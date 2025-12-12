Ръководство за подсказване на агенти: Как да създадете надеждни AI работни процеси

Най-добрите AI агенти не се създават с една стъпка. Те се създават на слоеве, като строителни блокове, като всеки от тях дава на агента повече възможности и по-голяма надеждност.

Ще разгледаме всички етапи на процеса, от дефиниране на задачата до писане на подсказката, отстраняване на грешки в резултата и тестване под налягане преди стартиране.

Генеративно подсказване срещу подсказване на агенти

Повечето хора мислят, че подсказването се състои само в задаването на въпрос и четенето на отговора. Това е вярно. Но само за генеративно подсказване.

Следващата картинка показва как ClickUp Brain отговаря на отворен, творчески подтик. Потребителят пита: „Можеш ли да ми покажеш как би изглеждало, ако куче носеше шапка?“ и получава гъвкав, въображаем резултат с генерирана картинка и описателен текст.

Пример за генеративно подсказване с ClickUp Brain, което дава творчески и описателен отговор на отворен въпрос

Генеративното подсказване е отворено, творческо и гъвкаво. То е чудесно за бързи идеи или съдържание. Но когато създавате нещо, което трябва да работи всеки път, въз основа на реални данни за клиенти, с предсказуема структура и резултат, се нуждаете от различна дисциплина.

Това е подсказване на агенти . Преходът от питане към инструктиране, от генериране към изпълнение.

Изображението по-долу показва подсказване на агенти в ClickUp. Тук агентът (проектният мениджър) е настроен с ясно описание на работата, структурирани инструкции и определени отговорности. Този подход гарантира, че агентът работи надеждно и последователно всеки път, когато бъде задействан.

Пример за подсказване на агенти, при който на агента се дава структурирана роля и набор от инструкции за повтаряемо и предсказуемо изпълнение

Основни разлики между генеративното и агентното подсказване

Атрибут Генеративно подсказване Подсказване на агенти Цел Изследване, творчество Надеждност, структура Нагласа „Дайте ми нещо“ „Извършвайте тази задача всеки път“ Резултат Гъвкави, с отворен край Повторяеми, структурирани Пример за употреба Напишете увод за блога Сортиране на билети за поддръжка

👉 Когато подсказвате на агент, вие не задавате въпрос. Вие му давате описание на работата, договор и набор от правила.

Генеративното подсказване пита: „Какво може да произведе моделът?“ Подсказването на агенти пита: „Как да накарам модела да се държи последователно и предсказуемо?“

Повечето екипи не осъзнават, че все още са на грешната страна на различието между генеративни и агентни подходи.

Генеративното подсказване е креативно, гъвкаво и бързо. Но е създадено за еднократни резултати.

Подсказките за агенти се отнасят изцяло до инструкциите. Това е начинът, по който създавате AI, която работи в реалния свят, надеждно и предсказуемо.

Генеративното подсказване е момент. Подсказването на агенти е система, а системите се мащабират.

📮 ClickUp Insight: Докато 35% от участниците в нашето проучване използват AI за основни задачи, разширените възможности като автоматизация (12%) и оптимизация (10%) все още изглеждат недостижими за мнозина. Повечето екипи се чувстват заседнали на „начално ниво на AI“, защото техните приложения се справят само с повърхностни задачи. Един инструмент генерира копия, друг предлага задачи, трети обобщава бележки, но никой от тях не споделя контекста или не работи съвместно с другите. Когато AI работи в изолирани области като тази, тя произвежда резултати, но не и крайни резултати. Ето защо унифицираните работни процеси са важни. ClickUp Brain променя това, като се възползва от вашите задачи, съдържание и контекст на процесите, помагайки ви да изпълнявате без усилие усъвършенствана автоматизация и работни процеси на агентите чрез вградена интелигентна система. Това е изкуствен интелект, който разбира вашата работа, а не само вашите подсказки.

Строителен блок 1: Започнете с подсказване на AI да изготви спецификацията

Преди подсказките, преди структурата, преди формата, идва спецификацията. Това е основата.

Той определя:

Задачата, която трябва да бъде изпълнена

Полета за въвеждане

Очаквани резултати

Ограничения и изисквания

Как изглежда „доброто“

Ние генерираме това с AI, а не ръчно.

✅ Подсказване за изготвяне на спецификации:

Това ви дава солидна основа. Останалото е слоеве и усъвършенстване.

Строителен блок 2: Слоеве — постепенно разширяване на едно подсказване

Многослойността е начинът, по който преминавате от полезен AI асистент към надежден съотборник. Започнете с възможно най-малката задача. Тествайте я. След това я разширете.

Слой А: Основно поведение

Започнете с нещо просто. Само най-важното.

След като това се почувства стабилно и последователно, добавяме следващото ниво.

Слой Б: Добавете структура

Сега разширете същото подсказване, като добавите структуриран контекст.

Структурата става по-ясна. Сега получавате реални резултати от сортирането.

Слой C: Добавете логика с по-висока стойност

Сега добавяме последния слой: препоръки и липсваща информация.

Към този момент разполагаме с напълно функционален многослоен агент.

Следваща стъпка: поддържайте стабилно поведение.

Строителен блок 3: Добавяне на ограничения

След като многослойното поведение заработи, добавяме ограничения. Ограниченията създават последователност и предотвратяват халюцинации. Тези ограничения се добавят директно в нарастващата подсказка.

🔐 Пример за блок с ограничения

Сега поведението е стабилно, предсказуемо и безопасно.

⚙️ Информация за агентите: Ограниченията създават надеждност В агентни системи ограниченията не са пречки, а инфраструктура. Те дават на модела ясни граници, така че той спира да импровизира и започва да се държи последователно – една и съща структура, една и съща логика, всеки път. Тази последователност е това, което позволява на агентите да работят в реални работни процеси. Когато резултатите никога не се отклоняват, екипите могат да се доверят на инструменти като ClickUp Agents за сортиране, пренасочване или обобщаване, без да се налага да преосмислят или пренаписват работата си. ClickUp AI агенти Ограниченията не ограничават възможностите; те правят агента достатъчно стабилен, за да бъде автоматизиран, и достатъчно надежден, за да бъде мащабируем.

Строителен блок 4: Добавяне на примери (подсказване с многократни изстрели)

Чрез добавянето на примери вие учите агента какво е „добро“, като определяте очакванията за тон, дълбочина и разсъждения. Всеки пример укрепва последователността в резултатите.

Пример за билет (за многократни подсказки)

Пример за резултат

Строителен блок 5: Дефиниране на формат на изхода (схема)

Формализирайте резултатите си в предсказуема, машинно четима схема.

Добавяме инструкциите за схемата към подсказката:

Определение на схемата:

Това превръща агента в последователен генератор на машинно четими резултати.

Последният градивен елемент: съберете всичко в едно производствено подсказване

Ето комбинираното подсказване, което включва:

Многослойно поведение

Ограничения

Пример с многократни изстрели

Схема

Искате да видите как работи това на практика?

🎥 Гледайте това видео, за да научите как да автоматизирате често задаваните въпроси, да оптимизирате прехвърлянето на чатове на живо, да настроите цикли за обратна връзка и да поддържате качеството чрез подходящо обучение на данни и пътища за ескалация, така че AI да помага на вашия екип, а не да го разочарова.

От подсказване до производство: какво наистина е необходимо

Разликата между нестабилна подсказка и стабилен агент е структурата.

Вие създавате системи, а не само текст. Това означава:

Сложете внимателно

Добавете ограничения

Тествайте обсесивно

Нека AI ви помогне да отстраните грешките

Мислете като инженер, а не само като писател.

Ето как да преминете от умни резултати към надеждни агенти, които можете да използвате с увереност.

С други думи: Създавайте. Тествайте. Подобрявайте.