Как да създадете обучително видео на работното място?

Обучителните видеоклипове се открояват като един от най-ефективните методи за обяснително, инструктивно или информативно съдържание за адаптивно обучение.

Те се използват за различни цели – от въвеждане на нови служители до професионални обучения. В сравнение с личното обучение, видео обучението предлага по-голяма ангажираност, запаметяване на сложни концепции, достъпност, възможност за споделяне и анализи.

Много хора обаче се затрудняват да създадат интерактивни обучителни видеоклипове. Ако и вие сте сред тях, ето подробно ръководство за това как да създадете обучителен видеоклип на работното място. Но първо нека разгледаме основните принципи.

Анатомията на ефективните обучителни видеоклипове

Какво прави видео обучението ефективно? Два вида елементи влияят върху това – количествени и качествени.

Количествени фактори

Съсредоточете се върху следните количествени фактори, за да създадете интерактивно обучително видео:

Продължителност

Едно добро обучително видео не трябва да е нито прекалено кратко, за да не пропусне важни детайли, нито прекалено дълго, за да не загубят интерес служителите. Идеалната дължина на видеото зависи от сложността на съдържанието, средната продължителност на вниманието на зрителите и типа на видеото.

Въвеждащите видеоклипове могат да продължат от 1 до 5 минути, докато видеоклиповете за обучение на умения и продукти с подробно съдържание могат да продължат до 30 минути.

Показатели за ангажираност

Показатели като средно време на гледане и взаимодействие (харесвания, коментари, репостове) помагат да се определи участието на зрителите и да се създадат интересни видеоклипове.

Освен това, показателите за степента на завършеност разкриват способността на видеото да задържи вниманието на аудиторията до края.

Възвръщаемост на инвестицията

Изчисляването на възвръщаемостта на инвестициите в обучителни видеоклипове е отличен метод за количествено измерване на тяхната ефективност. Сравнете разходите за производство и внедряване на обучението, като например разходите за оборудване, с приходите, генерирани чрез повишаване на квалификацията и обучението на служителите.

Качествени фактори

Качествените фактори, които определят ефективността на обучителното видео, включват:

Релевантност на съдържанието

Поискайте обратна връзка от зрителите относно релевантността на съдържанието на видеото за техните учебни цели, роля или конкретен проект. Можете да добавите линк към кратка анкета за обратна връзка в края на видеото или в коментарите.

Потребителско преживяване

Проверете ефективността на обучителните видеоклипове, като оцените цялостното преживяване на потребителите. Някои от въпросите, които трябва да зададете, са: Беше ли видеоклипът лесен за навигация от зрителите? Поддържаше ли подходящ ритъм? Включваше ли интерактивни елементи и какво беше точно на място, а какво беше нерелевантна информация?

Яснота и лесно разбиране

Ефективните обучителни видеоклипове трябва да следват подход за обратно проектиране – да се идентифицират резултатите от обучението и да се проектира съдържанието на обучението около тях. Съдържанието трябва да бъде ясно и лесно за възприемане. То трябва да обхваща всички важни аспекти на темата. Един добър обучителен видеоклип се фокусира върху един проблем и неговото решение.

Характеристики на доброто обучително видео

Нека да видим елементите, които са ви необходими, за да създадете добро обучително видео за обучителна програма:

Увлекателни: Обучителните видеоклипове са безсмислени, ако не са увлекателни. Те трябва да поддържат мотивацията на учащите през целия процес на обучение. Използвайте двойната сила на видеото и разказа, за да направите видеоклиповете по-увлекателни. Можете също да опитате Обучителните видеоклипове са безсмислени, ако не са увлекателни. Те трябва да поддържат мотивацията на учащите през целия процес на обучение. Използвайте двойната сила на видеото и разказа, за да направите видеоклиповете по-увлекателни. Можете също да опитате инструменти за презентации , за да използвате подхода на разказването на истории.

Достъпност: Обучителното видео трябва да има ясен заглавие, надпис, субтитри и транскрибиран текст, за да се повиши достъпността му. Тези елементи правят обучението достъпно и за служители с езикови бариери или увреждания, затрудняващи ученето.

Високо качество на звука: Качеството на звука играе важна роля за цялостната ефективност на обучителното видео. Лошото качество на звука, фоновите шумове и нестабилните кадри могат да накарат аудиторията ви да напусне страницата.

Улеснява постигането на учебните цели: Обучителното видео трябва да предлага ценно съдържание на зрителите, което да им помогне да постигнат своите учебни цели и да преодолеят недостига на умения в организацията.

Ролята на образователните технологии в създаването на обучителни видеоклипове

Образователните технологии революционизираха обучителните видеоклипове, като дадоха възможност на преподавателите и създателите да предоставят персонализирано съдържание. Съвременните платформи за образователни технологии включват усъвършенствани инструменти за записване на висококачествени обучителни видеоклипове и интерактивни елементи като тестове и анкети.

Системите за управление на обучението (LMS), които са неразделна част от образователните технологии, ви позволяват да създавате подробни планове за обучение на служителите и да проследявате обучителните видеоклипове и другите учебни материали. Можете също да разглеждате аналитични данни, за да проследявате показателите за ангажираност и напредъка в обучението на всеки служител.

Видове обучителни видеоклипове

Нека разгледаме различните видове обучителни видеоклипове, които можете да създадете на работното място.

Обучителни видеоклипове с инструкции

Независимо дали става дума за демонстрации на продукти, видеоклипове с уроци за софтуер или инструкции за съответствие – всичко това може да се направи чрез видеоклипове с инструкции, в които предоставяте на зрителите постъпкови уроци. Идеалната продължителност на видеоклиповете с инструкции за корпоративно обучение варира в зависимост от сложността на темата. Обикновено хората предпочитат видеоклипове с продължителност 3-6 минути, но при по-сложни теми продължителността може да достигне до 20 минути.

Обяснителни видеоклипове

Целта на обяснителните или инструктивните видеоклипове е да предоставят подробна информация за технически концепции или процеси, като вътрешна и външна комуникация или документация.

Можете също да използвате анимационно обучително видео за обяснение за поддръжка на клиенти и обучение, за да предоставите информация за функциите на продукта или как да интегрирате софтуера с други приложения.

Обучителни видеоклипове на място

Тези видеоклипове предлагат инструктажни обучения на определени места, като например фабрики. Те обясняват как да се използва оборудването, как да се следват процесите и как да се спазват изискванията и протоколите. Можете също да записвате видеоклипове за обучение на място, за да запознаете отдалечените служители с офиса.

Видеоклипове със скрийнкаст

Сигурно сте виждали опцията за скринкаст на екрана на мобилния си телефон или компютър. Скринкаст видеото е запис на екрана на компютъра или мобилния ви телефон, придружен от аудио коментар. Можете да го използвате, за да записвате демонстрации на софтуер или образователно съдържание.

Такива видеоклипове са икономичен начин да споделите или преподадете нови идеи на аудиторията си, тъй като не изискват софтуер за създаване на обучителни видеоклипове.

Обучителни видеоклипове за презентации

Обучителните видеоклипове за презентации, често наричани видеоклипове в стил „презентатор“, обикновено включват говорител на екрана, който разяснява дадена концепция. Те се наричат още видеоклипове с говореща глава. Тези видеоклипове предлагат персонализирано и интерактивно обучение.

Водещите използват различни техники, като анимация, разказване на истории и графики, за да предизвикат интерес у зрителите и да предадат информацията ефективно.

Видеоклипове за обучение на живо

Видеоклиповете за обучение на живо са видеоклипове в реално време, така че служителите да могат активно да участват в обучението. Те включват интерактивни елементи като викторини и анкети, между другото. Не само това, но те улесняват и незабавна обратна връзка, дискусии и разрешаване на съмнения, създавайки потапяща среда за обучение. Например, видеоклип за обучение на живо е най-добрият начин за обучение на служителите по софтуер.

Обучителните видеоклипове на живо онлайн са специализиран формат, чието създаване обикновено изисква значително време и усилия. Все пак, след като бъдат пуснати в действие, те са най-ефективният инструмент за провеждане на ефективно обучение във виртуална среда.

Стъпки при създаването на обучително видео

Сега, когато знаете за различните формати на обучителни видеоклипове за служители, какво ще кажете да създадете такъв?

Първо, трябва да изтеглите лесна за използване и стабилна платформа за записване на видео с разширени функции, като например възможност за незабавен запис на екрана, опция за вграждане на линкове във видеоклипове и видеоанализ.

ClickUp, платформа „всичко в едно“ за управление на работното място, предлага всички тези функции и още много други за създаване на впечатляващи онлайн обучителни видеоклипове.

Записвайте и споделяйте екранни снимки, прозорци на приложения или раздели на браузъра безпроблемно в рамките на задачите с ClickUp’s Clips.

С ClickUp Clips можете да записвате интерактивни обучителни видеоклипове от екрана си и да ги споделяте с едно кликване. Тази функция също така прави комуникацията в екипа по-бърза и по-ефективна, като ви позволява да създавате задачи от клипове. Използвайте Clips, за да записвате демонстрации на продукти, да споделяте напредъка по проектите и да давате обратна връзка за дизайна с едно кликване.

Използвайте ClickUp Clips, за да записвате интерактивни обучителни видеоклипове и да подобрите производителността

А най-хубавото? ClickUp Brain автоматично транскрибира клиповете, за да намери незабавни отговори на търсенията, като по този начин увеличава достъпността на обучителните видеоклипове за служителите.

Автоматично транскрибирайте вашите обучителни видеоклипове с ClickUp AI

Наличието на подходящия инструмент решава около 50% от препятствията при създаването на обучителни видеоклипове. Останалото е въпрос на детайли. Ние сме изготвили подробни инструкции, които ще ви помогнат да създадете обучителни видеоклипове.

1. Изберете тема

Започнете силно, като изберете подходяща тема за обучителното видео. За по-голяма яснота и по-добро представяне на концепцията, опитайте се да обхванете една или най-много две теми в едно обучително видео.

Но как да изберете темата? Ето няколко точки, които трябва да имате предвид:

Идентифицирайте пропуските в уменията или нуждите от обучение чрез проучвания или анкети.

Определете ясен резултат от обучението

Отговорете на често задаваните въпроси или често срещаните грешки на работното място.

Говорете за новите промени в организацията или актуализациите на продуктите.

Можете да започнете с проучване, за да научите повече за целевата аудитория, нейните интереси и проблеми.

2. Изберете типа обучително видео

След като сте определили темата на обучителното видео, е време да изберете подходящия видео формат за предаване на вашето послание.

Например, ако обучителното видео изисква да демонстрирате нов продукт, видеоклиповете с инструкции ще бъдат по-ефективни. Освен това, ако темата изисква активно участие от страна на служителите, обмислете използването на видеоклипове с обучение на живо.

3. Написване на сценария

Преминаването директно към производството на видео без определен сценарий води до хаотично обучително видео. Избегнете това, като създадете кратък сценарий, който да предаде ключовата информация във видеото и да осигури подходящ поток. Един отличен сценарий за професионални обучителни видеоклипове включва три основни елемента – заглавие, обзор на съдържанието и призив за действие.

Заглавието е най-важната част от видеото, тъй като привлича вниманието на зрителя и предизвиква интерес към темата. Без силно заглавие, аудиторията ви може да пропусне видеото ви още при първия поглед.

След това идва идеята, за която искате да говорите във видеото си. Важно е да разделите темата на по-малки сегменти, като използвате прост език, за да помогнете на зрителите да разберат темата. Можете също да включите визуални елементи като анимация или слайдове, за да подсилите визуално ключовите моменти.

Последната част, призив за действие (CTA), подтиква зрителите да предприемат действие.

Можете да използвате ClickUp Docs, за да напишете сценария, и ClickUp Whiteboard, за да визуализирате съдържанието, включително стъпките, преходите и визуалните елементи във видеото.

Използвайте ClickUp AI, за да напишете ефективни сценарии за обучителни видеоклипове в ClickUp Docs

4. Запишете обучителното видео

Тук сценарият на видеото оживява. Уверете се, че сте подготвили подходяща среда за записването. В идеалния случай трябва да сте в тиха среда, без разсейващи фактори, за да създадете ефективно обучително видео.

Ако записвате обучително видео за първи път, създайте кратко тестово видео с продължителност до една минута, за да се запознаете с функциите, да прегледате настройките и да зададете тона.

За да запишете с ClickUp Clips, отидете в менюто от лявата страна на таблото на ClickUp, кликнете върху Clips и изберете „Record a Clip” (Записване на клип).

Записвайте обучителни видеоклипове с няколко прости стъпки с ClickUp Clips

5. Транскрибирайте видеото с помощта на изкуствен интелект

Транскрипциите на видеоклиповете правят обучителните видеоклипове по-лесни за ползване, тъй като зрителите могат бързо да намерят отговори на конкретни въпроси. Не е необходимо обаче да полагате никакви усилия за това. ClickUp Brain автоматично транскрибира всички клипове. Добавя също така времеви отметки и откъси, така че зрителите да могат да се върнат назад, за да гледат конкретни стъпки или концепции.

6. Редактиране на видеоклипове

След като производствената част е приключена, е време за финалните щрихи. Редактирането на обучителните видеоклипове за вашите служители, за да отрежете ненужните части и да добавите визуални елементи, ви помага да създадете страхотни обучителни видеоклипове.

Привличане на аудиторията с обучителни видеоклипове

Не е достатъчно просто да създадете обучителни видеоклипове – трябва да ги направите по-интересни, за да служат на целите на обучението.

Следвайте тези пет прости съвета за създаване на ефективни обучителни видеоклипове:

Използвайте визуални елементи: Добавете визуални елементи като анимации и графики, инфографики, диаграми, сценарии и кратки клипове, за да създадете професионално изглеждащи видеоклипове.

Направете видеото по-човечно: Създайте персонализирани и интерактивни обучителни видеоклипове, като добавите вашето видео към екрана по време на записването.

Добавете силен акцент: Започнете с силен акцент, за да предизвикате интереса на зрителя. Можете да споделите анекдот или статистика, да започнете с описание на проблема или да зададете въпрос във видео уроците.

Добавете призиви за действие (CTA): Включете CTA, за да създадете увлекателни видеоклипове. Ясните CTA преодоляват различието между потребление и действие. Някои примери за ефективни CTA са: попълване на кратко упражнение или тест, преглеждане на допълнителни учебни ресурси или обучителни материали, попълване на анкета за обратна връзка, гледане на друг обучителен видеоклип или предоставяне на обратна връзка.

Използвайте единен стил: Осигурете единен стил и форматиране в цялото видео, за да постигнете професионален вид. Това също така намалява разсейването и помага на зрителите да навигират във видеото, за да намерят подходящата информация. Единният стил дори прави видеоклиповете по-достъпни.

Адаптирайте и подобрявайте: Събирайте и анализирайте обратната връзка за обучителните видеоклипове, за да ги подобрите. Изпробвайте Събирайте и анализирайте обратната връзка за обучителните видеоклипове, за да ги подобрите. Изпробвайте шаблони с извлечени поуки , за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Използвайте ClickUp, за да създадете ефективни обучителни видеоклипове

Създаването на увлекателни обучителни видеоклипове изисква много усилия и ресурси. За да направите интерактивни видеоклипове, трябва да постигнете баланс между информативно съдържание, подходящ формат и подходящи визуални инструменти.

ClickUp Clips улеснява целия процес. Можете да записвате, редактирате и споделяте видеоклипове незабавно с екипа си, за да предоставите подробни инструкции за задачите, актуализации на проектите или друга информация.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да записвате и споделяте висококачествени видеоклипове за ефективна комуникация!