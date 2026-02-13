Най-добрите рекламни кампании с изкуствен интелект: примери и поуки

Можете да имате най-брилянтната и вълнуваща рекламна концепция в света.

Но ако ви отнеме три седмици да я създадете и оптимизирате, вече сте пропуснали възможността да постигнете желания ефект.

Ето защо марките използват изкуствен интелект. За да действат бързо, да четат сигналите рано и да вземат творчески решения в голям мащаб.

Но откъде да започнете?

Как да използвате AI, за да създавате реклами, без да жертвате човешката креативност?

Няма нищо по-полезно от изучаването на реални примери за AI реклама в действие.

В тази публикация разглеждаме успешни кампании на водещи марки, ключови поуки и стъпка по стъпка ръководство за стартиране на ваша собствена рекламна кампания, базирана на изкуствен интелект.

Какво отличава рекламната кампания с изкуствен интелект

Самото използване на AI технология за създаване на рекламна кампания не добавя конкурентно предимство. Защото почти всички други марки вече го правят.

За да се откроите от останалите, уверете се, че рекламата ви отговаря на повечето от следните точки:

Динамични кампании: Най-добрите AI рекламни кампании са изключително динамични. Те адаптират съобщенията, визуалните елементи и форматите в реално време въз основа на реакциите на аудиторията.

Хиперперсонализация в мащаб: Адаптиране на рекламното съдържание към различни сегменти от аудиторията = персонализация. Адаптирането към индивидуалните предпочитания на потребителите е хиперперсонализация. И именно хиперперсонализацията кара хората да си кажат: „Уау, тази марка ме разбира напълно. “

Изпълнение, специфично за платформата: Използвайте AI, за да преработите рекламите за различни платформи. Докато Използвайте AI, за да преработите рекламите за различни платформи. Докато AI инструментът ви за социални медии ви дава творческите идеи, вие можете да ги адаптирате към специфичните за платформата размери, наративи и аудитории.

Вградено експериментиране с реклами: Традиционното създаване на реклами е бавно. С AI можете да генерирате и тествате стотици варианти (заглавие А + видео С + син бутон CTA) едновременно. Системата също така идентифицира кои комбинации генерират най-много конверсии и ги мащабира незабавно.

Оптимизация на рекламите в реално време: AI оценява ефективността на рекламите в няколко измерения – творчески варианти, аудитории, позициониране, формати – за да ги оптимизира. Например, той открива творческата умора (когато потребителите се уморят да виждат една и съща реклама) и коригира честотата, преди да спадне възвръщаемостта на инвестициите ви.

⚖️ Маркетингови кампании с изкуствен интелект срещу рекламни кампании с изкуствен интелект: Лесно е да се объркат двете, но ето разбивката: AI в маркетинга е общо понятие. То включва използването на AI за проучване на аудиторията, моделиране на предсказуемо поведение и координиране на съобщенията чрез имейл, CRM и канали в социалните медии. То включва използването на AI за проучване на аудиторията, моделиране на предсказуемо поведение и координиране на съобщенията чрез имейл, CRM и канали в социалните медии.

AI рекламата е подкатегория на AI маркетинга, която се фокусира върху платените медийни среди. Ролята на AI тук е да оптимизира закупуването на реклами, таргетирането и креативното представяне в реално време. Накратко: Всяка рекламна кампания с изкуствен интелект е част от маркетингова стратегия с изкуствен интелект, но не всяка маркетингова тактика с изкуствен интелект включва реклама.

Примери за най-добрите рекламни кампании с изкуствен интелект

Сега нека разгледаме десетте най-добри примера за реклами с изкуствен интелект от световни марки и да видим как те използват изкуствения интелект, за да комуникират своите предимства:

1. Heinz: Ето как изглежда кетчупът за изкуствения интелект

чрез Forbes

През 2022 г. Heinz се включи в DALL-E с един прост експеримент: помолиха AI да нарисува „кетчуп“.

Резултатът беше майсторски клас по бранд капитал. AI последователно генерираше изображения с емблематичната форма на бутилката Heinz, етикета с надгробна плоча и този специфичен нюанс на червено.

Отивайки още по-далеч, те подаваха на AI все по-странни команди като „Кетчуп в космоса“, „Ренесансов кетчуп“ и „Кетчуп подводно гмуркане“. Независимо колко сюрреалистични бяха заявките, резултатът беше безспорно Heinz.

Кампанията се превърна в сензация, когато Heinz покани феновете да изпратят свои предложения, превръщайки инициативата в масивен двигател за създаване на потребителско съдържание.

✅ Ключово заключение: Използвайте AI, за да потвърдите истинността на марката. Това е отличен пример за марка, която използва AI, за да докаже психологически аргумент: Heinz е кетчуп. Освен това, тъй като подсказките бяха общи, резултатът изглеждаше безпристрастен. Неутралността направи резултата много по-силен и убедителен.

2. Burger King: Конкурсът „The Million-dollar Whopper“

чрез HypeInsight

Ако има някой, който знае как да играе правилно рекламната игра, то това е BK.

И те го направиха отново през 2024 г., като пуснаха микросайт, задвижван от изкуствен интелект, който канеше клиентите да създадат своите мечтани бургери, използвайки прости текстови подсказки.

Потребителите изпратиха най-смелите си комбинации от съставки – от захаросани халапеньо до фъстъчено масло. AI генератор на изображения незабавно създаде хиперреалистична, апетитна картина на техния персонализиран уопър.

BK даде възможност на публиката да гласува коя бургер да бъде произведена в ограничено количество, като наградата за победителя беше 1 милион долара.

✅ Ключово заключение: Използвайте AI рекламата като портал за бързо създаване на идеи за продукти и краудсорсинг. BK по същество превърна забавен конкурс в най-голямото проучване на пазара в света, като позволи на клиентите си да решат точно какъв трябва да бъде следващият най-продаван топинг.

3. Coca-Cola: Кампания „Създайте истинска магия“

Coca-Cola отвори своето хранилище, като предостави на феновете си достъп до емблематичните си бранд активи като лога, форми на бутилки, архивни изображения и др. чрез персонализирана AI платформа.

Използвайки DALL-E и GPT-4, потребителите създадоха оригинални цифрови произведения на изкуството с празнична тематика. Докато изкуственият интелект позволи мащабност и творческа вариативност, Coca-Cola действаше като куратор, подбирайки най-добрите произведения за високопрофилни позиции.

Като позволи на феновете да поемат творческото ръководство, Coke остана в центъра на празничните разговори без огромните разходи за традиционното производство на съдържание.

✅ Ключово заключение: Възползвайте се от нововъзникващите тенденции в областта на изкуствения интелект, за да създадете реклами, които позволяват участието на потребителите и творческа свобода. Това води до силно културно въздействие, ангажираност и широко разпространение в медиите, което е истинската печалба в този случай.

4. Nutella: Седем милиона буркана. Няма два еднакви

чрез Dezeen

Когато персонализацията за първи път се превърна в модна дума, повечето марки я запазиха в цифров формат – имейли, реклами и препоръки. Масово произвежданите физически продукти останаха до голяма степен еднообразни.

Nutella видя възможност да промени статуквото.

Те захраниха AI двигателя с библиотека от модели и цветове, която системата използва, за да генерира седем милиона уникални етикети за бурканите им в Италия.

Резултатът? Нямаше две еднакви буркани на рафта в супермаркета.

Кампанията предизвика фурор в социалните медии, тъй като феновете се впуснаха в търсене на най-естетичните дизайни. Така Nutella успешно превърна рутинния продукт от супермаркета в колекционерска вещ „1 от 1“, като по този начин всеки клиент стана собственик на произведение на изкуството от ограничена серия.

✅ Ключово заключение: Персонализацията, базирана на изкуствен интелект, е най-ефективна, когато е интегрирана в продуктовото преживяване. В този случай самата буркана се превърна едновременно в рекламен билборд, колекционерска вещ и повод за споделяне в социалните мрежи.

5. BMW: 900 години изкуство на едно платно

чрез BMW

BMW пренесе легендарната си традиция „Art Car“ в дигиталната ера с The Electric AI Canvas.

Те обучиха StyleGAN, AI модел, на базата на невероятните 50 000 изображения, обхващащи 900 години история на изкуството, както и творби на съвременни легенди. Резултатът беше динамично, развиващо се шедьовър, проектирано директно върху повърхността на колата.

Инсталацията се превърна в магнит за социалните медии, защото беше невъзможно да се заснеме една и съща снимка два пъти – изкуството се променяше постоянно.

✅ Ключово заключение: Не използвайте изкуствения интелект само за да въведете нови нарративи. Използвайте го, за да подобрите съществуващото наследство и идентичност на вашата марка. Горният пример показва как BMW усили своята дългогодишна асоциация с иновациите, майсторството и изкуството чрез генеративен изкуствен интелект.

6. Nike: Серена срещу Серена

чрез AKQA

За да отпразнува 50-годишнината си и оттеглянето на Серена Уилямс, Nike направи нещо немислимо: организира мач между Серена от 1999 г. (17-годишното чудо) и Серена от 2017 г. (35-годишната шампионка).

Използвайки машинно обучение, Nike анализира 20 години игра – моделирайки нейната игра с крака, избор на удари и дори нейните психологически реакции под натиск. Те симулираха 130 000 мача между нейните две „аз-ове“ и излъчиха големия финал като събитие на живо.

Това генерира безценни данни, базирани на анализи, както за тенис ентусиастите, така и за вътрешния екип за разработка на продукти на Nike.

✅ Ключово заключение: Кой е казал, че рекламите трябва да бъдат изрично промоционални? Комбинирайте машинно обучение с творческия си гений, за да създадете реклами, които предоставят значими прозрения и формират възприятието.

7. Hettich: #RoastTheRoom

чрез Best Media Info

Hettich (гигантът в производството на мебелни аксесоари) се възползва от любовта на интернет към „печенето“ с кампанията си #RoastTheRoom.

Те използваха изкуствен интелект, за да създадат „стаи на бедствието“ – жилищни пространства, които изглеждаха като пост-апокалиптични кошмари, изпълнени с безредие и хаос. Те публикуваха тези изображения в Instagram, предизвиквайки последователите си да критикуват дизайните.

След като коментарите заваляха, Hettich използва генеративен AI, за да придаде на стаите „блестящ вид“, показвайки зашеметяваща, организирана трансформация, задвижвана от техния хардуер.

✅ Ключово заключение: AI не замества креативността. Водещите марки го използват, за да реализират концепции, които биха били твърде скъпи, сложни или физически невъзможни за реализация в реалния свят.

8. Unigloves: Отвъд традиционните рекламни снимки

чрез Superside

Unigloves се сблъска с голямо предизвикателство: техният продукт за защита на ръцете, Derma Shield, се използва от всички, от механици до лабораторни учени. Но им липсваше бюджет за мащабна глобална фотосесия.

Вместо да се задоволят с скучни стокови снимки, те използваха AI, за да генерират 250 хиперреалистични сцени, показващи професионалисти от индустрията, които използват Derma Shield в среда с висока интензивност.

От пожарникар, който се подготвя за служба, до татуист, който си мие ръцете, изображенията, генерирани от изкуствен интелект, позволиха на Unigloves да комуникира релевантност в десетки индустрии с перфектна визуална последователност.

✅ Ключово заключение: Използвайте AI там, където имате най-големи затруднения. За Unigloves това не беше творчеството, а ограниченията в бюджета и времето за пускане на пазара. Те използваха AI, за да създадат изображения в мащаб, който е невъзможен за човека в толкова кратко време.

9. H&M: Дигиталните близнаци преосмислят фотосесиите с модели

H&M промени правилата в модната фотография, като създаде висококачествени цифрови двойници на своите топ модели. Вместо да резервират студио за седмици, за да снимат нова колекция от 500 модела, те използваха изкуствен интелект, за да клонират моделите веднъж.

Тези близнаци могат да се използват за представяне на дрехи в различни пози, среди и формати, без да се налагат повтарящи се фотосесии. Това превърна изтощителния, продължаващ месеци производствен график в няколко клика на екрана.

✅ Ключово заключение: Използвайте изкуствен интелект, за да освободите творческия си потенциал от физическите ограничения. Чрез дигитализиране на таланта, H&M превърна логистичната кошмар в мащабируем, високоскоростен двигател за съдържание.

10. Virgin Voyagers: J. Lo току-що ви изпрати персонализирана покана

чрез WPP

Ето още един чудесен пример: Virgin Voyages знаеха, че не могат да накарат Дженифър Лопес да седне и да запише милиони индивидуални видеоклипове. Затова клонираха образа и гласа й, за да създадат Jen AI.

Чрез този инструмент потребителите могат да създадат хипер-персонализирана видео покана за круиз. Можете да кажете на „Джен“ името на вашия приятел и защо се нуждае от почивка, а тя ще му изпрати персонализирано съобщение.

✅ Ключово заключение: Кампаниите с участието на знаменитости вече не трябва да бъдат ограничавани от графика на говорителя. Кампанията на Jen AI демонстрира как клонирането с изкуствен интелект може да превърне един-единствен посланик на марката в мащабируем, интерактивен актив на марката.

Уроци от успешни AI кампании

Десет примера. Десет ключови извода.

Но в крайна сметка какво означава всичко това?

Ето четирите най-важни урока, които ни дава всяка успешна кампания, задвижвана от изкуствен интелект:

Използвайте изкуствения интелект за получаване на информация, а не само за автоматизация.

Ако използвате AI само за да пишете рекламни текстове по-бързо или да автоматизирате повтарящи се задачи, пропускате същността.

Успешните AI кампании дават приоритет на AI-базираните прозрения. Те използват AI за анализ на огромни масиви от данни, проследяване на моделите на ангажираност, поведението на клиентите, отпаданията и творческата умора, за да подпомогнат вземането на решения, базирано на данни.

Тези прозрения след това определят творческата посока, избора на канали, времето и структурата на кампанията.

Съчетайте креативността с данните

Използвайте AI от самото начало, т.е. от творческия процес (етапите на идеи и концептуализация). Анализирайте тенденциите, културните сигнали, интересите на аудиторията и историческите резултати, за да откриете възможности, които вашите конкуренти може да пропуснат.

Цифровите маркетингови инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, разширяват границите на творчеството, създавайки нови гледни точки и варианти, които резонират по-дълбоко с аудиторията.

Тествайте и оптимизирайте непрекъснато

Днес рекламодателите проектират кампании с варианти от първия ден. AI генерира множество творчески насоки, формати, заглавия и послания, които се изпълняват едновременно. След това анализира как всеки вариант се представя в различни демографски групи, позиции и микромоменти.

Вместо да гадаят коя реклама ще има успех, рекламодателите могат да наблюдават в реално време показателите за ефективност и да оптимизират кампаниите си незабавно.

Осигурете прозрачност и етика

AI моделите се учат от исторически данни.

Уловката? Тези исторически данни често отразяват обществени предразсъдъци по отношение на пол, раса, възраст, физически тип, географско положение или икономически статус. Ако не се контролира, изкуственият интелект може да засили стереотипите, дори когато това никога не е било намерението на марката.

Прозрачността също играе важна роля. Аудиторията реагира по-добре, когато марките са ясни относно това как AI се използва в рекламите им. Кампаниите, които крият участието на AI, рискуват да предизвикат негативна реакция, когато това бъде разкрито по-късно.

Как да планирате рекламни кампании с изкуствен интелект

Вдъхновен да създадете своя рекламна кампания с изкуствен интелект?

По-долу ви показваме как да го направите.

Можете да планирате и изпълнявате AI кампании в ClickUp, като елиминирате хаоса от несвързани инструменти и произтичащото от това разрастване на работата.

Стъпка 1: Решете къде да използвате AI

Рекламните кампании с изкуствен интелект дават резултати, стига да използвате изкуствения интелект целенасочено.

Започнете с идентифициране на най-големите пречки, с които обикновено се сблъсквате при планирането или изпълнението на такива кампании.

Общи области, в които изкуственият интелект може да промени нещата:

Творчески пречки: Имате затруднения с създаването на визуални елементи за кампанията си.

Производствени разходи: Може би разполагате с опитни дизайнери, но производството е скъпо.

Ръчни процеси: Вашият екип е затрупан с ръчно изготвяне на отчети

Проблеми с мащабируемостта: Вие сте агенция, която се занимава с множество рекламни кампании, и се нуждаете от AI, за да автоматизирате всичко.

Изберете една или две области с голямо въздействие, в които да въведете AI и да подобрите рекламната си стратегия. Това ще поддържа фокуса на кампанията, ще предотврати разрастването на AI и ще оправдае инвестицията ви в AI.

⭐ Бонус: Нуждаете се от бърз изход от AI Sprawl? Гледайте това видео 👇

Стъпка 2: Обсъдете идеи за кампании и подгответе план

След като разберете къде ще използвате AI, е време да подготвите концепцията за вашата креативна кампания.

Съберете екипа си, за да обсъдите проблема, който искате да решите, историята, която искате да разкажете, и как изглежда успехът за тази рекламна кампания.

Откажете се от статичните срещи и използвайте ClickUp Whiteboards за визуално планиране на маркетингови кампании. Тук вашата рекламна стратегия придобива форма в реално време.

Добавете различни елементи в ClickUp Whiteboards за колективно обсъждане на рекламни кампании.

Ето как те ускоряват и структурират вашите сесии за мозъчна атака:

Екипите използват лепящи се бележки, рисунки на ръка и свързващи елементи, за да начертаят всяка фаза – от първоначалната идея до производството и пускането на пазара.

Вижте курсорите на колегите си в реално време, докато редактирате колективно белите дъски.

Използвайте Brain директно в белите дъски, за да генерирате идеи, брифинги, варианти на активи и др.

Когато ви липсва енергия и идеи, помолете директно ClickUp Brain да ви предложи подходящи за пазара теми за кампании и рекламни вдъхновения, върху които да работите.

Обмисляйте рекламни стратегии и идеи за кампании по-бързо с ClickUp Brain.

Ето няколко изключително лесни начини да го направите:

Prompt Brain предлага идеи за кампании от нулата, базирани на вашата целева аудитория, целите на кампанията, аргументите за продажба, пазарните тенденции и предпочитания канал.

Помолете я да предложи няколко варианта на една и съща идея за кампания, за да не се ограничава екипът ви до едно мислене.

Помолете го да оцени идеята ви за кампания и да открие пропуските в нея.

След като финализирате идеята за кампанията, използвайте ClickUp Docs, за да изготвите основните елементи. Това включва творчески брифинги, насоки за марката, рамки за съобщения, списъци за проверка на качеството, планове за маркетинг на съдържанието и др.

Изгответе кратки описания на кампании, рекламни текстове и др. за вашия екип, като използвате комбинацията Brain + ClickUp Docs.

Ето как:

Генериране на съдържание с изкуствен интелект: Въведете команди на естествен език, като например: „Напишете едностраничен творчески бриф, включващ контекст, цели, профили на аудиторията и график за пускане на пазара”.

Усъвършенствайте и доизпипайте: Използвайте функцията Ask AI, за да коригирате незабавно тона, да поправите граматиката или да преведете текста за глобалните пазари.

Централизиран център за знания: вложените документи и уикита поддържат организирани ресурсите на кампанията ви, а съвместното редактиране на живо гарантира, че всички са буквално на една и съща страница, използвайки вложените документи и уикита поддържат организирани ресурсите на кампанията ви, а съвместното редактиране на живо гарантира, че всички са буквално на една и съща страница, използвайки Docs Hub.

📚 Прочетете още: Как да създадете своя стратегия за социални медии

Стъпка 3: Начертайте графика на AI кампанията си

Графикът на кампанията ви зависи от това как планирате да използвате AI.

📌 Пример: Ако планирате първо да обучите персонализиран AI модел, за да създадете реклама (като рекламата на Nike „Serena vs. Serena“), фазата на създаване и планиране се удължава. Но ако ще го използвате само за създаване на визуални елементи, генерирани от AI, същата фаза се съкращава.

Ключът към успешното стартиране е да се създаде буфер. Винаги оставяйте място за неочаквани промени, цикли на обратна връзка и препозициониране.

ClickUp предлага няколко начина за лесно картографиране и визуализиране на реалистични графици за AI кампании:

Вариант 1: Получете цялостен поглед с диаграмите на Гант

Преглеждайте задачи, графици и зависимости между проекти с Gantt Chart View на ClickUp.

Използвайте изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp, за да визуализирате цялата си кампания като поредица от свързани задачи с ясни зависимости.

Можете да премествате задачите директно на тази времева линия, за да ги преподредите, да ги маркирате с цветови кодове за лесно разпознаване и да ги разгънете, за да видите подробна информация.

📌 Пример: „Финализиране на брифинга за кампанията“ преминава в „Потвърждаване на бюджетите“, което преминава в „Списък с материали“.

Ако една задача се пропусне, можете веднага да видите кои последващи задачи са засегнати. Или как се разширява времевата ви линия, когато се добавят задачи по време на кампанията.

Това е идеалният начин за управление на AI рекламни кампании, в които участват няколко екипа (креативен, медиен, стратегически), и поддържа всички на една и съща вълна.

Вариант 2: Разделете основния график на кампанията по възложители, канали и т.н.

Използвайте изгледа „Времева линия“, за да видите най-важната за вас информация и да разгледате задачите в хронологичен или азбучен ред, или по дата на падеж или начало.

Макар че общата картина е чудесна за ръководството, отделните членове на екипа не е необходимо да виждат цялостната картина. ClickUp Timeline View ви позволява да разделите графика по статус, отговорно лице, приоритет, канал и т.н.

Например, филтрирайте по възложители, така че всеки да вижда потока си от работа по кампанията. Или филтрирайте по статус, за да видите графиците за завършени, текущи и чакащи преглед задачи.

💡 Съвет от професионалист: За по-голяма яснота превключете на изглед на календара в ClickUp. Когато виждате крайните срокове, подредени по дни, седмици или месеци, натоварването ви се струва по-лесно управляемо. Тези календари са напълно интерактивни – ако е необходимо да промените прегледа на съдържанието, просто преместете задачата от петък на понеделник и вашият екип ще бъде незабавно уведомен. Вижте всичките си задачи на един поглед с помощта на календарния изглед в ClickUp.

Стъпка 4: Разпределете задачите и автоматизирайте работните процеси

Започнете с ясно разпределение на отговорностите. Комуникирайте ролите и отговорностите на всеки член от екипа си, за да установите отчетност.

ClickUp Tasks улеснява това, като ви позволява да добавяте няколко изпълнители (с различни роли) към задачите на кампанията. Например, създайте задача в ClickUp с име „Напишете текст за публикация № 1 в социалните медии“ и добавете автора на съдържанието като сътрудник и редактора като рецензент.

Обединете разпределението на работата, управлението на задачите и комуникацията в екипа с ClickUp Tasks.

Разделете тези задачи на по-малки подзадачи, за да поддържате организирано изпълнението. Докато екипът ви изпълнява тези индивидуални стъпки, функцията Rollup предоставя индикатор за напредъка в реално време на основната задача.

След като създадете задачите, съчетайте ги с ClickUp Automations + Super Agents, за да автоматизирате изпълнението на кампанията.

Задействайте актуализации, когато задачите преминават през етапи с ClickUp Automations

Задайте прости автоматизации, базирани на правила, в ClickUp по два начина:

Използвайте инструмента за автоматизация с функция „плъзгане и пускане“: Дефинирайте логиката „ако/тогава“ с помощта на тригери, условни правила и действия. Например: „Когато статусът се промени на „Завършено“, автоматично го присвойте на редактора и актуализирайте статуса на „В процес на преглед“

Използвайте нашия AI конструктор: Използва технологията за обработка на естествен език (NLP), за да създава автоматизации. Този Използва технологията за обработка на естествен език (NLP), за да създава автоматизации. Този инструмент за автоматизация на маркетинга без кодиране върши тежка работа за вас.

За многоетапни, сложни автоматизации, внедрете Super Agents във вашите маркетингови работни процеси. Те работят на заден план, за да изпълняват автоматично цели последователности, без ръчна помощ.

📌 Пример за работата на супер агент : Използвайте персонализиран AI агент, за да следите списъка си с „Дизайнерски задания“. Агентът автоматично сканира новите задания, създава необходимите подзадачи и ги възлага на члена на екипа с най-голяма свободна пропускателна способност. Благодарение на тези AI съотборници, работата ви продължава, без да се налага да мръднете и пръст.

⭐ Бонус: За да научите как да използвате AI агенти за създаване на маркетингово съдържание, гледайте това видео 👇

Стъпка 6: Следете ефективността на кампанията с помощта на AI табла

Таблото за управление, задвижвано от изкуствен интелект, трансформира мониторинга на кампаниите чрез анализ на данни в реално време, предложения на изкуствен интелект, проактивни предупреждения, прогнозиране на тенденции и автоматизирано отчитане.

Вземете например ClickUp Dashboards. Те централизират показателите за ефективност в единна и кохерентна визия.

Можете да създадете ролеви изгледи, пригодени към конкретни заинтересовани страни (например, високо ниво на информация за висшия мениджмънт; подробни данни на ниво задачи за проектните мениджъри).

Проследявайте маркетинговите си показатели и възвръщаемостта на инвестициите с таблата за управление на ClickUp.

Изпълнително резюме за изкуствения интелект: Предоставя обща оценка на състоянието за мениджъри на ниво C и клиенти.

Актуализация на AI проекта: Предоставя бърз (но актуален) обзор на напредъка с информация за състоянието на проекта и препятствията.

Освен това, имаме и няколко примера за маркетингови табла, от които можете да почерпите вдъхновение.

Често срещани предизвикателства в рекламата с изкуствен интелект

По-долу са изброени пет често срещани предизвикателства, с които творческите екипи се сблъскват при планирането на своите AI рекламни кампании, заедно с лесни решения:

Често срещано предизвикателство Защо се случва това? Как да го избегнете? Прекомерна зависимост от изкуствен интелект и автоматизация AI инструментите обещават бързина и ефективност. Щом рекламните ви кампании започнат да дават добри резултати, ще спрете да се съмнявате в системата. Създайте редовни проверки, при които някой активно преглежда решенията и ефективността на изкуствения интелект във вашите рекламни кампании. Създаване на общо съдържание Неясните указания, пристрастността в данните за обучение и непълните инструкции намаляват качеството на резултатите от изкуствения интелект. Напишете ясни указания, подкрепени с пълен контекст или необходими насоки. Повтаряйте, докато не постигнете желания резултат. Балансиране на човешката креативност с изкуствен интелект Това се наблюдава най-вече в рекламните агенции, където натискът да се създава превъзхожда дизайнерите да извлекат максимума от AI технологията. Те губят връзка с човешката креативност и започват да се доверяват сляпо на AI резултатите. Определете границите за използване на изкуствен интелект в креативните си реклами. Например, използвайте изкуствен интелект за прозрения и вариации на активите, но оставете основната креативна насока на хората. Разпространение на AI инструменти Екипите използват различни AI маркетингови инструменти за различни задачи – създаване на съдържание, управление на проекти, анализи и др. Заедно те създават фрагментирани работни процеси. Бъдете целенасочени по отношение на вашия творчески AI набор. Разберете къде се нуждаете от AI и инвестирайте в инструменти, които предлагат множество AI възможности под един покрив. (Като ClickUp!)

Преди да приключим, имаме малка изненада. 🎁

Съставихме кратък (но изключително полезен) списък с инструменти и шаблони, които ще придадат структура на вашите AI кампании и ще ви помогнат да планирате по-добре.

1. Софтуер за управление на маркетингови проекти на ClickUp

Управлявайте рекламните кампании от начало до край с помощта на софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp.

Софтуерът PM на ClickUp за маркетингови екипи е всеобхватно хъб за рекламни кампании с изкуствен интелект. Той служи като единствен източник на информация за целия жизнен цикъл на кампанията ви:

Стратегическо мислене: Използвайте ClickUp Brain за задълбочени проучвания на пазара и Whiteboards за съвместно мислене в реално време.

Агилна реализация: възложете отговорности с помощта на задачи и използвайте йерархии (пространства, папки и списъци), за да поддържате организирани сложните глобални кампании.

Оперативна ефективност: Използвайте автоматизации и AI агенти, за да се справите с тежките административни задачи.

Пълна видимост на фунията: Следете представянето на живо с табла за управление и управлявайте циклите на обратна връзка за творчеството с вградени инструменти за проверка.

Незабавно сътрудничество: Премахнете вътрешните вериги от имейли, като преместите всички дискусии по кампанията в Премахнете вътрешните вериги от имейли, като преместите всички дискусии по кампанията в ClickUp Chat.

Платформата обединява всички инструменти, необходими за управление на AI кампании на всеки етап, за всички професионалисти. Освен това, за да използвате ClickUp, не се нуждаете от AI експертиза или технически познания. Тя е изключително интуитивна!

💡Професионален съвет: Ето как нашите екипи в ClickUp планират своите маркетингови кампании от начало до край. Чуйте го от Майк, един от нашите инженери по стратегически решения. 👇🏼

📚 Прочетете още: Вашият наръчник за управление на проекти за маркетинг специалисти

2. Jasper AI

Jasper се използва от копирайтъри, които искат да разширят съдържанието, без да загубят душата на марката си. Това е двигател, фокусиран върху конверсията, който генерира рекламни текстове, заглавия и целеви страници, съобразени с конкретния глас на вашата марка.

Като му предоставите творческия си бриф, Jasper може да изведе десетки A/B варианти за секунди – идеално за тестове с висока скорост.

3. Маркетингова платформа на Google (GMP)

За марки, които харчат много за платени медии, Google Marketing Platform е златният стандарт за унифицирано закупуване и измерване на реклами. Тя интегрира Search Ads 360 с Display & Video 360, предоставяйки цялостен поглед върху пътя на клиента.

Използвайте я, за да идентифицирате точно къде се случват отпадания и кои комбинации от творчески идеи, генерирани от изкуствен интелект, генерират най-висока възвръщаемост на инвестициите.

Шаблони за планиране на кампании

Ето нашият списък с готови шаблони, с които ще превърнете кампанията си от идея в реалност 10 пъти по-бързо:

1. Шаблон за реклама на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за реклама на ClickUp ви помага да проследявате състоянието на вашите маркетингови материали от замисъла до финализирането им.

Шаблонът за реклама на ClickUp е вашият готов план за безпроблемно пускане на дигитални маркетингови реклами. Поставете го в работната си среда ClickUp и той веднага ще създаде специален списък с всичко, което е предварително конфигурирано за рекламни работни процеси.

Този шаблон ви позволява да:

Проследявайте всеки актив през целия му жизнен цикъл с персонализирани статуси като Нова заявка, Изследване, Внедряване, Активен и Завършен.

Дефинирайте и запазете важни данни за кампанията, използвайки над 10 персонализирани полета, включително разпределен бюджет, платформа, целева аудитория и др.

Визуализирайте работата си през най-важния обектив, като използвате седем персонализирани изгледа.

2. Шаблон за план на кампания в ClickUp

Получете безплатен шаблон Подгответе, организирайте и изпълнете плана си за кампания, като използвате шаблона за план за кампания на ClickUp.

Не сте сигурни откъде да започнете плана си за рекламна кампания?

Използвайте шаблона за план на кампания на ClickUp, за да пуснете AI рекламната си машина в действие за минути. Той ви помага да определите цели за следващата си кампания, да комуникирате задачи и задания, да проследявате напредъка и да измервате цялостния успех.

Шаблонът ви позволява да:

Създайте персонализирани статуси, за да следите състоянието на цялата си кампания, от идеята до оптимизацията.

Използвайте персонализирани полета, като „Ръководител на кампанията“, „Тип кампания“, „Разпределен бюджет“, „Остатъчен бюджет“ и др., за да добавите повече подробности за вашите кампании.

Преминавайте към опционални персонализирани изгледи като Списък, Гант, Натоварване и др., за да визуализирате по-добре кампанията си с максимална гъвкавост.

⚡ Архив с шаблони: Страхотни рекламни шаблони за максимизиране на обхвата ви

Планирайте следващата си AI рекламна кампания с ClickUp

Ако има едно общо ключово прозрение от всяка успешна рекламна кампания с изкуствен интелект, то е следното:

AI не създава кампании. Хората го правят.

Разбира се, това ускорява работата, намалява умственото натоварване и подпомага творческите ви процеси.

Но в крайна сметка, вие сте този, който притежава високо ниво на преценка, емоционална интелигентност и уникална перспектива, необходими, за да направите една марка наистина резонираща.

ClickUp е проектиран да възстанови този баланс. Той автоматизира повтарящите се задачи и прави работното ви пространство супер продуктивно, така че в крайна сметка да можете да се съсредоточите върху създаването на персонализирани кампании, които никога не пропускат целта.

Готови ли сте да видите как работи и да стимулирате растежа на бизнеса си? Регистрирайте се в ClickUp още днес.

Трябва да овладеете prompt engineering – способността да давате на AI ясни и конкретни инструкции, за да получите висококачествени резултати. Също толкова важно е да имате силно редакционно око, тъй като вече не сте само създател, а човек, който филтрира и усъвършенства резултатите от AI.

AI в рекламата автоматизира задачи с голям обем, като например версии на реклами за различни платформи или сегменти (например по-възрастна срещу по-млада аудитория; местна срещу международна аудитория). Тя се използва и като генератор на съдържание за създаване на ресурси в голям мащаб и за прескачане на бавните сесии за мозъчна атака. Зад кулисите AI използва предсказуеми анализи, за да разбере миналите резултати, потребителските данни и пазарните тенденции. Въз основа на тях тя ви подсказва най-доброто решение за оптимални резултати от кампанията.

Основните предизвикателства при използването на изкуствен интелект в рекламата включват прекомерна зависимост от изкуствен интелект и автоматизация, създаване на общо или остаряло съдържание, балансиране на човешката креативност с маркетинговите усилия, задвижвани от изкуствен интелект, и разрастване на инструментите за изкуствен интелект.