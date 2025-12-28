Как да създадете AI-базиран маркетингов фуния за събития за по-висока възвръщаемост на инвестициите

Маркетингът на събития води до невероятна възвръщаемост на инвестициите. 52% от маркетолозите приписват на събитията голяма част от сключените сделки, а 72% казват, че сделките се сключват по-бързо, след като потенциалните клиенти посетят събитие.

Но типичната стратегия за маркетинг на събития все още разчита на ръчни списъци за проверка и несвързани инструменти. Докато се занимавате с анкети след събитието и имейли за последващи действия, моментът вече е отминал.

Това ръководство ви показва как да създадете AI-базиран фуния за събития. А ако искате да постигнете висока възвръщаемост на инвестициите, препоръчваме да използвате ClickUp като център за маркетинг и планиране на събития.

Ще ви разведем през всички етапи на маркетинговия фуния за събития, ще ви покажем къде се крият често срещаните пропуски и ще ви дадем план за тяхното преодоляване.

Какво е маркетингова фуния за събития?

Маркетинговият фуния за събития е пътят, по който вашите потенциални клиенти се ангажират с вашите събития. Той започва, когато те чуят за първи път за вашето събитие. Приключва, когато предприемат действие – регистрират се, присъстват или стават потенциални клиенти. Представете си го като пътуването на купувача.

Фунията изпълнява четири основни функции:

Фокусирайте посланията си, за да не бъде осведомеността случайна.

Подредете комуникациите си, така че интересът да се превърне в регистрации.

Координира стъпките, така че регистрациите да се превърнат в реално присъствие.

Събира данните, от които се нуждаете, за да докажете възвръщаемостта на инвестициите

Когато всеки етап функционира добре, събитията създават канали и взаимоотношения. Когато това не се случва, разходите ви изглеждат напразни.

Етапи на традиционния маркетингов фуния за събития

Стандартният маркетингов канал за събития има четири основни етапа:

Познаваемост (попадете в полезрението)

Интерес (насърчаване на посещенията и регистрациите)

Решение (превръщане на регистрираните в участници, потвърждаване на присъствието) и

Действие (участие, ангажираност и конверсия след събитието)

🤝 Напомняне: Всеки етап изисква различно съдържание, системи и показатели. Познаването се основава на широк обхват и ефективност на рекламите/кампаниите. Интересът зависи от целевите страници и поддържането на интереса чрез имейли. Вземането на решение изисква проста и бърза регистрация и напомняния. И накрая, действието изисква отлично преживяване на място и навременни последващи действия.

Където ръчните фунии се провалят

Повечето екипи все още изпълняват тези етапи с несъвместими инструменти и ръчни прехвърляния. Електронни таблици за списъци с поканени. Отделна платформа за продажба на билети. Имейл инструменти, които не се синхронизират с вашата CRM система. И анкети след събитието, които пристигат с седмици закъснение.

Това създава четири проблема:

Загубени данни : Няма единен източник на истина

Пропуснати задачи : Ръчните напомняния се пропускат

Лоша атрибуция : Не можете да свържете събитията с приходите

Бавно проследяване: Потенциалните клиенти губят интерес, преди продажбите да ги забележат.

Искате ли да превърнете събитията в източник на приходи? Нека ви покажем как да попълните тези пропуски с помощта на изкуствен интелект.

Фуния за маркетинг на събития, задвижвана от изкуствен интелект, срещу традиционна фуния за маркетинг на събития

Традиционният маркетингов канал може да не е достатъчен, за да максимизира възвръщаемостта на инвестициите в събития. Ето защо се нуждаете от канал, задвижван от изкуствен интелект:

Какво правите Фуния, задвижвана от изкуствен интелект Традиционен канал Управление на данни AI автоматично събира данни за поведението на участниците и CRM данни. Данните се съхраняват в отделни инструменти, което изисква ръчно обединяване и почистване. Насочване към аудитории AI моделите предсказват кои потребители ще се превърнат в клиенти и кога да се свържете с тях. Екипите използват основни правила, пропускайки сигнали Създаване на съдържание Генеративният AI изготвя персонализирани имейли и съобщения за всеки сегмент. Общи имейли за всички Провеждане на кампании AI се занимава с контактите, напомнянията и последващите действия. Тежка ръчна работа Опит на място Предложения в реално време, базирани на данни на живо Печатни графици и специални съобщения Измерване на резултатите + атрибуция Моделите бързо свързват събитията с приходите Непълно проследяване, което не може да докаже възвръщаемостта на инвестициите Скорост и цена По-бързо изпълнение с по-малко хора Бавни, трудоемки процеси

Предимства на използването на изкуствен интелект в маркетинговите фунии за събития

AI решава точно проблемите, които правят събитията скъпи и трудни за мащабиране. Ето какво поправя:

По-добро насочване и по-висока конверсия на по-ранни етапи

AI намира хората, които са най-склонни да се регистрират и да се превърнат в клиенти, въз основа на моделите на ангажираност. Това означава по-малко изгубени реклами и по-добри резултати при същия бюджет.

Автоматизацията на повтарящите се задачи освобождава екипа за стратегически дейности.

Задачи като изготвяне на имейли, изпращане на напомняния, препращане на бележки от мястото на събитието и актуализиране на CRM записите могат да бъдат автоматизирани с помощта на генеративен AI и агенти за работния процес. Това намалява ръчните грешки и ускорява изпълнението. Вашият екип може да се фокусира върху стратегията.

По-бързо и по-надеждно измерване на възвръщаемостта на инвестициите

🧠 Интересен факт: През 2024–25 г. 95% от екипите, организиращи събития, посочват като основен приоритет по-голямото фокусиране върху възвръщаемостта на инвестициите и измерването.

AI може да обедини регистрациите, посещаемостта, ангажираността и поведението след събитието в единен атрибуционен модел. По този начин можете бързо да свържете събитията с потенциалните клиенти и приходите.

Персонализираните преживявания на място увеличават ангажираността

Препоръките в реално време подобряват удовлетвореността. На кои сесии трябва да присъстват участниците? С кого трябва да се срещнат? Изкуственият интелект предлага най-добрите варианти, превръщайки случайните участници в потенциални клиенти.

Мащабирайте без да увеличавате броя на служителите

Когато изкуственият интелект се занимава с тежките задачи – сегментиране, чернови на съдържание, основна комуникация, атрибуция – можете да организирате повече събития, без да наемате допълнителни хора.

Етапи на AI-управляван маркетингов фуния за събития

Нека разгледаме как работи всяка фаза от маркетинговия канал за събития с изкуствен интелект. Ще видите конкретни примери за маркетинг на събития, които можете да приложите веднага в планирането на вашите събития.

Етап 1: Познаваемост

В горната част на фунията вашата цел е да достигнете до широк кръг от хора и да привлечете вниманието им. Но не можете просто да разпращате съобщения навсякъде и да се надявате, че нещо ще се задържи. Изкуственият интелект ви помага да създадете съдържание, което е оптимизирано за етапа на осведомяване.

Използвайте генеративни AI инструменти като ClickUp Brain, за да създавате блог публикации, фрагменти за социални медии или рекламни текстове, които са SEO оптимизирани за ключовите думи, които вашата аудитория търси. ClickUp Brain е най-пълният AI асистент в света, основан на знанията на вашата компания, така че всички негови предложения са съобразени с вашите задачи.

Използвайте GenAI инструменти като ClickUp Brain, за да пишете публикации в социалните медии за промотиране на вашите събития.

В същото време инструментите за таргетиране на реклами с изкуствен интелект анализират поведенчески сигнали (час от деня, устройство, консумация на съдържание в миналото), за да предоставят подходящото съобщение на подходящите хора.

📌 Например, изкуственият интелект може да предскаже кои сегменти от аудиторията се интересуват от вашата конференция за AI Sprawl. След това генерира варианти на рекламни материали и ги разпространява по различни канали. Можете да свържете всичко това с инструмент като ClickUp for Marketing Teams.

Етап 2: Интерес

След като хората научат за вашето събитие, подтикнете ги да се ангажират.

Някои от опциите, задвижвани от изкуствен интелект, включват:

AI чатботове на началната страница на вашето събитие . Те задават квалифициращи въпроси като „Коя тема ви интересува най-много?“ Те предлагат сесии и събират данни. Тези данни се вливат във вашата CRM система.

Лендинг страници, задвижвани от изкуствен интелект . Те се променят в зависимост от поведението на посетителите. Ако някой е присъствал на вашия уебинар за AI агенти миналата година, той вижда персонализирано съдържание.

AI инструменти за проследяване на настроенията, които наблюдават социалните медии и поведението при регистрация. Вие забелязвате рано загубата на ангажираност или силния интерес.

💡 Съвет от професионалист: Превърнете всеки разговор с чатбот в задача в ClickUp. Свържете своя чатбот или формуляр ClickUp , така че всеки нов потенциален клиент да създава автоматично задача във вашия списък със събития.

Използвайте персонализирани полета , за да записвате подробности като интерес към сесията, роля или оценка на намерението.

Добавете етикети въз основа на предложенията на чатбота.

След това настройте прости автоматизации, за да прехвърляте потенциални клиенти с висока степен на интерес към отдела по продажбите, да уведомявате организатора на събитието или да задействате последващи задачи. Това поддържа интереса на потенциалните клиенти.

Етап 3: Обмисляне

Това е етапът, в който потенциалните клиенти решават дали да се ангажират.

AI наистина играе различаваща роля тук.

Моделите за прогнозно оценяване на потенциални клиенти проучват поведението в реално време (посетени страници, интерес към сесията, отговори на чатбота) и определят вероятността за регистрация или участие.

Вашият механизъм за автоматизация на имейли може да използва изкуствен интелект, за да изпраща ултра-целенасочени поредици от съобщения: ако някой е кликнал върху сесията „Тенденции в индустрията“, изпратете кратко 60-секундно видео с тийзър на вашия основен лектор, както и кратък откъс „защо ще искате да присъствате“.

Вашият екип се намесва само когато потенциалните клиенти са готови. Няма загуба на усилия.

Етап 4: Решение/Конверсия

Минимално триене и максимална релевантност. Това е мантрата в точката на конверсия, независимо дали става въпрос за регистрация или плащане.

Изкуственият интелект задвижва препоръчителни двигатели, които правят това възможно. Ако някой иска „съдържание за успех на клиентите“, системата предлага подходящата сесия. Добавя дори и ограничена във времето отстъпка – „Регистрирайте се в рамките на 48 часа за VIP достъп“.

Защо? Изкуственият интелект забелязва поведението, което е близо до конверсия, и автоматично добавя контекстуални стимули. По този начин броят на отказите при плащане намалява.

Етап 5: След събитието/задържане

Фунията не свършва с края на събитието. Задържането, последващите действия и изграждането на общност определят дали вашето събитие ще генерира потенциални клиенти и дългосрочни взаимоотношения, или ще се превърне в еднократна разход.

AI анализира обратната връзка от анкетите. Той открива настроенията и маркира участниците, които са изложени на риск. Повтарящите се оплаквания за „общи сесии“ се препращат автоматично. Участниците с висока стойност получават лично обръщане. Недоволните получават извинение и оферта.

AI също така идентифицира участниците с общи интереси. След това генерира покани за контакти или подкани за дискусии, за да стимулира регистрацията за събитията.

Свързвайки всички тези етапи, вашата фуния за събития се превръща в свързана система. Преминавате от ръчни списъци за проверка към стратегическо въздействие.

📮 ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване редовно използват инструменти за автоматизация и активно търсят нови възможности за автоматизация. Това подчертава един основен неизползван лост за производителност – повечето екипи все още разчитат на ръчна работа, която може да бъде рационализирана или елиминирана. AI агентите на ClickUp улесняват създаването на автоматизирани работни процеси, дори и да не сте използвали автоматизация досега. С готови за употреба шаблони и команди на естествен език, автоматизирането на задачите става достъпно за всеки в екипа! 💫 Реални резултати: QubicaAMF намали времето за отчитане с 40% благодарение на динамичните табла и автоматизираните диаграми на ClickUp, превръщайки часовете ръчна работа в информация в реално време.

AI превръща промотирането и управлението на събития от поредица ръчни прехвърляния в добре организирана система.

Много маркетингови екипи вече използват AI инструменти за събития като Cvent или Bizzabo за регистрации, HubSpot или Marketo за имейли и чатботове за отговори на въпроси и квалифициране на потенциални клиенти. Други използват аналитични инструменти за проследяване на ангажираността и възвръщаемостта на инвестициите.

Проблемът е, че тези инструменти не комуникират добре помежду си. Работата се разпределя между различни платформи и екипите губят време в прехвърляне на данни, което води до огромни разходи за разпръскване на работата.

Създаване на AI-базирани маркетингови фунии за събития: Платформата за управление на събития на ClickUp

Тук е мястото, където ClickUp се вписва. Вашата система за управление на събития ClickUp се състои от вашето работно пространство + AI агенти + автоматизации + формуляри + табла. Съединете ги и ще получите едно място, където да планирате, провеждате и измервате събития от начало до край.

Планирайте, стартирайте, проследявайте и управлявайте събития от начало до край в Converged AI Workspace на ClickUp.

Ето как:

Започнете с създаването на специален ClickUp Space за вашите кампании за събития. Той ще се превърне във вашия команден център. Той съдържа всички списъци със задачи, документи и комуникации, свързани със събитията.

Всяка задача за маркетинга на вашето събитие се превръща в задача в ClickUp (например, канене на лектори, създаване на публикации в социалните медии и т.н.). Можете да обедините свързаните задачи в списък в ClickUp. Всяко събитие може да има свой собствен списък, за да поддържате реда.

Създайте организирана система за работа и сътрудничество с членовете на екипа си с помощта на Project Hierarchy на ClickUp.

Можете да използвате персонализираните полета на ClickUp, за да проследявате важни подробности като дата на събитието, място, собственик на кампанията и приоритет.

Определете всеки етап от вашата маркетингова фуния за събития като персонализиран статус или персонализирано поле в ClickUp – например „Приемане“, „Планиране“, „Текуща промоция“, „Събрани потвърждения за участие“, „Ден на събитието“ и „Последващи действия след събитието“.

📚 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект за планиране на събития

Автоматизиране на управлението на кампании: ClickUp AI и автоматизации

В основата на решението за управление на събития на ClickUp са контекстуалните AI агенти и автоматизации. Те поемат повтарящите се задачи и позволяват на екипа ви да се фокусира върху работата с висока добавена стойност.

След като фуниите ви са готови, настройте автоматизациите на ClickUp без код, за да премествате задачите през всеки етап на фунията въз основа на тригери.

📌 Например:

Когато бъде подадена форма с идея за събитие, създайте нова задача за събитието и задайте статуса „Прието“.

Когато всички подзадачи преди събитието са изпълнени, автоматично преместете основната задача в „Промоция в ход“.

След като датата на събитието мине, задействайте промяна на статуса на „Последващи действия след събитието“ и възложете задачи за събиране на обратна връзка.

Изкуственият интелект на ClickUp може автоматично да разпределя задачи въз основа на критерии като местоположението на събитието или типа на кампанията.

📌 Например, ако вашият екип управлява събития в няколко региона, можете да настроите автоматизации, така че задачите за събития в САЩ да се възлагат на един мениджър, а тези за събития във Великобритания – на друг. По същия начин изкуственият интелект може да задава крайни срокове за всяка задача или подзадача. Това гарантира, че крайните срокове винаги са съобразени с графика на събитието.

Гледайте това видео, за да видите как изкуственият интелект автоматично попълва свойствата на задачите в ClickUp:

Докато вашият екип работи по задачите на кампанията, AI Fields на ClickUp може да генерира незабавни обобщения и действия за всяка подзадача, когато тя бъде маркирана като „готова“. Тези обобщения се добавят автоматично към основната задача, което дава на собствениците на кампанията цялостен поглед върху напредъка, без да се налага да разглеждат всеки детайл.

Можете също да задавате въпроси на ClickUp Brain на естествен език, за да сте в крак с най-новите събития.

Извличайте контекстуални данни от работното си пространство и свързаните приложения с помощта на ClickUp Brain.

Създаване на текстове за промотиране на събития: ClickUp Content Creator Agent

Content Creator Agent на ClickUp може да генерира готови за употреба текстове за публикации в социалните медии, съобщения по имейл и целеви страници директно в рамките на задачите на вашата кампания. Това означава, че вашият екип може да премине от идеята до стартирането по-бързо, като прекарва по-малко време в борба със синдрома на празния лист.

Създайте персонализирани AI агенти с предварително конфигурирани инструкции и личности с ClickUp Super Agents.

Това е пример за работния процес, който можете да използвате, за да създадете свой собствен агент. И не, не е необходимо да пишете код. Можете да създадете такъв, използвайки обикновен английски език:

Създайте подзадача за всеки промоционален канал (например „Напишете публикация в LinkedIn“, „Напишете имейл за масово разпращане“).

Задайте статуса на „Планиране в процес“, за да активирате AI агента, който ще изготви първоначален вариант на описанието на задачата.

Прегледайте, редактирайте и финализирайте съдържанието с обратната връзка от екипа си, след което маркирайте задачата като „Готова“ за стартиране.

💡 Съвет от професионалист: Можете да персонализирате подсказките/инструкциите на AI агента, за да съответстват на гласа на вашата марка или целите на кампанията, като по този начин гарантирате, че всяко съдържание е автентично и в съответствие с посланието.

Гледайте този полезен урок, за да създадете своя първи агент в ClickUp:

Проследяване на ефективността на фунията: ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ви позволява да визуализирате всеки аспект от вашия маркетингов канал за събития. Проследявайте показатели като брой потенциални клиенти, процент на потвърждения, ангажираност с кампанията и изпълнение на задачи – всичко на едно място.

Добавете карти за статуса на задачите, стойностите на потребителските полета (като „Тип събитие“ или „Източник на потенциални клиенти“) и проследяване на времето.

Използвайте ги, за да визуализирате процентите на конверсия на фунията или да сравните ефективността на различни събития.

Споделяйте табла с заинтересованите страни за незабавен поглед върху състоянието на кампанията и възвръщаемостта на инвестициите.

💡 Съвет от професионалист: Настройте сигнали или известия за ключови показатели (например „Изпратете ми съобщение в ClickUp Chat, ако процентът на потвържденията падне под 50%“), за да бъдете проактивни.

Събиране на потенциални клиенти и обратна връзка след събитието: ClickUp Forms

Формулярите на ClickUp са мощен начин за събиране на информация за участниците, управление на потвържденията за участие и събиране на обратна връзка след събитието. А най-хубавото е, че те могат да задействат автоматизирани работни процеси в цялата ви фуния.

Ето едно практическо ръководство:

Създайте персонализирана форма за потвърждение на участие за всяко събитие, в която да включите полета за данни за участниците, хранителни предпочитания и интереси към сесиите.

Настройте автоматизации, така че всяко ново подаване на формуляр да създава задача за последващи действия, актуализира статуса на потенциалния клиент или задейства благодарствено имейл.

След събитието изпратете формуляр за обратна връзка на всички участници.

Автоматично задавайте последващи задачи въз основа на отговорите (например „Свържете се с участника за отзив“, ако той е оценил събитието високо).

💡 Съвет от професионалист: Използвайте функциите за отчитане на ClickUp (или просто попитайте ClickUp Brain), за да анализирате тенденциите в обратната връзка и да идентифицирате области за подобрение в бъдещи кампании. Анализирайте данните от попълнените формуляри в реално време и получите AI анализи с ClickUp.

Независимо дали управлявате едно събитие или цял календар с кампании, AI инструментите на ClickUp ви предоставят структурата и гъвкавостта, необходими за всичко това.

Как да създадете AI-управляван фуния за събития (стъпка по стъпка)

Създаването на AI-управляван фуния за събития в ClickUp е прост, но персонализируем процес. Такъв, който ще ви помогне да ръководите всяко събитие от първата идея до анализа след събитието.

Ето ясна последователност, която можете да следвате:

Създайте специален пространство за събития и базов шаблон

Създайте пространство, наречено „Кампании за събития“. Добавете в ClickUp шаблон за управление на събития, който може да се използва многократно и включва подзадачи за планиране, промоции, логистика и последващи действия след събитието. Трябва да добавите и персонализирани полета (дата на събитието, бюджет, собственик, източник на потенциални клиенти, оценка на събитието). Шаблоните за планиране на събития спестяват време и създават последователност между събитията.

Шаблонът за план за маркетинг на събития на ClickUp ви предоставя структуриран начин за планиране и изпълнение на промоции на събития. Той разделя работата на етапи като планиране, изпълнение и оценка и използва персонализирани полета за проследяване на бюджети, дати и собственици. С помощта на списъци със задачи и календарни изгледи вашият екип остава синхронизиран по отношение на отговорностите и графиците. Той е идеален за мениджъри на събития, които се нуждаят от повторяем план, който отчита всеки детайл и спазва графика.

Начертайте фунията като персонализирани статуси и персонализирани полета.

Вече обяснихме тази стъпка, когато ви запознахме с платформата за управление на събития на ClickUp.

Ето кратко резюме:

Определете етапите на фунията, като използвате персонализираните статуси на ClickUp. Те могат да изглеждат така: Приемане → Планиране → Промоция в ход → Събрани потвърждения за участие → Ден на събитието → След събитието.

Създайте персонализирани статуси в ClickUp, за да изградите своя AI-базиран маркетингов фуния за събития.

Картографирайте оценките на потенциалните клиенти, типовете участници и интересите към сесиите като персонализирани полета. Това структурира данните, от които се нуждаете за изкуствения интелект.

Автоматизирайте приемането и сортирането

Това е отправната точка за всяко събитие. Необходим ви е начин, по който членовете на екипа, клиентите или заинтересованите страни да могат да подават идеи или заявки за събития в структуриран формат.

Използвайте ClickUp Forms, за да създадете проста форма, която може да се споделя. Включете полета за име на събитието, дата, място, цели и всякакви други подробности, от които се нуждаете.

Опростете приемането, регистрацията и анкетите за обратна връзка за събитията с помощта на персонализирани формуляри ClickUp.

Когато някой изпрати формуляра, ClickUp автоматично създава нова задача във вашия списък за активиране на събития, като събира цялата информация на едно място.

Организирайте планирането и одобренията

След като заявката за събитие постъпи в системата, е време да я прегледате, да определите отговорните лица и да изготвите плана. На този етап често са ангажирани много хора и има много променливи елементи.

Повтаряемите процеси са от голяма полза.

ClickUp ви позволява да създавате шаблони за често срещани типове събития (като уебинари, конференции или семинари). Когато приложите шаблон, той автоматично добавя всички необходими подзадачи, списъци за проверка и зависимости към задачата за събитието.

Можете също да настроите AI Super Agents да вършат тази тежка работа.

📌 Например, агентът за създаване на кратко описание на събитието може автоматично да генерира обобщение на ключовите детайли на събитието, което улеснява назначеният собственик да се запознае с него.

Дръжте целия си екип в течение с плана за събитието с помощта на Event Brief Creator Agent в ClickUp.

Разпространете информацията и привлечете потенциални клиенти

Сега е време да рекламирате събитието си и да събирате регистрации. Това включва създаване и планиране на промоционално съдържание, изграждане на целеви страници и проследяване на отговорите.

Вече ви показахме примера с Content Creator Agent, който помага при промоциите. И ClickUp Forms, за да събирате потвържденията за участие на едно място и да задействате последващите действия.

💡 Съвет от професионалист: Настройте сигнали за аудиторията и прогнозно оценяване за по-висока възвръщаемост на инвестициите в събитията. Записвайте сигнали за поведението (отговори във формуляри, посещения на страници, предишно участие) в персонализирани полета. Въведете ги в проста прогнозна оценка на потенциалните клиенти (например точки за длъжност, размер на компанията, интерес към сесията). Използвайте автоматизации, за да препратите потенциалните клиенти с висока оценка към отдела по продажбите или да задействате VIP покани.

Изпълнете и проведете шоуто

В деня на събитието координацията е от решаващо значение. Трябва да се уверите, че всеки знае своята роля и че графикът е ясен.

Можете да създадете Run of Show Agent в ClickUp. Този агент генерира подробен график за събитието, включващ времето, дейностите и възложените задачи.

Използвайте Run of Show Agent в ClickUp, за да се справите с деня на голямото си събитие.

А когато имате нужда да комуникирате с екипа си в реално време? Използвайте @mentions в ClickUp Chat или се включете в бързи Sync Ups, за да поддържате бързото темпо!

Включете се в бързи дискусии за сътрудничество чрез SyncUps в ClickUp Chat.

📚 Прочетете също: Шаблони за програма на събитието

Събирайте обратна връзка и затворете цикъла

След събитието е от решаващо значение да съберете обратна връзка, да споделите ресурси и да поддържате интереса на потенциалните клиенти за бъдещо ангажиране.

Активирайте формуляр след събитието, когато статуса се промени на „След събитието“.

Позволете на агент за обобщаване на събития да анализира отговорите, да оцени настроенията и да създаде задачи за последващи действия (препоръки, последователности за поддържане на интереса, продажби) в ClickUp въз основа на определените от вас правила.

Извикайте агента за обобщение на събитието в ClickUp, за да прегледате успехите и поуките от вашето събитие.

Можете също да създадете табло ClickUp, показващо показателите на фунията: регистрации по източник, проценти на конверсия между етапите, посещаемост спрямо потвърждения за участие и потенциални клиенти, приписвани на събитието. Преглеждайте ги след всяко събитие и коригирайте шаблоните, за да подобрите резултатите.

Откривайте модели, разрешавайте проблеми и запазете контрола с таблата за управление на ClickUp.

Друг начин е да използвате шаблона за проследяване на кампании на ClickUp, за да координирате вашите имейл, социални и събитийни кампании, да измервате ефективността и да откривате пречките на ранен етап. Това улеснява съгласуването на кампаниите и оптимизирането им за по-добри резултати.

И това е планът за AI-управлявана фуния за събития, която е лесна за разбиране и използване от целия ви екип!

Предизвикателства и ограничения на изкуствения интелект в маркетинга на събития

AI не е магия. Тя помага за мащабиране на персонализацията и автоматизацията. Но има и практични, етични и технически ограничения. Всеки екип, организиращ събития, трябва да ги планира предварително.

Качество и интеграция на данните

Това са ахилесовите пети. AI моделите са толкова добри, колкото данните, с които се захранват. Фрагментираните записи за участниците, непоследователните тагове и липсващите CRM полета водят до слаби прогнози и погрешни сегментации.

👀 Знаете ли? Академични прегледи и проучвания в бранша показват, че интеграцията и хаотичните данни са основните причини за лошите резултати на изкуствения интелект.

Риск от халюцинации

Точността е важна за доверието в марката. Генеративните модели могат да създават отлични текстове или да обобщават обратната връзка. Но те могат също така да генерират подвеждащи твърдения. Ето защо човешката проверка е задължителна.

Пристрастност и справедливост

Ако историческите данни отразяват изкривени модели, изкуственият интелект ги усилва. Например, даването на приоритет на представянето на сходни профили намалява разнообразието. Тествайте активно за пристрастност, за да избегнете етични и правни рискове.

Поверителност и съгласие

Персонализацията изисква данни от различни канали. Регламенти като GDPR изискват изрично съгласие за това, какво събирате и как го използвате.

Риск от прекомерна зависимост

Неправилните очаквания могат да навредят. Изкуственият интелект трябва да подпомага човешките планиращи, а не да ги замества. Сложната логистика, решенията на място и взаимоотношенията с доставчиците все още се нуждаят от човешки надзор. Разглеждайте изкуствения интелект като помощник, който намалява повтарящата се работа. Проектирайте работни процеси, в които хората вземат окончателните решения.

Реални примери за използване на AI-базирани фунии за събития

Ето няколко примера от реални компании, които използват изкуствен интелект, за да подобрят резултатите от събитията по практичен начин:

Web Summit: AI Matchmaking

Web Summit е една от най-големите глобални технологични конференции в света. Тя събира стартиращи компании, инвеститори и лидери на предприятия.

Web Summit използва изкуствен интелект в своето приложение за събития, за да свързва участници, лектори и инвеститори. Системата разглежда профилите, интересите и миналите дейности. След това предлага най-подходящите хора за среща. Това е довело до десетки хиляди индивидуални срещи. Вместо случайни контакти, участниците получават реални бизнес разговори, които често се превръщат в сделки.

Agora: Персонализиране на хибридни събития

Agora е платформа за ангажираност в реално време, използвана от разработчици и продуктови екипи, които създават аудио и видео преживявания на живо.

То проведе събитието RTE (Real-Time Engagagement) 2022, използвайки платформата на Bizzabo, задвижвана от изкуствен интелект. Събитието достигна около 2650 присъстващи на място и виртуални участници. Организаторите използваха анализи и целеви съобщения, за да поддържат ангажираността и на двете групи. Сесиите, напомнянията и последващите действия бяха коригирани въз основа на поведението. Това показва как платформите, задвижвани от изкуствен интелект, помагат на хибридните събития да се чувстват по-лични и по-ефективни.

Google: Препоръки за сесиите на I/O

Google I/O използва профилите на разработчиците, за да персонализира преживяването от събитието. Участниците избират своите интереси – като инструменти, платформи или езици за програмиране – и Google използва тези данни, за да препоръча сесии и съдържание. Това захранва „My I/O“, персонализирана програма, която помага на хората да намерят това, което е най-релевантно за тях.

Бъдещето на изкуствения интелект в маркетинговите фунии за събития

Изкуственият интелект вече променя начина, по който се планират, промотират и измерват събитията. През следващите месеци ще се реши кои възможности ще се превърнат в стандартни очаквания и кои ще останат експериментални. Ето накъде се развива индустрията:

Приемането ще се ускори

Прилагането на изкуствен интелект ще нарасне, но не равномерно. Макар че повечето маркетинг лидери планират да инвестират в изкуствен интелект, само малък брой екипи го използват днес, за да подобрят преживяването на участниците. Много от тях все още провеждат малки пилотни проекти. Екипите, които превърнат тези пилотни проекти в ежедневни работни процеси, ще постигнат най-големи печалби.

Персонализацията става основна линия

Основните платформи за управление на големи събития вече предлагат AI функции. Рекомендационни двигатели, съпоставяне на сесии и персонализирани програми са стандарт за големи събития.

Тези функции помагат на участниците да намерят по-бързо подходящите хора и сесии. Събитията, които не предлагат такова ниво на насоки, ще останат назад.

Атрибуцията ще се подобри

Измерването на събитията ще стане по-интелигентно. Изкуственият интелект помага да се свържат данните за посещаемостта и ангажираността с потенциалните клиенти и приходите. Това улеснява определянето на събитията, които са били ефективни, и коригирането на бюджетите между събитията. По-подробни, прогнозни отчети вече се въвеждат в основните платформи.

Практическите ограничения ще определят приемането

Изкуственият интелект работи най-добре с чисти данни, силни интеграции и човешка проверка. Неподредените системи и рисковете за поверителността могат да забавят напредъка. Екипите, които инвестират в чисти, съгласувани данни и солидни работни процеси, ще постигнат по-добри резултати.

Плановиците се превръщат в оркестратори

Накрая, ролята на организатора на събития ще се промени. Тъй като изкуственият интелект се занимава с повтарящите се задачи, организаторите ще се фокусират повече върху стратегията, курирането и партньорствата. Отрасловите доклади вече посочват тази промяна. Препоръките включват инвестиции в хора + управление на изкуствения интелект, а не само в брой на служителите.

Крайният резултат? Изкуственият интелект в маркетинга на събития се превръща от новост в инфраструктура. Екипите, които инвестират рано в данни, измерими пилотни проекти и човешка проверка, ще превърнат събитията в предвидими канали за приходи.

Превръщане на събитията в двигатели за растеж

Събитията работят най-добре, когато се провеждат като система, а не като хаос.

Фунията за маркетинг на събития, задвижвана от изкуствен интелект, ви помага да достигнете до подходящите хора, да ги насочите през пътуването и да измерите реалното въздействие върху бизнеса без допълнителна ръчна работа.

Когато вашите данни и работни процеси се намират на едно място, изкуственият интелект може да работи по-бързо и да помогне на екипите да вземат по-интелигентни решения. Това е мястото, където ClickUp се вписва естествено.

ClickUp комбинира изкуствен интелект, автоматизация и отчетност в едно работно пространство. Можете да планирате събития, да ги промотирате, да ги провеждате безпроблемно и да преглеждате резултатите, без да преминавате от един инструмент към друг.

Резултатът е по-малко отпадания, по-ясна възвръщаемост на инвестициите и събития, които наистина променят нещата.

Ако създавате маркетингова фуния за събития с висока възвръщаемост на инвестициите, базирана на изкуствен интелект, започнете безплатно с ClickUp!

Често задавани въпроси (FAQ)

Инструменти като Cvent и Bizzabo помагат с регистрацията и данните за участниците, докато маркетингови платформи като HubSpot автоматизират имейлите и поддържането на интереса на потенциалните клиенти. ClickUp обединява тези работни процеси, като автоматизира задачите, генерира промоционално съдържание и проследява напредъка в едно работно пространство.

Събития като Web Summit и Salesforce Dreamforce използват изкуствен интелект за съпоставяне и препоръки за сесии. Тези функции помагат на участниците да намерят подходящо съдържание и връзки, което води до по-голямо ангажиране и по-добри бизнес резултати.

Да. Изкуственият интелект използва данни за участниците, като роля, интереси и минали поведения, за да персонализира имейли, целеви страници, препоръки за сесии и последващи действия. Това прави комуникацията по-релевантна и увеличава процента на регистрации и ангажираност.

Проследявайте регистрациите, посещаемостта, ангажираността и последващите действия в една система. Изкуственият интелект помага да свържете тези сигнали с потенциалните клиенти и приходите, така че да можете да видите кои събития и дейности са довели до реални бизнес резултати.