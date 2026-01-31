Топ 10 платформи за управление на AI агенти, които да опитате през 2026 г.

Бизнесът се нуждае от интелигентни системи, които могат да мислят, да вземат решения и да действат, когато е необходимо. В реалния свят това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Защото когато работата е разпределена между твърде много инструменти, с твърде много хора по веригата, започват да се появяват пропуски в автоматизацията.

И колкото по-сложен е вашият работен процес, толкова по-трудно става да откриете какво не работи и защо.

Тази промяна направи разработването на агенти приоритет. Не защото те могат да пишат съобщения или да обобщават документи (това е лесната част), а защото могат да действат автономно във вашите инструменти.

В тази статия ще разгледаме най-добрите платформи за управление на AI агенти, какво прави всяка от тях най-добре и как да изберете подходящата за вашите работни процеси.

Какво трябва да търсите в една платформа за управление на AI агенти?

AI агентите не са преходна мода. Gartner прогнозира, че AI агентите ще се занимават с 15% от ежедневните работни решения.

Така че, ако вашият екип обмисля да въведе AI агенти, ето какво трябва да може да прави вашата платформа за управление на агенти:

Лесно създаване на работни процеси: улеснява дефинирането на стъпки, тригери, условия и одобрения, без да го превръща в сложен проект.

Интеграции на инструменти, които наистина работят: Свързва се с вашите съществуващи технологии, включително CRM, инструменти за издаване на билети, приложения за съобщения, бази данни и вътрешни инструменти.

Оркестриране и многоетапно изпълнение: Поддържа многоетапни работни процеси като „откриване → вземане на решение → действие → актуализиране → уведомяване“ без прекъсване по средата.

Пълна видимост и отстраняване на грешки: Предоставя ви логове, история на изпълнението и стъпка по стъпка проследяване, за да може екипът ви да открива проблемите бързо.

Управление и предпазни мерки: Предлага разрешения, достъп въз основа на роли, одобрения от хора и възможност за ограничаване на действията на агентите.

Надеждност в голям мащаб: Поддържа повторителни опити, обработка на опашки, възстановяване при грешки и стабилна производителност при нарастване на използването.

Гъвкавост на разходите и моделите: Позволява ви да контролирате разходите, да наблюдавате използването и да изберете подходящия модел въз основа на задачата.

Платформи за управление на AI агенти на един поглед

Инструмент Основни функции Най-подходящи за Цени* (USD/потребител/месец) ClickUp AI агенти, които задействат действия въз основа на събития в работната среда, предварително създадени роли на агенти, AI обобщения, правила за автоматизация с логове, свързано търсене в документи/задачи/приложения Екипи, които искат AI агенти в работните процеси на проекти и операции (PM, операции, маркетинг, екипи за разработка) Безплатни завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Voiceflow Визуален конструктор на потоци с функция „плъзгане и пускане“, внедряване в различни канали (чат, глас, уеб, IVR), връзка с база от знания, интеграции чрез конектори, тестване в реално време, аналитични логове Екипи, които създават разговорни AI агенти в голям мащаб (CX, екипи за чатботове, продуктови екипи) Наличен е безплатен план; платените планове започват от 60 долара на месец. Devin AI AI инженерни агенти, които могат да преструктурират, създават функции, интерфейс от типа „Ask Devin” IDE, паралелни работни процеси на агентите, автоматично документиране, одобрение от човека преди внедряване на промените. Инженерни организации, които искат изпълнение на софтуер, ръководено от AI (разработвателни екипи, платформени екипи) Платените планове започват от 20 долара на месец. LangChain Отворена рамка за агенти, динамично извикване на инструменти, взаимодействие между API и източници на данни, работни процеси с състояние LangGraph, създател на агенти LangSmith, наблюдаемост, логове, тестване Разработчици, които искат персонализирани агенти, задвижвани от LLM, с пълна гъвкавост (разработчици, AI инженери) Наличен е безплатен план; платените планове започват от 39 $/месец. n8n Отворен код, автоматизация с възможност за самостоятелно хостинг, визуални работни процеси на базата на възли, уебхукове, LLM задачи (обобщаване, класифициране), персонализирана JS/Python логика, контрол на управлението Екипи, които се занимават с операции и автоматизация и искат работни процеси, подобни на тези на агентите, в различни приложения (RevOps, IT, ops, екипи за автоматизация) Платените планове започват от 24 € на месец. Crew AI Сътрудничество между множество агенти (членове на екипа), визуален редактор, вграден AI копилот, API, логове, следи за разсъждения, RBAC, контейнеризирани агенти, опции on-prem/VPC Екипи, координиращи системи с множество агенти (AI операции в предприятията, екипи за разработка, собственици на работни процеси) Наличен е безплатен план; платените планове започват от 25 $/месец. Microsoft Copilot Вграден AI в Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio за работни процеси на агенти, контекст на Microsoft Graph, съответствие и сигурност чрез Azure контроли, корпоративни шаблони (финанси, правни въпроси, ИТ) Компании, които използват предимно Microsoft и искат AI агенти за производителност в M365 Платените планове започват от 27,25 долара на месец. Vellum AI Визуален конструктор, генериране на работни процеси от обикновен английски език, хибриден GUI и код, сравнения на прозорци един до друг, функционални повиквания, многоетапни работни процеси, контроли за сигурност (SSO, HIPAA, частен облак) Екипи, които създават работни процеси и агенти на корпоративно ниво (продуктови екипи, оперативни екипи, разработчици на изкуствен интелект) Наличен е безплатен план; платените планове започват от 25 $/месец. IBM watsonx watsonx Orchestrate работни процеси с плъзгане и пускане, управление на корпоративни агенти, вътрешно AI търсене, свързване с Db2, Cloud Pak for Data, табла, логове, одитни следи, индустриални шаблони Предприятия, които се нуждаят от управляван AI, оркестриране, съответствие (CIO организации, големи операции) Наличен е безплатен план; платените планове започват от 1050 $/месец. Stack AI Спреッドшит, агенти, управлявани от таблици, чат върху структурирани набори от данни, тригери, действия в инструменти като ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, разклоняване, връщане на версии, обратна връзка, корпоративна сигурност и разрешения Екипи, които искат просто внедряване на AI агенти върху данни от работни процеси (оператори, Airtable, потребители на електронни таблици) Наличен е безплатен план; Персонализирани цени

Най-добрите платформи за управление на AI агенти

Следва да разгледаме най-добрите платформи за управление на AI агенти и къде всяка от тях се вписва най-добре.

1. ClickUp (Най-доброто решение за унифицирано управление на проекти и автоматизация на работни процеси)

Когато хората чуят „AI агенти“, често си представят самостоятелен бот, който се намира извън бизнеса.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp обръща тази идея. Това е платформа за управление на AI агенти, която съдържа информацията, необходима на агентите за работа: задачи, документи, чат, собственици, крайни срокове, зависимости, приоритети и др.

Така, вместо да създавате агент и след това да разберете как той се вписва във вашите процеси, вие започвате с процеса, а агентът се вписва в него.

Ето какво прави това възможно.

ClickUp Super Agents: Готови и персонализирани за вашите работни процеси

ClickUp Super Agents постоянно наблюдават работното ви пространство и могат да бъдат обучени да предприемат конкретни действия въз основа на тригери. Тези агенти работят според логиката, която вие дефинирате, но отиват далеч отвъд основните правила за автоматизация.

Използвайте Project Manager Agent, за да изпълнявате вашите PM работни процеси от начало до край.

Тези специализирани агенти могат да анализират контекста, да задействат подходящите работни процеси и да комуникират с хора (или помежду си), за да напредват в работата.

ClickUp включва няколко предварително създадени агенти, разработени за конкретни работни процеси.

Например:

Project Manager Super Agent поддържа проектите в движение, като организира задачите, актуализира статусите и проследява етапите.

Brand Voice Writer Super Agent пренаписва съдържанието, за да съответства на тона и стила на марката.

Work Breakdown Super Agent разбива сложните задачи на подзадачи и добавя отговорни лица и крайни срокове.

С помощта на специализиран AI кодиращ агент като Codegen вашите работни процеси стават по-бързи и по-ефективни.

За да управлявате ефективно AI агентите, ClickUp ви позволява да конфигурирате:

Инструменти , които агентът има право да използва (и да ги премахнете, ако искате по-строги ограничения)

Източници на знания, така че агентът да може да извлича контекст от вашето работно пространство и одобрени външни приложения

Освен това, когато искате да създадете AI агент, който да се държи като вашия бизнес (вашите правила, вашите прехвърляния, вашите пътища за ескалация), ClickUp поддържа персонализирани агенти, които могат да действат и да изпълняват задачи въз основа на настройките на вашето работно пространство.

Това видео показва как можете да създадете свой собствен агент за по-малко от 20 минути ⏰:

ClickUp Brain: AI, която отчита контекста, стояща зад агентите

Ако AI агентите са изпълнителите, ClickUp Brain е слоят, който помага на агентите да разберат вашата работа, защото е свързан с информацията за вашето работно място (задачи, документи, собственици, крайни срокове, коментари) и дори с свързани приложения.

Получавате две големи предимства:

🎯 По-добър контекст (агентите не правят предположения). Те вземат решения, основани на действителната история на проекта, зависимостите и приоритетите на екипа. Така че, вместо да се обръщат към случаен колега или да повтарят задачи, те действат по начин, който отразява работния процес на вашия екип.

🎯 По-бързо изпълнение (агентите могат да обобщават, планират и действат на едно и също място). Тъй като всичко се случва в рамките на една и съща система, агентите могат да четат актуализации, да генерират обобщения и да възлагат задачи, без да преминават към други платформи или да черпят информация от несвързани източници.

Обобщения на проекти, базирани на изкуствен интелект: контекстуални, приложими обобщения на различни нива на проекта

Обобщенията на проектите на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, превръщат разпръснатите актуализации в незабавна яснота. Можете бързо да разберете напредъка и препятствията, без да четете ръчно всеки елемент в работното си пространство.

В допълнение към актуализациите на проектите, тази функция активно подпомага изпълнението. ClickUp Brain автоматизира задачите с помощта на AI, като например автоматично генериране на подзадачи, дефиниране на зависимости и коригиране на графици въз основа на движението на проекта. Действайки като интелигентен координатор на проекти, той не само обобщава случилото се, но и подчертава това, което изисква внимание, което ви позволява да коригирате курса бързо.

Просто попитайте за обзор на проекта и ще получите интелигентно резюме с контекстно-ориентирани прозрения и готови за действие предложения.

Автоматизация: Оптимизирайте рутинната работа и намалете ръчния труд

ClickUp Automations ви позволява да създавате работни процеси от типа „тригер-условие-действие“ в прост визуален конструктор.

Активирайте необходимата автоматизация или персонализирайте правилата чрез AI въз основа на вашите работни процеси.

За бърза настройка получавате библиотека с готови шаблони за автоматизация, с които да се справяте с обичайните работни процеси, като възлагане на задачи, публикуване на коментари, промяна на статуси, преместване на списъци и др.

Можете също да автоматизирате имейли, задействани от събития в ClickUp, като например когато се подаде формуляр или се промени статуса на задача. Това става особено полезно, когато искате да поддържате проактивна комуникация със заинтересованите страни или клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Интерфейсът може да изглежда сложен за нови потребители, а някои напреднали AI конфигурации може да изискват време, за да бъдат усвоени.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето как един потребител на Reddit оцени ClickUp Super Agents:

В момента имаме един агент, настроен да се задейства, когато дадена функция или бъг бъде маркиран като пуснат. Той чете задачата в ClickUp и я сравнява с GitHub, след което автоматично актуализира нашия документ с бележки за пускането и уведомява екипа по продажбите и маркетинга. Досега той се справя отлично, като превръща всички разпръснати описания на задачи и коментари на разработчиците в ясни, четливи бележки, форматирани по начин, който нашият нетехнически маркетингов екип може лесно да разбере.

В момента имаме един агент, настроен да се задейства, когато дадена функция или бъг бъде маркиран като пуснат. Той чете задачата в ClickUp и я сравнява с GitHub, след което автоматично актуализира нашия документ с бележки за пускането и уведомява екипа по продажбите и маркетинга. Досега той се справя отлично, като превръща всички разпръснати описания на задачи и коментари на разработчиците в ясни, четими бележки, форматирани по начин, който нашият нетехнически маркетингов екип може лесно да разбере.

📌 Знаете ли, че... Повечето агентни AI не работят изцяло на автопилот. 70% от решенията, взети от AI, все още се проверяват от хора, а 87% от фирмите, които използват агентни AI, казват, че те се нуждаят от надзор.

2. Voiceflow (Най-доброто решение за създаване и мащабиране на агенти за разговорна изкуствена интелигентност)

чрез Voiceflow

Voiceflow е предназначен за създаване на агенти за разговор, както за чат, така и за глас. Интерфейсът му с диаграми с функция „плъзгане и пускане” го прави по-скоро като скициране на идеи, отколкото като кодиране. Можете да начертаете цялостна взаимодействие с клиента за минути, да го тествате незабавно и да го настроите, без да се налага да започвате от нулата.

Инструментът ви позволява да проектирате един агент и да го внедрите в множество канали, като уеб чат, приложения за съобщения и дори телефон (IVR), без да преработвате логиката. Този вид омниканална поддръжка спестява време и поддържа всичко последователно, особено ако се опитвате да създадете AI работна сила, която може да се справи с поддръжката и запитванията във всяка точка на контакт.

Агентите могат да се позовават на често задавани въпроси, помощни документи и съдържание на продукти в реално време, така че когато оперативният екип актуализира нещо, отговорите на агента също се актуализират.

Най-добрите функции на Voiceflow

Интегрирайте се незабавно с инструменти като Zendesk, Shopify и Google Sheets чрез предварително създадени конектори.

Разширете функционалността с персонализирана логика, използвайки вградения редактор на код и API.

Организирайте агентите и работата на екипа, като използвате споделени работни пространства, версии и задачи.

Тествайте разговори в реално време и усъвършенствайте потоците с вградени анализи и регистри на разговорите.

Ограничения на Voiceflow

Липсва функция за човешко участие, което затруднява контрола на качеството за екипите.

Цени на Voiceflow

Безплатна пробна версия

Starter : Безплатно

Pro : 60 $/месец

Бизнес: 150 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Voiceflow

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Voiceflow?

Ето как един потребител на G2 е оценил Voiceflow:

Това, което най-много ми харесва в Voiceflow, е колко невероятно интуитивен и гъвкав е! Визуалният конструктор на потоци улеснява проектирането на сложни разговорни преживявания, без да се чувствате претоварени. Обичам това, че мога бързо да създавам прототипи, да тествам и да внедрявам както гласови, така и чат асистенти на едно място.

Това, което най-много ми харесва в Voiceflow, е колко е интуитивен и гъвкав! Визуалният конструктор на потоци улеснява проектирането на сложни разговорни преживявания, без да се чувствате претоварени. Обичам това, че мога бързо да създавам прототипи, да тествам и да внедрявам гласови и чат асистенти на едно място.

⭐ Предимство на ClickUp: Повечето екипи се борят да постигнат реални резултати от AI. Само 7,2% казват, че тяхната стратегия осигурява висока възвръщаемост на инвестициите, а почти половината вече са се отказали от инструментите, които са внедрили миналата година. Най-голямата причина? Разрастването на AI, т.е. твърде много несвързани инструменти, недостатъчна координация. ClickUp BrainGPT променя правилата на играта. Той обединява всичко, включително търсене, автоматизация и създаване, в едно интелигентно работно пространство, така че не е нужно да търсите десетки приложения, за да свършите работата си. Можете да говорите с него, да пишете в него и да го оставите да действа зад кулисите. С поддръжка на команди, активирани с глас (чрез ClickUp Talk-to-Text ), модели от най-високо ниво (като ChatGPT, Claude и Gemini) и дълбока интеграция с инструменти като Google Drive, Notion, GitHub и SharePoint, ClickUp Brain MAX е създаден, за да обедини и опрости работата ви. Спестете часове всеки ден с Talk-to-Text на ClickUp Brain.

3. Devin AI (Най-подходящ за автоматизация на софтуерното инженерство в предприятията)

чрез Devin AI

Devin AI е създаден специално за автоматизиране на работни процеси в софтуерното инженерство с AI агенти. Можете да дадете на инструмента инструкции като „преструктурирай този модул“ или „създай табло за отчети“ и той просто започва да работи в цялата ви кодова база. Няколко типа AI агенти работят паралелно, за да се справят със задачи като ETL миграции или големи преструктурирания.

Визуалният интерфейс „Ask Devin“ работи като IDE асистент, задвижван от AI. Можете да качвате код, да задавате въпроси или просто да получавате бързи обяснения. Тъй като поддържа контекста при взаимодействията, той се усеща по-плавен, отколкото постоянното превключване между документация и инструменти.

И всичко се записва. Така че, ако Девин реши даден проблем веднъж, следващия път той може да бъде намерен чрез търсене. Това е като да имате агент разработчик, който кодира, документира и учи в процеса на работа.

Най-добрите функции на Devin AI

Задавайте въпроси към кода и данните си чрез Devin в Slack или Teams, например „изтегли статистики за потребителите“ или „отстрани грешките в този лог“.

Автоматично документирайте големи кодови бази с генерирани системни диаграми и обяснения на прост английски език.

Мащабирайте работните процеси на агентите в различните екипи с помощта на контроли за изчисления за едновременни опашки от задачи.

Дръжте хората в течение с вградени стъпки за одобрение, преди да внедрите промени.

Ограничения на Devin AI

Качеството на резултатите може да варира в зависимост от сложността на задачата и контекста.

Цени на Devin AI

Основно: Плащане по мере на използване, започващо от 20 долара

Екип: 500 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Devin AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Devin AI?

Ето как един потребител на Reddit оцени Devin AI:

Една от моите компании възприе Devin доста рано. На пръв поглед беше впечатляващо. Интеграцията със Slack го направи изключително достъпен. Потребителският им интерфейс беше наистина приятен. Смятах, че си заслужава сравнително високата цена.

Една от моите компании възприе Devin доста рано. На пръв поглед беше впечатляващо. Интеграцията със Slack го направи изключително достъпен. Потребителският им интерфейс беше наистина приятен. Смятах, че си заслужава сравнително високата цена.

📮 ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване редовно използват инструменти за автоматизация и активно търсят нови възможности за автоматизация. Това подчертава един основен неизползван лост за производителност – повечето екипи все още разчитат на ръчна работа, която може да бъде оптимизирана или елиминирана. AI агентите на ClickUp улесняват създаването на автоматизирани работни процеси, дори ако никога преди не сте използвали автоматизация. С готови за употреба шаблони и команди на естествен език, автоматизирането на задачите става достъпно за всеки член на екипа! 💫 Реални резултати: QubicaAMF намали времето за отчитане с 40% благодарение на динамичните табла и автоматизираните диаграми на ClickUp, превръщайки часовете ръчна работа в информация в реално време.

4. LangChain (Най-подходяща за персонализирани LLM-базирани рамки за агенти)

чрез LangChain

LangChain е с отворен код, което означава, че можете напълно да персонализирате начина, по който работят вашите AI агенти. Той се предлага с готови шаблони, като ReAct, за да ви помогне да започнете бързо. Просто свържете подсказки, инструменти и действия, а инструментът организира потока на заден план.

Агентите могат активно да вземат решения, да извикват външни API, да търсят в бази от знания и да взаимодействат с източници на данни в зависимост от въведените от потребителя данни. С LangGraph агентите могат да съхраняват състоянието, да прекъсват работата си и да продължат оттам, откъдето са спрели, без да губят контекста, което е идеално за бизнес процеси, които не могат да бъдат завършени на един път.

Най-добрите функции на LangChain

Създавайте агенти визуално, използвайки платното без код в Agent Builder на LangSmith.

Свържете се лесно с различни модели или AI инструменти с над 1000 интеграции, включително GPT, Claude, бази данни и API за търсене.

Наблюдавайте и отстранявайте грешки с LangSmith: получавайте пълни логове, показатели за производителност и инструменти за тестване.

Създавайте бързо прототипи с предварително създадени шаблони за агенти за обобщаване, QA и др.

Ограничения на LangChain

Може да се стори сложно за начинаещи, защото кривата на обучение е стръмна и документацията е обемна.

Актуализациите се извършват бързо, така че някои класове/функции бързо стават остарели и нарушават по-стария код.

Цени на LangChain

Разработчик: Безплатно

Плюс: 39 $ на месец за работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LangChain

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за LangChain?

Ето как един потребител на G2 е оценил LangChain:

Това е моята предпочитана платформа за всички примери за използване на Agentic AI или Generative AI, които съм създал с Python. Инсталира се лесно, само с командата pip install, а документацията е обширна, броят на функциите и гъвкавостта, които предлага, също са добри.

Това е моята предпочитана платформа за всички примери за използване на Agentic AI или Generative AI, които съм създал с Python. Инсталира се лесно, само с командата pip install, а документацията е обширна, броят на функциите и гъвкавостта, които предлага, също са добри.

5. n8n (Най-доброто решение за автоматизация на работни процеси с изкуствен интелект с отворен код)

чрез n8n

Ако искате да създадете автоматизирани работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, без да сте обвързани с доставчик, n8n е добър избор. Той е с отворен код и може да се хоства самостоятелно, така че можете да изпълнявате всичко на собствената си инфраструктура и да имате пълен контрол над данните и работните процеси. Можете да включите всеки голям езиков модел, да зададете свои бизнес правила и да започнете работа.

Визуалният редактор е изключително интуитивен. Всяка стъпка е възел върху платно. Просто плъзнете AI задачите, свържете ги с тригери или бази данни и вече имате агент.

Контролът на достъпа въз основа на роли ви позволява да определите кой може да създава, преглежда или изпълнява работни процеси, а версионирането улеснява проследяването на промените и отмяната на грешки. С разделянето на средите (разработка, тестване, производство) екипите могат безопасно да тестват и итеративно да усъвършенстват автоматизациите, преди да ги внедрят.

Най-добрите функции на n8n

Създавайте автоматизации с над 500 предварително създадени конектора, обхващащи CRM, бази данни, облачни инструменти и др.

Задействайте AI работни процеси чрез уебхукове, графици или събития от всяка интегрирана система.

Вмъкнете AI задачи като обобщаване или класифициране, използвайки LLM API.

Ограничения на n8n

Съобщенията за грешки могат да бъдат твърде общи, така че отстраняването на проблемите изисква допълнителни опити и усилия.

Цени на n8n

Безплатна пробна версия

Стартово ниво: 24 € на месец

Pro: 60 € на месец

Бизнес: 800 € на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за n8n

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за n8n?

Ето как един потребител на Capterra е оценил n8n:

Опцията за самохостинг на тази платформа е невероятна. Освен това тя позволява автоматизационните скриптове да се пишат на Typescript или JavaScript. Като уеб разработчик, това е нещо добро, защото не е нужно да се учи отделен език за автоматизация.

Опцията за самохостинг на тази платформа е невероятна. Освен това тя позволява автоматизационните скриптове да се пишат на Typescript или JavaScript. Като уеб разработчик, това е нещо добро, защото не е нужно да се учи отделен език за автоматизация.

6. Crew AI (Най-подходяща за предприятия, които координират екипи от AI агенти)

чрез Crew AI

CrewAI е създаден, за да накара множество AI агенти да работят заедно като истински екип. Вие настройвате членовете на екипа, присвоявате им роли, определяте как трябва да си сътрудничат, а платформата координира всичко зад кулисите. Настройката е лесна с визуалния им редактор и вградения AI copilot, който ви води през създаването на работни процеси.

Инженерите могат да се потопят в API, за да персонализират логиката, докато нетехническите хора, като например проектните мениджъри, могат да конфигурират и управляват агентите чрез потребителския интерфейс, без да се налага да пипат кода.

Инструментът се свързва и с други инструменти като CRM, имейл и уебхукове, така че след като екипът ви е готов, той може да отговаря на съобщения, да актуализира системи и да задейства действия в различни приложения. За наблюдение получавате пълни записи за това, какво е направил всеки агент и защо, което улеснява отстраняването на грешки.

Най-добрите функции на Crew AI

Използвайте вградения AI Copilot на CrewAI, за да генерирате работни процеси за агенти от обикновени брифинги на английски език.

Симулирайте поведението на агентите, задавайте правила и управлявайте централизирано LLM конфигурациите, за да гарантирате съответствие с бизнес целите.

Управлявайте внедряването на няколко екипа с помощта на RBAC, контейнеризирани агенти и централизирани табла.

Изберете локално или VPC внедряване с функции от корпоративно ниво, като съответствие с SOC2 и интеграция с Azure AD/SSO.

Ограничения на Crew AI

Стръмна крива на обучение за новодошлите, особено ако сте нови в мултиагентните системи.

Отстраняването на грешки и усъвършенстването на резултатите може да отнеме допълнително време, преди да се почувствате готови за производство.

Цени на Crew AI

Basic : Безплатно

Професионална версия: 25 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Crew AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Crew AI?

Ето как един потребител на Reddit оцени Crew AI:

Напоследък използвам CrewAI за създаване на работни процеси с много агенти и като цяло опитът ми е положителен. Разделянето на задачите и координацията на агентите протичат гладко.

Напоследък използвам CrewAI за създаване на работни процеси с много агенти и като цяло опитът ми е положителен. Разделянето на задачите и координацията на агентите протичат гладко.

📚 Прочетете още: Ако използвате CrewAI или подобни платформи, обмислете да ги съчетаете с AI Agent plugin, за да разширите функционалността на агентите в инструментите, които вашият екип вече използва.

7. Microsoft Copilot (Най-доброто за интегрирана AI продуктивност в Microsoft 365)

чрез Microsoft Copilot

Ако работите в екосистемата на Microsoft 365, Microsoft Copilot се усеща като естествено продължение на вашия работен процес.

Това е един от най-лесните начини да започнете да използвате AI агенти за производителност, тъй като Copilot е вграден в инструменти като Word, Excel, Outlook и Teams. Просто използвайте Copilot Studio, за да дефинирате какво трябва да прави агентът (например автоматизиране на финансовото съгласуване или обработка на вътрешни билети), изберете данните, до които трябва да има достъп, и той ще настрои всичко с оглед на Microsoft стека.

Потребителите могат също да чатят с Copilot в тези приложения и да получават полезни, съобразени с контекста отговори. И тъй като използва Microsoft Graph, той разбира вашите данни в цялата организация, а не само в едно приложение.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Работете в Microsoft 365 приложения като Word, Excel, Teams и Outlook, за да обобщавате или анализирате, без да сменяте контекста.

Осигурете сигурност и съответствие на корпоративно ниво с контроли, базирани на Azure, включително политики за защита от загуба на данни (DLP) и контрол на достъпа въз основа на роли чрез Azure AD.

Внедрете агенти с предварително създадени шаблони за работни процеси като финанси, право или ИТ и ги персонализирайте, за да отговарят на нуждите на вашия екип.

Ограничения на Microsoft Copilot

Отговорите могат да бъдат непредсказуеми и често се налага да бъдат усъвършенствани, така че не винаги спестяват толкова време, колкото се очаква.

Цени на Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (план за предварителна покупка): персонализирано ценообразуване

Microsoft Copilot Studio (плащане по потребление): персонализирани цени

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot?

Ето как един потребител на G2 е оценил Microsoft Copilot:

Copilot Studio помага за решаването на предизвикателството да се създават агенти за разговорна изкуствена интелигентност, без да е необходимо да се пишат тонове код. Мога да проектирам и внедрявам агенти за изкуствена интелигентност, които обработват вътрешни запитвания, автоматизират повтарящи се задачи или насочват потребителите през процесите – всичко това с минимални технически разходи.

Copilot Studio помага за решаването на предизвикателството да се създават AI агенти за разговори, без да е необходимо да се пишат тонове код. Мога да проектирам и внедрявам AI агенти, които обработват вътрешни запитвания, автоматизират повтарящи се задачи или насочват потребителите през процесите – всичко това с минимални технически разходи.

🔍 Знаете ли, че... Изолираните агенти се превръщат в реален риск, когато имат директен достъп до живи системи. В сериозни конфигурации агентите трябва първо да работят в изолирана среда, така че дори и да направят грешка, това да не засегне производствената ви база данни или да наруши реалните работни процеси.

8. Vellum AI (Най-подходяща за създаване на AI работни процеси и агенти на корпоративно ниво)

чрез Vellum AI

За създаване на агенти опишете задачата с прости думи и Vellum ще генерира работещ агент, който се свързва с инструменти, обработва логиката и показва точно какво прави при всяко изпълнение.

Визуалният конструктор ви позволява да плъзгате и пускате подсказки, модели и източници на данни в графичен интерфейс или да ги вграждате в код. Този хибриден подход означава, че техническите и нетехническите екипи могат да си сътрудничат по едни и същи дизайни на агенти.

В редактора на подсказки можете да сравнявате резултатите от подсказките една до друга, да ги настройвате и да ги изпълнявате отново незабавно. Поддържат се и функционални повиквания, така че вашите агенти могат да достигат до API или да изпълняват логика по време на работа.

Най-добрите функции на Vellum AI

Настройте агентите да работят поетапно или едновременно, включително по-малки агенти, които работят заедно в големи работни процеси.

Изпробвайте и проследявайте вашите агенти с вградени инструменти, за да сравнявате версии, измервате производителността и виждате какво са направили.

Позволете на агентите да извличат информация от документите или базите данни на вашата компания, за да могат да вземат по-интелигентни и по-информирани решения.

Осигурете сигурността на всичко с функции като SSO, поддръжка на HIPAA, настройка на частен облак и помощ за екипи със строги правила за данни.

Ограничения на Vellum AI

Мащабирането на агенти в прекалено много инструменти намалява надеждността, защото координирането на инструментите става по-трудно за контролиране.

Цени на Vellum AI

Безплатно

Pro: 25 $/месец

Бизнес: 50 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vellum AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Vellum AI?

Ето как един потребител на Reddit оцени Vellum AI:

Vellum е изключително практичен като инструмент за създаване на агенти, защото просто описвате какво искате и той създава работния процес за вас. По принцип не се изисква обучение. Техният подход към AI автоматизацията има много смисъл, ако не искате да отделяте инженерно време за тези неща.

Vellum е изключително практичен като инструмент за създаване на агенти, защото просто описвате какво искате и той създава работния процес за вас. По принцип не се изисква обучение. Техният подход към AI автоматизацията има много смисъл, ако не искате да отделяте инженерно време за тези неща.

📊 Статистика: Координирането на агентите не е само за да изглеждат работните процеси по-подредени; то може да промени резултатите. Някои оценки сочат, че добре координираните системи от агенти могат да подобрят пазарните резултати с 15–30%. Какво означава това? Конкурентното предимство идва само от агенти, които работят заедно с ясни роли, предаване на задачи и предпазни мерки.

9. IBM WatsonX (Най-доброто за разработване и управление на изкуствен интелект в предприятията)

чрез IBM watsonx

IBM WatsonX е пълна платформа за изкуствен интелект, която включва инструменти за оркестриране на агенти. С WatsonX Orchestrate можете да създавате работни процеси чрез плъзгане и пускане на стъпки и да автоматизирате сложни задачи, като преглед на договори или прехвърляне на клиентска поддръжка. Тези многоетапни агенти се свързват както с инструменти на IBM, така и с инструменти на трети страни.

Можете да настроите предварително обучените домейн модели на IBM, като watsonx. data, за вашите собствени AI приложения и да създадете агенти, които са съобразени с нуждите на вашата организация. Ако сте по-скоро инженер, има и SDK, който ви позволява да пишете скриптове, да версирате и да управлявате агенти, както в реални софтуерни проекти.

Най-добрите функции на IBM WatsonX

Отговаряйте на специфични за компанията въпроси, като използвате AI Search, който извлича информация от вашите вътрешни документи и бази данни по сигурен начин.

Свържете се директно с корпоративни източници на данни като Cloud Pak for Data или Db2, за да могат агентите да извличат данни в реално време и да работят в рамките на съществуващия ви аналитичен стек.

Проследявайте представянето на вашите агенти с вградени табла, регистри и инструменти за съответствие, като одитни следи и проверки за пристрастност.

Получете преднина с предварително създадени шаблони за агенти, пригодени за индустрии като обслужване на клиенти или верига за доставки.

Ограничения на IBM WatsonX

Изглежда много тежък за предприятията, така че бързото експериментиране и създаването на леки агенти може да бъде по-бавно от очакваното.

Цени на IBM WatsonX

Безплатна пробна версия

Безплатно: До 300 000 токена на месец

Съществено: Персонализирани цени

Стандартно: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за IBM WatsonX

G2 : 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за IBM WatsonX?

Ето как един потребител на G2 оцени IBM WatsonX:

IBM Watson x orchestrate е впечатляваща, защото премахва сложността от автоматизацията и я прави интуитивна. Вместо да разчитате на сложни кодове или множество несвързани инструменти, тя ви позволява да делегирате задачи на прост език и AI агентите да работят безпроблемно заедно.

IBM Watson x orchestrate е впечатляваща, защото премахва сложността от автоматизацията и я прави интуитивна. Вместо да разчитате на сложни кодове или множество несвързани инструменти, тя ви позволява да делегирате задачи на прост език и AI агентите да работят безпроблемно заедно.

📚 Прочетете още: Интересувате се от по-интелигентни инструменти за планиране? Разгледайте популярните приложения за дигитално планиране и как се използват.

чрез Stack AI

Stack AI е подходящ за автоматизиране на задачи, които обикновено изискват ръчен труд или дълбоки технически познания. AI агентите могат да анализират данни, да отговарят на въпроси, да извличат структурирани прозрения и да действат въз основа на информация без кодиране.

Получавате визуален инструмент за създаване на работни процеси с малко кодиране, с който да съставяте логика и да свързвате системи на едно платно. Така експертите по дадена тема могат да създават решения, без да се нуждаят от задълбочени познания по програмиране.

Платформата разполага с вградени инструменти за преобразуване на неструктурирани документи (PDF файлове, сканирани документи, формуляри) в структурирани данни. За ефективно извличане на данни можете да създадете агенти, които да извличат отговори от фирмените бази знания с цитати, като използват RAG (retrieval-augmented generation).

Най-добрите функции на Stack AI

Задействайте автоматизирани действия в инструменти като ClickUp, Slack, Gmail или Zapier, когато определени условия са изпълнени във вашите таблици с данни.

Подобрявайте точността на агентите с течение на времето с обратна връзка, която проследява подсказките и се адаптира към предпочитанията на вашия екип.

Осигурете сигурност на корпоративно ниво чрез SSO, детайлни разрешения и криптиране. Агентите имат достъп само до данни, които потребителите имат право да виждат.

Ограничения на Stack AI

Някои интеграции/плъгини могат да бъдат объркващи или несъвместими, което забавя автоматизацията на работния процес на агентите при реалното им използване.

Работните процеси на агентите могат да изглеждат по-скоро като усъвършенствани автоматизации, отколкото като истински автономни агенти.

Цени на Stack AI

Безплатно

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Stack AI

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Stack AI?

Ето как един потребител на G2 е оценил Stack AI:

Аз използвам Stack AI главно за създаване на агенти, които ми помагат да организирам и ускорявам творческите работни процеси, като превръщам бележките на клиенти в кратки резюмета или извличам бързи заключения от доклади. Използвал съм го и за настройка на прости чатботове – както за вътрешна употреба (отговаряне на въпроси на екипа), така и за проекти на клиенти, при които чатботът има смисъл.

Аз използвам Stack AI главно за създаване на агенти, които ми помагат да организирам и ускорявам творческите работни процеси, като превръщам бележките на клиенти в кратки резюмета или извличам бързи заключения от доклади. Използвал съм го и за създаване на прости чатботове – както за вътрешна употреба (отговаряне на въпроси на екипа), така и за проекти на клиенти, при които чатботът има смисъл.

Най-лесният начин да започнете с AI агенти? Опитайте ClickUp

Ако току-що започвате да проучвате най-добрите платформи за AI агенти, лесно е да се почувствате претоварени. Някои платформи са мощни, но прекалено сложни. Други изглеждат прости, но им липсват ключови функции.

ClickUp е идеалният избор. Той е достатъчно гъвкав за екипи, които искат да имат контрол, но е и подходящ за начинаещи, ако искате да свършите нещата бързо.

Можете да автоматизирате повтарящи се задачи, да вградите AI и да проследявате всичко на едно място (сбогом, разпръснати инструменти 👋🏻). Независимо дали работите самостоятелно или мащабирате, това работи.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.