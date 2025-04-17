9-те най-добри AI инструмента за по-гладко управление на събития през 2025 г.

Планирате ли най-голямото събитие на годината за вашия бизнес? От планирането на публикациите в социалните медии до продажбата на билети и избора на място, вие сте заети с опитите си да създадете невероятно преживяване за участниците.

Но планирането на събития има много подвижни части, а вие сте само човек. Защо да не оставите изкуственият интелект (AI) да свърши част от тежките задачи вместо вас?

Дори най-опитните организатори на събития се възползват от автоматизацията. Независимо дали става въпрос за регистрация и записване за събития, изпращане на съобщения на вашата платформа за управление на събития или управление на графиците на събития, има AI инструмент, който ще ви спести време.

В този наръчник ще ви покажем как да изберете най-добрия AI инструмент за планиране, организиране и анализ на въздействието на управлението на събития и ще ви запознаем с девет от нашите любими инструменти. ?️

Планирането на международна конференция е много по-различно от планирането на голяма B2B бизнес среща за вашия екип по продажбите. Събитията имат свои нюанси, така че ако търсите AI инструмент за управление на събития, потърсете полезни функции като:

Автоматизация на работния процес: Искате инструмент за управление на събития, който Искате инструмент за управление на събития, който да опрости процеса на планиране колкото е възможно. Потърсете AI технология, която използва алгоритми за машинно обучение, за да оптимизира избора на място, графиците на събитията или настройките на платформата за виртуални събития. Управление на участниците: Позволете на AI да поеме регистрацията и настаняването на участниците. Ако изберете подходящия AI инструмент, той може дори да организира срещи за създаване на контакти по време на събитието. Помощ в маркетинга: Имате нужда от помощ при написването на публикации в социалните медии или измислянето на перфектния промоционален имейл? AI за управление на събития ви подкрепя. Имате нужда от помощ при написването на публикации в социалните медии или измислянето на перфектния промоционален имейл? AI за управление на събития ви подкрепя. Той се занимава с всички видове маркетингови дейности , от създаване на текстове до графики и видеоклипове. Анализ на данни: Повишете нивото на бъдещите си събития. AI извлича данни от вашия инструмент за управление на събития и бързо идентифицира интересни тенденции в ангажираността на участниците, последващите действия и др. Ако очите ви започват да се кръстосват, когато се опитате да разгледате демографските данни, най-добрите Повишете нивото на бъдещите си събития. AI извлича данни от вашия инструмент за управление на събития и бързо идентифицира интересни тенденции в ангажираността на участниците, последващите действия и др. Ако очите ви започват да се кръстосват, когато се опитате да разгледате демографските данни, най-добрите AI инструменти откриват ценна информация само за няколко минути.

Организаторите на събития са свикнали да се занимават с избор на меню, резервиране на гост-лектори и договаряне на договори за местата за провеждане. Но защо да правите повече работа, отколкото е необходимо?

Професионалистите в областта на събитията вече имат вълнуващата възможност да включат изкуствен интелект в работата си. Тези инструменти са проектирани да автоматизират работните процеси, да събират ценна информация и да облекчат логистиката на събитията. Резултатът? По-успешни събития, по-добри данни за събитията и много спестено време.

Ако сте готови да намерите свой собствен AI помощник, сте на правилното място. Разгледайте и опитайте нашите девет любими AI инструмента за управление на събития за 2024 г.

Започнете да използвате ClickUp за събития ClickUp AI позволява на екипите по продажбите да бъдат по-уверени в комуникациите си, като проверяват, съкращават или изготвят чернови на имейли.

Искате приложение за планиране на събития, което да прави всичко? ClickUp е най-известно като платформа за управление на проекти, но нашият AI инструмент определено е нещо, за което си заслужава да се пише. ?

С стотици подкрепени от изследвания подсказки, ClickUp AI е единственият AI-базиран асистент, пригоден за вашата роля като организатор на събития. Независимо дали се нуждаете от помощ при намирането на доставчици, място, лектори или теми за сесии, ClickUp AI е достатъчно мощен, за да се справи дори с най-трудните задачи за успешен процес на планиране на събития. Можете да използвате ClickUp AI и за:

Създавайте задачи за управление на събития в ClickUp

Напишете планове за събития и използвайте шаблони за планиране на събития

Брайнсторминг на нестандартни идеи за корпоративни събития, които участниците в събитието ви ще обичат

Създавайте съдържание за събития

Тъй като ClickUp AI се интегрира с проектите и задачите на ClickUp, никога не е било по-лесно да проследявате всички задачи, свързани с вашето събитие, на едно място. Дръжте екипа си отговорен и следете напредъка си в персонализирания табло на ClickUp.

Освен това, ClickUp разполага със стотици шаблони, създадени да свършат цялата работа за вас, така че почти не се налага да мръднете и пръст. Разгледайте шаблона за управление на събития на ClickUp, за да регистрирате задачи и крайни срокове, да си сътрудничите с екипа си по планиране и да следите бюджета си.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само за платени планове.

Някои потребители на ClickUp се чувстват смутени, когато се регистрират за първи път, защото има толкова много инструменти, които да изпробват.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. ChatGPT

Чрез ChatGPT

ChatGPT на OpenAI почти счупи интернет, когато дебютира през 2022 г. Това не е най-модерният AI инструмент за организатори на събития, но ако имате нужда от помощ с текстови медии, това е чудесен безплатен инструмент, който да имате под ръка.

ChatGPT е идеален за намиране на идеи и вдъхновение. Споделете информация за целевата си аудитория, за какво се отнася събитието и какви резултати искате да постигнете. Няма да бъде перфектно от първия път, но с малко подсказване AI ще ви даде точно това, от което се нуждаете.

Най-добрите функции на ChatGPT

Използвайте чатбота за мозъчна атака по теми за сесии или идеи за място на провеждане.

Създавайте планове за събития, които привличат повече потенциални участници

Създайте рекламни текстове за събитието, цифрови процеси за регистрация и други елементи за уебсайта на събитието.

Ограничения на ChatGPT

ChatGPT често не работи

ChatGPT не може да създава мултимедийно съдържание или да управлява самия процес на планиране на събития.

Цени на ChatGPT

Безплатни

Плюс: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 340 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

3. Soundraw

Чрез Soundraw

Докато ChatGPT генерира само текстово съдържание, Soundraw генерира само AI музика. Ако вашите организатори на събития търсят ритмични бийтове за предстояща DJ танцова парти, Soundraw е за вас. ??

Те елиминират главоболията, свързани с лицензирането на музика, като създават напълно уникални парчета специално за вашия бизнес или събитие. Просто добавете няколко текстови входа и AI инструментът за събития ще се погрижи за останалото.

Макар че този инструмент няма да планира цялото ви събитие, той все пак е добър вариант за мениджъри на събития, които се нуждаят от персонализирана музика с ограничен бюджет.

Най-добрите функции на Soundraw

Създайте свои уникални парчета за еднократни събития

Генерирайте неограничено количество музика въз основа на настроение, жанр и продължителност.

Персонализирайте песни с музикалния миксер Soundraw

Ограничения на Soundraw

Soundraw не предлага инструменти за планиране на събития или логистика.

Soundraw предлага ограничен избор от настроения и жанрове.

Цени на Soundraw

Безплатни

Създател: 16,99 $/месец, фактурира се ежегодно

Artist: 29,99 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Soundraw

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Jasper

Чрез Jasper

Jasper е специализиран в AI съдържание за брандове. Подобно на ChatGPT, той работи предимно с текстово съдържание, но разполага с маркетингови функции, с които да разпространите информация за вашето събитие. Използвайте AI на Jasper, за да пишете блогове, да създавате календар със съдържание, да планирате кампании в социалните медии, да оптимизирате съдържанието за SEO и да провеждате интегрирани маркетингови кампании.

Ако обаче се нуждаете от изображения, Jasper има решение и за това. AI генераторът на изкуство на Jasper създава изображения с висока резолюция, без авторски права, за събития. Разбира се, може да се наложи да дадете някои указания, за да получите точно това, от което се нуждаете, но все пак е по-бързо, отколкото да преглеждате сайтове със стокови снимки.

Най-добрите функции на Jasper

Въведете тона на гласа си и Jasper ще направи всичко възможно, за да съответства на личността на вашата марка.

Създавайте AI изкуство само с няколко текстови команди

Използвайте над 50 шаблона на Jasper за създаване на текстове.

Ограничения на Jasper

AI генераторът на изкуство на Jasper не винаги създава качествени изображения.

Някои потребители казват, че технологията за съпоставяне на тона на Jasper не винаги работи добре.

Цени на Jasper

Създател: 39 $/месец за един потребител

Екипи: 99 $/месец за трима потребители

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 отзива)

5. Lumen5

Чрез Lumen5

Lumen5 е интуитивна платформа за видео с функция „плъзгане и пускане”. Тя е много подобна на решения като PowerPoint, така че ако можете да направите презентация с слайдове, можете да създадете видео в Lumen5. ?️

Lumen5 е предимно платформа за самостоятелно създаване на видеоклипове, но разполага и с AI инструмент за организатори на събития. AI функцията му автоматично преобразува блогове във видеоклипове, което значително намалява времето, което ще прекарате в промотиране на най-важните моменти от събитието в социалните медии.

Най-добрите функции на Lumen5

Преобразувайте писмен текст във видеоклипове

Разгледайте стотиците шаблони на Lumen5.

Достъп до лицензирани изображения и видеоклипове от Unsplash и Shutterstock

Ограничения на Lumen5

Някои потребители казват, че шаблоните са ограничени.

Други потребители казват, че аудио функциите, като озвучаването, се нуждаят от доработване.

Цени на Lumen5

Основен: 19 $/месец, фактурира се ежегодно

Стартово ниво: 59 $/месец, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 149 $/месец, фактурира се ежегодно

Персонализирано: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lumen5

G2: 4,5/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

6. Marketing CoPilot

Чрез Marketing CoPilot

Търсите инструмент за маркетинг на събития? Marketing CoPilot е точно за вас. Този маркетингов календар и инструмент за продажбена фуния подпомага промотирането на събития, така че ако искате да увеличите посещаемостта на събитията си, това може да е инструментът за вас.

AI инструментът на Marketing CoPilot е базиран на ChatGPT, но добавя слой от знания, фокусирани върху маркетинга, към отговорите, за да ви предостави по-релевантна информация. Този инструмент е предназначен за B2B, така че ако планирате голяма конференция, насочена към бизнес лидери, Marketing CoPilot ще се погрижи за създаването на фуния, промотирането и обработката на данните за участниците.

Най-добрите функции на Marketing CoPilot

Създавайте AI съдържание с AI инструмента на Marketing CoPilot, базиран на ChatGPT.

Създайте уникална стратегия за съдържание и генерирайте копие с помощта на софтуера за управление на събития с изкуствен интелект.

Marketing CoPilot работи добре с решенията на Microsoft, така че ако сте компания, която използва Microsoft, това е идеалният избор.

Ограничения на Marketing CoPilot

Marketing CoPilot няма много отзиви

Този AI инструмент се фокусира повече върху фуниите, приходите и маркетинга, отколкото върху самото планиране на събития.

Цени на Marketing CoPilot

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Marketing CoPilot

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

7. Murf

Чрез Murf

Искате да придружите участниците през конференцията с професионално звучащ диктор? Няма нужда да наемате актьор за озвучаване: използвайте Murf, за да генерирате AI озвучаване. ?

Този AI инструмент за управление на събития създава озвучаване със студийно качество, което звучи точно като гласовете на реални хора. Използвайте Murf за обяви за конференции, видеоклипове и презентации на следващото си събитие. Можете да настройвате Murf както пожелаете, така че това е сбъдната мечта за всеки бизнес, който се нуждае от създаване на персонализирано озвучаване за минути.

Най-добрите функции на Murf

Създавайте уникални, професионални озвучавания с технологията за преобразуване на текст в реч Murf.

Използвайте клониране на глас, за да имитирате съществуващ аудиозапис.

Добавете озвучаване към видеоклипове и Google Slides

Ограничения на Murf

Някои потребители казват, че гласовете на Murf понякога звучат роботизирано.

Филтрите за глас не са толкова усъвършенствани, колкото някои потребители биха искали.

Цени на Murf

Безплатни

Основен: 19 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Pro: 26 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: 75 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Murf

G2: 4. 6/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (4 отзива)

8. Taskade

Чрез Taskade

Taskade се представя като всеобхватен AI инструмент. Той не е специфичен за планиране на събития, но петте му AI инструмента обединяват работата ви, за да спестят време.

Ако искате да изпитате нещо подобно на ChatGPT, чатете с AI на Taskade, за да генерирате съдържание, пригодено за обичайните задачи по планиране на събития. AI се интегрира и с други функции на Taskade, помагайки ви да свършите повече работа за по-малко време.

Най-добрите функции на Taskade

Изберете от над 700 вградени автоматизирани задачи.

Визуализирайте бележки с синхронизация в реално време

Създавайте AI мисловни карти и работни процеси за секунди

Ограничения на Taskade

Taskade не е приложение за събития, така че му липсват някои функции, специфични за планирането на събития.

Цени на Taskade

Про: 19 $/месец за до 10 потребители, фактурира се ежегодно

Бизнес: 49 $/месец за до 25 потребители, фактурира се ежегодно

Ultimate: 99 $/месец за до 50 потребители, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Taskade

G2: 4,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

9. Namelix

Чрез Namelix

Namelix не е чисто AI инструмент за управление на събития, но все пак ускорява определени аспекти от планирането на събития. Това е безплатен инструмент за генериране на имена на фирми, който създава кратки, но запомнящи се имена и фрази. ✨

Ако търсите умни имена или слогани за събития, Namelix е инструментът за вас. Неговият алгоритъм за машинно обучение е способен да се учи, докато го използвате, така че колкото повече го използвате, толкова по-подходящи варианти ви предлага.

Най-добрите функции на Namelix

Създавайте запомнящи се имена или слогани за събития

Филтрирайте резултатите по ключова дума, дължина и др.

Използвайте Namelix по-често, за да обучите платформата.

Ограничения на Namelix

Namelix няма специфични функции за планиране на събития.

Няма много отзиви за него.

Цени на Namelix

Безплатни

Оценки и рецензии за Namelix

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Комбинирайте технологията за събития с управлението на проекти и още много други

Управлението на събития е деликатен логистичен процес. За щастие, има много AI инструменти за управление на събития, създадени да ви улеснят живота и да ви помогнат да планирате по-добри събития.

Макар да харесваме AI инструментите в този списък, повечето от тях все пак изискват да разполагате с още няколко други инструмента, за да организирате едно събитие.

Ако сте уморени от превключването между различни платформи (и ние не ви виним), изберете ClickUp. ClickUp обединява вашия AI инструмент, задачи, шаблони, автоматизации, бели дъски и екипно сътрудничество в една платформа.

Но не се доверявайте само на думите ни. Опитайте ClickUp още днес – безплатно завинаги.