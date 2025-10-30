Шаблон за график на стойностите: Организирайте. Фактурирайте. Повторете.

Проследяване на свършената работа. Знание на разходите. Гарантиране, че всички получават заплащане. Звучи просто, но рядко е така.

Между променящите се срокове, промените в поръчките и безкрайните фактури, да поддържате всичко в ред може да ви се струва невъзможно. Сякаш се опитвате да сглобите мебели от IKEA без инструкции или малък шестограмен ключ.

Тук на помощ идва шаблонът за график на стойностите. Той поддържа вашите фактури организирани и напредъка прозрачен. С него собствениците на вашия проект са уверени, че всичко върви по план.

Нека разгледаме по-отблизо най-добрите шаблони за график на стойностите!

Какво представляват шаблоните за график на стойностите?

Шаблонът за график на стойностите (SOV) е документ, използван в управлението на строителни проекти, за да раздели общата стойност на договора на конкретни позиции, като присвоява обща стойност на всеки етап или сегмент от целия проект. Този структуриран документ е ключов за проследяване на завършената работа, фактуриране по етапи и осигуряване на точен паричен поток в рамките на бюджета на проекта.

Използван предимно от генерални изпълнители, строителни мениджъри и финансови екипи, той представя извършената работа, свързаните разходи и складираните материали, за да изчисли стойността на плащанията по напредъка.

Графикът на стойностите е задължителен в повечето строителни графици и помага на заинтересованите страни да следят напредъка на проекта по последователен и навременен начин. Мислете за него като за финансов план, който отчита всеки компонент от работата и всеки изразходван долар.

Най-добрите шаблони за график на стойностите на един поглед

Ето кратко резюме на най-добрите шаблони за график на стойностите:

Какво прави един добър шаблон за график на стойностите?

Висококачественият шаблон за стойности опростява фактурирането и подпомага финансовия контрол по време на целия строителен проект. Ето какво включва един добър шаблон:

Подробно описание на всеки елемент

Ясно определение на името на проекта, номера на задачата и номера на проекта

Точна разбивка на разходите по фази

Актуализации на статуса на завършената работа, незавършената работа и съхраняваните материали

Полета за въвеждане на очаквани разходи, планирана стойност и процент на завършеност

Обобщения на разходите по проекта, включително разходите за материали и маржът на печалбата

Сегментиране на завършената работа по текущата фаза

Историческо проследяване на предишни заявки за плащане

Форматиране, което гарантира, че всички екипи са на една и съща страница

Един добър шаблон помага да се избегнат превишенията на бюджета, да се изпълнят договорните задължения и да се укрепи финансовото управление.

13 шаблона за график на стойностите

1. Шаблон за управление на строителни проекти в ClickUp

Планирайте, проследявайте и управлявайте строителните задачи с лекота, използвайки шаблона за управление на строителството на ClickUp.

Шаблонът за управление на строителни проекти на ClickUp е цялостно решение, предназначено за управление на строителни проекти от всякакъв мащаб. От планиране на обхвата на проекта до проследяване на финансовите аспекти, той поддържа мониторинг на проекта, разпределя задачите по работни задачи или позиции и се интегрира директно с функциите на софтуера за управление на проекти, като диаграми на Гант и времеви графики.

Можете да проследявате разходите по проекта, да управлявате съхраняваните материали и дори да автоматизирате циклите на фактуриране, като използвате вградените автоматизации на ClickUp. Потребителските полета ви позволяват да въвеждате подробности като име на проекта, номер на проекта и обща планирана стойност. Получавате също така висококачествени табла, които показват завършената работа, незавършената работа и текущия статус на фазата.

Проследявайте задачите, позициите и процента на завършеност в списък, диаграма на Гант и времева линия.

Добавете персонализирани полета за име на проекта, номер на проекта и планирана стойност.

Автоматизирайте промените в статуса и напомнянията за приложения за плащане и прегледи.

✨ Идеален за: Строителни мениджъри, които се занимават с комплексни проекти и се нуждаят от строг финансов контрол.

💡 Професионален съвет: Искате да оптимизирате процеса на офериране? Персонализирайте шаблона си за строителна оферта, за да включите непредвидени разходи и да избегнете надхвърляне на бюджета.

2. Шаблон за фактура на независим изпълнител на ClickUp

Автоматизирайте фактурирането, управлявайте позициите и оптимизирайте етапите на плащане с шаблона за фактури на ClickUp за независими изпълнители.

Шаблонът за фактура на независим изпълнител на ClickUp е идеален за подизпълнители или свободни професионалисти, работещи по по-голям строителен график. Този шаблон позволява на потребителите да подробно опишат всеки елемент, да маркират извършената работа и да включат съответната информация за проекта, като името на проекта, номера на задачата и свързаната стойност на договора.

С няколко кликвания можете да изчислите маржа на печалбата, да отчетете разходите за материали и да категоризирате съхраняваните материали. Независимо дали фактурирате на час или по етапи, този шаблон улеснява процеса на фактуриране, като ви предоставя информация за структурата на разходите.

Подробно опишете извършената работа по позиции и етапи

Автоматично изчисляване на общи суми, данъци и марж на печалбата

Експортирайте чисти PDF файлове и регистрирайте историята на фактурирането.

✨ Идеален за: Независими изпълнители, които работят по няколко проекта и имат нужда от подробно фактуриране.

💡 Професионален съвет: Улеснете фактурирането! Автоматизирайте процеса на фактуриране, като използвате шаблон за график на стойностите, за да се уверите, че плащанията по напредъка се извършват навреме, всеки път.

📮 ClickUp Insight: 45% от работниците казват, че са обмисляли използването на автоматизация, но все още не са направили тази крачка. Защо? Твърде много инструменти, твърде малко време и не знаят откъде да започнат. ClickUp променя правилата. С команди на естествен език и лесни за създаване AI агенти, автоматизацията не изглежда като технологичен проект, а по-скоро като начин да спестите време. Автоматично присвояване на задачи, обобщаване на проекти или създаване на собствен агент – всичко това за минути, без да е необходим опит. Клиент на ClickUp разкри, че е намалил времето за отчитане с 40%, превръщайки ръчната работа в незабавни анализи с автоматизираните табла на ClickUp.

3. Шаблон за строителен бюджет на ClickUp

Проследявайте етапите на бюджета, напредъка и финансовото състояние в реално време с шаблона за строителен бюджет на ClickUp.

Създаден, за да помогне на строителните професионалисти да контролират финансите на проекта, шаблонът за строителен бюджет на ClickUp е вашият помощник за проследяване както на разходите по проекта, така и на извършената работа. Този шаблон предлага полета за планирана стойност, позиции и обща стойност за всеки етап, като гарантира, че всички финансови аспекти на вашия строителен проект са отразени ясно и кратко.

Това, което прави този шаблон особено ефективен, е интеграцията му с пакета за управление на проекти на ClickUp. Докато проследявате разходите за материали, очакваните разходи и складираните материали, шаблонът се синхронизира автоматично с по-широките задачи по проекта.

Проследявайте планираната стойност, очакваните разходи, складираните материали и действителните разходи, за да поддържате бюджета в добро състояние.

Синхронизирайте полетата за разходи с задачите и фазите, така че собствениците и мениджърите на проекта да виждат едни и същи цифри.

Прегледайте таблата и диаграмите на Гант, за да откриете превишенията на разходите навреме и да коригирате обхвата или графика с яснота.

✨ Идеален за: Проектни и финансови екипи, които работят междуфункционално по различни проекти.

4. Бюджет на проекта ClickUp с шаблон WBS

Разделете бюджета си по задачи и фази с шаблона за бюджета на проекта WBS на ClickUp.

ClickUp Project Budget With WBS Template е мощен шаблон, който придава структура и детайлност на процеса на бюджетиране с метода WBS – идеален за мащабни строителни проекти. Всяка работна задача е присвоена към родителска категория, което прави вашите стойности мащабируеми и интуитивни.

Шаблонът предлага полета за планирана стойност, обща стойност, очаквани разходи и процент на завършеност, за да даде на проектните мениджъри информация в реално време за финансовите и оперативните резултати. С помощта на времевата линия, диаграмата на Гант и календарните изгледи на ClickUp можете да проследявате напредъка на ниво задача, фаза и етап.

Разделете разходите по работни пакети и фази

Записвайте планираната стойност, общата стойност и процента на завършеност за всеки възел.

Превключвайте между изгледите „Списък“, „График“ и „Календар“, за да планирате прегледи и периоди на плащане.

✨ Идеален за: Екипи, които управляват цялостни строителни проекти с няколко фази на фактуриране.

💡 Професионален съвет: Проследявайте всяка минута! Използвайте софтуер за отчитане на времето, за да зададете времеви блокове за задачите и да се уверите, че на клиентите ви се фактурира само за действително извършената работа.

📣 Предимството на ClickUp: Календарът на ClickUp променя изцяло управлението на графиците и задачите по строителните проекти, като ги обединява на едно място! Той ви позволява да визуализирате всяка фаза от строителния проект – от началото до крайната инспекция – като гарантира, че крайните срокове, етапите и зависимостите са кристално ясни за всички участници. Всяка задача, независимо дали става въпрос за подготовка на обекта, доставка на материали или инспекции, може да бъде планирана, възложена и проследявана директно в календара, което улеснява откриването на припокривания, избягването на затруднения и поддържането на съгласуваност в екипа. Освен това можете да превключвате между изгледи на календар, диаграма на Гант и времева линия за гъвкаво планиране, както и да прикачвате документи, снимки или списъци за проверка към всяка задача за пълна прозрачност на проекта.

5. Шаблон за управление на строителни проекти ClickUp

Управлявайте графици, задачи и разходи на едно място с помощта на шаблона за управление на строителни проекти на ClickUp.

Шаблонът за управление на строителни проекти на ClickUp е създаден, за да даде на проектните мениджъри цялостен поглед върху целия им проект. Този шаблон е вашият тактически щаб за управление на всеки движещ се елемент.

Той комбинира висококачествени табла за управление на ClickUp с подробни изгледи на задачите, за да сте сигурни, че никога няма да изгубите връзка с процеса.

Използвайте го, за да разделите обхвата на строителството по позиции, да проследявате планираната стойност и да документирате завършената работа в реално време. Този шаблон поддържа разходите за материали, съхраняваните материали и множество изгледи на текущата фаза, за да се приспособи по-добре към начина, по който работят вашите екипи. Той също така се интегрира с ClickUp Docs и ClickUp Chat за безпроблемно сътрудничество между отделите и заинтересованите страни.

Визуални инструменти като диаграми на Гант и календарна визия ви дават макропоглед върху графика на проекта, докато диаграмите на натовареността помагат за балансиране на екипите и избягване на преумората.

Централизирайте обхвата, полетата за разходи и графиците, за да поддържате синхронизация между задачите, бюджетите и фактурирането.

Използвайте натоварването и предупрежденията, за да балансирате екипите и да уловите важните етапи, преди да са изпуснати.

Прикачете документи, чертежи и одобрения към задачите, за да поддържате актуализациите на място и записите в офиса.

✨ Идеален за: Проектни мениджъри, които ръководят многоетапни строителни проекти и се нуждаят от подробна информация за разходите, задачите и графиците.

💡 Професионален съвет: Съхранявайте обратната връзка от клиентите на едно място! Използвайте софтуер за сътрудничество с клиенти, за да централизирате комуникацията и да държите заинтересованите страни по проекта на една и съща страница.

6. Шаблон за управление на строителни проекти в ClickUp (алтернативен)

Съгласувайте ясно ролите, обхвата и условията за плащане с шаблона за договор с изпълнител на ClickUp.

Ако вашият екип често работи на терен, този алтернативен шаблон осигурява гъвкавост и структура без усложнения. Шаблонът за управление на строителни проекти на ClickUp предоставя на бригадирите и супервайзорите на обектите всичко необходимо, за да следят напредъка на проекта и извършената работа.

Записвайте ежедневно извършената работа, актуализирайте съхраняваните материали и отбелязвайте незавършената работа в реално време. Всяка задача е свързана с по-широкото име и фаза на проекта, с конкретни полета за разходи за планирана стойност, очаквани разходи и обща стойност.

Записвайте ежедневната работа, съхраняваните материали и незавършените елементи.

Маркирайте всеки запис с фаза, позиция и планирана стойност.

Добавете списъци със задачи и снимки за проверка, за да ускорите процеса на одобрение.

✨ Идеален за: Екипи на място, които трябва да регистрират и управляват ежедневните операции, като същевременно синхронизират с централните финансови данни.

7. Шаблон за договор с изпълнител на ClickUp

Имате нужда да съчетаете правните и изпълнителните аспекти? Използвайте това, за да съгласувате обхвата, задачите и договорите на едно място.

Макар че това не е типичен шаблон за график на стойностите, той играе ключова роля в управлението на проекти. Шаблонът за договор с изпълнител на ClickUp помага да се определят ясно договорните задължения и да се съгласуват всички сътрудници по проекта по отношение на резултатите, очакванията за фактуриране и обхвата на проекта от първия ден.

Можете да прикачите този шаблон директно към работните си процеси за фактуриране и изгледите на задачите. Имате също така възможност да добавяте бележки, да дефинирате тригери за плащане въз основа на етапите на проекта и да очертаете условия относно съхраняваните материали, извършената работа и сроковете.

Определете крайните резултати, условията за плащане и обхвата в един документ.

Свържете клаузите със задачи и фази, за да поддържате връзка между спазването на изискванията и изпълнението.

Записвайте подписи, роли и дати, за да се уверите, че одити и предавания са ясни.

✨ Идеален за: Изпълнители, които искат прозрачност в юридическите и счетоводните аспекти на всеки етап от строителния цикъл.

8. Шаблон. net Шаблон за график на стойностите

Нуждаете се от проста, но функционална опция? Този шаблон за график на стойностите в Excel, който можете да изтеглите от Template.net SOV Template, покрива всички ваши основни нужди. С редове, структурирани около позиции, можете да въведете планирана стойност, процент на завършеност и изчислени общи стойности на завършената работа.

Той е най-подходящ за по-малки екипи или еднократни проекти, при които използването на дигитален инструмент може да изглежда прекалено. Този безплатен шаблон за график на стойностите ви позволява да записвате текущата дейност за отчетния период и да актуализирате ръчно разходите по проекта за всяка задача.

Въведете планираната стойност, процента на завършеност и общата стойност на извършената работа.

Добавете колони за съхранявани материали и предишни приложения.

Персонализирайте заглавията с името на проекта и номера на заданието.

✨ Идеален за: Строителни професионалисти, които търсят решение за бързо документиране на разбивката на стойностите, което може да се разпечата и се базира на електронна таблица.

👀 Интересен факт: Концепцията за „планирана стойност“ датира от началото на 20-ти век, когато строителните предприемачи започнаха да формализират разходите, за да си осигурят банкови кредити. Оказва се, че електронните таблици имат корени, по-стари от Excel.

9. Template.net График на стойностите на генералния изпълнител

Създаден за генерални изпълнители, които управляват множество доставчици и подизпълнители, този безплатен график на стойностите за генерални изпълнители улеснява проследяването на напредъка на проекта и съгласуването на фактурирането. Всеки ред предоставя място за позиции, свързани разходи по проекта и подробности като планирана стойност и завършена работа.

Той е чудесен за директна комуникация с възложителите на проекти, като позволява прозрачни актуализации за текущата фаза и видимост на завършената работа. Колоните за съхранявани материали, труд и бележки за предишни заявления за плащане гарантират, че всяка част от работата е отчетена.

Проследявайте позициите, разходите и бележките на подизпълнителите, за да поддържате прозрачност при информирането на заинтересованите страни.

Сегментирайте по фази и труд/материали, за да се фокусирате върху промените.

Запишете предишни заявления за плащане, за да се уверите, че текущите тегления се позовават на проверена история.

✨ Идеален за: Изпълнители, които се нуждаят от структуриран, но гъвкав формат, за да се съгласуват със заинтересованите страни по отношение на фактурирането.

AI полетата в ClickUp могат да променят начина, по който записвате и управлявате стойностите в шаблон за график на стойностите за строителни проекти. Чрез използването на AI полета, като например тези, които са налични в кратки текстове, дълги текстове и падащи менюта с персонализирани полета, можете да автоматизирате извличането, категоризирането и обобщаването на ключови данни като позиции, разходи и актуализации на напредъка. Например, AI полетата могат автоматично да обобщават подробностите за задачите, да генерират актуализации на напредъка въз основа на последните дейности или да категоризират записите според вашите персонализирани инструкции. Това не само намалява ръчното въвеждане на данни и риска от грешки, но и гарантира, че графикът на стойностите ви остава актуален и приложим, което освобождава екипа ви да се съсредоточи върху по-ценна работа.

10. Шаблон. net График на стойностите на строителя

Шаблонът за график на стойностите на строителя е вашият лек съюзник за организиране на стойностите по позиции и проследяване на работата.

Този ясен шаблон за стойности помага за управлението на средни по размер строежи и ремонти. Проследявайте работата, като разделяте задачите на отделни елементи и документирате разходите по проекта във всички фази.

Въпреки че не е интегриран с никакъв софтуер за управление на проекти, той е идеален за ръчно подаване. Можете да включите данни за завършената работа, съхраняваните материали и дори ръчно да проследявате маржа на печалбата спрямо първоначалните очаквани разходи.

Избройте позициите и сумите по фази, за да помогнете на строителите бързо да съпоставят стойността с напредъка.

Записвайте завършената работа и съхраняваните материали, за да имате ясни цифри за срещите с клиенти.

Дублирайте разделите за всяка фаза и отпечатайте чисти копия, за да улесните подаването на документи.

✨ Идеален за: Независими строители, които търсят шаблон на хартия, за да отразят стойността спрямо напредъка.

👀 Интересен факт: Най-големият строителен проект в света — град NEOM в Саудитска Арабия на стойност 500 милиарда долара. Ще са необходими хиляди документи с график на стойностите, само за да се проследи кой за какво получава заплащане!

11. Шаблон за график на стойностите в Excel на CrewCost

Чрез CrewCost

CrewCost SO V Template е шаблон за график на стойностите, базиран на Excel, проектиран с оглед на финансовата прецизност. Създаден специално за проследяване на разходите, формулярът включва вградени формули, които автоматично изчисляват общата стойност, процента на завършеност и остатъчния бюджет.

Документирайте всеки елемент, от водопроводната инсталация до довършителните дърводелски работи, и включете текущите суми за извършената работа и складираните материали. Структурата е идеална за месечно фактуриране и съответства на стандартните практики за изчисляване на плащанията по напредъка.

Използвайте вградени формули за суми, процент на завършеност и остатъчен бюджет.

Поддържайте текущи суми по позиции и месеци, за да запазите последователност в месечното фактуриране.

Добавете раздели за предишни заявления и важни етапи, за да може прегледите да следват ясна следа.

✨ Идеален за: Финансови мениджъри и административни екипи, които се нуждаят от предварително създадена електронна таблица за проследяване на SOV.

12. PDFfiller Формуляр за график на стойностите

Чрез PDFfiller

Този уеб-базиран формуляр за стойности е идеален за екипи, които се нуждаят от преминаване към цифров формат, без да инсталират допълнителни инструменти. Формулярът PDFfiller SOV може да бъде попълнен онлайн, подписан електронно и експортиран като завършен график на стойностите.

Използвайте го, за да документирате позиции, да маркирате името на проекта, да добавите планирана стойност и да проследявате завършената работа и съхраняваните материали. Въпреки че не разполага с динамично проследяване или отчитане, неговата сила е в достъпността му.

Попълнете, подпишете и споделете SOV онлайн, за да дадете възможност на екипите да го подадат без допълнителен софтуер.

Записвайте позициите, планираната стойност и складираните материали, за да бъдат изпълнени изискванията.

Експортирайте окончателната версия за архивиране, за да можете лесно да докажете съответствието с изискванията.

✨ Идеален за: Екипи, които се нуждаят от юридически съобразен, достъпен формат на SOV, който не изисква обучение.

13. Шаблон за график на стойностите на TemplateLab

Чрез TemplateLab

Шаблонът SOV на TemplateLab е безплатен шаблон за график на стойностите, който може да се изтегли в Excel и е проектиран с оглед на яснота и простота. Той е лесен начин да проследявате разходите по проекта, да записвате извършената работа и да визуализирате печалбата си, без да се налага да се занимавате със сложен софтуер.

Във всеки ред можете да дефинирате елемент, неговата планирана стойност и процента на завършеност. Има място за записване на незавършената работа, изчисляване на общата стойност и отбелязване на складираните материали за всяка текуща фаза. В горната част можете да документирате името на проекта, референцията на задачата и стойността на договора.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Проследявайте позициите с планирана стойност и процент на завършеност

Отбележете незавършената работа и складираните материали.

Повторно използвайте и адаптирайте листа за всяка задача, за да започнете нови проекти бързо.

✨ Идеален за: Строители и координатори, които управляват по-малки проекти и искат ясен и лесен за използване формуляр за проследяване в Excel.

Изграждане на успех, един шаблон по един

Според проучване на McKinsey, 98% от мегапроектите превишават разходите с повече от 30%, а 77% се забавят с поне 40%. Тези предизвикателства често възникват поради липса на структуриран финансов надзор, неефективно проследяване на разходите и зависимост от ръчни процеси.

От шаблоните за управление на строителни проекти на ClickUp до решенията на базата на Excel, има шаблон за всяка нужда, независимо дали наблюдавате мащабни проекти или по-малки задачи, възложени на подизпълнители. Всеки инструмент подобрява проследяването на напредъка на проекта, повишава прозрачността за заинтересованите страни и гарантира, че финансовият контрол остава твърдо във вашите ръце.

Готови ли сте да поемете отговорността за следващия си строителен проект? Регистрирайте се в ClickUp и оптимизирайте управлението на плащанията, планираните стойности и обхвата на работата за максимален успех.

Често задавани въпроси

За да създадете график на стойностите, започнете с изброяване на всички основни компоненти, фази или задачи, свързани с даден строителен проект. На всеки елемент се присвоява конкретна парична стойност въз основа на общата стойност на договора и обхвата на работата. Тази разбивка позволява ясно проследяване на напредъка и плащанията по време на изпълнението на проекта, като гарантира, че всяка част от работата е отчетена и фактурирана по подходящ начин.

Шаблонът за график на стойностите (SOV) е стандартизиран формуляр или електронна таблица, предназначена за организиране на разбивката на общата стойност на проекта на отделни позиции. Шаблонът предоставя структуриран формат за въвеждане на всяка работна позиция, нейната присвоена стойност и други relevante подробности, което улеснява прегледа, актуализацията и управлението на финансовите аспекти на строителния проект.

Графикът на стойностите обикновено се изготвя от генералния изпълнител или строителния мениджър, който наблюдава проекта. В много случаи този процес включва сътрудничество с подизпълнители и собственика на проекта, за да се гарантира, че разпределението на разходите е точно и е съгласувано от всички заинтересовани страни.

Графикът на стойностите е визуално или таблично представяне на разбивката на разходите по проекта. Той показва всеки елемент от работата, съответната му стойност и кумулативните суми, като предоставя ясен преглед на разпределението на сумата по договора. Този график помага на заинтересованите страни да следят фактурирането по проекта, да проследяват състоянието на завършеност и да управляват ефективно плащанията през целия процес на строителство.