15-те най-добри алтернативи на ChatGPT за програмиране през 2025 г.

Когато ChatGPT се появи на сцената, това предизвика шок в технологичния свят. Ентусиастите на изкуствения интелект, които се интересуват от програмиране, бяха развълнувани от перспективата за AI асистент, който може да програмира на няколко езика, да отстранява грешките незабавно и да поеме досадната задача по изготвянето на документация.

Въпреки това, когато се запознах по-подробно с възможностите на ChatGPT и разговарях с професионални разработчици, включително с някои приятели от ClickUp, осъзнах, че реалността не е толкова идеална, колкото предполагаше първоначалният ентусиазъм.

Макар ChatGPT да е безспорно мощен, той има своите ограничения, когато става въпрос за задачи, свързани с програмирането.

Като програмист, вероятно и вие сте го осъзнали. Ето защо събрахме мненията на разработчици и технологични експерти, за да ви представим този списък с най-добрите безплатни и платени алтернативи на ChatGPT за програмиране. Да видим как се представят те.

GitHub Copilot – AI партньор за програмиране за завършване на код

Microsoft Copilot – Интегриран AI асистент в продуктите на Microsoft

Amazon CodeWhisperer – предложения за код от изкуствен интелект за разработчици на AWS

CodeT5 – Отворено кодиране и разбиране на код

Tabnine – AI довършване на код за няколко езика

Google Gemini – мултимодален AI с възможности за кодиране

Codeium – Безплатно завършване на код, задвижвано от изкуствен интелект

PolyCoder – Модел за генериране на код с отворен код

AskCodi – AI асистент за кодиране на документация и запитвания

OpenAI Codex – Мощно генериране на код от естествен език

IntelliCode – препоръки за кодиране с помощта на изкуствен интелект в Visual Studio

Replit Ghostwriter – AI довършване на код в Replit IDE

Snyk Code – анализ на сигурността на кода, базиран на изкуствен интелект

Codiga – Асистент за програмиране с анализ на код и фрагменти

Но първо нека разберем защо ChatGPT не винаги е най-добрият асистент за програмиране.

Ограничения на ChatGPT

ChatGPT, въпреки че се захранва от усъвършенстван модел за изучаване на езици (LLM), се базира на данни от онлайн източници, които са ограничени по брой.

Точност и надеждност: Писането на код с ChatGPT може да бъде ненадеждно и да съдържа грешки или неефективности. Програмистите трябва да преглеждат и преписват предложенията. Тази допълнителна стъпка може да ви забави в дългосрочен план, тъй като не можете да се доверите напълно на резултатите.

Ограничено разбиране на контекста: Сложните задачи по програмиране, които изискват дълбоко разбиране на целта на проекта и цялостната архитектура, могат да затруднят ChatGPT. Моделът може да има затруднения при разглеждането на крайни случаи или при безпроблемната интеграция с съществуващи кодови бази.

Липса на креативност и иновации: Макар ChatGPT да е доста добър в изпълнението на повтарящи се задачи, той може да не е най-добрият инструмент за генериране на отлични кодови решения. За проблеми, които изискват нестандартно мислене, ChatGPT не е от голяма полза.

Ограничено съзнание за сигурност: Генерирането на код от ChatGPT може да не дава приоритет на най-добрите практики за сигурност. Разработчиците трябва да бъдат особено внимателни по отношение на потенциалните уязвимости в сигурността, въведени от предложенията.

Притеснения относно пристрастността на данните: Данните, използвани за обучението на ChatGPT, могат да бъдат пристрастни, което може да се отрази в кода му. Това може да доведе до неочаквани проблеми или дори да влоши съществуващите проблеми в кода ви.

Поради тези недостатъци много програмисти търсят други AI инструменти, които работят с различни програмни езици. Тези нови инструменти могат да решават проблеми по по-конкретен начин, в зависимост от нуждите на програмиста.

Алтернативи на ChatGPT за програмиране на един поглед

Ето кратък преглед на 15-те най-добри алтернативи на ChatGPT за програмисти.

15-те най-добри алтернативи на ChatGPT за програмиране

Екипът ни в ClickUp реши да тества тези 15 най-добри алтернативи на ChatGPT и да състави набор от инструменти за програмиране за вас. Ето ги:

1. ClickUp

Започнете да кодирате с ClickUp Генерирайте код с прости инструкции на естествен език с ClickUp Brain

ClickUp е едно от най-комплексните инструменти за управление на софтуерни проекти. То съчетава функции като управление на задачи и спринтове с чат в реално време, управление на документи и персонализирани табла. Това позволява на вашия екип да си сътрудничи безпроблемно, да проследява визуално напредъка и да съхранява цялата информация за проекта в един централен хъб.

Вграденият му многофункционален AI асистент, ClickUp Brain , може да поеме рутинните и повтарящи се задачи, за да ви спести време. Той може да се използва и като AI асистент за кодиране, който генерира предложения за код директно в платформата. Можете да използвате ClickUp Brain, за да генерирате, обобщавате, редактирате или дори да завършите част от кода.

Независимо дали сте заседнали на сложен алгоритъм или се нуждаете от бързо освежаване на синтаксиса, ClickUp Brain може да ви помогне да кодирате по-бързо и по-умно.

ClickUp се интегрира перфектно със системи за контрол на версии, като GitHub и GitLab. Няма да се налага да преминавате от една платформа на друга – всичко е централизирано и лесно достъпно.

Свържете задачите в ClickUp с GitHub commits, branches и pull requests от ClickUp Tasks

С опцията за форматиране на код на ClickUp можете лесно да споделяте фрагменти от код с екипа си в ClickUp Tasks или ClickUp Docs , с подходящо подчертаване на синтаксиса. Това гарантира, че всички са на една и съща страница и се избягва объркване относно функционалността на кода.

Ускорете доставката на софтуер с Sprint Dashboards

При големи проекти за програмиране трябва да сте в течение с всичко. ClickUp Dashboard, в комбинация с платформата за управление на екипни проекти ClickUp Software, предоставя информация в реално време за напредъка на проекта и производителността на екипа.

С помощта на тези инструменти екипите за разработка могат да идентифицират препятствията на ранен етап, да коригират разпределението на ресурсите според нуждите и да гарантират, че ще изпълнят задачите си навреме и в рамките на бюджета.

Най-хубавото е, че тази платформа им позволява да добавят персонализирани полета към задачите за всички проекти за програмиране. Те могат да проследяват подробности като използваните езици за програмиране, състоянието на прегледа на кода или дори идентификаторите на бъгове. Всичко може да се персонализира според конкретните нужди, което улеснява управлението на софтуерни проекти.

?Научете повече: Как да напишете по-добър доклад за грешки?

ClickUp предлага и над 1000 шаблона за различни случаи на употреба. Например, шаблонът за разработка на софтуер на ClickUp обединява всичко необходимо за гладкото изпълнение на проекти за разработка на приложения на едно централно място.

Изтеглете този шаблон Управлявайте процеса на разработване на приложения с шаблона за разработка на софтуер на ClickUp

Това означава, че всички ваши екипи, от продуктовия и дизайнерския до инженерния и този за осигуряване на качеството, могат да работят заедно без усилие. Нужен ви е само един инструмент, за да управлявате всичко – от изграждането на продуктовата ви пътна карта и осигуряването на навременното доставяне на критични функции до отстраняването на бъгове.

Шаблонът е и изключително гъвкав. Можете да изберете различни начини за управление на проекти (като Scrum или Kanban) в зависимост от това, което работи най-добре. Освен това ви позволява да създавате персонализирани етикети за задачи. Например, използвайте етикети като „Ню Йорк“ или „Калифорния“ за местоположението на проекта и „V1. 0“ или „V2. 0“, за да обозначите към коя версия принадлежи дадена функция или бъг. По този начин ClickUp се адаптира към вашия конкретен работен процес, а не обратното.

Можете да избирате измежду над шест вида изгледи, за да следите напредъка, като списъци, табла, календари и дори мисловни карти. Това важи дори за статуса на задачите – има над 16 опции, от които да избирате! Това помага на всички в екипа да разберат точно какво се случва с даден проект и държи всички информирани.

Най-добрите функции на ClickUp

📮ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може би не разполагат с безпроблемната, контекстуална интеграция, която би накарала потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за разговори. Например, може ли изкуственият интелект да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текстов подкана от потребителя? ClickUp Brain може!

Ограничения на ClickUp

Мобилната версия няма някои функции, които са налични в десктоп версията.

Въпреки че ClickUp University е посветено на това да ви научи как да използвате ClickUp по най-добрия възможен начин, новите потребители могат да намерят платформата за прекалено сложна поради многото й функции и стръмната крива на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9700 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (3900+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Лесността на употреба е абсолютно невероятна. ClickUp е изключително лесен не само за потребителите, но и за целия екип. Също така е много лесен за персонализиране, за да се извлече максимална полза от него. Има невероятно количество ClickApps (плъгини/добавки) и интеграции с всичко – от персонализирани полета, връзки/зависимости, календари, имейли и други интеграции. Моите фаворити са автоматизациите и вградената AI помощ.

Лесността на употреба е абсолютно невероятна. ClickUp е изключително лесен не само за потребителите, но и за целия екип. Също така е много лесен за персонализиране, за да се извлече максимална полза от него. Има невероятно количество ClickApps (плъгини/добавки) и интеграции с всичко – от персонализирани полета, връзки/зависимости, календари, имейли и други интеграции. Моите фаворити са автоматизациите и вградената AI помощ.

2. GitHub Copilot

чрез GitHub Copilot

GitHub Copilot е AI инструмент за програмиране, който оправдава името си. Когато започна да пиша код, той предлага цялостни редове или дори блокове код, които пасват на контекста.

Ето как ви спестява безброй часове писане на шаблонни кодове и търсене на подробности за синтаксиса.

Най-хубавата част? Въпреки че той може да ви предложи различни опции, вие все пак имате крайния контрол да изберете най-подходящата за ситуацията.

Експертът по AI кодиране поддържа и няколко езика, включително Python, Javascript, Ruby и C++. Той автоматично генерира коментари и документация за кода, който пишете. Това помага на останалата част от екипа да има лесен достъп до кода.

GitHub поддържа функции като генериране на документи и взаимодействие на естествен език, които могат да помогнат за подобряване на ефективността на разработчиците.

Най-добрите функции на GitHub Copilot

Използвайте поддръжката за pull request, за да генерирате автоматично AI-базирани тагове и описания, което улеснява разбирането и прегледа на промените в кода.

Насладете се на удобството на интегриран интерфейс с командна линия (CLI) в Copilot, който ви позволява да се справяте с обичайните задачи по разработката, без да излизате от интегрираната си среда за разработка (IDE).

Генерирайте код с GPT-4 по-бързо и по-ефективно

Ограничения на GitHub Copilot

Може да има затруднения с комплексни задачи по програмиране, които изискват дълбоко разбиране на цялостната архитектура и цел на проекта.

Генерираният код може да не дава приоритет на най-добрите практики за сигурност

Цени на GitHub Copilot

Безплатно

Екип: 4 $/потребител на месец

Предприятие: 21 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (135+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за GitHub Copilot?

Github copilot повишава ефективността и производителността на екипа за разработка, тъй като е напълно персонализиран и съобразен с уменията на разработчиците. В зависимост от контекста, той предлага методи, функции, променливи и дори цялостни блокове код. Той предлага по-адаптивен и по-добър код. Интеграцията с различни приложения е лесна.

Github copilot повишава ефективността и производителността на екипа за разработка, тъй като е напълно персонализиран и съобразен с уменията на разработчиците.

В зависимост от контекста, той предлага методи, функции, променливи и дори цялостни блокове код. Той предлага по-адаптивен и по-добър код. Интеграцията с различни приложения е лесна.

3. Microsoft Copilot

чрез Microsoft Copilot

Microsoft Copilot е ценно допълнение към вашия набор от инструменти за разработчици, особено ако кодирате в средата за разработка на Microsoft. Интеграцията му с екосистемата на MS елиминира необходимостта от преминаване към друга платформа или изучаване на нови интерфейси.

Функцията за качване на файлове на Copilot му позволява да анализира съществуващия ви код на няколко езика, включително Python, JavaScript, Java, C++, HTML и CSS. Този анализ подобрява разбирането на Copilot за вашия проект, което води до по-релевантни предложения и помощ при бъдещи взаимодействия.

Важно е да се отбележи, че Copilot дава приоритет на поверителността на данните. След анализ, качините от вас файлове и тяхното съдържание се изтриват автоматично, което гарантира сигурността на вашия код.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Проучете алтернативни начини за решаване на проблема, като се насърчавате да обмислите различни подходи.

Достъп до нови библиотеки, рамки и конвенции за кодиране, за да се включи тази информация в предложенията, така че кодът да остане актуален.

Ограничения на Microsoft Copilot

Предлаганите предложения могат да бъдат прекалено сложни и по-трудни за разбиране от кода, който разработчикът може да напише сам.

Цени на Microsoft Copilot

Безплатно

Microsoft Copilot Pro: 20 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (59+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot?

Лично аз го обожавам. За мен става въпрос по-скоро за подобряване на производителността, отколкото за генериране на сложен код, който бих предпочел да напиша сам, за да съм напълно сигурен. За мен е доста добър за: генериране на тестови случаи. Често предлага крайни случаи за моите единични тестове, които иначе бих пропуснал. завършване на редове (това е като супермощен IDE, който вместо да предлага функции, може да завърши целия ред с параметрите).

Лично аз го обожавам. За мен става въпрос по-скоро за подобряване на производителността, отколкото за генериране на сложен код, който бих предпочел да напиша сам, за да съм напълно сигурен. За мен е доста добър за:

генериране на тестови случаи. Често предлага крайни случаи за моите единични тестове, които иначе бих пропуснал.

завършване на редове (това е като супермощен IDE, който вместо да предлага функции, може да завърши целия ред с параметрите).

4. Amazon CodeWhisperer

чрез Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer е всичко, от което се нуждаете, за да се справите с проектите си в AWS. Това е AI инструмент, обучен да създава код, използвайки отворен код и кодови библиотеки на Amazon.

Просто напишете ясни коментари на естествен език, описващи какво искате да постигнете, и CodeWhisperer ще ги превърне в реален код. Можете да се съсредоточите върху „какво“ – функционалността, която искаме да изградим – и да оставите CodeWhisperer да се погрижи за „как“ – конкретния код, необходим за използване на AWS услугите.

CodeWhisperer работи с вашите съществуващи инструменти за разработка, като JetBrains и VS Code.

След настройката той анализира кода ви в реално време, предлага помощ при писането на нов код, подобрява съществуващия код и дори проверява качеството му.

Повишавайки производителността на разработчиците и търсейки подходящия код или библиотека с функционални извиквания, CodeWhisperer предлага опции, които се интегрират перфектно с AWS услугите.

Най-добрите функции на Amazon CodeWhisperer

Дайте приоритет на сигурността. Предлаганият код често включва най-добри практики за осигуряване на сигурността на облачните приложения.

Достъп до примери за код, които демонстрират как да взаимодействате с услугата, ускорявайки процеса на обучение

Маркирайте или филтрирайте предложения за код, които приличат на публично достъпен код

Ограничения на Amazon CodeWhisperer

Необходим е пълният контекст, за да се генерира най-точният код

Отличава се в облачното разработване и AWS интеграцията, но може да не е толкова гъвкав за задачи по програмиране с общо предназначение в сравнение с някои други AI асистенти за програмиране.

Цени на Amazon CodeWhisperer

Безплатно

Оценки и рецензии за Amazon CodeWhisperer

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Amazon CodeWhisperer?

Лесна интеграция с редактори на код и точни отговори.

Лесна интеграция с редактори на код и точни отговори.

5. CodeT5

чрез CodeT5

Мащабните проекти за разработка на софтуер могат да станат досадни, тъй като постоянно се добавят нови функции. CodeT5 отговаря на това предизвикателство, като служи като интелигентен асистент за кодиране.

Създаден на базата на обширна база данни с съществуващ код, CodeT5 използва „унифицирана архитектура на предварително обучен енкодер-декодер, разпознаваща идентификатори“. Този сложен дизайн му позволява да разбира и обработва специфични за кода елементи (като имена на променливи и идентификатори на функции), докато кодира входните данни и декодира изходните, подобрявайки способността му да генерира релевантен и синтаксично правилен код.

С CodeT5 можете да опишете сложни проблеми или желани функционалности на естествен език. След това инструментът се опитва да преведе описанието ви в работещ код, дори и за сложни задачи. Тази възможност значително намалява времето за разработка, което ви позволява да се съсредоточите върху основните цели на проекта си, вместо да се затрупвате с подробностите по изпълнението.

Най-добрите функции на CodeT5

Обобщете кода в по-прости обяснения

Превърнете инструкциите на естествен език в реален код за най-сложните задачи

Превеждайте код от един език на друг

Извършвайте точно откриване на дефекти в кода и откриване на клони

Ограничения на CodeT5

По-добър за генериране на код, отколкото за отстраняване на грешки

Възможностите се развиват, но може да има ограничения в сравнение с по-утвърдените AI асистенти за програмиране.

Цени на CodeT5

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CodeT5

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за CodeT5?

Няма налични отзиви

6. Tabnine

чрез Tabnine

Tabnine е интелигентен помощник за програмисти, който прави кодирането по-бързо и по-лесно. Това е супермощен асистент за автодопълване, който може да чете мислите ви, поне тези, свързани с кодирането.

Той запомня начина, по който кодирате, и предлага начини да го подобрите, като същевременно поддържа кода ви безопасен и сигурен.

Написването на единични тестове, за да проверите дали кодът ви работи правилно, може да отнеме много време. Tabnine може да автоматизира тази задача, като предлага подходящи единични тестове за вашия код. Поддържа много популярни езици за програмиране, така че можете да продължите да използвате любимите си.

Най-добрите функции на Tabnine

Натиснете Tab или Enter, за да приемете предложения фрагмент от код.

Използвайте коментари, инсталирани библиотеки и отворени файлове, за да разработвате и усъвършенствате резултатите от попълването на код.

Персонализирайте поведението на Tabnine при кодиране според вашите предпочитания, като настроите броя на показваните предложения и активирате или деактивирате конкретни функции.

Ограниченията на Tabnine

Може да предоставя неправилни предложения за код, които изискват ръчна корекция.

Възможностите може да имат ограничения при по-сложни проекти

Цени на Tabnine

Безплатно завинаги

Предимства: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tabnine

G2: 4. 2/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Tabnine?

Бързо се адаптира към моя стил и формати на кодиране, като се актуализира, за да се съобрази с дефинираните от мен променливи и функции. Бързо екстраполира посоката, в която се развива кода ви, и предлага контекстуални предложения. Ускори времето ми за разработка и ми помогна да науча нови езици. Харесва ми също, че работи с всяка IDE.

Бързо се адаптира към моя стил и формати на кодиране, като се актуализира, за да се съобрази с променливите и функциите, които съм дефинирал. Бързо екстраполира посоката, в която се движи кода ви, и предлага контекстуални предложения. Ускори времето ми за разработка и ми помогна да науча нови езици. Харесва ми също, че работи с всяка IDE.

7. Google Gemini (по-рано известен като Bard)

чрез Google

Ако търсите усъвършенстван двигател за генериране на код, Gemini не е това, което търсите. Той е по-скоро супермощен изследователски асистент, специално предназначен за програмисти.

Заседнали сте на труден бъг или алгоритъм? Можете да стартирате Gemini и да обясните проблема. Той се гмурва в дълбините на интернет, изваждайки подходяща документация, примери за код и дори дискусии по подобни проблеми.

Той може също да генерира код на над 20 програмни езика и да превежда инструкции на обикновен език в работещ код. Можете да използвате Gemini, за да поправите синтаксисни и логически грешки в съществуващ код. Способността на изкуствения интелект да генерира и обяснява код може да бъде полезна за учене, създаване на прототипи и документиране на проекти.

Интеграцията с други услуги на Google, като Docs и Drive, ви позволява да включите кодирането на Gemini в работните си процеси безпроблемно. Той също така има достъп до огромната база данни на търсачката на Google, която е истинска мина от информация.

Най-добрите функции на Google Gemini

Пренапишете съществуващия код, за да го модернизирате

Предложете алтернативни решения за кодиране, които не сте обмисляли

Превеждайте код от един програмен език на друг без усилие

Ограниченията на Google Gemini

Кодът, написан от изкуствен интелект, може да се наложи да бъде прегледан и коригиран от човек

Притеснения за поверителността и сигурността при споделянето на чувствителен код, тъй като Gemini използва чат входове за обучение на своя модел

Цени на Google Gemini

Безплатно

Google Geminiratings и рецензии

G2: 4. 4/5 (139+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Gemini?

Много съм впечатлен от възможностите на gemini 1. 5 pro ai studio. Създадох напълно функционална игра „змия" на Python с настройки за промяна на цвета и скоростта на змията, без да знам нищо за програмирането, макар че за всяка промяна бяха необходими няколко стъпки. Чудя се дали можем да създадем още по-сложни игри като Tetris или други, ако му кажем да прави всичко стъпка по стъпка [sic].

Много съм впечатлен от възможностите на gemini 1. 5 pro ai studio. Създадох напълно функционална игра „змия“ на Python с настройки за промяна на цвета и скоростта на змията, без да знам нищо за програмирането, макар че за всяка промяна бяха необходими няколко стъпки. Чудя се дали можем да създадем още по-сложни игри като Tetris или други, ако му кажем да прави всичко стъпка по стъпка [sic].

Рецензия в Reddit

8. Codeium

чрез Codeium

Codeium предлага набор от функции и планове, които могат да се персонализират според нуждите на отделни лица, екипи и предприятия.

Той поддържа над 70 програмни езика и се интегрира с различни IDE, включително Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS и Android.

Можете да генерирате едноредов и многоредов код с множество предложения. Codeium включва интелигентна функция за търсене, която помага на разработчиците да намират и използват API по-ефективно.

Codeium остава фаворит на програмистите заради несравнимата си точност, като превъзхожда конкуренти като GitHub и Tabnine.

Най-добрите функции на Codeium

Осигурете съответствие с SOC2 Type 2, за разлика от повечето други AI асистенти за програмиране

Използвайте контекста, за да получите предложения за подходящи кодови блокове, функционални повиквания и дефиниции на променливи, които съответстват на структурата и стила на кодиране на вашия проект.

Анализирайте кода си и получите предложения за потенциални тестови случаи, ускорявайки процеса на писане на тестове и подобрявайки тестваемостта на кода си.

Ограничения на Codeium

Отличен в завършването на код, но може да не предлага същото ниво на помощ при отстраняването на сложни логически грешки

Цени на Codeium

Безплатно завинаги

Екип: 12 $/месец на място

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Codeium

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Codeium?

Codeium е много лесен за използване и дава наистина полезни предложения. Тъй като всичко е на място, той е супер бърз, дори като дистанционен работник, това е незабележимо.

Codeium е много лесен за използване и дава наистина полезни предложения. Тъй като всичко е на място, той е супер бърз, дори и като дистанционен работник, това е незабележимо.

9. PolyCoder

PolyCoder е с отворен код, подобно на някои други инструменти в този списък. Въпреки това, за разлика от другите, той се развива постоянно.

Това е голям езиков модел, базиран на трансформатор, с 2,7 милиарда параметри, разработен от изследователи от университета Карнеги Мелън. Това го прави един от най-големите усъвършенствани AI модели за генериране на код. Големият размер на модела позволява на PolyCoder да генерира висококомплексен и точен код на 12 програмни езика.

Той беше обучен на базата на разнообразен набор от данни, което позволи на PolyCoder да научи общи модели и структури в различни езици и да генерира висококачествен код.

PolyCoder използва усъвършенствани алгоритми за генериране на код от описания на естествен език. Може да се използва за автоматични задачи по преглед на код. Тъй като това е AI инструмент с отворен код, разработчиците могат да настройват и персонализират модела за своите случаи на употреба и приложения.

Най-добрите функции на PolyCoder

Възползвайте се от колективните знания на общността по програмиране, която предлага постоянно развиващ се набор от предложения за код и възможности за обучение.

Идентифицирайте повтарящи се блокове код и предложете начини за пренаписването им

Ограничения на PolyCoder

По-подходящ за завършване на код и обучение, отколкото за отстраняване на сложни логически грешки

Цени на PolyCoder

Безплатно

Оценки и рецензии за PolyCoder

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. AskCodi

чрез AskCodi

Интересувате се от виртуална платформа за програмисти, където можете да задавате въпроси, да търсите и предлагате помощ и да общувате с други ентусиасти в областта на програмирането? Разгледайте AskCodi.

AskCodi намалява бариерите за навлизане в софтуерното разработване, което улеснява по-широк кръг от хора да проучат кариери в тази област.

Този AI инструмент може да подобри опита на разработчиците, като автоматизира различни задачи по програмиране и предоставя обратна връзка и поддръжка в реално време. Той може да генерира код на различни езици за програмиране, включително Python, Java, HTML, CSS, JavaScript и други.

Той предлага създател на единични тестове и създател на тестове с Cucumber за основните езици, което спестява на разработчиците времето да пишат тестове сами.

Тази общност е безплатна за ползване и се управлява от доброволци, които са запалени по програмирането.

Най-добрите функции на AskCodi

Интегрирайте с любимите си IDE като Visual Studio Code, JetBrains и Atom

Използвайте инструменти като DocString, Code Explainer и C# Comments, за да разберете кода и да създадете документация.

Опростете генерирането на код и отстраняването на грешки с вградени приложения като Code Generator, Code Refractor, Code Fixer и др.

Ограничения на AskCodi

Потребителите трябва да предоставят ясни и точни инструкции, за да получат най-добри резултати. Сложните инструкции може да не доведат до добри резултати.

Цени на AskCodi

Безплатно

Премиум: 9,99 $/потребител на месец

Ultimate: 29,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за AskCodi

G2: 4,8/5 (84+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за AskCodi?

Имам много малко, почти никакъв опит в програмирането извън общия курс по информационни системи в колежа. Codi ми позволи да помагам с проекти за табла и данни, с които никога не бих могъл да се справя. С натоварените технологични екипи Codi ми позволи да поема част от натоварената работа на нашите програмисти и да се заемам с по-малки задачи, които могат да бъдат изпълнени от други членове на екипа.

Имам много малко, почти никакъв опит в програмирането извън общия курс по информационни системи в колежа. Codi ми позволи да помагам с проекти за табла и данни, с които никога не бих могъл да се справя. С натоварените технологични екипи Codi ми позволи да поема част от натоварената работа на нашите програмисти и да се заемам с по-малки задачи, които могат да бъдат изпълнени от други членове на екипа.

11. OpenAI Codex

чрез OpenAI Codex

Програмистите често се затрудняват да намерят съществуващ код (библиотеки, API или функции) за решаване на конкретни проблеми. Това може да бъде отнемащо време препятствие, особено за начинаещите. OpenAI Codex се отличава в тази стъпка, като предлага подходящи фрагменти код на тези езици, което прави кодирането по-бързо и по-достъпно.

Той оптимизира кодирането, като намалява необходимостта от проби и грешки с множество фрагменти код. Позволява ви да се съсредоточите върху описанието на проблема и след това да генерирате решение. Макар и да не е безупречен, Codex може значително да подобри ефективността ви при кодирането, като ви предоставя подходящ код въз основа на вашите данни.

Той разбира над дузина езика, включително JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript и дори Shell скриптове. Но е особено силен в Python.

Най-добрите функции на OpenAI Codex

Превеждайте сложни функционалности в реален код

Елиминирайте пробите и грешките чрез директно генериране на код, което ви освобождава време за решаване на проблеми.

Породи нови идеи, като генерираш код за функционалности, които може би не си обмислял

Ограничения на OpenAI Codex

Може да са необходими допълнителни инструменти или експертиза за справяне със сложни логически грешки

Цени на OpenAI Codex

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OpenAI Codex

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за OpenAI Codex?

Свикнал съм с програмиране на AI като Github Copilot, които не поддържат R. Днес получих бета достъп до Codex и съм впечатлен. Той разбира R, без дори да му се казва, че използвате R.

Свикнал съм с програмирането на AI като Github Copilot, които не поддържат R. Днес получих бета достъп до Codex и съм впечатлен. Той разбира R, без дори да му се казва, че използвате R.

12. IntelliCode

чрез IntelliCode

Работата с големи кодови бази може да отнеме много време, особено при търсенето на подходящи функции или фрагменти от код.

Intellicode предоставя реални примери за това как други разработчици са използвали конкретни API функции, което улеснява изучаването и използването на нови API.

Той използва машинно обучение, за да анализира моделите на кода и да подреди най-подходящите предложения за завършване на кода в горната част на списъка на IntelliSense. Това ви спестява време в сравнение с ръчното претърсване на списъка.

Той се интегрира безпроблемно в съществуващия ви работен процес, предвижда вашите изисквания, докато пишете, и предлага интелигентно попълване на кода едновременно.

Най-добрите функции на IntelliCode

Генерирайте подходящи функции и фрагменти от код в рамките на вашия проект или външни препратки, което ви спестява време за ръчно проучване.

Идентифицирайте възможности за рефакториране на повтарящи се блокове код, като насърчавате по-чисти и по-лесни за поддръжка кодови бази.

Научава вашия стил на програмиране и предпочитания с течение на времето, предлагайки допълнения, които съответстват на начина, по който обикновено пишете код, като по този начин създава персонализирано преживяване.

Ограничения на IntelliCode

Работи само с Visual Studio IDE

Поддържа само ограничен брой езици за програмиране

Цени на IntelliCode

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IntelliCode

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за IntelliCode?

„Подобренията в IntelliCode не се отнасят само до попълването на изрази. IntelliCode също така предоставя насоки за най-подходящото претоварване за този API, като се има предвид текущия контекст на кода. Няма повече излишно превъртане!"

„Подобренията в IntelliCode не се отнасят само до попълването на изрази. IntelliCode предоставя и насоки за най-подходящото претоварване за дадения API, като се има предвид текущия контекст на кода. Няма повече излишно превъртане!“

13. Replit Ghostwriter

чрез Replit Ghostwriter

Този AI-базиран асистент за програмиране подобрява вашия опит в програмирането, като автоматизира повтарящи се задачи, обяснява сложен код и генерира нов код. Той също така подчертава всеки блок код и го обяснява стъпка по стъпка на прост английски език, което улеснява разбирането на непознат код.

Той може да генерира цялостни програми въз основа на прости команди на естествен език, което улеснява създаването на нов код или модифицирането на съществуващ код.

Replit е проектиран да бъде достъпен на всяко устройство и се интегрира безпроблемно с онлайн IDE, което поддържа незабавно хостинг и разгръщане на проекти. Като цяло, този инструмент има за цел да направи кодирането по-бързо, по-лесно и по-приятно, като използва AI за обработка на рутинни задачи и предоставя помощ на експертно ниво.

Най-добрите функции на Replit Ghostwriter

Опишете промените, които искате да направите в даден код, и Replit ще го пренапише с тези промени.

Сътрудничество с други програмисти за работа по проекти в реално време

Получете персонализирана помощ за задачи като обясняване на сложен код, генериране на тестови случаи и предлагане на архитектура на приложения

Ограничения на Replit Ghostwriter

Не винаги е точен или полезен за сложни задачи по програмиране

Има ограничения за използването на безплатната версия

Цени на Replit Ghostwriter

Стартър : безплатен

Основна цена: 20 долара на месец на потребител

Екипи: 40 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Replit Ghostwriter

G2: 4. 4/5 (29+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Replit Ghostwriter?

Най-доброто нещо в Replit е, че е изцяло уеб-базиран и можете да имате достъп до целия си код отвсякъде. Най-хубавото е, че предлага както среда за програмиране, така и хостинг. Поддържа и групи, така че можем да работим с екипа си и да сътрудничим помежду си.

Най-доброто нещо в Replit е, че е изцяло уеб-базиран и можете да имате достъп до целия си код отвсякъде. Най-хубавото е, че предлага както среда за програмиране, така и хостинг. Поддържа и групи, така че можем да работим с екипа си и да си сътрудничим.

14. Snyk Code

чрез Snyk Code

Snyk Code помага в борбата със скритите слабости и уязвимости в кода, за да направи кодирането по-безопасно.

Той действа като кула за сигурност, сканирайки кода ви за известни уязвимости и потенциални слабости. Този проактивен подход ви помага да идентифицирате и отстраните проблеми със сигурността, позволявайки ви да доставяте по-сигурен и надежден код с увереност.

Snyk Code поддържа широк спектър от езици за програмиране и се интегрира директно в IDE и работните процеси за разработка. Той ви позволява да намирате и отстранявате уязвимости, докато кодирате, без да прекъсвате процеса на разработка.

Освен че идентифицира уязвимостите, инструментът дава стъпка по стъпка инструкции, които ви помагат бързо да отстраните проблемите.

Най-добрите функции на Snyk Code

Персонализирайте сканирането според конкретните изисквания на проекта и най-добрите практики за сигурност

Получавайте ясни доклади и препоръки за отстраняване на идентифицирани уязвимости

Ограничения на Snyk Code

Той проверява за известни слабости, но може да има напълно нови трикове, които атакуващите използват и които той не може да спре.

Цени на Snyk Code

Безплатно завинаги

Екипи: 25 $/продукт на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Snyk Code

G2: 4,5/5 (118+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Snyk Code?

Когато започнах да използвам Snyk, намерих докладите за полезни, но все още твърде лесни за игнориране. Затова добавих Snyk, за да създам пипалини за отказ на сборки, които включват уязвимости с висок риск. Snyk сега е още по-добър и ме предупреждава, още преди да обединя моите pull заявки. В свят, в който времето от обявяването на уязвимостта до използването на експлойта намалява бързо, е лудост да не се използва такава услуга. Snyk е най-добрият инструмент, който съм намирал в тази област.

Когато започнах да използвам Snyk, намерих докладите за полезни, но все още твърде лесни за игнориране. Затова добавих Snyk, за да създам пипалини за отказ на сборки, които включват уязвимости с висок риск. Snyk сега е още по-добър и ме предупреждава, още преди да обединя моите pull заявки. В свят, в който времето от обявяването на уязвимостта до използването на експлойта намалява бързо, е лудост да не се използва такава услуга. Snyk е най-добрият инструмент, който съм намирал в тази област.

15. Codiga

чрез Codiga

Codiga е инструмент за статичен анализ на код, базиран на изкуствен интелект, който можете да използвате в различни среди за разработка, включително VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab и Bitbucket.

Инструментът предлага редица функции, които ви помагат да подобрите качеството и сигурността на кода. Само за пет минути можете да създадете свои собствени правила за статичен анализ на код или да приложите правилата, налични в Codiga Hub.

Анализът на Codiga обхваща ключови стандарти за сигурност като OWASP 10, MITRE CWE и SANS/CWE Top 25. Той може автоматично да поправи уязвимости и проблеми с кодирането с едно кликване.

Най-добрите функции на Codiga

Достъп до обширна библиотека с проверени кодови блокове, предоставени от кодиращата общност

Намерете бързо подходящи фрагменти от код, като използвате ключови думи или описания на желаната функционалност.

Разгледайте добре написани фрагменти от код, които могат да бъдат ценен инструмент за обучение за програмисти, които са нови в конкретни функционалности.

Ограничения на Codiga

В огромната библиотека някои фрагменти може да не са актуализирани за най-новите библиотеки или рамки.

Редки или нишови функционалности може да имат ограничено представяне в библиотеката с фрагменти от код.

Цени на Codiga

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Codiga

G2: 4. 6/5 (21+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Codiga?

Напълно без ръчно участие. Всичко се случва на заден план и можете да преглеждате състоянието на кода си, когато ви е удобно. Предпочитам подхода, базиран на облак, в сравнение с локалната инсталация на инструмент за форматиране на код, тъй като той се подобрява постоянно, без да се налага да се занимавате с ъпгрейд на вашата машина.

Напълно без ръчно участие. Всичко се случва на заден план и можете да преглеждате състоянието на кода си, когато ви е удобно. Предпочитам подхода, базиран на облак, в сравнение с локалната инсталация на инструмент за форматиране на код, тъй като той се подобрява постоянно, без да се налага да се занимавате с ъпгрейд на вашия компютър.

Подобрете начина, по който кодирате

Разгледахме много алтернативи на ChatGPT за програмисти, предназначени да улеснят програмирането и да ви помогнат да мислите нестандартно. Тези AI асистенти се базират на превъзходни големи езикови модели и могат да направят процеса на програмиране по-гладък и по-приятен.

Най-добрият инструмент за вас зависи изцяло от това как обичате да кодирате и от какъв вид помощ се нуждаете. Защо не опитате няколко различни и не видите кой от тях прави кодирането по-малко стресиращо и ви помага да измислите още по-добри идеи?

Инструменти като ClickUp предлагат едно място за вашите съвместни проекти за разработка на софтуер, което улеснява съвместната работа на програмисти, дизайнери и проектни мениджъри. Имате нужда от помощ с кода си? Заседнали сте на тест, който проверява кода ви за грешки? Искате да сте сигурни, че всички в екипа ви са в течение? ClickUp Brain може да ви помогне с всичко това!

Най-хубавата част? ClickUp се адаптира не само към вашия стил на програмиране, но и към вашите уникални работни процеси.

Готови ли сте да създавате по-чист код без грешки по-бързо?

Регистрирайте се в ClickUp още днес !