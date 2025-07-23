13-те най-добри AI агенти за продуктивност

Всеки проектен мениджър и ръководител на екип познава това чувство – списъкът с задачи нараства по-бързо, отколкото можете да отметнете елементите в него, и е трудно да бъдете винаги една крачка напред.

Ами ако някои от вашите задачи вече не изискваха толкова много от вашето внимание?

Тук на помощ идват AI агентите.

AI агентите активно стимулират продуктивността, адаптират се към работните процеси и вземат решения в реално време, които променят начина, по който се извършва работата.

В тази публикация в блога ще разгледаме 13 от най-добрите AI агенти, които могат да ви помогнат да оптимизирате операциите, да определите по-добре приоритетите и да дадете сериозен тласък на производителността си.

Най-добрите AI агенти за продуктивност на един поглед

Инструмент Най-добри характеристики Най-доброто за *Цени ClickUp – Управление на проекти с изкуствен интелект с ClickUp Brain – Автоматизирайте задачите, използвайки работни потоци без код – Генерирайте съдържание с AI Writer for Work – Обобщавайте актуализациите и оптимизирайте сътрудничеството с Chat Agents Екипи, които управляват сложни проекти, документи и сътрудничество на едно място Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Notion AI – Извлича информация от Notion, Slack и Google Drive – Използва GPT-4 и Claude, за да отговаря в контекста – Автоматично генерира списъци със задачи от неструктурирано съдържание – Помага за структуриране на документи и бележки от срещи Създаване на документи и управление на знания за асинхронни екипи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 USD/месец на потребител. Възвърнете изкуствения интелект – AI-базирано планиране на задачи, навици и срещи – Проследява времето, прекарано в задачи и срещи – Синхронизира наличността с Slack, CRM и календари – Дава приоритет на баланса между работата и личния живот с интелигентни времеви блокове Интелигентна оптимизация на календара и управление на времето за концентрация Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 долара на месец на потребител. Motion AI – Автоматично планира и препланира задачите – Предвижда забавяния в проектите и коригира натоварването – AI Meeting Links защитава часовете без срещи – Автоматизация на работния процес с вградени шаблони Планиране на задачи и проекти с интелигентно график за индивидуални лица и екипи Платените планове започват от 20 долара на месец на потребител. Fellow. app – Автоматично генерира обобщения на срещи, действия и решения – Шаблони за планиране преди срещи – Синхронизира бележки и транскрипти с CRM – Съхранява всички информации от срещите на едно място Екипи с много срещи, които се нуждаят от ясни последващи действия и централизирани бележки Наличен е безплатен план; платените планове започват от 11 USD/месец на потребител. Grammarly AI – Обратна връзка в реално време за тон и яснота – Откриване на плагиатство в милиони източници – Дълбока интеграция в приложения и браузъри – AI предложения за писане на имейли, документи и др. Написване на чисто, безгрешно съдържание на всички платформи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 30 $/месец на потребител. SaneBox – Интелигентни филтри за сортиране на имейли по приоритет – Отписване с SaneBlackHole – Отлагане на имейли, за да се намали претрупването – Ежедневен обзор за актуализации с нисък приоритет Управление на претоварването с имейли и повишаване на ефективността на пощенската кутия Платените планове започват от 3,49 $/месец. Intuit Assist – Превръща бележките и разписките във фактури – Персонализира финансовите данни с AI подсказки – Интелигентни напомняния за фактури и проследяване на клиенти – Свързва QuickBooks, TurboTax, Mailchimp Автоматизиране на счетоводството и анализа на паричните потоци в малките предприятия Персонализирани цени Intercom AI – Поддръжка на клиенти, задвижвана от изкуствен интелект, чрез Fin Agent – Обобщения на разговорите в реално време и предложения за отговори – Унифицирана пощенска кутия за всички платформи – Интелигентен център за помощ със самообслужване Екипи, които искат бърза поддръжка, базирана на изкуствен интелект, с човешка подкрепа Платените планове започват от 39 $/месец на потребител. Glean AI – Изкуствен интелект за търсене в цялата компания във всички свързани приложения – Интелигентен асистент за обобщаване на документи и генериране на съдържание – Персонализирани отговори въз основа на ролята и дейността – Изгражда график на знанията, който може да се търси Бързи отговори и поддръжка на съдържанието за екипи, които работят с много информация Персонализирани цени AutoGPT – Изпълнява сложни задачи с минимален вход – Използва паметта, за да взема информирани решения – Разделя големите цели на подзадачи, обработвани от AI – Обобщава документи с GPT-3. 5 и GPT-4 Автоматизиране на работни потоци, проучвания и многоетапни задачи Персонализирани цени Superhuman – AI сортиране за по-бързо сортиране на имейли – Клавишни комбинации за незабавни отговори – Календар в имейла и социални прозрения – Напомняния за последващи действия и проследяване на ангажираността Производителност на електронната поща с бързо сортиране и дълбока персонализация Платените планове започват от 30 долара на месец на потребител. RescueTime AI – Проследява и отчита времето, прекарано в различните инструменти – Фокус сесиите блокират разсейващите фактори – Ежедневни прозрения за моделите на продуктивност – Сигнали за цели, за да изградите по-добри навици Самостоятелни работници и екипи, които проследяват времето, за да подобрят концентрацията си Платените планове започват от 9 $/месец на потребител.

Какво представляват AI агентите?

AI агентите са интелигентни софтуерни програми, които изпълняват сложни задачи, вземат решения и се адаптират въз основа на данни. Те анализират своята среда, обработват информация и предприемат действия за постигане на конкретни цели.

Използвайки машинно обучение и обработка на естествен език (NLP), AI агентите се учат и подобряват с времето, като стават по-динамични и отзивчиви.

AI на работното място повишава продуктивността чрез автоматизиране на сложни бизнес процеси, минимизиране на умората от вземане на решения и оптимизиране на разпределението на ресурсите. Освен изпълнението, агентите непрекъснато се развиват и се справят с предизвикателствата на AI, което ги прави незаменими за ефективността в динамични среди.

Най-добрите AI агенти за продуктивност

Нека разгледаме най-добрите AI агенти за продуктивност, за да намерите идеалния за вашите работни нужди. 📊

1. ClickUp (Най-добър за управление на проекти, автоматизация на работния процес и сътрудничество, базирани на изкуствен интелект)

ClickUp е всичко в едно приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и комуникация в екипа – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Запознайте се с ClickUp Autopilot Agents: вашите AI съотборници

Постигнете повече с AI агентите на ClickUp

Това, което наистина отличава ClickUp, са неговите AI агенти от ново поколение, наречени Autopilot Agents, вградени в платформата. Тези AI агенти не са просто ботове или автоматизация; те са интелигентни цифрови съотборници, които могат да разберат вашите цели, да вземат решения и да предприемат действия в цялото ви работно пространство.

Агентите на ClickUp Autopilot могат да повишат производителността чрез:

Автоматизиране на многоетапни работни процеси: Например, когато се създаде задача за привличане на нов клиент, AI агентът може автоматично да назначи членове на екипа, да определи крайни срокове, да изпрати имейли за добре дошли и да актуализира статуса на проекта – без да е необходима ръчна намеса.

Действат като проактивни асистенти: Агентите наблюдават работното ви пространство за тригери (като преминаване на задача към нов етап или наближаващ краен срок) и предприемат подходящи действия, като ескалиране на спешни проблеми, изпращане на напомняния или генериране на обобщения.

Персонализиране според вашите нужди: Можете да създавате персонализирани агенти, използвайки инструкции на естествен език, като ги адаптирате към уникалните процеси на вашия екип – независимо дали става въпрос за одобрение на съдържание, планиране на спринтове или периодични отчети.

💡 Професионален съвет: AI агентите на ClickUp могат дори да се свързват с други инструменти (като Slack, Google Calendar или Salesforce), за да синхронизират целия ви работен процес.

ClickUp Automation: рационализирайте повтарящата се работа

ClickUp Automation ви освобождава от рутинната работа, като се занимава с повтарящите се задачи, за да могат екипите да се съсредоточат върху важните неща. От възлагането на задачи и актуализирането на статуса до изпращането на напомняния и синхронизирането на данни, той поддържа всичко да работи гладко зад кулисите.

AI Builder улеснява настройването на автоматизацията на работния процес. Вместо да конфигурирате ръчно правилата за автоматизация, можете просто да опишете какво ви е необходимо на обикновен английски език – например „Автоматично присвояване на рецензент, когато задачата премине в етап „В процес на преглед“ – и ClickUp Brain ще конфигурира правилото за вас.

AI-базирани анализи, обобщения и лична помощ

Създавайте завладяващо съдържание с помощта на ClickUp Brain

ClickUp Brain повишава нивото на управлението на работата, задвижвано от изкуствен интелект, като автоматизира задачите, обобщава актуализациите по проектите и предоставя информация в реално време в цялата организация. Вграден в софтуера за управление на проекти на ClickUp, той е като допълнителна ръка и мозък, които помагат да се вземат по-умни решения.

AI агентите на ClickUp са интелигентни асистенти, вградени в платформата ClickUp. Тези агенти автоматизират многоетапни работни процеси, вземат решения и изпълняват действия в ClickUp, като отиват далеч отвъд простата автоматизация на задачите. Можете да създавате персонализирани агенти, използвайки инструкции на естествен език, за да се адаптират към вашите уникални процеси.

Като софтуер за предсказуема аналитика, Brain използва исторически данни и предлага предсказуеми прозрения за прогнозиране на сроковете на проектите и потенциалните предизвикателства. Например, AI анализира продължителността на минали проекти и използването на ресурсите, за да предскаже потенциални забавяния в текущите проекти, което позволява на мениджърите да разпределят ресурсите по-ефективно.

Освен това, използването на AI като личен асистент помага да сте в крак с задачите, да автоматизирате рутинните актуализации и да оптимизирате вземането на решения.

А ако предпочитате взаимодействие без използване на ръце? ClickUp Brain Max предоставя AI агенти на вашия десктоп с гласови команди от типа „натисни и говори“, така че можете да възлагате задачи или да получавате актуализации, без да докосвате клавиатурата.

AI Meeting Notetaker и гъвкавост на модела

ClickUp Brain разполага и с AI Notetaker, който може да се включва в разговори, да транскрибира срещи, да генерира резюмета и да извлича задачи за действие, като свързва бележките директно със задачите и проектите в ClickUp.

Потребителите на ClickUp Brain могат да избират между водещи AI модели, включително OpenAI, Claude и Gemini, директно в работната си среда ClickUp, което ви дава гъвкавост и контрол над AI изживяването ви.

За бързи отговори предлага предварително написани отговори или преобразува кратки бележки в изпипани съобщения, помагайки на екипите да останат продуктивни без претоварване с чат съобщения.

Най-добрите функции на ClickUp

Продължавайте да работите по проектите си, дори когато сте далеч: AI агентите (Autopilot Agents) могат да автоматизират сложни, многоетапни работни процеси и разчитат на проактивни дигитални сътрудници, които да се занимават със задачите зад кулисите.

Сътрудничество в реално време: Работете безпроблемно по задачи, документи и проекти с Работете безпроблемно по задачи, документи и проекти с ClickUp Docs , като споделяте идеи, графици и актуализации незабавно.

Обобщавайте актуализациите по работата: Бързо генерирайте AI обобщения, като подчертавате ключовите промени в приоритетите, крайните срокове и информацията за сътрудничеството.

Персонализирайте таблата: Визуализирайте напредъка на проекта и следете ключовите показатели чрез Визуализирайте напредъка на проекта и следете ключовите показатели чрез таблата на ClickUp.

Задавайте и проследявайте цели: Определете ясни, измерими Определете ясни, измерими цели в ClickUp , разпределете ги на екипа си и автоматизирайте проследяването на напредъка.

Интегрирайте без усилие: Свържете ClickUp с популярни инструменти като Google Calendar, Salesforce, GitHub и Microsoft Teams, за да опростите работния си процес.

Намерете всичко бързо: Използвайте Използвайте ClickUp Connected Search , за да намирате мигновено задачи, документи, чатове и файлове, без да превключвате между приложенията.

Записвайте автоматично всяка информация от срещите: ClickUp AI Notetaker ви помага да транскрибирате срещите, да обобщавате дискусиите и да извличате задачи за действие, като ги свързвате директно с вашите проекти.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение на ClickUp може да не разполага с някои разширени функции, които са достъпни в десктоп версията.

Разполага с богат набор от функции, което изисква известно учене за потребителите, които не са технически подготвени.

Цени на ClickUp

таблица с цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 040 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Notion AI (Най-добър за подобряване на създаването на документи и сътрудничеството в екипа)

чрез Notion

Notion AI променя начина, по който екипите управляват проекти, анализират информация и вземат решения.

Способността му да извлича информация от различни източници, да извлича информация от документи и да автоматизира работните процеси го прави нещо повече от просто помощник при писането. Това е AI агент, който помага на екипите да поддържат организация, да намалят ръчната работа и да вземат по-бързи решения, основани на данни.

Notion AI се интегрира с вашето работно пространство, което означава, че разбира контекста, се позовава на базата от знания на AI и помага за структурирането на работата.

Най-добрите функции на Notion AI

Търсете в Notion, Slack, Google Drive и други източници за незабавни отговори.

Автоматично извличане на релевантна информация от организационните знания

Използвайте GPT-4 и Claude, за да дадете подходящи отговори на всякакви въпроси.

Автоматично генериране на списъци със задачи от бележки от срещи, имейли и продажбени обаждания

Ограничения на Notion AI

Функциите на Notion AI понастоящем не са достъпни в мобилните приложения, което ограничава достъпността за потребителите, които са в движение.

Новите потребители може да имат затруднения при ориентирането в възможностите на агента.

Цени на Notion AI

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Notion AI

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Мултитаскингът намалява производителността. Проучвания показват, че преминаването от една задача към друга може да намали ефективността с до 40%, тъй като мозъкът се налага да се пренастройва всеки път.

3. Reclaim AI (Най-добър за автоматизиране на управлението на задачите и оптимизиране на графиците)

чрез Reclaim AI

Reclaim AI е интелигентен асистент за планиране, създаден да помага на екипи и индивидуални потребители да оптимизират календарите си без ръчна намеса.

Той защитава времето ви за концентрация, предотвратява изтощението с интелигентни контроли за баланс между работата и личния живот и дори се синхронизира с инструменти като Slack и Asana, за да поддържа непрекъснат вашия работен процес. Независимо дали имате нужда да автоматизирате срещи, да защитите дни без срещи или да проследявате как екипът ви прекарва времето си, Reclaim AI е адаптивен мениджър на времето, който постоянно оптимизира графика ви.

Възползвайте се от най-добрите функции на AI

Планирайте автоматично навици, задвижвани от изкуствен интелект, с гъвкави времеви ограничения, класиране по приоритет и интелигентно препланиране.

Проследявайте времето, прекарано в срещи, задачи и навици с лично проследяване на времето и анализи на хората.

Синхронизирайте графика с Slack, CRM инструменти и уебхукове, за да актуализирате наличността, автоматизирате работните процеси и подобрите сътрудничеството.

Преодолейте ограниченията на изкуствения интелект

Настройването на Reclaim AI може да отнеме много време и да се стори прекалено сложно за случайни потребители.

Функцията за планиране на срещи не разполага с опции за персонализиране, като например добавяне на въпроси за поканените, което я прави по-малко подходяща като пълна заместителка.

Възстановете цените на AI

Lite: Безплатно

Стартово ниво: 10 USD/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Възстановете AI рейтингите и рецензиите

G2: 4,8/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Музиката може да повиши продуктивността, но само подходящият вид. Инструменталната музика, особено класическата или амбиентната, помага за подобряване на концентрацията, докато песните с текстове могат да отвличат вниманието от задачи, изискващи дълбока концентрация.

📮 ClickUp Insight: Около 60% от работниците отговарят на незабавни съобщения в рамките на 10 минути, но всяко прекъсване може да отнеме до 23 минути, за да се фокусират отново, което прави бързите отговори за сметка на загубена продуктивност. Ето къде ClickUp ви помага. Автоматизациите се занимават с рутинните актуализации, Assigned Comments поддържат организирани задачите за действие, а ClickUp Brain обобщава ключовите дискусии – така че винаги сте в течение, без безкрайни разсейвания. По-малко превключване на контекста, повече свършени задачи!

4. Motion AI (Най-добър за планиране на задачи и проекти с AI анализи)

чрез Motion AI

Motion е платформа за управление на задачи и проекти, базирана на изкуствен интелект, която автоматично планира задачите, оптимизира работните процеси на екипа и гарантира, че проектите вървят по план. Тя приоритизира работата въз основа на крайни срокове, зависимости и капацитет на натоварване, като поддържа екипа ви синхронизиран без постоянни проверки.

За разлика от традиционните AI инструменти за управление на проекти, Motion активно управлява вашето време. Той прогнозира сроковете за завършване на проектите, предотвратява конфликти в графиците и автоматично коригира приоритетите, когато плановете се променят.

Най-добрите функции на Motion AI

Предсказвайте и предотвратявайте пропуснати срокове, като анализирате в реално време наличността и натовареността на екипа и идентифицирате рисковете, преди те да се превърнат в проблеми.

Автоматизирайте изпълнението на работния процес с шаблони за създаване, възлагане, планиране и напредък на задачите.

Коригирайте плановете за проектите по мере на завършване на работата, като автоматично променяте сроковете и отговорностите без ръчна намеса.

Оптимизирайте графика с AI-базирани Meeting Links, които дават приоритет на важните срещи, като същевременно защитават времето за концентрация и налагат часове без срещи.

Ограничения на Motion AI

Някои потребители съобщават за спорадични грешки в приложението.

Motion AI не поддържа толкова много интеграции с приложения на трети страни, колкото някои други инструменти.

Не предлага функции за седмични оценки или проследяване на времето за различни категории задачи.

В момента инструментът поддържа само календарите на Gmail и Outlook, което може да бъде ограничаващо за потребители, които разчитат на други календарни услуги като iCloud.

Цени на Motion AI

Индивидуален: 34 $/месец на потребител

Business Standard: 20 $/месец на потребител

Business Pro: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Motion AI

G2: 4. 1/5 (110+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 60 рецензии)

🧠 Интересен факт: По-късите работни седмици могат да повишат продуктивността. Страните, които експериментират с четиридневна работна седмица, установиха, че служителите са също толкова продуктивни, а понякога дори и повече, като същевременно се радват на по-добър баланс между работата и личния живот.

5. Fellow. app (Най-доброто приложение за оптимизиране на работните процеси по време на срещи и подобряване на сътрудничеството в екипа)

Fellow е AI асистент за срещи, който повишава продуктивността преди, по време и след всяка среща. Той автоматизира воденето на бележки, проследява задачите за действие и централизира информацията от срещите, като гарантира, че всяка дискусия води до значими резултати.

Този тип AI агент активно организира и оптимизира срещите. Той се интегрира директно с календари, CRM системи и инструменти за сътрудничество, за да оптимизира планирането, да генерира автоматизирани обобщения и да гарантира, че последващите действия се извършват навреме.

Най-добрите функции на приложението Fellow.

Генерирайте AI-базирани анализи на срещи, като помолите Fellow Copilot за обобщения, действия или решения от минали срещи.

Прилагайте най-добрите практики за провеждане на срещи с вградени калкулатори за разходи, шаблони за дневен ред и производителност , както и брифинги преди срещите, за да оптимизирате дискусиите.

Синхронизирайте и централизирайте данните от срещите, като съхранявате всички записи, транскрипции и бележки на едно място с контрол на поверителността, за да управлявате достъпа.

Автоматично актуализирайте CRM записите, като синхронизирате дискусиите от срещите с подходящите полета.

Ограничения на приложението Fellow.

Действията не са автоматизирани, което изисква от потребителите да проследяват и актуализират задачите ръчно.

Съобщава се за спорадични проблеми със синхронизацията, което може да доведе до несъответствия между устройствата.

Цени на приложението Fellow.

Безплатно

Solo: 29 $/месец на потребител

Екип: 11 $/месец на потребител

Бизнес: 23 $/месец на потребител

Предприятие: 25 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за приложението Fellow.

G2: 4,7/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

🤝 Приятно напомняне: Най-продуктивното време от деня е уникално за всеки човек. Някои хора работят най-добре сутрин, докато други достигат най-висока производителност следобед или вечер. Определянето на часовете с най-висока производителност ви помага да планирате задачите по-ефективно.

6. Grammarly AI (Най-добър за усъвършенстване на яснотата, тона и стила на писане на всички платформи)

чрез Grammarly

Grammarly подобрява яснотата, последователността и ангажираността във всички форми на комуникация. Той усъвършенства структурата на изреченията, оптимизира тона и пренаписва цели параграфи за по-добра четимост. Информацията, базирана на изкуствен интелект, помага на професионалисти, студенти и екипи да създават изпипано, безгрешно съдържание, което съответства на желаното послание.

С помощта на стратегическо коучинг и автоматизация на работния процес, базирани на изкуствен интелект, Grammarly функционира като персонализиран редактор, за да гарантира, че всеки текст е ясен и ефективен.

Най-добрите функции на Grammarly AI

Персонализирайте тона и стила с обратна връзка в реално време, която се настройва според формалността, увереността и четимостта въз основа на аудиторията и намерението.

Сканирайте за плагиатство в милиарди източници, за да гарантирате оригиналност и да поддържате професионална и академична интегритет.

Интегрирайте безпроблемно с над 500 000 приложения и платформи, включително Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Word и Notion.

Откривайте и коригирайте граматически грешки с усъвършенствана проверка на граматика, пунктуация и правопис.

Ограничения на Grammarly AI

Понякога може да пропусне грешки или да даде неправилни предложения, особено в сложни синтактични структури или специализирано съдържание.

Grammarly предлага ограничени възможности на потребителите да персонализират обратната връзка, която предоставя.

Цени на Grammarly AI

Безплатно

Про: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Grammarly AI

G2: 4,7/5 (над 10 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7100 отзива)

7. SaneBox AI (Най-добър за управление на хаоса в електронната поща и повишаване на производителността с сортиране, задвижвано от изкуствен интелект)

чрез SaneBox

SaneBox филтрира вашите имейли въз основа на вашето поведение в миналото. Приложението проучва кои имейли отваряте, на кои отговаряте или кои изтривате, за да сортира бъдещите съобщения в различни папки.

Той автоматично категоризира съобщенията в папки като SaneLater за по-малко спешни имейли, SaneNews за бюлетини и SaneBlackHole за изпращачи, от които никога повече не искате да получавате съобщения. Агентът оптимизира последващите действия, предотвратява претоварването на пощенската кутия и дори генерира Daily Digest, за да можете да преглеждате несъществените имейли с един поглед.

Най-добрите функции на SaneBox AI

Автоматично сортирайте имейлите в интелигентни папки, за да намалите разсейването и да поддържате фокуса си върху пощенската си кутия.

Отпишете се незабавно от нежелани имейли, като ги плъзнете в SaneBlackHole.

Отложете неспешните имейли с функцията „Напомняния“, като ги прехвърлите за по-късно, за да можете да се съсредоточите върху неотложните приоритети.

Ограничения на SaneBox

Макар AI на SaneBox да е проектиран да филтрира и организира ефективно имейлите, понякога може да класифицира погрешно съобщенията, което води до неправилно сортиране на важни имейли.

Някои потребители считат, че абонаментните разходи за SaneBox са по-високи.

Някои функции са ограничени при използване на агента с акаунти в Microsoft 365 чрез Microsoft Graph.

Цени на SaneBox

Snack: 3,49 $/месец

Обяд: 5,99 $/месец

Вечеря: 16,99 $/месец

Оценки и рецензии за SaneBox

G2: 4,9/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,8/5 (70 отзива)

8. Intuit Assist (Най-добър за финансови задачи и персонализирани анализи)

чрез Intuit Assist

Intuit Assist е генеративен финансов асистент, задвижван от изкуствен интелект, който опростява счетоводството, фактурирането и вземането на решения за малки предприятия и физически лица. Той автоматизира рутинните финансови задачи, предоставя персонализирани анализи и подобрява управлението на паричните потоци чрез интегриране на QuickBooks, TurboTax, Credit Karma и Mailchimp.

Освен автоматизацията, Intuit Assist преобразува разпръснатите финансови данни в полезни информации. Той обработва неструктурирани данни – като ръчно написани бележки, електронна кореспонденция и разписки – и ги превръща във фактури, разходни записи или финансови прогнози.

Най-добрите функции на Intuit Assist

Генерирайте фактури и разходни записи от снимки и имейли, като преобразувате ръчно написани бележки, разписки и фактури от доставчици в структурирани финансови документи.

Автоматизирайте напомнянията за фактури с настройки на тона, които адаптират съобщенията за проследяване въз основа на историята на плащанията на клиента и информацията за взаимоотношенията.

Анализирайте финансовите данни чрез интерактивни AI запитвания, за да откриете тенденции, рентабилност на клиентите и модели на паричните потоци.

Ограничения на Intuit Assist

Потребителите, които разчитат на приложения на трети страни или външни финансови инструменти, може да открият ограничена поддръжка или оперативна съвместимост.

Макар Intuit Assist да използва AI, за да предоставя персонализирани препоръки, потребителите трябва да са наясно, че това включва обработка на чувствителни финансови данни.

Цени на Intuit Assist

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Intuit Assist

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Създайте ритуал за приключване на работния ден. Завършването на деня с рутинна дейност, като преглед на задачите или подреждане, ви помага да преминете плавно към личното си време.

9. Intercom AI (Най-добър за подобряване на обслужването на клиенти и автоматизиране на работните процеси)

чрез Intercom AI

Intercom комбинира AI чатботове с екипи за човешка поддръжка, за да се справят с въпросите на клиентите. AI се занимава с често срещани проблеми като нулиране на пароли или актуализации на доставки, докато вашият екип се заема с по-трудните задачи. Системата запомня минали чатове, така че ако даден клиент се върне с проблем, цялата му история се появява на екрана.

Искате да ускорите нещата? AI предлага отговори въз основа на подобни предишни запитвания, така че агентите не трябва да въвеждат едни и същи отговори отново и отново. Освен това, таблото показва кои въпроси се повтарят често, което помага да се открият области, в които бързи отговори на често задавани въпроси или промени в продукта биха спестили време на всички.

Най-добрите функции на Intercom AI

Внедрете Fin AI Agent за незабавна поддръжка на клиенти, като го обучите на статии от базата знания, PDF файлове и URL адреси, за да предоставя точни, подобни на човешките отговори.

Повишете ефективността на агентите с Fin AI Copilot, като генерирате експертни отговори, предлагате отговори и обобщавате разговори в реално време.

Осигурете многоканална поддръжка на няколко езика, като обедините съобщенията от имейл, чат на живо и социални платформи в една пощенска кутия.

Възползвайте се от самообслужването с помощния център, задвижван от AI, за незабавни отговори и намален брой входящи запитвания.

Ограничения на Intercom AI

AI е донякъде ограничен по отношение на персонализацията. Бизнесите, които търсят силно персонализирани работни процеси или отговори, може да го намерят за недостатъчно гъвкав за конкретни случаи на използване на AI

Цената му може да бъде непосилна за по-малките предприятия или стартиращи фирми.

Цени на Intercom AI

Essential: 39 $/месец на потребител

Разширено: 99 $/месец на потребител

Експерт: 139 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Intercom AI

G2: 4. 4/5 (над 3300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... 87% от служителите казват, че биха били по-продуктивни, ако можеха да избират колко дни да работят от дома. Когато са попитани защо предпочитат дистанционната работа, основната причина е избягването на пътуването до работа, а на второ място е повишената продуктивност.

10. Glean AI (Най-добър за производителност на работното място с AI-управлявано търсене и автоматизация на задачите)

чрез Glean AI

Glean подобрява производителността на работното място чрез безпроблемна интеграция с приложения като Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce и Slack. Той ви позволява ефективно да намирате, създавате и използвате AI за автоматизиране на задачи. Помага при изготвянето на имейли, обобщаването на срещи и анализирането на данни.

В основата си Glean функционира като център за знания, който обединява информацията за компанията от различни платформи, предоставяйки резултати от търсене в реално време и персонализирани препоръки. Той се адаптира към индивидуалните роли, като се учи от исторически данни, за да подобри точността и релевантността с течение на времето.

Най-добрите функции на Glean AI

Извършвайте търсения на работното място във всички данни, приложения и бази от знания на компанията, като гарантирате, че служителите получават точни отговори в реално време на своите запитвания.

Използвайте AI асистент за създаване на чернови на имейли, генериране на съдържание, обобщаване на документи и автоматизиране на сложни работни процеси с персонализирани подсказки.

Използвайте графика на знанията, за да създадете търсимо хранилище на хората, съдържанието и дейностите на вашата организация.

Ограничения на Glean AI

Настройването на търсенето изисква създаването на изчерпателен индекс на данните на вашата компания, което може да отнеме много време и да бъде скъпо.

AI търсенето на Glean все още е в начален етап и може да има затруднения при обработката на специфична терминология от индустрията.

Цени на Glean AI

Персонализирани цени

Прочетете оценките и рецензиите за Glean AI

G2: 4,8/5 (над 130 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🤝 Приятно напомняне: Понякога бездействието е продуктивно. Моментите на тишина – мечтаене, медитация или просто гледане през прозореца – могат да предизвикат нови идеи и пробиви в решаването на проблеми.

11. AutoGPT (Най-добър за автоматизиране на сложни работни процеси и генериране на съдържание с минимален вход)

чрез AutoGPT

AutoGPT действа като дигитален асистент, който разделя големите задачи на по-малки, управляеми части. Дайте му цел като „проучване на конкурентите“ и той ще начертае стъпките, събирайки информация от определени източници. Инструментът се свързва с GPT-4, за да разбере задачите и да определи какво да направи след това.

За разработчиците той помага при писането и поправянето на код, като предлага решения или открива потенциални грешки. Кажете му какво се опитвате да създадете и той ще ви очертае стъпките за кодиране или ще ви помогне да отстраните проблемите. Тъй като работи в облака, можете да го настроите веднъж и да го оставите да се занимава с повтарящи се задачи, докато вие се концентрирате върху друга работа.

Най-добрите функции на AutoGPT

Изпълнявайте автономни задачи, като дефинирате цели и позволявате на AutoGPT да ги раздели на подзадачи, които да бъдат изпълнени без постоянна намеса от страна на потребителя.

Управлявайте краткосрочната и дългосрочната памет, за да поддържате контекста на задачите и да подобрите вземането на решения с течение на времето.

Генерирайте текст, подобен на човешкия, с GPT-4, което позволява точни и последователни отговори за различни задачи, от създаване на съдържание до обслужване на клиенти.

Съхранявайте и обобщавайте файлове с възможностите на GPT-3. 5, като организирате и кондензирате документи, за да предоставите ценна информация.

Ограничения на AutoGPT

Всяко действие в AutoGPT изисква извикване на модела GPT-4, което води до значителни разходи, особено за задачи, включващи няколко стъпки.

Той не може да преобразува поредица от действия в функции, които могат да се използват повторно, което налага пресъздаването на процесите за всяка нова задача.

Цени на AutoGPT

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AutoGPT

G2: 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Съвет от професионалист: Запазете шаблони за AI команди, за да ускорите задачите и да поддържате последователност в екипа си.

12. Superhuman (Най-добър за подобряване на продуктивността на електронната поща с AI-управлявано сортиране и управление на задачите)

чрез Superhuman

Superhuman ускорява рутинните ви дейности с имейли чрез клавишни комбинации и бързи действия. Разделете пощенската си кутия на секции като „нуждае се от отговор“ или „може да почака“ и преминавайте бързо през съобщенията, използвайки само клавиатурата си. Приложението ви напомня за имейли, които сте имали намерение да проследите, и ви позволява временно да скриете съобщения, които не са спешни.

Искате да насрочите среща? Просто натиснете няколко клавиша и календарът ви се появява точно там, в пощенската ви кутия. Приложението ви показва и информация за всеки, на кого изпращате имейл – неговата длъжност, компания и профили в социалните мрежи – което ви спестява отварянето на нови раздели, за да търсите хора.

Най-добрите функции на Superhuman

Ускорете сортирането на имейли с автоматично сортиране, задвижвано от AI, като категоризирате имейлите за лесни и бързи отговори.

Използвайте Instant Reply за създаване на бързи отговори, спестявайки време за рутинни имейли, без да жертвате качеството.

Изпращайте имейли по-късно с Send Later, за да изберете идеалното време за изпращане на вашите имейли.

Проследявайте ангажираността с имейлите, като проверявате кога и на кое устройство е бил отворен имейлът ви, с информация в реално време за поведението на получателите.

Свръхчовешки ограничения

Superhuman не предлага родно приложение за Windows, което ограничава достъпността му.

Интегрира се предимно с Gmail и Outlook, като няма вградена поддръжка за други имейл услуги.

Свръхчовешка цена

Стартово ниво: 30 $/месец на потребител

Бизнес: 40 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Superhuman

G2: 4,7/5 (800 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 20 рецензии)

13. RescueTime AI (Най-добър за проследяване на цифровите навици и оптимизиране на използването на времето)

чрез RescueTime AI

RescueTime следи как прекарвате времето си на компютъра и ви дава реална представа за това. Забелязали ли сте, че сте прекарали три часа в YouTube, когато сте мислили, че е само кратка почивка? Приложението ви показва тези модели, без да ви съди. Маркирайте различни уебсайтове и приложения като полезни или разсейващи и проверете таблото си, за да видите къде всъщност отива времето ви.

Можете също да активирате Focus Session, за да блокирате онези изкусителни сайтове, които ви отвличат от работата. Приложението проследява тези фокусирани периоди, за да можете да определите най-продуктивните си часове.

Най-добрите функции на RescueTime AI

Блокирайте разсейващите уебсайтове по време на сесиите за концентрирана работа с Focus Sessions, които също така проследяват вашата непрекъсната продуктивност.

Идентифицирайте модели и тенденции във вашата продуктивност, като сравнявате представянето си в различни дни и седмици.

Създавайте подробни отчети за ежедневните дейности, тенденциите в производителността и използването на времето, за да разберете по-добре работните си навици.

Задайте персонализирани цели за продуктивност и получавайте известия, когато ги постигнете или надхвърлите, за да поддържате мотивацията си и да останете на правилния път.

Ограничения на RescueTime AI

Възможно е да сметнете, че опциите за персонализиране са недостатъчни.

Инструментът изисква непрекъснато проследяване, което може да не е подходящо, ако предпочитате ръчно проследяване или имате опасения относно поверителността.

Цени на RescueTime AI

Solo: 12 $/месец на потребител

Екип: 9 $/месец на потребител

Рейтинги и рецензии на RescueTime AI

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

💡 Професионален съвет: Научете се да казвате „не“. Защитата на времето ви гарантира, че можете да се съсредоточите върху работа с висока стойност, вместо да сте претоварени.

Какво трябва да търсите в AI агентите за продуктивност?

AI агентите са станали незаменими за усъвършенстване на работните процеси и повишаване на производителността, но при толкова много опции може да е трудно да се прецени коя от тях наистина ще доведе до промяна.

За да сте сигурни, че извличате максимума от агента, ето какво да търсите:

Автоматизация на задачите: Изберете AI, която може да се справи с повтарящи се задачи като планиране, събиране на данни, управление на имейли и генериране на съдържание, за да можете да се съсредоточите върху по-ценна работа.

Интелигентни интеграции: Уверете се, че вашият AI агент може да се свързва безпроблемно с инструменти като Google Drive, Slack и Salesforce за единен работен поток.

Информация в реално време: Намерете решение, което предоставя незабавни обобщения и анализ на данни, за да ви помогне да приоритизирате задачите и да вземете информирани решения бързо.

Персонализация: Потърсете агент, който се адаптира към вашите специфични нужди, учи се от вашите предпочитания и подобрява помощта си с течение на времето.

Функции за сътрудничество: Изберете агент, който подкрепя екипната работа, като помага при изготвянето на съдържание, създаването на актуализации и управлението на задачите.

Мащабируемост и гъвкавост: Изберете агент, който расте заедно с вашите нужди, независимо дали сте малък екип или управлявате мащабни проекти.

Управление на проекти с изкуствен интелект с ClickUp

AI агентите, които сме разгледали, имат уникална цел, от автоматизация на задачите до комуникация. Те помагат за усъвършенстване на работните процеси, подобряване на вземането на решения и подобряване на сътрудничеството в екипа, като правят ежедневните задачи по-ефективни.

ClickUp обаче се откроява като всеобхватно решение, което обединява всичко.

С AI-базираните функции и надеждни автоматизации на ClickUp можете безпроблемно да интегрирате управлението на проекти, делегирането на задачи и комуникацията в една платформа.

