Най-добрите алтернативи на Follow Up Boss за подобряване на управлението на потенциалните клиенти

Follow Up Boss е широко използван CRM за екипи в областта на недвижимите имоти.

Той съхранява всички ваши потенциални клиенти и контакти на едно място. Можете да изпращате автоматизирани, персонализирани имейли, да провеждате разговори и да изпращате текстови съобщения на потенциални клиенти в подходящия момент. Целият ви екип работи от една обща система, вместо да използва различни инструменти.

Въпреки че функциите са премиум, цените, започващи от 69 долара на месец на потребител, са високи за самостоятелни агенти и малки екипи с ограничен бюджет.

Ето защо има смисъл да проучите алтернативите на Follow Up Boss – особено ако искате подобни функции на по-ниска цена или с допълнителни възможности.

Най-добрите алтернативи на Follow Up Boss на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите CRM системи за недвижими имоти, които работят като алтернативи на Follow Up Boss:

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* ClickUp Цялостни работни процеси за продажба на недвижими имоти Размер на екипа: От самостоятелни агенти до корпоративни брокерски компании Шаблони за CRM за недвижими имоти, изглед на карта, табла, автоматизации, документи, мобилно приложение, обобщения на ClickUp Brain AI Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия BoldTrail (kvCORE) CRM за недвижими имоти, задвижван от изкуствен интелект Размер на екипа: Средни екипи до големи брокерски компании IDX уебсайтове, инструменти за генериране на лийдове, автоматизирани дрип кампании, работни потоци за транзакции, интеграция на Back-office + QuickBooks Персонализирани цени BoomTown Интегрирано генериране на лийдове + CRM за недвижими имоти Размер на екипа: Разрастващи се екипи, които се нуждаят от мащабируемо генериране на лийдове Предсказуема CRM, IDX уебсайтове, автоматизирани последващи действия, мобилно приложение, консиерж за гарантиран успех Персонализирани цени IXACT Contact Автоматизация на маркетинга + изграждане на взаимоотношения Размер на екипа: Самостоятелни агенти и малки екипи Коучинг за поддържане на връзка, Drip кампании, автоматично публикуване в социални мрежи, масово изпращане на SMS-и, уебсайт за недвижими имоти От 55 $/месец CINC Конверсия на голям брой онлайн лийдове Размер на екипа: Екипи с голям брой лийдове + ISA Вграден диалер, масово изпращане на SMS, AI ангажираност, правила за маршрутизиране, страници за оценка на имоти, табла за ROI Персонализирани цени Top Producer CRM, интегриран с MLS, за традиционни работни процеси Размер на екипа: Утвърдени екипи с MLS-интензивни проекти Синхронизация с MLS, интелигентни планове, имейли с пазарни снимки, мениджър на транзакции, двупосочна синхронизация на имейли Планове от 179 $/потребител/месец Sell. Do Разработчици + партньори, които се нуждаят от пълна автоматизация на цикъла на продажбите Размер на екипа: Разработчици на недвижими имоти, брокери, CP мрежи Управление на потенциални клиенти, проследяване на наличности, инструменти за посещения на място, работни процеси след продажбата, портал за партньори по каналите Персонализирани цени Pipedrive Визуално управление на продажбите Размер на екипа: Малки екипи + независими агенти Kanban pipeline, AI sales assistant, Mobile CRM, 300+ integrations, Automation builder Планове от 19 $/потребител/месец HubSpot CRM Интегриран маркетинг + безплатна CRM основа Размер на екипа: Агенти + екипи, които искат автоматизация + поддържане на потоци Интелигентни пипалини, AI агенти (проучване/клиенти/съдържание), проследяване на имейли, персонализирани работни процеси Планове от 49 $/потребител/месец Freshsales CRM за продажби, задвижван от изкуствен интелект, с многоканална комуникация Размер на екипа: Екипи, които се нуждаят от обаждания, SMS, имейли на едно място Freddy AI оценяване, вграден телефон/SMS, WhatsApp, информация за сделки, мобилен CRM Планове от 11 $/потребител/месец

Какво трябва да търсите в алтернатива на Follow Up Boss?

Преди да направите промяната, оценете CRM системата за недвижими имоти по следните характеристики:

Привличане и насочване на потенциални клиенти: Уверете се, че CRM лесно извлича потенциални клиенти от портали, уебсайтове, социални реклами и инструменти на трети страни. Автоматизираното насочване въз основа на местоположение, ценови диапазон или наличност на агенти помага да се намалят закъсненията и да се ускори времето за отговор.

Автоматизация за последващи действия: Потърсете интелигентни работни процеси, които автоматично изпращат текстови съобщения, имейли и напомняния. По този начин няма да загубите потенциални клиенти само защото сте забравили да ги проследите. Изберете алтернатива на Follow Up Boss с дрип кампании, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти в дългосрочен план.

Вградени комуникационни инструменти: CRM трябва да поддържа изпращане на текстови съобщения, обаждания, напомняния за задачи и двупосочна синхронизация на имейли за безпроблемна комуникация и сътрудничество в екипа.

Интеграции, които спестяват време: Вашата CRM система трябва да се свързва безпроблемно с IDX уебсайтове, MLS платформи, маркетингови инструменти, приложения за оценка на имоти и софтуер за транзакции. Не трябва да плащате за много допълнителни добавки, само за да може инструментите да комуникират помежду си.

Видимост и анализи на процесите: Нуждаете се от табла за визуализация в реално време на ключови показатели, проследяване на потенциални клиенти и сделки, полезни информации, предупреждения и др.

Мобилно приложение: Недвижимите имоти са бизнес, който се развива в движение. Мобилното приложение гарантира, че агентите могат да отговарят незабавно на запитвания, да резервират огледи и да актуализират проектите си директно от колата.

AI-базирана помощ: Вграденият AI трябва да обобщава разговорите с потенциални клиенти, да предлага най-добрите следващи действия и да изготвя съобщения за последващи действия. Това запазва контекста на едно място и Вграденият AI трябва да обобщава разговорите с потенциални клиенти, да предлага най-добрите следващи действия и да изготвя съобщения за последващи действия. Това запазва контекста на едно място и намалява хаоса от преминаването между различни инструменти

Мащабируеми цени: С разрастването на екипа ви разходите не трябва да се увеличават драстично. Изберете CRM, който ви дава повече стойност на място, без изненадващи такси за основни функции като автоматизация, интеграции и отчети.

👀 Знаете ли, че... Приходите от софтуера за генериране на лийдове в областта на недвижимите имоти достигнаха 4,5 милиарда долара през 2024 г. и се очаква да достигнат 10,2 милиарда долара, като се разширяват с 9,8% CAGR (2026–2033). Екипите, които инвестират рано в по-умни CRM системи и инструменти за автоматизация, са на път да постигнат най-големи печалби.

Най-добрите алтернативи на Follow Up Boss

Намирането на подходящия CRM може значително да подобри проследяването, видимостта на процеса и процента на конверсия за екипите в областта на недвижимите имоти. Ето най-добрите алтернативи на Follow Up Boss, които си заслужава да разгледате:

1. ClickUp (най-доброто решение за цялостни работни процеси при продажбата на недвижими имоти)

Съберете вашите цели за недвижими имоти, сделки с клиенти и ключови резултати в ClickUp Real Estate CRM.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява управлението на проекти в областта на недвижимите имоти и CRM функциите под един покрив. Мениджърите по продажбите и агентите могат да управляват потенциални клиенти, обяви и сделки на едно и също място.

За да започнете, използвайте платформата за управление на проекти в областта на недвижимите имоти на ClickUp, за да управлявате всичките си проекти за развитие на едно място.

От търговски придобивания до списъци с продажби на жилища, всеки важен момент, документ, задача и актуализация на заинтересованите страни се организира в едно работно пространство.

Въпреки че е предимно инструмент за проекти, ClickUp предлага пълен набор от функции в стила на CRM: можете да поддържате бази данни с контакти, имоти, задачи, коментари и свързани документи.

Управлявайте и оптимизирайте всичките си нужди, свързани с връзките с клиенти, с ClickUp CRM.

За операции, свързани с много имоти, ClickUp предлага изгледи на карта, които ви позволяват да виждате обяви или обекти, географски маркирани и обозначени с цветове според цена, статус или активност.

Задачите в ClickUp представляват индивидуални изпълними работни елементи, които могат да бъдат персонализирани със статуси, изпълнители, крайни срокове, персонализирани полета и подзадачи, което позволява на екипите да проследяват ясно какво трябва да бъде направено.

С мобилното приложение ClickUp професионалистите в областта на недвижимите имоти могат да актуализират списъци и задачи по време на работа на терен.

Освен това, с помощта на ClickUp за управление на продажбите, вашите търговски представители могат да проследяват процеса на едно място, да си сътрудничат по сделките и да ги предават безпроблемно на новите служители, без да губят контекста.

Поддържайте екипа си синхронизиран с единен поглед върху всяка задача, съобщение и актуализация на потенциални клиенти в софтуера за управление на продажбите на ClickUp.

Използвайте над 15 персонализирани изгледа, за да визуализирате вашия поток от сделки, да проследявате активността на акаунтите и да сътрудничите по сделките.

За да следите състоянието на процеса, разполагате с ClickUp Dashboards.

Dashboard AI Cards превръща данните от работната среда (задачи, отследено време, напредък по проекти) в ясни визуални отчети. Можете да филтрирате и споделяте табла, да ги експортирате в PDF и да ги обновявате автоматично, за да поддържате съгласуваност между заинтересованите страни и прозрачност на продажбите.

И накрая имаме ClickUp Brain. Това е първият конвергентен AI слой, който разбира работата ви, я актуализира и предприема действия от ваше име.

Например, ClickUp Brain може да изготви бизнес план за недвижими имоти въз основа на вашите цели. Той може да извлече данни от съществуващи проекти за предложението.

Използвайте ClickUp Brain, за да изготвите предложения за представителство на купувачи.

Освен това можете да използвате Brain, за да извличате стенограми от срещи, да обобщавате доклади, да изготвяте писма за последващи действия до потенциални клиенти, да актуализирате статуса на обявите и да уведомявате заинтересованите страни.

Когато използвате изкуствен интелект в недвижимите имоти с Brain, задайте въпроси като „Къде зациклихме с маркетинговата кампания?” и Brain ще сканира ClickUp и ще ви даде отговори.

А ако създаването на съдържание отнема прекалено много време, нека AI ви помогне да пишете по-бързо – това видео ви показва как да си сътрудничите с AI, за да усъвършенствате, изготвите и довършите работата си ефективно.

Не само това, но можете да започнете по-бързо с готовите за употреба CRM шаблони за недвижими имоти на ClickUp. Те помагат на вашите агенти да управляват взаимоотношенията, улесняват комуникацията и организират работните им процеси.

За начало използвайте шаблона ClickUp CRM, за да управлявате жизнения цикъл на клиентите. Вие или вашите агенти можете да проследявате продажбите, да наблюдавате удовлетвореността на клиентите и да поддържате интереса на потенциалните клиенти.

Получете безплатен шаблон Квалифицирайте повече потенциални клиенти, сключвайте повече сделки и поддържайте отношенията с всеки клиент с шаблона за CRM за недвижими имоти на ClickUp.

Ето защо екипите в областта на недвижимите имоти го обичат:

Съхранявайте всички данни за купувачите, продавачите и имотите на едно място

Оптимизирайте комуникацията с клиенти, потенциални клиенти и партньори

Автоматизирайте повтарящи се задачи като проследяване и показване на напомняния, за да спестите ценно време.

Получете полезна информация от вашите данни за потенциални клиенти и клиенти, за да ускорите сключването на сделки и да стимулирате растежа на бизнеса си.

За по-малки екипи или самостоятелни агенти има шаблона ClickUp Real Estate Agent Template. Този шаблон от типа „plug-and-play“ проследява клиенти, имоти, комисионни и важни дати, като всичко е организирано в единен източник на информация.

Получете безплатен шаблон Кажете сбогом на пропуснатите потенциални клиенти и поддържайте интереса на всеки потенциален клиент с шаблона за недвижими имоти на ClickUp.

📌 Автоматизирайте проследяването на недвижимите имоти с ClickUp Autopilot Agents: Проследяването на всеки въпрос на купувача, задача за проследяване, обсъждане на цени и график за показване става прекалено обременяващо. ClickUp Agents решава този проблем, като автоматично се занимава с управлението на потенциалните клиенти и актуализациите на тръбопровода за вас. Автоматично създаване и възлагане на задачи в момента, в който нов потенциален клиент влезе в CRM системата ви

Изпращайте навременни напомняния за последващи действия след представяния или подаване на оферти

Автоматично премествайте сделките през етапите на продажбения процес въз основа на тригери

Публикувайте актуализации и коментари директно в задачата, когато бъдат постигнати важни етапи.

Създавайте бързи обобщения за напредъка на потенциалните клиенти и резултатите от продажбите Така, вместо да се занимавате с административна работа, вашият екип остава фокусиран върху разговорите, които водят до по-бързо сключване на сделки.

Най-добрите функции на ClickUp

Вижте веднага това, което е важно: Проследявайте потенциални клиенти, сделки по етапи, прогнози за приходите и резултатите на агентите с Проследявайте потенциални клиенти, сделки по етапи, прогнози за приходите и резултатите на агентите с таблата на ClickUp , за да можете да вземете решения на базата на актуална информация.

Сегментирайте и приоритизирайте потенциалните клиенти: Използвайте Използвайте персонализираните полета на ClickUp , филтрирайте контактите по местоположение, бюджет, статус на заема и източник, за да проследявате по-умно и по-бързо.

Съхранявайте всичко на мястото, където работите: Създавайте презентации на обяви, бележки за подготовка на срещи и файлове с договори в Създавайте презентации на обяви, бележки за подготовка на срещи и файлове с договори в ClickUp Docs , точно до свързаните сделки.

Организирайте вашата брокерска дейност като професионалист: Използвайте Използвайте ClickUp Hierarchy , за да структурирате пространствата за купувачи, продавачи и администратори, така че всеки агент да знае къде се намира работата.

Преглеждайте маркетинговите материали по-бързо: Събирайте и одобрявайте бележки върху снимки на имоти или брошури с Събирайте и одобрявайте бележки върху снимки на имоти или брошури с ClickUp Proofing , без да се налага да разменяте безредични имейли.

Никога повече не пропускайте краен срок: Визуализирайте графиците на офертите, инспекциите и датите на сключване на сделките с помощта на Визуализирайте графиците на офертите, инспекциите и датите на сключване на сделките с помощта на диаграмите на Гант в ClickUp с ясни зависимости.

Автоматизирайте вашите последващи действия: Задействайте напомняния, възлагайте собственици, премествайте етапи и поддържайте точността на процеса автоматично с Задействайте напомняния, възлагайте собственици, премествайте етапи и поддържайте точността на процеса автоматично с ClickUp Automations

Искате да консолидирате инструментите и подготвите малкия си бизнес за успех през 2026 г.? Разгледайте нашия постепенен наръчник.

Ограничения на ClickUp

Разширените CRM автоматизации (като последователност на имейли) може да са по-малко надеждни, отколкото в специално създадените CRM системи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво каза един рецензент на G2 за ClickUp:

ClickUp промени изцяло нашия малък бизнес. Той е много ефективен и предлага огромна стойност за цената си в сравнение с други CRM решения. Като компания за търговски недвижими имоти, намирането на платформа, която да отговаря специфично на нуждите на нашата индустрия, беше предизвикателство. ClickUp ни позволи да разработим платформа, която отговаря перфектно на нашите изисквания и е лесна за използване, така че всеки в офиса може да я използва, независимо от техническите си познания.

⭐ Бонус: С функцията Talk to Text на ClickUp Brain MAX можете да диктувате имейли, бележки от срещи, описания на обяви или съобщения за последващи действия. Тя преобразува речта ви в изгладен текст, вмъква @споменавания, автоматично добавя връзки към задачи/документи, поддържа над 50 езика и запомня вашия речник. Вие оставате в ритъма, а изкуственият интелект пише и структурира за вас.

2. BoldTrail (Най-доброто за CRM за недвижими имоти, базирано на изкуствен интелект)

чрез BoldTrail

Софтуерната платформа за недвижими имоти BoldTrail комбинира CRM и комуникация. Тя поддържа улавяне на потенциални клиенти, автоматизация на маркетинга, работни потоци на транзакции, отчитане и операции на бек офиса в една система.

Платформата за фронт-офис ви позволява да покажете своя опит с вграден IDX уебсайт. Използвайте този уебсайт, за да привлечете потенциални клиенти. Можете да добавяте страници за хиперлокални райони, страници за оценка на имоти и да генерирате поведенчески анализи.

В задния план модулът BackOffice е предназначен за брокерски компании и по-големи екипи, като предлага инструменти за фактуриране на агенти, работни процеси за въвеждане, интеграция с QuickBooks, проследяване на комисионни и отчети/анализи.

За фирми, фокусирани върху растежа и таланта, модулът Recruit добавя табла за набиране на персонал и отчети за екипа. Той ви предоставя топлинни карти на транзакциите и интелигентни кампании за подкрепа на задържането и разширяването.

BoldTrail Marketplace е опционално допълнение, което работи с основната платформа BoldTrail CRM. То включва предварително интегрирани инструменти като PropertyBoost (реклами във Facebook на базата на обяви), Leads360 (автоматично доставяни квалифицирани потенциални клиенти), Success Assurance (консултанти за потенциални клиенти на живо, базирани в САЩ) и Voicemail Drop (автоматизирана гласова поща за контакти).

Най-добрите функции на BoldTrail

Генерирайте постоянен поток от потенциални клиенти, използвайки PPC интеграции, целеви страници и автоматизирано пренасочване за бързо проследяване.

Автоматизирайте многоканални дрип кампании с имейли, SMS и AI препоръки за имоти, базирани на поведението, за да поддържате интереса на клиентите.

Управлявайте обяви и транзакции в един център с инструменти за инвентаризация, публикуване в социални мрежи, масово изпращане на съобщения и интеграция с QuickBooks.

Ограничения на BoldTrail

Платформата може да изглежда прекалено богата на функции за малки екипи, които не се нуждаят от усъвършенствана автоматизация на работния процес.

Цени на BoldTrail

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BoldTrail

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за BoldTrail?

Ето какво каза един рецензент на G2 за BoldTrail:

kvCORE е от съществено значение за моя бизнес. Аз се присъединих към пазара на недвижими имоти през 2021 г., след като се преместих от Флорида по време на Covid. Преместването на ново място без познати и без възможност да се запознавам с нови хора поради Covid карантината и липсата на лични контакти и преминаването към виртуални контакти беше голямо препятствие за мен да разраствам бизнеса си. kvCORE наистина изигра голяма роля в стартирането на моя бизнес и в оставянето на следа. Никога няма да се разделя с него, дори и да трябва да го закупя сам. Обичам го и ми харесва как те продължават да работят усилено, за да се развиват и да намират по-добри начини да ни помагат.

👀 Знаете ли, че... 9 от 10 купувачи и продавачи твърдят, че биха препоръчали своя агент, но всъщност много малко от тях го правят. Причината е, че забравят кой им е помогнал. Поддържането на връзка след сключването на сделката променя това. Едно бързо проследяване впоследствие може да превърне минала сделка в надежден, дългосрочен източник на препоръки. Помолете ClickUp Brain да ви напомня, когато завършите даден проект. Задавайте напомняния и други задачи, като давате инструкции на ClickUp Brain.

3. BoomTown (Най-доброто решение за интегрирано генериране на лийдове и CRM за разрастващи се екипи в областта на недвижимите имоти)

чрез BoomTown

BoomTown е софтуерна платформа за недвижими имоти, създадена да се занимава с генериране на потенциални клиенти, CRM, уебсайтове и управление на екипи – всичко в една система. Тя поддържа уебсайтове с IDX за привличане на потенциални клиенти, проследява тези потенциални клиенти чрез централизирана CRM, позволява автоматизирани работни процеси за проследяване и предлага анализи и отчети за екипи и брокери.

Системата се продава в четири пакета: Launch, Core, Grow и Advance. Ако искате да започнете с малък пакет, изберете Launch, а след това преминете към другите пакети. Услугата Success Assurance предоставя екип от лийд-консиержи, които помагат за наблюдението и ангажирането на потенциални клиенти на платформата.

Като алтернатива на Follow Up Boss, тя се интегрира с широка гама от инструменти на трети страни (над 70 интеграции), за да могат потребителите да свържат своите съществуващи системи и да разширят функционалността.

Най-добрите функции на BoomTown

Автоматизирайте маршрутизирането на потенциални клиенти, сегментирайте контактите интелигентно и откривайте възможности с висок приоритет с предсказуема CRM система за недвижими имоти.

Създайте и стартирайте персонализиран уебсайт с IDX, който привлича потенциални клиенти, показва обяви и превръща посетителите в контакти.

Отговаряйте незабавно на нови запитвания с помощта на мобилното приложение BoomTown NOW с известия в реално време и проследяване на задачите.

Ограничения на BoomTown

Въпреки че BoomTown включва функция „Predictive CRM“, която открива потенциалните клиенти, които са най-вероятно да се превърнат в реални клиенти, чрез проследяване на поведението, системата не разполага с генеративна или автономна AI система.

Цени на BoomTown

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BoomTown

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за BoomTown?

Ето какво каза един рецензент на G2 за BoomTown:

Boomtown е винаги под ръка. Всичките ми потенциални клиенти са там, без да се налага да се притеснявам. Актуализациите са важни, за да знам в какъв етап от процеса на закупуване на жилище се намират клиентите ми. В сравнение с други приложения за недвижими имоти, това е най-доброто.

⚡ Архив с шаблони: Инвестирайте по-умно с безплатни шаблони за инвестиции в недвижими имоти

🧠 Интересен факт: Според Американската служба по статистика на труда, професионалистите в областта на недвижимите имоти, които преминават от агенти към брокери, виждат средния си доход да скача от 56 000 долара на над 72 000 долара. Този ръст често се дължи на по-умни системи – брокерите прекарват по-малко време в ръчна администрация и повече в мащабиране на операциите. С ClickUp можете да направите същото, като автоматизирате обявите, проследяването и отследяването на сделките от едно работно пространство.

чрез IXACT Contact

Алтернатива на Follow Up Boss IXACT е система за управление на контакти, която ви позволява да създавате подробни профили на контактите си. Можете да проследявате телефонни номера, адреси на дома и работата, членове на семейството, история на препоръките, подробности за имоти/ипотеки и записи на комуникацията.

С автоматизираната функция за поддържане на връзка получавате подсказки да провеждате разговори, да изпращате имейли или текстови съобщения, да отбелязвате годишнини от нанасяне или рождени дни и да проследявате потенциални клиенти чрез CRM системата за недвижими имоти.

За уебсайт и привличане на потенциални клиенти, IXACT Contact ви позволява да стартирате мобилно-съвместим, SEO-оптимизиран сайт с интелигентни форми, блог съдържание и опционална IDX интеграция за обяви за недвижими имоти. Вградените табла показват състоянието на проектите, индивидуалните и екипните дейности, управлението на задачите, заданията и проследяването на целите.

IXACT Contact също автоматизира привличането и поддържането на потенциални клиенти. Нови потенциални клиенти могат да бъдат събирани от всеки уебсайт или доставчик на потенциални клиенти, включително Zillow. Потенциалните клиенти могат да бъдат автоматично присвоени към дрип кампания за автоматично проследяване.

Автоматизирайте месечното си брандиране с готов електронен бюлетин с услугата за директен маркетинг по пощата.

Публикувайте автоматично ново съдържание за недвижими имоти в социалните канали, за да останете видими, без да се налага да публикувате ръчно постоянно.

Изпращайте персонализирани масови текстови съобщения до група контакти и получавайте отговори на телефона си. Можете също да отговаряте на нови потенциални клиенти с автоматичен текстов отговор.

IXACT Contact не предлага силна вградена поддръжка за съхранение на документи, електронно подписване и не обслужва сложни етапи на продажбения процес.

Налична е безплатна пробна версия. Интегрирано CRM и решение за имейл маркетинг на IXACT Contact: 55 $/месец

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Ето какво каза един рецензент на G2 за IXACT Contact:

Харесва ми да използвам CRM системата IXACT, защото ми позволява да се концентрирам върху други аспекти на недвижимите имоти. Получаването на известия и напомняния за рождени дни и годишнини е много полезно. Просто го настройте и забравете за него! Ами, не точно забравете, но знаете какво имам предвид.

5. CINC (Най-добър за преобразуване на голям обем потенциални клиенти)

чрез CINC

CINC е за екипи в областта на недвижимите имоти, които управляват голям брой онлайн потенциални клиенти от източници като SEO, PPC и платени социални реклами. Всяко запитване постъпва директно в CRM с пълно проследяване на източника, информация за поведението и прогнозни анализи.

Агентите могат да дадат приоритет на подходящите етапи от продажбения процес и да се фокусират върху потенциалните клиенти, които са най-вероятно да се превърнат в реални клиенти. Интелигентните правила за маршрутизиране гарантират, че новите потенциални клиенти се насочват незабавно към подходящия агент или ISA, като по този начин се предотвратява бавното реагиране, което коства сключени сделки.

След като потенциалните клиенти влязат в системата, агентите могат да обработват всеки контакт от едно място, използвайки вградени диали, имейл и масови SMS съобщения. Всяко обаждане, кликване и разговор се записва в хронологията на потенциалния клиент, което поддържа последващите действия организирани и отчетни.

CINC AI се включва незабавно, за да подгрее запитванията чрез текст, като поддържа интереса на потенциалните клиенти, докато човешки агент е готов да поеме.

Най-добрите функции на CINC

Увеличете конверсията в движение с помощта на мощни мобилни приложения с функция „кликни, за да се обадиш“ и незабавни известия.

Привлечете продавачи с специални начални страници за оценка на имоти и автоматизирани CMA проследявания.

Анализирайте вашия поток от клиенти с табла за ROI, показващи източници на потенциални клиенти, разходи и показатели за конверсия на агенти.

Ограничения на CINC

Някои потребители смятат, че системата зависи прекалено много от добавки, с ограничени възможности за персонализиране.

Цени на CINC

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CINC

G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за CINC?

Ето какво каза един рецензент на G2 за CINC:

Най-много ми харесват опростените и автоматизирани функции в CINC. Те значително улесняват работата ми по проследяването (на бивши клиенти и потенциални продавачи/купувачи). Вече не се страхувам от липса на проследяване. Функцията AutoTracks в CINC гарантира, че моите хора са в контакт и не са забравени.

📮 ClickUp Insight: 1 от 4 служители използва четири или повече инструмента само за да създаде контекст на работа. Важна информация може да бъде скрита в имейл, разширена в Slack нишка и документирана в отделен инструмент, което принуждава екипите да губят време в търсене на информация, вместо да вършат работата си. ClickUp обединява целия ви работен процес в една унифицирана платформа. С функции като ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs и ClickUp Brain, всичко остава свързано, синхронизирано и незабавно достъпно. Кажете сбогом на „работата около работата“ и си върнете продуктивното време. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

6. Top Producer (най-подходящ за ветерани в CRM и MLS интеграция)

чрез Top Producer

Алтернатива на Follow Up Boss Top Producer е платформа за управление на бизнес в областта на недвижимите имоти.

Той централизира имейли, текстови съобщения, напомняния за задачи, данни за обяви и MLS активност в една платформа. Market Snapshot извлича данни от MLS в реално време, за да генерира отчети за активността на обявите, които агентите могат да изпращат на потенциални или настоящи клиенти.

Top Producer също се синхронизира с основните източници на потенциални клиенти, включително Zillow, Trulia, Realtor.com и реклами за потенциални клиенти във Facebook, така че новите запитвания постъпват директно в CRM.

Категоризирайте контактите в активни купувачи, продавачи, потенциални клиенти и бивши клиенти и задайте автоматизирани планове за последващи действия. CRM поддържа история на имейли, обаждания, бележки и напредъка на сделките.

Той също така се интегрира с инструменти за управление на транзакции и предлага двупосочна синхронизация на имейли с Gmail и Outlook.

Най-добрите функции на Top Producer

Организирайте сключването на сделки с лек Transaction Manager, който проследява датите на сделките и непредвидените обстоятелства.

Автоматизирайте работния си процес с помощта на Smart Plans, които задействат списъци със задачи за обяви и типове клиенти.

Изпращайте имейли с пазарни снимки с марката си и данни от MLS в реално време, за да се позиционирате като експерт в квартала и да привлечете отново потенциални клиенти.

Ограничения на Top Producer

Няма специално мобилно приложение, което агентите да могат да използват, докато са в движение.

Цени на Top Producer

Pro: 179 $/потребител/месец

Pro+ Leads: 479 $/потребител/месец

Pro+ Farming: 599 $/потребител/месец

Pro Teams 5: 399 $/5 потребители/месец

Pro Teams 10: 699 $/10 потребители/месец

Pro Teams 25: 1199 $/25 потребители/месец

Рейтинги и отзиви за Top Producer

G2: 3. 1/5 (100+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Top Producer?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Top Producer:

Опитал съм и други CRM системи, но продължавам да се връщам към TP, защото ми се струва, че е най-добре планираната програма за агенти, брокери или всеки, който се занимава с недвижими имоти и се нуждае от CRM система с пълна гама от услуги и отлични вградени системи.

📚 Прочетете повече: Стъпки в процеса на продажба, които трябва да следвате

7. Sell. Do (Най-подходящ за строителни предприемачи и цялостни продажби)

Sell. Do е създаден за разработчици, брокери и партньори по каналите, а не за универсални екипи по продажбите.

Той обхваща цялостния работен процес за сключване на сделки. Това включва управление на потенциални клиенти, проследяване на наличности и посещения на обекти, автоматизация на маркетинга (имейли, SMS, WhatsApp), управление на продажбите, следпродажбено обслужване и табла за представяне на резултатите за ценна информация.

Този интегриран CRM за недвижими имоти поддържа автоматизация на процесите, включително записване и насочване на потенциални клиенти, възлагане на задачи, одобрение на потоци, създаване на документи и дигитални плащания.

Мобилното му приложение позволява на агентите да работят на терен, с офлайн достъп, известия и проследяване на обажданията, дори когато са далеч от офиса.

Основната разлика между Sell. Do и другите алтернативи на Follow Up Boss е, че предлага управление на имоти. Можете да управлявате наличността на единици, цените, резервациите и записванията.

Sell. Най-добри функции

Управлявайте партньорите си чрез специален портал, където можете да разпределяте потенциални клиенти, да проследявате напредъка по сделките и да обработвате комисионните безпроблемно.

Автоматизирайте резервациите и управлявайте графиците за плащания и документите, за да оптимизирате транзакциите след продажбата.

Анализирайте ефективността на кампанията с пълно проследяване на фунията от източника на потенциални клиенти до крайните продажби.

Продавайте. Ограничения

Мобилното приложение не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията, което затруднява управлението на задачите и достъпа до важни проектни информации, докато сте в движение.

Продавайте. Определяйте цени

Персонализирани цени

Продавайте. Правете оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sell. Do?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Sell. Do:

Sell. Do е готов за употреба CRM, специално проектиран за сектора на недвижимите имоти. Той е напълно оборудван с всички необходими интеграции, което елиминира нуждата от външен партньор за внедряване. Платформата ясно отразява дълбоко разбиране на бизнес процесите в сектора на недвижимите имоти, което я прави изключително подходяща и практична от първия ден. Най-забележителните й характеристики са ниската цена на лиценза, бързото изпълнение и колко бързо екипите могат да започнат работа без сложна настройка или персонализиране. Тя е ефективна, икономична и наистина създадена с мисъл за недвижимите имоти.

🧠 Интересен факт: Флорида има повече агенти по недвижими имоти и брокери от всеки друг щат в САЩ. Калифорния и Тексас заемат следващите места.

8. Pipedrive (Най-доброто за визуално управление на продажбите)

чрез Pipedrive

Pipedrive опростява управлението на сделките с визуалния си Kanban pipeline. Макар и да не е специфичен за недвижими имоти, малките брокерски фирми и професионалистите в областта на недвижимите имоти използват Pipedrive за управление на потенциални клиенти и сделки благодарение на интуитивния му интерфейс с функция „дръпни и пусни”.

Всяка сделка се представя като карта, която можете да преместите от „Нов потенциален клиент“ към „Показване“ и „Под договор“, което улеснява проследяването на напредъка и предотвратява забавянето.

Pipedrive включва и разширяващ се AI CRM пакет, който генерира имейли за последващи действия, обобщава дълги имейл вериги, оценява сделките, за да маркира потенциални клиенти с висока степен на интерес, и подчертава рисковите възможности. AI помага при прогнозирането и предлага правила за автоматизация въз основа на моделите на работния процес.

Най-добрите функции на Pipedrive

Свържете над 300 инструмента, включително Zillow, Facebook Lead Ads и телефонни набирачи, за да оптимизирате потока от потенциални клиенти с интеграциите на Pipedrive.

Актуализирайте CRM системата си незабавно от терен, като използвате мобилното приложение с регистриране на разговори, геолокация и сканиране на визитки.

Изпълнявайте задачи, планирайте срещи и отговаряйте на имейли, докато сте в движение, с мобилното приложение за Android и iOS.

Ограничения на Pipedrive

Тъй като Pipedrive не е платформа, специално създадена за недвижими имоти, тя не включва вградени IDX уебсайтове, управление на обяви или проследяване на комисионни; за това са необходими допълнителни приложения.

Цени на Pipedrive

14-дневен безплатен пробен период

Lite: 19 $/месец на работно място

Растеж: 34 $/място/месец

Премиум: 64 $/месец на работно място

Ultimate: 89 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (2000+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Pipedrive:

Много е лесен за разбиране и управление и отговаря на нуждите на моята работа в сектора на недвижимите имоти. Мобилното му приложение е много изчерпателно и помага да не пропуснете нищо.

9. HubSpot CRM (най-доброто за интегриран маркетинг и безплатен CRM)

чрез HubSpot

HubSpot CRM е създаден за екипи в областта на недвижимите имоти, които се нуждаят от нещо повече от обикновена база данни с контакти. Като пълноценен CRM, той помага през целия жизнен цикъл на клиента, от привличането на потенциални клиенти до проследяването на взаимодействията и ангажираността след продажбата.

Потенциалните клиенти от отворени къщи, уеб формуляри, социални реклами, препоръки или портали се вливат директно в CRM. HubSpot обогатява профила им и ги поставя в специфични за имота последователности за поддържане на интереса.

Платформата се адаптира към вашия работен процес. Агентите могат да създават персонализирани процеси, които отразяват всеки етап от сделката с недвижими имоти, от първоначалното запитване до оглед, преговори и сключване.

Всяко имейл, SMS, обаждане, документ и краен срок се записват автоматично, така че нищо не се пропуска по време на дългия цикъл на продажбите.

Пакетът Breeze предлага AI агенти като Prospecting Agent (за намиране на потенциални клиенти и изготвяне на контакти), Customer Agent (чатбот/асистент) и Content Agent (за генериране на имейл и текстово съдържание). Заедно те автоматизират задачите и ви помагат да разширите обхвата си.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Настройте индивидуални последващи действия, така че новите потенциални клиенти да получават навременни контакти без ръчно усилие, което намалява пропуснатите възможности.

Поддържайте организирани сделките с недвижими имоти на всички етапи (например от „Потенциален купувач“ до „Сключена сделка“) и улеснете ежедневната комуникация със синхронизирани задачи и напомняния в календара.

Следете източниците на потенциални клиенти, ангажираността по имейл, напредъка на сделките и производителността на екипа, за да удвоите ефективността на това, което работи, и да подобрите процента на конверсия.

Ограничения на HubSpot CRM

Въпреки че платформата предлага широк спектър от функции, настройването и персонализирането й може да бъде предизвикателство без подходящо обучение или поддръжка.

Цени на HubSpot CRM

Smart CRM Professional: 49 $/месец на работно място

Smart CRM Enterprise: 75 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot CRM?

Ето какво каза един рецензент на Capterra за HubSpot CRM:

HubSpot CRM е много лесен за използване с изчистен интерфейс. HubSpot CRM се свързва лесно с популярни инструменти като Gmail, Outlook, Slack, Shopify и WordPress, като предлага и интеграции с трети страни. Имат добра поддръжка на клиенти.

👀 Знаете ли, че... Въпреки че през 2022 г. самотните жени притежават 58% от близо 35,2 милиона жилища, собственост на несемейни американци, тази преднина е намаляла от 64% през 2000 г.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (Най-доброто решение за продажби, базирани на изкуствен интелект, с многоканален обхват)

чрез Freshworks

Freshsales, част от пакета Freshworks, е предназначен за екипи в областта на недвижимите имоти, които искат CRM с изкуствен интелект и вградени канали за комуникация на едно място. Той помага на агентите да се свързват по телефон, SMS, имейл, WhatsApp и чат, без да превключват между различни инструменти.

AI асистентът Freddy анализира поведението на купувачите и моделите на ангажираност. Той присвоява оценки на потенциалните клиенти, предоставя информация и предлага най-добрите следващи действия.

Тази алтернатива на Follow Up Boss позволява на агентите да дадат приоритет на най-обещаващите възможности и да укрепят своята стратегия за продажби с решения, подкрепени с данни.

Най-добрите функции на Freshsales

Управлявайте сделки, обаждания и актуализации на клиенти, докато сте в движение, с помощта на пълнофункционалното мобилно приложение Freshsales с геолокация.

Обединете данните за продажбите, поддръжката и маркетинга, като се свържете с по-широката екосистема на Freshworks за 360-градусова визия за клиентите.

Анализирайте състоянието и ефективността на процеса с помощта на AI-базирани анализи и визуални прогнози за продажбите, за да постигнете целите си за сключване на сделки.

Ограничения на Freshsales

Създаването на отчети може да бъде разочароващо, а освен това липсва гъвкавостта и лекотата на използване, които предлагат някои други CRM системи.

Цени на Freshsales

21-дневен безплатен пробен период

Растеж: 11 $/потребител/месец

Pro: 47 $/потребител/месец

Enterprise: 71 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Freshsales?

Ето какво каза един рецензент на Capterra за Freshsales:

Платформата разполага с голям набор от функции. От добавянето на контакти/потенциални клиенти към платформата, управлението на жизнения цикъл на потенциалните клиенти чрез задачи и създаването на сделки за стимулиране на цикъла, това е една много лесна за използване платформа.

TL;DR Най-добрата алтернатива на Follow Up Boss е….

ClickUp е център за управление на проекти в областта на недвижимите имоти и CRM за екипи от всякакъв размер.

Ако сте самостоятелен агент, ClickUp ви помага да управлявате вашите проекти, обяви, задачи и последващи действия на едно място.

Ако сте растящ екип или брокерска компания, ClickUp добавя споделени табла, автоматизации, съхранение на документи, AI обобщения на разговори и видимост за всеки обявление, етап на сделка и проект.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да започнете.