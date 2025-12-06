AI Event Personalization: How to Deliver Tailored Experiences

Нека разгледаме всичко, което трябва да знаете за персонализирането на събития с помощта на изкуствен интелект.

Събитията винаги са били свързани с общуването. Хората се появяват, защото искат да научат нещо полезно, да срещнат подходящите хора или да открият идеи, които да им помогнат да се развиват. Предизвикателството е, че при повечето събития все още се създава усещането, че всички преживяват едно и също, въпреки че целите и мотивациите им са много различни.

Резултатът е пътуване, което работи за някои участници, но се усеща като нерелевантно за много други.

Персонализацията на събития с помощта на изкуствен интелект променя тази картина. Вместо да се надяват участниците да намерят сесиите, щандовете или хората, които са важни за тях, организаторите могат да им помогнат да се насочат към по-значими преживявания. Тази промяна се наблюдава във виртуалните конференции, търговските изложения, вътрешните фирмени събития и виртуалните събирания. Екипите искат да предоставят преживявания, които да изглеждат целенасочени и полезни, без да добавят допълнителна ръчна работа към задачите си.

В тази статия се обяснява какво е персонализирането на събития с изкуствен интелект, защо е важно и как екипите могат да го използват през целия цикъл на събитието. Ще научите също как ClickUp се интегрира в тези работни процеси и как да създадете персонализирана система, която работи за събития от всякакъв мащаб.

Какво е персонализиране на събития с изкуствен интелект?

Персонализирането на събития с помощта на изкуствен интелект е практика, при която се адаптира преживяването на участниците въз основа на данни за техните интереси, поведение и цели. Вместо да се предоставя на всички еднакъв график или препоръки, изкуственият интелект помага да се идентифицира какво е вероятно да интересува всеки човек и му предлага опции, които са по-релевантни за него.

Това се различава от типичното преживяване на събитие, при което всички получават една и съща програма и промоционални имейли.

Традиционното програмиране третира събитието като единствен път, по който хиляди хора вървят с една и съща скорост. Персонализацията обаче създава множество пътища. Участник, който присъства за първи път, може да получи набор от препоръки, подходящи за начинаещи. Техническият експерт може да получи подсказки за напреднали сесии. От друга страна, висш ръководител може да види подбрани възможности за контакти, които съответстват на неговата роля.

Участниците се интересуват от това, защото им спестява време и усилия. Освен това, такива насочени преживявания намаляват стреса от това да се чудиш къде да отидеш след това. Има и елемент на удовлетворение, защото те консумират съдържание и се срещат с хора, които считат за важни за своите цели.

В свят, в който вниманието е ограничено и графиците са препълнени, релевантността е мощен мотиватор.

Предимства на персонализацията на събития за организаторите и участниците

Въздействието на персонализацията се простира отвъд удобството. За организаторите тя може да промени ангажираността по време на цялото събитие.

По-персонализираната програма често води до по-висока посещаемост на сесиите. Когато хората получават предложения, които отговарят на техните нужди, те са по-склонни да се явят. Това помага да се намалят празните и препълнените зали, което подобрява протичането на събитието. Също така позволява на организаторите да разберат кои теми привличат най-голям интерес, за да могат да се адаптират в реално време.

Персонализацията оказва влияние и върху качеството на мрежовото взаимодействие. Когато участниците се свързват с колеги, които имат сходни роли или интереси, разговорите стават по-продуктивни. Вместо да се лутат в надеждата да намерят подходящия контакт, те получават целенасочени препоръки, които им помагат да използват по-добре времето си.

Консумацията на съдържание е друга област, на която се обръща внимание. Много големи конференции вече предлагат записи на сесиите или библиотеки с ресурси. Когато тези материали са съобразени с всеки участник след събитието, ангажираността се увеличава, защото съдържанието изглежда подбрано, а не като обикновена обща информация.

В крайна сметка всичко това води до по-висока възвръщаемост на инвестициите. Това означава намаляване на маркетинговите разходи, повишаване на удовлетвореността на участниците и получаване на много по-ясни данни за това, което е дало резултат.

🎥 Гледайте този AI-базиран работен процес за събития от ClickUp.

Как изкуственият интелект подпомага персонализацията през целия цикъл на събитието

AI може да промени ритъма на едно събитие по фини начини.

Тя обръща внимание на ранните сигнали, учи се от начина, по който хората се ориентират в преживяването, и помага на организаторите да разберат какво наистина интересува тяхната аудитория. Вместо да третира събитието като поредица от несвързани моменти, AI създава непрекъснатост. Нека разгледаме как:

AI работи тихо на заден план

AI променя начина, по който функционират събитията, като интерпретира сигналите, които участниците оставят след себе си. Тя следи малките действия, учи се от тях и коригира преживяването по начин, който изглежда естествен. Тя не се натрапва. Просто помага на хората да извлекат повече полза от събитието с по-малко усилия.

Олимпийските игри в Париж тестваха AI видеоанализа на големи концерти преди Игрите, за да сигнализират проблеми като наплив на тълпи и изоставени предмети. Тя работи в контролната зала, а не като функция на предната част на къщата, така че повечето хора никога не забелязват, че работи на заден план.

Всичко започва с малки сигнали

Преди началото на събитието участниците споделят информация за това, което ги интересува. Те отговарят на няколко въпроса по време на регистрацията, разглеждат уебсайта или кликват върху лекторите, които им се струват интересни. Тези малки действия помагат на системата да направи ранни прогнози. Процесът прилича на начина, по който стрийминг платформите започват да разбират вашите предпочитания само след няколко избора.

Събирайте важни сигнали и информация директно от работното си място с помощта на AI-базираното дълбоко търсене в ClickUp Brain.

Тя започва да свързва моделите още преди началото на събитието.

С наближаването на събитието AI сравнява ранните сигнали от хиляди участници. Тя открива връзки, които организаторите може да пропуснат. Инструментите за персонализация на маркетинга , задвижвани от AI, могат да идентифицират тенденции, като например участници, които често проучват определена основна тема и често предпочитат кратки семинари пред дълги лекции. Тези модели помагат на организаторите да изпращат предложения, които изглеждат обмислени, а не общи.

Френските власти анализираха модели от предишни събития, включително концерт на Depeche Mode, за да предвидят какви инциденти да очакват по време на Олимпийските игри в Париж. Тези предварителни наблюдения бяха използвани за определяне на персонала, разположението на камерите и правилата за предупреждение, преди да пристигнат тълпите.

Тя реагира на промени в реално време по време на събитието.

След като събитието започне, AI става по-активно. То обръща внимание на това, което хората действително правят, а не само на това, което са казали по време на регистрацията. То се адаптира към пълни зали, променящи се интереси и промени в програмата в последния момент. Ако дадена сесия стане препълнена, системата може да предложи алтернативи. Ако дадена група проявява интерес към дадена тема, тя може да подчертае свързани сесии или щандове.

Имулзивните шоута на The Sphere демонстрират как изкуственият интелект се превръща от модна дума в функционален производствен инструмент. U2 и Phish използваха 16K екрана, хаптичните седалки и пространствения звук на залата, за да пуснат визуални ефекти и звук, които реагираха на представлението в реално време, докато изкуственият интелект помогна за генерирането и възстановяването на медии с голям формат, като колаж на Елвис и нова интерпретация на „Магьосникът от Оз“. Резултатът е концерт, който изглежда координиран до секундата, с съдържание, което би било невъзможно да се предостави ръчно в такъв мащаб.

Тя продължава да работи и след края на събитието.

Когато събитието приключи, AI преминава в етап на размисъл. Тя преглежда пътуването на участниците и идентифицира какво е било най-важно за тях. Това помага за създаването на персонализирани обобщения и пътища за учене, вместо универсални резюмета. Също така предоставя на организаторите ясни прозрения за това кои теми са имали отзвук, кои формати са били ефективни и какво може да се подобри за следващия път.

По време на US Open системата на IBM използваше данни за проследяване и взаимодействия в официалното приложение, за да генерира персонализирани 3D повторения и AI чат преживяване. Дори няколко ранни натискания и прегледи на мача помагат на системата да реши кои клипове и информации да покаже след това. Ако искате да се върнете назад и да видите къде е паднала топката и да видите траекторията й, това е чудесен инструмент за това. ” Ако искате да се върнете назад и да видите къде е паднала топката и да видите траекторията й, това е чудесен инструмент за това. ”

През целия цикъл на събитието AI действа като тих водач, помагайки на участниците да намерят подходящите сесии, хора и съдържание. За организаторите тя се превръща в партньор зад кулисите, който идентифицира тенденции, намалява догадките и позволява на екипа да реагира по-бързо на нуждите на участниците.

📖 Прочетете повече: Безплатни шаблони и чеклисти за планиране на събития в Excel и ClickUp

Примери за употреба и тактики

Персонализацията на събития с помощта на изкуствен интелект става мощно средство, когато е свързана с ясни и практически стъпки.

Вместо да разглеждате персонализацията като мащабна система, AI инструментите помагат да я разделите на практически стъпки, които подкрепят всяка фаза от пътуването на участниците.

Преди събитието

Създайте групи по интереси, които изглеждат човешки, а не технически

Организаторите често събират основна информация за участниците, но рядко я превръщат в нещо полезно и приложимо.

С помощта на AI екипите могат да превърнат тези подробности в ясни групи по интереси. Например, едно голямо корпоративно събитие може да открие, че има групи, като например мениджъри за първи път, амбициозни лидери, продуктови разработчици или специалисти по клиентско преживяване. След като тези групи съществуват, останалото става по-лесно. Всяка група получава свои собствени комуникации, предложения за съдържание и начини за създаване на контакти.

Превърнете съдържанието на събитието в персонализирани учебни пътеки

След събитието организаторите могат да използват AI, за да съберат малки колекции от записи или статии, които съответстват на интересите на всеки участник.

Вместо огромно количество линкове, участниците получават просто съобщение, например: „Ето кратка библиотека, базирана на това, което сте разгледали“. Това прави обобщението по-обмислено и насърчава повече хора да прегледат отново съдържанието.

📖 Прочетете още: Как да създадете списък за планиране на събития

По време на събитието

Подобрете мрежата от контакти с целенасочени съвпадения

Вместо да съпоставяте хората по длъжности, използвайте поведението им. Ако някой прекарва време в разглеждане на съдържание за устойчивост или ефективност на веригата за доставки, AI може да предложи хора, които се интересуват от същите теми.

Тези съвпадения изглеждат естествени, защото отразяват действителните действия на участниците, а не това, което е написано на баджа им.

Използвайте поведенчески подтици, които зачитат вниманието

Участниците са засипвани с известия по време на събитията. Вместо да планирате дълъг списък с напомняния, AI може да идентифицира най-подходящите моменти за намеса.

Един подходящ подтик може да бъде нещо като: „Хората, които са харесали сесията, на която току-що сте присъствали, се събират за дискусия наблизо. “ Това поддържа интереса на участниците, без да ги претоварва.

Подкрепете изложителите с квалифицирани препоръки

Спонсорите може да се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да достигнат до подходящата аудитория.

AI може да помогне, като препоръчва изложители на участниците въз основа на техните интереси, вместо да разчита на сканиране на входа. Участник, който е гледал няколко презентации на продукти, може да бъде насочен към щандове с подходящи демонстрации. Това прави разговорите по-продуктивни и за двете страни.

📖 Прочетете повече: Безплатни шаблони за програма на събитието в Excel и ClickUp

След събитието

Събирайте обратна връзка, която отразява пътуването на участниците

Общите анкети често водят до повърхностни отговори. С персонализацията участниците могат да получават въпроси, свързани с тяхното реално преживяване. Например, някой, който е присъствал на много семинари, може да получи въпроси за темпото и нивото на трудност, докато някой, който е прекарал време в зони за контакти, може да бъде попитан за качеството на срещите си. Тези целенасочени анкети за обратна връзка от събитията дават по-богати прозрения.

Създавайте по-интелигентни акценти на сесиите

Повечето събития изпращат дълги списъци със сесии, надявайки се, че участниците ще ги подредят. По-ефективна тактика е да се подчертаят три или четири сесии, които наистина съответстват на целите на даден човек.

Например, участник, фокусиран върху кариерното си развитие, може да получи списък с семинари за лидерство, менторски кръжоци и избрани лектори. Това не го претоварва. Напротив, премахва излишната информация, за да може да вземе бързи решения.

Тези тактики помагат на организаторите да превърнат персонализацията в реалност. Те се фокусират върху малки, но значими подобрения, които намаляват объркването, спестяват време и подобряват цялостното преживяване.

🌼 Приятелско напомняне: AI инструментите могат да помогнат на професионалистите в областта на събитията да анализират данните за участниците, поведението на клиентите и историческите данни, за да персонализират съобщенията, да предскажат предпочитанията и дори да създават публикации в социалните медии – но действайте внимателно. С нарастването на мощността на AI технологията нарастват и опасенията за поверителността на данните. Преди да се възползвате от машинно обучение, обработка на естествен език или предсказуема аналитика, уверете се, че имате ясно съгласие, сигурно обработване на всички данни на клиентите и строг контрол върху съдържанието, генерирано от AI. Интелигентната персонализация е ценна, но само когато доверието на клиентите остава защитено.

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно планиране и персонализиране на събития с помощта на изкуствен интелект)

AI поддръжката е вградена във всеки един аспект от работните процеси на вашето събитие в ClickUp.

Синхронизирането на персонализираните данни за събитието с планирането и изпълнението не трябва да се превръща в жонглиране. Между списъците с участници, персонализираните графици, сегментираните имейли и безкрайните детайли, нещата лесно могат да се объркат.

ClickUp променя правилата на играта. Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp се превръща в командния център на вашия екип за събития, свързвайки всеки детайл, всеки екип и всеки работен процес на едно място.

Представете си следното: създавате работното си пространство за събитието с помощта на ClickUp Events. Веднага можете да сегментирате участниците – VIP гости, лектори, обикновени посетители – като на всеки от тях зададете свои собствени задачи и работни процеси.

Сега е време да автоматизирате персонализираните комуникации. ClickUp Brain, вграденият AI асистент в работната среда, заедно с ClickUp Agents, може да ви помогне да съставите и изпратите персонализирани имейли, да генерирате последващи действия и дори да обобщите обратната връзка, така че всеки участник да получи лично отношение, автоматично.

Помолете ClickUp Brain да ви помогне да създадете персонализиран агент, който да се занимава с работните процеси от начало до край.

Имате нужда от маркетинг? Привлечете ги с ClickUp’s Marketing, който улеснява сътрудничеството в едно обединено пространство: възлагайте задачи, споделяйте ресурси и продължавайте да работите съвместно по кампаниите, без да напускате ClickUp.

От първоначалната покана до последващите действия след събитието, всеки аспект от пътуването на участниците се управлява, проследява и персонализира в едно унифицирано работно пространство. Това е вашата всеобхватна платформа за предоставяне на незабравими, персонализирани преживявания от събития в голям мащаб.

Използвайте AI агенти за изпращане на персонализирани покани, проследяване на потвърждения за участие и автоматизирано разпределяне на задачи за различните етапи на събитието.

Автоматизирайте персонализираната комуникация, като изпращане на имейли или известия в Slack, въз основа на попълнени формуляри или сегменти на участници чрез ClickUp Integrations.

Автоматично маркирайте, сортирайте и насочвайте постъпващите данни (например предпочитания за хранене или сесии) с помощта на потребителски полета и AI полета.

Използвайте ClickUp AI (Brain), за да изготвите персонализирани резюмета, конспекти и рекламни текстове за различни типове участници или маркетингови канали.

Огромният брой функции и опции за персонализиране може да представлява първоначална крива на обучение за новите потребители.

G2: 4,7/5 (над 10 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребителски коментар гласи:

ClickUp е толкова полезен само като списък със задачи! В началото бях сигурна, че ще предпочета писмените бележки, но е толкова хубаво да имаш всичко подредено по твой избор и да можеш да променяш крайните срокове, да прикачваш файлове към задачите и т.н. Това гарантира, че нищо няма да бъде забравено, защото всичко е на едно място. Цялата система е много лесна за използване и работи много добре за споделяне на задачи.

ClickUp е толкова полезен само като списък със задачи! В началото бях сигурна, че ще предпочета писмените бележки, но е толкова хубаво да имаш всичко подредено по твой избор и да можеш да променяш крайните срокове, да прикачваш файлове към задачите и т.н. Това гарантира, че нищо няма да бъде забравено, защото всичко е на едно място. Цялата система е много лесна за използване и работи много добре за споделяне на задачи.

2. Bizzabo (Най-доброто за AI-базирано създаване на контакти между участниците и ангажираност в реално време)

чрез Bizzabo

Bizzabo се позиционира като всеобхватна операционна система за събития, като се фокусира основно върху това да направи всяко събитие лично и ценно. Изкуственият интелект и носимите технологии (като Klik SmartBadges™) работят заедно, за да генерират информация и да улесняват интелигентните връзки.

Това означава, че участниците не просто се появяват, а са интелигентно съчетани с подходящите хора и подходящите сесии, което повишава удовлетворението и доказва ясна възвръщаемост на инвестициите за спонсорите.

Използвайте AI-базирани функции за свързване и 1:1 чат, за да насърчите значими, персонализирани връзки между участниците и спонсорите.

Използвайте носимите технологии Klik SmartBadges™, за да събирате данни за ангажираността в реално време, което позволява на организаторите да персонализират бъдещите последващи действия.

Предлагайте усъвършенствана сегментация на имейлите и интелигентни полета за имейли, за да подобрите процента на отваряне и да персонализирате комуникацията за различни групи участници.

Включва Copilot, бот за знания, задвижван от изкуствен интелект, който предоставя незабавни, персонализирани отговори на често задавани въпроси, свързани с събитията.

Някои потребители съобщават за ограничени възможности за персонализиране на дизайна на микросайтовете за събития, което пречи на постигането на уникална естетика на марката.

Може да изисква значително време за внедряване и обучение в сравнение с по-простите инструменти за самообслужване при събития.

Персонализирани цени

G2: 4. 3/5 (370+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 180 отзива)

Какво казват реалните потребители за Bizzabo?

Един потребителски коментар гласи:

Едно от най-големите предимства на Bizzabo е, че е много добре проектиран от гледна точка на потребителското преживяване. Можем да създаваме и публикуваме различни видове събития, от големи конференции до по-малки публични курсове. Хората, които взаимодействат с нашите събития, също намират микросайтовете и платформата за лесни за работа – от запознаването с нашите събития до процеса на плащане. Възможността за интегриране с нашата CRM система също не е твърде трудна, което ни позволява да проследяваме покупките, ако желаем!

Едно от най-големите предимства на Bizzabo е, че е много добре проектиран от гледна точка на потребителското преживяване. Можем да създаваме и публикуваме различни видове събития, от големи конференции до по-малки публични курсове. Хората, които взаимодействат с нашите събития, също намират микросайтовете и платформата за лесни за работа – от запознаването с нашите събития до процеса на плащане. Възможността за интегриране с нашата CRM система също не е твърде трудна, което ни позволява да проследяваме покупките, ако желаем!

3. HubSpot Marketing Hub (най-доброто решение за персонализация и автоматизация, интегрирани в CRM)

чрез HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub е идеалният избор, ако стратегията ви за събития е тясно свързана с цялостното управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и маркетинговите канали.

Тъй като работи директно в HubSpot CRM, тя използва съществуващите ви данни за контакти, за да предостави невероятна персонализация. Това ви позволява без усилие да създавате автоматизирани работни процеси, които гарантират, че всеки имейл, страница и реклама, които участниците виждат, са перфектно съобразени с тяхното уникално поведение и история с вашата марка или събитие.

Създайте динамични полета за персонализация, за да показвате подходящо съдържание на страниците на събитията и в имейлите въз основа на известни данни за участниците.

Използвайте Omni-channel Marketing Automation, за да задействате персонализирани имейли, публикации в социалните мрежи и пренасочване на реклами въз основа на поведението на участниците.

Използвайте Predictive Lead Scoring, за да персонализирате приоритета на последващите действия въз основа на ангажираността на участниците в събитието.

Използвайте системата Breeze, базирана на изкуствен интелект, за да ускорите създаването на съдържание и да отговаряте на запитвания на клиенти 24/7.

Ценообразуването се основава в голяма степен на броя на маркетинговите контакти, което води до повишаване на разходите с нарастването на списъците с потенциални клиенти за събитието.

Някои разширени функции на изкуствения интелект и персонализираните отчети може да изискват използването на инструменти или добавки на трети страни.

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец

Професионална версия: 890 $/месец

Предприятие: 3600 долара/месец

G2: 4,5/5 (над 14 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5000 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Marketing Hub?

Един потребителски коментар гласи:

Харесвам удобството на HubSpot Marketing Hub, тъй като ми позволява да управлявам безпроблемно всичките си маркетингови дейности в рамките на една платформа. Наличните инструменти, ресурси и статии са безценни за оптимизиране на моето преживяване, като ми предоставят информация и помощ, съобразени с моите специфични маркетингови нужди, като например оптимизиране на ефективността на имейлите и подобряване на цялостната ми маркетингова стратегия. Особено полезни за мен са уебинарите, от които научавам как да използвам по-добре HubSpot и да разбера новите функции. Вградените работни процеси, целеви страници и възможности за блог, заедно с интегрирането на моя уебсайт в платформата, ми позволяват ефективно да управлявам всички аспекти на маркетинга на едно място. Освен това, значителните подобрения в HubSpot Marketing Hub през годините непрекъснато подобряват неговата използваемост и функционалност. Лесността на първоначалната настройка, улеснена от нашия вътрешен екип и подкрепата от представителите на HubSpot, направи прехода към тази платформа гладък и безпроблемен, подобрявайки цялостното ни преживяване.

Харесвам удобството на HubSpot Marketing Hub, тъй като ми позволява да управлявам безпроблемно всичките си маркетингови дейности в рамките на една платформа. Наличните инструменти, ресурси и статии са безценни за оптимизиране на моето преживяване, като ми предоставят информация и помощ, съобразени с моите специфични маркетингови нужди, като например оптимизиране на ефективността на имейлите и подобряване на цялостната ми маркетингова стратегия. Особено полезни за мен са уебинарите, от които научавам как да използвам по-добре HubSpot и да разбера новите функции. Вградените работни процеси, целеви страници и възможности за блог, заедно с интегрирането на моя уебсайт в платформата, ми позволяват ефективно да управлявам всички аспекти на маркетинга на едно място. Освен това, значителните подобрения в HubSpot Marketing Hub през годините непрекъснато подобряват неговата използваемост и функционалност. Лесността на първоначалната настройка, улеснена от нашия вътрешен екип и подкрепата от представителите на HubSpot, направи прехода към тази платформа гладък и безпроблемен, подобрявайки цялостното ни преживяване.

💟 Бонус: Brain MAX е вашият AI-базиран десктоп спътник, който прави персонализацията на събитията лесна и ефективна. С дълбока интеграция между списъците с участници, имейлите, формулярите за обратна връзка и маркетинговите инструменти, Brain MAX събира всички данни за събитието ви на едно място. Можете да използвате функцията „говори към текст“, за да записвате бързо предпочитанията на участниците, специалните им искания или бележки, а Brain MAX използва няколко водещи AI модели, за да анализира тази информация, да сегментира аудиторията ви и да предложи персонализирани преживявания за всеки участник. Тя може да ви помогне да автоматизирате персонализираната комуникация, да препоръчате сесии и дори да отбележите VIP гости или специални интереси, като по този начин гарантирате, че всеки участник се чувства ценен и ангажиран.

4. Dynamic Yield (Най-доброто решение за чисто алгоритмични сесии и препоръки за съдържание)

чрез Dynamic Yield

Dynamic Yield е истински специалист в оптимизирането на преживяванията, като използва мощни алгоритми за дълбоко обучение, за да предскаже и персонализира всеки дигитален контакт.

За домакините на събития това означава, че можете да предложите на участниците алгоритмични препоръки за следващата сесия, на която да присъстват, най-подходящия лектор, с когото да се срещнат, или съдържанието, което трябва да изтеглят, всичко това въз основа на тяхното участие в реално време. Това превръща вашата платформа за събития в постоянно оптимизиран, персонализиран механизъм за препоръки.

Най-добрите функции на Dynamic Yield

Предсказвайте алгоритмично интересите на участниците, като използвате дълбоко обучение, за да препоръчате следващата подходяща сесия, лектор или продукт.

Осигурете усъвършенствана сегментация на посетителите въз основа на психографски фактори, поведение в реално време и история на покупките.

Използвайте многовариантно A/B тестване във всички цифрови точки на контакт, за да оптимизирате непрекъснато съдържанието и да предлагате персонализация.

Поддържайте многоканално разгръщане, което позволява прилагането на едни и същи правила за персонализация в уеб, мобилни приложения и имейли.

Ограничения на Dynamic Yield

Платформата е създадена за корпоративно ниво и изисква високи годишни ангажименти, което я прави недостъпна за по-малки организации.

Процесът на внедряване може да бъде доста технически и изисква значителни инженерни ресурси.

Динамично ценообразуване на Yield

Начален пакет: ~2917 USD/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Динамични оценки и рецензии на Yield

G2: 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Dynamic Yield?

Един потребителски коментар гласи:

Dynamic Yield е най-добрата платформа за персонализация в своя клас, която значително разшири нашите усилия за персонализация в множество марки. Нейните надеждни инструменти за сегментиране и таргетиране ни позволяват да предоставяме впечатляващи, базирани на данни кампании в уеб, мобилни устройства и имейл, създавайки безпроблемно омниканално преживяване. Възможностите за тестване и оптимизация, включително A/B и многовариантно тестване, са от решаващо значение за непрекъснатото усъвършенстване, а безпроблемната интеграция с нашите технологии опростява работните процеси. Екипът за поддръжка на Dynamic Yield е изключителен и предоставя проактивни насоки, които дават възможност на нашите екипи да внедряват иновации с увереност. Като цяло, това е безценен инструмент за мащабиране на персонализацията и постигане на измерими резултати.

Dynamic Yield е най-добрата платформа за персонализация в своя клас, която значително разшири нашите усилия за персонализация в множество марки. Нейните надеждни инструменти за сегментиране и таргетиране ни позволяват да предоставяме впечатляващи, базирани на данни кампании в уеб, мобилни устройства и имейл, създавайки безпроблемно омниканално преживяване. Възможностите за тестване и оптимизация, включително A/B и многовариантно тестване, са от решаващо значение за непрекъснатото усъвършенстване, а безпроблемната интеграция с нашите технологии опростява работните процеси. Екипът за поддръжка на Dynamic Yield е изключителен и предоставя проактивни насоки, които дават възможност на нашите екипи да внедряват иновации с увереност. Като цяло, това е безценен инструмент за мащабиране на персонализацията и постигане на измерими резултати.

Как да внедрите персонализирани работни процеси за събития

Разрастването на работата е една от основните причини за неуспеха на персонализацията.

Информацията за участниците се съхранява в инструмента за регистрация. Съдържанието се съхранява в споделени дискове. Вариациите на имейлите се съхраняват в маркетингова платформа. Актуализациите за лекторите пристигат в Slack. Бележките се губят в електронни таблици. Когато информацията е разпръсната в различни инструменти и канали, екипите в крайна сметка реагират, вместо да планират, и персонализацията се превръща в мозайка от задачи, изпълнявани в последния момент.

Организаторите на събития се нуждаят от надеждна система, която обединява данните за участниците, производството на съдържание, ресурсите за кампании, задачите и проследяването на резултатите в една единствена, организирана система. Резултатът е персонализиран работен процес, който е предсказуем, повтаряем и много по-лесен за мащабиране.

По-долу е описано как екипите, организиращи събития, могат да настроят тази функция и защо тя създава реална оперативна стойност.

Централизирайте всички задачи по персонализация в едно работно пространство

Когато работата по персонализацията е фрагментирана, екипите губят часове в опити да намерят информация или да потвърдят отново подробности.

Структурираното работно пространство за участниците може да включва:

• База данни с профили, която проследява интереси, цели, предпочитания и поведение • Персонализирани полета, които отразяват темите на вашето събитие или нуждите от сегментиране • Списъци за дейности преди, по време и след събитието • Папки за съдържание, кампании и ресурси за сесии

Организирайте без усилие всеки файл с ClickUp Project Hierarchy, като си осигурите лесен достъп, когато имате нужда от него.

ClickUp предоставя на екипите единен източник на информация, гарантирайки, че всички работят на една и съща основа. Вместо да превключвате между електронни таблици, Slack нишки и експортирани регистрации, той позволява на целия екип да види пълния план за персонализация на едно място. Това намалява дублирането на работата и намалява грешките, причинени от остаряла или несъответстваща информация.

Предимствата: по-малко недоразумения, по-бързо планиране и по-последователно преживяване за участниците.

Създайте канали за съдържание, които да отговарят на персонализираните съобщения

Персонализацията създава ефект на домино върху екипите, отговарящи за съдържанието.

За обща програма може да е необходим само един набор от имейли, но за персонализирана програма може да са необходими десетки варианти. Без структуриран работен процес забавянията в съдържанието забавят цялата стратегия за персонализация.

Наличието на канал за съдържание помага на екипите да произвеждат този обем без изчерпване. Инструменти като ClickUp Tasks могат да се включат тук, за да гарантират, че:

• Всеки ресурс има ясен статус, като чернова, преглед, одобрен или планиран • Авторите, дизайнерите и рецензентите работят съвместно по една и съща задача • Информацията за лекторите, бележките от проучвания и резюметата остават прикрепени към съдържанието • Зависимостите предотвратяват напредъка, преди нещата да са готови

По този начин, ако даден сегмент се нуждае от собствена сесия или ново съобщение за конкретна група по интереси, системата обработва заявката безпроблемно.

Предимството: Екипите, отговарящи за съдържанието, остават организирани, а персонализацията никога не се забавя поради пречки.

Автоматизирайте сегментирането на участниците, за да не се налага екипите да сортират ръчно

Ръчната сегментация е една от основните причини за разрастването на работата. Някой експортира списък, филтрира го, изпраща го на маркетинговия отдел, редактира го отново, качва го в друг инструмент и след това се опитва да поддържа всичко актуализирано, когато постъпват нови регистрации.

Сегментирането може да се извършва във фонов режим чрез автоматизации в ClickUp и AI агенти:

Когато участник избере тема или цел, ClickUp Agent може автоматично да ги маркира.

Когато някой прояви интерес към няколко сесии, агентът може да го присвои към даден сегмент.

Когато постъпват нови регистрации, функции като AI Assign и AI Prioritize могат да ги насочат към правилните списъци.

Това означава, че екипите вече не трябва да прекарват часове в сортиране на имена или коригиране на несъответстващи списъци. Вместо това, те могат да създават работни процеси, в които сегментацията се актуализира сама и автоматично задейства подходящите задачи или съдържание.

Предимствата: По-бърза персонализация, по-малко грешки и повече време за значима работа.

Използвайте ClickUp AI, за да ускорите персонализираните работни процеси с бързи прозрения и съобразена помощ

Работните процеси по персонализиране включват много подвижни части. Поканите, напомнянията, последващите действия, подканите за сесии и обобщенията след събитието изискват множество версии, съобразени с различни аудитории.

ClickUp AI помага на екипите да изготвят бързо тези елементи:

• Резюмета за участниците въз основа на интереси или поведение • Кратко описание на най-важните моменти от сесиите • Чернови на имейли за всеки сегмент • Последващи съобщения, съобразени с действията на участника по време на събитието

Колкото повече сегменти поддържате, толкова повече време спестявате. Вижте го в действие!

Предимството: По-бързо създаване на съдържание без загуба на качество.

Проследявайте ефективността на персонализацията в реално време с персонализирани табла

След като персонализацията започне да се прилага, екипите трябва да знаят какво работи и какво се нуждае от корекции. Вашите екипи се нуждаят от ясна представа за:

• Кои сегменти са най-ангажиращи • Кои съдържателни ресурси се използват • Кои препоръки за сесии привличат кликове • Къде участниците се отказват • Кои теми набират популярност

ClickUp Dashboards ви помага да улавяте тези прозрения по-бързо и дава възможност на екипите да реагират бързо. Ако един сегмент игнорира събитията за мрежово взаимодействие, организаторите могат да коригират съобщенията. Или ако нещо друго е в тенденция, екипите могат да насочат вниманието към свързани сесии.

Получавайте незабавни AI обобщения и актуализации с ClickUp Dashboards

Предимството: Персонализацията става все по-умна с всеки изминал ден, защото екипите могат да действат въз основа на данни в реално време, вместо да чакат анкетите след събитието.

Започнете с готови шаблони на ClickUp, създадени за екипи, организиращи събития

Създаването на рамка за персонализация от нулата е трудна задача. Ето набор от инструменти, с които ще ускорите работните си процеси:

Шаблон за маркетинг на събития в ClickUp

Планирайте промоциите на събитията си от един организиран център с шаблона за маркетинг на събития на ClickUp. Начертайте социални публикации, имейл кампании, ресурси за лектори и крайни срокове, а след това проследявайте напредъка, докато екипът ви създава, преглежда и пуска всяка част от съдържанието.

Шаблон за проследяване на кампании в ClickUp

Получете безплатен шаблон Съгласувайте вашите с унифицирани данни за кампаниите чрез шаблона за проследяване и анализ на кампании на ClickUp.

Вижте всичките си кампании на един поглед чрез шаблона за проследяване на кампании на ClickUp. Сравнявайте резултатите, следете темпото в различните канали и синхронизирайте собствениците, крайните срокове и резултатите, без да се налага да боравите с множество таблици.

Шаблон за маркетингов план за събития на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте без усилие всяко маркетингово събитие с шаблона за маркетингов план за събития на ClickUp.

Изградете цялостна маркетингова стратегия за събитието за минути с шаблона за маркетингов план за събития на ClickUp. Задайте цели, определете аудитории, очертайте ключови послания и структурирайте промоционалния си график, така че целият ви екип да работи по една и съща стратегия.

Предизвикателства и етика в персонализацията на събития с изкуствен интелект

Предизвикателство Как изглежда това в реални събития Етични съображения Как екипите, организиращи събития, могат да се справят с това Събиране на подходящи данни за участниците Екипите събират прекалено много или прекалено малко данни, или информацията е разпръсната в различни инструменти за регистрация, приложения и електронни таблици. Участниците трябва да знаят какви данни се събират и защо Комуникирайте ясно използването на данните, събирайте само необходимото и го съхранявайте в една сигурна система. Защита на личните данни на участниците Проследяването на местоположението, данните за поведението или предпочитанията за контакти се събират без достатъчна прозрачност. Участниците трябва да имат контрол над видимостта на данните и избора на опции за участие. Предлагайте ясни опции за участие, позволявайте на участниците да управляват видимостта си и избягвайте скритото събиране на данни. Пристрастност в препоръките Определени групи получават по-изявени предложения за сесии или контакти за мрежово взаимодействие въз основа на непълни модели. AI системите не трябва да насочват хората по несправедлив начин или да ограничават техните възможности. Прегледайте дефинициите на сегментите, тествайте резултатите в различни профили и поддържайте човешкото участие в надзора. Прекомерно насочване и умора на участниците Участниците получават прекалено много известия или прекалено конкретни предложения, които се възприемат като натрапчиви. Участниците не трябва да се чувстват наблюдавани или под натиск. Ограничете известията, дайте приоритет на релевантността и позволете на участниците да настройват персонализацията. Погрешно тълкуване на сигналите за поведение Участник кликва случайно върху дадена тема, регистрира се в сесия за удобство или напуска по-рано поради конфликт в графика. Участниците не трябва да бъдат ограничавани от неточни профили. Комбинирайте сигнали за поведение с декларирани интереси и позволете на участниците да актуализират предпочитанията си по всяко време. Балансиране на нуждите на спонсорите с комфорта на участниците Препоръките на изложителите изглеждат прекалено търговски или насочват участниците към разговори за продажби, които те не са искали. Участниците трябва да имат контрол над взаимодействията със спонсорите Ясно обозначете спонсорираните предложения и избягвайте насилствените взаимодействия. Осигуряване на прозрачност при персонализацията Участниците не знаят защо получават определени препоръки. Хората имат право да разберат как работи персонализацията. Предоставяйте прости обяснения като „Предложено, защото проявихте интерес към...“. Поддържане на достъпност и справедливост Персонализацията е в полза на участниците, които предпочитат цифровите технологии, докато другите пропускат препоръките. AI трябва да подобрява достъпа, а не да увеличава разликите Предлагайте печатни резюмета, помощни бюра на място и алтернативни начини за получаване на препоръки. Избягване на зависимостта от автоматизирани решения Екипите разчитат изцяло на алгоритми за сегментиране, промотиране на съдържание или съпоставяне. Хората трябва да останат отговорни за критичните решения Дръжте хората в течение, особено VIP-гостите, разнообразните групи или при чувствителни теми. Отговорно боравене с данните след събитието Екипите съхраняват данни за поведението на участниците дълго след събитието, без да имат ясни правила за съхранение. Участниците трябва да имат контрол върху срока на съхранение на данните Задайте срокове за съхранение, анонимизирайте стари данни и позволете на участниците да поискат изтриване.

Персонализирайте събитията си с ClickUp AI

Персонализираните събития вече не са приятна изненада. Участниците очакват преживявания, които са свързани с техните цели, лесни за навигация и заслужаващи времето, което инвестират. AI дава на екипите, организиращи събития, възможността да предоставят това в голям мащаб, но само когато работата зад кулисите е организирана, последователна и свързана.

Тук ClickUp прави значителна разлика. Персонализацията зависи от чисти данни, бързо създаване на съдържание, координирани екипи и способност за адаптиране към промените в поведението на участниците. ClickUp обединява всичко това на едно място. Екипите могат да създават бази данни с профили, да планират сегментирани кампании, да управляват потоци от съдържание, да автоматизират повтарящи се задачи и да наблюдават ефективността в реално време. Всичко се намира в една система, което означава по-малко пропуски, по-малко грешки и по-гладко и по-целенасочено преживяване за участниците.

Резултатът е събитие, което се възприема като добре обмислено, а не като транзакционно. Участниците откриват съдържание, което отговаря на техните интереси. Изложителите водят по-добри разговори. Организаторите получават по-ясни прозрения. И цялото преживяване протича с по-малко ръчен труд.

✅ Опитайте ClickUp и усетете разликата още днес!

Често задавани въпроси

Събирайте само информацията, която ви помага да персонализирате преживяването на участниците. Обикновено това включва интереси, длъжност, предпочитания за сесии, нужди от достъпност и сигнали за поведение, като прегледани теми или запазени сесии. Избягвайте да събирате ненужни подробности и обяснете ясно как ще бъдат използвани данните.

Да. Когато участниците получават съдържание и препоръки, които съответстват на техните цели, те посещават повече сесии, ангажират се по-активно и изразяват по-голяма удовлетвореност. Изложителите също имат полза, защото препоръките им помагат да се свържат с участници, които са искрено заинтересовани от техните решения.

Комбинирайте самоопределените интереси с сигнали за поведение, прегледайте препоръките за различните групи участници и включвайте хората в ключовите решения. Екипите трябва редовно да тестват предложенията, за да се уверят, че не дават несправедливо предимство на определени роли, индустрии или демографски групи.

Абсолютно. По-малките събития често отбелязват дори по-големи подобрения, защото участниците получават насоки, които им помагат да извлекат максимална полза от ограничените сесии или по-кратките графици. Прости тактики като персонализирани програми или сегментирани имейли могат да имат значително въздействие без сложни системи.

Актуализирайте препоръките при промяна в поведението на участниците. Това може да стане след регистрация за сесия, добавяне на елемент в отметките или дейност в приложението за събитието. Актуализациите в реално време помагат на участниците да откриват сесии и преживявания, които отговарят на променящите се интереси през цялото събитие.