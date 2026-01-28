8 примера за използване на ChatGPT в маркетинга, които всеки маркетолог трябва да знае

Всички знаем, че ChatGPT е едно от първите инструменти, които правят изкуствения интелект достъпен за корпоративните екипи.

Както каза американският предприемач Аарон Леви, „ChatGPT е един от онези редки моменти в технологиите, в които виждате блясък от това как всичко ще бъде различно в бъдеще. ”

И нещата наистина се развиха бързо. Към средата на 2025 г. OpenAI потвърди, че ChatGPT е достигнал над 800 милиона седмични потребители.

Все пак полезността не е същото като готовността. Ако денят ви е разделен между документи, подсказки, проследяващи инструменти, одобрения и пет различни кампании, които се провеждат едновременно, ChatGPT може да ви помогне. От простото създаване на съдържание до задълбочени проучвания, той се е превърнал в надежден партньор за много маркетингови екипи.

В това ръководство ще намерите практични примери за използване на ChatGPT в маркетинга, които можете да приложите веднага. Ще получите и примери и подсказки, които можете да използвате повторно за съдържателен маркетинг, дигитални маркетингови кампании, имейл маркетинг и оптимизация за търсачки.

🌟 Представен шаблон

Ако стратегията ви е заложена в презентации, а изпълнението й се осъществява чрез различни инструменти, проследяването на резултатите може да се окаже трудно. Шаблонът за маркетингов план на ClickUp ви предоставя структурирано място, където можете да зададете цели, да ги разделите на задачи, да проследявате напредъка и да преглеждате графици, без да се налага да пресъздавате същия план в различни инструменти. Получете безплатен шаблон Прекарвайте по-малко време в работа с таблици и повече време в създаване на страхотна работа с шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Защо маркетолозите трябва да използват ChatGPT

Като маркетинг специалист, празният лист често е най-големият ви враг. Той усложнява всичко – писането на блог публикации, изготвянето на публикации в социалните медии, създаването на теми или създаването на варианти на рекламни текстове за нова кампания.

ChatGPT ви помага да работите по-бързо, като създава първи чернови и обобщава ключовите точки от вашите обширни бележки или хранилището с съществуващо съдържание.

Той помага и когато се нуждаете от структурирано мислене при поискване. Можете да го помолите да групира подходящи ключови думи по намерение, да предложи формати на съдържание за различни канали и да очертае какво да тествате в следващата си серия от социални или имейл кампании.

Качеството на резултатите зависи от въведените данни, затова е полезно да предоставите контекста, който обикновено би поискал консултант по дигитален маркетинг:

Вашата целева аудитория

Целта на кампанията

Каналът (съдържание на блога, целеви страници, платформи за социални медии)

Тонът и ограниченията (гласът на марката, брой думи, правила за съответствие)

Ето няколко примера за маркетингови задачи, които можете да изпълните с ChatGPT:

✍🏼 Напишете маркетингови текстове за уеб страници, публикации в социални медии, описания на продукти и имейл кампании.

📈 Анализирайте данните за клиентите като поведение при сърфиране и история на покупките, за да персонализирате маркетинговите съобщения и съдържанието на уебсайта.

✅ Идентифицирайте пазарните тенденции и обобщете информацията за конкурентите, за да вземете информирани решения.

Примери за използване на ChatGPT в маркетинга

За да ви дадем ясна представа за това как да използвате ChatGPT за маркетинг, ще разгледаме осем практически примера за използване на ChatGPT в маркетинга.

От ежедневното създаване на съдържание до по-интелигентен анализ на данни и планиране на кампании, тези примери показват как ChatGPT може да подчертае вашите маркетингови усилия и да подобри ефективността.

1. Идеи за съдържание

чрез ChatGPT

Всяко висококачествено съдържание някога е било просто идея. Големите идеи не се раждат лесно, а ChatGPT може да бъде изненадващо ефективен партньор в мозъчната атака. Освен това, наличието на отправна точка, вместо да се взирате в празна страница, прави процеса на създаване на съдържание много по-малко изнервящ.

Друг чудесен начин да използвате ChatGPT за създаване на идеи за съдържание е да го подканите първо да проведе някои основни проучвания на пазара. Можете да го помолите да изброи основните конкуренти във вашата индустрия, да открие пазарни възможности или дори да предложи уникални търговски предложения.

Скоростта е друго голямо предимство. Всъщност, публикация в Reddit показва как някой е използвал ChatGPT, за да генерира 40 идеи за съдържание за по-малко от 60 секунди. Но, разбира се, добрите подсказки са ключови.

⭐ Опитайте тези подсказки за създаване на идеи за съдържание:

Избройте 10 идеи за блог публикации за малък бизнес, предлагащ услуги за маркетинг в социалните медии.

Предложете креативни идеи за публикации в социалните медии за марка, насочена към клиенти от поколението Z.

Обсъдете теми за бюлетин за дигитална маркетингова агенция, фокусирана върху съдържателния маркетинг.

Генерирайте идеи за съдържание въз основа на най-новите тенденции в оптимизацията на търсачките за марки в електронната търговия.

✅ Какво е общото между всички тези подсказки?

Те са ясни по отношение на целевата аудитория, споменават бизнес контекста и уточняват типа съдържание или канала, за който искате идеи.

2. Сегментиране на аудиторията

Тъй като говорим за целевата аудитория, нека разгледаме как ChatGPT може да ви помогне да създадете кампании, които наистина достигат до правилните хора.

ChatGPT може да прегледа огромни количества данни за клиенти и да ви даде по-добра представа за това, което наистина иска вашата целева аудитория. Той може да открие модели и тенденции, които бихте пропуснали, като анализира взаимодействия, въпроси и случайни отзиви.

Това означава, че получавате по-интелигентни аудитории и по-значими начини да ги ангажирате.

Той също така открива фини промени в настроенията на клиентите или нововъзникващи пазарни тенденции, предоставяйки ви възможност да коригирате стратегията си, преди да стане твърде напреднала. И тъй като разбира контекста и езика толкова добре, прозренията му са обмислени и изненадващо човечни.

Едно от най-големите предимства на използването на ChatGPT за сегментиране е колко по-лесно става персонализирането. Колкото по-специфични стават вашите групи, толкова по-трудно обикновено е да създавате съобщения, които да изглеждат лични. ChatGPT ви освобождава от значителна част от този труд.

⭐ Ето няколко идеи, които можете да опитате за сегментиране на аудиторията (ще трябва да въведете необходимия контекст за тях):

Предложете начини за сегментиране на нашата аудитория въз основа на тяхната история на покупки и поведение при сърфиране.

Помогнете ми да категоризирам абонатите на нашия бюлетин в групи въз основа на тяхното участие в минали имейл кампании.

Идентифицирайте сегменти от аудиторията за марка козметични продукти за кожата въз основа на интересите на клиентите, възрастовите групи и предпочитанията към продуктите.

📮 ClickUp Insight: Почти 88% от анкетираните казват, че използват AI инструменти, за да улеснят и ускорят личните си задачи. Искате ли да видите същите предимства и на работното си място? Вграденият AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, ви помага да работите по-умно с по-малко срещи, незабавни обобщения и автоматизирани задачи, като повишава производителността с до 30%.

3. Оптимизиране на съдържанието

Хората често се обръщат към ChatGPT за създаване на съдържание от нулата, но знаете ли, че можете да го използвате и за оптимизиране на съществуващо съдържание?

Според SurveyMonkey това е основната причина, поради която маркетолозите използват AI инструменти. И това е логично. От добавянето на подходящи SEO ключови думи до адаптирането на съдържанието за различни аудитории, оптимизацията е областта, в която AI тихо върши най-добрата си работа.

Независимо дали става дума за подобряване на публикация в блог, изготвяне на по-убедителни текстове за имейл маркетинг или оптимизиране на публикация в социалните медии, ChatGPT ви помага да вземете преднина.

⭐ Можете да помолите ChatGPT да ви помогне с оптимизирането на съдържанието с тези прости команди:

Предложете списък с SEO ключови думи за блог публикация по [тема] и ми покажете как да ги включа естествено в текста, H2 и H3.

Пренапишете следния параграф , така че да се обръща към различна аудитория, но да запазва първоначалния смисъл.

Създайте мета описание за блог публикация с заглавие [заглавие], което да накара хората да искат да кликнат. Дайте ми 5 варианта, от които да избирам, и обхванете различни гледни точки във всеки от тях.

Помогнете ми да създам структура на съдържанието въз основа на [ключова дума] и свързани теми.

Напишете няколко привлекателни заглавия за блог публикация на тема [тема], които ще привлекат [целева аудитория].

👀 Интересен факт: Първата телевизионна реклама е излъчена в САЩ през 1941 г. и е за часовниците Bulova. Излъчването й преди бейзболен мач по телевизионен канал в Ню Йорк е струвало само 9 долара. Този 10-секунден клип е отворил вратата към това, което по-късно ще се превърне в рекламна индустрия за милиарди долари. Днес разходите не се изчерпват само с медийните разходи – те включват и творческия капацитет и скоростта. Изкуственият интелект помага на екипите да произвеждат повече ресурси по-бързо, да правят непрекъснати итерации и да преработват съдържанието в различни формати.

4. Написване на рекламни текстове

Написването на добър рекламен текст е малко като започването на разговор с някой, който е в бързаме. Трябва да привлечете вниманието му, да го заинтригувате и да му дадете причина да се интересува – и всичко това с няколко думи.

Независимо дали пускате реклами в Google, Facebook, LinkedIn или дори TikTok, ChatGPT може да ви помогне да създадете съобщения, които да изглеждат свежи и подходящи за вашата целева аудитория.

AI маркетинговият инструмент е полезен и за тестване на различни версии на реклама ( A/B тестване ). Можете бързо да създадете няколко варианта и да видите кой от тях дава по-добри резултати.

⭐ Ето как маркетолозите използват ChatGPT за създаване на рекламни текстове:

Напишете заглавия и описания за Google Ads , които подчертават ключовите моменти и привличат кликове за [описание на продукта] от [целева аудитория].

Създайте рекламни текстове за социални медии , които звучат лично и пасват на тона на платформи като Instagram, Facebook и LinkedIn.

Напишете рекламен текст, който се вписва естествено в околното съдържание, но все пак се откроява достатъчно, за да предизвика интерес.

5. Преработване на съдържанието

Преработването на съдържанието е начинът, по който ефективните маркетинг екипи правят всяко съдържание 10 пъти по-ефективно и максимизират възвръщаемостта на инвестициите.

С ChatGPT този процес протича много по-гладко и често спестява време.

Ahrefs съобщава, че 74,2% от новите уеб страници вече включват съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Не е изненадващо, че маркетолозите се обръщат към инструменти като ChatGPT, за да усъвършенстват процесите си по създаване и маркетинг на съдържание.

⭐ Ето как да използвате ChatGPT за преобразуване на съдържанието:

Превърнете набор от блог публикации в електронна книга , която може да се изтегли безплатно за генериране на потенциални клиенти.

Обобщете дълъг уебинар или подкаст в блог публикация или няколко публикации в социалните медии.

Преработете статия от блога в привлекателен имейл бюлетин за вашите абонати.

Подчертайте ключовите моменти от уебинар или видео , за да създадете последващо съдържание или кратки промоционални откъси.

Разделете подробна статия на кратки публикации, които можете да споделяте в платформи като Instagram, LinkedIn или Twitter.

✅ Ако търсите бързи идеи, ето няколко, с които да започнете:

Обобщете този [уебинар, блог пост или подкаст] в пост от 150 думи в LinkedIn за [целева аудитория].

Пренапишете тази публикация в блога като приятелски бюлетин, в който се подчертават основните изводи.

Превърнете тази статия в три кратки описания за Instagram с подходящи хаштагове.

6. SEO оптимизация

Почти 65% от компаниите заявяват, че са постигнали по-добри SEO резултати с AI инструменти.

И е лесно да се разбере защо.

От намирането на подходящи теми за блога ви до помощ при проучването на ключови думи, ChatGPT прави процеса много по-организиран. Може също да ви помогне да измислите заглавия, които привличат вниманието, и да групирате термини за търсене въз основа на намерението, което улеснява разбирането на това, което читателите ви наистина търсят.

Освен това, той е полезен партньор, когато искате да създадете силна структура на съдържанието или да напишете мета описания, които привличат кликове.

⭐ ChatGPT подпомага вашите SEO усилия по много различни начини:

Предлагайте идеи за съдържание въз основа на популярни ключови думи във [вашата индустрия]

Намерете дълги ключови думи и ги групирайте според търсеното

Създайте идеи за заглавия , които са едновременно привлекателни и подходящи за ключови думи.

Напишете чернова на съдържанието, която съответства на търсеното от [целевата ключова дума] .

Напишете ясно и привлекателно мета описание за блог публикация на тема [тема].

7. Чатбот за генериране на потенциални клиенти и поддръжка на клиенти

чрез ChatGPT

Всички ние ценим бързия и полезен отговор, когато имаме въпрос. Именно затова компаниите се обръщат към чатботовете, за да обслужват своите клиенти. С ChatGPT, работещ на заден план, вашият чатбот може да води по-естествени разговори с вашите клиенти.

Чатботовете, задвижвани от ChatGPT, могат да отговарят на често задавани въпроси, да споделят подробности за продуктите, да насочват клиентите по време на плащането или дори да помагат при отстраняването на малки проблеми. Това улеснява живота на вашите клиенти и осигурява на екипа ви за поддръжка така необходимата почивка.

От маркетингова гледна точка, чатботовете могат да започват разговори с посетителите на уебсайта и дори да привличат потенциални клиенти чрез естествени и приятелски чатове.

⭐ А ако се чудите как ChatGPT се вписва в това, можете да опитате да го попитате за неща като:

Приятелски скрипт за чатбот за отговаряне на често задавани въпроси за продуктите

Полезни отговори за насочване на клиентите през процеса на плащане

Естествен поток на разговора , който улеснява събирането на информация за потенциални клиенти

Предложения за това как чатботът може да помогне на посетителите да разгледат вашата продуктова гама

8. Анализ на данни и отчитане

Прашант Соутекал, директор на Института за данни за бизнес ефективност, казва: „Компаниите разполагат с огромно количество данни, но [успехът] не се състои в събирането на данни, а в управлението им и извличането на полезна информация.“

Това е още една област, в която ChatGPT е полезен.

Независимо дали проследявате ефективността на кампаниите, преглеждате трафика на уебсайта или проверявате как се е представила последната ви имейл кампания, ChatGPT опростява анализа.

Той също така помага да се разберат сложни набори от данни, като ги разбива на прости прозрения, които вашият маркетинг екип може да използва. А ако искате да откриете тенденции или да направите информирани прогнози, ChatGPT ви позволява да погледнете напред, като прочетете минали данни.

⭐ Помолете ChatGPT да ви помогне с анализа на данни и отчитането:

Обобщете основните заключения от този доклад за ефективността на кампанията с прости думи.

Подчертайте най-важните изводи от данните ни в Google Analytics за изминалия месец.

Предложете възможни причини за спада в ангажираността в нашите най-нови публикации в социалните медии.

Прегледайте резултатите от имейл кампанията за последното тримесечие и предложете области за подобрение.

👀 Интересен факт: Терминът „изкуствен интелект“ е създаден през 1956 г. по време на Лятната изследователска програма по изкуствен интелект в Дартмут, която често се счита за „началото“ на тази област.

Ограничения при използването на ChatGPT в маркетинга

Повечето от нас осъзнават, че макар ChatGPT да може да бъде полезен помощник, той не е без недостатъци. За маркетинговите екипи е важно да знаят къде са неговите недостатъци, за да могат да избегнат изненади и да търсят алтернативи на ChatGPT.

Ето някои често срещани ограничения, които маркетолозите трябва да имат предвид:

ChatGPT може да даде неточна информация, което прави проверката на фактите задължителна, преди да споделите или публикувате резултата.

Отговорите му могат да отразяват пристрастия от данните, с които е бил обучен , така че маркетолозите трябва да преглеждат резултатите за справедливост и приобщаване.

Често се затруднява с контекста и здравия разум , което води до отговори, които звучат правилно, но не улавят същността на въпроса.

Креативността не е неговата силна страна, така че оригиналните идеи за кампании или остроумните текстове все още се нуждаят от човешко докосване.

Инструментът често работи с остаряла или ограничена информация, особено ако става въпрос за данни в реално време или нишови теми. Затова може да се наложи да го подканите изрично да извлече най-новите данни от интернет.

Алтернативи на ChatGPT в маркетинга

ChatGPT е полезен за бързо създаване на чернови и генериране на десетки идеи наведнъж, но маркетинговата работа рядко свършва с черновата. Все още се нуждаете от място, където да съхранявате брифинга, да разпределяте работата, да проследявате одобренията и да докладвате резултатите, без да дублирате информацията в няколко инструмента.

Това е мястото, където се появяват Work Sprawl и AI Sprawl.

Работата се разраства, когато вашият план, активи и задачи се намират в различни инструменти, които не комуникират помежду си.

AI Sprawl се случва, когато вашата организация разчита на множество разпръснати AI инструменти и модели без надзор, стратегия или представа за това кой какво използва. Това води до загуба на пари, дублиране на усилия и рискове за сигурността.

Ако искате помощ в стила на ChatGPT, която остава свързана с изпълнението, ClickUp работи като по-умна алтернатива. Това е така, защото собствената AI на ClickUp, ClickUp Brain, се намира в същото конвергентно AI работно пространство, където вече се намират вашите маркетингови проекти.

Защо ClickUp Brain печели пред ChatGPT за маркетинговите екипи

Създавайте чернови на публикации в социалните мрежи, рекламни текстове и съдържание за имейли директно от брифинга на кампанията си с ClickUp Brain

ClickUp Brain ви помага да генерирате съдържание, да обобщавате актуализации и да превръщате брифингите в проследими задачи чак до публикуването, без да напускате работното си място.

ChatGPT знае само това, което вие му въведете.

ClickUp Brain може да работи с това, което вече имате в работното си пространство – документи за кампании, подробности за задачи, коментари, графици и актуализации – така че да прекарвате по-малко време в обясняване на контекста.

Вместо да копирате подсказка в отделен инструмент и да поставяте резултата обратно в маркетингова задача в ClickUp, можете да създадете съдържание с помощта на AI директно в ClickUp Docs, да го прикачите към задачи от кампанията и да запазите пълния контекст свързан.

Помолете ClickUp Brain да напише маркетингов текст за вас директно в ClickUp Docs.

Използвайте го, когато имате нужда от:✅ Превръщане на брифинг за кампания в списъци със задачи и подзадачи✅ Създаване на чернови на публикации в социални мрежи, рекламни текстове и съдържание на имейли от един източник на информация✅ Обобщаване на актуализации на кампании и извличане на действия от бележки

Когато най-добрите ви подсказки се намират в личната история на чата на някого, целият екип в крайна сметка преоткрива колелото. С ClickUp Docs (и Docs Hub за организация) можете да създадете споделено място за брифинги за кампании, библиотеки с подсказки за многократна употреба, рамки за позициониране и одобрени съобщения, а след това да свържете всеки документ директно с задачите в ClickUp, които го изпълняват, така че стратегията и действията да останат синхронизирани.

Ето кратко видео за това как маркетинговите екипи извличат максимална полза от ClickUp Brain:

💡 Професионален съвет: Изградете маркетингов работен процес с помощта на изкуствен интелект с ClickUp BrainGPT, вашето супер приложение за изкуствен интелект. Като десктоп приложение за изкуствен интелект, то поддържа връзката между всички приложения, които използвате: ClickUp, Drive, Slack и други. Използвайте гласа си, за да записвате подробни бележки и резюмета с функцията „Talk to Text“ на ClickUp BrainGPT Ето как можете да го използвате, за да спестите поне един ден всяка седмица: Записвайте идеи за кампании и чернови с гласа си: Използвайте Използвайте Talk to Text, за да диктувате конспекти за блогове, варианти на рекламни текстове, теми на имейли или кратки творчески брифинги, когато сте между срещи или преглеждате материали в движение. BrainGPT преобразува гласа ви в изпипан текст, който можете да поставите директно в ClickUp Doc, описание на задача, коментар или всяко текстово поле.

Задавайте въпроси, които се отнасят до реалния контекст на вашата кампания: Вместо да обяснявате отново всяка подробност, помолете ClickUp BrainGPT да извлече отговори от съдържанието на вашата работна среда, като задачи, документи, чатове и резюмета на срещи.

Намерете бързо минали проекти с Enterprise Search- стил запитвания: Когато имате нужда да използвате отново съществуващо съдържание или да намерите обратна връзка от клиенти, ClickUp BrainGPT може да търси в ClickUp, в интернет и във файлове от свързани приложения. Когато имате нужда да използвате отново съществуващо съдържание или да намерите обратна връзка от клиенти, ClickUp BrainGPT може да търси в ClickUp, в интернет и във файлове от свързани приложения.

Изберете подходящата AI за задачата, без да губите отговорите си в Workspace: Ако искате различен стил на писане или разсъждение, можете да сменяте моделите и да получите достъп до ChatGPT, Claude или Gemini в същия интерфейс!

ClickUp Dashboards прави анализа на данни по-лесен

Настройте табло, което проследява ефективността на кампаниите, конверсиите на потенциални клиенти и крайните срокове с ClickUp Dashboards

Повечето маркетингови екипи разполагат с много данни. Предизвикателството е да ги съберете по начин, който да има смисъл. Това е нещо, в което ClickUp Dashboards са отлични.

Можете да създадете табло, което показва в реално време резултатите от кампаниите ви, конверсиите на потенциални клиенти, крайните срокове за съдържанието и дори натоварването на екипа. Всички данни са на едно място, така че не е необходимо да превключвате между различни инструменти.

Но таблото за управление е полезно само ако води до вземане на решения. AI картите на ClickUp добавят AI-базирани отчети към данните на таблото за управление, така че можете да генерирате обобщение или персонализирана информация, базирана на подсказки, която използва реалната ви активност в работната среда.

💡 Професионален съвет: Създайте персонализирани AI карти, като например: Изпълнително резюме на AI: За да генерирате проверка на състоянието въз основа на папката с кампаниите си

Актуализация на AI проекта: За да получите ясна актуализация на състоянието, която можете да вмъкнете в имейлите на заинтересованите страни

AI Brain: За да изпълните персонализирана команда като „Обобщете какво е изпратено тази седмица, какво е блокирано и на какво трябва да се обърне внимание следващия път“. Използвайте персонализирани формати на шаблони, които ви помагат бързо да настроите таблото си с ClickUp AI Cards

ClickUp Automations и Agents ви помагат да работите по-умно, а не по-усилено.

Автоматизирайте рутинни действия като предаване на задачи, актуализиране на статуса или напомняния за преглед, за да продължите работата по проектите си с ClickUp Automations

Винаги има дълъг списък с малки задачи, които отнемат прекалено много време, като изпращане на напомняния за публикуване и проследяване на одобрения. ClickUp Automations се занимава с тях вместо вас.

Да предположим, че дадена задача е маркирана като изпълнена. Можете да настроите ClickUp да уведомява автоматично следващия човек в списъка, да възлага следващата стъпка или дори да планира последващи действия.

💡 Професионален съвет: Поддържайте кампаниите да се развиват самостоятелно с ClickUp Super Agents. Предайте цялата маркетингова работа, като създаване, преглед и публикуване на социални публикации, на ClickUp Super Agents Когато маркетинговата работа достигне цикъла на преглед, забавянията обикновено се дължат на неясни отговорници или забравени последващи действия. ClickUp Super Agents може да се задейства, когато нещо се промени във вашия работен процес, и да предприеме автоматични действия, така че вашият екип да не разчита на ръчни напомняния. Два примера за агенти, които можете да настроите веднага в ClickUp: Агент за контрол на качеството на кампаниите: Когато дадена задача премине в състояние „Готова за преглед“, проверете дали са попълнени задължителните полета (аудитория, канал, краен срок, линк към ресурс), след което коментирайте какво липсва и възложете задачата на подходящия прегледач.

Агент за пренасочване на съдържание: Когато задачата за публикация в блог е маркирана като „Одобрена“, генерирайте списък с задачи за пренасочване (публикация в LinkedIn, откъс от имейл, кратки надписи) и създайте тези задачи в подходящия списък с предложени крайни срокове. Генерирайте първи чернови вариант на съдържанието и маркирайте подходящия собственик за човешка проверка и редактиране.

А ако търсите начин да обедините всичките си маркетингови усилия, шаблоните за маркетингов план на ClickUp правят това още по-лесно.

Получете безплатен шаблон Отделете по-малко време на електронни таблици и повече време на създаването на страхотна работа с шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Ето какво го прави толкова полезен:

Задайте ясни маркетингови цели и ги разделите на управляеми задачи.

Поддържайте кампаниите си организирани с структуриран, поетапен план.

Проследявайте напредъка с вградени показатели и знайте точно как стоят нещата.

Направете бързи корекции въз основа на резултати в реално време.

Примери за използване на ClickUp Brain в маркетинга

Използвайте тези подсказки в ClickUp Doc или в описанието на задачите с AI на ClickUp, за да останат вашите идеи и чернови свързани с текущата работа по кампанията.

1. Идеи за съдържание

Генерирайте 15 идеи за блог публикации за [целева аудитория] по [тема] и ги групирайте по етап на фунията (TOFU, MOFU, BOFU).

Създайте 10 ъгъла за публикации в социалните медии за [кампания] и предложете най-добрия формат на съдържание за всеки от тях (карусел, кратко видео, текстова публикация).

Въз основа на съществуващото ни съдържание по [тема], предложете 8 нови гледни точки, които все още не сме обсъждали.

2. Сегментиране на аудиторията

Предложете 5 сегмента аудитория за [продукт], използвайки следните сигнали: [история на покупките], [поведение при сърфиране], [случай на употреба], [длъжност].

Напишете матрица за съобщения по сегменти с проблемни точки, ключови послания, доказателства и CTA за всеки от тях.

Идентифицирайте вероятните възражения за всеки сегмент и предложете отговори, които можем да използваме в реклами и целеви страници.

3. Оптимизация на съдържанието и SEO поддръжка

Предложете подходящи ключови думи за блог публикация на тема [тема], след което покажете къде да ги поставите естествено в този план: [поставяне на план]

Пренапишете тази секция за [целева аудитория], като запазите същите ключови точки: [поставяне на параграф]

Напишете 5 мета описания за заглавието на този блог, като всяко от тях да е с дължина под 155 символа: [заглавие]

4. Рекламни текстове и A/B тестове

Напишете 6 заглавия и 4 описания за Google Ads за [оферта], като всяко от тях подчертава различно предимство.

Създайте 3 варианта на реклами в LinkedIn за [персона] с различни примамки и CTA.

Дайте ми 5 идеи за A/B тестове за този рекламен текст и обяснете какво се опитва да научи всеки тест: [поставяне на текст]

5. Преработване на съдържанието

Превърнете тази публикация в блог в публикация в LinkedIn от 150 думи, поредица от 6 туита и 3 кратки описания с подходящи хаштагове: [поставяте линк или текст]

Обобщете този уебинар в 7 ключови извода и 5 социални фрагмента за социалните медийни платформи: [поставяне на бележки]

Създайте версия на тази статия за имейл бюлетин с ясно въведение, 3 основни идеи и едно CTA: [поставяне на статията]

Управлявайте цялата си маркетингова машина в ClickUp

Няма съмнение, че ChatGPT е заслужил мястото си като полезен помощник в маркетинга. Но твърде често това е всичко, до което се стига.

ClickUp Brain извежда тази енергия на много по-високо ниво. Той не само генерира идеи и усъвършенства чернови, но и превръща тази вдъхновение в организирана, проследима работа, която вашият екип може да изпълни в същото работно пространство. За разлика от ChatGPT, Brain наистина отчита контекста.

Освен това, най-голямото предимство на използването на ClickUp за маркетинг е, че той централизира вашия маркетингов механизъм. Когато стратегията, активите, изпълнението и комуникацията в екипа се намират на едно място, не е нужно да се притеснявате за предаването на задачи и смяната на контекста. Вашият екип получава по-ясна представа от „ето идеята“ до „ето какво ще се случи, кога и кой е отговорен за това“.

Готови ли сте да обедините стратегията, съдържанието и изпълнението, базирани на изкуствен интелект, на едно място? Започнете с ClickUp още днес.