📢 Отказ от отговорност: Въпреки че тук говорим за мениджъри по растеж, този наръчник е предназначен за всеки, който някога е имал затруднения с планирането, проследяването или съгласуването на съдържанието в различни канали. Ако сте изпитвали трудности при опит да подредите всичко, това е за вас!

Като мениджър по растеж, вие винаги сте заети да играете ролята на човешки рутер за вашата компания.

Свързвате се с продуктовия отдел, за да определите датите за пускане на пазара, информирате маркетинговия отдел за следващата голяма кампания и проверявате най-новите данни в Analytics. Това никога не свършва. 😩

Това е трудна задача, достатъчно трудна, когато управлявате съдържание за един или два канала. Но в момента, в който добавите още, вашата роля внезапно се променя от стимулиране на растежа към поддържане на хаоса.

Но какво ще стане, ако можете да се отървете от по-голямата част от тази лудост? Какво ще стане, ако всеки екип (включително вашият) може да види точно какво се публикува, кога и къде, и то на едно място?

Въведете: многоканален календар за съдържание.

Нека видим как мениджърите по растеж могат да управляват многоканални календари за съдържание.

Често срещани предизвикателства при управлението на многоканално съдържание

Създаването на отделен календар за всеки канал не само отнема много време, но и е изключително неефективно. Ето защо тази настройка често се проваля:

❌ Липса на централизирана видимост

Когато съдържанието е разпръснато в таблици, документи, споделени папки и специфични за екипа инструменти, всичко е разпръснато и никой не разполага с пълната картина. Докато се опитате да съберете цялостния контекст, възможността да окажете влияние вече е изчезнала.

46% от специалистите, работещи с информация, разчитат на комбинация от чат, бележки, инструменти за управление на проекти и документация на екипа, само за да следят работата си. За тях работата е разпръсната по несвързани платформи, което затруднява поддържането на организация.

❌ Припокриващи се крайни срокове и конфликти в съдържанието

Когато всеки екип управлява свой собствен календар за социални медии, имейли или платени кампании, приоритетите започват да се разминават. Поддържането на последователен график за публикуване се превръща в предизвикателство само по себе си.

Това, което за един екип изглежда спешно, често се сблъсква с графика на друг. Преди да се усетите, всички се борят за едни и същи ресурси – дизайнери, писатели или юридически рецензенти.

Тази липса на координация води до повторения или дори конфликти в темите на съдържанието и съобщенията в различни канали.

Дълго преди да имаме календарни приложения, които да ни напомнят за важни дати, хората в Шотландия са имали своя собствена система. Тя е създадена преди 10 000 години, което я прави най-старият календар. Те изкопали дванадесет ями в земята, по една за всеки лунен месец, и вероятно поставили в тях дървени колове. Тези ями били перфектно подравнени с югоизточния хоризонт, което помагало на ловците-събирачи да следят сезоните, като наблюдавали фазите на луната.

❌ Трудности при проследяването на ефективността в различните канали

Да предположим, че провеждате кампания в три канала: имейл, канал в социалните медии и вашия блог. За да проследите тяхната ефективност, трябва да посетите три различни платформи: инструмента за автоматизация на имейли, социалния планировчик и центъра за анализи на блога.

Без единна визия ще се наложи да събирате данни от три различни табла, за да получите по-задълбочени анализи.

Според доклада „Състоянието на многоканалния маркетинг" само 16% от маркетинговите екипи заявяват, че техните технологии могат да измерват точно ефективността във всички канали. Огромните 52% признават, че могат да измерват само част от усилията си, а останалите 32% имат много малка или никаква видимост.

❌ Неефективно сътрудничество между екипите

Какво се случва, когато всеки екип следва отделен календар?

Сътрудничеството започва да се разпада. Защото губите представа за това, върху какво работят другите екипи, защо се взимат определени решения и как тяхната работа се вписва в по-голямата маркетингова стратегия за растеж, ориентирана към продукта.

Възможно е да прекарвате повече време в подканяне на вашия екип или други екипи за актуализации, обратна връзка и одобрения, отколкото в действителното изпълнение на работата.

В разпределен или отдалечен екип, където не можете просто да се приближите до член на екипа си за една бърза актуализация, това води до бавен напредък и каскада от неудовлетвореност.

❗️Постоянното превключване между раздели за проучване, сътрудничество и управление на проекти ви забавя? Имаме решение. 👇🏼

Как ефективно да управлявате многоканални календари за съдържание

Независимо дали използвате Google Sheets или инструмент за управление на проекти, за да управлявате многоканалния календар за съдържание, някои основни принципи остават същите.

Място, където да изброите всички канали, които използвате за всяка кампания, състоянието на съдържанието, заинтересованите страни и крайните срокове за всеки елемент от съдържанието.

С оглед на това, нека да започнем с изготвянето на многоканален календар за съдържание.

Стъпка 1: Проверете текущите си работни процеси за съдържание

Преди да поправите нещо, прегледайте всичките си съществуващи работни процеси за съдържание, за да разберете как съдържанието преминава от идея до разпространение във всеки канал.

Ето какво трябва да направите:

Начертайте потоците на съдържанието: Направете преглед на всички стъпки, независимо колко малки са те, през които преминава дадено съдържание във всеки канал. Процесът на създаване на съдържание, процесът на разпространение – запишете всичко, за да получите ясна представа за работните потоци на съдържанието си.

Анализирайте как се разпространява информацията между екипите: Проследете как се споделят актуализации, брифинги и обратна връзка между вашите екипи в момента. Говорете с членовете на екипа си, за да разкриете тези модели.

Избройте всички важни инструменти: Подгответе подробен списък с всички инструменти, необходими за поддържането на различните канали за съдържание. Те могат да включват за мозъчна атака и създаване на съдържание, платформи за автоматизация на маркетинга, Подгответе подробен списък с всички инструменти, необходими за поддържането на различните канали за съдържание. Те могат да включват инструменти платформи за социални медии и др.

Прегледайте кой какво прави: Определете кой е отговорен за всяка задача и дали има припокривания или пропуски в отговорностите. Определете кой ще отговаря за напредъка на всеки етап в работния процес по създаване на съдържание.

Оценете сроковете и закъсненията: Съберете данни за времето, прекарано на всеки етап, и разпределението на натоварването в Съберете данни за времето, прекарано на всеки етап, и разпределението на натоварването в екипа за растеж , за да видите къде и защо нещата се забавят.

Одитът изисква много ръчна работа, като четене на документация, преглед на минали планове за управление на съдържанието, събиране на обратна връзка и др.

Използвайте ClickUp Brain, нашия вграден AI асистент, за да ускорите фазата на събиране на информация.

За начало, ако настоящият ви процес е в Google Doc (или Word), въведете този текст в ClickUp Brain и го помолете да генерира чист, последователен списък с точки на текущите стъпки в работния процес.

Превърнете документацията за работния процес на съдържанието си в ясни стъпки с ClickUp Brain.

ClickUp Brain може дори да прочете всички ваши SOP и да маркира повтарящи се или ненужни стъпки.

В бъдеще AI асистентът превръща тези стъпки в задачи, които можете директно да възложите на членовете на екипа си.

Ето и няколко примера за съдържание, генерирано от изкуствен интелект, които можете да използвате за вдъхновение, докато планирате как всеки тип съдържание преминава през екипа ви.

Извършихте одит, но къде да съхраните всичките си констатации? Можете да организирате всичко подредено в страници и подстраници, като създавате подробни раздели за списъци, карти на процесите, бележки и резюмета на интервюта. Богатите елементи за форматиране, като стилове на заглавията, шрифтове и цветни банери, правят съдържанието на вашия одит по-функционално и лесно за възприемане.

Стъпка 2: Създайте централизиран календар за съдържание

Централизирайте всичко в един споделен календар. Това дава на вашия маркетинг екип пълна видимост върху предстоящите кампании и съдържание.

Календарите с функция „плъзгане и пускане” са полезни в този случай, защото ви позволяват бързо да променяте планираното съдържание, ако е необходимо. Това често се случва с подробните календари, като например календарите за маркетинг в социалните медии.

Все пак се нуждаете от пространство за адаптиране, независимо от типа съдържание, което произвеждате.

Спредовските таблици предлагат ограничена функционалност, тъй като не можете просто да промените графика и да запазите всичко останало непроменено.

Бихте искали да разгледате календар за съдържание, който се адаптира към вашите приоритети. Той трябва да улеснява преместването на полета и задачи при промяна на приоритетите на кампанията.

С календара на ClickUp, базиран на изкуствен интелект, можете да планирате всички дейности на едно място. Променяйте датите в движение, без да нарушавате зависимостите. Заделете време за подготовка. Персонализирайте изгледите, за да филтрирате по кампания, канал или собственик.

Това видео ви показва суперсили на календара на ClickUp.

Календарът на ClickUp не служи само за преглед на задачите; можете също да ги променяте или актуализирате директно от календара.

Синхронизирайте външни календари за вашите срещи, крайни срокове и съдържание, за да ги имате на едно място.

При многоканалното разпространение, в което участват много хора, функцията „Multiple Assignees“ (Множество изпълнители) на ClickUp гарантира, че всички участници в създаването на едно и също съдържание са синхронизирани.

Писатели, дизайнери, редактори и собственици на канали могат да бъдат назначени на една и съща задача. Те виждат едни и същи крайни срокове, проследяват едни и същи актуализации и си сътрудничат от едно място, без да поддържат отделни списъци.

🛠️ Набор от инструменти: Започнете целия процес с шаблона за календарно планиране на ClickUp. Той е създаден, за да ви помогне да управлявате съдържанието за различни канали до неговото завършване. Получете безплатен шаблон Шаблонът за календар за съдържание на ClickUp позволява на екипите да организират, да си сътрудничат и да следят всеки краен срок за съдържание в едно споделено пространство. Този шаблон предлага ключови предимства като: Шест персонализирани изгледа: включва месечен планиращ календар, табло за напредъка, инструмент за проследяване на бюджета и др.

Вградени статуси на задачите: бързо проследяване на напредъка с статуси като „Блокирана“, „Отменена“, „Изпълнена“, „В процес“ и „В очакване“.

Управление на проекти: Функции като предупреждения за зависимости, проследяване на времето и известия по имейл ви помагат да сте в крак с работата си.

Потребителски полета: Съхранявайте специфични за канала подробности като важни събития, действителни разходи, място, оценка и друга ключова информация. Шаблонът за календарно планиране централизира цялото ви времево чувствително съдържание в едно интуитивно работно пространство, елиминирайки объркването относно крайните срокове и улеснявайки сътрудничеството в екипа.

Стъпка 3: Разпределете ясно ролите и крайните срокове

Назначете по един човек за всяка кампания. Макар че няколко членове на екипа могат да дават предложения, само един човек дава окончателното одобрение.

Следвайте подхода на обратното инженерство, когато определяте крайни срокове. Започнете с крайната дата на публикуване и работете назад. Отчетете времето за всеки етап: брифинг, създаване, преглед, ревизии и планиране. Добавете малко време за буфер между етапите, за да компенсирате неочаквани забавяния.

Друга добра практика е да се проучи колко работа има всеки член на екипа, за да се предотврати преумората. Един от начините да се направи това е да се помоли членът на екипа да сподели своята работна натовареност.

Въпреки това, има по-добър начин да направите това.

Функцията „Workload View“ на ClickUp ви позволява да визуализирате колко работа има всеки човек въз основа на оценки на задачите, приоритети и капацитет.

Вижте точното разпределение на натоварването в екипа си, без да се налага да искате ръчни актуализации. Когато някой е претоварен, червени ленти сигнализират за проблеми с капацитета, което ви помага да преразпределите задачите, преди да се стигне до преумора.

Когато става въпрос за разпределяне и управление на работата, ClickUp Tasks е вашият избор. Можете да:

Добавете един или няколко изпълнители в зависимост от вашите изисквания.

Използвайте начални и крайни дати, за да разпределите ясно времето за всеки етап.

Добавете начални дати към задачите в ClickUp, преди да разпределите работата

Разделете по-големите задачи на по-малки, управляеми подзадачи.

Задайте зависимости, така че следващата стъпка да не може да започне, докато предишната не бъде маркирана като завършена.

Използвайте персонализирани статуси като „В процес“, „Преглед“, „Окончателно одобрение“ или „Планирано“, за да покажете точно в какъв етап се намира дадена задача.

Можете също да използвате функции като AI Assign и AI Prioritize, за да автоматизирате напълно този процес. Вижте как:

Стъпка 4: Автоматизирайте известията и напомнянията

Лесно е да пропуснете крайни срокове, когато управлявате няколко канала. Още по-лошо е, че ръчното съобщаване на актуализации отнема много време.

Възможно е промените в календара за съдържание в социалните медии да не достигнат до правилните собственици, което да доведе до остаряло творческо съдържание, несъответстващи надписи или публикации, публикувани в неподходящо време.

Това може да се избегне с една проста стъпка в работната ви среда ClickUp. Автоматизирайте уведомленията си с помощта на ClickUp Automations.

Изберете от библиотеката с готови шаблони, използвайте предложената автоматизация или създайте персонализирана автоматизация от нулата. След това конфигурирайте тригера, условието и действието.

Активирайте необходимата автоматизация или персонализирайте правилата чрез изкуствен интелект въз основа на вашите работни процеси.

Нека вземем за пример уведомяването на заинтересованите страни за напредъка на кампанията Автоматизация. Когато статуса на кампанията се промени (Чернова → В процес на преглед → Планирана → Активна), заинтересованите страни получават незабавно уведомление по имейл.

Можете също да планирате повтарящи се напомняния в ClickUp, така че собствениците на задачи да бъдат автоматично напомняни за наближаващите крайни срокове.

Използвайте повтарящи се задачи в ClickUp, за да създавате напомняния, които се повтарят на определени интервали.

Ето някои от най-често срещаните видове автоматизирани известия, които могат да ви помогнат да ускорите процеса на създаване на съдържание: Напомняния за крайни срокове: Изпращат се точно преди или на крайния срок, за да напомнят на собствениците за предстоящи задачи или необходими одобрения.

Актуализации на статуса на задачите: Уведомява, когато дадена задача преминава в нова фаза, например от „В процес на преглед“ към „Одобрена“.

Уведомления за задачи: Съобщения, които незабавно информират потребителите, когато им е възложена нова задача. Актуализации на проекти или етапи: Обобщени известия за значителни промени в календарите за съдържание, фазите на кампаниите или важни събития в работния процес, така че всички да са на една и съща страница.

⭐ Бонус: Позволете на агентите на ClickUp да следят календара ви вместо вас. ClickUp Automations се занимава с рутинните известия, но ClickUp Agents може активно да наблюдава вашия многоканален календар за съдържание и да показва това, което изисква внимание, без да се налага да го търсите. Добавете персонализиран агент, който да сканира работното ви пространство за рискове и пропуски. Той може да маркира съдържание без собственик, кампании, които рискуват да пропуснат датите си за стартиране, или задачи, които са просрочени в ключови канали. Може също да препоръча следващи стъпки въз основа на минала работа, като например назначение на рецензент или създаване на задача за проследяване.

Стъпка 5: Проследявайте ефективността на съдържанието и го коригирайте

Следете ключовите показатели за ефективност (KPI), включително показателите за ангажираност на аудиторията, процента на конверсия, трафика на уебсайта и качеството на потенциалните клиенти.

Това показва колко ефективен е вашият централизиран календар за съдържание.

Настройте календара, работните процеси на екипа и цялата си стратегия за многоканален маркетинг на съдържание, за да останете в синхрон с критериите си за успех.

Тези корекции могат да включват:

Преразпределяне на ресурсите към многоканални кампании, които генерират най-голямо въздействие

Оптимизиране на графиците за публикуване, за да поддържате интереса на аудиторията

Опресняване на по-стари материали (като съдържание в блогове), за да се приведат в съответствие с актуализираните предпочитания на аудиторията или просто за да се поддържа тяхната актуалност.

Усъвършенстване на процеса на преглед и одобрение за множество социални канали

Промяна на стратегията ви за многоканално разпространение

Вместо да преминавате между различни платформи, за да анализирате ефективността на съдържанието си, съберете всички ценни данни в едно работно пространство с помощта на ClickUp Dashboards.

Екипите могат да създават персонализирани табла за наблюдение на ключови показатели, специфични за техния канал или роля, докато вие, като мениджър по растеж, можете да използвате табло „всичко в едно“, за да сравнявате лесно ефективността на съдържанието във всеки канал за ефективен маркетинг на растежа.

А с AI Cards на ClickUp можете да създадете табло за ефективност за минути, вместо да събирате екранни снимки от различни инструменти.

Плъзнете и пуснете AI карти в таблото си в ClickUp, за да видите информация.

Ето някои полезни AI карти за екипите, работещи със съдържание:

AI Brain Card: Задавайте всякакви въпроси, като например „Обобщете най-добре представящото се съдържание през последната седмица в различните канали“ или „Посочете постовете с лоши резултати и възможните причини за това“. Получавате ясна и незабавна информация за вашия отчет или презентация.

Карта с обобщение на съдържанието, създадена с изкуствен интелект (адаптирана за операции със съдържание) : Вижте ангажираността, впечатленията и бележките за ефективността на цялото съдържание, създадено през тази седмица. Идеално за седмични прегледи или сравнения между каналите.

AI Executive Summary Card: Получете обща представа за състоянието на съдържанието – какво е публикувано, какво се представя добре, какво се нуждае от подобрение – без да се налага да ровите в аналитични инструменти или таблици.

Карта за актуализация на AI кампании: Автоматично генерирайте актуализации на кампании въз основа на задачи, крайни срокове, коментари и свързани активи. Чудесно за споделяне на актуализации с основатели, маркетинг мениджъри или заинтересовани страни, които се нуждаят от просто обобщение на най-важната информация.

⭐ Бонус: Улеснете управлението на многоканалното съдържание с ClickUp Brain MAX. Управлението на съдържанието в блогове, социални мрежи, имейли, реклами и актуализации на продукти означава постоянно търсене, пренаписване и проверка. ClickUp Brain MAX опростява операциите със съдържанието от първия ден – без допълнителни инструменти, без сложна настройка: 🔍 Намерете съдържанието си мигновено: Търсете в ClickUp, Google Drive, папки в Canva, OneDrive, SharePoint и други, без да напускате работното си пространство.

🧠 Получавайте отговори, съобразени с контекста: Попитайте: „Какво се представи най-добре миналата седмица?“ или „Кои публикации все още са в процес на преглед?“ и Brain MAX отговаря, използвайки вашите действителни задачи, документи и табла.

🎙️ Управлявайте съдържанието с глас: Използвайте Използвайте Talk to Text , за да създавате чернови, актуализирате задачи, възлагате задачи на дизайнери или писатели или генерирате надписи, без да използвате ръцете си.

🛠️ Елиминирайте разрастването на AI : Заменете несвързаните AI инструменти за писане, планиране и анализи с премиум модели – ChatGPT, Claude и Gemini – вградени директно във вашите работни процеси за съдържание. Заменете несвързаните AI инструменти за писане, планиране и анализи с премиум модели – ChatGPT, Claude и Gemini – вградени директно във вашите работни процеси за съдържание. Независимо дали планирате седмични публикации в социалните мрежи, публикувате блогове, координирате дизайнери или проследявате ефективността на кампаниите, ClickUp Brain MAX се превръща във вашата AI Content Super App – приложение, което наистина разбира вашата работа, защото е част от нея.

Реални примери за успешни многоканални календари за съдържание

Нека разгледаме как различни бизнеси могат ефективно да използват многоканален календар за съдържание:

1. B2B SaaS компания, която пуска нова функция на продукт

Цел: Повишаване на осведомеността и регистрациите за нова функция за анализ, базирана на изкуствен интелект. Фокус върху каналите за съдържание: блог, LinkedIn, имейл, YouTube

Как работи многоканалният календар за съдържание:

Календарът за B2B съдържание използва визуално слоеве (като цветово кодиране или етикети) за всички основни типове съдържание. Например, статиите в блога са сини, бюлетини по имейл са зелени, уебинарите на живо са жълти, а публикациите в LinkedIn са червени.

Всяко съдържание има определен собственик и ясен краен срок, включително резервно време за компенсиране на неочаквани закъснения.

Можете да видите резултатите с един поглед, независимо дали са с краен срок след няколко дни или няколко седмици. Това улеснява и координирането на съобщенията. Например, можете бързо да проверите дали видеото с тийзър за функцията и имейл бюлетинът за пускането на продукта ще бъдат изпратени в един и същи ден, за да се запази последователността.

Различните екипи следят напредъка директно от този централен календар, за да предотвратят припокриване на съдържанието.

2. Марка за електронна търговия, провеждаща сезонна кампания

Цел: Увеличаване на онлайн продажбите по време на натоварения празничен сезон Фокус върху каналите за съдържание: Instagram, TikTok, имейл, уебсайт

Как работи многоканалният календар за съдържание:

Календарът ясно отбелязва важни дати, като стартиране на кампания, флаш продажби, дни с безплатна доставка и промоции от типа „последна възможност“.

Използвайте табло за идеи , за да събирате теми, като всяка тема на кампания е обозначена с цвят, за да проследявате колко често се промотират различните категории продукти.

Всички различни формати на съдържание, от имейли до публикации в социалните медии, се планират в един и същ календар за съдържание.

Членовете на екипа получават автоматични напомняния за своите задачи, което гарантира навременното създаване на съдържание за всеки канал, а ръководителите получават ежедневни или седмични актуализации за напредъка.

Календарът се синхронизира с наличностите на продуктите, за да се предотврати екипът да промотира артикули, които са изчерпани.

3. B2B агенция, управляваща множество бранд акаунти

Цел: Координиране на маркетингови кампании за няколко клиента от различни индустрии Фокус върху каналите за съдържание: блог, Instagram и платени реклами

Как работи многоканалният календар за съдържание:

Всяка марка на клиент има свой собствен календар, но всички те се вписват в един общ маркетингов календар. Това позволява на агенцията да проследява цялата работа с клиенти на едно централизирано място.

Календарът за социални медии ясно показва разпределените ресурси за всички марки, което помага на мениджърите да балансират натоварването на екипа и да предотвратят изчерпването му.

Филтрите позволяват на членовете на екипа да се фокусират върху графика на един клиент или да виждат всички предстоящи кампании едновременно на различни платформи.

Дръжте плана за съдържанието на уебсайта видим в главния календар, което ще позволи на ръководителите на каналите да преглеждат предстоящите промени в сайта, заедно с кампаниите в социалните медии, блога и рекламните кампании.

Знаете ли, че можете да създадете целия си календар за социални медии с ClickUp Brain? Гледайте това видео, за да разберете как.

Управлявайте съдържанието за всеки канал от едно място с ClickUp

Всъщност няма нищо лошо в това да имате отделни календари за съдържание за отделните канали.

Истинският проблем възниква, когато нямате централизиран многоканален календар за съдържание, който да свързва всички канали и да ги съгласува с по-широките ви маркетингови цели.

Мултиканалните календари за съдържание предоставят обща представа за всичко, което се случва във вашите канали, като помагат на екипите да се координират по-добре, да избягват припокриването и да насърчават последователна идентичност на марката.

ClickUp ви помага, като ви предлага централизирано пространство, задвижвано от изкуствен интелект, от което се нуждаете, за да планирате, организирате и управлявате съдържанието във всеки канал. Най-хубавото е, че е изключително лесен за използване, независимо дали създавате първия си календар за съдържание или прехвърляте такъв от друг инструмент.

За да започнете, регистрирайте се безплатно в ClickUp.

Често задавани въпроси (FAQ)

За мениджъра по растеж е от решаващо значение да вижда цялостната картина на маркетинга, за да може да планира ефективно стратегията. С помощта на календарния инструмент можете лесно да координирате многоканалните кампании. Вашият екип може да визуализира натоварването на екипа, да открие препятствия, проблеми с капацитета и да установи силно присъствие в социалните медии с един инструмент или набор от инструменти. И тъй като всичко се намира на едно място, можете да коригирате приоритетите, без да губите инерция.

ClickUp е конвергентно AI работно пространство, което оптимизира планирането на многоканално съдържание, като ви предоставя обединена визия за вашите многоканални маркетингови планове. Можете да възлагате задачи, да задавате напомняния, да автоматизирате части от работния процес на съдържанието си и дори да измервате ефективността на вашата многоканална стратегия в множество социални медийни акаунти.

Най-често срещаното предизвикателство при многоканалното управление е липсата на централизирана видимост: когато съдържанието се намира в отделни таблици или в различни инструменти, никой не може да види цялостната картина. Резултатът е припокриващи се срокове и конфликти в съдържанието между различните канали, конфликти между екипите и в крайна сметка забавяне на напредъка.

Когато проследявате KPI (данни за аудиторията като конверсии, ангажираност или качество на потенциалните клиенти) спрямо вашето съдържание, можете да:– Потвърдите успеха: Веднага вижте кои формати на съдържание или канали осигуряват най-висока възвръщаемост на инвестициите. Независимо дали става дума за платени кампании в социалните медии за регистрации или имейл бюлетини, обявяващи пускането на нови продукти– Коригирате ресурсите: Преразпределете времето и бюджета от каналите с ниска ефективност и удвойте усилията си в посоката, която води до растеж. – Идентифицирайте пропуските: Установете защо даден елемент не е постигнал успех във вашата мултиканална маркетингова стратегия. Дали причината е темата, каналът или моментът? Тази информация, базирана на данни, ви помага да усъвършенствате мултиканалния си подход, да подобрите усилията си в съдържателния маркетинг и да запълните пропуските, където целевата ви аудитория не е достатъчно обслужвана.