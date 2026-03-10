Примери за работни процеси на AI супер агенти: 12 практически примера за употреба в ClickUp

Лесно е да се възхитите от AI агентите, когато видите изпипани демо версии и големи обещания. После седнете да настроите такъв за собствената си работа... и започват да възникват въпроси.

Къде се вписва? С какво трябва да се занимава? От какво трябва да се въздържа?

ClickUp AI Super Agents вземат повтарящите се части от вашата работа и учат работното ви пространство как да се справя с тях последователно. Когато се направи правилно, получавате система, която работи заедно с вашия екип, маркира важните неща и движи работата напред, без да създава допълнителна работа по почистване.

В това ръководство ще видите 12 практични примера за работни процеси на супер агенти, базирани на реалната ежедневна работа в ClickUp.

Да започнем! 🤩

Какво е супер агент?

Супер агентът в ClickUp е съотборник, задвижван от изкуствен интелект, който може да планира, разсъждава и изпълнява многоетапни работни процеси, използвайки контекста на живо от вашето работно пространство. Ускорете работните процеси с супер агенти в ClickUp

За разлика от основната автоматизация на бизнес процесите, която работи на базата на фиксирани тригери, тези агенти се адаптират към случващото се във вашите проекти, задачи в ClickUp, документи и чат низове, след което предприемат действия с подходящите инструменти и данни.

Ето какво ги отличава от другите AI инструменти за продуктивност:

Контекстно съобразено по подразбиране: Извлича контекст в реално време от конкретни задачи, документи, коментари и чат съобщения, за да вземе решения.

Многоетапен по дизайн: Изпълнява пълни работни процеси от начало до край: чете задача, проучва контекста, актуализира документ, уведомява собствениците и изготвя проект за последващи действия.

Създаден за сътрудничество: Работи като член на екипа в Работи като член на екипа в ClickUp Chat и Tasks; можете да го активирате ръчно или да го настроите да работи автоматично по график.

Конфигурируем и с ограничен обхват: Позволява ви да контролирате точно кои инструменти и източници на данни може да използва, включително избрани външни приложения.

Човешко участие по дизайн: Изисква човешко одобрение за критични действия, като всяка стъпка се записва за прозрачност.

Учи се с времето: Адаптира се въз основа на обратна връзка и минали резултати, докато работните процеси се повтарят.

Конфигурирайте многоетапни работни процеси, използвайки персонализирани инструменти и източници на данни с ClickUp Super Agents

Любопитни ли сте как всъщност работят супер агентите? Гледайте това кратко обяснение, преди да преминем към примерите, които можете да използвате веднага! 👇🏽

Анатомията на един отличен супер агентски работен процес

Работният процес на супер агента е определена верига от входни данни, правила, инструменти и проверки, която превръща суровите сигнали във вашето работно пространство в последователни, подлежащи на одит резултати. Вместо да автоматизирате всичко, целта е да увеличите оперативната ефективност, като проектирате един надежден път от сигнала до резултата, който може да се изпълнява многократно, без да създава грешки.

Всеки силен работен процес следва подобна основна структура, дори и ако случаят на употреба се промени. Ето какво означава всяка част на практика и как те работят заедно. 👇

Въвеждане

Всичко започва със сигнал или входни данни. Този сигнал може да бъде актуализация на задача, нов документ, съобщение в чат, бележки от среща, подаване на формуляр или дори промяна на статуса.

Конкретните и стабилни входни данни водят до предвидими резултати, докато неясните входни данни създават неясни резултати. Всеки работен процес трябва да започва със стандартен тип входни данни, така че агентът винаги да знае на какво реагира.

📌 Пример: За да разберем по-добре структурата, нека разгледаме агента за ежедневна подготовка на клиенти, чиято работа е да преглежда календара на акаунт мениджъра за срещи с клиенти и да им помага да се подготвят за всяка среща в зависимост от контекста. Ето как изглежда въведената от агента информация: Той събира собствени данни, като сканира съответните инструменти, като Календар, Gmail низове, ClickUp Docs и други.

Тригер

Нищо не трябва да се изпълнява „само защото нещо се е променило“. Тригерът определя кога работният процес може да започне. Това е моментът, в който агентът може да действа въз основа на въведената информация. Тригерът може да бъде ръчен, като маркиране на агента, или автоматичен, като промяна на статуса, график или автоматизация.

Тригерите съществуват, за да предотвратяват случайно изпълнение и дублиране на работата. Когато тази част е небрежна, работните процеси бързо могат да се превърнат в хаос.

📌 Пример: Агентът за ежедневна подготовка на клиенти в нашия пример е планиран да работи ежедневно в 8 ч. сутринта. Освен това, той може да се задейства и когато някой го спомене в работната среда на ClickUp, му изпрати директно съобщение в чата на ClickUp или му възложи задача в ClickUp.

🔍 Знаете ли? Терминът „софтуерен агент“ придоби значителна популярност през 80-те и 90-те години на миналия век, когато процъфтяваха изследванията в областта на разпределената изкуствена интелигентност (DAI) и автономните, ориентирани към цели системи. През този период изследователите преминаха от създаването на пасивни, базирани на правила програми към създаването на активни и все по-автономни „агенти“, способни да действат от името на потребителите в сложни, динамични среди.

Правила за вземане на решения

Правилата за вземане на решения определят границите на работния процес. Те изясняват върху какво трябва да действа агентът, какво трябва да игнорира и кога трябва да спре и да ескалира.

Тук се намират предварително дефинираните правила „не прави нищо“. Примери от реалния свят включват пропускане на елементи с ниска приоритетност, ескалиране, когато липсват необходими данни, или спиране, когато контекстът е непълен. Правилата за вземане на решения са основният контролен слой, който държи агента в рамките на обхвата и предотвратява рисковата автоматизация.

📌 Пример: Какво се случва в ден, в който няма насрочени срещи с клиенти? Правилата за вземане на решения помагат на агента за ежедневна подготовка на клиенти с инструкции за такива специфични ситуации/крайни случаи.

След като агентът разбере, че трябва да действа, този слой определя как може да действа. Това може да означава създаване или актуализиране на сложни задачи, извличане на данни от Docs, изготвяне на съобщения, извличане на контекст от източник на знания на компанията или уведомяване на собствениците. Колкото по-стриктен е този набор, толкова по-безопасен става работният процес.

Ограничаването на инструментите и разрешенията намалява страничните ефекти и улеснява прогнозирането на това, което агентът може и не може да променя.

📌 Пример: За да може да изпълнява възложените му действия, ежедневният агент за подготовка на клиенти трябва да има достъп до календара на мениджъра на акаунти, Gmail и ClickUp Docs/Workspace. Уменията (способността да използва инструменти), знанията и паметта на агента му помагат да изпълнява задачите си.

🔍 Знаете ли? Роботизираната автоматизация на процесите (RPA) започна да набира значителна популярност в началото на 2000-те години, особено в банковото дело и застраховането. Първите RPA инструменти имитираха човешките действия в потребителския интерфейс – кликване върху бутони, копиране на данни и попълване на формуляри – без да се налага дълбока интеграция с бекенд системите.

Формат на изхода

Вашето определение за „завършено“ никога не трябва да бъде двусмислено. Форматът на изхода определя формата на резултата всеки път. Примери за това са задача, създадена с попълнени специфични потребителски полета, документ, актуализиран с фиксиран формат на секциите, или съобщение, изготвено със стандартна тема и списък с следващите стъпки.

Структурираните резултати правят резултатите подлежащи на преглед, одит и лесни за повторна употреба. Отговорите в свободна форма не се мащабират добре, защото са по-трудни за валидиране и по-трудни за действие надолу по веригата.

Човешки контролни точки

Не всичко трябва да се изпълнява от начало до край без пауза. Контролните точки са моментите, в които работният процес се предава на дадено лице, преди да се случи нещо с голямо въздействие. Тук се извършват одобрения, потвърждения или редакции.

Целта е да се създадат безопасни предавания, когато резултатите засягат клиенти, пари или ангажименти за доставка. Контролните точки превръщат автоматизацията на работния процес в контролирана система, а не в черна кутия.

Измерване

Този елемент определя как разбирате, че работният процес действително функционира. Ако не го измервате, не можете да прецените дали работният процес помага или тихо причинява проблеми.

Показателите за измерване включват спестено време, обработен обем, процент грешки, избегнати преработки и качество на резултатите. Ясните показатели правят очевидно кога трябва да се коригират правилата за вземане на решения, входните данни или резултатите.

Използвайте следния принцип, за да проектирате работни процеси, които се справят в реални операции:

Изберете един повтаряем резултат: Проектирайте работните процеси по начин, който да води до един последователен резултат. Опитът да се решат няколко резултата в един работен процес води до разклоняване на логиката, неясни резултати и по-висока степен на неуспех.

Определете граници и правила за „неправи нищо/ескалирай“: Приложете правила за вземане на решения, които ясно описват кога агентът трябва да спре, да пропусне или да ескалира. Този вид Приложетеправила за вземане на решения, които ясно описват кога агентът трябва да спре, да пропусне или да ескалира. Този вид управление на знанията предотвратява случайни действия, когато контекстът е непълен или извън обхвата.

Използвайте минимални разрешения и авторитетни източници на знания: Предоставяйте достъп само до Предоставяйте достъп само до ClickUp Spaces , Folders, Docs и външни източници, необходими за завършване на работния процес. Ограниченият достъп помага за управлението на риска и подобрява качеството на резултатите.

Изисквайте структурирани резултати: Определете формати, които екипът може да сканира, одобрява и използва повторно. Стандартните структури правят работните процеси предвидими и безопасни за мащабиране.

Пилотирайте с малка група, преди да мащабирате: Изпълнете работния процес с ограничен брой потребители и реални данни. Наблюдавайте къде се нарушават правилата за вземане на решения, къде резултатите трябва да бъдат подобрени и къде е необходима човешка намеса.

🚀 Предимство на ClickUp: Ако гледате екрана за настройка на супер агент и си мислите: „Добре... какво да кажа на това нещо да прави?“, ClickUp Brain е вашият пряк път. ClickUp Brain е вградена контекстуална изкуствена интелигентност, която има пълен поглед върху вашите задачи, документи, проекти, коментари и знания. Можете да я използвате като партньор за обсъждане, докато проектирате и подобрявате работните процеси на супер агентите си. В реалните работни процеси можете да използвате ClickUp Brain, за да: Тествайте крайни случаи , като попитате какво се случва, когато задачите са закъснели, блокирани или непълни.

Усъвършенствайте тригерите и действията , за да може вашият агент да работи в подходящия момент, а не на случаен принцип.

Отстранете объркващото поведение, като помолите ClickUp Brain да обобщи какво е направил агентът и защо. Създайте ясни инструкции за супер агентите, като опишете работния процес на изкуствения интелект с прост език с помощта на ClickUp Brain

12 примера за работни процеси на супер агенти

Тези примери показват как супер агентите се вписват в ежедневната работа в ClickUp. Всеки работен процес има за цел да ви даде идеи, които можете да заимствате и адаптирате, за да поддържате проектите в движение или да намалите обмена на информация между екипите.

1. Супер агент за отчитане на състоянието

Превърнете последните работни дейности в ясни и лесни за преглед актуализации на статуса с ClickUp Status Reporter Agent

Status Reporter Agent поддържа винаги актуална информация за реалния напредък на работата. Той чете промените в статуса на задачите, крайните срокове, коментарите, пречките и зависимостите в избрани пространства или папки, след което ги превръща в кратка и лесноразбираема актуализация на напредъка. Можете да го стартирате по график или да го задействате при промяна в статуса на проекта.

📌 Пример: Вие провеждате мултифункционално пускане с инженеринг, QA и маркетинг в различни пространства. Всеки петък този супер агент сканира задачите, маркирани с етапа на пускане, подчертава какво е изпратено тази седмица, какво е пропуснато и какво е блокирано от одобрения.

Той публикува ясно обобщение в канала на проекта и актуализира седмичен документ за състоянието. Когато критична зависимост е просрочена, той я маркира ясно, вместо да я зарови в дълъг списък със задачи.

💬 Пример за подсказка:

Всеки петък в 16:00 часа прегледайте всички задачи, свързани с етапа „Стартиране на второто тримесечие“. Обобщете завършената работа, блокираните елементи и всичко, което е изложено на риск през следващата седмица. Публикувайте актуализацията в канала #launch-status и актуализирайте седмичния статус документ.

Ако някоя задача, маркирана като „Критична“, е просрочена с повече от 24 часа, включете я в отделна секция „Нуждае се от внимание“ и посочете собственика.

Игнорирайте задачите със статус „Backlog“

🎯 Казус: Актуализации на състоянието на AI проекти с ClickUp Super Agents Илия Шевченко, основател на sProcess и проверен консултант на ClickUp, забеляза повтарящ се проблем, с който се сблъсква един от неговите клиенти. Ръководителите искаха бързи актуализации на проектите. Разработчиците трябваше да прекъсват работата си, за да ги напишат. Затова той създаде малък супер агент в ClickUp, наречен Website Project Status Sync Agent. Вместо да иска от екипа да пише доклади, агентът чете действителната активност на задачите в ClickUp и автоматично генерира актуализации на проекта на ниво ръководство. Екипът по доставките продължава да работи в обичайния си режим, докато агентът синхронизира тракерите. Резултатът: ръководството получава незабавна информация за това какво напредва, какво е в застой и къде е необходимо да се обърне внимание – без срещи, статуси или ръчно изготвяне на отчети.

Ако проучвате как супер агентите на ClickUp могат да автоматизират отчитането, координацията или актуализациите на проекти в цялата ви организация, екипът на ClickUp може да ви помогне да ги проектирате и внедрите в мащаб.

2. Мениджър на приоритети Супер агент

Наблюдавайте активната работа в цялото работно пространство и откривайте спешни задачи с ClickUp Priorities Manager

Priority Manager Agent проверява крайните срокове, зависимостите, SLA и промените в статуса на активната работа и коригира приоритета на задачите, когато условията се променят. Когато работата нагоре по веригата се забави, задачите надолу по веригата автоматично се преместват нагоре.

📌 Пример: Вашият екип по доставките обработва заявки от клиенти с ангажименти по SLA. Задача, която беше „нормална“, изведнъж става спешна, защото е пропусната зависимост, а часовникът на SLA тиктака.

Агентът открива риска, повишава приоритета до „Висок“ и коментира задачата, обяснявайки защо. Ако SLA вече не е изложен на риск, той понижава приоритета и отбелязва промяната, за да екипът да не продължава да гаси стари пожари.

💬 Пример за подсказка:

Следете задачите в папката „Искания на клиенти“. Ако дадена задача е в рамките на 48 часа от крайния срок по SLA, задайте приоритет „Висок“ и добавете коментар, в който обяснявате риска.

Ако зависимостта е просрочена и блокира друга задача, повишете приоритета на блокираната задача с едно ниво.

Не променяйте приоритетите на задачи, които вече са маркирани като „Критични“, без да ги маркирате за човешка проверка.

🧠 Интересен факт: В началото на 70-те години на миналия век в Станфордския университет е разработена системата MYCIN за диагностициране на бактериални инфекции и препоръчване на антибиотици. Тя използваше базирана на правила система „ако това, тогава“ и в контролирани тестове постигна резултати, сравними с тези на специалистите по инфекциозни болести.

3. Агент за попълване на полета Супер агент

Извеждайте и коригирайте приоритета на задачите въз основа на спешност, крайни срокове и ключови думи, като използвате ClickUp Field Filler Agent

Разбърканите данни за задачите обикновено не са ничия вина. Хората действат бързо, пропускат да добавят подходящ контекст в потребителските полета и предполагат, че някой друг ще почисти нещата по-късно. ClickUp Field Filler Super Agent се занимава с това почистване на заден план.

Когато се появят нови задачи с липсващи или несъвместими полета, той попълва основната информация, използвайки правила за работната среда, шаблони за работни процеси и модели от минали задачи. Той извлича контекста от заглавията, описанията, свързаните документи и източниците на заявки, за да поддържа структурата на работната среда.

📌 Пример: Вашият оперативен екип въвежда бързи вътрешни задачи в ClickUp. Повечето от тях се появяват само с заглавие като „Поправете експорта на фактури“ и без собственик, екип или приоритет. Агентът чете името на задачата, свързва я с областта „Фактуриране“, възлага я на собственика на финансовите операции, определя приоритет въз основа на ключовите думи „фактуриране“ и „експорт“ и прилага подходящия статус на работния процес.

💬 Пример за подсказка:

Когато се създаде нова задача в „Support Intake“, автоматично се попълват категориите, собственикът и SLA въз основа на ключовите думи в описанието и екипа на заявителя.

Ако липсва приоритет, изведете го от термини, изразяващи спешност, като „блокиран“, „спешен“ или „проблем с производството“.

Ако задължителните полета не могат да бъдат определени с увереност, оставете коментар, в който молите заявителя за разяснение, и не възлагайте задачата.

📮 ClickUp Insight: 25% от хората вярват, че AI агентите могат да им помогнат да поддържат организация. И те са прави. Специализираните AI агенти могат да ви помогнат да поддържате организация, като придвижват задачите напред, разпределят отговорности, определят крайни срокове и се занимават с рутинни последващи действия, които иначе биха били забавени. Това обаче работи само когато агентът може да предприеме действия от името на някого в рамките на определени граници. Работейки в обединено работно пространство, където задачите, файловете и миналите взаимодействия вече са свързани, супер агентите наследяват същите разрешения на ниво потребител, както хората, които поддържат. Това означава, че те могат да предприемат действия (да придвижват задачите напред, да актуализират статусите или да препращат информацията отговорно), без да превишават правомощията си или да се нуждаят от постоянен надзор.

4. Планиране на разпределението на работата Супер агент

Използвайте Work Breakdown Planner, за да превърнете основните задачи в ясни, изпълними подзадачи с отговорни лица и крайни срокове

Планирателят на разпределение на работата превръща неясните задачи в ясен, подлежащ на преглед план за изпълнение, но само когато го @споменете изрично в задача или го присвоите на такава.

Той чете целия контекст на задачата (описание, коментари, съществуващи подзадачи, крайни срокове и отговорни лица), търси подобна работа във вашето работно пространство, когато е полезно, и изготвя структуриран списък от 3-10 подзадачи с предложени отговорни лица и срокове. Ще видите предложеното разпределение в коментарите към задачата, ще го промените, ако е необходимо, и ще го одобрите, преди да бъдат добавени подзадачи.

📌 Пример: Ръководител на екип @споменава агента в основна задача, наречена „Мигриране на системата за фактуриране към нов доставчик“, и добавя целта и крайния срок в коментар.

Агентът отговаря с проект на план: откриване, картографиране на данни, настройка на миграцията, QA и преход, като за всяка от тях предлага собственици и дати. Проектният мениджър иска да обедини две стъпки и да промени един собственик. След одобрение агентът създава окончателните подзадачи под основната задача.

💬 Примери за подсказки:

@Work Breakdown Planner, раздели тази основна задача на 5–8 подзадачи. Целта е: ___. Крайният срок е: ___. Предпочитани собственици/роли: ___. Ограничения: ___

@Work Breakdown Planner предлага разбивка за тази задача. Групирайте стъпките по фази и предложете крайни срокове. Не създавайте нищо, докато не потвърдя.

@Work Breakdown Planner, изгответе прост разбивка (максимум 5 подзадачи). Ако липсват подробности, задайте един уточняващ въпрос, преди да предложите плана.

5. Ежедневен брифинг за приоритетите Супер агент

Покажете важни предстоящи задачи и забавени/възможно заседнали задачи с Daily Priority Briefer Super Agent

Daily Priority Briefer сканира всяка отворена задача, която ви е възложена, и превръща дългия и хаотичен списък със задачи в кратък и лесен за преглед план за деня. Той маркира това, което се нуждае от внимание в момента, показва всичко, което е просрочено, дава предварителен преглед на това, което предстои през следващите пет работни дни, и извежда задачите, които са останали без внимание прекалено дълго.

📌 Пример: В 9 часа сутринта в делничен ден проектният мениджър получава директно съобщение с кратко резюме: две просрочени последващи действия от доставчици, три задачи „за днес“, свързани с предстоящо пускане на продукт, и една проверка на дизайна, която е в застой от седмица. Това ви помага да прегледате списъка за по-малко от минута и да започнете с просрочените последващи действия.

💬 Пример за подсказка:

Всеки делничен ден в 9 ч. сутринта обобщавайте просрочените ми задачи, днешните крайни срокове и всички нови @споменавания. Предложете трите най-важни действия, които трябва да се предприемат първо.

Ако някоя задача е блокирана и ми е възложена, посочете я отделно с името на лицето, което я блокира.

Не включвайте задачи със статус „Backlog“ (Неизпълнени) или „Someday“ (Някога).

🎯 Казус: Приоритизиране на задачи с изкуствен интелект с помощта на супер агентите на ClickUp Ивон „Иви“ Хайман, сертифициран консултант на ClickUp и треньор по бизнес ефективност, се сблъска с познат проблем: прекалено много задачи, прекалено много сигнали и липса на ясен отговор на въпроса какво е важно днес. Затова тя създаде Daily Focus Super Agent в ClickUp. Всеки делничен ден в 8 ч. сутринта агентът преглежда работното си пространство – задачи, крайни срокове, споменавания и активност – и изпраща съобщение с трите най-важни приоритета за деня, обозначени като Извърши, Реши или Делегирай. Така че сега, вместо да пресява табла и пощенски кутии, тя започва всяка сутрин с ясен списък с приоритети, готов за вземане на решения.

Искате да разберете как супер агентите на ClickUp могат да ви помогнат да координирате работата, да определите приоритетите или да автоматизирате вземането на решения в цялата организация?

6. Мениджър за одобрение Супер агент

Предоставяйте на колегите си бързи и надеждни снимки на статуса на одобрение, когато поискат, с Approval Manager Super Agent

Подписването на документи често се забавя, когато собствеността и сроковете не са ясни. Approval Manager управлява процеса на одобрение в ClickUp, като препраща задачите към правилния одобряващ, проследява отговорите в контекста и поддържа видима следата на одобрението на едно място. Той гарантира, че работата не продължава, докато не бъде прегледана от правилния човек.

📌 Пример: Когато дадена задача премине в „Нуждае се от одобрение“, агентът я препраща към одобряващия, посочен в задачата, публикува кратко резюме на промените и изчаква отговор, преди да позволи статуса да премине напред.

💬 Пример за подсказка:

Когато дадена задача премине в състояние „Нуждае се от одобрение“, възложете я на одобряващия, посочен в полето „Одобряващ“, и публикувайте кратко резюме на промените.

Ако няма отговор в рамките на 48 часа, изпратете напомнителен коментар и уведомете одобряващия в чата.

Не премествайте задачите в „Одобрени“ без изрично одобрение, записано в коментарите.

7. Стартова платформа за кампании Супер агент

Автоматично преодолявайте разликата между напредъка на подзадачите и статуса на основната кампания, като използвате агента Campaign Launchpad

Campaign Launchpad Agent поддържа вашата кампания предсказуема, като настройва един и същ основен работен процес при създаването на всяка нова кампания. В момента, в който задачата по кампанията се появи в работното ви пространство, тя добавя стандартен набор от подзадачи за комплексно планиране, създаване, стартиране, оптимизиране и отчитане.

С напредването на работата, тя синхронизира статуса на основната кампания с това, което действително се случва в подзадачите, така че таблото отразява реалния напредък, а не пожелателни мисли.

📌 Пример: Когато нова задача, наречена „Априлска уебинар кампания“, бъде добавена към списъка с кампании, агентът добавя шестте стандартни подзадачи за брифинг, творчески идеи, настройка, стартиране, оптимизация и отчитане. Когато подзадачата за стартиране бъде завършена, основната кампания автоматично преминава в „Активна“, така че таблото отразява реалността, без никой да се налага да помни да го актуализира.

💬 Пример за подсказка:

Когато се създаде нова задача в Управление на маркетингови кампании, генерирайте стандартните 6 подзадачи на кампанията и добавете кратък коментар, обясняващ какво е създадено.

Когато подзадачата „Стартиране“ бъде завършена, преместете родителската кампания в „Активна“.

Ако задачата на кампанията има неясен или временен заглавие, помолете създателя да я преименува, преди да създадете подзадачи.

8. Асистент за сутрешното кафе

Използвайте Morning Coffee Assistant, за да генерирате кратки, готови за вземане на решения обобщения на ежедневните спешни теми или задачи

Сутрините се объркват, когато започвате с купчина нефилтрирани данни. Morning Coffee Agent събира нощната активност в кратък, високоинформативен брифинг с спешни актуализации, съобщения, които се нуждаят от отговор, и всичко, което може да попречи на приоритетната работа за деня. Той премахва превключването на контекста и подготвя бързи чернови за отговори, така че да можете да действате бързо, без да отваряте десет теми едновременно.

📌 Пример: Ръководител на отдела за успех на клиентите влиза в ClickUp в 9 сутринта и вижда, че вече го чака кратък документ „Сутрешен брифинг“. В него се показва:

Две ескалации на поддръжката, получени през нощта

Една задача за подновяване, която е блокирана поради одобрение на цената

Коментар на един от членовете на екипа, който моли за решение относно временно решение за клиент

Всеки елемент включва едноредово резюме и предложен отговор, извлечен от историята на задачите и последното съобщение в нишката. Без да отварят списъци със задачи или нишки в чата, те изчистват спешната опашка за по-малко от пет минути и започват деня с реална работа, вместо с сортиране на пощенската кутия.

💬 Пример за подсказка:

Всяка сутрин в делничните дни обобщавам спешните актуализации от моите приоритетни проекти и изготвям отговори за всички съобщения, които изискват отговор.

Отбележете всичко, което може да забави доставката тази седмица.

Изключете рутинните актуализации на статуса, освен ако те не засягат крайни срокове или одобрения.

9. Супер агент „Пазител на крайните срокове“

Посочете кои елементи изглеждат най-рискови въз основа на крайните срокове и статуса с Deadline Guardian Agent

Deadline Guardian Agent следи крайните срокове в работната среда за задачите, които са ви възложени.

Когато нещо е с краен срок днес или изтича, то оставя кратко напомняне директно върху задачата, така че нищо, което е чувствително към времето, да не бъде пропуснато. При поискване, то също така дава бърз преглед на това, което е с краен срок и което е просрочено, така че приоритетите лесно могат да бъдат пренастроени, без да се преглеждат дълги списъци.

📌 Пример: Задачата за одит на съдържанието на уебсайт за SaaS трябва да бъде изпълнена днес, но все още е в процес на изпълнение. Агентът публикува кратко напомняне за задачата, като отбелязва, че срокът за изпълнение е днес. По-късно можете да попитате какво е просрочено и агентът отговаря с кратък списък, показващ една пропусната вътрешна проверка и една актуализация на аналитичните данни, която е пропусната вчера.

💬 Пример за подсказка:

Следете крайните срокове в Delivery Space. Маркирайте задачите, които са изложени на риск, ако зависимостите не са изпълнени в рамките на 48 часа преди крайния срок.

Изпращайте ежедневно обобщение на просрочените задачи на собственика на проекта.

Не уведомявайте за задачи с краен срок повече от седем дни.

10. Генератор на PRD документи

Събирайте и синтезирайте „входните данни на екипа“ от епични задачи, подзадачи и документи с бележки от срещи с PRD Writer Agent

Вашият PRD Document Generator събира разпръснати данни от билети, коментари и наполовина написани бележки и ги превръща в пълен документ с изисквания към продукта в софтуера за управление на документи на ClickUp.

Той чете епичните, свързани подзадачи и бележки от срещи, след което синтезира намерението, целите, изискванията, рисковете и отворените въпроси в чист PRD, от който екипите могат да изградят. Ако вече съществува PRD за същата функция, той го актуализира и усъвършенства, вместо да създава дубликати.

📌 Пример: Ръководител на отдела за обслужване на клиенти сигнализира за повтарящ се проблем: техниците на място губят бележките си, когато преминат в офлайн режим. Те @споменават агента в епичната задача „Офлайн режим за приложението на място“.

Агентът извлича контекст от билетите за поддръжка, документ с бележки от срещата на оперативния екип и подзадачи от бекенда относно ограниченията на локалното съхранение. Той създава PRD с ясни изисквания за водене на бележки офлайн, справяне с конфликти при синхронизиране и документиране на процесите.

💬 Пример за подсказка:

Превърнете тази епична задача и нейните подзадачи в пълен PRD, като използвате стандартния PRD план.

Актуализирайте съществуващия PRD за тази функция с новите решения от последните бележки от срещата.

Ако липсват ключови подробности, задайте до три конкретни въпроса и продължете с най-добрия възможен проект.

🎥 Бонус: Обучете своя PRD Document Generator Agent по-добре с тези полезни съвети за писане на отлични PRD:

11. Анализатор на тематична информация Супер агент

Създавайте аналитични доклади, които разкриват модели, възможности, рискове и препоръки с Topic Intelligence Analyst Agent

Агентът за анализ на теми е предназначен за екипите, които се занимават с съдържание и се затрудняват да определят по кои теми да създават съдържание.

Той създава ясна картина на всяка тема, като комбинира вече съществуващото в работната ви среда в ClickUp с нови проучвания в интернет. След това превръща този комбиниран контекст в използваеми резултати, като резюмета, конспекти, чернови или аналитични доклади, съобразени с целта, към която се стремите.

📌 Пример: Стратег по съдържанието планира публикация на тема „Изкуствен интелект в разработката на софтуер за нетехнически екипи“. Той моли агента да изготви чернова на документа и да сподели предварително основните елементи, като тон, аудитория и SEO изисквания.

Агентът извлича стари чернови на блогове и бележки за кампании от работната среда, преглежда последните статии в бранша за актуални примери и добавя кратко резюме и 5 основни идеи в списъка за управление на маркетингови кампании.

💬 Пример за подсказка:

Проучете AI в разработката на софтуер и ми дайте кратко резюме с ключови тенденции, рискове и ъгли на съдържанието за публикация в блог.

Комбинирайте вътрешни бележки с проучвания в интернет и начертайте дълъг статия по тази тема.

Ако темата или целта не са ясни, задайте един уточняващ въпрос, преди да започнете.

Ето какво казва един потребител за супер агентите в ClickUp:

Всъщност е доста приятно да можеш да разговаряш с изкуствения интелект като с член на екипа. Например, Dawn ми помага да разработя проект от концепцията до предаването, създава задачите, а след това мога да помоля Dawn да помоли Jess (друг супер агент, който съм създал) да създаде шаблони за имейли, чернови документи и т.н., свързани с този проект, да ми напомни в определен час и дата да направя нещо и т.н.

Всъщност е доста приятно да можеш да разговаряш с изкуствения интелект като с член на екипа. Например, Dawn ми помага да разработя проект от концепцията до предаването, създава задачите, а след това мога да помоля Dawn да помоли Jess (друг супер агент, който съм създал) да създаде шаблони за имейли, чернови документи и т.н., свързани с този проект, да ми напомни в определен час и дата да направя нещо и т.н.

12. Суперагент за автоматизация на процеси

Открийте повтарящи се модели на задачи и ги прилагайте автоматично с помощта на Task Pattern Automator Agent

Process Automator Super Agent наблюдава как работата се движи през вашите CRM и маркетингови списъци, открива повтарящи се начини за обработка на задачите и стандартизира тези движения за вас. Вместо да задавате едно и също поле, собственици и последващи действия отново и отново, той пренася тези навици напред и оставя ясна бележка, когато се намесва.

📌 Пример: Ръководител на отдела за растеж забелязва, че винаги когато нова задача от кампания е маркирана с „Партньор“, екипът добавя списък за проверка, назначава конкретен рецензент и удължава крайния срок с три дни. След като този модел се повтори няколко пъти, агентът започва да го прилага към нови задачи, маркирани с „Партньор“.

Следващия път, когато се създаде такъв, се появява списъкът за проверка, определя се рецензентът и с кратък коментар се обяснява правилото, което е било спазено.

💬 Пример за подсказка:

Прегледайте последните CRM дейности и ми кажете какви модели сте научили.

Какви автоматични действия ще се приложат към тази задача, ако я преместя в следващия статус?

Обяснете защо тази задача е актуализирана и кое правило я е задействало.

📮 ClickUp Insight: 12% от анкетираните казват, че AI агентите са трудни за настройка или свързване с техните инструменти, а други 13% казват, че има прекалено много стъпки, за да се свършат прости неща с агентите. Данните трябва да се въвеждат ръчно, разрешенията трябва да се предефинират и всеки работен процес зависи от верига от интеграции, които могат да се прекъснат или да се променят с течение на времето. Добрата новина? Не е необходимо да „свързвате“ супер агентите на ClickUp с вашите задачи, документи, чатове или срещи. Те са вградени в работната ви среда и използват същите обекти, разрешения и работни процеси като всеки друг колега. Тъй като интеграциите, контролът на достъпа и контекстът се наследяват по подразбиране от работната среда, агентите могат да действат незабавно в различните инструменти без да е необходимо да ги настройват. Забравете за конфигурирането на агентите от нулата!

Най-добри практики за внедряване на работни процеси на супер агенти

Въвеждането на супер агенти работи най-добре, когато ги третирате като съотборници, които назначавате. Ето някои практични навици, които им помагат да останат полезни:

Определете един ясен резултат за всеки агент: Определете точно задачата, която искате да бъде изпълнена (например, обобщете ежедневните пречки в ClickUp Chat), за да не се налага агентът да се опитва да реши пет проблема едновременно.

Адаптирайте предварително създаден агент, преди да започнете от нулата: Изберете най-подходящия от каталога на супер агентите и настройте неговите тригери, обхват и резултати, за да отговарят на вашия процес, вместо да преоткривате обичайните потоци.

Конфигурирайте разширена логика само когато е необходимо: Добавете персонализирани инструкции, инструменти, памет и тригери за крайни случаи или многоетапни работни процеси, вместо да преусложнявате прости задачи.

Ограничете достъпа само до необходимото: Ограничете разрешенията и свързаните инструменти до минималното необходимо, за да може агентът да работи безопасно в подходящите пространства, списъци и източници на данни.

Документирайте какво притежава всеки агент: Отбележете целта, тригерите и ограниченията на агента в споделен документ, така че колегите да знаят кога да разчитат на него и кога да се намесват ръчно.

Събирайте обратна връзка от реални потребители: Попитайте хората, засегнати от агента, какво е полезно, объркващо или липсващо, след което усъвършенствайте настройките въз основа на това как се представя в ежедневната работа.

Научете как супер агентите на ClickUp работят с контекста от вашето работно пространство:

Често срещани грешки, които трябва да се избягват

Супер агентите често се провалят поради малки конфигурационни избори, които остават незабелязани:

Грешка Решение Третиране на супер агента като функция, която се използва еднократно Планирайте редовни проверки (първоначално седмично, след това месечно) и усъвършенствайте тригерите съответно. Създаване на подсказки за агента въз основа на един перфектен случай, който след това се проваля при вариации Обучавайте се с множество примери за AI агенти преди активирането, включително крайни случаи и неясни задачи. Позволяване на агента да действа по задачи, при които автоматизацията не трябва да се изпълнява (например задачи, маркирани за ръчна проверка) Дефинирайте ясни критерии за изключване в тригерите с конкретни тагове, стойности на потребителски полета или потребителски статуси Допускане на данни или инструменти, които са извън обхвата на работния процес, което води до неправилен контекст или нежелани действия Ограничете достъпа, преглеждайте редовно предоставените права за достъп и ограничавайте всичко, което не е пряко необходимо. Използване на стандартни тригери и действия, без да се адаптират към действителния ритъм на процесите във вашия екип (например, пропускане на почивните дни и извънработното време) Персонализирайте тригерите и графиците въз основа на реални работни модели, така че агентът да се изпълнява, когато се извършва работа. Опитвате се да автоматизирате изключително променливи, творчески или изискващи интензивно преценяване задачи Запазете автоматизацията за работа с много модели и запазете гъвкавите задачи ръчни. Ако моделите са непоследователни, маркирайте работния процес и го прегледайте отново ръчно. Създаване на припокриващи се специализирани агенти с подобни тригери, което води до конфликтни актуализации Консолидирайте подобни примери за агенти или ясно разпределете техните отговорности. Използвайте централен регистър Doc, за да картографирате активните агенти и да избегнете припокриване на обхвата.

Стъпка по стъпка: Превърнете всеки работен процес в супер агент

Ако даден работен процес ви се струва повтарящ се, основан на правила или лесен за забравяне, той е чудесен кандидат за супер агент. Целта е да вземете нещо, което вече правите в ClickUp, и да оставите агентът да го изпълни вместо вас.

Ето един прост и практичен начин да включите агентите в работния си процес:

Стъпка 1: Изяснете работния процес, който искате да автоматизирате

Преди да се докоснете до ClickUp, бъдете конкретни относно работния процес, който превръщате в супер агент. Напишете го така, както се случва всеки ден: какво го задейства, какви решения се вземат, какъв контекст се проверява и как трябва да изглежда крайният резултат.

Това ви предпазва от създаването на неясни агенти, които „помагат понякога“, но се провалят в реални ситуации. На този етап се фокусирайте върху три неща:

Какво стартира работния процес

Какво трябва да направи агентът, в последователен ред

Как изглежда един успешен резултат

💡 Съвет от професионалист: Начертайте визуално работния процес в ClickUp Whiteboards, преди да го автоматизирате. Можете да: Добавете фигури, свързващи елементи и текст , за да отразите тригери, решения, действия и резултати в ясен поток.

Превърнете всяка форма или лепкава бележка в задача в ClickUp , за да свържете идеите с изпълнението.

Сътрудничество в реално време с вашия екип, което е идеално за екипите Ops, PMO или RevOps, които преглеждат логиката преди автоматизацията да влезе в действие.

Вградете контекста директно чрез добавяне на документи, задачи, връзки или екранни снимки директно на таблото.

Намалете мащаба , за да видите зависимости, предаване на задачи и рискови точки. Визуално тествайте крайни случаи, преди да създадете логиката за автоматизация в ClickUp Whiteboards

Стъпка 2: Решете как трябва да протича работният процес в ClickUp

След като сте начертали работния си процес на ясен език, следващото важно решение е как и кога вашият супер агент трябва да действа. Тези тригери са двигателят, който осигурява надеждно изпълнение.

Обикновено можете да избирате измежду няколко подхода:

1. Задействане при събитие

Това означава, че супер агентът се задейства, когато се случи конкретно събитие, като промяна на статуса, актуализация на полето или промяна на отговорното лице. Те са идеални, когато искате агентът да реагира в зависимост от развитието на работата, а не по график. Можете да го използвате, когато сте идентифицирали работен процес, който винаги започва с промяна в свойството на задачата.

2. Тригери по график

Използвайте това, когато вашият работен процес включва периодични проверки, като ежедневни събрания, седмични обобщения, крайни срокове, просрочени прегледи или почистване. Това ви дава предсказуем, систематичен и лесен за съгласуване с екипа ритъм.

3. Ръчни или по заявка тригери

Това работи, когато искате хората да решават кога агентът трябва да работи, например за да обобщи последните коментари по време на срещата или да генерира ново съдържание на документа по заявка. Работният процес изисква човешка преценка, преди да се изпълни или да се произведат резултати за обсъждане.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Docs, за да опишете как работи този работен процес. Документирайте всичко, включително какво го стартира, какво трябва да се случи и указанията за агента. Това ще ви послужи за справка при конфигурирането на тригерите и ще ви помогне да поддържате поведението на агента в съответствие с развитието на работния процес. Използвайте ClickUp Docs като споделена справка за всеки, който преглежда или усъвършенства агента, така че промените да не зависят от колективното знание

Стъпка 3: Превърнете работния процес в супер агент

Тук превръщате работния си процес в нещо, което ClickUp може да изпълни. Вместо да мислите „Създавам агент“, мислете „Уча ClickUp как да следва моя процес“.

Имате три практични начина да направите това. Правилният избор зависи от това колко добре дефиниран е вашият работен процес и колко контрол ви е необходим.

Метод № 1: Използвайте конструктора за естествен език (най-подходящ за повечето работни процеси)

Създайте супер агент на естествен език, като опишете какво искате да прави и следвате указанията

Това е най-бързият начин да превърнете документиран работен процес в работещ супер агент.

1. Отворете AI от глобалното меню за навигация вляво.

2. Кликнете върху „Нов супер агент“

3. Опишете работния си процес на прост език

4. Бъдете конкретни по отношение на:

Какво трябва да задейства работния процес (промяна на статуса, подаване на формуляр, график, ръчно изпълнение)

Какво трябва да има предвид агентът (пространства, списъци, документи, полета, съдържание на задачите)

Какво трябва да прави, когато се изпълнява (създаване на задачи, актуализиране на полета, обобщаване, уведомяване, пренасочване на работата)

ClickUp ще зададе допълнителни въпроси, за да оформи поведението, инструментите и достъпа на агента. Когато настройката е готова, ще ви покаже пълен профил на агента.

🎥 Гледайте това видео за кратко ръководство за настройка:

Метод № 2: Започнете от каталога на супер агентите (най-подходящ, когато работният ви процес е стандартен)

Започнете с предварително създаден агент и позволете на ClickUp AI да ви помогне да го персонализирате чрез инструмента за създаване на естествен език

Ако вашият работен процес прилича на често срещан случай (одобрения, напомняния, обобщения, предаване на задачи), каталогът предоставя полезна начална структура.

От AI в глобалната навигация отидете на All Super Agents. Разгледайте каталога и изберете нещо, което е близко до вашия случай на употреба.

Персонализирайте своя супер агент, като зададете ясни инструкции и прецизни тригери

Грешката, която хората правят тук, е да третират агентите от каталога като готови решения. Все още е необходимо да преобразувате тригерите, обхвата и действията, така че агентът да отразява вашия действителен работен процес, вместо да налагате вашия работен процес да се приспособи към шаблон за производителност.

Екипите, които извличат най-голяма полза от супер агентите, обикновено ги персонализират в голяма степен. Имате ли нужда от помощ при проектирането на супер агенти, съобразени с реалните процеси на вашия екип?

Метод № 3: Започнете от нулата (най-подходящ за сложни или деликатни работни процеси)

Изберете празна настройка, за да проектирате супер агент, който отговаря точно на вашите правила за работния процес

Ако вашият работен процес има няколко стъпки, крайни случаи или строги правила за достъп и поведение, започването от нулата ви дава пълен контрол.

В страничната лента на AI Hub кликнете върху All Super Agents (Всички супер агенти) и след това Start from scratch (Започнете от нулата). Тук ще конфигурирате ръчно:

Инструкции (за какво отговаря агентът и какво никога не трябва да прави)

Тригери (кога трябва да се изпълняват и кога трябва да остават неактивни)

Инструменти (какви действия са разрешени в ClickUp)

Памет (какво трябва да се запомни с течение на времето)

Знания (към кои документи, пространства или контекст може да се позовава)

Това отнема повече време, но е най-чистият начин за моделиране на нюансирани работни процеси. Също така ви принуждава да бъдете прецизни по отношение на границите.

💡 Професионален съвет: Ето няколко начина да извлечете максимума от новосъздадените си супер агенти: Изпратете директно съобщение, за да разговаряте с агента и да видите как той ви обяснява ролята си. Използвайте Run Agent за симулиране на реални изпълнения, особено ако те са планирани или се задействат от конкретни промени.

Стъпка 4: Тествайте, активирайте и усъвършенствайте вашите агенти

Преди да активирате агента, го тествайте с реални задачи или му изпратете съобщение с реалистични данни. Обърнете внимание на две неща: дали работи, когато трябва, и дали остава тих, когато не трябва.

Това е моментът да стесните инструкциите, да коригирате тригерите и да поправите слабите места. Ако агентът се нуждае от значителни ръчни корекции по време на тестването, той все още не е готов за реална работа.

📮 ClickUp Insight: Когато бяха попитани какво би направило AI агентите наистина полезни, най-често даваният отговор не беше скорост или мощност. Почти 40% от анкетираните заявиха, че се нуждаят от агент с перфектно разбиране на контекста на тяхната работа. Това е логично, защото повечето AI агенти се провалят, когато не разбират защо са взети решенията или как трябва да протича работата. Тъй като супер агентите в ClickUp запазват контекста, помнят минали решения и работят непрекъснато, те могат да действат с много по-голяма надеждност от агентите, базирани на подсказки. Те работят въз основа на историята на работното пространство, остават активни с развитието на работата и работят в рамките на ясни граници на разрешения и одитни следи. Когато интелигентността разбира работата и я изпълнява безопасно, най-накрая ще почувствате, че работите с виртуален колега, на когото наистина можете да разчитате.

Създавайте реални работни процеси. Спестете време в реално време

Супер агентите работят най-добре, когато ги изграждате около частите от работния процес, които незабележимо забавят всичко: предаване на задачи, липсващ контекст, последващи действия, които разчитат на паметта, и решения, които остават в неизвестност. Истинската победа е премахването на триенето, което води до рестартиране, забавяне или загуба на работа между инструменти и хора.

В сравнение със самостоятелните AI агенти, които се намират в един инструмент, супер агентите на ClickUp имат предимството на реалния контекст. Те работят вътре в самата работа, така че действат въз основа на същия източник на информация, който вашият екип вече използва. Това е, което намалява разрастването на инструментите. Вместо да преминавате от едно приложение в друго, за да напредвате в работата, работният процес се изпълнява там, където вече се намира работата.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и създайте своя първи супер агент!

Или се свържете с нас, за да конфигурираме персонализирани супер агенти за вашия екип! ✅

Често задавани въпроси (FAQ)

Супер агентът е виртуален асистент, задвижван от изкуствен интелект, който се намира във вашата работна среда ClickUp и действа като автономен член на екипа. Той разполага с пълен контекст на вашата работа, включително задачи, документи, чатове, графици и свързани инструменти, и може да изпълнява многоетапни работни процеси, да анализира данни и да задейства действия въз основа на определени правила и тригери.

Традиционната автоматизация следва строги, предварително определени правила (например „когато този статус се промени, изпълни това действие“). Работният процес на супер агента използва AI разсъждения, памет и контекст, за да интерпретира цели, планира многоетапни действия и да се справя с по-сложни задачи във времето.

Започнете с работни процеси, които са повтаряеми, богати на контекст и отнемат много време, когато се извършват ръчно. Подходящи кандидати са ежедневните или седмичните отчети за състоянието, сортирането на нови работни задачи, изготвянето на последователно съдържание, като например имейли за проследяване или кратки доклади, определянето на приоритети въз основа на правилата на SLA и обобщаването на резултатите от срещите.

Контролът се осъществява на две нива: разрешения и източници на знания. Вие решавате кои пространства, списъци, документи и свързани приложения супер агентът може да използва. Изберете кои инструменти може да използва за извършване на действия. Разрешенията за работа следват ролите в работната среда и можете да ограничите или разширите достъпа до конкретни данни, така че агентът да вижда само това, което е необходимо за неговия работен процес.

Последователността се постига чрез ясни инструкции и качествени източници на знания. Определете целите, границите и очакваните резултати на агента в структуриран естествен език при неговото създаване. Свържете го с актуални документи и контекста на работното пространство, за да се основава на авторитетни данни.

След внедряването използвайте аудитните логове и активността на профила на агента, за да проследите какво е направил. Наблюдавайте грешките или неочакваните резултати и усъвършенствайте инструкциите или източниците на знания съответно. Можете да редактирате тригери, множество инструменти и настройки на паметта.