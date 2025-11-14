Whereby и ClickUp SyncUp: кой инструмент за видеоконференции е по-добър?

През 1964 г. AT&T представи Picturephone на Световното изложение. Това беше обемисто устройство, което обещаваше да промени комуникацията завинаги. Най-накрая можеше да виждаш човека, с когото разговаряш, стига да не те притесняваше цената на един малък разговор за тази привилегия!

С течение на времето сме заменили тези тромави устройства с елегантни приложения, които обединяват екипите и клиентите (въпреки че неудобното мълчание остава).

В тази публикация в блога ще сравним два такива инструмента: Whereby и ClickUp SyncUp, всеки от които е предназначен за много различни моменти от работния ви ден.

Нека видим кой от тях принадлежи на вашия набор от инструменти. ☎️

ClickUp и Whereby на един поглед

Аспект ClickUp Whereby Основна цел Управление на проекти, проследяване на задачи, сътрудничество в екип, управление на знания Видеоконференции, конференции в браузъра, вградени разговори Йерархия и организация Разширени функции: пространства, папки, списъци, изглед „Всичко“ за мащабна организация Няма организационна йерархия Управление на задачите Задачи, подзадачи, списъци за проверка, персонализирани полета, автоматизиране на статуса, отговорници за задачите, приоритети, напомняния Липсва управление на задачите Изгледи на проекти Списък, табло, календар, диаграма на Гант, времева линия, натоварване и др. Не предлага изгледи на проекти Автоматизации Автоматизация, базирана на изкуствен интелект, автоматизация, базирана на време и тригери API hooks/webhooks за видео сесии Сътрудничество по документи Документи, които могат да се редактират в реално време, уикита, богато форматиране, свързване на документи с задачи, база от знания Чат на живо, емоджи, споделяне на файлове по време на срещата Комуникация Контекстуални разговори с свързани чат, задачи и документи, вграден имейл, коментари към задачи, известия, присвоени коментари, гласови и видео клипове Видео, аудио, чат по време на разговор, реакции, споделяне на файлове Сътрудничество и споделяне Бяла дъска в реално време, споделяне с гости, споделяне на външни връзки, инструменти за проверка Виртуална бяла дъска (Miro), субтитри на живо, стаи за почивка Планиране и управление на времето Интегриран календар, проследяване на времето, прогнози, интеграция с Outlook/Google Calendar Интеграция с Google Calendar, таймери за стаи, покани за календар AI функции ClickUp Brain (AI търсене, писане, автоматизация, резюмета, транскрипти, генериране на етикети, разширени отчети), AI агенти Транскрипция на живо, обобщения на сесиите Интеграции Над 1000 интеграции на приложения (вкл. Outlook, Slack, Drive, Github, Zapier), API/добавки Miro, Google Docs, RTMP стрийминг, SDK за разработчици, React/Flutter/мобилни вграждания Сигурност/съответствие Разширени роли, разрешения, аудит логове, корпоративна сигурност, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 и HIPAA съвместимост Криптиране от край до край (малки стаи P2P), ISO 27001, GDPR, HIPAA-ready, заключени стаи Капацитет на срещите До 200 участници в SyncUps До 200 участници (активни), 400 зрители (режим само за гледане) Съхранение на файлове Неограничено (с платени планове), прикачване/свързване на файлове навсякъде в работните процеси Споделяйте малки файлове по време на разговори; ограничено дългосрочно съхранение на файлове, изтегляне на чат

Какво е ClickUp?

Управлявайте множество проекти с ClickUp Създайте централизирано работно пространство за управление на хибридното сътрудничество в ClickUp.

Днес работата не функционира добре.

Нашите проекти, знания и комуникация са разпръснати в различни, несвързани инструменти, които ни забавят.

ClickUp решава този проблем с приложението за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Функции на ClickUp

Тук ще разгледаме основните функции, които отличават този инструмент като алтернатива на Whereby.

Характеристика № 1: Комуникация в реално време

ClickUp Chat обединява всички ваши разговори и работа на едно място с канали и директни съобщения.

Централизирайте всички свои вътрешни и външни канали за комуникация с ClickUp Chat

Създайте канали по конкретни теми, като #MarketingUpdates или #ClientFeedback, за да фокусирате дискусиите. Имате нужда от бърз еднократен чат? Директните съобщения ви позволяват да пишете на отделни лица или групи, без да претоварвате основните канали.

Поставете курсора върху което и да е съобщение в ClickUp Chat, за да създадете незабавно задача

Още по-добре, можете да свържете съобщенията директно с ClickUp Tasks, така че небрежното „Здрасти, можеш ли да оправиш това?“ се превръща в проследявана задача. Освен това, с персонализираните известия, получавате уведомления само за това, което е важно.

Изберете от различни видове публикации в чата си, за да сте сигурни, че важните актуализации достигат до всички членове на екипа

Когато дадено съобщение изисква повече внимание, създайте Публикации. Вместо да позволявате важната информация да се изгуби в чата, можете да създадете Публикация, за да подчертаете съобщения, актуализации или дискусии.

Просто напишете съобщението си, изберете от Обявления, Дискусия, Идея и Актуализация от падащото меню и готово – съобщението ви се откроява в канала, като гарантира, че всички ще го забележат.

Научете как да използвате чат платформата пълноценно:

💡 Професионален съвет: Добавете карта в горната част на чат канала на вашия екип, за да покажете бързо отметки, бележки и др. Можете да добавите персонализирана диаграма с данни, връзки към ключови ресурси на вашето работно място и дори да изчислявате суми, средни стойности и др. за вашите задачи.

Функция № 2: Видео и аудио разговори

С ClickUp SyncUps можете да инициирате незабавни аудио или видео разговори директно от работното си пространство, като по този начин гарантирате безпроблемно сътрудничество.

Започването на SyncUp е толкова просто, колкото кликването върху иконата SyncUp във всеки канал или директно съобщение.

Натиснете иконата на ClickUp SyncUps, за да започнете незабавен аудио или видео разговор

По време на SyncUp можете да споделите екрана си, за да предоставите визуален контекст, като например да покажете проект на дизайн, да представите анализи или да прегледате графика на проекта.

Една от най-забележителните му способности е, че свързва задачите директно в рамките на разговора! Например, ако обсъждате отстраняването на бъг в директно съобщение, можете да свържете съответната задача с разговора.

Свържете задачите си с ClickUp SyncUp

Не можете да присъствате на SyncUp в реално време? Няма проблем. Можете да запишете вашите SyncUp сесии и да ги прегледате по-късно.

Това е особено полезно за членове на екипа, които се намират в различни часови зони, или за преглед на дискусии, за да се гарантира, че нищо не е пропуснато. Можете да добавяте коментари към записа и да го споделяте и извън екипа.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Clips, за да превърнете бързите актуализации, обратната връзка или мини презентациите в кратки видео съобщения. Прикачете ги към чат канала си, за да покажете на вашия хибриден екип точно какво имате предвид.

Характеристика № 3: Производителност, подпомагана от изкуствен интелект

Вграден в чата, ClickUp Brain ви помага да създавате и възлагате задачи, да намирате свързани задачи или канали и да обобщавате разговори. Можете дори да му задавате въпроси за даден канал на естествен език и той да ви покаже контекста за секунди.

Помолете ClickUp Brain да изпраща съобщения в каналите на вашия екип, така че да не се налага да прекъсвате работата си

Например, след SyncUp с вашия екип, ClickUp Brain обобщава всички дискусии от последните 24 часа, подчертава действията, които трябва да бъдат предприети, и създава задачи, свързани с няколко проекта.

Функцията Catch Me Up е спасител за отдалечените екипи. Когато пропуснете ден или два от разговорите, всичко, което трябва да направите, е да кликнете върху Catch Me Up, за да получите обобщение на всичко от последните 24 часа до 14 дни.

Свържете се с мен в ClickUp Chat

✅ Опитайте тези подсказки, за да използвате AI за видеоразговори: Обобщете днешния SyncUp и създайте задачи за всички действия, които трябва да бъдат изпълнени.

Намерете задачи, свързани с дискусията в #MarketingUpdates

Присвойте съобщението „Страхотна работа!“ на @MyTeammate

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp Brain MAX, десктоп асистентът с изкуствен интелект, централизира цялата ви работна екосистема, включително задачи, документи, срещи, приложения и чатове, в един интелигентен център. Можете лесно да търсите в работното си пространство, в интернет и в свързаните приложения. Освен това, функцията Talk-to-Text в ClickUp ви позволява да диктувате съобщения и актуализации, докато сте в движение, като по този начин увеличавате производителността до 4 пъти в сравнение с традиционното писане на клавиатура.

Цени на ClickUp

Ето какво казва Саманта Денгейт, старши проектен мениджър в Diggs, за използването на ClickUp за комуникации:

Преди ClickUp, срещите и обмена на имейли водеха до черна дупка, в която някои въпроси оставаха незабелязани и без внимание. Поради това задачите не се преглеждаха навреме и никой не знаеше как върви творческото развитие. Сега всички членове на екипа могат ясно да виждат кога е краен срокът за изпълнение на задачите, да чатят и да си сътрудничат в рамките на задачите.

📮 ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, близо 40% от анкетираните участват в между 4 и 8+ срещи седмично, като всяка среща трае до един час. Това се равнява на огромно количество колективно време, посветено на срещи в цялата организация. Ами ако можехте да си върнете това време? Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да ви помогне да увеличите производителността с до 30% чрез незабавни обобщения на срещите, докато ClickUp Brain помага с автоматизираното създаване на задачи и оптимизирани работни процеси, превръщайки часовете на срещите в полезни идеи.

Какво е Whereby?

чрез Whereby

Whereby е платформа за видеоконференции, базирана на браузър, която ви позволява да провеждате и да се присъединявате към сигурни и надеждни видеоразговори от всяко устройство, което поддържа модерен уеб браузър.

Потребителите могат да създават виртуални заседателни зали и да споделят постоянни линкове с другите. Платформата предлага и вграждаемо решение за разработчици, което им позволява да интегрират функционалност за видеоразговори директно в своите продукти или услуги чрез API и SDK за хибридна комуникация в работната среда.

🧠 Интересен факт: Социалните разговори по видео (просто споделяне на неща, които не са свързани с работата) помагат да се намали странното усещане за разстояние. Екипите, участващи в проучването, заявиха, че тези чатове им помагат да се чувстват по-свързани, въпреки че работят дистанционно.

Функции на Whereby

Ето някои характеристики, които са характерни за този софтуер за споделяне на екран:

Функция № 1: Срещи в браузър с персонализирано брандиране

Персонализирайте фона на стаята, за да изглеждате професионално по време на срещите

Whereby работи директно от вашия браузър. Гостите могат да се присъединят незабавно с постоянен линк за срещата, както от настолния си компютър, така и от мобилното си устройство.

Освен това можете да запазите имиджа на марката си, като персонализирате срещите си с лога, цветове на стаите, виртуални фонове и ефекти за замъгляване. Дори URL адресите на срещите ви могат да бъдат персонализирани, така че всяка сесия с клиент да изглежда целенасочена и изпипана.

Създайте стаи за по-малки дискусии и по-добра съвместна работа в Whereby

Понякога се налагат по-малки дискусии. Whereby позволява на домакините да създават стаи за по-концентрирана работа, след което да върнат всички обратно в основната сесия безпроблемно.

Освен това, домакините могат да заключват стаи, да управляват разрешения, да допускат гости от чакалнята и да заглушават или премахват участници за сигурни и структурирани срещи.

Можете също така:

Стартирайте интерактивни цифрови бели дъски директно по време на разговора с интеграцията на Miro Whiteboard.

Изпращайте документи, изображения и връзки незабавно по време на разговорите

Поддържайте разговора заедно с видео прозореца за бързи въпроси, реакции или прехвърляне на файлове с помощта на чата на живо.

Функция № 3: Споделяне и запис на екрана

Споделете екрана си, за да направите презентация пред клиенти с Whereby

Споделяйте целия си екран или само прозореца на едно приложение. Комбинирайте това с режим „картина в картина“ и ще получите презентации и демонстрации без отвличане на вниманието.

А ако искате да прегледате разговора по-късно, Whereby ви позволява да го запишете локално или в облака (ако сте собственик на стаята). Живите надписи и транскрипции правят съдържанието достъпно по-късно.

Освен това Whereby е създаден, за да бъде инклузивен:

Текстови надписи на живо и AI транскрипция за обобщаване на говоримото съдържание

Навигация с клавиатура и бързи клавиши за хора с ограничена подвижност

Активно подчертаване на говорещия, за да знаят всички кой говори

Цени на Whereby

Срещи

Безплатно (включва един хост)

Pro: 8,99 $/месец (включва един хост)

Бизнес: 11,99 $/месец на хост

Вграден

Безплатна пробна версия

Build: 9,99 $/месец (плащане по изразходване)

Enterprise: Персонализирани цени

🔍 Знаете ли, че... Дори фонът може да повлияе на мозъка ви. Проучване показва, че анимираните или виртуалните фонове причиняват повече умора от обикновените стени. Мозъкът ви постоянно обработва малки движения, така че тази красива тропическа гледка може да ви изморява.

ClickUp срещу Whereby: Сравнение на функциите

Когато ръководите разпределен екип, всички срещи са различни. Разговорите с клиенти изискват изтънченост, брандиране и лесен достъп. Вътрешната синхронизация изисква контекст, отчетност и ясно проследяване.

Whereby работи добре за външни срещи, докато ClickUp превръща сътрудничеството в работната среда в практически резултати, свързвайки дискусиите директно със задачи, цели и документи по проекти.

Ето подробно сравнение, което ще ви помогне да изберете най-подходящия вариант. 🎯

Характеристика № 1: Опит с видеоконферентни разговори

Нека започнем с това как всеки AI инструмент за срещи обработва вашите видеоразговори, от бързи проверки до пълни екипни срещи.

ClickUp

ClickUp свързва работата и разговорите. С ClickUp Meetings екипите могат да организират, провеждат и проследяват дискусии успоредно с работата си.

Създавайте дневен ред и списъци с задачи, за да поддържате нещата в ред, споделяйте екрана си по време на разговора за по-лесна комуникация и използвайте изкуствен интелект, за да генерирате бързо заключенията от дискусията.

ClickUp AI Notetaker автоматично записва, транскрибира и обобщава срещите, извличайки ключови действия и следващи стъпки.

Научете повече тук:

Но не е необходимо да провеждате среща за всяка комуникация. Когато се нуждаете от бързи актуализации или асинхронна обратна връзка, ClickUp Clips ви помага да записвате и споделяте видеосъобщения в задачи или чатове.

Whereby

Този инструмент прави нещата прости. Неговите видеоконференции, които не изискват изтегляне и се провеждат в браузъра, са предназначени за бързи разговори с клиенти и брандирани преживявания. Можете да персонализирате заседателните зали с вашето лого и цветове и да разделяте дискусиите на по-малки групи.

Гостите се присъединяват незабавно, което го прави най-подходящ за външно сътрудничество.

🏆 Победител: Равенство! Използвайте ClickUp за вътрешни и външни синхронизации и превърнете разговорите в действия. Whereby работи най-добре за срещи с клиенти, свързани с бранда.

Характеристика № 2: Сътрудничество и взаимодействие в реално време

Нека сравним и как двата инструмента ви позволяват да работите заедно в реално време.

ClickUp

Той е създаден за сътрудничество в реално време. Екипите могат да редактират съвместно ClickUp Docs, да обменят идеи на ClickUp Whiteboards, да общуват незабавно в ClickUp Chat или да коментират директно задачите и подзадачите. Всеки коментар е изпълним.

В комбинация с разрешения на ниво задачи, споменавания и интеграции с други инструменти, той прави сътрудничеството безпроблемно от планирането до доставката.

Whereby

Whereby се фокусира върху сътрудничеството в реално време по време на срещите. Екипите могат да отворят бяла дъска Miro по време на разговор, да споделят екрани, да пускат линкове или да чатят на живо. Опитът е бърз, приятелски и интуитивен, идеален за семинари, демонстрации за клиенти и творчески сесии.

Въпреки това, след като срещата приключи, сътрудничеството често също спира. Няма вграден начин да продължите да работите по задачи или съдържание асинхронно.

🏆 Победител: ClickUp триумфира! Приложението за съобщения „всичко в едно“ комбинира работа в екип в реално време и асинхронна работа, за да превърне идеите в практически следващи стъпки.

Характеристика № 3: Мащабируемост и готовност за корпоративно използване

Разбира се, трябва да оцените и колко добре се мащабират и работят, когато вашият екип или организация се разрастват, като имате предвид нуждите на предприятието.

ClickUp

ClickUp предлага стабилна мащабируемост и функции от корпоративно ниво, което го прави подходящ за големи организации. Получавате персонализирани разрешения, детайлни роли на потребителите и инструменти за административно управление, за да осигурите прецизен контрол и нива на достъп в цялото работно пространство.

Освен това ClickUp поддържа Single Sign-On (SSO), SAML и двуфакторна автентификация (2FA), в съответствие с корпоративните стандарти за сигурност.

Платформата включва също така аудитни регистри, 24/7 мониторинг и тестове за проникване, за да осигури сигурността на данните денонощно.

Whereby

Whereby, от друга страна, е проектиран предимно за видео сътрудничество и не предлага широка мащабируемост или специфични за предприятията функции. Липсват му разширени административни контроли, разрешения за потребители и инструменти за отчитане.

Въпреки че поддържа интеграция с инструменти като Google Calendar и Miro, той не предлага задълбочени функции, подходящи за корпоративно използване.

🏆 Победител: ClickUp! Той е създаден да се адаптира към големи екипи, като предлага пълни административни контроли, сигурност и функции от корпоративно ниво.

ClickUp срещу Whereby в Reddit

Обърнахме се към Reddit, за да получим информация за това как реалните потребители се чувстват по отношение на ClickUp и Whereby. Въпреки че няма конкретни теми, в които се обсъждат двете програми, ето какво казват потребителите за инструментите:

Ето какво казва един потребител на Reddit за удобството на Whereby:

Аз използвам Whereby. Много удобно за провеждане на прости, красиви видеоразговори, за да се свържете с всеки, навсякъде, само с един линк. Не са необходими изтегляния...

Аз използвам Whereby. Много удобно за провеждане на прости, красиви видеоразговори, за да се свържете с всеки, навсякъде, само с един линк. Не са необходими изтегляния...

Един потребител на ClickUp каза:

Ние успешно използваме ClickUp за компании от всякакъв размер (от самостоятелни предприемачи до големи екипи) и в различни индустрии, много от които генерират приходи от милиони долари. Да, ClickUp има проблеми, както буквално всяка друга платформа, но възможностите му са превъзходни, особено за толкова голям екип... Ръководителите на екипи вероятно ще го харесат, защото ще им даде обща представа за това, което се случва, без да се чувстват като че ли микроуправляват своите подчинени.

Ние успешно използваме ClickUp за компании от всякакъв размер (от самостоятелни предприемачи до големи екипи) и в различни индустрии, много от които генерират приходи от милиони долари. Да, ClickUp има проблеми, както буквално всяка друга платформа, но възможностите му са превъзходни, особено за толкова голям екип... Ръководителите на екипи вероятно ще го харесат, защото ще им даде цялостен поглед върху случващото се, без да се чувстват като че ли микроуправляват своите подчинени.

Друг потребител изглежда предпочита ClickUp (и ще се радва да научи, че SyncUps вече също звънят):

Прехвърлих малкия си бизнес от 3 души и сме доволни от него. Единственият истински недостатък е, че функцията за видео чат SyncUp не звъни като тази на Slack. Затова понякога хората пропускат уведомленията. Надявам се да поправят това. В противен случай е хубаво да има възможност за препращане към задачи директно в приложението.

Прехвърлих малкия си бизнес от 3 души и сме доволни от него. Единственият истински недостатък е, че функцията за видео чат SyncUp не звъни като тази на Slack. Затова понякога хората пропускат уведомленията. Надявам се да поправят това. В противен случай е хубаво да има възможност за препращане към задачи директно в приложението.

🔍 Знаете ли, че... Проучване показва, че почти 70% от хората казват, че честото/постоянното използване на видеоразговори за екипни срещи им помага да се чувстват по-продуктивни. Това се дължи главно на факта, че така се намаляват недоразуменията и въпросите могат да получат отговор в реално време.

Кой инструмент за видеоконференции е най-добър?

Гласуването приключи и имаме победител! 👑

Макар Whereby да е чудесен за бързи разговори с клиенти и изпипани срещи в браузъра, той не е достатъчен, когато става въпрос за свързване на разговорите с практически резултати.

ClickUp SyncUps превръща дискусиите в практически действия с AI Notetaker, Clips, интеграция на задачи и безпроблемно съгласуване с вашите работни процеси. Всяка среща се превръща в възможност да напреднете с комплексни проекти, да поддържате синхронизация между екипите и да не губите от поглед важни решения.

Освен това, с всички ваши задачи, контекстуални разговори и знания, обединени в една AI-базирана платформа ClickUp, разпръснатостта в работата изчезва и животът става много по-лесен.

И така, какво чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅