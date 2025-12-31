10 най-добри алтернативи на Zoho BugTracker за съвременни екипи за разработка

Разработващите екипи се нуждаят от нещо повече от място, където да регистрират бъгове. С разрастването на проектите, необходимостта от функции като правила за автоматизация, сътрудничество в реално време, отчитане и видимост става все по-важна.

Ето защо има смисъл да проучите алтернативите на Zoho BugTracker. Особено ако вашият екип се разраства, се занимава с множество издания или възприема по-зрели инженерни практики.

Проучванията показват, че екипите за разработка могат да поддържат процента на неуспешни промени между 0% и 15%, което е диапазон на стабилност, свързан с малки, чести пускания и силна автоматизация на тестовете.

Така че подходящата алтернатива не само замества мястото, където се регистрират бъговете, но и укрепва целия цикъл на разработване. В този наръчник ви представяме най-добрите, изпитани и проверени алтернативи на Zoho BugTracker.

Знаете ли, че... Анализаторите оценяват, че AI може да увеличи производителността на софтуерното инженерство с 20–45%, когато е интегрирана в ежедневните работни процеси, от генериране на код до анализ на основните причини.

Алтернативи на Zoho BugTracker на един поглед

Преди да се впуснем в подробности, ето едно ясно сравнение, за да можете бързо да прегледате най-добрите примери за употреба, ключови функции, цени и оценки.

Инструмент Най-подходящо за Ключови функции Цени* ClickUp Унифицирани работни процеси за тестване с шаблони, автоматизация и 100% контекстуална AIРазмер на екипа: От малки стартиращи компании до големи предприятия Шаблони за проследяване на бъгове и проблеми, автоматизация за маршрутизиране/SLA, Git интеграции за проследяемост на задачите до изпълнението им, табла за показатели за дефекти в реално време Безплатен план завинаги; Персонализирани планове за предприятия Jira Големи гъвкави екипи, които се нуждаят от задълбочени работни процеси Размер на екипа: От малки гъвкави екипи до големи предприятия с много екипи Scrum/Kanban табла, персонализирани типове проблеми/полета, правила за автоматизация, връзки към GitHub/Bitbucket, отчети за скорост, изчерпване и цикличност. Безплатно; платени планове от 7,91 $/месец на потребител GitLab Проследяване на проблеми с приоритет на разработката с вграден CI/CDРазмер на екипа: Средни екипи за разработка Поток на проблеми→MR, CI/CD пипалини и среди, правила/одобрения за преглед на код, сканиране за сигурност, табла и етапи Персонализирани цени Wrike Кръстосана функционалност и видимост за заинтересованите страниРазмер на екипа: Малки проектни екипи (2–15 потребители) Формуляри за заявки, персонализирани работни потоци/статуси, автоматизация за задачи/напомняния, табла за натоварване/пречки, споделяеми изгледи Безплатно; платени планове от 10 долара на месец на потребител monday dev Визуално планиране и удобни за заинтересованите страни пътни картиРазмер на екипа: Средни по размер продуктови и инженерни екипи Табла за забавени задачи/спринтове/релизи, формуляри за по-чисто въвеждане, автоматизации за напомняния/крайни срокове, интеграции с GitHub/Bitbucket, времеви линии и табла Безплатно; платени планове от 12 $/месец на място GitHub Issues Лесно проследяване във вашето хранилище Размер на екипа: Големи предприятия и глобални общности за отворен код Шаблони/етикети за проблеми, табла за проекти, свързване на проблеми с клонове/PR, автоматизация на GitHub Actions, вградени дискусии за код Безплатно; платени планове от 4 $/месец на потребител BugHerd Визуален QA на уебсайта и обратна връзка от клиентиРазмер на екипа: Фрийлансъри и средни уеб или агенционни екипи Анотации на страницата със скрийншоти, автоматично заснети данни за браузъра/операционната система, Kanban маршрутизиране, удобен за клиента уиджет, експортиране/синхронизиране към тракери Платени планове от 50 $/месец на потребител MantisBT Отворени екипи, които искат просто и надеждно проследяване Размер на екипа: Малки вътрешни екипи за разработка/QA, които предпочитат отворени, самохостирани системи за проследяване на бъгове Опростени формуляри за проблеми, персонализирани полета, разрешения на базата на роли, известия/наблюдатели по имейл, екосистема от плъгини, самохостинг контрол Безплатно Bugzilla Доказан в предприятията контрол с отворен кодРазмер на екипа: Средни до големи инженерни екипи Персонализирани полета/компоненти/флагове, мощни заявки и запазени търсения, подробни разрешения, проследяване на зависимости/дубликати, експортиране на данни Безплатно Обобщение Минималистични екипи, които искат тракер, подходящ за работа с имейли Размер на екипа: Малки вътрешни екипи и средни технически екипи приемане на имейли и уеб формуляри, ясни идентификатори и прости работни процеси, роли/приоритети, известия за промени, разширения за Python, самохостинг. Безплатно

Какво трябва да търсите в алтернативите на Zoho BugTracker?

Идеалният инструмент Zoho BugTracker трябва да улеснява записването на проблеми, да поддържа контекста близо до кода и да улеснява работата без постоянно копиране и поставяне. Прозрачното ценообразуване и сигурността, които отговарят на вашите нужди, са особено важни.

Ето кратък списък, който екипите за разработка и QA използват, когато избират инструменти за проследяване на бъгове. Идеалната алтернатива на Zoho BugTracker трябва да прави следното:

Записвайте бъгове от формуляри, имейли, API и разширения за браузъри

Съпоставяйте работните процеси с вашите бизнес правила с помощта на персонализирани полета, статуси и SLA

Свържете проблемите с PR и внедрявания за ясна проследимост от доклада до пускането на пазара

Автоматизирайте сортирането и маршрутизирането с правила, които задействат задачи и актуализации

Съхранявайте спецификации, стъпки за възпроизвеждане и доказателства на едно място с документи и прикачени файлове

Покажете състоянието на спринта с табла за производителност, време за изпълнение и тенденции в сериозността

Предлагайте SSO, детайлни роли и одитни следи за защита на чувствителни данни

Осигурете прозрачни ценови нива, които можете да прогнозирате без да се налага да гадаете

Мащабирайте от един отбор до много екипи без преработване, плъгини или нови инструменти

Най-добрите алтернативи на Zoho BugTracker

Ето най-добрите опции за по-чисто сортиране, по-дълбоки Git връзки и по-ясни цени. Сравняваме как всеки инструмент се справя с приемането, сигурността и видимостта, така че вашият екип да може да проследява действията без допълнителни кликвания.

1. ClickUp (Най-доброто за унифицирани работни процеси за тестване с шаблони, автоматизация и AI)

Проследявайте бъгове, собственици и SLA в един единствен изглед на ClickUp, за да останат приоритетите ясни и поправките да се извършват по-бързо.

С Zoho BugTracker (или всеки друг основен тракер) работата често е разпръсната: бъгът започва в уеб формуляр, стъпките за възпроизвеждане са в документ, логовете пристигат по имейл, PR връзките са в репозиторията, а някой проследява крайните срокове в отделна електронна таблица. Това е разпръскване на работата и забавя всяко предаване.

След това идва разрастването на изкуствения интелект. Един бот изготвя бележки, друг обобщава теми, а трети живее в чата. Никой от тях не знае вашите статуси или SLA (споразумения за ниво на обслужване), така че в крайна сметка пропускате актуализации и се налага да преписвате много.

Сигурността също може да добави напрежение. Потребител подава сигнал за грешка, блокира се от услуга за сигурност и вижда „Cloudflare Ray ID“ или подобен липсващ контекст на страницата. Ако този Ray ID никога не попадне в тракера ви, екипът няма да има контекст, когато се опита да възпроизведе или настрои фалшивите положителни резултати.

ClickUp за софтуерни екипи решава този проблем, като обединява всички ваши приложения, данни и работни процеси в едно работно пространство.

Персонализирани шаблони, документи, автоматизации, Git интеграции, табла и ClickUp Brain са разположени един до друг, създавайки работния процес в рамките на една система за вашите екипи от разработчици. Вие регистрирате заглавията, идентификационните номера на заявките, логовете, идентификационните номера на потребителите/сесиите, устройствата/браузърите, версиите на изданията и т.н. на задачата, прикачвате доказателствата веднъж и наблюдавате как проблемът преминава от доклад към издание с по-малко кликвания и по-ясна отговорност.

👀 Интересен факт: Елитните инженерни екипи се стремят към 0–15% процент на неуспешни промени и бързо възстановяване – ключови показатели на DORA, свързани със стабилни и бързи пускания.

Стандартизирайте приемането на бъгове с шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp

Получете безплатен шаблон Насърчавайте междуфункционалното сътрудничество и доставяйте по-добри продукти с шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp

Докладите за бъгове често идват от всички посоки: блокирана форма на вашия уебсайт, която показва Cloudflare Ray ID, имейл от поддръжката, QA таблица или DM с наполовина завършени стъпки за възпроизвеждане.

Шаблонът за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp ви предоставя едно място, където да регистрирате и приоритизирате тези бъгове, така че екипите за поддръжка, инженеринг и продукти да могат да видят кой е отговорен за тях и какво трябва да се направи след това.

Ето кратък преглед на това как може да ви помогне:

Централизирайте приемането в папка, готова за употреба, с списъци като „Докладвани бъгове“ и „Дефектен майстор“, така че всеки нов проблем да следва същия път от докладването до разрешаването.

Записвайте ключови подробности за всеки бъг (сериозност, компонент, среда, стъпки за възпроизвеждане и Cloudflare Ray ID, ако услуга за сигурност е блокирала формуляр) с помощта на потребителски полета и задължителни свойства

Разпределяйте работата автоматично с ClickUp Automations , като задавате собственици, определяте крайни срокове и маркирате важни страници или модули веднага след като бъде регистриран бъг.

Следете тенденциите с гъвкави изгледи и табла, за да видите кои страници, версии или компоненти генерират най-много бъгове и да коригирате фокуса на тестовете си съответно

💡 Професионален съвет: Комбинирайте шаблона за докладване на бъгове на ClickUp с ClickUp Brain за по-ясни възпроизвеждания. Получете безплатен шаблон Записвайте структурирани подробности за бъговете, като тежест, среда и стъпки за възпроизвеждане, в една задача, за да ускорите сортирането с шаблона за доклад за бъгове на ClickUp. След като стандартизирате приемането с шаблона за проследяване на бъгове и проблеми, можете да използвате шаблона за докладване на бъгове на ClickUp, за да записвате ясни подробности за възпроизвеждането в една задача. Той води докладващите през очакваното и действителното поведение, средата, стъпките, логовете и прикачените файлове, а вие можете да запазите ключовите полета, необходими с бързи списъци за проверка за браузъра и устройството.

Оттам нататък, оставете ClickUp Brain да се погрижи за рутинната работа.

Напишете стъпки за възпроизвеждане, обобщете основните причини и автоматизирайте бележките към версиите с ClickUp Brain.

Поставете груби бележки или фрагменти от конзолата в задачата и помолете ClickUp Brain да напише чернови на доклади за грешки или да превърне дълъг коментар в задача за проследяване.

Ако публичен доклад е бил блокиран и включва Cloudflare Ray ID на страницата, можете да регистрирате този ID в задачата и да използвате ClickUp Brain, за да извлечете свързани задачи или документи, които споменават същия крайни пункт или бизнес правила.

Автоматизирайте маршрутизирането и SLA с ClickUp Automations

Автоматично пренасочвайте спешни инфраструктурни бъгове към списъка с инциденти с ClickUp Automations.

След като докладът и доказателствата пристигнат в ClickUp, оставете ClickUp Automations да се погрижи за сортирането. Можете да насочвате новите бъгове въз основа на тежестта, компонента, средата или източника; да присвоявате автоматично собственици; да задавате крайни срокове; и да добавяте наблюдатели, така че правилните хора да виждат проблема, без никой да играе ролята на регулировчик.

Създайте правила за ескалация, които да уведомяват отговорните лица, когато билетите се приближават или нарушават SLA, да уведомяват ръководителите за проблеми P0/P1 или автоматично да преминават бъг от „Необходима сортировка“ към „В процес“ след попълване на задължителните полета и прикачени файлове. Когато се отвори PR, преместете бъга в „В процес на преглед“; когато се обедини, преместете го в „Готов за пускане“.

Гледайте това кратко представяне, за да видите как ClickUp Automations превръща тригерите и условията в автоматизирано сортиране, SLA напомняния и известия за пускане:

💡 Съвет от професионалист: Настройте ClickUp AI Agents, за да следите списъците си с бъгове, така че да не разчитате на ръчни проверки. Тези AI агенти могат да реагират на тригери като „Създаден P0 бъг“, „Статусът все още е „В процес“ след два часа“ или „PR обединен“, след което автоматично да присвояват собственици, да променят статуса или да публикуват актуализации в коментари и чат. Можете да започнете от модела Engineer AI Agent и да го настроите за сортиране, така че рутинните последващи действия (изискване на логове, потвърждаване на средата и създаване на последващи задачи) да се изпълняват на заден план, докато хората се концентрират върху отстраняването на грешки и пускането на версии.

Проследявайте код и версии с ClickUp Git Integrations (GitHub/Bitbucket)

Вижте цялата GitHub активност, свързана с дадена задача, директно в ClickUp

Затворете цикъла, като прикачите кода директно към работата. С ClickUp Git Integrations за GitHub и Bitbucket, добавянето на ClickUp задача ID към клон, потвърждение или pull request показва тази активност директно върху задачата.

Когато инженерите отварят PR, ClickUp може автоматично да премести бъга в „В процес на преглед“; когато PR се обедини, той може да премине в „Готов за пускане“ или „Пуснат“.

Виждате бъга, поправката и състоянието на доставката на един екран, вместо да преминавате между тракера и репозиторията.

Тази функция също така прави одитите по-лесни. Можете да видите кой какво е променил, кога и защо, заедно с проверките, които са преминали преди внедряването. Ако публичен доклад е бил първоначално блокиран от служба за сигурност, Cloudflare Ray ID и свързаните с него бележки остават прикачени към същата задача, запазвайки историята от първия доклад до окончателното решение.

Оттам ClickUp Brain може да генерира бележки за версията от свързаните задачи, като подчертава засегнатите модули, основните причини и стъпките за валидиране, така че екипите да могат да избегнат повторения и повторно отваряне.

💡 Професионален съвет: Използвайте AI картите на ClickUp, за да обясните накратко пиковете в дефектите. Добавете AI карти към вашите ClickUp табла, за да може ClickUp Brain да обобщи какво се случва във вашите данни за дефекти, вместо да разглеждате всяка диаграма. AI картите могат да обяснят защо отворените бъгове са се увеличили тази седмица, кои модули имат нарастващи проценти на повторно отваряне или дали има скок в блокираните формуляри за подаване с прикачен Cloudflare Ray ID. Картата се намира над вашите джаджи и дава кратко описание на промените и къде да потърсите следващото. Това може да помогне на вашия екип да превърне суровите показатели за бъгове в кратка информация за ръководителите и мениджърите по качеството.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Първоначалната настройка на таблата и автоматизациите отнема време, ако екипът ви е нов в използването на инструмента

Големите списъци и тежките изгледи може да се зареждат по-бавно от очакваното на по-стари устройства или мрежи

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват потребителите за ClickUp

Едно ревю в G2 казва:

Тази платформа е изключително адаптивна, което ми позволява да управлявам задачи, документи, цели и чат в едно работно пространство. Разнообразието от изгледи – като списък, табло, календар и Gantt – добавя гъвкавост, подходяща за всеки работен процес.

Тази платформа е изключително адаптивна, което ми позволява да управлявам задачи, документи, цели и чат в едно работно пространство. Разнообразието от изгледи – като списък, табло, календар и Gantt – добавя гъвкавост, подходяща за всеки работен процес.

2. Jira (Най-подходящ за големи гъвкави екипи, които се нуждаят от задълбочени работни процеси)

чрез Jira

Когато екипите се разширяват в различни услуги и часови зони, простите тракери започват да се променят. Jira предоставя на софтуерните екипи конфигурируеми работни потоци, Scrum и Kanban табла и тесни връзки с кода, така че работата остава видима от забавянето до пускането.

Екипите могат да стандартизират приемането, да съпоставят статусите с реалния начин на работа и да автоматизират рутинните стъпки, които забавят спринта. Ако вашата пътна карта се състои от епични задачи и ритъмът на доставка зависи от табла и правила за автоматизация, Jira се вписва перфектно в този модел.

Можете да дефинирате персонализирани типове проблеми, да зададете задължителни полета и да насочвате предаването с преходи, които съответстват на вашите етапи на преглед.

Вградените автоматизации намаляват повтарящите се актуализации, а интеграциите обхващат GitHub, Bitbucket и CI/CD, така че инженерите не се налага да преминават от един инструмент в друг, за да проследят следващото действие.

Най-добрите функции на Jira

Създайте Scrum или Kanban табла, които отразяват реалния ви работен процес, от забавяния до завършени задачи

Персонализирайте типовете проблеми, полетата и разрешенията, така че екипите да следват последователни бизнес правила

Автоматизирайте рутинните действия с правила, които задават, прехвърлят и уведомяват за промени

Свържете проблемите с репозиториите и pull заявките, за да запазите контекста на кода в задачата

Планирайте спринтове и пускания, след което проследявайте скоростта, изразходването и времето на цикъла на едно място

Ограничения на Jira

Работният поток може да изглежда сложен за по-малките екипи, които нямат администратор, който да го настройва

Тежката персонализация и добавките увеличават времето за настройка и поддръжка в сравнение с алтернативите на Jira

Плътността на потребителския интерфейс и навигацията отнемат време за въвеждане на нетехническите заинтересовани страни

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 7,91 $/месец на потребител

Премиум: 14,54 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (над 6000 отзива) 4. 3/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (15 000+ отзива)

Какво казват потребителите за Jira

Един рецензент на Capterra каза:

Таблата улесняват значително прегледа на вече изпълнените задачи и тези, които все още се нуждаят от внимание. След като свикнете с тях, преместването на билетите в работния поток става доста удовлетворяващо

Таблата улесняват значително прегледа на вече изпълнените задачи и тези, които все още се нуждаят от внимание. След като свикнете с тях, преместването на билетите в работния поток става доста удовлетворяващо

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-задвижвани работни потоци. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави вашата работа видима и ви позволява да се фокусирате върху това, което е важно, докато AI се занимава с останалото.

3. GitLab (най-добър за проследяване на проблеми с вграден CI/CD)

чрез GitLab

Когато кодовете и пипалините съществуват заедно, предаването на задачи става по-лесно. GitLab ви предоставя табла за планиране, проблеми, заявки за обединяване и сканиране за сигурност в една платформа.

Можете да планирате работата, да проследявате поправките и да доставяте от едно и също място. Ако искате инструмент за проследяване на бъгове, който функционира като цялостна система, в която инженерите прекарват по-голямата част от деня си, GitLab е подходящ избор.

Можете да създадете проблем, да отворите клон и да свържете заявка за сливане, без да напускате проекта. Прегледите остават близо до контекста. Пайплайните се изпълняват с всяко потвърждение, така че неуспешните тестове се показват бързо и следващото действие е ясно.

Най-добрите функции на GitLab

Планирайте спринтове с епични задачи, етапи и табла, след което проследявайте проблемите, за да обедините заявките

Изпълнявайте CI/CD заедно с репозиторията си с помощта на многократно използваеми пипалини и среди

Добавете правила за преглед на кода, одобрения и необходими проверки, за да защитите качеството

Получете резултати с вградени тестове за сигурност и сканиране на зависимости

Автоматизирайте предаването с правила, които задействат известия, етикети и актуализации на статуса

Ограничения на GitLab

Всеобхватната функционалност може да ви се стори прекалено тежка, ако имате нужда само от леко проследяване

Настройката на администратора за разрешения, изпълнители и шаблони за тръбопроводи отнема време

Някои разширени анализи изискват платени нива и внимателна конфигурация

Цени на GitLab

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GitLab

G2: 4,5/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 1000 отзива)

Какво казват потребителите за GitLab

Един рецензент на G2 каза:

GitLab е всеобхватна DevOps платформа, която обединява всичко – от хостинг на код и CI/CD пипалини до проследяване на проблеми и сигурност – под един покрив. Най-доброто й качество е безпроблемната CI/CD интеграция, която прави автоматизирането на изграждането, тестването и внедряването изключително лесно.

GitLab е всеобхватна DevOps платформа, която обединява всичко – от хостинг на код и CI/CD пипалини до проследяване на проблеми и сигурност – под един покрив. Най-доброто й качество е безпроблемната CI/CD интеграция, която прави автоматизирането на изграждането, тестването и внедряването изключително лесно.

4. Wrike (Най-доброто за междуфункционално приемане и видимост за заинтересованите страни)

чрез Wrike

Когато бъговете идват от много места, клиентски формуляри, QA тестове и полеви бележки, екипите се нуждаят от обща платформа, за да поддържат ясни приоритети.

Wrike ви предоставя формуляри за заявки, персонализирани работни процеси и мощни табла, така че екипите да могат да работят в синхрон без безкрайни съобщения за статуса. Можете да разпределяте работата според степента на важност и да информирате заинтересованите страни, които не са инженери, за да са в течение с процеса. Ако преминавате между няколко екипа и външни източници, Wrike ви помага да овладеете шума.

Формулярите на Wrike улавят правилните детайли от самото начало и автоматично стартират следващото действие. Персонализираните полета отразяват начина, по който работят вашите екипи, а автоматизацията поддържа непрекъснатото предаване на задачите. Накрая, отчетите и таблата показват ясно какво е блокирано и какво се нуждае от преглед.

Най-добрите функции на Wrike

Създавайте формуляри за заявки, които препращат бъгове и обратна връзка към правилния екип с необходимите полета

Използвайте персонализирани работни процеси и статуси, за да отразите вашите етапи на преглед в различните екипи

Автоматизирайте действия като задаване, крайни срокове и напомняния, за да намалите ръчните актуализации

Проследявайте напредъка с табла, които показват натоварването, препятствията и времето на цикъла

Включете нетехническите партньори с споделяеми изгледи и достъп на базата на роли

Ограничения на Wrike

Мощността и конфигурацията на работния процес могат да се окажат трудни без администратор, който да ги настройва

Добавките и разширените анализи увеличават времето за настройка и общата цена

Плътността на интерфейса може да отнеме време за приспособяване на потребителите, които го използват за първи път

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (4000+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (2000+ отзива)

Какво казват потребителите за Wrike

Един рецензент на G2 каза:

Оценявам Wrike, защото ни позволява да персонализираме работния си процес и да го адаптираме с течение на времето, за да създадем идеалната платформа. С времето се чувстваме, сякаш сме я проектирали сами.

Оценявам Wrike, защото ни позволява да персонализираме работния си процес и да го адаптираме с течение на времето, за да създадем идеалната платформа. С времето се чувстваме, сякаш сме я проектирали сами.

5. monday dev (Най-доброто за визуално планиране и удобни за заинтересованите страни пътни карти)

Когато продуктът, дизайнът и инженерството се нуждаят от обща картина, monday dev поддържа плана визуален и прост. Можете да начертаете работата на табла, да превключвате изгледите за всяка аудитория и да поддържате статуса ясен без сложна настройка.

Заинтересованите страни виждат какво е в процес на разработка, какво е блокирано и какво предстои да бъде пуснато на пазара – без да се налага да ровят из разделите. Ако искате чист, визуален слой върху вашия работен процес на разработка, monday dev е лесно решение за мултифункционални екипи.

Най-полезно е при съгласуването. Постъпленията се регистрират чрез формуляри, проблемите се преместват между колоните, а собствениците актуализират статуса с едно кликване. Автоматизацията се занимава с рутинните напомняния, така че актуализациите се извършват навреме.

Интеграциите се свързват с GitHub или Bitbucket за контекст на кода, докато таблата показват напредъка и натоварването на едно място. Това е по-спокоен начин да споделите плана без дълги имейли за състоянието.

monday dev най-добри функции

Създавайте табла за забавени задачи, спринтове и пускания, за да е ясен статуса

Използвайте формуляри и задължителни полета за по-ясна информация и по-малко последващи действия

Автоматизирайте действия като задаване, крайни срокове и напомняния, за да намалите ръчните актуализации

Интегрирайте с GitHub и Bitbucket, за да покажете PR връзки и стъпки за преглед

Споделяйте времеви графики и табла с нетехнически партньори, за да поддържате ясни очаквания

ограничения на monday dev

Усъвършенстваната логика на работния процес може да изисква време за моделиране за сложни екипи

По-задълбочените инженерни анализи често изискват добавки или външни инструменти, за разлика от най-популярните алтернативи на monday.com.

Тежките табла могат да се усещат по-бавни за напредналите потребители, които работят с големи обеми

цени за разработчици на monday

Безплатно

Основен: 12 $/месец на място

Стандартен: 14 $/месец на работно място

Pro: 24 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирани цени

оценки и рецензии на monday dev

G2: 4. 7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (50+ отзива)

Какво казват потребителите за monday dev

Един рецензент на G2 каза:

Преди да започнем да използваме monday, използвахме kanban изглед и проектите просто не напредваха. Откакто преминахме към Monday – първо към нормалната платформа за управление на работата, а след това към Dev workspace, производителността ни се увеличи значително. Изгледите в реално време на проследяването на проектите улесняват значително планирането на спринтовете.

Преди да започнем да използваме monday, използвахме kanban изглед и проектите просто не напредваха. Откакто преминахме към Monday – първо към нормалната платформа за управление на работата, а след това към Dev workspace, производителността ни се увеличи значително. Изгледите в реално време на проследяването на проектите улесняват значително планирането на спринтовете.

6. GitHub Issues (най-подходящ за лесно проследяване във вашето хранилище)

чрез GitHub

Когато вашият екип вече работи в GitHub, добавянето на отделен тракер може да се усеща като допълнителна работа. GitHub Issues поддържа прост поток. Вие регистрирате проблем, свързвате клон, отваряте заявка за изтегляне и виждате всичко на едно място.

Ако искате бързо проследяване, ориентирано към репозиторията, без сложна настройка, това е естественият избор. Проблемите, проектите и PR са разположени един до друг, така че следващото действие е очевидно. Етикетите и шаблоните поддържат последователността на отчетите.

Това, което особено помага на екипите, са функциите за автоматизация чрез Actions, които се занимават с повтарящи се задачи, от възлагане на собственици до публикуване на бележки за версиите.

Най-добрите функции на GitHub Issues

Използвайте шаблони и етикети за проблеми, за да получавате отчети с точните подробности

Проследявайте работата по таблата за проекти с персонализирани полета и запазени изгледи

Свържете проблемите с клонове и pull заявки за чиста проследимост

Автоматизирайте рутинните стъпки с GitHub Actions, за да намалите ръчните актуализации

Споменавайте колегите си и обсъждайте в реално време, за да вземате решения в синхрон с кода

Ограничения на GitHub Issues

По-леки отчети и табла за управление от пълнофункционалните тракери

Сложните работни процеси може да изискват приложения на трети страни или персонализирани действия

Приемането на задачи от различни екипи и SLA изискват допълнително моделиране или външни инструменти

Цени на GitHub Issues

Безплатно

Екип: 4 $/месец на потребител

Enterprise: 21 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за GitHub Issues

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 6000 рецензии)

Какво казват потребителите за GitHub Issues

Един рецензент на G2 каза:

GitHub предлага удобно за ползване изживяване с интуитивен интерфейс, който улеснява контрола на версиите и сътрудничеството, дори и за начинаещи. Неговият всеобхватен набор от функции обхваща всичко – от pull заявки и преглед на код до CI/CD интеграции и проектни табла, като отговаря на почти всички нужди, които един разработчик може да има.

GitHub предлага удобно за ползване изживяване с интуитивен интерфейс, който улеснява контрола на версиите и сътрудничеството, дори и за начинаещи. Неговият всеобхватен набор от функции обхваща всичко – от pull заявки и преглед на код до CI/CD интеграции и проектни табла, като отговаря на почти всички нужди, които един разработчик може да има.

7. BugHerd (Най-доброто за визуален QA на уебсайтове и обратна връзка от клиенти)

чрез BugHerd

Когато QA се извършва на живи страници, думите сами по себе си не са достатъчни. BugHerd позволява на тестерите и клиентите да закрепват обратната връзка директно на уебсайта, така че всяка бележка съдържа екранна снимка, данни от браузъра и точното местоположение. Вие записвате какво трябва да се коригира, без дълги имейл вериги или предположения.

Ако вашият екип работи в тясно сътрудничество с нетехнически заинтересовани страни, инструментът поддържа обратната връзка ясна и бърза.

Най-полезен е при уеб QA и одобрение от клиента. Тестерите кликват върху джаджа, маркират елемент и подават бъг с контекст. Всеки елемент се присвоява на Kanban табло с подробности за възпроизвеждането, които обикновено бихте проследили в няколко приложения.

Ако подаването на формуляр е блокирано от служба за сигурност, все пак можете да регистрирате доклада и да маркирате страницата, за да могат инженерите да видят откъде да започнат. Резултатът е по-малко пингове и по-чисти предавания.

Най-добрите функции на BugHerd

Записвайте бележки на страницата с автоматични екранни снимки и подробности за средата

Насочвайте елементите към правилния собственик с табла, статуси и крайни срокове

Събирайте обратна връзка от клиенти и редактори на съдържание, без да ги карате да се научават да използват нов инструмент

Поддържайте дискусиите в един поток за всеки пин, така че действията да остават видими за всички

Експортирайте или синхронизирайте проблеми към вашия тракер, когато са необходими по-задълбочени работни процеси

Ограничения на BugHerd

Създаден първо за обратна връзка за уебсайтове, така че по-задълбочените инженерни работни процеси може да изискват друг тракер

Отчетите и контролите на SLA са по-леки от инструментите, насочени към разработчиците.

Големите екипи може да се нуждаят от внимателно проектиране на работния процес, за да се избегне претрупване на таблото

Цени на BugHerd

Стандартен: 50 $/месец на потребител

Studio: 80 $/месец на потребител

Премиум: 150 $/месец на потребител

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за BugHerd

G2: 4. 8/5 (100+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 60 рецензии)

Какво казват потребителите за BugHerd

Един рецензент на G2 каза:

BugHerd прави събирането на обратна връзка за уебсайта изключително лесно и организирано. Визуалната система за маркиране е интуитивна – можете да маркирате проблеми директно на страницата, без да се налага да давате дълги обяснения или да изпращате екранни снимки по имейл.

BugHerd прави събирането на обратна връзка за уебсайта изключително лесно и организирано. Визуалната система за маркиране е интуитивна – можете да маркирате проблеми директно на страницата, без да се налага да давате дълги обяснения или да изпращате екранни снимки по имейл.

8. MantisBT (Най-подходящ за екипи с отворен код, които искат просто и надеждно проследяване на бъгове)

чрез MantisBT

Когато искате лек тракер без абонамент, MantisBT прави нещата прости. Той е с отворен код, лесен за хостинг и достатъчно гъвкав, за да моделира основни работни потоци без дълго настройване.

Екипите регистрират бъгове и напредват в работата си с ясни полета за собственост и задачи с лесна навигация

Където се отличава, е в предсказуемостта. Персонализираните полета и категории поддържат реда. Известията по имейл правят собствеността ясна. Разрешенията за роли са ясни, което позволява на малките екипи да добавят структура, без да се налага да изучават нов наръчник.

Няма да получите лъскави табла, но ще получите стабилно място, където да проследявате проблеми и да изпращате поправки навреме.

Най-добрите функции на MantisBT

Опростени формуляри за проблеми с категории, степен на сериозност и персонализирани полета за по-ясна информация

Разрешения и работни процеси, базирани на роли, които са лесни за разбиране

Имейл известия, които държат назначените лица и наблюдателите в течение

Плъгини за разширяване на основните функции, когато имате нужда от нещо повече от основните функции

Самостоятелно хостинг управление, така че вие решавате за производителността, сигурността и времето за ъпгрейд

Ограничения на MantisBT

Потребителският интерфейс изглежда остарял в сравнение с модерните тракери за разработчици

Ограничени вградени отчети и визуални табла

Интеграциите изискват плъгини или персонализирана работа, за да съответстват на по-големи платформи

Цени на MantisBT

Безплатно

Оценки и рецензии за MantisBT

G2: 4/5 (80+ рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (90+ отзива)

Какво казват потребителите за MantisBT

Един потребител на G2 отбелязва:

Mantis поддържа всички видове качване на документи, което позволява на разработчиците или QA да проверяват и идентифицират бързо всеки докладван дефект. Функцията за известия по имейл в Mantis е удобна и улеснява работата. Mantis е безплатен и с отворен код. С Mantis мога да проследявам всеки етап от цикъла на тестване на софтуера.

Mantis поддържа всички видове качване на документи, което позволява на разработчиците или QA да проверяват и идентифицират бързо всеки докладван дефект. Функцията за известия по имейл в Mantis е удобна и улеснява работата. Mantis е безплатен и с отворен код. С Mantis мога да проследявам всеки етап от цикъла на тестване на софтуера.

9. Bugzilla (Най-доброто за доказан в предприятията контрол с отворен код)

чрез Bugzilla

Когато се нуждаете от стабилен тракер с дълга история и строги разрешения, Bugzilla може да помогне на вашия екип с лесната си навигация. Той предлага структурирани полета, запазени търсения и мощни заявки, които правят големите забавяния управляеми.

Екипите, които ценят възможността за одит, могат да моделират прегледи и собственост върху компоненти, без да натрупват излишни елементи с Bugzilla.

Можете да наложите задължителни полета, да настроите персонализирани работни процеси и да контролирате достъпа по продукт, компонент или роля. Разширеното търсене и отчетите подчертават критичните проблеми в различни модули и нива на сериозност, което позволява на ръководителите да идентифицират тенденциите на ранен етап.

Най-добрите функции на Bugzilla

Дефинирайте персонализирани полета, компоненти и флагове, които да съответстват на вашия работен процес

Използвайте запазени търсения и мощен синтаксис за заявки, за да намерите точно това, което се нуждае от внимание

Контролирайте достъпа с подробни разрешения и роли за всички продукти и компоненти

Проследявайте зависимости и дубликати, за да поддържате работния процес без обърквания

Експортирайте данни за по-задълбочен анализ или се свържете с други инструменти според нуждите

Ограничения на Bugzilla

Интерфейсът изглежда остарял и може да се наложи обучение за новите членове на екипа

Вградените табла и визуални анализи са ограничени без добавки

Интеграциите често изискват персонализирана настройка или външни помощни програми

Цени на Bugzilla

Безплатно

Оценки и рецензии за Bugzilla

G2: 3,9/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (100+ отзива)

Какво казват потребителите за Bugzilla

Потребител на G2 каза

Предложението, което дава, за да се уверите, че бъгът не е дублиран при подаването му, е отлично в сравнение с други инструменти за управление на дефекти, налични на пазара.

Предложението, което дава, за да се уверите, че бъгът не е дублиран при подаването му, е отлично в сравнение с други инструменти за управление на дефекти, налични на пазара.

10. Roundup (Най-подходящ за минималистични екипи, които искат тракер, съвместим с имейл)

чрез Roundup

Когато просто се нуждаете от място, където да архивирате, разпределяте и продължавате напред, Roundup ви го осигурява. Това е лек тракер с отворен код, с работни потоци по имейл и изчистени форми, така че малките екипи могат да регистрират бъгове и да насочват собствениците, като същевременно продължават да работят по важните задачи.

Проблемите пристигат по имейл или чрез формуляр, получават ясен идентификационен номер и следват ясен път до разрешаването си. Можете да добавяте персонализирани полета, да дефинирате основни бизнес правила и да задействате известия, за да не остава нищо неразрешено. Администраторите запазват контрол над разрешенията и списъците без дълъг процес на обучение.

Обобщение на най-добрите функции

Регистрирайте проблеми от имейли или уеб формуляри с ясни полета и чисти низове

Конфигурирайте роли, приоритети и категории, така че действията да са ясни за собствениците

Активирайте известия при промени, за да държите рецензентите и заинтересованите страни в течение

Разширете с Python и прости плъгини, когато имате нужда от малка допълнителна стъпка

Самостоятелно хостинг за контрол над ъпгрейди, резервни копия и сигурност

Ограничения на Roundup

Минимални табла и анализи в сравнение с по-големите платформи

Интеграциите обикновено изискват леко скриптиране или външно свързване

Потребителският интерфейс изглежда елементарен в сравнение с модерните инструменти, базирани на табла

Цени на Roundup

Безплатно

Обобщени оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Roundup

В едно ревю за Roundup се казва:

Обичам това, защото отдавна исках да създам уебсайт за обобщения на Amazon и това ми даде увереност да най-накрая да го започна, тъй като го прави толкова лесно. Имам много задачи за вършене, така че трябва да си поставям напомняне всеки месец, за да публикувам тези.

Обичам това, защото отдавна исках да създам уебсайт за обобщения на Amazon и това ми даде увереност да най-накрая да го започна, тъй като го прави толкова лесно. Имам много задачи за вършене, така че трябва да си поставям напомняне всеки месец, за да публикувам тези.

👀 Интересен факт: Средностатистическият работник получава около 117 имейла на ден – повечето от които преглежда за по-малко от минута – ето защо работните процеси, подходящи за имейли (като Roundup), могат да продължат да функционират без допълнителни инструменти.

1. Sentry

Sentry ви помага да откривате грешки в реално време и да виждате точно къде се случват те в кода. Стека на следите, хлебните трохи и състоянието на версията показват пътя към грешката, така че можете да я възпроизведете бързо, без да ровите в логовете. Екипите групират проблемите, задават предупреждения и проследяват регресиите след пускането на поправката.

2. Postman

3. BrowserStack

BrowserStack ви позволява да тествате уеб приложения на реални устройства и браузъри в облака. Възпроизвеждайте бързо визуални проблеми и проблеми със съвместимостта, заснемайте екранни снимки или видеоклипове и ги прикачете към елемента си за проследяване. Тази функция намалява необходимостта от предположения, когато даден бъг се появява само на определени комбинации от операционна система и браузър.

4. TestRail

TestRail организира тестови случаи, изпълнения и резултати на едно място. Свържете неуспешен случай с дефекта в тракера си и поддържайте чист одит за версиите. Таблото показва покритие, процент на успеваемост и блокери, така че ръководителите могат да решат какво да пуснат на пазара сега и какво да изчака.

Опитайте ClickUp за гладък работен процес на разработката

Смяната на инструмента за проследяване на бъгове може да изглежда рискована. Но това е и най-добрият ви шанс да намалите шума и да осигурите на всеки бъг чист път от докладването до пускането на версията.

Пропуснете функцията, Бинго. Фокусирайте се върху това как инструментът се съобразява с вашите бизнес правила, как се справя със сигурността и дали запазва контекста, когато публичен доклад е блокиран и показва Cloudflare Ray ID. Ако вашата система може да улови този ID, да запази следата и да ви помогне да разрешите фалшивите положителни резултати, без да забавя поправката, сте в отлична форма.

Ще видите различни предимства в различните опции, някои от които са насочени към разработчиците, други са визуални, а трети са приятно минималистични. Изберете тази, която съкращава времето за отстраняване на проблеми и намалява броя на кликванията, а не тази с най-дългия списък с функции.

Това е мястото, където ClickUp се вписва. Той събира бъгове, документи, Git връзки и табла до работата, така че триажът и актуализациите остават видими. ✨

За да централизирате приемането на бъгове, документи, Git връзки и табла на едно място, регистрирайте се в ClickUp и предоставете на екипа си по-спокоен и по-бърз път от доклада до пускането на продукта.

Често задавани въпроси (FAQ)

Ако искате безплатна отправна точка с възможност за развитие, планът Free Forever на ClickUp е отличен вариант. Можете да стандартизирате приемането с шаблони, да запазите стъпките за възпроизвеждане в Docs и да насочвате работата с ClickUp Automations, без да плащате, за да започнете. За нужди от отворен код, Bugzilla и MantisBT са подходящи, но ще трябва да жертвате удобството за сметка на настройката. Ако предпочитате хостван инструмент, който се мащабира плавно, започнете с ClickUp и добавяйте разширени функции, когато имате нужда от тях.

Да, но се пригответе за няколко стъпки. Експортирайте проблемите от Zoho BugTracker, съпоставяйте полетата с новата система и първо тествайте малка партида. ClickUp поддържа CSV импортиране, персонализирани полета и шаблони, така че можете да запазите статуса, собствениците, датите и основните метаданни. Запазете оригиналния експорт на удобно място за одит и използвайте временен списък в ClickUp, за да проверите, преди да превключите.

ClickUp се свързва и с двете чрез ClickUp Git Integrations. Включете ID на задачата във вашия клон или коммит и ще видите коммитите и pull заявките директно в задачата. Автоматизациите могат да преместват елементите в „В процес на преглед“ при отваряне на PR и „Готов за пускане“ при сливане. GitLab и GitHub Issues също се интегрират плътно с кода, но ClickUp съхранява вашите планове, документи и отчети на едно място, така че колегите, които не са разработчици, да са в течение.

Ако сте малка и бързоразвиваща се компания, заложете на простотата. ClickUp ви предлага шаблони за проблеми, документи, табла и автоматизация в едно работно пространство, така че да не се налага да жонглирате с различни инструменти. GitHub Issues или Roundup са подходящи за минимални потоци, но ще трябва да добавите допълнителни елементи за приемане, документи и табла. Започнете с безплатния план на ClickUp, а след това активирайте разширените функции само когато имате нужда от тях.

ClickUp включва и двете. ClickUp Brain изготвя стъпки за възпроизвеждане и обобщения от контекста на задачите, докато ClickUp Automations определя собственици, задава SLA и променя статуса на събития като PR сливания. Jira и monday dev предлагат силни автоматизации, базирани на правила; GitLab добавя CI-съобразени работни потоци. Ако искате AI и правила на едно място, ClickUp покрива и двете без допълнителни раздели.