ClickUp или Gemini? Не е нужно да избирате.
Вашият екип използва Google Workspace, а Gemini е вграден в него. Това прави ClickUp още по-ценен, а не по-малко.
Gemini е AI слоят за приложенията за продуктивност на Google: по-интелигентна електронна поща, по-добри документи, резюмета на срещи. ClickUp AI е интелигентният слой за това как вашите екипи всъщност управляват работата: проекти, спринтове, табла, координация между екипите и автономни агенти.
Gemini довършва артефактите. ClickUp AI координира системата, която тези артефакти обслужват. Заедно те обхващат всяка област и всеки потребител.
Прочетете нататък, за да разберете как можете да извлечете повече от Gemini с ClickUp AI.
Как работи ClickUp AI
ClickUp AI е пълен набор от AI функции, вградени в платформата, където вашите екипи вече управляват работата си.
Вместо да третирате AI като отделно приложение, което няма контекст на вашата работа, ClickUp ви предлага първото в света Converged AI Workspace — където AI дълбоко разбира вашите задачи, документи и разговори, за да ви предостави подходяща, контекстуална и спестяваща време подкрепа във всяка част от вашия работен процес.
Ето какво прави това възможно:
ClickUp Brain
ClickUp Brain е вграденият интелигентен слой в ClickUp. Той прави цялото работно пространство по-умно за всеки потребител и всеки свързан инструмент.
- @mention Brain : Представете си Brain като вашия интелигентен асистент, който работи 24/7. Можете да маркирате Brain като съотборник във всяка задача, документ или чат, за да получите помощ при поискване
- Ambient Answers : В ClickUp изкуственият интелект отговаря автоматично на въпроси в чата и коментарите, така че хората не трябва да превключват контекста и да го правят ръчно
- Контекстуална интелигентност: Контекстуалният AI на Brain следи цялата работа, за да събира и актуализира непрекъснато базите от знания
- Търсене в предприятието : Задайте въпрос на естествен език и получите отговори от задачи, документи, чат, коментари и прикачени файлове. Спазва разрешенията за работната среда
- Персонализирани полета с AI: Полета, които се попълват автоматично въз основа на съдържанието на задачата: настроение, оценка на приоритета, класификация по категории и обобщения. Не се изисква въвеждане на данни
📮 ClickUp Insight: 47% от екипите не измерват въздействието на AI, а само 10% проследяват резултатите с реални показатели. В много случаи лидерите често не успяват да видят къде AI инструментите носят стойност, ако изобщо носят такава. ClickUp Brain променя това, като обединява AI в едно унифицирано работно пространство, където всяко действие, актуализация и резултат са свързани. И въздействието е видимо: повече от 150 000 компании, включително Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM и Fortinet, използват ClickUp Brain, за да постигнат измерими резултати. Екипите отчитат до 88% икономия на разходи, 1,1 спестени дни на седмица и 3 пъти по-бързо изпълнение на задачите, защото Brain замества десетки несвързани инструменти с един ИИ, който работи в целия им работен поток.
Супер агенти
Супер агентите в ClickUp са първите в света агенти на ниво човек. Това означава, че точно като хората, те са способни на сложно мислене и автономно изпълнение на задачи. Можете да ги третирате като AI съотборници. Конфигурирайте ги с инструкции, тригери, инструменти, знания и памет чрез Super Agent Builder на ClickUp.
Можете да ги маркирате, да им възлагате задачи, да им изпращате съобщения в чата и дори да ги @споменавате точно там, където работите. Те ще предприемат необходимите стъпки самостоятелно, за да изпълнят възложената работа.
А най-хубавото? След като създадете агента, не е нужно да му давате указания на всяка стъпка. Освен това можете да общувате с него по естествен начин, за да усъвършенствате резултатите му.
Всеки отдел във вашата компания разполага с готови пакети за агенти, които са на разположение с ClickUp Accelerator:
|Отдел
|Агенти
|Управление на проекти
|Агент за приемане, агент за възлагане, агент за управление на проекти, агент за отговори на живо
|Маркетинг
|Агент за кратки съобщения, Агент за съдържание, Агент за марката, Агент за информация в реално време
|Продукт и инженеринг
|PRD Agent, Triage Agent, Codegen Agent, Live Answers Agent
|ЧР
|Агент за въвеждане, агент за проверка на пулса, агент-треньор, агент за отговори на живо
|Лидерство
|Агент за напомняне на цели, агент за съгласуване, агент за ключови резултати, агент за актуализация на статуса
|Продажби
|Персонализирани агенти за работни потоци в продажбите
Bell Direct доказва, че с ClickUp не се нуждаете от технически екип, за да внедрите AI по смислен начин.
С помощта на ClickUp Super Agents екипът автоматизира цялостния работен процес по приемане и сортиране на задачи, без да пише код или да добавя нови инструменти.
Резултатите:
🌟 20% повишение на оперативната ефективност📌 Над 800 имейла се сортират ежедневно в реално време✅ Освободен капацитет за 2 служители на пълен работен ден, които да се занимават с задълбочена, стратегическа работа
Автопилот и Ambient Agents
Това са постоянно активни агенти, които работят на заден план, без да се налага да ги стартирате. Помислете за:
- Обобщения на таблото, генерирани всяка сутрин
- Актуализации на статуса, изпращани без отчитане
- Задачите се сортират автоматично и се насочват според приоритета
- Отбелязани и ескалирани просрочени задачи
- Данните се обогатяват непрекъснато в цялото работно пространство
Сертифицирани агенти
За работни потоци, при които залогът е достатъчно висок, за да оправдае изработването на персонализирано решение, инженерите на ClickUp ще проектират и внедрят агент, съобразен със специфичните процеси на вашата организация. С Certified Agents получавате първокласна настройка, както и неограничено ползване.
👀 Знаете ли? Сертифицираният агент на ClickUp получи 96 от 100 точки в пряко сравнение на готови за изпълнение проектни планове. Най-близкият конкурент достигна 61 точки, а повечето останали останаха в диапазона между 40 и 50 точки.
На практика екипите могат да преминат от идея → план → изпълнение с едно действие, с минимална човешка намеса. Това е, което отличава Certified Agent в този бенчмарк.
AI срещи
С ClickUp Calendar и AI Notetaker екипите могат да планират срещи в контекст и да записват бележки автоматично.
- Използвайте команди на естествен език, за да проверявате календарите на екипа за свободно време и да планирате срещи
- Присъединявайте се към срещи от ClickUp, без да превключвате раздели
- Получавайте автоматични бележки от срещите във вашата ClickUp Inbox — с етикети на говорителите, резюмета, ключови теми и подчертани решения
- AI извлича задачи за действие от бележките от срещите и ги превръща в проследими задачи в ClickUp
- Проследяването на последващите действия е свързано със съответния проект
- Обобщенията се публикуват в съответното пространство в ClickUp
Всеки участник в срещата има яснота за това какво е било обсъдено, какво трябва да се случи след това и кой отговаря за това.
📮ClickUp Insight: Вие ли сте сред 16% от анкетираните, които оценяват срещите си като „много неефективни“, или може би сте сред щастливите 12%, които ги считат за „супер ефективни“? Ако сте като повечето екипи, вероятно сте някъде по средата – 35% от анкетираните дават на срещите неутрална оценка 3/5, което показва, че те не са напълно неуспешни, но и не носят максимална полза. ClickUp променя ефективността на срещите на всеки етап! Планирайте с дневен ред за съвместна работа, записвайте решенията с AI Notetaker и превръщайте дискусиите в задачи за изпълнение – всичко това на една платформа. 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp , отчитат огромно намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!
Множество опции за AI модели в една платформа
ClickUp е независим от моделите. Потребителите могат да превключват между ChatGPT, Claude (включително Opus 4.6), Gemini и 14 други водещи AI модели от Google, OpenAI и Anthropic директно от лентата с инструменти на ClickUp, без да напускат платформата.
Brain използва тези модели за интелигентност на работната среда, а супер агентите могат да използват всеки наличен модел. Администраторите могат да ограничават кои модели са достъпни за всяка работна среда.
Това означава, че вашият екип вече получава интелигентността на Gemini в ClickUp, заедно с всеки друг авангарден модел, приложен към цялата работна графика: задачи, документи, чат, табла, клипове, цели и формуляри.
Какво предлага Google Gemini
Gemini е мощно семейство AI, интегрирано в екосистемата на Google, и когато се използва заедно с ClickUp, добавя реална стойност за екипите, които работят в Google Workspace:
- Gemini в Gmail: Създавайте чернови на отговори, обобщавайте имейл кореспонденции, предлагайте отговори. AI, която работи там, където вашият екип комуникира
- Gemini в Docs: Помага ми да пиша, да обобщавам документи и да генерирам съдържание. Ускорява създаването на документи
- Gemini в Sheets: Генерирайте формули, анализирайте данни, създавайте диаграми. Намалява ръчната работа с електронни таблици
- Gemini в Meet: Получавайте резюмета на срещите, транскрипции и извличане на задачи за действие. Записва казаното
- Gemini Code Assist/Jules: AI помощ при кодиране в IDE и асинхронен агент за кодиране, фокусиран върху примери за употреба от разработчици
- NotebookLM: Изследователски асистент, който синтезира информация от качени източници
Gemini може да се свърже с ClickUp чрез MCP чрез Gemini CLI (94,7 хиляди звезди в GitHub, пълна поддръжка на MCP с локални и отдалечени сървъри) и Gemini Code Assist (агентен режим с MCP в VS Code), като предоставя на разработчиците достъп до данните на ClickUp от техния терминал и IDE. Google предлага също Jules (асинхронен агент за кодиране), Antigravity (агентна платформа за разработка) и Workspace Studio (автоматизация без кодиране за приложения на Google с интеграция на Gems).
Това е нещо добро. ClickUp се превръща в системата за контекст, от която инструментите, задвижвани от Gemini, могат да четат и в която могат да записват. Клиентите на ClickUp са съгласни:
Четири причини, поради които ClickUp и Gemini са по-добри заедно
Забравете избора между AI и действие. Gemini и ClickUp образуват високоскоростна верига, в която прозренията и изпълнението вървят ръка за ръка. Ако Gemini обработва света около вас, ClickUp го улавя, гарантирайки, че най-добрите ви идеи се движат със скоростта на мисълта.
Ето как:
1. Усъвършенствайте с Gemini, координирайте с ClickUp
⭐️ Gemini се отличава в подобряването на индивидуалното преживяване с приложенията на Google: по-изчистен черновик на имейл, обобщен документ, по-добър слайд за презентация. Това са изпипани резултати.
🧠 ClickUp е мястото, където тези артефакти се интегрират в работната система:
- Имейлът, за чието изготвяне Gemini помогна, е свързан с проект, проследяван в ClickUp
- Документът е свързан със задача с краен срок
- Обобщението на срещата генерира задачи за последващи действия с отговорни лица
- Презентацията се включва в кампания, проследявана на таблото
ClickUp вече разполага с някои от тези функции: свържете електронната си поща и изпращайте/получавайте имейли директно от ClickUp, свързани със задачи и проекти, и помолете Brain да състави чернова на имейла с пълен контекст на проекта. Напишете документи в ClickUp, които се съхраняват в работната среда и запазват контекста от родителските задачи. Провеждайте срещи с бележки, създадени от AI, и задачи за действие, доставяни директно във вашата пощенска кутия.
Конвергентното AI работно пространство на ClickUp означава, че не е нужно да напускате ClickUp за много от дейностите, които Gemini подобрява в отделни приложения на Google.
Вярно е, че Gemini подобрява индивидуалното съдържание. Но ClickUp AI прави работата около това съдържание видима, проследима и автоматизирана.
2. Конвергентна работна графика срещу изолирана в приложения интелигентност
⭐️ AI на Gemini е разпределено в приложенията на Google, и всеки екземпляр работи в свой собствен контекст. AI в Gmail не знае за AI в Sheets. Обобщението на срещата в Meet не се свързва автоматично с проект.
🧠 ClickUp AI вижда цялостната картина:
- Brain разполага с контекст за задачи, документи, чат, табла, клипове, цели и формуляри
- Супер агентите се задействат при промени, направени навсякъде в работната среда
- Полетата за персонализиране с AI синтезират информация от цялото ви работно пространство
- Enterprise Search обхваща всички типове данни – не само в ClickUp, но и в свързаните приложения, включително, да смеем да кажем, вашия Google Workspace.
Когато някой попита Brain: „Какъв е статуса на проект X?“, Brain извлича информация от всички подходящи източници. Gemini може да отговори само в рамките на приложението на Google, което използвате в момента.
3. Автономни агенти срещу подпомагащи функции
⭐️ Gemini в Workspace е предимно реактивен: кажете му да направи нещо и той го прави. „Обобщи този документ.“ „Напиши чернова на този имейл.“ „Генерирай формула.“ Google Workspace Studio добавя основна автоматизация, но тя е ограничена до тригери и действия в приложенията на Google.
🧠 ClickUp AI е проактивен:
- Агентите на Autopilot работят 24/7 без да се налага да им се дават указания и предоставят обобщения на таблото, актуализации на състоянието и ескалация на просрочените задачи
- Супер агентите се задействат при събития в работния процес: промяна в статуса задейства агент, пропуснат краен срок се ескалира, а нова задача се сортира автоматично
- Сертифицираните агенти са създадени за сложни работни процеси с висока степен на риск, които се изпълняват непрекъснато, без да е необходимо човек да ги задейства всеки път
Работното пространство става все по-умно с всеки изминал час, без никой да го управлява активно.
4. Поток на контекста, който прави и двете системи по-умни
ClickUp AI непрекъснато обогатява работната среда: Brain обобщава проектите, AI Custom Fields класифицира задачите, а базите от знания се актуализират автоматично. Когато екипът ви използва Gemini заедно с ClickUp, обогатеният контекст се прехвърля между тях.
Това е цикълът на натрупване:
ClickUp срещу Gemini: подходящият AI инструмент за подходящия случай на употреба
|Пример за употреба
|Най-добрият инструмент
|Защо
|Създаване на чернови и обобщения на имейли
|Gemini в Gmail
|В контекста, точно там, където се води разговорът
|Създаване на документи
|Gemini в Docs
|Помогнете ми да напиша, обобщя и преформатирам
|Формули в електронни таблици
|Gemini в Sheets
|От естествен език към формули, анализ на данни
|Транскрипция на срещи
|Gemini в Meet
|Автоматично записване, генериране на обобщения
|Синтез на изследвания
|NotebookLM
|Анализ от множество източници, аудио обзори
|Актуализации на състоянието на проекта
|ClickUp AI
|Винаги активен, автоматично генериран от реална активност
|Планиране и проследяване на спринтове
|ClickUp AI
|Балансиране на натоварването, откриване на пречки, табла
|Координация между екипите
|ClickUp AI
|Пълен график на работата, зависимости, цели
|Въпроси относно работата
|Видимо за организацията, поддържано на ниво работно пространство
|Мгновенни отговори от задачи, документи, чат, коментари
|Разпределяне и сортиране на задачите
|Супер агенти
|Управлявано от събития, съобразено с работната среда, с обхват на разрешенията
|Задачи за последващи действия след срещи
|AI срещи
|Действията се превръщат в проследявани задачи в проекта
|Мониторинг на фона
|Агенти на автопилот
|24/7, без подсказки, винаги в действие
|Персонализирани работни процеси с висока степен на риск
|Сертифицирани агенти
|Създаден за конкретна цел, поддържащ FDE, без ограничения
|Споделени работни процеси на екипа
|Супер агенти
|Видимо за организацията, поддържано на ниво работно пространство
🔑 Ключова информация: Gemini управлява интелигентността на ниво приложение в Google Workspace. ClickUp AI управлява интелигентността на ниво работа за цялата компания. С тези две решения обхващате всички аспекти и всички потребители.
Какво означава това за вашата организация
За всеки член на екипа
AI, която работи в момента, в който отворят ClickUp, без специфична настройка за Google и без зависимост от това какъв имейл клиент използват. Brain отговаря на въпросите им, агентите се занимават с повтарящата се работа, Custom Fields класифицира задачите автоматично, а бележките от срещите се превръщат в проследявани задачи.
За потребители на Google Workspace
Gemini прави Gmail, Docs, Sheets и Meet по-умни. ClickUp AI свързва работата, която тези инструменти създават, с проектите, спринтовете и таблата, които проследяват бизнес резултатите. Gemini довършва продукта. ClickUp AI гарантира, че той води до резултати.
За ИТ и ръководството
Една регулирана AI платформа със същия SSO, разрешения и политика за съответствие като останалата част от ClickUp. Сертифицирана по ISO 42001 за управление на AI, нулево съхранение на данни от AI партньори и централизирани административни контроли. Управлението на Gemini е свързано с администратора на Google Workspace. Управлението на ClickUp AI обхваща независимо нивото на управление на работата.
За стратегията за изкуствен интелект
ClickUp е независим от моделите и включва Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 и 14 AI модели от Google, OpenAI и Anthropic. Вашият екип вече разполага с интелигентността на Gemini в ClickUp, заедно с всеки друг авангарден модел. AI слоят остава последователен, независимо от това кой основен модел е най-подходящ за всяка задача.
Как ClickUp и Gemini се свързват чрез MCP: Архитектурата
Превърнете интелигентността в реално изпълнение с Gemini и ClickUp AI
Google Gemini е AI слоят за вашите приложения за продуктивност. ClickUp AI е начинът, по който работата се управлява, автоматизира и ускорява в цялата организация.
- Brain прави работната среда по-умна отвътре
- Super Agents предоставя на всеки екип AI съотборници, които работят 24/7
- Gemini подобрява приложенията на Google, които вашият екип вече използва
- Заедно те се допълват
Въвеждането на AI във вашата организация не трябва да се свежда до избор между ClickUp AI и Gemini. Gemini се занимава с интелигентността на приложенията. ClickUp AI се занимава с интелигентността на работата. Когато ги съчетаете, преодолявате различието между знанието и действието.
