на лийдове

ChatGPT може да промени изцяло играта в подобряването на генерирането на потенциални клиенти, като предоставя стратегии за идентифициране на потенциални клиенти, създаване на привлекателни съобщения за достигане до тях и оптимизиране на процесите за привличане и превръщане на потенциалните клиенти в реални клиенти.

Подсказка 1: „Какви са някои често срещани капани за моята [компания/индустрия] при генерирането на лийдове, които трябва да избягвам, за да подобря резултатите си?“

Подсказка 2: „Моля, предложете някои иновативни тактики за генериране на потенциални клиенти за [вид бизнес], които могат да привлекат качествени потенциални клиенти с ограничен бюджет. “

17. UX и UI

Получете информация за създаването на удобни за ползване интерфейси, подобряването на потребителското преживяване и предоставянето на обратна връзка за елементите на дизайна, за да подобрите използваемостта и ангажираността с този случай на употреба.

Подсказка 1: „Предложете някои техники за геймификация, които мога да добавя към моето [споменете типа на вашето приложение, например приложение за изучаване на езици, приложение за фитнес, приложение за образование]. ”

Подсказка 2: „Можете ли да ми помогнете да измисля идеи за подобряване на достъпността на моя дизайн [опишете проекта/дизайна] за потребители с увреждания?“

18. Наука за данните

ChatGPT може да подпомогне науката за данните, като предлага насоки за анализ на данни, статистическо моделиране, техники за машинно обучение и интерпретиране на резултати, за да стимулира вземането на решения, основани на данни.

Подсказка 1: „Имам набор от данни [опишете набора от данни]. Моля, напишете код за визуализация и проучване на данните. ”

Подсказка 2: „Можете ли да ми помогнете да интерпретирам резултатите от статистическия анализ на модела ми [опишете модела] и да разбера тяхното значение?“

19. Финансово планиране и бюджетиране

ChatGPT може да бъде полезен за потребители, които търсят помощ при финансовото планиране и бюджетиране. Ето как да инструктирате ChatGPT, за да извлечете максимална полза от този случай на употреба:

Подсказка 1: „Предвид настоящия ми доход от [посочете общия доход], разработете далновидна финансова стратегия, която да защити богатството ми от бъдещи икономически несигурности и технологични промени. ”

Подсказка 2: „Можете ли да ми помогнете да преценя нуждите си за пенсиониране въз основа на настоящите ми доходи и начин на живот [опишете доходите и начина на живот]?“

20. Личностно развитие и начин на живот

Получете съобразени с вашите нужди съвети, практически стратегии и мотивационна подкрепа за личностно развитие и начин на живот.

Подсказка 1: „Като майка/баща на малко дете, търся практични съвети за подобряване на качеството на съня, справяне със стреса и поддържане на здравословно хранене. Можете ли да ми предложите някои лесни за прилагане стратегии?“

Подсказка 2: „Разработете план за личностно развитие , който да ми помогне да разбирам и управлявам емоциите си, както и да елиминирам стреса. ”

Прочетете също: 7 безплатни шаблона за AI подсказки за ChatGPT

Потребителски общности на ChatGPT

Преди ChatGPT да революционизира начина, по който получаваме достъп до информация, блоговете, форумите и потребителските общности бяха основните източници за контакти, съвети и идеи. Макар AI да предоставя бързи отговори, често му липсва нюансираната дълбочина, креативност и емоционална интелигентност, които само човешките взаимодействия могат да предложат.

Е, сега имаме AI потребителски общности, които предлагат съвети и помощ за използването на генеративни AI инструменти! Ето някои от тях, които могат да ви бъдат полезни, когато се чувствате в затруднение:

Reddit (r/ChatGPT)

чрез Reddit

Тази активна общност позволява на потребителите да обсъждат и изследват:

Креативни подсказки за ChatGPT

Иновативни начини за използване на ChatGPT

Предизвикателства, ограничения и потенциални подобрения на ChatGPT

Съвместни усилия и примерни проекти на общността ChatGPT за създаване на инструменти, ресурси, експерименти

Технически затруднения

Последни разработки и инструменти на ChatGPT

Форум на общността OpenAI

чрез OpenAI Developer Forum

Този официален форум на OpenAI е идеален за разработчици и изследователи, които искат да си сътрудничат по най-новите постижения в областта на изкуствения интелект. Обсъждайте примери за бизнес употреба на ChatGPT, проекти и интеграция в различни платформи.

Той служи като ценна платформа за тези, които се интересуват от проучването на възможностите на моделите на OpenAI, като GPT-4, и от следенето на най-новите разработки в тази област.

Discord общности

Първоначално създадено за геймърски общности, това приложение за комуникация вече обслужва широк спектър от интереси в областта на изкуствения интелект.

Ето някои популярни общности на ChatGPT Discord:

FlowGPT : С 29 282 членове, това е една от най-големите ChatGPT общности в света. Тя се фокусира върху езиковия модел на ChatGPT и инженеринга на подсказки.

чрез Discord

Learn AI Together : Тази общност от 65 569 членове ви позволява да се насладите на технически въпроси и отговори, уроци, сътрудничества, събития, моделни ботове, машинно обучение и генеративна AI (Midjourney, ChatGPT), като дава възможност на потребителите да обменят идеи по тези теми.

чрез Discord

65% от трафика на ChatGPT идва от YouTube, където се предлагат уроци, примери за употреба, казуси и рецензии за ChatGPT. Потребителите често използват пространството за коментари, за да общуват и да споделят идеи и наблюдения. Изберете от канали като The AI Advantage, AI Uncovered или Great Learning.

Предизвикателства и ограничения на ChatGPT

Макар ChatGPT да може да бъде ваш помощник в процеса на създаване на съдържание и проучване, препоръчваме да държите контрола в свои ръце!

Нека разгледаме някои от рисковете и предизвикателствата на ChatGPT:

Проверка на фактите и точност

Данните за обучение на всеки голям езиков модел могат да съдържат предубеждения, които могат да повлияят на отговорите на AI и да затвърдят стереотипите. По същия начин ChatGPT понякога може да генерира „халюцинации“: невярна или подвеждаща информация.

Например, когато се обсъжда спорна тема като ефективността на дадено медицинско лечение, ChatGPT може да предостави информация от източници с противоречиви мнения или текущи дебати в научната общност.

Контекстуално разбиране

ChatGPT може да има затруднения при разбирането на сложни разговори с много подсказки или при проследяването на дълги и сложни мисловни низове. Може също така да среща затруднения при проследяването на езиковите нюанси, което води до недоразумения и неподходящи отговори.

Да предположим, че започнете разговор за рецепти за готвене и по-късно преминете към обсъждане на политическа тема. В такъв случай ChatGPT може да продължи да отговаря в контекста на готвенето, давайки нерелевантни или объркващи отговори.

Общовалидност

Специфичната за домейна природа на ChatGPT може да ограничи способността му да предоставя експертни знания в специализирани области като медицински съвети или правни консултации.

Да предположим, че искате съвет за подобряване на производителността на работа. ChatGPT може да ви даде общи съвети като „поставяйте цели“ или „създайте списък със задачи“, които са полезни, но не са съобразени с вашата конкретна ситуация или предизвикателства.

Дезинформация

ChatGPT може да бъде злоупотребен за генериране на подвеждащо или вредно съдържание, допринасяйки за разпространението на невярна информация и дезинформация. Ако при обучението му се използват лични данни, AI моделите могат да породят и опасения за нарушаване на правото на неприкосновеност на личния живот.

Когато бъде попитан за актуални новини, ChatGPT може да даде остаряла или неточна информация, ако не е актуализиран с най-новите данни.

Разходи за обучение и въздействие върху околната среда

Обучението и използването на големи езикови модели като ChatGPT изискват значителни изчислителни ресурси и разходи. Те също така изискват големи центрове за данни, които консумират огромно количество електроенергия за своите изчислителни и охладителни системи, което означава, че тяхното въздействие върху околната среда не може да бъде пренебрегнато.

Алтернативни AI платформи

Макар ChatGPT да е най-умното дете в квартала, то не е съвършено. Ето защо е важно да проучите по-широката AI среда, която може да предложи различни възможности и да отговори на някои от ограниченията на ChatGPT.

Ето някои алтернативи на ChatGPT, които може да са по-подходящи за вас.

Gemini

чрез Gemini

Преди известен като Bard, Google го пусна на пазара през февруари 2023 г. в отговор на ChatGPT на OpenAI.

Създаден на базата на голям езиков модел за диалогови приложения (LaMDA) от AI на Google, Gemini е експериментална услуга за разговорна AI, предназначена да обработва и генерира текст с човешко качество, да превежда езици и да дава информативни отговори.

Точките по-долу изброяват какво го отличава от ChatGPT:

Gemini може да обработва информация в реално време , което прави отговорите му по-актуални и точни.

Gemini има мултимодални възможности и може да обработва и генерира текст, код, изображения и аудио, което позволява по-широк спектър от задачи и приложения.

Gemini предлага подобрено разсъждение и разбиране на сложни команди и разсъждения чрез информация, което води до по-подходящи отговори.

Интеграцията с екосистемата на Google дава на Gemini по-добър достъп до Google Search, Google Workspace и други приложения на Google.

Copy. ai

Copy. ai е една от най-добрите алтернативи на ChatGPT за писане. Тя е насочена към фирми, маркетинг специалисти и предприемачи, които искат да интегрират създаването на съдържание в своите бизнес процеси. Тя използва AI-базирани инструменти, за да помага на фирмите с маркетингови текстове, описания на продукти, имейл маркетинг и реклама. Copy. ai поддържа няколко езика, което я прави идеална за фирми и маркетинг специалисти в различни страни и региони.

Claude на Anthropic

Разработен от Anthropic, Claude е голям езиков модел, проектиран за безопасни AI взаимодействия.

чрез Anthropic

Claude 2 е по-известен с лесните си за употреба функции и способността си да води сложни разговори. Моделът се фокусира върху безопасността и съобразяването с човешките ценности и е най-подходящ за общи разговори, бизнес и изследвания.

Отвъд ChatGPT: ClickUp Brain

ChatGPT работи чудесно, но неговата фактическа точност и проучвания оставят да се желае. Той може да „халюцинира“, докато генерира техническа информация, и да представя произволна информация като факти.

Това означава, че той не е най-добрият AI инструмент за организационна структура, защото трябва да напуснете работното си място, за да зададете въпрос на AI. Но ние го поправихме – с ClickUp Brain!

Като вграден AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain може да ви помогне от вашето работно място, да създава планове за проекти, да пише имейли до клиенти, да възлага задачи, да проследява напредъка, да следи крайните срокове и др.

Контекстуалното разбиране на ClickUp Brain се основава на способността му да обработва и анализира огромни количества данни в рамките на едно работно пространство. Чрез разбиране на взаимоотношенията между задачи, проекти, документи и роли на потребителите, той може да предоставя персонализирана информация и препоръки.

Например, ако проектният мениджър попита: „Какви са ключовите резултати за този проект?“, ClickUp Brain ще предостави обобщение въз основа на целите и задачите на проекта.

Получете персонализирани прозрения и препоръки с ClickUp Brain.

Ето какво можете да направите с ClickUp Brain

AI Knowledge Manager

Намалете времето за работа наполовина, като адаптирате ClickUp Brain към всяка роля по ваш избор.

Този инструмент е вашият незаменим помощник за всички въпроси, свързани с работата. Задавайте въпроси за задачите, проектите, документите и хората във вашата компания и получавайте отговори на момента.

AI Knowledge Manager ви помага с:

Търсене и извличане: Бързо намиране на информация от вашите документи и уики страници

Анализ на данни: Анализирайте данните в документите си, като например честотата на грешките или задачите за изпълнение.

Напредък на екипа: Следете напредъка на задачите и проектите на вашия екип.

Получавайте отговори на въпроси, свързани с фирмените уикита, планове и прозрения, и докладвайте проблеми, свързани с продуктите, с AI Knowledge Manager на ClickUp Brain.

AI проектен мениджър

AI Project Manager предлага автоматизирани действия, планиране на подзадачи и автоматично попълване на данни, което ви спестява много време при повтарящи се задачи.

Нека разгледаме неговите функции:

Автоматизация на обобщенията на проектите и актуализациите на напредъка: Уверете се, че актуализациите са точни и отразяват текущото състояние на задачите, документите и напредъка на екипа.

AI-базирани прозрения: Подчертайте важни показатели и индикатори за напредък за задачи, документи и членове на екипа, което ви помага да вземате решения, базирани на данни.

Бъдете информирани с подробни актуализации за напредъка на вашите проекти с AI Project Manager на ClickUp Brain.

AI Writer за работа

Този интегриран инструмент за писане ви позволява да усъвършенствате и да проверите правописа на вашите работни документи, като начални страници, имейли, транскрипти и др.

Ето какво може да прави:

Създавайте таблици: Лесно създавайте информативни таблици за различни цели, като например ревюта на ресторанти или анализ на конкурентите.

Създаване на шаблони: Бързо създавайте шаблони за различни случаи на употреба, задачи, документи и проекти, за да оптимизирате работния си процес.

Транскрипция и обобщаване: Преобразувайте гласови записи в текст и използвайте AI, за да извлечете ключова информация от вашите срещи и клипове.

Отговаряйте на съобщения с генерирани от AI отговори, които съответстват на желания от вас тон, с AI Writer for Work на ClickUp Brain.

Ясно е, че ClickUp е приложението с изкуствен интелект, от което се нуждаете, за да постигнат всички ваши екипи амбициозните ви цели.

Повишете нивото на AI играта си с ClickUp Brain

Надяваме се, че този изчерпателен справочник за ChatGPT ще ви помогне да овладеете изкуството на задаването на въпроси, където добре формулиран въпрос може да отвори вратата към свят, богат на информация!

Въпреки това, трябва да имаме предвид и етичните последствия от използването на ChatGPT. Едно нещо, което трябва да се отбележи тук, е, че платформата предсказва информацията, вместо да я разбира, докато генерира отговори.

За разлика от него, инструментите за управление на проекти на ClickUp AI имат достъп до информация от задачи, документи и други елементи на проекта и могат да я използват, като предоставят по-подходящи и полезни отговори в контекста. Това помага да се разберат нюансите на вашите проекти, задачи и динамиката на екипа, като се предоставят по-персонализирани решения.

Опитайте го, като се регистрирате безплатно в ClickUp!