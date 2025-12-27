13-те най-добри AI инструмента за дистанционни преподаватели през [година]

Вече знаете, че обучението, фокусирано върху учениците, води до по-голяма ангажираност и по-добри резултати. Но ограниченото време и нарастващата административна работа могат да направят тази цел да изглежда недостижима.

Тук е мястото, където правилното използване на инструменти за изкуствен интелект може да направи значителна разлика. Те поемат повтарящи се задачи, които отнемат време и енергия. Тези GenAI инструменти ви помагат да проектирате по-персонализирани пътища за обучение, да наблюдавате непрекъснато напредъка и да предоставяте навременна обратна връзка.

В този наръчник ще разгледаме най-добрите AI инструменти за преподаватели, които подпомагат дистанционното обучение и персонализираното учене.

Ето кратък преглед на най-добрите генеративни AI инструменти за дистанционни преподаватели и какво предлага всеки от тях за вашия работен процес. 📊

Име на инструмента Основни характеристики Най-подходящи за Цени* ClickUp Документи за организиране на урочни планове; задачи, персонализирани статуси и персонализирани полета за проследяване на темпото и стандартите; автоматизации за оптимизиране на работните процеси на учителите; табла за визуализиране на напредъка; изкуствен интелект за възстановяване на знания и помощ. Училища и учители, които искат планиране на обучението и управление на проекти на едно място Безплатни завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия MagicSchool AI Автоматизация на създаването на уроци, подкрепа за специално образование (IEP, 504 планове), аналитични табла, лесно експортиране в Docs/Word/Classroom/Canvas Учители, които искат бърза, диференцирана подготовка на уроците и подкрепа за специално образование Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12,99 $/месец на потребител. Eduaide. ai Над 110 инструмента за преподаване, съдържание, съобразено със стандартите (5E, основано на педагогиката), бот за обратна връзка с рубрики Преподаватели, които се нуждаят от разнообразни, съобразени със стандартите ресурси за класната стая Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5,99 $/месец. Бързо преподаване Директна интеграция с Google за обратна връзка, преиграване на процеса на писане (Inspect Writing), превод на над 50 езика, съответствие с FERPA и COPPA. Учители, които използват инструменти на Google и искат по-ефективна обратна връзка и достъпност Наличен е безплатен план; Индивидуални цени за училища и училищни райони ChatGPT Персонализирани планове за уроци, персонализирани GPT за стандартизирано преподаване, помощ за многоезична комуникация, интеграция с Canva и Drive/M365. Дистанционни и хибридни преподаватели, които искат гъвкаво планиране, създаване на съдържание и комуникация Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 долара на месец. Wayground (Quizizz) Създаване на AI ресурси от подсказки/файлове/URL адреси, автоматизирано оценяване на отворени/аудио отговори, голяма библиотека с съдържание, създадено от учители. Преподаватели, които искат интересни тестове и анализи, базирани на данни Наличен е безплатен план; Индивидуални цени за училища и училищни райони Gradescope Институции, които се занимават с оценяване на големи обеми с акцент върху справедливостта и аналитиката Институции, които се занимават с оценяване на големи обеми с фокус върху справедливостта и аналитиката Наличен е безплатен план; Индивидуални цени за институции Curipod Интерактивни уроци, генерирани от AI, незабавна обратна връзка от AI с рубрики, качване и подобряване на съществуващи слайдове, съвместимост с FERPA и COPPA. Учители, които се нуждаят от интерактивно, живо взаимодействие в дистанционни или хибридни класни стаи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 24 $/месец. Diffit Създаване на учебни ресурси от текст/качени файлове/връзки, графични организатори и скелета, съгласуване със стандартите и контрол на лексиката. Учители, които се нуждаят от адаптивни материали за четене за класове с разнородни способности Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,99 $/месец. Turnitin Доклади за сходство за плагиатство и съдържание, генерирано от AI, коментари в текста, QuickMarks, рубрики, обратна връзка за глас/медия, откриване на манипулации (бял текст, размяна на символи) Преподаватели, които искат проверки за академична честност и структурирано цифрово оценяване Индивидуални цени Khanmigo Генерирани от AI урочни планове, тестове, заглавия и рубрики, съдържание, съобразено с учебната програма от Khan Academy. Учители, които искат бързо създаване на съдържание в екосистемата на Khan Academy Наличен е безплатен план; платените планове започват от 4 $/месец. Education Copilot AI планиращ уроците, поддръжка на английски + испански, регулируемо ниво и структура, 10+ инструмента за спестяване на време Учители, които се нуждаят от бърз старт за урочни планове и работни листове 30-дневен безплатен пробен период; Платените планове започват от 9 $/месец. Kahoot! Обучение чрез игри, кахути на живо или по собствен темп, различни типове въпроси, достъпен дизайн (прочитане на глас, висок контраст, екранен четец) Учителите се фокусират върху представянето на учениците и проверката на разбирането в реално време. Индивидуални цени

Какво прави един AI инструмент добър за преподавателите?

Един добър AI инструмент за учители ви помага да предложите персонализирани пътища за учене и предоставя ресурси или съдържание, съобразени с нуждите на всеки ученик.

Ето някои от напредналите функции, които да търсите в GenAI инструментите за учители.

Точно оценяване и обратна връзка: Автоматично оценявайте тестове, оценявайте кратки отговори или проверявайте есета, като същевременно предоставяте полезна обратна връзка.

Адаптивна подкрепа за обучението: Идентифицирайте пропуските в уменията, предлагайте персонализирани упражнения и препоръчайте ресурси за стила на учене на всеки ученик.

Бързо създаване на съдържание: изготвяйте планове за уроци, генерирайте подсказки за писане, обобщавайте прочетеното или създавайте учебни материали бързо.

Безпроблемна интеграция: Интегрирайте безпроблемно със съществуващите си LMS, календари и системи за управление на класната стая, така че да не се налага да превключвате между няколко платформи.

Поверителност и сигурност на данните: Пазете информацията за учениците в безопасност, гарантирайте спазването на нормативни изисквания като FERPA или GDPR.

Полезна аналитика: Анализирайте моделите в представянето, участието и ангажираността на учениците, за да можете да се намесите навреме и да коригирате стратегиите си за преподаване.

Сътрудничество и ангажираност: Получете инструменти, които поддържат групова работа, дискусии и обратна връзка в реално време, за да поддържате ангажираността на учениците в дистанционни или хибридни условия.

Ето най-добрите генеративни AI инструменти, които улесняват планирането на уроците, проследяването на учениците и преподаването за дистанционните преподаватели. 👇🏼

1. ClickUp (Най-доброто все-в-едно работно пространство за планиране, оценяване и комуникация)

84% от учителите казват, че нямат достатъчно време по време на редовните си часове, за да завършат оценяването, да планират уроците, да се справят с документите или да отговорят на имейлите на родителите. Когато всяка задача се изпълнява с различен инструмент, дори простата работа отнема повече време, отколкото би трябвало.

ClickUp обединява всичко в едно конвергентно AI работно пространство, така че да можете да отделяте повече време за преподаване, вместо да превключвате между приложения. Задвижвано от AI, то разбира контекста ви и извежда незабавно това, от което се нуждаете; край на разпръснатостта в работата!

Вашите задачи, тестове, планове за уроци, документи и комуникация остават свързани в едно единно, организирано работно пространство с свързана AI.

Ето как софтуерът за управление на проекти ClickUp Education ви помага да управлявате дистанционното обучение по-гладко:

Създавайте учебни материали и инструкции

ClickUp Brain, вашият вграден AI асистент, ви помага бързо да създавате планове за уроци, въпроси за задачи, указания за проекти и др. Този отговорен AI се намира точно до вашите уроци, документи и задачи, като ви предоставя необходимата подкрепа в момента, в който имате нужда от нея.

Създавайте учебни материали и ги персонализирайте за всеки ученик с помощта на ClickUp Brain.

Ето как можете да използвате тази AI за студенти, за да направите реална промяна в ежедневието си:

По-умно планиране на уроците: Превърнете бележките си в ясен, подходящ за преподаване план с цели и дейности.

По-бързо създаване на тестове: Генерирайте въпроси за оценка за секунди от вашите четива или видеоклипове.

По-ясни инструкции за всеки ученик: Опростете сложните указания, за да сте сигурни, че всеки ученик разбира задачата.

Бърза обратна връзка без изтощение: Предоставяйте висококачествени, практични коментари без отнемащо време ръчно усилие.

Опитайте следните подсказки: Превърнете тези бележки в 45-минутен план за урок с учебни цели и заключителна дейност

Създайте пет въпроса с множествен избор за 7-ми клас с отговори

Опростете тези инструкции за учениците по английски като втори език в 6-ти клас

Обобщете този отговор и посочете едно предимство и една област за подобрение

Пропуснете празната страница. Опишете нуждите си, оставете ClickUp Brain да създаде черновата и се заемете веднага с преподаването. Гледайте това видео, за да видите колко е лесно.

Централизирайте ресурсите и сътрудничеството с колегите си

След като Brain ви помогне да създадете вашите материали, ClickUp Docs се превръща в мястото, където можете да ги превърнете в структурирани ресурси, готови за използване в класната стая. Можете да форматирате планове за уроци, да си сътрудничите с колеги в реално време, да добавяте инструкции за дейности, да вграждате визуални елементи или връзки и да ги споделяте с ученици или колеги.

Сътрудничество с други учители и създаване на бази от знания с ClickUp Docs

ClickUp Docs работи и като система за управление на знанията, като ви помага да създадете растяща библиотека с всичко, което преподавате. Категоризирайте по предмет или единица, прилагайте тагове за търсене, за да намерите незабавно това, от което се нуждаете, и поддържайте важните академични документи организирани година след година.

💡 Съвет от професионалист: Шаблонът за план на уроците на ClickUp College улеснява значително планирането на уроците. Можете лесно да създавате и персонализирате планове на уроците, а след това да организирате цялото съдържание на лекциите, задачите и изпитите на едно място. Всеки урок се превръща в задача, при която проследявате напредъка с ясни статуси и крайни срокове. Просто добавете вашия план от Brain, попълнете целите и дейностите и го превърнете в урок, готов за учениците, който можете да използвате отново всеки семестър. Получете безплатен шаблон Създавайте планове за уроци и организирайте съдържанието с шаблона за план за уроци на ClickUp College.

Планирайте задачи за всяка дейност или сесия

ClickUp Tasks превръща вашите учебни планове в ясен и проследим работен процес. Създайте задача за всеки урок или задание, добавете списъци за дейностите по урока и прикачете всички необходими файлове или слайдове.

Управлявайте своите учебни сесии и завършвайте уроците навреме с ClickUp Tasks.

Автоматизирайте рутинната работа и намалете натоварването

Когато имате много задачи, които закъсняват, обратната връзка се натрупва, а тестът все още се нуждае от преглед, ръчното проследяване може бързо да излезе извън контрол. ClickUp ви предлага два начина да се освободите от този натиск: автоматизация, базирана на правила, и AI агенти, работещи с естествен език, които работят рамо до рамо.

ClickUp Automations се грижи за рутинните, повтарящи се работни процеси. Вие задавате правилото веднъж, а ClickUp го прилага последователно. Например, когато студент подаде задача, автоматизацията може да премести тази задача в списъка ви за оценяване, да актуализира статуса и дори да изпрати напомняния за предстоящи срокове за оценяване.

Използвайте предварително дефинирани правила или създайте персонализирани AI агенти, за да автоматизирате рутинните задачи.

AI агентите на ClickUp се занимават с по-гъвкавата работа, която не е обвързана с предварително определени правила.

Можете просто да попитате: „Съберете всички задачи, за които липсва обратна връзка, и ги добавете към списъка с приоритети“ или „Изпратете съобщение на студентите, чиито задачи се нуждаят от преразглеждане“. Агентът разбира вашата заявка и изпълнява действието в цялото ви работно пространство.

Автоматизирайте рутинните си задачи чрез тригерни входни данни с ClickUp AI Agents.

Насочете учениците да бъдат организирани

Помогнете на учениците да се справят с домашните си задачи, проекти и напомняния с помощта на софтуера за управление на проекти ClickUp Student. Те могат да отбелязват напредъка си, да прикачват работата си към задачите, да добавят коментари и винаги да знаят какво предстои и какво е свършено.

Календарът на ClickUp може да им помогне да планират седмицата си, като визуално картографират задачите, тестовете и сесиите за преговор на едно място.

Планирайте и управлявайте задачи, задания и срокове без усилие с ClickUp Calendar.

Най-добрите функции на ClickUp

Събирайте и организирайте заявки: Създавайте персонализирани формуляри за прием, подаване на курсови работи, доставки и др. с Създавайте персонализирани формуляри за прием, подаване на курсови работи, доставки и др. с ClickUp Forms.

Дръжте подробностите под ръка: Записвайте оценки, резултати по рубрики, нива на умения или бележки за поведението директно върху всяка задача или задание с помощта на Записвайте оценки, резултати по рубрики, нива на умения или бележки за поведението директно върху всяка задача или задание с помощта на персонализирани полета в ClickUp.

Проследяване на напредъка: Визуализирайте представянето на класа, оценявайте напредъка на учениците, следете капацитета на класната стая или управлявайте запасите – всичко това на едно място с Визуализирайте представянето на класа, оценявайте напредъка на учениците, следете капацитета на класната стая или управлявайте запасите – всичко това на едно място с таблата за управление на ClickUp

Управлявайте времето си ефективно: Визуализирайте цялата си работа и график на едно място с ClickUp Calendar и Визуализирайте цялата си работа и график на едно място с ClickUp Calendar и Timeline View , които ви помагат да планирате деня и седмицата си ефективно.

Поддържайте контекстуални разговори: Настройте чат канали, за да опростите сътрудничеството и да уведомявате отделни лица или групи за актуализации, като използвате Настройте чат канали, за да опростите сътрудничеството и да уведомявате отделни лица или групи за актуализации, като използвате ClickUp Chat

Централизирайте ежедневното си планиране: свържете другите си инструменти чрез свържете другите си инструменти чрез ClickUp Integrations , за да намалите превключването между контексти.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да бъде прекалено голям за начинаещите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на G2 се казва:

Интуитивно, лесно и бързо е да направя това, което ми е необходимо. Мисля, че наистина отговаря на обещанието си да минимизира кликовете! Никога не се чувствам разочарован от инструмента или не си мисля „защо не мога просто да направя xyz?“ Буквално не бих могъл да си върша работата или да следя собствените си неща без този инструмент. И е толкова достъпен!

Интуитивно, лесно и бързо е да направя това, което ми е необходимо. Мисля, че наистина отговаря на обещанието си да минимизира кликовете! Никога не се чувствам разочарован от инструмента или не си мисля „защо не мога просто да направя xyz?“ Буквално не бих могъл да си върша работата или да следя собствените си неща без този инструмент. И е толкова достъпен!

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI инструменти за лични задачи всеки ден, а 55% ги използват няколко пъти на ден. А какво да кажем за изкуствения интелект на работното място? С централизирана изкуствена интелигентност, която управлява всички аспекти на управлението на проекти, управлението на знания и сътрудничеството, можете да спестите до 3+ часа всяка седмица, които иначе бихте прекарали в търсене на информация, точно като 60,2% от потребителите на ClickUp!

2. MagicSchool AI (Най-подходяща за планиране на уроци, генерирани от изкуствен интелект, и работни процеси, фокусирани върху учителите)

чрез MagicSchool AI

MagicSchool обединява създаването на уроци, подкрепата за учениците и административните задачи в една AI платформа.

Това е особено полезно за специални образователни нужди. Можете да създавате IEP и 504 планове, планове за интервенция при проблемно поведение, предложения за адаптиране и подпомагащи ресурси, които помагат на всеки ученик да има достъп до урока.

Споделянето на работата ви е също толкова лесно. Експортирайте уроците в Google Docs или Microsoft Word, или ги изпратете директно в Google Classroom или Canvas без допълнително форматиране.

Когато искате да видите какво работи, MagicSchool предоставя аналитични табла, които показват напредъка на учениците и тенденциите в ангажираността им. Това ви помага да вземете решения за обучението, подкрепени с ясни данни.

Най-добрите функции на MagicSchool AI

Използвайте опцията „покажи пример“ във всеки инструмент, за да видите примери и да изберете това, което отговаря на вашите нужди.

Избягвайте сложните команди и генерирайте резултати за секунди, като същевременно можете да ги персонализирате според контекста на вашето училище.

Разчитайте на вградени защитни механизми, които сигнализират за пристрастност, дават приоритет на фактическата точност и защитават личната информация.

Ограничения на MagicSchool AI

Често тя пропуска фините прояви на творчество и лично изразяване на учениците, които само учителят може да разпознае.

Цени на MagicSchool AI

Безплатно

Плюс: 12,99 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за MagicSchool AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за MagicSchool AI?

Едно ревю в Reddit казва:

Обичам магическото училище. Създавам персонализирани ботове и карам учениците да ги използват за различни проекти. Мога да наблюдавам в реално време действията на учениците. Учениците използваха изкуствен интелект, докато изучаваха процеса на инженерно проектиране, а аз бях създал контекст, сякаш се намират на космически кораб на Марс и в крайна сметка ще се изправят пред предизвикателството „хвърляне на яйце“ като „аварийно кацане“.

Обичам магическото училище. Създавам персонализирани ботове и карам учениците да ги използват за различни проекти. Мога да наблюдавам в реално време действията на учениците. Учениците използваха изкуствен интелект, докато изучаваха процеса на инженерно проектиране, а аз бях създал контекст, сякаш се намират на космически кораб на Марс и в крайна сметка ще се изправят пред предизвикателството „хвърляне на яйце“ като „аварийно кацане“.

3. Eduaide. ai (Най-доброто решение за създаване на диференцирани учебни материали за минути)

С Eduaide. ai можете да генерирате повече от 110 вида учебни ресурси. Те включват тестове, списъци с лексика, уроци със скеле, дейности в стая за бягство, игри в класната стая и графични организатори.

Всички генерирани материали са педагогически обосновани. Съдържанието следва установени образователни рамки и най-добри практики, включително структурирани модели на обучение като рамката 5E.

Платформата улеснява и прегледа на работата. Бот за обратна връзка предоставя практични коментари, базирани на рубрики, за работата на учениците. Освен това, инструментът за създаване на оценки ви позволява да създавате въпроси с регулируема трудност и различни формати.

Най-добрите функции на Eduaide. ai

Обсъдете идеите си с Erasmus AI Assistant, за да усъвършенствате идеите си за уроците и да създадете персонализирани учебни материали, които отговарят на вашите цели в преподаването.

Експортирайте ресурсите директно в Google Docs, Microsoft Word или PDF, за да ги споделяте, отпечатвате или редактирате.

Създавайте материали на различни езици, за да подпомагате по-добре многоезичните ученици в класната стая.

Ограничения на Eduaide. ai

Инструментите за редактиране на работната среда могат да изглеждат ограничени и тромави, което затруднява промяната на съдържанието директно в платформата.

Цени на Eduaide. ai

Безплатно

Pro: 5,99 $/месец

Училища и училищни райони: Индивидуални цени

Eduaide. ai оценки и отзиви

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Учителите са използвали забавни подходи много преди „геймификацията” да се превърне в модна дума. The Oregon Trail, инструмент за учене, базиран на игра, е създаден от Дон Равич, Бил Хайнеман и Пол Диленбергер през 1971 г. за използване в часовете по история в 8-ми клас. В играта играчите влизат в ролята на водач на каруца, който води група заселници, пътуващи от Мисури до Орегон през 1840-те години. Играта преподава история чрез последствия, показвайки как изборите и компромисите са оформили пътуванията на заселниците.

Бонус: ClickUp BrainGPT работи като ваш AI асистент на настолния компютър, обединявайки контекстуален AI, търсене на информация и автоматизация на работния процес във всеки инструмент, който използвате за онлайн преподаване. Вместо отделни AI раздели и разпръснати ресурси, получавате една интелигентна система, която вече познава вашите курсове, работата на студентите и задачите в класната стая. Ето как ClickUp BrainGPT подкрепя дистанционното обучение: Изберете от най-добрите AI модели като GPT, Claude и Gemini, в зависимост от типа на урока или съдържанието, което създавате.

Получавайте отговори, базирани на вашия реален академичен контекст, като напредъка на учениците, планове за уроци и бележки, а не на общи резултати от интернет.

Намирайте незабавно файлове или препратки в ClickUp, Google Drive, LMS съдържание и споделени папки на екипа.

Създавайте ресурси за учениците, пишете обратна връзка или създавайте актуализации за класа, без да губите време в разработване на подсказки.

Използвайте функцията „Talk to Text“ (Говори към текст ), за да диктувате идеи за лекции, да възлагате задачи, да изпращате съобщения на родители или да обобщавате срещи, докато преподавате или се движите из класната стая. Търсете в своите учебни материали и използвайте най-добрите AI модели, за да генерирате учебни ресурси с помощта на ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (Най-подходяща за редактиране в съответствие с учебната програма и незабавно адаптиране на съдържанието в класната стая)

чрез Brisk Teaching

Brisk е AI инструмент за преподаватели, който ви помага да създавате учебни материали и да персонализирате обучението, без да се налага да променяте съществуващия си работен процес.

Можете бързо да създавате ресурси за класната стая, като презентации, бележки с указания, сценарии за подкасти и интерактивни дейности. Освен това Brisk се интегрира директно с инструментите на Google, така че е лесно да давате обратна връзка. Изберете стил на обратна връзка и въвеждайте коментари директно в Google Docs, за да насочвате учениците си по-ефективно.

Функцията „Inspect Writing“ предоставя видеозапис на процеса на писане на всеки ученик от първия чернови вариант до окончателната версия. Вижте какво са написали, изтрили, копирали и редактирали, включително как са отговорили на обратната връзка. Това улеснява диагностицирането на трудностите при писането и подчертава подобренията.

Най-добрите функции на Brisk Teaching

Превеждайте цифрови текстове на над 50 езика, за да направите обучението достъпно за разнообразен клас.

Защитете данните на учениците с FERPA и COPPA, които са от съществено значение за използване в училища или училищни райони.

Интегрирайте се директно с Google Docs, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive и други, без да напускате обичайния си работен процес.

Ограничения на Brisk Teaching

Тя е основно разширение за браузър, така че предлага ограничена стойност, когато работите офлайн или извън уеб-базирани инструменти.

Цени на Brisk Teaching

Безплатно

Училища и училищни райони: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Brisk Teaching

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Brisk Teaching?

Едно ревю в Reddit казва:

Използвам го от две години. Страхотен е. Училището, в което преподавам, закупи обновената версия и тя е още по-добра.

Използвам го от две години. Страхотен е. Училището, в което преподавам, закупи обновената версия и тя е още по-добра.

5. ChatGPT (Най-подходящ за отворени обяснения, генериране на идеи и гъвкава подкрепа за учениците)

чрез ChatGPT

ChatGPT е повече от просто AI инструмент за писане. Качете информация за учениците, като например силни страни или предпочитания за учене, и той ще генерира персонализирани планове за уроци, които отговарят на нуждите на всеки ученик.

Можете също да стандартизирате шаблони и ресурси в цялото училище, като използвате персонализирани GPT. Всичко, което споделяте с ChatGPT for Teachers, не се използва за обучение на модели по подразбиране, а данните са защитени с криптиране, многофакторна автентификация и SSO.

Освен това, те ви помагат да общувате по-лесно с многоезични ученици. Превеждайте инструкции, рубрики, новини от класната стая или имейли на езици като испански, френски, италиански и много други, като запазвате точността и професионализма на съобщението си.

Най-добрите функции на ChatGPT

Планирайте уроци, редактирайте съвместно материали и споделяйте проекти с екипа си.

Създавайте презентации в Canva и изтегляйте урочните си планове или файлове от Google Drive или Microsoft 365.

Открийте готови за употреба идеи за преподаване и получите достъп до AI подсказки за учители , споделени от педагози директно в продукта.

Ограничения на ChatGPT

Тя може да генерира отговори, които са фактически неверни, така че все пак трябва да проверите точността, преди да споделите съдържанието с учениците.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 долара на месец

Pro: 200 долара на месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 280 отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Едно ревю в Reddit казва:

Преподавам онлайн и използвам ChatGPT, за да ми помогне да създавам лекции и задачи, които постигат желаните от мен резултати. Без фокус мога да се разсейвам и да се отклонявам от темата, затова го използвам, за да ми помогне да идентифицирам ключовите точки, но и да създам допълнителен контекст, който предоставям на студентите под формата на лекционни бележки. Добавям бележките към PowerPoint презентациите си и след това създавам раздаточни материали, които публикувам онлайн.

Преподавам онлайн и използвам ChatGPT, за да ми помогне да създавам лекции и задачи, които постигат желаните от мен резултати. Без фокус мога да се разсейвам и да се отклонявам от темата, затова го използвам, за да ми помогне да идентифицирам ключовите точки, но и да създам допълнителен контекст, който предоставям на студентите под формата на лекционни бележки. Добавям бележките към PowerPoint презентациите си и след това създавам раздаточни материали, които публикувам онлайн.

6. Wayground (Най-доброто за игрифицирани тестове и ангажираност на учениците в реално време)

чрез Wayground

Wayground (по-рано Quizizz) се е превърнал от обикновен инструмент за тестове в цялостна платформа за обучение с изкуствен интелект. Можете да създавате разнообразно образователно съдържание, включително оценки, тестове, уроци, текстове за четене, флаш карти и интерактивни видеоклипове, като използвате над 18 различни типа въпроси.

Всяка сесия, която провеждате, включва подробна информация на ниво клас и ученик, която можете да редактирате, изтегляте, отпечатвате или споделяте с родители и настойници.

Wayground ви предлага и достъп до милиони публично достъпни ресурси, създадени от други учители. Използвайте ресурсите от библиотеката, за да задавате задачи за живо, домашни работи или да включвате индивидуални въпроси в уроците и дейностите си.

Най-добрите функции на Wayground

Създавайте ресурси за минути с помощта на AI, като въведете команда, качите документ или поставите URL адрес на уеб страница.

Автоматизирайте оценяването на отворени въпроси и въпроси с аудио отговор, като зададете предмет, клас и критерии за оценяване.

Изберете режими на игра, за да направите обучението по-интересно, включително Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode и други.

Ограничения на Wayground

Няма възможност лесно да премахнете или да спрете отделни ученици по време на теста. Така че, ако някой излезе или бъде извикан от класа, вие ще трябва да прекратите всеки въпрос за всички.

Цени на Wayground

Starter: Безплатно

Училища и училищни райони: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Wayground

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (540+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Wayground?

В рецензия на Capterra се казва:

Обичам Quizizz. Моите ученици много го харесват. Мога да ги накарам да се състезават между класовете, за да видя кой ще постигне най-висока точност при оценяването, а те обожават да избират музиката, която да слушат по време на играта.

Обичам Quizizz. Моите ученици много го харесват. Мога да ги накарам да се състезават между класовете, за да видя кой ще постигне най-висока точност при оценяването, а те обожават да избират музиката, която да слушат по време на играта.

👀 Знаете ли, че... 60% от преподавателите вече използват изкуствен интелект в своите класни стаи. По-младите учители са водещи в тази област, като тези под 26 години отчитат най-висока степен на внедряване на инструменти за изкуствен интелект в преподаването и подкрепата на учениците.

7. Gradescope (Най-подходяща за оптимизирано оценяване на ръчно написани, цифрови и STEM оценки)

чрез Gradescope

Gradescope е онлайн платформа за оценяване и класифициране, създадена да обработва големи обеми от студентски работи, като същевременно поддържа високо качество на обратната връзка. Тя поддържа много формати на подаване, включително ръчно написани изпити, работни листове, листа с отговори, отговори, набрани на компютър, и дори задачи по програмиране.

Можете да започнете с предварително планираните рубрики или да създадете нови по време на оценяването. Ако коригирате точките или критериите по време на оценяването, платформата актуализира ретроактивно резултатите за всички подадени работи, за да отрази промяната.

Gradescope AI ускорява процеса още повече, без да компрометира точността. Тя автоматично групира сходни отговори, което ви позволява да ги прегледате и оцените като група.

За да се гарантира справедливост, инструментът използва работен процес, базиран на въпроси, и скрива самоличността на учениците (имена и имейл адреси) по време на оценяването. Това минимизира пристрастността и ви позволява да се концентрирате върху качеството на всеки отговор.

Най-добрите функции на Gradescope

Анализирайте статистическите данни за всеки въпрос и ниво на рубрика, за да идентифицирате често срещани грешки и пропуски в обучението.

Изпращайте оценки на учениците с едно кликване или ги експортирайте в бележника си за лесно проследяване.

Интегрирайте се с основните LMS платформи като Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle и Sakai, за да синхронизирате списъците и да експортирате оценките безпроблемно.

Ограничения на Gradescope

Системата за оценяване на базата на рубрики може да бъде ограничаваща за сложни или творчески задачи, които не се вписват точно в строгите категории на рубриките.

Цени на Gradescope

Basic : Безплатно

Институционални: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gradescope

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Gradescope?

В рецензия на Capterra се казва:

Аз разчитам много на Gradescope за оценяване на въпроси с множествен избор, които се решават в клас с помощта на MCQ Bubblesheet. Gradescope прави процеса изключително лесен, като се интегрира безпроблемно с Blackboard, за да получи списъка с учениците и да го свърже автоматично с съответния лист за отговори на учениците.

Аз разчитам много на Gradescope за оценяване на въпроси с множествен избор, които се решават в клас с помощта на MCQ Bubblesheet. Gradescope прави процеса изключително лесен, като се интегрира безпроблемно с Blackboard, за да получи списъка с учениците и да го свърже автоматично с съответния лист за отговори на учениците.

8. Curipod (Най-подходящ за интерактивни слайдове за уроци и дейности за участие на учениците)

чрез Curipod

Curipod е уеб-базирана интерактивна платформа за преподаване, изградена около създаването на слайдове и дейности, задвижвани от изкуствен интелект. Можете да я използвате за създаване на пълни уроци, бързи прегледи и увлекателни дейности в клас за дистанционно преподаване.

Започването е лесно. Създайте уроци от нулата с Curipod AI или качите съществуващи презентации от PowerPoint или Google Slides. Оттам можете да обогатите урока си с интерактивни елементи като анкети, рисунки или облаци от думи.

Когато учениците отговарят с отговори, рисунки или отворени отговори, Curipod предоставя незабавна обратна връзка, съобразена с рубриките. Curipod поддържа и поверителността на учениците и е напълно съвместим с FERPA и COPPA, което го прави безопасен и сигурен избор за дистанционни класни стаи.

Най-добрите функции на Curipod

Създавайте пълни, съобразени със стандартите уроци за всеки предмет и клас, като просто въведете подсказка.

Преглеждайте отчети за участието в часовете, индивидуалните отговори на учениците и често срещаните погрешни схващания, за да насочвате преподаването.

Предоставяйте увлекателни уроци за подготовка за държавни изпити (като STAAR, CAASPP) и ACT с персонализирана обратна връзка от изкуствен интелект.

Ограничения на Curipod

Системата с QR кодове за модериране на отговорите на учениците не винаги работи безпроблемно.

Цени на Curipod

Безплатно

Премиум: 24 $/месец

Училище и район: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Curipod

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Curipod?

В рецензия на G2 се казва:

Това, което най-много ми харесва в Curipod, е, че подобрява уроците ми и ги прави интерактивни, а учениците могат да имат достъп до тях от своите Chromebooks. Обичам също така факта, че Curipod може да създаде урок за вас, използвайки AI технология, и че може да „Curify“ урок, който вече сте създали, за да го направи интерактивен. Това е едно чудесно средство!

Това, което най-много ми харесва в Curipod, е, че подобрява уроците ми и ги прави интерактивни, а учениците могат да имат достъп до тях от своите Chromebooks. Обичам също така факта, че Curipod може да създаде урок за вас, използвайки AI технология, и че може да „Curify“ урок, който вече сте създали, за да го направи интерактивен. Това е едно чудесно средство!

🌟 Бонус: С няколко команди на естествен език преподавателите могат да създадат Super Agent в ClickUp, за да автоматизират и оптимизират повтарящи се задачи, да предоставят поддръжка в реално време и да подобрят ангажираността на учениците. Ето какво могат да правят Super Agents: Автоматизирано планиране на уроците: Създавайте планове за уроците, предлагайте ресурси и създавайте списъци за проверка за всеки клас въз основа на целите на учебната програма или минали уроци.

Графици и напомняния: Автоматично планирайте уроци, изпращайте напомняния на учениците и проследявайте крайните срокове за задачите.

Разпространение на съдържание: Споделяйте материали за уроците, връзки и домашни задачи с учениците чрез чат или задачи.

Проследяване на напредъка: Следете задачите, предадени от учениците, отбелязвайте просрочените задачи и предоставяйте на учителите ежедневни или седмични отчети за напредъка.

Поддръжка чрез въпроси и отговори: Отговаряйте на често задавани въпроси от студентите относно задачи, срокове или съдържание на уроците в чат канали или директни съобщения.

Събиране на обратна връзка: Събирайте обратна връзка от учениците след всеки урок и обобщавайте заключенията за учителя.

Научете повече за Super Agents 👇

🧠 Интересен факт: Класните стаи приемат изкуствения интелект по нови начини. Най-популярните инструменти в образователната среда са образователните игри, базирани на изкуствен интелект, с 51%. Непосредствено след тях се нареждат адаптивните платформи за обучение с 43% и автоматизираните системи за оценяване с 41%, като и двете помагат за персонализиране на обучението и облекчаване на работната натовареност.

9. Diffit (Най-подходящ за адаптиране на един текст към различни нива на четене)

чрез Diffit

Диференцирането на учебните материали отнема време, но може напълно да промени достъпността на обучението за всеки ученик. Diffit е AI инструмент за обучение, който ви помага да направите това, като генерира учебни ресурси, съответстващи на различни нива на четене и език.

Просто въведете тема, поставете текст, качите документ или споделете уеб страница или видео линк. След това инструментът ги превръща в диференцирани пасажи и дейности, съобразени с нивото на четене на вашите ученици.

Получавате също графични организатори и подпомагащи средства, които подпомагат учениците в разбиването на сложни идеи, помагайки им да разберат и да отговорят с по-голяма увереност.

Най-добрите функции на Diffit

Експортирайте ресурси като PDF файлове, редактируеми Google Docs, Slides или Forms, както и Microsoft 365 файлове за лесно използване в класната стая.

Нагласете съгласуваността на стандартите, нивото на задълбоченост на знанията и целите за лексика, за да съответстват на вашите образователни цели.

Включете актуални събития, популярни теми и интересни текстове, за да направите четенето по-значимо за всички предмети.

Ограничения на Diffit

Инструментът не разполага с вградени табла за проследяване на напредъка на учениците или анализи на обратната връзка, за да проследява напредъка в обучението.

Цени на Diffit

Безплатна пробна версия

Индивидуални учители : 14,99 $ на месец

Училища: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Diffit

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Diffit?

Едно ревю в Reddit казва:

Използвал съм функцията за импортиране на PDF файлове и ми харесва много. Създава страхотни слайдове, както и бележници. Открих, че при всяко писане с изкуствен интелект трябва да бъдете много конкретни и подробни в инструкциите си.

Използвал съм функцията за импортиране на PDF файлове и ми харесва много. Създава страхотни слайдове, както и бележници. Открих, че при всяко писане с изкуствен интелект трябва да бъдете много конкретни и подробни в инструкциите си.

10. Turnitin (Най-доброто за откриване на плагиатство, академична честност и AI-писане)

чрез Turnitin

Turnitin е платформа за академична честност и оценяване, която ви помага да откривате неправилни цитати и копиран текст в работата на студентите.

Инструментът ви позволява да сравнявате подадените документи с обширна база данни от уеб страници, академични списания и предишни документи, за да генерирате „отчети за сходство“. Тези отчети показват къде източниците са използвани правилно и къде може да има проблеми с цитирането.

С все по-честото използване на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, инструментът също така подчертава вероятността части от подадената работа да са написани от инструменти като ChatGPT. Това ви помага да разберете колко от работата представлява автентично писане на студента.

Ако вашите ученици попълват ръчно или на хартия оценки, можете да сканирате отговорите и да ги въведете в системата за цифрово оценяване.

Най-добрите функции на Turnitin

Добавяйте коментари в текста, прилагайте QuickMarks, използвайте рубрики и давайте гласови или медийни отзиви на учениците.

Откривайте опити за манипулиране на текст, включително бял текст, вмъкнати символи и замяна на символи.

Интегрирайте се безпроблемно с популярни системи за управление на обучението като Canvas и Moodle, с поддръжка за еднократно влизане.

Ограничения на Turnitin

Тя може погрешно да маркира оригинални или правилно цитирани работи като плагиатство, което води до допълнителна проверка както за учениците, така и за учителите.

Цени на Turnitin

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Turnitin

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Знаете ли, че... Моделът VARK, създаден от Нийл Флеминг през 1987 г., ви помага да разберете как вашите ученици учат най-добре. Тя идентифицира четири типа учене: Визуално: Учениците запомнят най-ефективно графики, диаграми и цветове.

Слухови: Слушането на обяснения, лекции или дискусии им помага да усвояват информацията.

Четене/писане: Бележки, статии и писмени инструкции са предпочитаните от тях инструменти.

Кинестетично: Практическите дейности и реалните упражнения правят ученето по-лесно за тях. Използвайки тези познания, можете да адаптирате уроците си към различни стилове на учене и да помогнете на всеки ученик да успее.

11. Khanmigo (Най-доброто за насочено обучение и усвояване на концепции с помощта на изкуствен интелект)

чрез Khanmigo

С Khanmigo можете бързо да създавате планове за уроци, въпроси за тестове, изходни билети, рубрики, уловки за уроци и групи от ученици, съобразени с различни учебни нужди. Освен това получавате обобщения на работата на учениците по заявка, за да проверите напредъка им и да идентифицирате областите, в които се нуждаят от подкрепа.

Тъй като е свързан с екосистемата за обучение на Khan Academy, инструментът има достъп до голяма и надеждна библиотека с уроци, видеоклипове и упражнения по много теми. Получавате съдържание, съобразено с учебната програма, без да губите време в търсене на надеждни ресурси.

Най-добрите функции на Khanmigo

Създавайте първи чернови на имейли, рубрики, набори от задачи и дейности в клас с правилни отговори.

Персонализирайте уроците, като създавате закачки въз основа на интересите на учениците, като Тейлър Суифт или Roblox.

Прегледайте и използвайте отново предишната си работа, като получите достъп до историята на чата си в Khanmigo.

Ограничения на Khanmigo

Учениците, които изучават напреднали теми, като математически анализ или физика, може да намерят обясненията на Khanmigo изключително прости.

Цени на Khanmigo

Учители: Безплатно

Родители и ученици: 4 $/месец

Семейства: 4 $/месец

Инструменти за окръзи: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Khanmigo

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Turnitin?

В рецензия на G2 се казва:

Това, което най-много ми харесва в Khan Academy, е, че обучението е съобразено с индивидуалния темп на всеки ученик. Мога да задавам уроци, които съответстват на нашата програма по математика, а учениците могат да ги изпълняват по време на интервенционните часове или у дома.

Това, което най-много ми харесва в Khan Academy, е, че обучението е съобразено с индивидуалния темп на всеки ученик. Мога да задавам уроци, които съответстват на нашата програма по математика, а учениците могат да ги изпълняват по време на интервенционните часове или у дома.

12. Education Copilot (Най-подходящ за бързо създаване на урочни планове, рубрики и документи за класната стая)

чрез Education Copilot

Education Copilot е платформа за планиране на уроци и създаване на съдържание, базирана на изкуствен интелект, която ви помага да намалите времето за подготовка. Можете да генерирате напълно структурирани планове за уроци по всяка тема или концепция само за няколко секунди, използвайки вградения AI планиращ инструмент.

Персонализирайте всеки ресурс, като коригирате нивото, обхвата и структурата, така че съдържанието да отговаря по-добре на целите на учебната програма и нуждите на вашите ученици.

Education Copilot ви предоставя бърз старт, за да можете да отделяте повече време на преподаването и по-малко на форматирането на работни листове или изготвянето на планове от нулата.

Най-добрите функции на Education Copilot

Достъп до шаблони, генерирани от изкуствен интелект, за урочни планове, задачи за писане, доклади на ученици, общо описание на проекти и др.

Създавайте раздаточни материали, които ясно обхващат ключови теми, концепции или предметни области както за вас, така и за вашите ученици.

Използвайте над 10 вградени инструмента, за да спестите време по време и след часовете.

Ограничения на Education Copilot

Платформата поддържа само английски и испански език, като изключва много други широко разпространени езици.

Цени на Education Copilot

30-дневен безплатен пробен период

Учители: 9 $/месец

Училища и училищни райони: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Education Copilot

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Учениците от гимназията използват GenAI, за да улеснят ученето. 67% го използват, за да обобщават и разбират сложни концепции, 61% разчитат на него за написване на идеи за задачи, а 55% го използват, за да създават свои собствени учебни материали.

13. Kahoot! (Най-подходяща за забавни, състезателни игри за учене и тестове на живо)

Kahoot! е платформа за обучение, базирана на игри, която превръща уроците в интерактивни викторини и дейности. Тя е най-подходяща за повишаване на ангажираността на учениците, проверка на разбирането в реално време и внасяне на енергия в класната стая.

Можете да създавате „kahoots“ (kahoot викторини) за минути и да ги провеждате на живо или да ги задавате като самостоятелни упражнения или домашна работа. Въпросите могат да включват изображения, видеоклипове и медийни файлове от вградената библиотека на Kahoot, за да направят учебния процес по-визуален и забавен.

Учениците се включват от собствените си устройства, а въпросите се показват на споделен екран, което прави участието съвместно и динамично.

С функции за достъпност като поддръжка на четене на глас, режим с висок контраст и съвместимост с екранни четци, всеки ученик може да се включи удобно.

Kahoot! най-добри функции

Създавайте дейности, използвайки различни типове въпроси, като анкети, пъзели, облаци от думи, отворени въпроси и въпроси с отговор от типа „попълнете“.

Повторно използвайте или адаптирайте съществуващите Kahoots от публичната библиотека, за да спестите време и да надградите споделените идеи.

Анализирайте отчетите и анализите след играта, за да измерите представянето на класа.

Ограничения на Kahoot!

Въпросите в Kahoot! са ограничени до формати с множествен избор или вярно/невярно, което не позволява на учениците да създават свои собствени отговори или да изразяват своето мислене.

Цени на Kahoot!

Индивидуални цени

Kahoot! оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2880+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Kahoot!?

Един потребител на G2 казва:

Обичам това, че моите ученици го харесват толкова много! Обичам това, че те могат да упражняват своите умения и речник по испански по забавен и лесен начин. Те се наслаждават на приятелското състезание между своите съученици.

Обичам това, че моите ученици го харесват толкова много! Обичам това, че те могат да упражняват своите умения и речник по испански по забавен и лесен начин. Те се наслаждават на приятелското състезание между своите съученици.

Автоматизирайте задачите в класната стая с ClickUp и дайте приоритет на ученето на учениците

Дистанционното преподаване не трябва да се възприема като постоянен компромис между персонализиране на обучението и справяне с административната работа. Най-добрите AI инструменти за преподаване за педагози предлагат начини за управление на задачи, създаване на съдържание и проследяване на напредъка на учениците в цялата училищна област.

Преди да се ангажирате, тествайте безплатните пробни версии и демо версии в реални сценарии. Практическото тестване ви гарантира, че ще изберете платформа, която спестява време и подкрепя вашите ученици.

Ако искате платформа, която обединява планиране на уроци, създаване на съдържание, проследяване на задачи и анализи на учениците, ClickUp е мощна опция. Генерирането на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект, централизираните документи, задачи, автоматизации и табла ви помагат да преподавате, без да превключвате между няколко приложения.

Общността на ClickUp е нараснала от 14 милиона до над 24 милиона потребители, като напоследък са се регистрирали над 10 милиона нови членове. Такова приемане показва колко много преподаватели и екипи избират едно място, където да извършват работата си.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и опростете работния си процес при дистанционно обучение.

Често задавани въпроси (FAQ)

Ако търсите най-добрите генеративни AI инструменти, които улесняват планирането на уроците, ClickUp си заслужава да опитате. Той поддържа както творческите, така и практичните аспекти на планирането на уроците. ClickUp Brain ви помага да изготвите основните идеи за урока, докато ClickUp Docs ви позволява да превърнете тези идеи в пълен план, който е лесен за управление, актуализиране и повторно използване всеки семестър.

Да. Много AI инструменти могат автоматично да оценяват тестове, въпроси с множествен избор и дори кратки писмени отговори, като проверяват точността и следват критерии за оценяване. Те предлагат незабавна обратна връзка на учениците и спестяват време на учителите. Въпреки това, учителите все пак могат да преглеждат крайните оценки, за да гарантират справедливост, особено при творчески или отворени задачи.

AI инструментите събират информация за учениците, за да персонализират обучението, затова трябва да се уверите, че данните се съхраняват безопасно и достъп до тях имат само оторизирани лица. Трябва също да се уверите, че те не се използват за проследяване, реклама или споделяне без съгласие. Прегледайте политиките за поверителност и разрешенията, за да защитите информацията за вашите ученици.

Някои от най-добрите програми за създаване на презентации с изкуствен интелект за дистанционни лекции на университетско ниво са Canva и Curipod. Canva ви помага да проектирате слайдове за минути, като използва изкуствен интелект, за да предложи оформление, визуални елементи и дори пълни набори от слайдове въз основа на кратко задание. Curipod добавя интерактивност, като генерира слайдове с анкети, облаци от думи, рисунки и подсказки за дискусия, които поддържат интереса на студентите от разстояние.

AI инструментите ви помагат да персонализирате учебния процес, като адаптират съдържанието към темпото, силните страни и стила на всеки ученик. AI може да предлага въпроси за упражнения, да дава целенасочена обратна връзка и да препоръчва ресурси въз основа на това, в какво ученикът се нуждае от подкрепа. Можете също да използвате AI анализи, за да групирате учениците, които се нуждаят от подкрепа по една и съща тема.

AI асистентите за оценяване ви дават незабавна оценка на тестове и кратки отговори, което намалява ръчната работа и ви позволява да давате обратна връзка по-бързо. Традиционното оценяване отнема повече време, но ви позволява да оцените по-точно креативността, мисленето и личното изразяване. Най-добрият подход е да използвате AI за повтарящи се проверки, докато вие се концентрирате върху по-задълбочена оценка. След това можете да оцените неща като това колко добре един ученик изгражда аргумент, прилага концепции или изразява оригинални идеи.