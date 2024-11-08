Най-добри примери и идеи за корпоративни видеоклипове, които да вдъхновят вашите

Когато продавате на потенциален клиент, какво е това, което определя неговото преживяване? Една страхотна демонстрация. Става въпрос да покажете как вашият продукт решава основен проблем и улеснява живота му. Истинското предизвикателство е да покажете решението по начин, който привлича вниманието. Ето защо се нуждаете от корпоративни видеоклипове.

Помислете за всички ситуации, в които гледането на кратко, двуминутно корпоративно видео е по-ефективно от четенето на дълга брошура. Последните проучвания показват, че зрителите запомнят 95% от това, което гледат във видео, в сравнение с едва 10% от това, което четат.

Но за да имате страхотни видеоклипове, се нуждаете от страхотни идеи. Ето защо ще разгледаме някои от най-добрите примери за корпоративни видеоклипове, които да ви вдъхновят и да ви помогнат да изработите видео стратегията на вашата компания. Да започваме!

Въведение в корпоративните видеоклипове

Корпоративното видео е бърз и забавен начин да покажете работата си и да помогнете на клиентите си да преценят дали сте идеалният партньор за техния бизнес.

Какво представляват корпоративните видеоклипове?

Корпоративните видеоклипове са визуален начин да покажете вашия продукт, марка, ценности и екип. Те ви позволяват също да се обърнете директно към вашата аудитория и често се превръщат в ключова част от маркетинговата стратегия на вашата компания.

А най-хубавото е, че можете да проявите творчество!

За разлика от традиционната реклама, корпоративните обяснителни видеоклипове комуникират с целевата аудитория чрез забавни видео формати, които подчертават вашата мисия, ценности, идентичност на марката и положителната корпоративна култура, която изграждате в организацията.

Независимо дали става дума за демонстрация на продукт, обяснително видео или обучително видео, целта е да покажете на клиентите си как решавате техните проблеми и защо трябва да изберат вас.

Защо корпоративните видеоклипове са важни през 2024 г.?

С бумът на видеото, който е по-голям от всякога, това е перфектният начин да достигнете до вашата аудитория.

Вземете например Dropbox. Тяхното просто обяснително видео повиши популярността на марката и привлече милиони нови клиенти, като показа как техният продукт решава ежедневни проблеми. Това означава, че дори малките фирми могат да създават страхотни корпоративни видеоклипове днес, благодарение на достъпните инструменти за създаване на филми!

И така, какво отличава най-добрите корпоративни видеоклипове от другите маркетингови стратегии? Те помагат на вашата марка да се отличи от конкуренцията, като подчертават уникалните характеристики на вашата фирмена култура, продукт или услуга.

В крайна сметка, доброто разказване на истории и подходящото видео съдържание изграждат познаваемостта на марката и увеличават процента на конверсия.

Говорейки за разказване на истории, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е усвоило използването на видеоформата, за да ангажира аудиторията си и да покаже своя бранд. Маркетинговите видеоклипове на ClickUp съчетават разказването на истории със стратегически послания, за да създадат релевантност. Нека разгледаме как го правят.

Най-добри примери за корпоративни видеоклипове

Макар че много марки произвеждат невероятни корпоративни видеоклипове (като примера с Dropbox по-горе и няколко по-долу), ще започнем с представяне на това, което ClickUp е направил в областта на видеото.

ClickUp е мощен инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да управляват проекти, да оптимизират работата и да установят сътрудничество. Но те са пренесли нещата на следващото ниво с вирусните си TikToks, доказвайки, че дори корпоративното видео производство може да бъде ангажиращо и достъпно.

Умното използване на хумор, с който зрителите могат да се идентифицират, и фините характеристики на продукта ги държат заинтригувани. Това е чудесен пример за това как видеосъдържанието на SaaS може да бъде забавно и ефективно. Независимо дали планирате свой собствен видео проект или търсите идея за корпоративно видео, вземете пример от ClickUp: направете го достъпен и забавен и наблюдавайте как реагира аудиторията ви.

Последните вирусни TikTok клипове на ClickUp

Ето някои от най-добрите примери за корпоративни видеоклипове от ClickUp, които ще ви помогнат да започнете:

1. ClickUp използва хумор, за да промотира функциите на продукта

В този вирусен клип на ClickUp TikTok екипът за социални медии използва хумор на работното място, за да обсъди ClickUp Chat. Видеото показва забавен момент в Dreamforce, където ClickUp „прекъсва“ лекция на Chili Piper.

HR прекалиха в Сан Франциско Благодарим на @Chili Piper, че не се разгневиха, че прекъснахме презентацията им на #Dreamforce #hr #tech #workhumor

HR прекалиха в Сан Франциско Благодарим на @Chili Piper, че не се разгневиха, че прекъснахме презентацията им на #Dreamforce #hr #tech #workhumor

Докато хуморът привлича вниманието, видеото се връща към инструментите за сътрудничество на ClickUp, което го прави перфектен пример за това как те комбинират съдържание, с което зрителите могат да се идентифицират, с маркетинговите инструменти на TikTok.

2. ClickUp показва класически провал на Zoom

Това вирусно видео на ClickUp използва класически провал на Zoom. Екипът улови само половината от казаното поради проблеми с лошата мрежа и недоразумения, като „продадохме повече единици“ и „продадохме компанията“.

Коя е най-лошата грешка в комуникацията по Zoom, за която сте чували? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert

Коя е най-лошата грешка в комуникацията по Zoom, за която сте чували? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert

Вирусният успех на това видео се дължи на неговата достъпност. Повечето зрители са преживели неудобни разговори по Zoom, което прави съдържанието незабавно привлекателно за хората.

3. ClickUp разказва за хаотичния живот на проектните мениджъри

Това вирусно видео използва хумор, за да се подиграе с клишетата в управлението на проекти. Интеракцията играе с това колко общи могат да бъдат описанията на длъжностите, като поантата е: „Ние използваме диаграми на Гант – две Т-та“.

Те говорят, но не казват нищо #проектенмениджър #корпоративен #корпоративенживот #9до5 #мениджър #управление #лидерство

Това видео стана популярно благодарение на своя достъпен и ироничен подход, който се харесва на професионалистите, които управляват задачи. Това е чудесен пример за това как ClickUp използва достъпно корпоративно видео съдържание, за да привлече целевата си аудитория.

4. ClickUp разбива корпоративния жаргон с остроумни препратки

Това видео с хумор разкрива мистерията около ролята на „скрам майстора“. Размяната на реплики, изпълнена с неясни, но познати фрази, преувеличава колко сложни могат да звучат корпоративните термини и жаргон, докато всъщност казват много малко.

SCRUM MASTER #scrum #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5

Този вид хумор, с който зрителите могат да се идентифицират, в комбинация с модни думи от работната среда, прави тези видеоклипове хит. ClickUp използва леки корпоративни видеоклипове, за да покаже корпоративната култура и идентичността на марката, което им помага да се откроят в пространството на видеосъдържанието.

Как TikTok клиповете на ClickUp станаха вирусни?

Нека разгледаме как ClickUp използваха трикове за растеж в TikTok, за да помогнат на видеоклиповете си да станат вирусни:

Релевантност: Видеоклиповете на ClickUp често разказват за ежедневните трудности на работното място. Те правят видеосъдържанието си незабавно достъпно за широка аудитория.

Отлично разказване на истории: Всеки пример за корпоративно видео разказва кратка, увлекателна история. Този привлекателен стил на видеото веднага привлича вниманието на аудиторията.

Визуален маркетинг: ClickUp интегрира функции като диаграми на Гант в историята, без да бъде натрапчив. Това прави маркетинговата им стратегия автентична, а не насилствена.

Високо качество: ClickUp гарантира, че видеоматериалите и редактирането им са с високо качество, което прави съдържанието им професионално.

Прочетете още: Стратегии за управление на проекти в социалните медии

Други най-добри корпоративни видеоклипове в своя клас

Нека се запознаем с още няколко креативни примера за корпоративни видеоклипове, които ще ви помогнат да създадете интересни и забележителни видеоклипове, които вашата аудитория ще обикне:

1. Видеоклипове за представяне на продукти на Apple

Корпоративните видеоклипове на Apple излъчват простота и въздействие. Те използват ярки визуални ефекти и минимално озвучаване, за да задържат вниманието на публиката върху продукта.

Демонстрационните им видеоклипове за продуктите са с изчистен, динамичен стил, който подчертава иновациите и потребителското преживяване, без да прекалява. Целта е да се създаде вълнение и да се остави продуктът да говори сам за себе си. Този подход показва колко ефективно може да бъде малко разказване на истории, когато искате да запазите нещата прости и фокусирани.

2. Кампанията „Just Do It” на Nike

Nike е голямо име, когато става въпрос за създаване на страхотни корпоративни видеоклипове. Техните вдъхновяващи видеоклипове от кампанията „Just Do It” се фокусират върху мотивирането на спортисти от всички сфери на живота.

С емоционални разкази, зашеметяващи визуални ефекти и мощна фонова музика, Nike създава дълбока връзка с аудиторията си, свързвайки историята на марката с овластяване и мотивация.

3. Увлекателните видеоклипове на Microsoft

Корпоративните видеоклипове на Microsoft използват реални примери, за да покажат как техните продукти решават проблеми в областта на здравеопазването, бизнеса и образованието. Те често включват интервюта с клиенти, демонстрации на продукти и препоръки, за да изграждат разпознаваемост на марката и да установяват връзка с нови клиенти.

Всяко корпоративно видео е впечатляващо, защото съчетава реални истории с технологични решения. Това е ефективен начин да се демонстрира стойността на технологиите в човешкия живот.

Как можете да създадете привлекателни корпоративни и маркетингови видеоклипове за вашия продукт или бизнес? Нека разгледаме това заедно.

Как да създадете ефективни корпоративни видеоклипове с ClickUp?

Създаването на впечатляващо корпоративно видео изисква креативност, организация, сътрудничество и управление. За щастие, софтуерът за видео маркетинг предоставя всичко това.

За да започнете, разчитайте на управлението на проекти на ClickUp за видео продукция. От мозъчна атака и писане на сценарий до окончателни редакции и одобрения, ClickUp е точното средство за изпълнение на вашия план за корпоративна видео продукция.

Нека видим как.

1. Планиране на корпоративното ви видео

Първата стъпка в създаването на вашето корпоративно видео е да познавате аудиторията си. Например, ако целите проектни мениджъри, фокусирайте се върху това как решавате техните специфични предизвикателства.

След като разберете аудиторията си, определете ясни цели. Видеото ви има ли за цел да изгради познаваемост на марката, да обучи служителите или да генерира потенциални клиенти? Това помага да се внесе яснота за всички участници, а целите могат да определят формата и вида на видеото ви.

Оттам използвайте ClickUp Goals, за да проследявате напредъка. С ClickUp Goals можете да се справите с:

Прогрес: Проследявайте множество цели на едно място, за да имате ясна представа за напредъка на производството на вашите видеоклипове.

Цели на задачите: Свържете задачите с целите и автоматично проследявайте напредъка по време на работа.

Цели за броя: Разделете целите на отделни, проследими единици.

Описания: Добавете ясни етикети и описания, за да може всеки да разбере ясно процеса.

Проследявайте напредъка, разбивайте целите и добавяйте отличителни етикети към всеки етап

С ClickUp можете лесно да измервате KPI (ключови показатели за ефективност) и да разделите големи проекти на по-малки задачи.

Следете напредъка си с OKR (цели и ключови резултати) на ClickUp, докато постигате седмичните си цели. Това е идеалният начин да организирате видеопроекта си и да се уверите, че нищо не ви убягва.

2. Написване на сценарий и създаване на сториборд

Едно страхотно видео започва с силен сценарий. Независимо дали става дума за корпоративно обяснително видео или демонстрация на продукт, историята трябва да се свърже с вашата аудитория и да отговори по смислен начин на нейните предизвикателства. Ключът към ефективното писане на сценарий е простотата. Поддържайте вашето послание ясно, кратко и фокусирано върху вашите цели.

След като сте написали посланията си и основния сценарий, преминете към създаването на сториборд, за да вдъхнете живот на сценария визуално. Начертайте всеки момент, уверете се, че всяка сцена има цел, и развивайте историята. Използвайте шаблони за сториборд, за да опростите процеса.

? Професионален съвет: Стартирайте творческия си процес в ClickUp Whiteboards. Начертайте сюжетни линии, визуализирайте пътуванията на героите и сътрудничете с екипа си в реално време. А най-хубавото? Превърнете страхотните идеи в задачи с едно кликване!

Използвайте ClickUp Docs, за да опростите писането на сценарии

След като визуално сте начертали сценария си, е време да го напишете. ClickUp Docs ви позволява да напишете сценария, да оставите коментари и да интегрирате обратна връзка.

Превърнете мислите си в организирани документи с ClickUp Docs и свършете нещата по-бързо.

Той улеснява управлението на целия ви маркетингов проект. Освен това получавате достъп до множество функции, като например:

Писане без разсейване: С Focus Mode можете да пишете сценария си без разсейване.

Вложени страници: Използвайте вложени страници, за да структурирате сценария или сториборда си. Добавете таблици или изображения за професионален вид.

Свързване на задачи: Свържете вашите документи със задачи, така че всичко, от което се нуждаете, да е на едно място – сценарии, графици и напредък.

Освен това можете да оптимизирате целия този процес с ClickUp Brain, вашия личен AI асистент.

Използвайте ClickUp Brain за автоматизиране и оптимизиране

Представете си, че имате асистент, който знае всичко за вашето работно място. Това е ClickUp Brain. С Brain получавате:

Мгновенни отговори: Попитайте ClickUp Brain за актуализации на проекти, статуси на задачи или резюмета на документи, за да получите точни отговори.

Отчети за напредъка: Автоматизирайте обобщенията на проектите и актуализациите за напредъка, спестявайки време за ръчна работа.

Информация, базирана на изкуствен интелект: Получавайте точна информация в реално време въз основа на свързани задачи и документи.

Превърнете идеите си в задачи с ClickUp Brain

Най-добрите истории са резултат от перфектното съчетание на креативност и организация. ClickUp ви предлага и двете, на едно място.

?Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за сценарий на ClickUp, за да представите кадър по кадър развитието на видеото си с важни подробности за кадъра, продължителността, героите, сценария и др.

3. Продукция и монтаж

След като планът, сценарият и сторибордът са готови, е време да се заемете с продукцията.

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да създадете перфектното корпоративно видео: Светлина и звук: Доброто осветление подобрява визуалните ефекти, а чистият звук помага да се задържи вниманието. Уверете се, че записвате в тихо и добре осветено помещение, за да подобрите качеството на видеото.

Ориентация: Съобразете стила на видеото с платформата. YouTube предпочита хоризонтален формат, докато TikTok и Instagram предпочитат вертикален формат.

Фон: Поддържайте го чист, последователен и в съответствие с бранда. Използвайте прост фон или включете елементи на бранда.

Последователност: Използвайте един и същ стил на видеозапис, настройки и местоположение във всичките си корпоративни видеоклипове, за да постигнете съгласуваност на марката.

Технически знания: Разберете инструментите, които използвате за заснемане и редактиране. Това повишава общото качество и професионализма на вашето видео.

И, хей, можете да спестите време, като използвате шаблона за видео продукция на ClickUp. Той предоставя структурирана рамка, за да поддържате проектите си организирани.

Изтеглете този шаблон Планирайте предпроизводството и постпродукцията на корпоративни видеоклипове, като използвате шаблона за видеопродукция на ClickUp.

Този шаблон помага на екипите да ускорят целия процес:

Поставете цели: Определете творчески цели и проследявайте напредъка

Фаза на предпроизводството: Организирайте задачи като планиране и разпределение на ресурсите.

Планиране на продукцията: Ефективно управление на оборудването и графиците

Фаза на постпродукция: Оптимизирайте редактирането и крайните задачи

Независимо дали създавате едно корпоративно видео или цяла поредица, този шаблон плавно преминава от концепцията до завършването.

Използване на подходящия инструмент за управление на корпоративни видео проекти

Управлението на производството на корпоративни видеоклипове може да бъде сложно поради кратките срокове, многобройните членове на екипа и необходимостта от висококачествено видеосъдържание. Ето защо се нуждаете от подходящите инструменти. Ето как ClickUp може да ви помогне да свършите всичко под един покрив.

Управление на задачи и графици

С ClickUp Dashboards можете да персонализирате изгледите, статусите и показателите, за да се адаптират към вашия работен процес. Можете дори да зададете крайни срокове за всяка задача, за да държите всички в течение.

Следете напредъка на екипа в реално време с ClickUp Dashboards

И още нещо: това прави производството на корпоративни видеоклипове изключително лесно, като ви предоставя цялостен поглед върху напредъка на вашия проект. Ето как:

Проследяване на задачите: Следете колко задачи са изпълнени всяка седмица.

Следете ефективността: Използвайте визуални диаграми, за да видите ключови показатели като импресии, ангажираност и обхват на видеоклипа.

Персонализирани изгледи: Лесно персонализирайте таблото си, за да показвате крайни срокове, графици за оборудване или задачи на екипа.

Актуализации в реално време: Получавайте актуална информация и спазвайте сроковете си навреме.

Функции за сътрудничество

ClickUp прави сътрудничеството в екипа лесно и ефективно. Организирайте лесно задачите, използвайки йерархията на ClickUp, от работни пространства до подзадачи, така че всеки да знае своята роля.

Инструменти като коментари към задачи и @споменавания поддържат комуникацията, а споделянето на файлове е безпроблемно благодарение на интеграцията с Google Drive и Dropbox. Червата на тортата са функциите за проверка и одобрение на ClickUp, които оптимизират процеса на преглед на видео продукцията.

Говорейки за видеоклипове, следващия път, когато работите по видеопроекти за YouTube, използвайте готови шаблони за производство на YouTube видеоклипове, за да останете в правилната посока, от фазата на предпроизводството до окончателните одобрения.

Изтеглете този шаблон Започнете производството на вашите YouTube видеоклипове и оптимизирайте създаването на ново съдържание с шаблона за производство на YouTube видеоклипове на ClickUp.

Проследяване и измерване на напредъка

ClickUp Goals улеснява поставянето на цели, визуализирането на напредъка ви и спазването на графика, за да постигнете целите си за производство на корпоративни видеоклипове.

Следете графика на задачите с ръчно проследяване на времето в ClickUp

С функцията за проследяване на времето на ClickUp можете да следите графиците на задачите, да проследявате изразходваното време и да добавяте бележки за по-голяма яснота. Тази функция е идеална за компании за видеопродукция, които управляват задачи за маркетингови видеоклипове или корпоративни събития.

?Съвет от професионалист: За да оптимизирате още повече работния си процес, използвайте напълно персонализирани шаблони за видео продукция, за да гарантирате последователност във всичките си видео продукции, без да започвате от нулата.

Транскрипция на видео и маркиране на времето

Когато записвате видео, често искате да дадете на екипа си безкрайно много обратна връзка. Ето тук ClickUp Clips се оказва полезен.

Записвайте екрана с помощта на AI-базираните клипове на ClickUp

Записвайте екрана на разговорите с помощта на AI и предоставяйте на екипа си необходимата обратна връзка. Ето как това помага:

Създавайте и споделяйте клипове: Записвайте и споделяйте клипове с едно кликване

Добавете коментари и обратна връзка: Оставете коментари за конкретни моменти в клиповете

Превърнете клиповете в задачи: Превърнете клиповете в практически задачи, които вашият екип да изпълни.

Отключете безпроблемно видеопроизводство с платформата „всичко в едно“ на ClickUp

ClickUp винаги превръща творческите визии в реалност. Това е всеобхватна платформа за управление на проекти, която интегрира всичко необходимо за производството на корпоративни видеоклипове: брайсторминг на идеи, сътрудничество с екипи и проследяване на напредъка – всичко това без да се налага да преминавате от един инструмент към друг.

Независимо дали сте малък екип или голяма компания за производство на корпоративни видеоклипове, ClickUp расте заедно с вас. Освен това, интуитивният му дизайн го прави забавен за използване! Защо да се задоволявате с по-малко, когато ClickUp синхронизира всичко? Опитайте ClickUp безплатно, за да получите достъп до различни шаблони за видеоклипове, функции и опции за персонализиране и да усетите разликата сами.