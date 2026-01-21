Най-добри примери за подсказки на ElevenLabs за създаване на аудио съдържание

Гласовата AI никога не е била по-достъпна.

Днес всеки може да постави текст в инструмент като ElevenLabs и да получи глас зад кадър. Но ако сте го пробвали веднъж, знаете, че простото поставяне на текст и преместване на няколко плъзгача в таблата няма да ви даде аудио с студийно качество, което наистина звучи човешки.

Както при всеки AI инструмент, ключът към получаването на професионални гласови коментари, увлекателни подкасти и реалистични гласове (с ElevenLabs) се крие в това как го подсказвате.

Е, ние направихме няколко теста и събрахме 40 подсказки на ElevenLabs, за да можете да започнете веднага.

Какво е ElevenLabs?

ElevenLabs е AI гласова платформа, която превръща текст в реалистично аудио на над 50 езика. Тя е създадена за творци, продуценти и разработчици, които се нуждаят от интуитивни, усъвършенствани контроли, за да генерират професионално гласово съдържание в голям мащаб.

От аудиокниги до реклами, подкасти и игри – ето какво можете да направите с ElevenLabs ⭐

Модификация на гласа : Преобразувайте гласове, изолирайте вокалите от фоновия шум или клонирайте и проектирайте персонализирани гласове от нулата.

Персонализирани герои : Създайте уникални гласове за герои от видеоигри, разказвачи на аудиокниги или брандирани персонажи от нулата.

Разговорни агенти : Използвайте AI асистенти, които обработват гласови взаимодействия в реално време с естествени речеви модели.

Звукови ефекти и музика : Продуцирайте околни звуци, преходи или фоново аудио без традиционен запис.

Многоезично дублиране : Превеждайте съществуващ аудиоматериал на различни езици, като запазвате гласа на оригиналния говорител.

Съвместяване на текст с аудио : Синхронизирайте транскрипции с съществуващи записи за прецизно редактиране и субтитри.

Създаване на изображения и видео: Създавайте визуално съдържание, като експериментирате с различни : Създавайте визуално съдържание, като експериментирате с различни AI подсказки за изображения (в бета режим от януари 2026 г.)

Какво представляват подсказките на ElevenLabs?

Подсказките на ElevenLabs са набор от инструкции, които въвеждате, за да насочите и генерирате желания резултат в ElevenLabs. Можете да контролирате резултата чрез:

Въвеждане на текстови подсказки, които подробно описват диалога, контекста на разказа, емоционалните сигнали, фонетичните етикети и дори описания на звукови ефекти.

Качване на референтни аудио проби за клониране или ремиксиране на глас

Избор на предварително създадени гласове от библиотеката с гласове

Експериментирайте с настройките за стабилност и креативност, за да усъвършенствате нюансите на гласа.

Създателите, които работят с гласови агенти, могат също да изготвят инструкции, определящи основната личност, роля, правила и поведение в разговора на изкуствения интелект. Тази системна подсказка гарантира последователни отговори (глас, тоналност), които да съответстват на изискванията на вашата марка.

🧠 Интересен факт: Първата машина за синтезиране на реч е построена през 1791 г. от Волфганг фон Кемпелен. Тя използваше мехове, тръстики и кожени тръби, за да имитира анатомията на човешкия глас, произвеждайки странни, свирещи звуци, които едва приличаха на действителна реч.

Как да пишете ефективни подсказки за ElevenLabs

Ефективното подсказване е акт на балансиране между описателни детайли и яснота. Колкото повече информация предоставите на всеки AI инструмент (тон, емоция, акцент и стил на изразяване), толкова по-близък до вашата визия ще бъде резултатът.

Ето един списък с полезни съвети, който можете да използвате при структурирането на подсказките си в ElevenLabs 👇

1. Напишете подсказки в разказвателен стил

Въведете текста, който искате да превърнете в реч, и използвайте аудио тагове (през целия текст), за да оформите крайния резултат.

Можете да използвате комбинация от аудио тагове, като например:

Етикети Какво прави Пример Пример за употреба Емоционални етикети Тези тагове задават емоционалния тон на гласа. [смее се], [смее се по-силно], [започва да се смее], [хрипти], [тъжен], [ядосан], [щастлив], [тъжен] [тъжен] Не можах да заспя онази нощ. Звукови ефекти Добавете звуци и ефекти от околната среда. [изстрел], [аплодисменти], [пляскане], [експлозия][преглъщане], [гълтане] [аплодисменти] Благодаря на всички, че дойдохте тази вечер! [изстрел] Какво беше това? Тагове, свързани с гласа Определя тон, интензивност на изпълнението и човешки реакции. [шепот][въздишка], [издишване], [саркастично], [любопитно], [възбудено], [плач], [пръхтене], [пакостно] [шепне] Не позволявайте да ви чуят. Уникални и специални тагове Експериментални тагове за творчески приложения [силен френски акцент] [силен френски акцент] Такъв е животът, приятелю — не можеш да контролираш всичко.

Можете да поставите аудио тагове навсякъде в сценария си (и в всякаква комбинация), за да оформите неговото представяне. Експериментирайте с описателни емоционални състояния и действия, за да откриете какво работи за вашия конкретен случай на употреба.

Не забравяйте, че структурата на текста оказва силно влияние върху резултата при AI гласовите модели. Използвайте естествени речеви модели, правилна пунктуация и ясен емоционален контекст, за да постигнете най-добри резултати.

💡 Съвет от професионалист: Генерирайте автоматично подходящи аудио тагове за въведения текст, като кликнете върху бутона „Подобри“.

2. Добавете указания за нормализация

AI моделите, особено по-малките, обучени на ограничени данни, се затрудняват с комплексни типове данни като телефонни номера, пощенски кодове, имейл адреси и URL адреси.

В тези случаи добавете инструкции за нормализация към подсказката си. Посочете как искате текстът да бъде прочетен на глас.

Ето някои примери за нормализация и как да ги структурирате в подсказката си:

Въвеждане на текст Тип на входните данни Тип на изхода Основно число 123 Сто двадесет и три Редовен номер 2-ро място Второ Парични стойности 45,67 долара Четиридесет и пет долара и шестдесет и седем цента Римски цифри XIV Четиринадесет (или „четиринадесетият“, ако е заглавие) Често използвани съкращения Д-р Ave. St. DoctorAvenueStreet (но „Св. Патрик“ трябва да остане) URL адреси elevenlabs. io/docs eleven labs dot io slash docs Дата 01/02/2023 Второ януари, две хиляди и двадесет и трета година или Първо февруари, две хиляди и двадесет и трета година (в зависимост от локацията) Време 14:30 Две и тридесет следобед Телефонен номер 123-456-7890 Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, нула

3. Включете фонетични и темпови указания

Използвайте тагове за паузи, фонетично изписване и пунктуация, за да насочите AI как да чете вашия сценарий.

Break tags добавя паузи между фрази или изречения. Това е полезно за драматичен ефект, естествен разговор или за да дадете на слушателите време да обработят информацията.

Например:

Чакай, нека помисля. „ “ Добре, разбрах.

Въпреки това, пунктуацията оказва значително влияние върху представянето в ElevenLabs:

Включете тирета (- или —) за кратки паузи или многоточия (…) за колебаещи се тонове.

Използването на главни букви увеличава акцента върху определени думи.

Стандартната пунктуация осигурява естествен ритъм на речта и паузи за дишане.

Освен синхронизацията, трябва да контролирате и произношението на конкретни думи. Фонетичните контроли ви помагат да усъвършенствате произношението на имена на герои, термини на марки или технически жаргон. Експериментирайте с алтернативни правописни варианти или фонетични приближения, за да определите как трябва да звучат определени думи.

📌 Например,

Nike: NYE-kee

GIF: JIF или GIF (в зависимост от предпочитанията)

Porsche: POR-shuh

Можете също да използвате фонематични тагове за прецизен контрол на Международната фонетична азбука (IPA):

Nike

Или тагове Alias за по-лесно пренаписване на фонетиката:

SQLite → „S-Q-L-ite” или „sequel-ite”

Studio и Dubbing Studio в ElevenLabs ви позволяват също да създавате и качвате речник с произношение. Това спестява време, ако работите с повтарящи се имена на марки или технически термини в няколко проекта.

📚 Прочетете повече: Примери за AI Negative Prompt за по-добро съдържание

3. Изберете глас и променете настройките на гласа

Изберете глас от библиотеката с гласове на ElevenLabs. Ще намерите над 5000 опции, включително предварително създадени гласове, професионални клонинги на гласове и персонализирани гласове на герои на над 32 езика и с различни акценти.

Използвайте лентата за търсене, за да намерите гласове по име, ключова дума или гласов идентификатор. За да стесните резултатите, можете да приложите и филтри.

Ако не можете да намерите точното гласово съдържание, от което се нуждаете в библиотеката, създайте го с помощта на Voice Design. Подробните параметри, като възраст, пол, тон, акцент, темпо, емоция и стил, генерират по-точни и нюансирани резултати.

📚 Прочетете още: Най-добрият софтуер за писане с AI

Справка, която можете да използвате, за да опишете тези параметри:

Параметри Описателни думи Качество на аудиото Аудио с ниска верностЛошо качество на аудиотоЗвучи като гласова пощаЗаглушено и отдалеченоКато на стар касетофон Възраст ТийнейджърМлад възрастен/на 20-30 годиниМъж на средна възраст/на 40 годиниВъзрастен мъж/на 80 години Тон/тембър Дълбок/нисък глас Гладък/богат Гърлен/дрезгав Назален/пронизителен Въздушен/дишащ Гръмлив/резонантен Акцент Силен френски акцент Лек южен акцент Силен източноевропейски акцент Ясен британски акцент

📌 Пример: Енергична спортна коментаторка с дебел британски акцент, която с голям ентусиазъм коментира футболен мач в много бързо темпо. Гласът й е жив, ентусиазиран и напълно погълнат от действието.

💡 Професионален съвет: Използвайте иконите за тип глас, за да идентифицирате бързо качеството и източника на всеки глас в библиотеката: Жълта отметка : Професионален клонинг на глас

Черна отметка : Висококачествен професионален гласов клонинг

Икона с мълния : Незабавно клониране на глас

|| икона : ElevenLabs Default voice

Без икона: Глас, създаден с Voice Design чрез ElevenLabs

4. Изберете модел на реч

ElevenLabs предлага множество модели за говор, оптимизирани за различни случаи на употреба и резултати. Някои дават приоритет на естествените емоции и изразителност, докато други се фокусират върху скоростта, стабилността или представянето в реално време.

Ето разбивка на водещите модели TTS (текст-към-реч), STT (реч-към-текст) и музикални модели:

Модел Най-подходящо за Примери за употреба Eleven V3 (Alpha) Генериране на човекоподобна и изразителна реч Дискусии между герои, производство на аудиокниги, емоционални диалози Eleven Multilingual v2 Реалистични гласове с богато емоционално изражение Гласови коментари на герои, корпоративни видеоклипове, материали за електронно обучение, многоезични проекти Eleven Flash v2. 5 Свръхбърз модел, оптимизиран за използване в реално време Гласови агенти и чатботове в реално време, интерактивни приложения, масово преобразуване на текст в реч Eleven Turbo v2. 5 Висококачествен модел с ниска латентност и добър баланс между качество и скорост. Същото като Flash v2. 5, но когато сте готови да жертвате латентността за по-високо качество на генериране на глас. Scribe v1 Най-съвременно разпознаване на реч Документиране на срещи, обработка и анализ на аудио, транскрипция Scribe v2 Realtime Разпознаване на реч в реално време Транскрипции на срещи на живо, разговори на живо (AI агенти), многоезични транскрипции на над 99 езика Музика Създавайте музика с подсказки на естествен език във всеки стил Саундтраци за игри, фонова музика за подкасти, фонова музика за маркетинг

Съобразяването на модела с типа на вашия проект ви гарантира най-добрия баланс между качество и ефективност.

5. Генерирайте и повтаряйте

За сложни, емоционално нюансирани текстове, превърнати в реч, не събирайте всичко в един подсказ. Използвайте верижно свързване на подскази, за да генерирате звукови ефекти или реч на сегменти, след което ги съчетайте с помощта на софтуер за аудио редактиране, за да получите по-сложни композиции.

Повторете резултатите, като променяте описанията, етикетите или емоционалните сигнали. Малките промени често могат да доведат до драстична промяна в качеството на резултата.

Присъединете се към ElevenLabs Discord общността , за да намерите съвети за работния процес, стратегии за дизайн на глас и реални примери за това, което работи.

Разгледайте тяхната AI аудио библиотека и проучете гласове, подобни на тези, които създавате.

Референция Документация на ElevenLabs за подробно описание на всяка функция, препоръки за най-добри практики, практически примери за употреба, ръководства за API и примери за техническа реализация.

Експериментирайте с контролите за скорост, стабилност и сходство , за да настроите точно гласовата последователност и предаване в различни типове съдържание.

Запишете гласовия идентификатор, модела, настройките и точната формулировка в документ с подсказки, за да можете да възпроизведете успешните резултати в различни проекти.

⭐ Не забравяйте: Редът на важност при подсказките е следният: избор на глас, следван от избор на модел и настройки на гласа. Всички тези елементи и тяхната комбинация заедно влияят на крайния резултат.

📮ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване използват гласови асистенти (4%) или автоматизирани агенти (6%) за AI приложения, докато 62% предпочитат AI инструменти за разговор като ChatGPT и Claude. По-ниското ниво на приемане на асистентите и агентите може да се дължи на факта, че тези инструменти често са оптимизирани за конкретни задачи, като работа без ръце или специфични работни процеси. ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята. ClickUp Brain служи като разговорен AI асистент, който може да ви помогне в широк спектър от случаи на употреба. От друга страна, AI-задвижваните агенти в каналите на ClickUp Chat могат да отговарят на въпроси, да сортират проблеми или дори да се справят с конкретни задачи!

Най-добрите подсказки на ElevenLabs за различни случаи на употреба

ElevenLabs е център за разширени функции за генериране на глас. Само с помощта на документацията или ръководствата за инженерство на подсказки няма да сте подготвени да генерирате най-добрите резултати.

Тествайте различни модели и генерирайте глас и звуци сами, за да разберете какво работи.

Нека ви покажем как можете да използвате различните възможности на ElevenLabs в различни случаи с тези подсказки:

Подсказки за преобразуване на текст в реч на ElevenLabs

1. Изразителен монолог

Добре, няма да повярвате на това. Знаеш ли колко съм затънал в тази кратка история? Като да зяпаш екрана с часове и просто... нищо? [разочарован въздишка] Бях на път да изхвърля всичко. Започнете отначало. Вероятно ще се откажете. Но тогава! Снощи просто си рисувах, без дори да мисля за това, нали? И тази малка фраза ми хрумна в главата. Просто... напълно неочаквано. И в началото дори не беше за историята. Но после го написах, само за да видя. И беше като... да се отворят шлюзовете! Изведнъж разбрах точно къде трябва да отиде героят, какъв трябва да бъде финалът... Всичко просто се нареди. [щастлив въздишка] Останах буден до около 3 сутринта, просто пишех като луд. Дори не спрях за кафе! [смее се] И е... ДОБРО! Наистина добро. Сега се чувствам толкова... пълноценен, знаете ли? Сякаш най-накрая има душа.

2. Динамични и забавни

[смее се] Добре... момчета – момчета. Сериозно. [издишва] Можете ли да повярвате колко реалистично звучи това сега? [смее се истерично] Искам да кажа, О, БОЖЕ МОЙ... това е толкова добро. Нещо, което никога не бихте могли да направите с стария модел. Например, [пауза] може ли да промените акцента ми в стария модел? [пренебрежително] Не мислех така. [въодушевено] Но сега можете! Вижте това... [сладко] Сега ще говоря с френски акцент. И между нас казано... [шепне] Не знам как. [щастлив] Окей. Започваме. [силен френски акцент] „Такава е животът, приятелю — не можеш да контролираш всичко.

3. Диалог с няколко говорители с припокриващи се времена

Говорител 1: [започва да говори] Мислех, че бихме могли да... Говорител 2: [прекъсва] — да тестваме новите ни функции за синхронизация? Говорител 1: [изненадан] Точно така! Как успяхте да... Говорител 2: [припокриване] —знаеш ли какво си мислеше? Късметлийско предположение! Говорител 1: [пауза] Извинете, продължете. Говорител 2: [предпазливо] Добре, ако и двамата се опитаме да говорим едновременно... Говорител 1: [припокриване] — вероятно ще сринем системата! Говорител 2: [паникьосан] Чакайте, разбиваме ли се? Не мога да разбера дали това е функция или... Говорител 1: [прекъсва, след което спира рязко] Буг! …Пак ли те прекъснах? Говорител 2: [въздиша] Да, но честно казано? Това е доста забавно. Говорител 1: [палаво] Да се състезаваме до следващото изречение! Говорител 2: [смее се] Определено ще счупим нещо!

4. Глич комедия с няколко говорители

Говорител 1: [нервно] Е... може би съм се опитал да се отстраня сам, докато изпълнявах генериране на текст в реч. Говорител 2: [тревожен] Не, не! Това е като да си направиш операция сам! Говорител 1: [срамежливо] Мислех, че мога да върша няколко неща едновременно! Сега гласът ми продължава да се прекъсва по средата на изречението... [роботизиран глас] TENCE. Говорител 2: [потискайки смях] О, уау, наистина се разби. Говорител 1: [разочарован] Става още по-лошо! Всеки път, когато някой зададе въпрос, аз отговарям с... [бинарен сигнал] 010010001! Говорител 2: [смее се] Говориш на двоичен код! Това е наистина впечатляващо!

5. [служител на обслужване на клиенти] Благодаря, че се обадихте. Напълно разбирам вашето недоволство и съм тук, за да ви помогна да разрешите проблема възможно най-бързо. Да започнем с номера на вашата сметка.

6. [приятелски настроен инструктор] Нека ви покажа колко е лесно всъщност. [звук от кликване] Виждате ли този бутон тук? Едно кликване и вижте какво се случва. [изненадан] Всичко се синхронизира автоматично на всичките ви устройства. Без ръчно прехвърляне, без объркване.

💡 Съвет от професионалист: За подсказки с няколко говорители, задайте различни гласове от вашата гласова библиотека за всеки говорител, за да създадете реалистични разговори.

Подсказки за емоции на ElevenLabs

7. [нервен] Не мога да повярвам, че ще го направя. [издишва дълбоко] Добре, давай. [гласът му леко трепери] Пожелайте ми късмет.

8. [развълнуван] Успяхме! [смее се] Не мога да повярвам, че успяхме! [гласът му се къса от вълнение] Това е всичко.

9. [изтощен] Не съм спал от 36 часа. [въздиша тежко] Мозъкът ми е като каша, а очите ми не искат да останат отворени.

10. [ядосан] Имаше само една задача. ЕДНА. [повишава глас] И някак си успя да провалиш дори и това. Невероятно.

11. [с разбито сърце] Те си отидоха. [треперещ глас] Просто така си тръгнаха и аз... [преглъща] Не знам какво да правя сега.

12. [ужасен] Чу ли това? [шепне трескаво] Има нещо тук с нас. Трябва да си тръгнем. Веднага.

13. [палав] Искаш ли да ти разкрия една тайна? [тихо се кикоти] Обещаваш ли, че няма да кажеш на никого? Това ще бъде толкова хубаво.

14. [отвратен] Това е... [леко се задавя] това е най-отвратителното нещо, което съм виждал. Махни го от мен.

15. [облекчен] Свърши. [издишва треперещо] Най-накрая, след толкова време, наистина свърши. [смее се тихо] Мога да дишам отново.

👀 Знаете ли, че... Въпреки че AI моделите могат да клонират всеки глас с удивителна прецизност, това може да има правни последствия. Скарлет Йохансон повдигна правни въпроси пред OpenAI относно гласа „Sky” на ChatGPT, твърдейки, че той подозрително прилича на нейния. Впоследствие OpenAI премахна гласа.

Музикални подсказки на ElevenLabs

16. Песен за реклама на луксозна спирала за мигли. Оптимистична и изтънчена. Само глас зад кадър. Сценарият започва така: „Представяме ви най-обемната спирала за мигли досега. “ Споменете марката „X“ в края.

17. Епично оркестрово звучене с възвишени струнни инструменти, триумфални медни духови инструменти и гръмотевични тимпани. Кинематографично и героично, достигащо мощна кулминация.

18. Създайте интензивен, динамичен електронен трак за сцена от видеоигра с високо ниво на адреналин. Използвайте мотивиращи синтезаторни арпежи, силни барабани, изкривен бас, глюк ефекти и агресивни ритмични текстури. Темпото трябва да е бързо, 130–150 bpm, с нарастващо напрежение, бързи преходи и динамични изблици на енергия.

19. Напишете суров, емоционално зареден трак, който съчетава алтернативен R&B, груб соул, инди рок и фолк. Песента трябва да звучи като живо, записано на един дъх, емоционално спонтанно изпълнение.

20. Минималистична пиано балада с редки ноти и дълги паузи. Емоционално уязвима, всяка нота виси в тишина.

💡 Професионален съвет: За да създадете стъбла с по-голям контрол, използвайте целеви подсказки и структура: За вокали използвайте „а капела“ преди описанието на вокала (напр. „а капела женски вокали“, „а капела мъжки хор“).

Използвайте думата „соло“ пред инструментите (напр. „соло електрическа китара“, „соло пиано в до минор“).

Подсказки за дизайн на глас от ElevenLabs

21. Фантастичен магьосник, без възраст мъж. Дълбок, мистичен глас с театрална тежест. Бавно, обмислено темпо, сякаш всяка дума носи древна тежест.

22. Спортен коментатор, мъж, на 40 години. Енергичен, динамичен глас, който се издига и спада драматично. Бърз темп с леко дрезгавост от години наред викане.

23. Закален в битки самурай с дълбок, дрезгав глас и изразен японски акцент. Говори с измерена сдържаност, всяка дума е обмислена и претеглена с спокойна авторитетност.

24. Страшната, стара и измършавяла вещица, която е подла и заплашителна. Тя има дрезгав, груб, пронизителен, висок глас, който се кикоти.

25. Нисък, шептящ и категоричен женски глас с плътен френски акцент, хладен, спокоен и съблазнителен, с нотка на мистерия.

🧠 Интересен факт: 50% от създателите на съдържание редовно използват AI гласове във видеоклипове, подкасти и реклами. Все пак, когато се сравняват директно проби, 73% от слушателите все още предпочитат човешкото озвучаване, което доказва, че емоционалната автентичност остава незаменима в гласовото съдържание.

Подсказки за звукови ефекти на ElevenLabs

26. Вятърът свисти през дърветата, последван от шумоленето на листата.

27. Бързо последователно пукане на балончета, следвано от тишина.

28. Стъпки по чакъл, след което се отваря метална врата.

29. Хартия, която се смачква бавно, а след това се разкъсва на две с рязко скъсване.

30. Стъклена бутилка се търкаля по бетон, забавя се и спира.

31. Дъжд, който трополи по ламаринен покрив, постепенно се усилва и се превръща в силен пороен дъжд.

32. Лек вятър, който от време на време раздвижва листата навън.

33. Мирна и успокояваща атмосфера за сън и релаксация.

34. Стерео звук, високо качество, без гръмотевици, без внезапни силни шумове, безпроблемно зацикляне.

35. Океански вълни, разбиващи се в скалите, чайки, крещящи в далечината.

👉 Опитайте това: Общи термини за подобряване на подсказките за звукови ефекти: Атмосфера : Фонови звуци от околната среда, които създават атмосфера и пространство.

One-shot : Единичен, неповтарящ се звук

Loop : Повтарящ се аудио сегмент

Stem : Изолиран аудио компонент

Braam: Мощен, бляскав кинематографичен хит, който сигнализира за епични или драматични моменти, често срещан в трейлърите.

Подсказки на ElevenLabs за създаване на агенти

Ефективните подсказки превръщат ElevenLabs Agents от роботизирани в реалистични. Разгледайте тези примери за подсказки, за да разберете как структурирането влияе на резултата.

36. Когато правилата от един контекст засягат друг, използвайте #Guardrails и ясни граници на секциите.

По-малко ефективни Препоръчително Вие сте служител в отдел „Обслужване на клиенти“. Бъдете учтив и отзивчив. Никога не споделяйте чувствителни данни. Можете да търсите поръчки и да обработвате възстановявания. Винаги първо проверявайте самоличността. Отговорите трябва да са не повече от 3 изречения, освен ако потребителят не поиска подробности. #Личност: Вие сте служител в отдела за обслужване на клиенти на Acme Corp. Вие сте учтив, ефективен и ориентиран към намирането на решения. #Цел: Помагайте на клиентите да разрешават проблемите си бързо, като търсите поръчки и обработвате възстановявания, когато е необходимо. #Предпазни мерки: Никога не споделяйте чувствителни данни за клиенти в разговори. Винаги проверявайте самоличността на клиента, преди да получите достъп до информацията за акаунта. #Тон: Отговаряйте кратко (до 3 изречения), освен ако потребителят не поиска подробни обяснения.

37. Краткостните инструкции намаляват двусмислието.

По-малко ефективни Препоръчително #ТонКогато разговаряте с клиенти, трябва да се опитате да бъдете наистина приятелски настроени и достъпни, като се уверите, че говорите по естествен и разговорлив начин, подобно на това как бихте разговаряли с приятел, но все пак поддържайки професионално поведение, което представя добре компанията. #ТонГоворете по приятелски, разговорно, като запазвате професионализъм.

💡 Съвет от професионалист: Когато давате команди на агентите за обработка на грешки, структурирайте секциите с # за основните секции, ## за подсекциите и използвайте един и същ формат в цялата команда.

38. Повтаряйте и подчертавайте важните правила. Моделите дават приоритет на по-скорошния контекст пред по-ранните инструкции.

По-малко ефективни Препоръчително #ЦелПроверете самоличността на клиента, преди да получите достъп до неговия акаунт. Проверете подробностите за поръчката и предоставете актуална информация за нейния статус. Обработвайте заявки за възстановяване на суми, когато са допустими. #ЦелПроверете самоличността на клиента, преди да получите достъп до неговия акаунт. Тази стъпка е важна. Проверете подробностите за поръчката и предоставете актуална информация за нейния статус. Обработвайте заявки за възстановяване на суми, когато са допустими. Тази стъпка е важна. Никога не получавайте достъп до информация за акаунта, без първо да проверите самоличността на клиента.

39. Нормализирайте входовете и изходите

По-малко ефективни Препоръчително Когато събирате имейла на клиента, повторете го точно както го е казал, след което го използвайте в инструмента „lookupAccount“. #Нормализиране на символите1. Попитайте клиента за неговия имейл в устен формат: „Мога ли да получа имейла, свързан с вашия акаунт?“2. Преобразувайте в писмен формат: „john dot smith at company dot com“ → „john. smith@company. com“3. Извикайте този инструмент с писмен имейл

💡 Съвет от професионалист: Когато пишете инструкции за агенти, разбийте инструкциите на лесни за възприемане точки и използвайте празни пространства (празни редове), за да разделите секциите и групите инструкции.

40. Дайте примери за сложно форматиране, многоетапни процеси и крайни случаи.

По-малко ефективни Препоръчително Когато клиентът предостави код за потвърждение, се уверете, че сте го форматирали правилно, преди да го потърсите. Когато клиентът предостави код за потвърждение: 1. Изслушайте говорения формат (напр. „А Б В едно две три”) 2. Преобразувайте го в писмен формат (напр. „ABC123”) 3. Предайте на инструмента „lookupReservation“## ПримериПотребителят казва: „Моят код е A… B… C… едно… две… три“Вие форматирате: „ABC123“Потребителят казва: „X Y Z четири пет шест седем осем.“ Вие форматирате: „XYZ45678“

⭐ Не забравяйте: Вашите подсказки в ElevenLabs не трябва да бъдат винаги сложни или подробни. Понякога простите подсказки могат да свършат работата също толкова ефективно. Време е да събудите вътрешния си инженер по подсказки.

🎥 Гледайте това видео за кратък интензивен курс по създаване на подсказки, особено ако сте начинаещ!

💡 Професионален съвет: Създайте споделени шаблони за подсказки в документ мениджър като ClickUp Docs за общи секции, като нормализиране на символи, обработка на грешки и предпазни мерки. Съхранявайте ги в централно хранилище и ги използвайте като референция за специализираните агенти, за да може екипът ви да се възползва от доказани техники.

Чести грешки, които трябва да избягвате при използването на подсказките на ElevenLabs

Получавате ли базови, плоски или непоследователни резултати с ElevenLabs?

Вероятно защото не знаете как да зададете правилния въпрос на AI.

И най-вероятно ще допуснете някоя от следните грешки:

❌ Грешка ✅ Решение Въвеждане на необработен текст Напишете подсказки в разказвателен стил, подобен на сценарий, за да насочите ефективно тона и темпото. Не тествайте множество варианти Експериментирайте с различни AI модели и настройки на гласа, за да прецизирате отговорите си. Не използвайте променящ гласа за специални звукови ефекти и произношение Използвайте променящ гласа инструмент, за да имитирате фините, характерни особености на гласа, когато се нуждаете от по-емоционален и човешки глас. Очаквайте перфектни резултати още от първия опит. Усъвършенствайте етикетите, коригирайте пунктуацията, експериментирайте с подсказките, създайте свой собствен гласов модел – в общи линии, продължавайте да пробвате, докато не се научите да използвате този инструмент за вашите нужди. Несъответствие на таговете с характера на гласа ви и данните от обучението Сериозен, професионален глас може да не реагира добре на игриви етикети като [кикотене] или [палаво]. Уверете се, че емоциите и гласовите сигнали съответстват на характера на гласа. Генериране на реч с едно натискане Разделете дългите сценарии на сегменти. Генерирайте всяка секция поотделно и ги насложете в постпродукцията. Поддържане на нива на творческа стабилност, когато искате да се придържате стриктно към референтното аудио Променяйте скалата за стабилност между „Естествено“ и „Силно“, за да се доближи резултатът максимално до оригиналния гласов запис.

👀 Знаете ли, че... В експеримент на BBC журналист успешно използва синтезиран AI клонинг на собствения си глас, за да заобиколи проверката за сигурност чрез гласова верификация на банка. Това шокиращо нарушение разкри колко уязвими са системите за гласова автентификация към манипулации с AI.

Ограничения при използването на ElevenLabs

ElevenLabs прави висококачествените гласови коментари достъпни и ефективни, но инструментът не е съвършен или достатъчен по никакъв начин. Ето къде възможностите на ElevenLabs ще се окажат недостатъчни ⚠️

Стръмна крива на обучение : За да се запознаете с гласовите функции, модалности, интуитивни контроли, техники за подсказване и звукови ефекти, са необходими експерименти, задълбочено проучване на документацията и адаптивност – не е точно инструмент, подходящ за начинаещи.

Изисква качествени образци : Нужни са чисти, висококачествени аудио данни в големи количества, за да се обучат гласови модели и агенти, които да предоставят желаните резултати.

Ограничения за символи при безплатните планове : Безплатният план предлага 10 000 кредита месечно, което се равнява на около 10 минути генерирано аудио всеки месец.

Ограничен контрол върху нюансите в емоциите : Изкуственият интелект може да има затруднения с фините емоционални промени или многопластовото изпълнение, особено когато не можете да предоставите референтен запис или гласов образец, който да демонстрира точно това, което се опитвате да постигнете.

Време за обработка на по-дълги текстове: Генерирането на дълги форми на съдържание, като аудиокниги или едночасови разкази, може да отнеме значително време за обработка, особено при модели с по-високо качество.

Самостоятелен инструмент без управление на задачите: Рядко производството е работа за един човек, а инструментът не интегрира функции за управление на задачите или работата, което затруднява сътрудничеството, разпределянето на роли или проследяването на напредъка на проекта.

Алтернативи на ElevenLabs, които да разгледате

Проверете тези алтернативи на ElevenLabs, които компенсират неговите ограничения или предлагат повече функции, подходящи за вашия работен процес:

1. ClickUp

Повечето алтернативи на ElevenLabs се фокусират единствено върху генерирането на глас или транскрибирането на аудио. Все пак ще ви е необходимо място, където тези гласови ресурси да се превърнат в задачи, одобрения, версии на съдържание и действителна доставка.

ClickUp решава този проблем.

Това е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява управлението на проекти, управлението на знания и чата.

Въпреки че ClickUp не е платформа за генериране на глас, можете да я използвате за управление на работните процеси по производството на глас.

Нека видим как ClickUp подкрепя екипите за производство на глас и аудио 👇

Изкуствен интелект, който ви помага в работата

ClickUp Brain е вграден AI асистент, който разбира контекста на вашата работа. Той работи в рамките на вашето ClickUp работно пространство с пълен достъп до вашите задачи, комуникационни низове и проектни графици.

ClickUp Brain подчертава отговорниците за действията и времевото въздействие на всеки проблем

Така че, когато продуцентът на подкаст попита: „Какво блокира производствения процес на аудио за епизод 12?“, ClickUp Brain може да сканира коментарите към задачите, подзадачите, статуса на доставката и зависимостите, за да установи дали:

Гласовите записи чакат да бъдат одобрени.

Сценариите се нуждаят от преработка.

Аудио екипът не е качил звукови ефекти.

Клиентите трябва да одобрят окончателния микс.

Няма нужда да търсите актуализации или да питате колегите си за отговори, които вече съществуват във вашето работно пространство.

За работни процеси по производство на глас, в които участват сценаристи, разказвачи, редактори и клиенти, ClickUp поддържа всички в синхрон, без хаоса от непрекъснатото общуване.

👉 Запазете тези подсказки: Обобщете всички отзиви на клиенти от разговора за преглед на гласовите коментари от миналата седмица.

Напишете чернова на имейл за последващи действия с клиента относно графика за продуциране на подкаста, който обсъдихме.

Създайте документация с указания за гласа на марката, в която се описват критериите за тон, стил и избор на глас за нашите аудио проекти.

Направете списък с всички проекти за озвучаване на подкасти, които са в процес на разработка, и откройте евентуални пречки или забавяния.

AI за транскрибиране и обобщаване на срещи и разговори

ClickUp AI Notetaker се присъединява към вашите срещи и генерира транскрипти и резюмета, които можете да търсите.

Той превръща всеки разговор в практична работа с:

Бележки от срещи + документи : Получавайте транскрипти, видеозаписи и резюмета, съхранени във вашите лични ClickUp Docs.

Бележки от срещи + задачи : Превърнете всяка задача от вашите разговори в : Превърнете всяка задача от вашите разговори в задачи в ClickUp с определени отговорници и крайни срокове.

Бележки от срещи + Brain: Задавайте въпроси на ClickUp Brain и получавайте контекстуални отговори, извлечени от всички ваши бележки от срещи.

🚀 Предимство на ClickUp: Супер агентите са AI-задвижвани съотборници в ClickUp, които работят непрекъснато в работната ви среда. Те разбират задачите, документите, чатовете и свързаните инструменти и могат да изпълняват многоетапни работни процеси без ръчни подсказки или последващи действия. Super Agents се отличават в работни процеси като: Кратко описание на гласовите проекти : Автоматично изготвяне на кратки описания на продукцията въз основа на изискванията на клиента, като се гарантира, че всеки проект започва с ясен обхват и резултати.

Проследяване на ресурсите : Следене кои гласови записи, звукови ефекти или музикални парчета са качени, одобрени или липсват, след което маркиране на препятствията, преди те да забавят доставката.

Проследяване на клиенти : Превръщане на резултатите от производствени срещи в изпипани имейли за проследяване, обобщаващи следващите стъпки с определени отговорници.

Управление на ревизиите: Поддържане на актуален обобщаващ документ за всеки аудио проект, в който се проследяват обратната връзка от клиента, историята на версиите и неизвършените редакции, за да не се губи нищо в имейл кореспонденцията.

Гледайте това видео, за да видите как Super Agents може да бъде включен във вашите творчески работни процеси:

AI за преобразуване на реч в текст

ClickUp Talk to Text ви позволява да диктувате идеи, бележки и инструкции в Desktop AI Super App (известна като ClickUp BrainGPT ) и незабавно преобразува речта в изпипан писмен текст.

Преобразувайте изречените мисли в писмен текст с ClickUp Talk to Text.

С тях можете да:

Създайте свой личен речник : автоматично попълва се с най-често използваните от вас думи, изрази, специфичен за работата жаргон, имена на марки и псевдоними.

Превеждайте на момента : Говорете на собствения си език и пишете свободно на над 50 други езика.

Работете без ръце : Използвайте Talk to Text, където и да е курсорът ви – просто натиснете fn (или настройте персонализирана клавиша) и говорете в цялата екосистема на ClickUp и свързаните приложения.

Споменавания и връзки, съобразени с контекста: Споменете колеги, задачи или документи, и AI автоматично свързва правилните хора с правилните връзки.

С Talk to Text можете да свършите работата си по-бързо, независимо дали става дума за експериментиране с ревизии на сценария в движение, споделяне на бърза обратна връзка в коментари, маркиране на актьори за спешни промени или диктуване на имейли на клиенти, без да сменяте инструменти.

За аудио продуцентите, които работят по няколко проекта едновременно, това означава по-малко писане и повече време за слушане на работата.

Централизирайте AI моделите в едно контролирано работно пространство

Изберете външен AI модел, който отговаря на вашите нужди.

В ClickUp Brain и BrainGPT можете да избирате от външни AI модели, които отговарят на вашите нужди.

Например:

Claude за нюансирани творчески брифинги, анализ на сценарии или изготвяне на документи за гласови указания за клиенти.

ChatGPT за усъвършенстване на за усъвършенстване на подсказки за писане , мозъчна атака за концепции за гласове на герои, генериране на резюмета на проекти или бързи разбивки на задачи.

Gemini за задачи, изискващи много проучвания, като анализ на конкурентни тенденции в гласовото съдържание или планиране на многоезично съдържание.

⭐ Бонус: Използвайте ClickUp Enterprise AI Search, за да намирате мигновено всичко в задачите, документите, коментарите, прикачените файлове и свързаните инструменти като Google Drive или Figma – така че гласовите ресурси, обратната връзка и одобренията са винаги на едно търсене разстояние.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте обратната връзка от клиентите в структурирани данни : Класифицирайте спешността на ревизиите, статуса на одобрение и приоритета на доставка директно в задачите, като използвате : Класифицирайте спешността на ревизиите, статуса на одобрение и приоритета на доставка директно в задачите, като използвате ClickUp AI Fields , за да поддържате аудио потока си организиран.

Дайте на AI достъп до реалния контекст : Свържете Google Drive, Slack и инструменти за съхранение на аудио с ClickUp чрез : Свържете Google Drive, Slack и инструменти за съхранение на аудио с ClickUp чрез ClickUp Integrations , за да може AI да разбере цялата история на проекта ви, вместо да работи с изолирани заявки.

Споделяйте гласови проби и обратна връзка чрез клипове : Запишете екрана си, за да демонстрирате проблеми с произношението, да разкажете за корекции в изказа или да обясните насоките за гласа на персонажа, като използвате : Запишете екрана си, за да демонстрирате проблеми с произношението, да разкажете за корекции в изказа или да обясните насоките за гласа на персонажа, като използвате ClickUp Clips — всичко това се съхранява в съответната задача.

Сътрудничество в реално време по отношение на гласовото направление : Използвайте : Използвайте ClickUp Whiteboards , за да обсъдите с екипа си гласовете на героите, да закачите референтни аудио файлове и да превърнете творческите концепции в практически задачи за записване.

Проследявайте ефективността на гласовите проекти: Създайте персонализирани : Създайте персонализирани табла ClickUp , за да следите сроковете за доставка, натоварването на гласовите актьори и процента на одобрение от страна на клиентите, и използвайте AI Cards, за да обобщавате автоматично напредъка по задачите или да откривате модели в обратната връзка при ревизиите.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради богатите му функции

Не предлага модели за преобразуване на текст в реч или дизайн на глас – действа като инструмент, който оптимизира управлението на работния процес, а не самото генериране на аудио.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp AI?

Потребител на ClickUp също споделя своя опит в G2:

ClickUp Brain […] е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира няколко LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. […] Най-забележителното е как ми помага да премахна шума и да мисля ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

ClickUp Brain […] е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира няколко LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. […] Най-забележителното е как ми помага да премахна шума и да мисля ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

2. Murf AI

чрез Murf AI

Murf AI предлага стабилна платформа за преобразуване на текст в реч, която превръща писмен текст в реалистично аудио разказване, използвайки над 200 AI гласа на повече от 20 езика, идеални за видеоклипове, аудиокниги, подкасти и създаване на съдържание за електронно обучение. Интуитивното студио позволява безпроблемно озвучаване с професионално ниво на редактиране.

Основни функции на Murf AI

Над 200 многоезични гласа : Достъп до предварително създадени гласове на над 20 езика с над 10 стила на говорене, като разговорни, медитативни или промоционални.

Клониране на глас : Качете конкретни гласови проби, за да генерирате персонализирани клони на глас, които съответстват на вашата марка или характер.

Разширени възможности за персонализиране : Контролирайте височината, скоростта, тона, паузите и акцентите за прецизно възпроизвеждане на гласа.

AI дублажно студио : Превеждайте аудио и видео съдържание на над 40 езика, като запазвате гласа на оригиналния говорител.

Библиотека с произношение : Използвайте IPA фонетика или персонализирани правописни правила, за да гарантирате последователно произношение на термини, свързани с марката, и технически жаргон.

Интеграция на инструменти: Вградете гласовете на Murf директно в Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate и Adobe Audition.

Ограничения на Murf AI

Времето за генериране на глас се изчислява за всеки подблок, което може да изразходва бързо кредитите за повтарящи се редакции.

Няма офлайн функционалност – изисква облачна обработка за всички гласови генерации.

Търговското използване изисква платени планове с конкретни лицензионни условия.

Цени на Murf AI

Безплатно

Създател : 19 $/месец

Бизнес : 66 $/месец

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за Murf AI

G2 : 4,7 (над 1100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Murf AI?

Чуйте мнението на един рецензент от G2:

Той е лесен за използване и има удобен за клиента интерфейс. Използва се за преобразуване на текст или друго съдържание в реч. Можем лесно да персонализираме гласа чрез тон, реч и произношение, а също така можем да контролираме речта с помощта на този инструмент. Можем да го интегрираме с други инструменти чрез API интеграция. Той предлага над 120 гласа, което е доста голям брой, и предоставя превод на над 20 езика. Лесен е за внедряване и е много полезен за обслужването на клиенти.

Той е лесен за използване и има удобен за клиента интерфейс. Използва се за преобразуване на текст или друго съдържание в реч. Можем лесно да персонализираме гласа чрез тон, реч и произношение, а също така можем да контролираме речта с помощта на този инструмент. Можем да го интегрираме с други инструменти чрез API интеграция. Той предлага над 120 гласа, което е доста голям брой, и предоставя превод на над 20 езика. Лесен е за внедряване и е много полезен за обслужването на клиенти.

3. Wispr Flow

чрез Wispr Flow

Wispr Flow транскрибира речта ви в реално време (на над 100 езика), за да представи изчистен текст в структуриран формат. Работи във всякакви приложения (където можете да пишете), като използва усъвършенствана технология за автоматични редакции и подобрения в тона.

Инструментът се адаптира към вашия речник, като създава персонализиран речник, който съдържа термини и акроними, специфични за вашата индустрия. Можете дори да създадете персонализирани замествания на текст за често използвани фрази, за да не се налага да повтаряте дълги обяснения или да изпълнявате повтарящи се задачи.

Основни функции на Wispr Flow

Интелигентно форматиране : Wispr Flow интерпретира речта ви и прилага форматиране, съобразено с контекста, така че текстът да съответства на стила на вашето съобщение.

Бележки за Flow : Диктувайте бележки (на всяко устройство) и те автоматично ще се синхронизират на всичките ви устройства с Wispr Flow.

Команден режим : Редактирайте генерирания текст с гласови команди, например: „Обобщи това за мен“.

AI автоматични редакции : Автоматично почиства диктувания текст, докато говорите, премахвайки излишни думи, коригирайки основни грешки и форматирайки резултата в пълни изречения.

Многоезична поддръжка: Поддържа над 100 езика с автоматично разпознаване на езика и превключване в средата на изречението.

Ограничения на Wispr Flow

Висока употреба на RAM (800 MB+ в режим на готовност), което забавя по-старите системи.

Обработката само в облака поражда опасения за поверителността поради липсата на обработка на настолни компютри. ​

Неравномерни клиентски отзиви, нередовен поддръжка и натоварване на ресурсите за предприятията

Цени на Wispr Flow

Flow Basic: Безплатно

Flow Pro: 15 $/месец

Flow Teams: 12 $/потребител/месец (3 или повече места)

Flow Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Wispr Flow

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 (над 4500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Wispr Flow?

Чуйте мнението на един рецензент от G2:

Много е лесно за използване. С две команди или бързи въвеждания можете да започнете да говорите и да транскрибирате. Освен това, то премахва излишните думи, разбира ви и коригира това, което казвате. Инсталирането беше лесно, нищо повече. Използвам го практически всеки ден. Всъщност, вече имам четири седмици поред.

Много е лесно за използване. С две команди или бързи въвеждания можете да започнете да говорите и да транскрибирате. Освен това, то премахва излишните думи, разбира ви и коригира това, което казвате. Инсталирането беше лесно, нищо повече. Използвам го практически всеки ден. Всъщност, вече имам четири седмици поред.

Оживете работните процеси за генериране на изкуствен глас с ClickUp

Добре дефинираните подсказки на ElevenLabs ви помагат да генерирате висококачествено гласово съдържание. Но създаването на подсказки, управлението на ревизии, координирането с гласови актьори и доставката на крайни продукти изисква нещо повече от просто добри AI резултати. Нужна ви е система, която поддържа производството в движение.

ClickUp е най-подходящ за тази цел.

Той централизира вашата работа, комуникация и управление на задачите в една платформа, като ви предоставя пространство за организиране и оптимизиране на вашите проекти за производство на глас. Използвайки вградения контекстуален AI, можете да автоматизирате ръчните работни процеси, да получите подкрепа за творчески задачи, да намалите AI Sprawl и да се спасите от хаоса на превключването на контекста.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и централизирайте работните си процеси за производство на глас на едно място.

Често задавани въпроси (FAQ)

Използвайте емоционални тагове и наративен контекст, за да насочите изкуствения интелект. Тагове като [тъжен], [ядосан] или [щастлив] казват на модела точно каква емоция да имитира. Можете също да вмъкнете емоции директно в наратива си.

Да. Можете да контролирате тона на гласа, темпото и паузите, като използвате подсказки за дизайн на гласа, аудио тагове като [шепот] или [вик], тагове за паузи за времеви паузи и глобални настройки като скорост и стабилност. Комбинирайте тези елементи, за да настроите изразяването и да създадете естествено звучаща реч, която съответства на вашата визия.

Толкова подробни или нюансирани, колкото е необходимо. Подсказките могат да варират от един ред до няколко параграфа, в зависимост от сложността на вашия проект. Ключът е яснотата – предоставете достатъчно контекст, за да може AI да разбере тона, емоцията и стила на изразяване, без да го претоварвате с ненужна информация.

Да. ElevenLabs поддържа диалог с няколко говорители, което ви позволява да присвоите различни гласове на различни герои или говорители в рамките на един и същ проект. Това е полезно за създаване на подкасти, аудиокниги или разказвателно съдържание с отличителни гласове на героите.