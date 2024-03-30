Овладяване на концепциите за промптиране: 10-те най-добри курса по промпт инженеринг, за да извлечете максимума от LLM

За много от нас, ентусиастите, които обичат технологиите, първият ни досег с промптовете беше свързан с неудобни взаимодействия с ранните интелигентни чатботове като Eviebot. ?

Но през последното десетилетие внезапно се озовахме в свят на големи езикови модели (LLM) и инструменти за разговорна изкуствена интелигентност, които не са предварително конфигурирани с отговори, а генерират резултати въз основа на качеството на нашите подсказки.

Например, имаме LLM като ChatGPT, които с правилно проектирани подсказки не само поддържат интелигентни разговори, но и помагат за решаването на проблеми както в бизнеса, така и в личния живот.

Така че, да – за да помогнете на системите, задвижвани от изкуствен интелект, да разкрият истинския си потенциал, ви е необходимо задълбочено разбиране на инженеринга на подсказки (или подсказване). Въвеждането на подходящи подсказки в LLM може да ограничи проблемите с взаимодействията с изкуствен интелект, подобрявайки контекста и качеството на отговорите. В този наръчник ще ви помогнем да:

Овладейте еволюцията на промпт инженеринга и концепциите, специфични за различните роли.

Разгледайте 10-те най-добри курса по промт инженеринг, за да научите търсени умения.

Достъп до безплатни ресурси и трикове за генериране на знания

Какво е инженеринг на подсказки?

В основата си програмирането на подсказки е внимателен процес на създаване на език за въвеждане, който извлича ясни и по-конкретни отговори от езикови модели на изкуствен интелект като GPT-3 и GitHub Copilot.

Защо тогава има толкова голям интерес към специализирани курсове за нещо толкова просто?

Виждате ли, AI моделите имат различни подходи за обработка и интерпретация на данни – те произвеждат желания резултат само когато са ръководени от ясни инструкции, т.е. подсказки.

Например, опитайте да дадете на ChatGPT следния промпт: Напишете мотивационно писмо за току-що дипломиран студент, който търси работа като анализатор на данни в IBM. Този промпт има много неясни области, които подлежат на интерпретация, като например: Какъв дипломиран студент? Би ли подхождал всеки езиков стил?

Решението е по-подробни подсказки, като например: Напишете мотивационно писмо за току-що дипломиран компютърен специалист, който търси работа като анализатор на данни в IBM. Пишете кратко и професионално и споменете университетските постижения на кандидата.

Разгадаване на промптовете: Еволюцията на промпт инженеринга

Програмирането на команди е дълбоко вкоренено в обработката на естествен език (NLP) и машинно обучение (ML). Нека разгледаме неговото развитие през четири фази:

Ранни NLP: В средата на 20-ти век AI системите, базирани на правила (които използваха предварително зададени правила за изчисления и вземане на решения), се сблъскваха с езиковите нюанси. Алгоритмите нямаха солидната основа, необходима за навигация в сложността на човешкия език. Преход към ML: В края на 20-ти и началото на 21-ви век станахме свидетели на революция, основана на данни. Машинното обучение даде възможност за създаването на гъвкави AI модели, които могат да обработват език. Въпреки това, разбирането на контекста и дългите текстове останаха пречка. Триумфът на Transformer: Изследователската статия от 2017 г., озаглавена Изследователската статия от 2017 г., озаглавена Attention is All You Need (Вниманието е всичко, от което се нуждаете) , представи архитектурата за дълбоко обучение Transformer, способна да обработва огромни количества данни и да улавя сложни модели. Тя позволи на моделите да анализират текст, да различават думи с много значения и да обработват фрази в контекста на околните думи. GPT на OpenAI: Пускането на GPT-3 на OpenAI през 2020 г. постави инженеринга на подсказки в центъра на вниманието. Макар ChatGPT да може да генерира лесни за разбиране отговори, той не може да мисли като човек, така че съществува риск от субективност, дезинформация и пристрастия в отговорите му, особено при слаби подсказки.

Съществената роля на инженера по промпти [и как курсовете помагат]

Ролята на инженерите по промптове е да изследват пълния потенциал на моделите за изкуствен интелект и LLM. Те са специализирани в създаването и усъвършенстването на промптове и инструкции, като помагат за генерирането на точни отговори за различни случаи на употреба. Това изисква дълбоко разбиране за това как различните модели за изкуствен интелект реагират на променящи се входни данни – итеративният подход помага на инженерите по промптове да анализират моделите и параметрите на изхода на изкуствения интелект.

Тъй като специфичните нюанси на промптовете могат да се различават в зависимост от AI инструментите, успехът в тази роля зависи от това колко бързо адаптирате уменията си към различни AI модели и максимизирате тяхната ефективност.

За щастие, подходящите курсове могат да ви помогнат да овладеете техниките за подсказване и да развиете уменията, необходими, за да блеснете като инженер по подсказване. Някои често срещани теми в тези курсове включват:

Определяне на целите и предизвикателствата за решаване на проблеми с генеративни AI модели

Предоставяне на контекст на AI текстови генератори и чатботове по отношение на стилистичната насока

Използване на подсказки за разбиране на концепциите за разработване на софтуер и поведение на алгоритми

Изследване на техники като zero-shot prompting и few-shot prompting

10 популярни курса по инженеринг на подсказки за начинаещи инженери [безплатни и платени курсове]

Развиващата се сфера на инженеринга на подсказки проправи пътя за множество курсове, които ви помагат да овладеете концепциите за подсказване и да подобрите уменията си по-бързо. Нека се впуснем в 10-те най-влиятелни опции както за опитни, така и за начинаещи професионалисти през 2024 г. Разгледайте ги! ?

1. Coursera: Програмиране на команди за ChatGPT

Преподаватели по курса: Д-р Джулс Уайт (съдържанието е достъпно на 21 езика)

Продължителност: 18 часа (приблизително)

Цена: Безплатно записване. Сертификацията струва 49 долара.

Курсът Coursera Prompt Engineering Course for ChatGPT е създаден, за да предостави цялостно обучение в изработването на ефективни подсказки за генеративни AI приложения. С над 30 видео модула и почти девет часа обучително съдържание, този курс на Coursera е създаден, за да предостави на учащите основни умения в областта на инженеринга на подсказки.

Преподаван от Джулс Уайт, доцент по компютърни науки и електротехника във Вандербилтския университет, този курс Prompt Engineering for ChatGPT със сигурност предлага потапящо въведение в обучението за всички амбициозни инженери по промпти.

Основна учебна програма

Въведение в курса

Въведение в подсказките

Модели на подсказване I

Примери с малко снимки

Програми за бързи команди II

Програмиране на подсказки III

Гъвкаво обучение и достъпна сертификация

Този курс ви предлага и широко разбиране за свързани дисциплини като машинно обучение, невронни мрежи и дълбоко обучение.

2. DeepLearning. AI & OpenAI: Програмиране на подсказки в ChatGPT за разработчици

Преподаватели по курса: Иса Фулфорд и Андрю Нг

Продължителност: 1 час

Цена: Безплатно

Вторият безплатен курс в нашия списък се предлага от DeepLearning. AI в сътрудничество с OpenAI. Той ви дава цялостно и високотехническо разбиране за инженеринга на подсказки. Воден от експертите Isa Fulford (OpenAI) и д-р Andrew Ng (DeepLearning. AI), курсът се впуска в дълбочина в създаването на ефективни подсказки, които отключват силата на LLM като ChatGPT.

За разлика от други безплатни курсове по инженеринг на подсказки, които се фокусират главно върху уеб интерфейси, този курс ви позволява да използвате пълния потенциал на LLM чрез API повиквания. Знанията могат да ви помогнат да създадете авангардни генеративни AI приложения за обобщаване на сложна информация и създаване на увлекателни разкази.

Основна учебна програма

Въведение в инженеринга на подсказки

Насоки

Итеративно

Обобщаване

Инференция

Трансформация

Разширение

Чатбот

Заключение

Този курс, базиран на DeepLearning, дава приоритет на практическото знание чрез примери за употреба като:

Обобщаване на кондензирани данни в ясни резюмета с помощта на усъвършенствани ML техники

Вземане на информирани решения въз основа на непълни данни

Промяна на стиловете или формите на текста, като се запазва тяхното значение

Генериране на кратки идеи и превръщането им в наративи с невронни мрежи и дълбоко обучение

3. LearnPrompting.org: Въвеждащ курс по инженеринг на подсказки

Преподаватели на курса: Сандер Шулхоф и Фади Яни

Продължителност: 1 седмица (учете в свое собствено темпо)

Цена: Безплатно

Професионалистите, интересуващи се от техники за инженеринг на подсказки (PE), базирани на научни изследвания, могат да започнат своето пътуване с въвеждащия курс по инженеринг на подсказки на LearnPrompting. Той е предназначен както за начинаещи, така и за опитни потребители на изкуствен интелект, включва обширна учебна програма с над 60 модула и предлага поддръжка на девет езика. Този курс ви води от основите на изкуствения интелект до напреднали техники, което го прави едно място, където можете да овладеете входните данни в големи езикови модели (LLM).

Основна учебна програма

Разберете как промптовете работят с езикови модели като ChatGPT.

Задълбочете се в напреднали теми като ролеви подсказки, подсказки с няколко изстрела и разработка на чатботове.

Подробни дискусии, практични примери и увлекателни визуализации

Промптове, инструкции, ролеви игри, обучение с малко повторения, комбиниране на промптове, формализация, основи на чатботовете, настройки на LLM и често срещани капани.

4. Камерън Р. Улф: Разширено инженерство на подсказки

Преподаватели по курса: Камерън Р. Уолф

Продължителност: 2-3 часа (приблизително)

Цена: Безплатно

Това е един от безплатните курсове по инженеринг на подсказки, предназначен за напреднали учащи. Пропускайки основите на инженеринга на подсказки, инструкторът Камерън Р. Уолф се впуска в това как програмистите могат да решават по-сложни проблеми с помощта на множество техники и рецепти за подсказки, като Chain of Thought Prompting и Knowledge Augmentation, за да избегнат халюцинациите на изкуствения интелект.

Трябва да споменем, че курсът е изцяло текстови. Той се възприема като чудесен ресурс за програмисти със средно ниво на опит и професионалисти в областта на науката за данните, които търсят задълбочено разбиране за взаимодействието между изкуствения интелект и промптовете.

Основна учебна програма

Верига от подсказващи мисли

Разширяване на знанията

Автоматично подсказване

Вграждане на подсказки

Нулево/малко-стрелково обучение

Градиентен спад

5. Udemy: Майсторски клас „От нула до сто“

Преподаватели по курса: Хасан Хан

Продължителност: 2,5 часа видео съдържание

Цена: 34,99 $

Този курс на Udemy е полезен за хора, които искат да придобият уникална перспектива и достъп до разнообразни концепции – от основите до напреднали техники за промптиране. В 18 видео лекции лекторът разглежда важността на инженеринга на промптиране, като подчертава ключовите му приложения в различни проекти, като маркетингови планове и разработване на продукти с изкуствен интелект.

Чрез разбиване на сложни концепции, като Retrieval Augmented Generation и Self-Consistency, курсът помага на инженерите по промптове да придобият повече увереност при вземането на решения, основани на промптове. В края на курса кандидатите ще имат право да получат сертификат за завършено обучение.

Основна учебна програма

Въведение в инженеринга на подсказки

Основи на инженеринга на подсказки

Примери за инженеринг на подсказки

Усъвършенствани техники за инженеринг на подсказки

Самосъгласуваност и генериране на знания

6. Джеймс Бачини: Разширено инженерство на подсказки в MidJourney

Преподаватели по курса: Джеймс Бачини

Продължителност: 1-2 часа

Цена: 12 долара на месец (приблизително)

Джеймс Бачини предлага курс, предназначен за дизайнери, които искат да създават добри подсказки за създаване на дигитално изкуство. Съдържанието на курса обаче може да бъде полезно само за тези, които искат да използват програмата MidJourney. Причината е, че Джеймс разглежда конкретни команди, които може да не работят на други модели, като например ChatGPT.

Курсът е достъпен в Discord чрез линк за покана, а потребителите могат да посетят и YouTube канала на инструктора, за да намерят още съдържание.

Основна учебна програма

Въведение в команди на MidJourney

Съвети и трикове

Стили и флагове

Програми за проектиране като другите художници

7. IBM: Въведение в инженеринга на подсказки

Преподаватели по курса: Рав Ахуджа

Продължителност: 3 седмици

Цена: Безплатно записване

IBM организира основен курс по инженеринг на подсказки за начинаещи, които искат да научат най-добрите практики за писане на подсказки във всеки AI модел. Инструкторът, Rav, разглежда често използваните инструменти и подходи в инженеринга на подсказки при писането на подсказки.

Курсът включва наистина интересни видео лекции по концепции като Text-to-Text Prompting и Interview Patterns. В края на програмата можете да кандидатствате за професионален сертификат по генеративна изкуствена интелигентност.

Имайте предвид, че към момента на написването на тази статия курсът има географски ограничения – учащите от Иран, Куба и Кримския полуостров в Украйна няма да могат да се запишат.

Основна учебна програма

Програмиране на команди за генеративна изкуствена интелигентност

Техники и подходи

Курсов тест, проект и обобщение

8. Udemy: Пълен курс по инженеринг на подсказки за AI Bootcamp (2024)

Преподаватели по курса: Майк Тейлър и Джеймс Феникс

Продължителност: 14,5 часа видео съдържание (по заявка)

Цена: 89,99 $

Вторият курс на Udemy в този списък позволява на потребителите да научат най-добрите практики в инженеринга на подсказки за различни езици като GPT-4 и Stable Diffusion. Инструкторите обсъждат предимствата и недостатъците на различни големи езикови модели и насочват потребителите да приложат знанията си в 15 реални проекта.

Кандидатите, които искат да продължат кариерата си в областта на изкуствения интелект, могат също да научат за моделите на кодиране в Python, за да мащабират изкуствения интелект, когато започнат да работят като инженери по промптове. Курсът разполага с 89 ресурса за изтегляне, а вие ще имате и някои задачи за изпълнение.

Основна учебна програма

Въведение

Пет принципа на промптирането

Разширени и стандартни техники за промптове

Оптимизация на промптовете

Проекти за AI текстови модели

9. Елвис Саравия: Ръководство за промпт инженеринг

Преподаватели по курса: Елвис Саравия

Продължителност: 1-2 седмици

Цена: Безплатно

Елвис Саравия предоставя задълбочени познания по промпт инженеринг за тези, които желаят да разширят своите умения в тази област. Този наръчник разглежда множество основни теми, като настройки на LLM, промпт елементи и непряко разсъждение. Той съдържа научни статии за халюцинациите на изкуствения интелект и Jailbreaking, за да предостави по-добър експертен преглед на начина, по който работят настоящите LLM.

Основна учебна програма

Въведение

Техники

Приложение

Модели

Рискове и злоупотреби

Резултати от изследвания

10. Максимилиан Фогел: Безплатен курс по промпт инженеринг

Преподаватели по курса: Максимилиан Фогел

Продължителност: 1 час

Цена: Безплатно

Последният курс в списъка е за тези, които нямат много време. Този едночасов основен наръчник е за всеки, който току-що е започнал или желае да придобие начални познания. Обяснявайки различни техники и шаблони за промптове, Максимилиан помага на начинаещите да разберат как могат да използват различни подходи за промптове и ясен език, за да получат точни резултати. Харесва ни, че този курс използва лесен за разбиране език, който не обърква читателите с технически жаргон.

Основна учебна програма

Написване на описателни инструкции

Разсъждения по веригата на мисълта

Използване на шаблони за подсказване

Форматиране на подсказки

Подход с много подсказки

Въвеждайте майсторски команди всеки път с ClickUp

Написването на точни и конкретни подсказки е от съществено значение, за да се извлече максималното от всеки голям езиков модел. Въпреки това, не винаги е възможно да отделяте дълги часове за курсове, когато се нуждаете от експертни подсказки веднага.

Тук на помощ идва ClickUp, цялостно решение за продуктивност. Като работна платформа, задвижвана от изкуствен интелект, ClickUp предлага разнообразни шаблони за ускоряване на ежедневните ви задачи, включително взаимодействия с генеративни AI инструменти като ChatGPT, както и в различни случаи на употреба, като управление на човешките ресурси и образование.

Използвайте съвети и съдържание, базирани на изкуствен интелект, за вашия екип с помощта на шаблоните за промптове на ClickUp ChatGPT.

Достъп до подбрани библиотеки с подсказки с шаблоните за AI подсказки на ClickUp.

Можете да получите достъп до безплатни шаблони за AI prompt директно от библиотеката с шаблони на ClickUp, която предлага над 1000 опции в подкрепа на работата, свързана с AI и несвързана с AI. Нека разгледаме три опции за управление на продукти, управление на проекти и инженеринг, които могат да подобрят начина, по който вашият екип използва ChatGPT и подобни инструменти.

ClickUp ChatGPT подсказки за управление на продукти

Използвайте шаблона ChatGPT Prompts for Product Management, за да автоматизирате задачите и да овладеете всеки аспект от работата си.

Потъвате в пазарни данни, обратна връзка от потребители и безкрайни списъци със задачи? Като продуктов мениджър, натискът да измислите изключителни идеи за функции на продукта може да ви се стори непосилен. Избавете се от хаоса с ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management Template .

С над 130 мощни подсказки за задачи от начало до край, този шаблон на ClickUp ви помага да:

Всички промптове са проектирани, като се имат предвид техническите аспекти на LLM и начинът, по който те обработват данните.

ClickUp ChatGPT подсказки за управление на проекти

Шаблонът предлага над 190 ChatGPT подсказки за генериране на идеи и съдържание за управление на проекти по метода Six Sigma.

Управлението на проекти може бързо да се превърне в сценарий с претоварване с данни и пренаситен набор от идеи. С шаблона ClickUp ChatGPT Prompts за управление на проекти вече можете да увеличите производителността и управленските си способности десетократно!

Този изчерпателен шаблон помага за справяне с множество предизвикателства в управлението на продукти, като предоставя над 190 подсказки, които могат:

Идентифицирайте и минимизирайте рисковете във всеки тип проект и очертайте най-добрите начини да спазвате сроковете.

Измислете комуникационни потоци между членовете на екипа, за да поддържате всички на една и съща страница.

Вижте как да създадете система за проследяване на напредъка във всеки проект (въз основа на прости входни данни).

ClickUp ChatGPT Prompts за инженеринг

Използвайте шаблона ChatGPT Prompts for Engineering, за да се възползвате от предимствата на ChatGPT в работата си.

Можете да разберете повече за работата на инженерите по промптове, като разгледате ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template.

Вместо да се занимават с различни инструменти за AI кодиране, инженерите по промптове могат да използват този шаблон, за да преодолеят комуникационните и оперативните предизвикателства чрез над 200 промпта, категоризирани в над 12 случая на употреба, включително AI кодиране, доклади за грешки, анализ на данни, технически спецификации и ретроспективи на спринтове.

Можете дори да използвате подсказки за техническо писане, за да създадете професионални ръководства за потребители, предложения и изследователски доклади.

Този шаблон отива отвъд обикновените подсказки. Вие получавате:

Персонализирани изгледи на проектите за визуализиране на вашите проекти в различни формати, като изглед „Табло“ или „Гант“, за оптимална организация и управление на задачите.

Проследяване на времето, етикети, взаимоотношения и приблизителни времена за изпълнение на всеки инженерски проект

Най-хубавото е, че можете да наблюдавате подсказките на ClickUp и да подобрите знанията си за това как работи подсказването с течение на времето. ✌️

Има още! Опростете деня си с ClickUp Brain, AI асистент за максимална ефективност.

С помощта на вградената AI невронна мрежа на ClickUp, ClickUp Brain, вие или вашият екип можете да останете продуктивни при изпълнението на различни задачи. Това е генеративен AI асистент, който може да ви помогне при създаването на съдържание, генерирането на идеи и управлението на знания.

ClickUp Brain премахва необходимостта да обмисляте прекалено много подсказките. Той включва над 100 специфични за индустрията, подкрепени от изследвания подсказки, които подпомагат различни роли в проектния екип. Просто стартирайте AI инструмента и изберете любимите си подсказки, за да създадете графици на проекти, доклади, дневен ред на срещи и много други!

Усъвършенствайте резултатите си, за да постигнете по-добро съдържание по-бързо, като използвате reprompting в ClickUp AI.

Така ще спестите време при писането на имейли, обобщаването на бележки от срещи и документи по проекти, записването на стенограми от срещи на живо и дори при създаването на креативни публикации в блогове и целеви страници. Интеграциите на ClickUp с други работни инструменти са точно това, от което професионалистите се нуждаят, за да свършат работата си навреме!

Освен това, невронната мрежа на ClickUp Brain е първата в света, която свързва всички ваши задачи, процеси, документи и комуникация по работния процес, което я превръща в интерактивна база от знания. Потребителите могат да извличат отговори с прости езикови команди като:

Каква е целта на тази задача?

Над какво работи Тери миналата седмица?

Как функционира процесът на ревизия в нашата компания?

Какви са SOP за оценка на качеството?

Обобщете бележките от срещите и ги превърнете в практически задачи чрез ClickUp Brain.

Как овладяването на промпт инженеринга може да ви помогне да напреднете в кариерата си

Ставайки инженер по промптове, можете да постигнете вълнуващи развития в кариерата си в областта на изкуствения интелект, като отворите нови възможности в:

Изследвания и разработки в областта на изкуствения интелект: Професионалистите в областта на изследванията и разработките, които разполагат с напреднали умения за работа с подсказки, могат да разкрият пълния потенциал на системите за изкуствен интелект в различни области, като Професионалистите в областта на изследванията и разработките, които разполагат с напреднали умения за работа с подсказки, могат да разкрият пълния потенциал на системите за изкуствен интелект в различни области, като оптимизиране на работните процеси и намаляване на разходите за изследвания и операции. Анализ на данни: Учените, занимаващи се с данни, използват генеративни AI модели за задачи като синтез на данни или прогнозно моделиране. Силното инженерство на подсказки им дава възможност да оптимизират тези модели за конкретни Учените, занимаващи се с данни, използват генеративни AI модели за задачи като синтез на данни или прогнозно моделиране. Силното инженерство на подсказки им дава възможност да оптимизират тези модели за конкретни бизнес цели , като осигуряват ценни и релевантни прозрения. Разработване и маркетинг на чатботове: Чатботовете и разговорната изкуствена интелигенция процъфтяват благодарение на последователните отговори. Професионалистите, които разбират от промпт инженеринг, могат да помогнат за създаването на Чатботовете и разговорната изкуствена интелигенция процъфтяват благодарение на последователните отговори. Професионалистите, които разбират от промпт инженеринг, могат да помогнат за създаването на съдържание , съобразено с бранда и с голямо въздействие, с помощта на AI инструменти , като по този начин максимизират възвръщаемостта на инвестициите си в технологии.

Ключови изводи

Революцията в областта на изкуствения интелект е тук, а ключът към оптимизиране на нейния потенциал се крие във вашата способност да използвате подсказки. Готови ли сте да подобрите уменията си като инженер по подсказки? Не търсете повече от невероятните курсове, които обсъдихме, и ClickUp, вашата най-добра платформа за овладяване на инженерството на подсказки чрез практика. ?

С персонализирани шаблони, подсказки за ChatGPT, помощни документи и родна генеративна AI, ClickUp предлага множество начини да подобрите вашите AI умения! Регистрирайте се още днес и започнете да използвате подсказки, които просто кликват!

Често задавани въпроси

1. Колко време отнема да се научи промт инженеринг?

За да овладеете инженеринга на подсказки, може да са ви необходими два до три месеца. Продължителността обаче може да варира в зависимост от темпото ви на учене и ангажираността ви.

2. Има ли бъдеще инженерингът на подсказки?

С бързото развитие на изкуствения интелект и големите езикови модели, инженерингът на подсказки се превърна в ключово умение. Търсенето на професионалисти в инженеринга на подсказки за ChatGPT се е увеличило значително през последните пет години – инженерите на подсказки с висока грамотност в областта на изкуствения интелект и практически опит могат да достигнат годишна заплата от над 330 000 долара.

3. Лесно ли се научава инженерингът на подсказки?

Ставането на експерт в тази област е постепенен процес. Няма да намерите специализиран институт за промпт инженеринг навсякъде. Кандидатите трябва да посещават подходящи курсове и да развиват уменията си чрез теоретични и практически занятия.