Как да създадете ефективно демонстрационно видео за продукт, което да доведе до продажби

Над 84% от анкетираните в проучване на Wyzowl заявиха, че са били убедени да закупят продукт или услуга, след като са гледали видеоклип на марката.

Независимо дали става дума за демонстрационно видео на продукт, обяснително видео или видео с разходка из продукта, в крайна сметка видеото помага да се подтикне купувачът от „може би“ към „да“. Това е невероятната сила на видео маркетинга.

Въпреки това, видеоклиповете за демонстрация на продукти не постигат желания ефект. Те са прекалено дълги, се впускат директно в техническите детайли или не успяват да задържат вниманието на зрителите.

Това ръководство ви води през стъпките, най-добрите практики, инструменти и примери за създаване на демонстрационни видеоклипове за продукти, които печелят клиенти.

Какво е демонстрационно видео за продукт?

Демонстрационното видео за продукт е кратко видео, което обяснява как работи вашият продукт или услуга. То демонстрира функциите на продукта в реални сценарии и защо се нуждаете от него.

Тези видеоклипове привличат вниманието на зрителите, когато те разглеждат вашата рекламна презентация, пробват вашето приложение или разглеждат вашия уебсайт. Те се използват от екипа по продажбите и маркетинга на продуктите през целия жизнен цикъл на продукта.

Най-успешните демонстрационни видеоклипове представят предимствата на продукта по привлекателен начин. Те са придружени от обяснения и лесни за разбиране визуални елементи. Когато са добре направени, демонстрационните видеоклипове повишават познаваемостта на марката и продажбите.

Сега сигурно се чудите каква е разликата между демонстрационно видео, обяснително видео и видео урок? Не служат ли всички те за една и съща цел във видео маркетинга?

Таблицата по-долу показва разликите между тях 👇

Тип видео Основна цел Къде се използва Фокусна област Демонстрационно видео Покажете как продуктът решава конкретен проблем Страници за продажби, страници за продукти, ранна оценка Реални работни процеси, ключови функции, свързани с резултатите Обяснително видео Обяснете какво е продуктът и защо съществува Начална страница, реклами, горната част на фунията Проблемът, идеята и предложението за стойност Учебни видеоклипове Научете потребителите как да изпълнят дадена задача Обучение, помощни документи, поддръжка Стъпка по стъпка инструкции за конкретно действие

Визуализирайте процеса на производство на видео с над 14 персонализирани изгледа

Създайте 9 различни персонализирани статуса, за да следите напредъка на всеки етап от процеса на производство на видеото.

Защо демонстрационните видеоклипове за продукти са от съществено значение за конверсиите

Ето основните причини, поради които демонстрационните видеоклипове за продукти са ефективни за увеличаване на ангажираността на клиентите и повишаване на процента на конверсия.

Опит, воден от купувача

Над 75% от B2B купувачите предпочитат продажбено преживяване без представител. Това означава, че вашият екип има ограничено време за индивидуална комуникация с потенциалните клиенти.

Демонстрационните видеоклипове за продукти се превръщат в критичен канал за обучение на клиентите. Вашите потенциални клиенти не е нужно да чакат обаждане от търговец. Те могат да видят как работи продуктът и да разгледат неговите функции на свой собствен темп.

Когато дадете на клиентите повече власт над процеса на продажба, те по-скоро ще почувстват, че са избрали да купят вашия продукт, отколкото че им е бил продаден.

Психологическа собственост

Едно добре направено видео за продукт помага на клиентите да си представят как биха използвали продукта. То рисува картина на идеалния за тях продукт, който решава проблемите им или им помага да постигнат целта си.

То показва как продуктът влияе на живота им и им помага да се представят по-добре в работата си. Когато потенциалният клиент вече вярва в ефективността на продукта, на вашия екип по продажбите ще му бъде по-лесно да сключи сделката.

👀 Знаете ли, че... Проучванията показват, че хората развиват по-силна привързаност, когато могат да си представят как взаимодействат с даден продукт. Това се нарича психологическа собственост. Демонстрационните видеоклипове предизвикват този ефект, като предоставят на потенциалните клиенти възможност да наблюдават работния процес от първа ръка, което ги кара да се чувстват като потребители, още преди да се регистрират.

Ангажирайте множество заинтересовани страни

B2B продажбите са сложен процес. Средният брой заинтересовани страни, които участват в решението за покупка, е 11,4%. Това е увеличение с 68% в сравнение с 2016 г.

Демонстрационните видеоклипове за продукти могат лесно да се споделят между екипите. Лицата, вземащи решения, влиятелните лица и крайните потребители виждат стойността на продукта, без да се налага да повтарят една и съща демонстрация на живо.

Подобрете конверсионните проценти и съкратете циклите на покупка

Още преди продажбената разговор, купувачът разбира как вашият продукт се вписва в неговите работни процеси.

Вече не е необходимо да обяснявате основните стъпки. Вместо това можете да фокусирате дискусията върху уникалните предизвикателства на купувача.

Когато потенциалните клиенти влязат в процеса, те вече виждат продукта като силно решение за своите нужди. Това води до по-бързи решения и по-високи проценти на сключени сделки.

Стъпки за създаване на демонстрационно видео за продукт

Как да създадете демонстрационно видео за продукт, което да доведе до продажби? 👇

Стъпка 1. Определете целта и аудиторията си

Процесът на създаване на демонстрационно видео за вашия продукт започва с отговорите на следните въпроси:

За кого е предназначено това видео и как трябва да им помогне да продължат напред?

То се разделя на три категории: демонстрация, предназначена за потенциални клиенти, потребители на пробна версия и нови клиенти. Всяка група се намира на различен етап от намерението си и се нуждае от различен вид яснота. А една добра демонстрация отговаря на въпрос, който зрителят вече си е задал. Тя може да бъде:

Зрителят Основният им въпрос Демото трябва да отговаря Перспектива Заслужава ли си да инвестирам време и пари в това? Този продукт решава ли проблема ми по-добре от алтернативите? Пробен потребител Мога ли да извлеча полза от това бързо? Мога ли да изпълня значима задача без сътресения? Привличане на клиенти Как да го използвам правилно? Какъв е правилният начин да работите с този продукт всеки ден?

📌 Най-добра практика: Създайте няколко кратки демонстрации, всяка от които да е съобразена с конкретен етап от пътуването на потребителя.

Стъпка 2: Напишете сценария на видеото си

Един силен сценарий за демонстрация подчертава най-уникалните и полезни аспекти на вашия продукт и разказва увлекателна история.

Ако създавате демонстрационно видео за първи път, имайте предвид три неща: то трябва да е просто, разговорно и ориентирано към ползите.

Ето една повторяема рамка, която можете да използвате в процеса на създаване на видеоклипове:

Заглавие → Проблем → Решение → Представяне на продукта → Призив за действие

💥 Пример: Да напишем сценарий за видео за подпомагане на продажбите. То е за инструмент за автоматизация на маркетинга.

Хук: Стартирането на кампании не трябва да означава жонглиране с пет инструмента, безкрайни таблици и ръчно проследяване.

Проблем: Екипите се борят да проследяват потенциалните клиенти в различните канали, да персонализират кампаниите в голям мащаб и да докажат възвръщаемостта на инвестициите. Предаването на продажбите се проваля и възможностите се изплъзват.

Решение: Нашата платформа за автоматизация на маркетинга обединява всичко – кампании, данни за потенциални клиенти и информация за ефективността.

Представяне на продукта: Видеото представя един работен процес с голямо въздействие. То може да бъде:

Създаване на мултиканална кампания

Автоматично сегментиране на потенциални клиенти въз основа на поведението им

Задействане на персонализирани последващи действия

Проследяване на ангажираността и конверсиите в един единствен табло

Призив за действие: Вижте как можете да автоматизирате следващата си кампания за минути. Започнете безплатен пробен период или резервирайте демонстрация.

Можете да използвате ClickUp Brain за създаване на сценарии за демонстрационни видеоклипове на продукти. Задание: „Напишете сценарий за демонстрация и проблемна точка за демонстрация на продукт за автоматизация на маркетинга. ” Brain разбира контекста и може бързо да създаде ясен, ориентиран към ползите текст. След като имате първия чернови вариант, помолете Brain да адаптира сценария в стила на вашата марка. Използвайте ClickUp Brain, за да напишете контекстно-ориентирани сценарии за демонстрация на продукти. Ако имате спецификации на продукти или обратна връзка, съхранени в ClickUp Docs или Tasks, BrainGPT може да черпи информация от тези източници. Подсказка: „Използвайте най-новата ни продуктова пътна карта и документа с обратна връзка от клиенти, за да напишете раздела с инструкции за този демонстрационен сценарий. ” 📌 Най-добра практика: Съхранявайте окончателния сценарий в ClickUp Docs. Рецензентите могат да коментират, да предлагат редакции или да свързват задачи с конкретни части от сценария.

Ние сме подбрали за вас списък с най-добрите сценаристи, използващи изкуствен интелект. 👇

👀 Знаете ли, че... В социалните платформи зрителите решават дали да продължат да гледат дадено съдържание в рамките на 1–2 секунди. Проучвания в областта на цифровото внимание и обработката на първото впечатление показват, че хората формират подсъзнателни преценки почти мигновено, поради което началните моменти на едно видео са по-важни от всякога.

Стъпка 3: Изберете подходящия формат

Подходящият формат на демонстрационното видео прави вашия продукт най-лесно разбираем за най-кратко време. Но как да го направите? 👇

Тип продукт Най-добър формат за демонстрация Защо работи SaaS или софтуерен продукт Запис на екрана Показва реални работни процеси и изгражда доверие, като доказва, че продуктът наистина работи. Физически продукт Видео с живи актьори Покажете на зрителите настройките, употребата и реалния контекст Абстрактна или сложна система Анимация Обяснява логиката, потоците или концепциите, които са трудни за показване на екрана. Продуктът се нуждае от контекст + доказателство Хибридно (анимация + екран или живо действие) Първо задайте контекста, след това демонстрирайте продукта в действие.

Ето как обикновено изглежда това решение в реалните демонстрационни видеоклипове.

💥 Пример: Демонстрация на SaaS екран срещу представяне на физически продукт.

Демонстрация на SaaS екран: Ако демонстрирате платформа за автоматизация на маркетинга, най-добре е да използвате демонстрация, записана на екрана.

Зрителите искат да видят как се създават кампаниите, как се задействат тригерите и как се проследяват резултатите в самия интерфейс.

Представяне на физически продукт: Ако демонстрирате физически продукт, като устройство или хардуер, видео с реални действия е по-ефективно.

Зрителите трябва да видят как се борави с продукта, как се настройва и как се използва в реална среда. Това изгражда доверие и отговаря на практични въпроси, на които екранното записване може да не отговори.

⭐ Бонус: Вашият наръчник за създаване на календар с съдържание за YouTube

Стъпка 4: Запишете демото си

След като сте направили цялата подготвителна работа, е време да запишете демото си.

Можете да изберете самостоятелен инструмент за създаване на демонстрационни видеоклипове за продукти или да използвате ClickUp Clips за тази цел.

Тази функция ви позволява да записвате екрана и гласа си едновременно за разходки и разкази. Изберете дали да заснемете целия екран, конкретен прозорец или само текущия раздел на браузъра. (Повече за това по-късно!)

Гледайте това видео, за да разберете как да използвате Clips. 👇

⭐ Допълнителни съвети, които да запомните, когато записвате видео за демонстрация на вашия продукт: Говорете ясно и с равномерен темп

Използвайте тиха среда и избягвайте фоновия шум.

Движете курсора бавно и целенасочено

Направете кратка пауза между стъпките, за да могат зрителите да осмислят какво се случва.

Стъпка 5: Редактирайте за ангажираност

Записът улавя съдържанието. Редактирането определя дали хората действително ще го гледат.

Вашата цел е да намалите когнитивната натовареност на зрителя. Фокусирайте се върху съществените елементи. За начало добавете субтитри за зрителите, които може да гледат с изключен звук. Подчертайте ключовите действия, за да насочите погледа на зрителя. Използвайте леки увеличения, за да привлечете вниманието към ключовите моменти.

Редактирането е и мястото, където контролирате темпото. Намалете паузите, премахнете ненужните стъпки и елиминирайте всичко, което не развива историята.

Инструментите за редактиране на видео ускоряват и улесняват този процес. Те ви помагат да добавяте надписи, пояснения и ефекти за фокусиране.

👀 Знаете ли, че... Гледането на видеоклипове без звук може да увеличи когнитивната натовареност. Това се дължи на факта, че зрителите трябва да разчитат в по-голяма степен на субтитрите и визуалното внимание, за да следят съдържанието. Това подчертава защо добре подбраните надписи и визуални акценти (като подчертавания и увеличения) могат да направят демонстрацията ви по-лесна за следване.

Стъпка 6: Добавете брандинг и CTA

Повечето съвременни инструменти за редактиране на видео улесняват брандирането.

Качете ресурсите на вашата марка, включително лога, шрифтове и цветови палитри. Тези ресурси могат да се прилагат към надписи, долни трети, акценти и крайни екрани, без да се налага пълно препроектиране от нулата.

Някои инструменти предлагат и шаблони, с които да фиксирате цветовете и типографията. Това гарантира, че всяко демонстрационно видео на продукт ще изглежда в стила на марката, дори когато различни членове на екипа редактират или създават видеоклипове.

За призиви за действие получавате персонализирани крайни екрани или слайдове. Можете да добавите брандиран фон, кратък текст и ясен бутон или текст за призив за действие, а след това да използвате отново този край в няколко демонстрационни видеоклипа.

👀 Знаете ли, че... Проучванията показват, че 55% от първите впечатления се формират от визуалните елементи, 38% – от това, което хората чуват, и едва 7% – от действително използваните думи. Ето защо силни, добре брандирани визуални елементи във видеоклиповете могат значително да увеличат тяхното въздействие.

Стъпка 7: Разпространете демонстрационното си видео

Демото ви трябва да се показва там, където се взимат решения.

Можете да публикувате видеото с демонстрация на продукта си в социалните медии, като Instagram, YouTube, Facebook или TikTok.

Публикувайте ги и на началната страница на уебсайта си, в имейл кампании и в приложението за запознаване с продукта. Разпространението помага да се максимизира ефектът от него.

Например, можете да:

Добавете кратко демо над сгъвката на началната си страница

Споделете откъси от него в социалните мрежи, за да привлечете зрителите към пълната версия на демото.

Включете демонстрацията в имейлите за проследяване на пробния период, за да отговорите предварително на често задаваните въпроси.

Вградете го в процеса на въвеждане, за да помогнете на потребителите да постигнат по-бързо полза от продукта.

Примери за видеоклипове за демонстрация на продукти, които работят

Като приложим наученото на практика, нека видим примери за демонстрационни видеоклипове на продукти, които се справят отлично. Ще споделим и защо те се открояват.

1. ClickUp 4. 0

🥇 Защо работи: Демонстрацията следва естествения ход на работата: планиране, сътрудничество, изпълнение и преглед. Това улеснява зрителите да си представят как се използва продуктът.

Демонстрацията на продукта ClickUp 4.0 позиционира 4.0 като конвергентно AI работно пространство, създадено да обедини всички части от работата. Тя започва с проблем, който всеки познава: работата е разпръсната в прекалено много инструменти.

Оттам нататък видеото следва прост поток. То показва хаоса на несвързани приложения. След това представя 4.0 като конвергентно работно пространство.

Ще видите как усъвършенствани функции като Ambient Agents, Planner и Teams Hub намаляват конфликтите в работните процеси.

2. Duolingo

Действията говорят повече от думите. Това важи и за демонстрационните видеоклипове.

Този пример за демонстрационно видео от Duolingo няма глас зад кадър. Въпреки това, визуалните елементи ви държат залепени за екрана – те са лесни за разбиране. И видеото е само 30 секунди.

🥇 Защо работи: Демо видеото показва функционалностите на приложението. Освен това, то привлича широка аудитория, като показва няколко езика.

3. AI Grade на Grammarly

Демонстрационното видео на продукта от Grammarly представя новите му функции за академично писане, базирани на изкуствен интелект. Тъй като е предназначено за студенти, сюжетът е, че студентът се опитва да завърши есе по история на изкуството преди пътуване.

Ключовите функции, включително AI градер, търсачка на цитати, проверка за плагиатство и поддръжка за корекция, са демонстрирани в работния процес на студента.

🥇 Защо работи: Сценарият на демонстрационното видео е чудесен пример за разказване на истории чрез контекст. Видеото поставя всичко в реална житейска ситуация. Това прави инструмента по-малко като софтуер и повече като спътник за успеха на студентите.

Често срещани грешки, които трябва да избягвате в демонстрационните видеоклипове за продукти

Преди да натиснете бутона „Изпрати“, трябва да знаете какви са често срещаните грешки, които да избягвате при създаването на демонстрационни видеоклипове за продукти.

1. Подробно описание на всяка функция на софтуера

Не третирайте демонстрацията на продукта като обучителна сесия. Това може да стане по-късно, ако и когато потенциалният клиент се превърне в платен клиент.

Дотогава се уверете, че демонстрацията на продукта обхваща най-критичните проблеми, с които се сблъсква аудиторията. Докоснете се до тях, ударете ги силно.

Но колкото и да е изкусително, не е необходимо да влизате в подробности за всяка стъпка от настройката или интегрирането му и т.н.

✅ Решение: Фокусирайте се върху това, което може да направи вашият продукт, предизвикателствата, които решава, резултатите, постиженията и това, което потребителите ще постигнат с продукта.

2. Превърнете го в монолог

Срещали ли сте някога демонстрационно видео, което звучи като че ли някой чете документация на глас? Вероятно ще ви приспи.

Когато демонстрациите се превръщат в монолози, зрителите се мъчат да останат ангажирани. Защо? Защото липсва контекст, темпо и усещане за развитие.

✅ Решение: Структурирайте демонстрацията като разговор. Използвайте къси сегменти, визуални подсказки и разказ, базиран на сценарий. Насочете зрителите към защо нещо е важно, а не само към какво се случва.

3. Започнете с интерфейса, а не с проблема

Отварянето на демонстрация чрез кликване върху менюта предполага, че зрителят вече проявява интерес. Повечето обаче все още не го правят.

Без първо да се фокусирате върху реална проблема, потребителският интерфейс изглежда абстрактен и незапомнящ се.

✅ Решение: Започнете с проблемната точка. Определете контекста, преди да започнете записването на екрана, а след това представете продукта като решение. Дайте на зрителите причина да обърнат внимание на всяко следващо взаимодействие.

4. Завършване без ясна следваща стъпка

Много демонстрации просто изчезват след като бъде показана последната функция. Това е пропусната възможност. Ако не насочите зрителите какво да правят след това, те често не правят нищо.

✅ Решение: Завършете с ясно и еднозначно призив за действие. Независимо дали става дума за започване на пробен период, проучване на функция или резервиране на продажбена среща, направете следващата стъпка ясна и безпроблемна.

Независимо дали искате да създадете традиционни демонстрационни видеоклипове или интерактивни видеоклипове, ето инструментите, които ще ви помогнат да започнете.

1. ClickUp

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява инструменти и работни процеси на една унифицирана платформа.

Трябва да знаете, че това не е традиционен инструмент за създаване на видеоклипове за демонстрация на продукти. Платформата за управление на маркетингови проекти на ClickUp е създадена, за да организира, координира и мащабира работата по видеомаркетинга. Ето как:

ClickUp Clips за записване на демонстрационни видеоклипове на вашия продукт

Оставете коментари с времеви отметки върху клип, за да може обратната връзка да остане свързана с точния момент във видеото.

Можете да записвате екрана си и видеоклипове от уеб камерата си директно в работната среда на ClickUp, като използвате Clips.

Независимо дали заснемате видеоклипове с разходка из продукта, обяснявате сложен процес или обсъждате нови идеи, използвайте Clips, за да ги споделите с екипа си.

Всички ваши клипове – екранни записи или гласови фрагменти – се съхраняват в един централизиран център за клипове.

Можете да вграждате клипове директно в задачи, документи или коментари. По този начин демонстрационните видеоклипове остават близо до другите елементи на вашето видеосъдържание, като сценарии, обратна връзка и одобрения.

Когато активирате AI, всеки клип се транскрибира автоматично. Това означава, че получавате транскрипт на видеото. Това спестява много време, когато преглеждате материал и трябва да прескочите до конкретни части, като кликнете върху транскрипта. Няма нужда да гледате отново видеото.

Работете с изкуствен интелект, който разбира вашата работа

ClickUp BrainGPT действа като контекстуална изкуствена интелигентност, която разбира вашето работно пространство, а не само вашите команди. Тя извлича информация от задачи, документи, коментари, статуси и зависимости, за да даде отговори, които отразяват това, което действително се случва.

Вместо да проверявате актуализациите ръчно, задайте директни въпроси на ClickUp BrainGPT и получите ясни обобщения с автоматично открити пречки.

Например, мениджърът по растеж може да попита: „Какво забавя напредъка в работната среда на кампанията за третото тримесечие?“

ClickUp Brain сканира работното пространство и отговаря с ясна разбивка:

Неразпределени задачи

Липсващи одобрения

Забавяния в прегледа на съдържанието

Работата е блокирана от чакащи заявки за активи

И сега идва най-хубавата част. Enterprise Search ви позволява да намирате информация в цялото работно пространство и свързаните инструменти, като използвате прост, естествен език. Вместо да преминавате между документи, задачи, коментари, файлове и интеграции, можете да търсите веднъж и да получите отговори от всички места, където се намира вашата работа.

📌 Пример: Имате нужда от най-новия одобрен сценарий, окончателния текст на CTA или обратна връзка от предишна рецензия? Enterprise Search незабавно ви предоставя нужния контекст. Посвещавате по-малко време на търсене и повече на доставка.

BrainGPT ви позволява също да превключвате между различни AI модели.

Опитайте BrainGPT за по-задълбочено проучване.

Например:

ChatGPT за подобряване на демонстрационни сценарии, опростяване на обясненията или усъвършенстване на текстовете за призив за действие

Gemini за задачи, изискващи много проучвания, като обобщаване на пазарния контекст или извличане на информация от по-дълги документи.

Claude за структурирани разкази и по-дълги разсъждения, като например очертаване на процесите на въвеждане или сюжетни линии на демонстрациите.

Ако вече се сблъсквате с прекалено много AI приложения – т.нар. AI разрастване – това видео ще ви помогне да се справите с проблема, преди да излезе извън контрол.

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете разпръснатите разговори в действие с ClickUp Chat : Обсъждайте сценарии, обратна връзка и одобрения директно заедно със задачите, за да не се губят решенията във външни инструменти. Обсъждайте сценарии, обратна връзка и одобрения директно заедно със задачите, за да не се губят решенията във външни инструменти.

Превърнете идеите си в текст мигновено с Talk to Text : Диктувайте скриптове за демонстрации, бележки или обратна връзка и преобразувайте речта в писмен текст, без да прекъсвате творческия си поток. Диктувайте скриптове за демонстрации, бележки или обратна връзка и преобразувайте речта в писмен текст, без да прекъсвате творческия си поток.

Получете видимост в реално време с ClickUp Dashboards : Проследявайте напредъка на демонстрацията, крайните срокове, състоянието на прегледа и пречките на едно място, за да не пропуснете нищо. Проследявайте напредъка на демонстрацията, крайните срокове, състоянието на прегледа и пречките на едно място, за да не пропуснете нищо.

Автоматизирайте рутинните задачи с AI Tasks : Позволете на ClickUp AI да генерира описания на задачите, да приоритизира работата и да показва следващите стъпки въз основа на контекста във вашето работно пространство. Позволете на ClickUp AI да генерира описания на задачите, да приоритизира работата и да показва следващите стъпки въз основа на контекста във вашето работно пространство.

Планирайте визуално с ClickUp Whiteboards : Създайте съвместно сценарии, демонстрационни потоци и идеи за кампании, преди да започнете производството. Създайте съвместно сценарии, демонстрационни потоци и идеи за кампании, преди да започнете производството.

Поддържайте работата в движение с ClickUp Automations : Автоматично задавайте рецензенти, актуализирайте статуси и задействайте последващи действия, за да може вашият видео канал да работи без ръчно предаване. Автоматично задавайте рецензенти, актуализирайте статуси и задействайте последващи действия, за да може вашият видео канал да работи без ръчно предаване.

Ограничения на ClickUp

Комплексният набор от функции може да бъде прекалено сложен за нов потребител.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 10 600 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp AI?

Потребител на ClickUp също споделя своя опит в G2:

ClickUp Brain MAX е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира няколко LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. […] Най-забележителното е как ми помага да премахна шума и да мисля по-ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

ClickUp Brain MAX е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира няколко LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. […] Най-забележителното е как ми помага да премахна шума и да мисля по-ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

2. Synthesia

чрез Synthesia

Synthesia е AI видео платформа, която ви позволява да създавате професионални видеоклипове без камери, студия или сложни редакции.

AI видео асистентът, който превръща текст в видеоклипове, използвайки AI аватари, гласови коментари и шаблони. Той е полезен, когато създавате демонстрации на продукти, обучителни материали и вътрешни комуникации.

Използвайте AI видео генератора за сценарии и AI екранния рекордер за инструкции. Можете също да ги комбинирате с обяснения, водени от аватари.

Основни характеристики на Synthesia

Управлявайте последователността на марката с общи комплекти за марката, контрол на версиите и сътрудничество в реално време.

Локализирайте видеоклипове в голям мащаб с помощта на AI дублиране, превод, многоезично възпроизвеждане и субтитри.

Публикувайте и проследявайте ефективността чрез публични или защитени с SSO видео страници с вградени аналитични инструменти.

Ограничения на Synthesia

Синхронизацията на устните и произношението се нарушават при работа с акроними, имена или специализиран жаргон и изискват ръчна намеса.

Цени на Synthesia

Безплатно

Стартово ниво : 29 $/месец

Създател : 89 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4. 7/5 (над 2400 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Synthesia?

Според един потребител на G2:

Харесва ми, че платформата е лесна за използване – предлага много функции, които дават висококачествени резултати без много усилия. Лесно се разбира, без да е необходимо да гледате урок. Обичам факта, че мога да импортирам персонализирани видеоклипове от други сайтове като Canva само с няколко кликвания.

Харесва ми, че платформата е лесна за използване – предлага много функции, които дават висококачествени резултати без много усилия. Лесно се разбира, без да е необходимо да гледате урок. Обичам факта, че мога да импортирам персонализирани видеоклипове от други сайтове като Canva само с няколко кликвания.

👀 Знаете ли, че... Повечето хора гледат видеоклипове с изключен звук. Субтитрите също помагат за достъпността. Зрителят може да прочете вашия глас зад кадър, вместо да го слуша.

3. Loom

чрез Loom

Loom улеснява създаването на бързи и ясни демонстрационни видеоклипове за продукти без сложна продуцентска подготовка. Записвайте екрана и уеб камерата си едновременно, което улеснява запознаването на потребителите с вашия продукт и добавя човешки допир.

С възможност за запис с едно кликване и незабавно споделяне, Loom е подходящ за демонстрации на продажби, представяне на функции и персонализирани видеоклипове.

AI функциите на Loom ви помагат да работите по-бързо след записването, като автоматично генерират заглавия, резюмета и глави за вашите видеоклипове. Сканирайте, споделяйте и използвайте отново вашите демонстрационни видеоклипове за продукти, без да губите време за ръчно редактиране или документиране.

Основни функции на Loom

Записвайте демонстрации с резолюция до 4K за висококачествени демонстрации

Запис с едно кликване чрез Chrome, настолни или мобилни приложения

Добавете коментари с времеви отметки за обратна връзка и сътрудничество на страницата на видеото.

Ограничения на Loom

Безплатният стартови план ограничава потребителите до къси клипове (обикновено до ~5 минути на видео и ограничен брой запазени видеоклипове).

Цени на Loom

За начинаещи: Безплатно

Бизнес: 15 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес + AI: 20 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Loom

G2: 4. 7/5 (над 2200 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Loom?

Според един рецензент на G2:

Loom е софтуер, който ни помага да записваме екрана на мобилния си телефон и след записването генерира автоматичен линк, който може да бъде споделен чрез имейл или WhatsApp с всички наши служители, така че те да имат достъп до видеото, без дори да го изтеглят. Този софтуер значително улеснява процеса на създаване на подробни видеоклипове.

Loom е софтуер, който ни помага да записваме екрана на мобилния си телефон и след записването генерира автоматичен линк, който може да бъде споделен чрез имейл или WhatsApp с всички наши служители, така че те да имат достъп до видеото, без дори да го изтеглят. Този софтуер значително улеснява процеса на създаване на подробни видеоклипове.

4. Trupeer

чрез Trupeer

Trupeer е платформа, базирана на изкуствен интелект, която превръща груби екранни записи в изпипани продуктови видеоклипове и подробна документация.

Започнете с обикновена екранна снимка. След това използвайте изкуствен интелект, за да генерирате професионални сценарии, гласови коментари, надписи и визуални ефекти. Можете да създавате уроци, демонстрации, ръководства за запознаване и съдържание за база от знания без сложни инструменти или умения за редактиране.

AI на Trupeer също създава структурирана документация от същите записи. Тя преобразува видео и текст в ръководства за стандартни оперативни процедури за продукти, ускорявайки споделянето на знания.

Основни функции на Trupeer

Персонализирани комплекти за брандиране за последователни лога, цветове и визуален стил във видеото

Добавете AI аватари, за да персонализирате разказа и представянето във видеоклиповете

Локализирайте съдържанието с многоезичен превод и субтитри на над 30 езика

Ограничения на Trupeer

Вграденият видеоредактор не позволява на потребителите да добавят фонова музика към презентацията.

Цени на Trupeer

Безплатно

Pro: 49 $/месец

Цена: 249 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Trupeer

G2: 4. 8/5 (43 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Trupeer?

Един потребител на G2 казва:

Trupeer е спасител за създаването на висококачествени демонстрационни видеоклипове за кратко време. Обичам как взема естествен запис и го превръща в нещо наистина професионално, като го почиства, редактира безпроблемно и дори генерира документация заедно с видеоклипа.

Trupeer е спасител за създаването на висококачествени демонстрационни видеоклипове за кратко време. Обичам как взема естествен запис и го превръща в нещо наистина професионално, като го почиства, редактира безпроблемно и дори генерира документация заедно с видеоклипа.

Превърнете демонстрационните видеоклипове на продукти в двигател за конверсия

Най-ефективните демонстрационни видеоклипове за продукти помагат на зрителите да видят уникалните предимства в подходящия момент.

Когато видео демонстрациите са създадени с ясна цел, строг сценарий, подходящ формат и план за разпространение, те вършат цялата работа вместо вас.

Те информират потенциалните клиенти, активират потребителите на пробни версии и съкращават цикъла на продажбите.

Но изпълнението е също толкова важно, колкото и стратегията.

С ClickUp можете да планирате скриптове за демонстрации в Docs, да управлявате етапите на производство в Tasks, да записвате инструкции с Clips, да сътрудничите в контекста и да използвате AI, за да обобщавате напредъка, да откривате пречки и да поддържате работата в движение.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да започнете да записвате демонстрационни видеоклипове за вашия продукт.

Често задавани въпроси

Едно добро демонстрационно видео за продукт включва:– Ясен проблем или болезнена точка, с която вашата целева аудитория се идентифицира– Кратко обяснение как вашият продукт решава този проблем– Реален работен процес, показан в продукта– Резултатът, който потребителите могат да очакват– Едно ясно призив за действие

Идеалната дължина на демонстрационното видео зависи от целта. Например, демонстрациите за продажби или популяризиране варират от 1 до 3 минути. Демонстрационните видеоклипове за функции са с продължителност от 2 до 5 минути. Демонстрациите за въвеждане или обучение са по-дълги, от 5 до 10 минути. По-късите видеоклипове работят по-добре в началото на процеса. По-дългите демонстрации са ефективни, когато потребителите вече проявяват интерес към продукта.

Едно обяснително видео се фокусира върху какво е продуктът и защо съществува. То представя проблема и идеята зад решението, често използвайки анимация или разказ. Едно увлекателно демонстрационно видео за продукт показва как работи продуктът в реална ситуация. То се фокусира върху действителните работни процеси, функции и резултати в рамките на продукта.

Това зависи от това, което се опитвате да постигнете. Ако просто искате да запишете екрана си, софтуер за създаване на демонстрационни видеоклипове за продукти като Look ще ви свърши работа. Но ако искате управление на проекти, базирано на изкуствен интелект, и контекстуален изкуствен интелект, ClickUp е по-добрият избор. Можете да създавате сценарии за демонстрации с ClickUp Brain и да записвате инструкции с ClickUp Clips. ClickUp ви позволява също да преглеждате, коментирате и сътрудничите в едно работно пространство.

Ключовите показатели, които трябва да следите, включват: – Време за гледане и процент на завършване – Процент на кликвания върху призива за действие – Стартиране на пробни версии или заявки за демонстрации след гледане – Точки на отпадане във видеото – Намаляване на продажбите или въпросите за поддръжка