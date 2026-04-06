ClickUp или Gemini? Не е нужно да избирате.

Вашият екип използва Google Workspace, а Gemini е вграден в него. Това прави ClickUp още по-ценен, а не по-малко.

Gemini е AI слоят за приложенията за продуктивност на Google: по-интелигентна електронна поща, по-добри документи, резюмета на срещи. ClickUp AI е интелигентният слой за това как вашите екипи всъщност управляват работата: проекти, спринтове, табла, координация между екипите и автономни агенти.

Gemini довършва артефактите. ClickUp AI координира системата, която тези артефакти обслужват. Заедно те обхващат всяка област и всеки потребител.

Прочетете нататък, за да разберете как можете да извлечете повече от Gemini с ClickUp AI.

💡 Искате ли помощ, за да разберете как ClickUp AI и Gemini могат да се впишат във вашите работни процеси?

Как работи ClickUp AI

ClickUp AI е пълен набор от AI функции, вградени в платформата, където вашите екипи вече управляват работата си.

Вместо да третирате AI като отделно приложение, което няма контекст на вашата работа, ClickUp ви предлага първото в света Converged AI Workspace — където AI дълбоко разбира вашите задачи, документи и разговори, за да ви предостави подходяща, контекстуална и спестяваща време подкрепа във всяка част от вашия работен процес.

Бъдещето на работата е конвергенция + AI

Ето какво прави това възможно:

ClickUp Brain

ClickUp Brain е вграденият интелигентен слой в ClickUp. Той прави цялото работно пространство по-умно за всеки потребител и всеки свързан инструмент.

Намерете всичко, от което се нуждаете, в работното си пространство за секунди – просто попитайте ClickUp Brain

@mention Brain : Представете си Brain като вашия интелигентен асистент, който работи 24/7. Можете да маркирате Brain като съотборник във всяка задача, документ или чат, за да получите помощ при поискване : Представете си Brain като вашия интелигентен асистент, който работи 24/7. Можете да маркирате Brain като съотборник във всяка задача, документ или чат, за да получите помощ при поискване

Ambient Answers : В ClickUp изкуственият интелект отговаря автоматично на въпроси в чата и коментарите, така че хората не трябва да превключват контекста и да го правят ръчно : В ClickUp изкуственият интелект отговаря автоматично на въпроси в чата и коментарите, така че хората не трябва да превключват контекста и да го правят ръчно

Контекстуална интелигентност : Контекстуалният AI на Brain следи цялата работа, за да събира и актуализира непрекъснато базите от знания

Търсене в предприятието : Задайте въпрос на естествен език и получите отговори от задачи, документи, чат, коментари и прикачени файлове. Спазва разрешенията за работната среда : Задайте въпрос на естествен език и получите отговори от задачи, документи, чат, коментари и прикачени файлове. Спазва разрешенията за работната среда

Персонализирани полета с AI: Полета, които се попълват автоматично въз основа на съдържанието на задачата: настроение, оценка на приоритета, класификация по категории и обобщения. Не се изисква въвеждане на данни

📮 ClickUp Insight: 47% от екипите не измерват въздействието на AI, а само 10% проследяват резултатите с реални показатели. В много случаи лидерите често не успяват да видят къде AI инструментите носят стойност, ако изобщо носят такава. ClickUp Brain променя това, като обединява AI в едно унифицирано работно пространство, където всяко действие, актуализация и резултат са свързани. И въздействието е видимо: повече от 150 000 компании, включително Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM и Fortinet, използват ClickUp Brain, за да постигнат измерими резултати. Екипите отчитат до 88% икономия на разходи, 1,1 спестени дни на седмица и 3 пъти по-бързо изпълнение на задачите, защото Brain замества десетки несвързани инструменти с един ИИ, който работи в целия им работен поток.

Супер агенти

Супер агентите в ClickUp са първите в света агенти на ниво човек. Това означава, че точно като хората, те са способни на сложно мислене и автономно изпълнение на задачи. Можете да ги третирате като AI съотборници. Конфигурирайте ги с инструкции, тригери, инструменти, знания и памет чрез Super Agent Builder на ClickUp.

Използвайте Super Agent Builder на ClickUp, който не изисква програмиране, за да стартирате своя персонализиран агент за минути

Можете да ги маркирате, да им възлагате задачи, да им изпращате съобщения в чата и дори да ги @споменавате точно там, където работите. Те ще предприемат необходимите стъпки самостоятелно, за да изпълнят възложената работа.

А най-хубавото? След като създадете агента, не е нужно да му давате указания на всяка стъпка. Освен това можете да общувате с него по естествен начин, за да усъвършенствате резултатите му.

Всеки отдел във вашата компания разполага с готови пакети за агенти, които са на разположение с ClickUp Accelerator:

Отдел Агенти Управление на проекти Агент за приемане, агент за възлагане, агент за управление на проекти, агент за отговори на живо Маркетинг Агент за кратки съобщения, Агент за съдържание, Агент за марката, Агент за информация в реално време Продукт и инженеринг PRD Agent, Triage Agent, Codegen Agent, Live Answers Agent ЧР Агент за въвеждане, агент за проверка на пулса, агент-треньор, агент за отговори на живо Лидерство Агент за напомняне на цели, агент за съгласуване, агент за ключови резултати, агент за актуализация на статуса Продажби Персонализирани агенти за работни потоци в продажбите

Bell Direct доказва, че с ClickUp не се нуждаете от технически екип, за да внедрите AI по смислен начин.

С помощта на ClickUp Super Agents екипът автоматизира цялостния работен процес по приемане и сортиране на задачи, без да пише код или да добавя нови инструменти.

Резултатите:

🌟 20% повишение на оперативната ефективност📌 Над 800 имейла се сортират ежедневно в реално време✅ Освободен капацитет за 2 служители на пълен работен ден, които да се занимават с задълбочена, стратегическа работа

💡 Търсите подобни подобрения в ефективността за вашия екип?

Автопилот и Ambient Agents

Това са постоянно активни агенти, които работят на заден план, без да се налага да ги стартирате. Помислете за:

Обобщения на таблото, генерирани всяка сутрин

Актуализации на статуса, изпращани без отчитане

Задачите се сортират автоматично и се насочват според приоритета

Отбелязани и ескалирани просрочени задачи

Данните се обогатяват непрекъснато в цялото работно пространство

Сертифицирани агенти

За работни потоци, при които залогът е достатъчно висок, за да оправдае изработването на персонализирано решение, инженерите на ClickUp ще проектират и внедрят агент, съобразен със специфичните процеси на вашата организация. С Certified Agents получавате първокласна настройка, както и неограничено ползване.

👀 Знаете ли? Сертифицираният агент на ClickUp получи 96 от 100 точки в пряко сравнение на готови за изпълнение проектни планове. Най-близкият конкурент достигна 61 точки, а повечето останали останаха в диапазона между 40 и 50 точки. На практика екипите могат да преминат от идея → план → изпълнение с едно действие, с минимална човешка намеса. Това е, което отличава Certified Agent в този бенчмарк.

AI срещи

С ClickUp Calendar и AI Notetaker екипите могат да планират срещи в контекст и да записват бележки автоматично.

Позволете на ClickUp AI да автоматизира вашите срещи – от планирането до воденето на бележки и обобщаването

Използвайте команди на естествен език, за да проверявате календарите на екипа за свободно време и да планирате срещи

Присъединявайте се към срещи от ClickUp, без да превключвате раздели

Получавайте автоматични бележки от срещите във вашата ClickUp Inbox — с етикети на говорителите, резюмета, ключови теми и подчертани решения

AI извлича задачи за действие от бележките от срещите и ги превръща в проследими задачи в ClickUp

Проследяването на последващите действия е свързано със съответния проект

Обобщенията се публикуват в съответното пространство в ClickUp

Всеки участник в срещата има яснота за това какво е било обсъдено, какво трябва да се случи след това и кой отговаря за това.

📮ClickUp Insight: Вие ли сте сред 16% от анкетираните, които оценяват срещите си като „много неефективни“, или може би сте сред щастливите 12%, които ги считат за „супер ефективни“? Ако сте като повечето екипи, вероятно сте някъде по средата – 35% от анкетираните дават на срещите неутрална оценка 3/5, което показва, че те не са напълно неуспешни, но и не носят максимална полза. ClickUp променя ефективността на срещите на всеки етап! Планирайте с дневен ред за съвместна работа, записвайте решенията с AI Notetaker и превръщайте дискусиите в задачи за изпълнение – всичко това на една платформа. 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp , отчитат огромно намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

Множество опции за AI модели в една платформа

ClickUp е независим от моделите. Потребителите могат да превключват между ChatGPT, Claude (включително Opus 4.6), Gemini и 14 други водещи AI модели от Google, OpenAI и Anthropic директно от лентата с инструменти на ClickUp, без да напускат платформата.

Получете достъп до множество AI модели на цената на една с ClickUp Brain

Brain използва тези модели за интелигентност на работната среда, а супер агентите могат да използват всеки наличен модел. Администраторите могат да ограничават кои модели са достъпни за всяка работна среда.

Това означава, че вашият екип вече получава интелигентността на Gemini в ClickUp, заедно с всеки друг авангарден модел, приложен към цялата работна графика: задачи, документи, чат, табла, клипове, цели и формуляри.

Какво предлага Google Gemini

Gemini е мощно семейство AI, интегрирано в екосистемата на Google, и когато се използва заедно с ClickUp, добавя реална стойност за екипите, които работят в Google Workspace:

Gemini в Gmail : Създавайте чернови на отговори, обобщавайте имейл кореспонденции, предлагайте отговори. AI, която работи там, където вашият екип комуникира

Gemini в Docs : Помага ми да пиша, : Помага ми да пиша, да обобщавам документи и да генерирам съдържание. Ускорява създаването на документи

Gemini в Sheets : Генерирайте формули, анализирайте данни, създавайте диаграми. Намалява ръчната работа с електронни таблици

Gemini в Meet : Получавайте резюмета на срещите, транскрипции и извличане на задачи за действие. Записва казаното

Gemini Code Assist/Jules : AI помощ при кодиране в IDE и асинхронен агент за кодиране , фокусиран върху примери за употреба от разработчици

NotebookLM: Изследователски асистент, който синтезира информация от качени източници

Gemini може да се свърже с ClickUp чрез MCP чрез Gemini CLI (94,7 хиляди звезди в GitHub, пълна поддръжка на MCP с локални и отдалечени сървъри) и Gemini Code Assist (агентен режим с MCP в VS Code), като предоставя на разработчиците достъп до данните на ClickUp от техния терминал и IDE. Google предлага също Jules (асинхронен агент за кодиране), Antigravity (агентна платформа за разработка) и Workspace Studio (автоматизация без кодиране за приложения на Google с интеграция на Gems).

Това е нещо добро. ClickUp се превръща в системата за контекст, от която инструментите, задвижвани от Gemini, могат да четат и в която могат да записват. Клиентите на ClickUp са съгласни:

Четири причини, поради които ClickUp и Gemini са по-добри заедно

Забравете избора между AI и действие. Gemini и ClickUp образуват високоскоростна верига, в която прозренията и изпълнението вървят ръка за ръка. Ако Gemini обработва света около вас, ClickUp го улавя, гарантирайки, че най-добрите ви идеи се движат със скоростта на мисълта.

Ето как:

1. Усъвършенствайте с Gemini, координирайте с ClickUp

⭐️ Gemini се отличава в подобряването на индивидуалното преживяване с приложенията на Google: по-изчистен черновик на имейл, обобщен документ, по-добър слайд за презентация. Това са изпипани резултати.

🧠 ClickUp е мястото, където тези артефакти се интегрират в работната система:

Имейлът, за чието изготвяне Gemini помогна, е свързан с проект, проследяван в ClickUp

Документът е свързан със задача с краен срок

Обобщението на срещата генерира задачи за последващи действия с отговорни лица

Презентацията се включва в кампания, проследявана на таблото

ClickUp вече разполага с някои от тези функции: свържете електронната си поща и изпращайте/получавайте имейли директно от ClickUp, свързани със задачи и проекти, и помолете Brain да състави чернова на имейла с пълен контекст на проекта. Напишете документи в ClickUp, които се съхраняват в работната среда и запазват контекста от родителските задачи. Провеждайте срещи с бележки, създадени от AI, и задачи за действие, доставяни директно във вашата пощенска кутия.

Конвергентното AI работно пространство на ClickUp означава, че не е нужно да напускате ClickUp за много от дейностите, които Gemini подобрява в отделни приложения на Google.

Вярно е, че Gemini подобрява индивидуалното съдържание. Но ClickUp AI прави работата около това съдържание видима, проследима и автоматизирана.

2. Конвергентна работна графика срещу изолирана в приложения интелигентност

⭐️ AI на Gemini е разпределено в приложенията на Google, и всеки екземпляр работи в свой собствен контекст. AI в Gmail не знае за AI в Sheets. Обобщението на срещата в Meet не се свързва автоматично с проект.

🧠 ClickUp AI вижда цялостната картина:

Brain разполага с контекст за задачи, документи, чат, табла, клипове, цели и формуляри

Супер агентите се задействат при промени, направени навсякъде в работната среда

Полетата за персонализиране с AI синтезират информация от цялото ви работно пространство

Enterprise Search обхваща всички типове данни – не само в ClickUp, но и в свързаните приложения, включително, да смеем да кажем, вашия Google Workspace.

Когато някой попита Brain: „Какъв е статуса на проект X?“, Brain извлича информация от всички подходящи източници. Gemini може да отговори само в рамките на приложението на Google, което използвате в момента.

Откривайте ключови прозрения, последващи действия, актуализации по проектите и напредъка от работното си пространство и свързаните приложения с ClickUp Brain

3. Автономни агенти срещу подпомагащи функции

⭐️ Gemini в Workspace е предимно реактивен: кажете му да направи нещо и той го прави. „Обобщи този документ.“ „Напиши чернова на този имейл.“ „Генерирай формула.“ Google Workspace Studio добавя основна автоматизация, но тя е ограничена до тригери и действия в приложенията на Google.

🧠 ClickUp AI е проактивен:

Агентите на Autopilot работят 24/7 без да се налага да им се дават указания и предоставят обобщения на таблото, актуализации на състоянието и ескалация на просрочените задачи

Супер агентите се задействат при събития в работния процес: промяна в статуса задейства агент, пропуснат краен срок се ескалира, а нова задача се сортира автоматично

Сертифицираните агенти са създадени за сложни работни процеси с висока степен на риск, които се изпълняват непрекъснато, без да е необходимо човек да ги задейства всеки път

Създавайте и внедрявайте различни видове AI агенти от едно работно пространство: ClickUp

Работното пространство става все по-умно с всеки изминал час, без никой да го управлява активно.

4. Поток на контекста, който прави и двете системи по-умни

ClickUp AI непрекъснато обогатява работната среда: Brain обобщава проектите, AI Custom Fields класифицира задачите, а базите от знания се актуализират автоматично. Когато екипът ви използва Gemini заедно с ClickUp, обогатеният контекст се прехвърля между тях.

Това е цикълът на натрупване:

ClickUp срещу Gemini: подходящият AI инструмент за подходящия случай на употреба

Пример за употреба Най-добрият инструмент Защо Създаване на чернови и обобщения на имейли Gemini в Gmail В контекста, точно там, където се води разговорът Създаване на документи Gemini в Docs Помогнете ми да напиша, обобщя и преформатирам Формули в електронни таблици Gemini в Sheets От естествен език към формули, анализ на данни Транскрипция на срещи Gemini в Meet Автоматично записване, генериране на обобщения Синтез на изследвания NotebookLM Анализ от множество източници, аудио обзори Актуализации на състоянието на проекта ClickUp AI Винаги активен, автоматично генериран от реална активност Планиране и проследяване на спринтове ClickUp AI Балансиране на натоварването, откриване на пречки, табла Координация между екипите ClickUp AI Пълен график на работата, зависимости, цели Въпроси относно работата Видимо за организацията, поддържано на ниво работно пространство Мгновенни отговори от задачи, документи, чат, коментари Разпределяне и сортиране на задачите Супер агенти Управлявано от събития, съобразено с работната среда, с обхват на разрешенията Задачи за последващи действия след срещи AI срещи Действията се превръщат в проследявани задачи в проекта Мониторинг на фона Агенти на автопилот 24/7, без подсказки, винаги в действие Персонализирани работни процеси с висока степен на риск Сертифицирани агенти Създаден за конкретна цел, поддържащ FDE, без ограничения Споделени работни процеси на екипа Супер агенти Видимо за организацията, поддържано на ниво работно пространство

🔑 Ключова информация: Gemini управлява интелигентността на ниво приложение в Google Workspace. ClickUp AI управлява интелигентността на ниво работа за цялата компания. С тези две решения обхващате всички аспекти и всички потребители.

Какво означава това за вашата организация

За всеки член на екипа

AI, която работи в момента, в който отворят ClickUp, без специфична настройка за Google и без зависимост от това какъв имейл клиент използват. Brain отговаря на въпросите им, агентите се занимават с повтарящата се работа, Custom Fields класифицира задачите автоматично, а бележките от срещите се превръщат в проследявани задачи.

За потребители на Google Workspace

Gemini прави Gmail, Docs, Sheets и Meet по-умни. ClickUp AI свързва работата, която тези инструменти създават, с проектите, спринтовете и таблата, които проследяват бизнес резултатите. Gemini довършва продукта. ClickUp AI гарантира, че той води до резултати.

За ИТ и ръководството

Една регулирана AI платформа със същия SSO, разрешения и политика за съответствие като останалата част от ClickUp. Сертифицирана по ISO 42001 за управление на AI, нулево съхранение на данни от AI партньори и централизирани административни контроли. Управлението на Gemini е свързано с администратора на Google Workspace. Управлението на ClickUp AI обхваща независимо нивото на управление на работата.

За стратегията за изкуствен интелект

ClickUp е независим от моделите и включва Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 и 14 AI модели от Google, OpenAI и Anthropic. Вашият екип вече разполага с интелигентността на Gemini в ClickUp, заедно с всеки друг авангарден модел. AI слоят остава последователен, независимо от това кой основен модел е най-подходящ за всяка задача.

Как ClickUp и Gemini се свързват чрез MCP: Архитектурата

Превърнете интелигентността в реално изпълнение с Gemini и ClickUp AI

Google Gemini е AI слоят за вашите приложения за продуктивност. ClickUp AI е начинът, по който работата се управлява, автоматизира и ускорява в цялата организация.

Brain прави работната среда по-умна отвътре

Super Agents предоставя на всеки екип AI съотборници, които работят 24/7

Gemini подобрява приложенията на Google, които вашият екип вече използва

Заедно те се допълват

Въвеждането на AI във вашата организация не трябва да се свежда до избор между ClickUp AI и Gemini. Gemini се занимава с интелигентността на приложенията. ClickUp AI се занимава с интелигентността на работата. Когато ги съчетаете, преодолявате различието между знанието и действието.