Маркетингови стратегии за ресторанти: как да увеличите лоялността на клиентите

Central Perk в сериала „Приятели“ не беше известен с кафе от световна класа или петзвездно обслужване.

Хората го обичаха, защото се чувстваха като у дома си. Тази лоялност караше групата да се връща ден след ден, а това е точно това, което всеки ресторант иска – клиенти, които го избират отново и отново, не само заради храната, но и заради връзката.

Такава лоялност не се изгражда за една нощ. Тя се постига чрез създаване на незабравими преживявания, показвайки на клиентите, че ги познавате, и намиране на начини да поддържате връзката с тях дълго след първото им посещение.

В тази статия ще разгледаме най-добрите маркетингови стратегии за ресторанти, които да ви помогнат да изградите такава връзка и да превърнете случайните посетители в редовни клиенти. 🧑🏼‍🍳

И като бонус, ще видим как ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, може да ви помогне!

Представени шаблони Имате затруднения да привлечете повече клиенти? Маркетинговият план за местни ресторанти на ClickUp улеснява организирането на кампании, планирането на публикации в социалните мрежи и провеждането на местни промоции. Проследявайте какво работи, усъвършенствайте стратегията си и превърнете маркетинговите усилия в стабилен ръст на клиентите.

Защо маркетингът е важен за ресторантите

Ресторантите живеят и умират от вниманието.

В днешната изключително конкурентна кулинарна индустрия, пълната зала днес не гарантира същия брой клиенти утре. Маркетингът поддържа видимостта на вашия ресторант, изгражда отличителна идентичност на марката и превръща еднократните посетители в лоялна клиентска база.

В крайна сметка, именно тази продължителна връзка с клиентите е това, което води до постоянни приходи.

🧠 Интересен факт: Ресторантите отдавна използват силата на дефицита, за да увеличат продажбите. Офертите с ограничен срок, като сезонния McRib на McDonald's, създават усещане за спешност, което кара хората да се втурнат да купят продукта, преди да изчезне.

10 най-добри маркетингови стратегии за ресторанти

Тези маркетингови стратегии за ресторанти помагат на вашия бизнес да се отличи и да се развива. 📈

1. Изградете автентични връзки чрез разказване на истории в социалните медии

Вашите снимки на ястия може да изглеждат красиви, но те се сливат с съдържанието на всички други ресторанти в социалните медии. Съдържанието, което разказва истории, се различава, защото показва хората и страстта, които стоят зад вашите ястия.

Когато вашата аудитория види вашия помощник-готвач да усъвършенства уменията си с ножа или вашия сладкар да украсява торта за рожден ден в 6 сутринта, те се свързват с човека, който стои зад тяхното ястие.

Тези автентични моменти създават нещо мощно, което конкурентите, фокусирани върху цената, не могат да възпроизведат. Историите изграждат емоционални мостове, които превръщат случайните посетители в предани почитатели, които без колебание ви препоръчват на приятелите си.

Как да приложите тази стратегия с прецизност

Организирайте фотосесии по време на подготовката, когато енергията е на върха си и осветлението в кухнята създава драматични сенки.

Разработете свой собствен стил на снимане, използвайки три последователни кадра: подготовка на съставките, готвене и първата реакция на клиента.

Наслагвайте актуални регионални аудио записи върху видеоматериали, като добавяте надписи, които отразяват уникалния глас и местния хумор на вашия ресторант.

Планирайте публикациите стратегически по време на часовете за вземане на решения за обяд (11:00–13:00) и планиране на вечеря (17:00–19:00).

Анализирайте моделите на ангажираност и показателите за маркетингова продуктивност , за да определите кои истории и теми привличат естествено аудиторията.

📌 Пример: Простите 30-секундни клипове на местна пицария, показващи как тестото се разточва до съвършенство, съпроводени от весела музика и надписи като „Свежо тесто, свежи емоции!“, постоянно генерират хиляди преглеждания и привличат забележим поток от клиенти по обяд. Още по-добре, клиентите вече специално искат да гледат процеса на месене на тестото на живо. Това превръща някогашната скрита работа в кухнята в забавление по време на вечерята, което конкурентите не могат да копират.

⚡️ Архив с шаблони: Изпробвайте шаблона за календар за съдържание в социалните медии на ClickUp, за да планирате снимките си, да фиксирате времето за публикуване и да проследявате кои истории предизвикват най-голям интерес. С всичко това начертано, можете да поддържате плавен поток на съдържанието, като същевременно давате на всеки член на екипа възможност да блесне.

2. Поддържайте дългосрочни взаимоотношения с имейл маркетингови кампании

За разлика от ненадеждни алгоритми на социалните медии, имейлът е директна връзка с вашите клиенти – като седмична среща за кафе с най-лоялните ви клиенти.

Този интимен канал за комуникация е съществен елемент от вашата маркетингова стратегия. Той ви позволява да споделяте ексклузивни истории, сезонни прозрения и специален достъп, които карат абонатите да се чувстват като вътрешни лица.

Третирайте своя списък с имейли като общност, а не като канал за продажби. Накарайте абонатите да се чувстват като вътрешни лица, като постоянно споделяте ценна информация чрез ексклузивни истории, съвети от готвачи и съдържание от кулисите. Това изгражда истинска връзка, която се превръща в повече посещения.

Как да приложите тази стратегия с прецизност

Инсталирайте системи за регистрация на таблети на рецепцията, предлагащи ексклузивни дигитални готварски книги с опростени версии на вашите специалитети.

Създайте тричастна поредица от приветствия, която включва обещаната готварска книга, разказва историята на основаването на ресторанта и предлага ограничен във времето стимул за посещение.

Сегментирайте редовните си клиенти въз основа на POS данни, включително хранителни предпочитания, честота на посещенията и любими категории менюта, за целенасочени съобщения.

Изпращайте бюлетини два пъти седмично, в средата на седмицата, когато хората започват да планират своите уикенд приключения, свързани с хранене.

Проследявайте кои съдържания генерират най-високи проценти на резервации в рамките на 48 часа и заложете на успешните формати.

Програмирайте автоматизирани кампании за рождени дни и годишнини, които отбелязват важни събития за клиентите.

📌 Пример: Ресторант, който предлага продукти директно от фермата, може да промени своя календар за имейл маркетинг, като се фокусира върху образованието, а не върху промоцията. Месечните им бюлетини акцентират върху сезонните съставки и включват интервюта с местни фермери, както и прости рецепти, които клиентите могат да приготвят у дома. Този подход е създал ангажирана общност, в която абонатите редовно отговарят с въпроси за готвенето и предложения за менюто. Ресторантът сега използва тези разговори, за да насочва разработването на сезонното си меню, създавайки ястия, за които знае, че публиката му иска.

⚡️ Архив с шаблони: Настройте шаблона за имейл маркетинг на ClickUp, за да сегментирате аудиторията си, да планирате изпращането на имейли в дни с голям трафик и да проследявате ефективността в сравнение с данните за резервациите.

3. Разширете обхвата си по естествен начин чрез партньорства с местната общност

Партньорствата в общността ви свързват с хора, които вече имат доверие във вашата партньорска организация. Това прехвърляне на доверие е ценно, защото увеличава вероятността потенциалните клиенти да опитат вашия ресторант.

Помислете как посетителите на йога студио след тренировка естествено жадуват за здравословни смутита или как посетителите на книжарницата ценят наличието на уютно кафене наблизо. Тези естествени съвпадения създават сценарии, от които всички печелят, като същевременно изграждат връзки в общността.

Как да приложите тази стратегия с прецизност

Направете карта на другите местни бизнеси, които се намират на пешеходно разстояние и обслужват вашите идеални клиенти, но не се конкурират с вашите предложения.

Създайте материали с съвместна марка, които могат да бъдат изложени на видно място и в двата обекта, без да изглеждат като реклами.

Организирайте месечни срещи за преглед, като използвате конкретни показатели, като например използването на уникални кодове за отстъпка и анкети за нови клиенти от инструмента за планиране на графика на ресторанта.

Създайте сезонни кампании, които съответстват както на пиковите периоди на бизнеса, така и на нуждите на клиентите.

Поддържайте подробни записи за партньорствата, като проследявате кои сътрудничества генерират най-високи нива на привличане и задържане на клиенти.

📌 Пример: Кафене за закуска забеляза, че занятията в близкото студио за йога приключват точно когато отварят сутрин. Собственикът на кафенето се обърна към инструктора по йога с конкретно предложение: отстъпки за смутита след занятията за учениците по йога в замяна на популяризиране на здравословните опции за кетъринг на кафенето за семинарите в студиото. Това партньорство е донесло десетки нови редовни клиенти, които сега разширяват своите уелнес практики от йога матрака до масата за закуска. Освен това, те организират съвместно месечни семинари „Mindful Eating” (Съзнателно хранене), които се разпродават постоянно, позиционирайки и двете фирми като лидери в областта на уелнеса в своя квартал.

💡 Съвет от професионалист: Превърнете партньорствата с общността в ясни, проследими успехи с ClickUp Goals. Задайте цел като „Нови клиенти от местни партньори“ и я свържете със задачи като създаване на материали с съвместна марка, планиране на сезонни кампании и наблюдение на използването на кодове за отстъпка. Задайте маркетингови цели в ClickUp Проследявайте всяко местно партньорство и вижте реални резултати с ClickUp Goals.

4. Използвайте социалното доказателство с кампании с съдържание, създадено от потребители

Професионалните фотографии на храна може да изглеждат безупречни, но могат да изглеждат стерилни и да не отразяват реалното преживяване в ресторанта. В контраст с това, истинските снимки на клиенти улавят вълнението и автентичната радост от откриването на една чудесна храна.

Хората се доверяват на тези реални моменти много повече, отколкото на изпипаното брандирано съдържание, което прави съдържанието, създадено от потребителите, вашият най-надежден маркетингов актив.

Дайте на хората убедителни причини да споделят своите преживявания и значимо признание, когато го направят. Когато се изпълняват обмислено, тези кампании създават ентусиазъм в общността и привличат нови клиенти, които искат да се присъединят към забавлението.

Как да приложите тази стратегия с прецизност

Стартирайте месечни тематични кампании, свързани със сезонни специални оферти, местни събития или характерни ястия, които изглеждат добре на снимки.

Създайте изисквания за участие, които гарантират качествено съдържание: включете имена на ястия, описателни думи за вкуса и тагове на приятели.

Създайте специални Instagram Story highlights, като организирате публикациите по категории от менюто, за да улесните потенциалните клиенти при разглеждането им.

Отговаряйте лично на всяко мнение, като се позовавате на конкретни детайли от публикацията, а не на общи благодарствени съобщения.

Следете показателите за ангажираност отвъд повърхностните харесвания, като се фокусирате върху запазените, споделените и посетените профили след представянето на съдържанието.

📌 Пример: Верига за бързо хранене създаде #BurgerFaceChallenge, с което насърчи клиентите да запечатат истинските си реакции при първата хапка от техния фирмен бургер. Победителите получават безплатни хранения за един месец, което мотивира висококачествено участие. Кампанията генерира стотици автентични публикации, показващи изненадата и възхищението на хората от размера и вкуса на бургера. Ресторантът публикува ежедневно печелившите предложения в социалните си канали, създавайки цикъл, в който участниците се чувстват почетени, а приятелите им искат да изпитат същото вълнение.

🔍 Знаете ли, че... Концепцията за съвременния ресторант възниква в Париж през 18-ти век, където заведенията започват да предлагат меню с ястия, които се консумират на място. Тази промяна в сравнение с ханчетата и таверните бележи раждането на ресторантьорската индустрия.

5. Награждавайте истинските клиентски взаимоотношения чрез програми за лоялност

Вместо да създавате сложни програми за лоялност, които приличат на домашна работа, фокусирайте се върху простата признателност. Докато объркващите точки и нива разочароват клиентите, искреното признание изгражда емоционална връзка.

Истинската магия се крие в личния подход – запомняне на предпочитанията и отбелязване на специални поводи. Това кара клиентите да се чувстват наистина ценени, създавайки трайна лоялност, която конкурентите не могат лесно да възпроизведат.

Как да приложите тази стратегия с прецизност

Внедрете двойни системи, комбиниращи прости физически перфокарти с опционални дигитални приложения за клиенти, които желаят допълнителни функции.

Конфигурирайте софтуера си за управление на храни , за да отбелязвате важни подробности за клиентите, като рождени дни, диетични ограничения и годишнини.

Структурирайте наградите в три значими категории: бонуси за храна, подобрения на преживяването и удобства, които клиентите наистина ценят.

Провеждайте тримесечни анкети сред членовете на програмата, като задавате кратки, целенасочени въпроси за техните любими награди и желани допълнения.

Сравнете моделите на разходите и честотата на посещенията между членове и нечленове, за да изчислите истинската възвръщаемост на инвестициите в програмата.

Създайте изненади за най-честите си посетители чрез ръчно написани бележки и ексклузивни покани за събития.

📌 Пример: Едно кафене поддържаше проста програма за лоялност: купи девет кафета и получи десетото безплатно. Те обаче подобриха преживяването, като предлагаха бонус точки за пробване на нови продукти от менюто, което увеличи средния брой поръчки и запозна клиентите с различни продукти. Това, което наистина ги отличава, е личното им внимание – те запомнят имената на редовните клиенти и обичайните им поръчки и дори питат за членовете на семейството, споменати в предишни разговори.

⚡️ Архив с шаблони: Създайте система за лоялност, която наистина вълнува хората, с шаблона ClickUp CRM за собственици на ресторанти. Начертайте бонуси за храна, подобрения в преживяването и удобства на едно място, а след това проследете кои награди карат гостите да се връщат.

6. Привлечете търсачите в подходящия момент с локално SEO

Когато някой търси „ресторанти близо до мен“, той се намира в идеалния момент от пътуването на клиента – гладен, готов да похарчи пари и търсещ незабавни решения.

Локалната оптимизация за търсачки (SEO) гарантира, че ще се появявате в тези търсения с висока степен на намерение, когато потенциалните клиенти активно вземат решения за хранене.

За да доминирате в тези търсения, предоставяйте изчерпателна и полезна информация, която Google оценява високо. С течение на времето тези последователни усилия изграждат дигитална авторитетност, която оставя конкурентите далеч зад вас.

Как да приложите тази стратегия с прецизност

Провеждайте седмични одити на Google My Business, актуализирайте работното време, добавяйте снимки и публикувайте информация за предстоящи промоции.

Разработете специфични за местоположението уеб страници за околните квартали, които включват съвети за паркиране, указания за пешеходно придвижване и местни забележителности.

Настройте Google Alerts, за да следите името на ресторанта си, дискусиите за ресторантите в квартала и споменаванията на вашите специалитети, за да можете да реагирате незабавно.

Насърчавайте положителни отзиви в Google по време на пиковите моменти на удовлетвореност, когато клиентите са искрено възхитени от преживяването си.

Проследявайте месечната ефективност на търсенето за ключови местни термини, като използвате Google Search Console, за да идентифицирате подобренията в класирането и възможностите за развитие.

📌 Пример: Собственикът на тайландски ресторант реши да отговаря лично на всеки отзив в Google, независимо дали е положителен или конструктивна критика. Той публикува свежи снимки на седмичните специални предложения и редовно актуализира работното време по празниците и специалните събития. Тези последователни усилия го изведоха от трета страница до първите три резултата за „тайландска храна [име на града]“. Изненадващо, те откриха, че обмислените отговори на отрицателните отзиви често превръщат недоволните клиенти в лоялни защитници. Това се дължи на факта, че те оценяват искреното желание на собственика да се подобри и да задоволи клиентите.

💡 Професионален съвет: Използвайте повтарящите се задачи в ClickUp, за да автоматизирате местните си SEO рутинни дейности. Настройте ги да се повтарят всяка седмица за актуализации на профила в Google Business, качване на снимки и отговори на рецензии, и добавете месечни цикли за наблюдение на класирането в търсачките. С тези задачи на автопилот, рекламите на вашия ресторант в Google винаги ще остават видими и конкурентоспособни. Превърнете локалното SEO в седмична привычка с ClickUp Recurring Tasks

7. Създайте усещане за спешност и вълнение чрез сезонни промоции на менюто

Въпреки че ограничените във времето оферти са ефективни, избягвайте изкуствената спешност, която може да се възприеме като манипулативна и да навреди на доверието. Вместо това, провеждайте автентични сезонни промоции, свързвайки специалните оферти с реалните сезони и културни събития.

Когато са добре организирани, тези промоции привличат вниманието на медиите, създават шум в социалните мрежи и възбуждат интереса на клиентите, който се простира далеч отвъд самия промоционален период.

Как да приложите тази стратегия с прецизност

Планирайте сезонните менюта четири месеца предварително, за да си осигурите висококачествени съставки и да договорите изгодни цени преди пиковия сезон.

Създайте увлекателни истории, свързващи всяко ограничено ястие с местните земеделски цикли, културни традиции или историческо значение.

Приложете маркетинг с обратно броене във всички канали, като подчертаете конкретни крайни дати и наличността на съставките.

Определете цените на сезонните продукти на по-високо ниво, което отразява тяхната специфична същност и по-висококачествените съставки.

Документирайте изчерпателни данни за ефективността, включително данни за продажбите, обратна връзка от клиентите и ангажираност в социалните медии, за бъдеща оптимизация.

📌 Пример: Всеки октомври, един стейкхаус пуска своята „Специална оферта за сезона на реколтата”, включваща ястия, приготвени с местни есенни зеленчуци като тиква, брюкселско зеле и кореноплодни зеленчуци. Те промотират тези ястия като „налични само до 30 ноември”, създавайки истинска спешност, свързана с действителния сезон на реколтата. Описанията в менюто информират клиентите за конкретни местни ферми и сезонни практики за отглеждане, оправдавайки по-високите цени и същевременно изграждайки връзки с общността. Те също така си партнират с избрани ферми за Instagram постове, показващи дейностите по събирането на реколтата и създаващи съдържание, което засилва връзката със сезона.

🚀 Предимство на ClickUp: Позволете на календара на ClickUp да планира автоматично задачите, свързани с сезонното меню. Задайте датата на стартиране и той ще блокира подготовката, поръчките на съставки и маркетинговите срокове, така че вашите ограничени във времето ястия да се появят на масата точно навреме. За лятно меню с плодове AI може автоматично да планира финализирането на менюто, доставката на плодове и публикациите в социалните мрежи, като по този начин поддържа екипа ви в крак с плана без ръчно планиране.

8. Привлечете местната аудитория чрез сътрудничество с влиятелни лица

Местните любители на храната с малка, но ангажирана аудитория могат да генерират значителен бизнес, защото публиката им ги познава лично и живее наблизо.

Ключът е да идентифицирате микро-влиятелни лица, които наистина съответстват на ценностите на вашата марка и имат автентични връзки с местната общност.

Как да приложите тази стратегия с прецизност

Проучете потенциалните сътрудници, като анализирате степента на ангажираност, като се уверите, че взаимодействието с аудиторията надвишава 3% за автентична връзка с общността.

Разработвайте комплексни пакети за сътрудничество, включващи достъп зад кулисите, истории за източника на съставките и ексклузивни предварителни прегледи на менюто.

Предоставяйте ключови насоки за съобщенията, като изрично насърчавате личната интерпретация и автентичното изразяване.

Създайте системи за проследяване, използвайки уникални кодове за отстъпки и персонализирани линкове, за да наблюдавате генерирането на трафик и маркетинговите KPI.

Фокусирайте се изключително върху влиятелни лица в радиус от 20 мили, тъй като посещенията в ресторанти изискват физическа близост и местна надеждност.

📌 Пример: Суши ресторант започна да кани местни блогъри, специализирани в храната, за ексклузивни омакасе преживявания, като в замяна искаше само честни онлайн рецензии. Трима внимателно подбрани блогъри споделиха подробни публикации за вечерта си, като подчертаха техниката на готвача, източника на съставките и общата атмосфера. Аутентичният ентусиазъм в съдържанието им доведе до стотици нови последователи в социалните медии и забележимо увеличение на резервациите през следващия месец.

⚡️ Архив с шаблони: Управлявайте партньорствата си с влиятелни лица с шаблона за проследяване на кампании на ClickUp, като регистрирате всяко сътрудничество, задавате крайни срокове и проследявате данните за ефективността.

9. Организирайте събития, които превръщат храненето в преживяване

Редовните вечерни услуги генерират предвидими приходи, но специалните събития създават преживявания на по-висока цена, които клиентите не могат да повторят у дома или другаде.

Тези събития позиционират вашия ресторант като културна дестинация.

Успешните ресторантски събития използват съществуващото пространство, оборудване и опит, за да предоставят изключителна стойност, която оправдава по-високите цени. Освен това, те предоставят отлично съдържание за социалните медии и създават по-дълбоки връзки с клиентите, които се наслаждават на вашия ресторант по нови, привлекателни начини.

Как да приложите тази стратегия с прецизност

Изберете концепции за събития, които подчертават съществуващите силни страни на вашия екип, като същевременно използвате наличните съставки и оборудване, за да сведете до минимум допълнителните разходи.

Изчислете цените, като използвате точна формула: общите разходи, умножени по три, плюс премия за преживяването, отразяваща уникалната стойност, която се предлага.

Промотирайте събития чрез целеви канали, като дадете приоритет на най-активните си абонати по имейл и последователи в социалните медии.

Внедрете оптимизирани системи за резервации, които събират важни данни като диетични ограничения и контактна информация за бъдещи маркетингови дейности.

Свържете се с участниците в рамките на 48 часа, като използвате кратки анкети за любимите им моменти и предложения за бъдещи събития.

📌 Пример: Италиански ресторант стартира месечни курсове „Pasta Making 101“, където участниците научават традиционни техники, преди да се насладят на тристепенно меню с ръчно приготвена паста. Тези курсове се изчерпват постоянно на високи цени и често водят до бъдещи резервации за вечеря. Много участници резервират частни партита за приготвяне на паста за рождени дни и годишнини, което създава допълнителен източник на приходи с минимални разходи. Ресторантът снима всеки курс за текущо съдържание в социалните медии и е създал списък с над 200 души, които желаят да участват в бъдещи сесии.

⚡️ Архив с шаблони: Организирайте специални вечери и дегустации с шаблона за планиране на събития на ClickUp. Използвайте изгледа „Списък“, за да планирате всеки етап от подготовката – дизайн на менюто, координация с доставчиците, задачи на персонала, докато изгледът „Календар“ поддържа строг график от концепцията до вечерта на събитието.

10. Активирайте устния маркетинг с помощта на препоръки

Личните препоръки водят до повече посещения в ресторантите, отколкото всеки традиционен маркетингов канал, но повечето заведения разчитат на надеждата, а не на системи, за да генерират тези ценни препоръки.

Стратегическата програма за препоръки дава възможност на доволните клиенти да се превърнат във ваши най-добри промоутъри. Резултатът е печалба за всички: препоръчващият се чувства ценен, новият гост получава надеждна препоръка, а вие печелите още един лоялен клиент.

Как да приложите тази стратегия с прецизност

Структурирайте наградите като значими кредити за ресторанта, а не като процентни отстъпки, за да подчертаете стойността и да насърчите повторните посещения.

Насочете промоционалните си кампании към периодите на най-висока удовлетвореност, когато клиентите естествено искат да споделят положителните си преживявания.

Предоставяйте различни механизми за споделяне, включително физически карти за препоръки, цифрови кодове и опции за сканиране на QR кодове, за да задоволите различни предпочитания.

Отличавайте най-активните си поддръжници с VIP обслужване, като например приоритетни места, ексклузивни предварителни прегледи на менюто и покани за специални събития.

📌 Пример: Мексикански ресторант създаде проста програма за препоръки, която предлага на съществуващите клиенти значителни кредити за ресторанта за всяка успешна препоръка, а новите клиенти получават добре дошли отстъпки при първото си посещение. Те проследяват препоръките чрез проста апликация, която позволява на клиентите да изпращат дигитални подаръчни карти директно на приятели, което прави процеса на споделяне лесен и проследим. Чрез тази програма те привличат десетки нови клиенти всеки месец и откриват, че препоръчаните клиенти демонстрират значително по-висока стойност за целия си жизнен цикъл в сравнение с тези, привлечени чрез други маркетингови канали.

💡 Професионален съвет: Документирайте и усъвършенствайте маркетинговия си наръчник в ClickUp Docs. Можете да съхранявате подробности за наградите, шаблони и актуализации в един документ, така че екипът ви винаги да работи по един и същ наръчник. Свържете го със задачи за лесно изпълнение и бързи корекции въз основа на обратната връзка от клиентите. Изгответе маркетингови планове и резюмета на съдържанието заедно в ClickUp Docs

Как ClickUp подкрепя маркетинговите усилия на ресторантите

Управлението на маркетинга за ресторант много прилича на управлението на кухнята. Идеите се появяват бързо, времето е от значение и всичко се разпада, ако се пропусне една стъпка.

Креативната страна е забавна, но оперативната страна може да изглежда безкрайна.

ClickUp за маркетингови екипи дава възможност на маркетинг специалистите в ресторантите да поддържат организация, да записват идеите си бързо и да развиват кампаниите си, без да губят време. Ето как софтуерът за корпоративен маркетинг поддържа маркетинговите стратегии за ресторанти на правилния път. 🍴

Върнете миналите кампании на масата

Всяка голяма промоция започва с един и същ въпрос: Какво проработи миналата година? Продаде ли се менюто с фиксирана цена за Свети Валентин благодарение на рекламите в Instagram или кампанията по имейл привлече клиенти?

Претърсването на стари имейли и файлове, за да съберете информацията, отнема часове.

Извлечете информация от предишни маркетингови кампании за ресторанти с ClickUp Brain

ClickUp Brain прави този процес лесен. Тъй като се свързва с цялото ви работно пространство, можете просто да поискате това, от което се нуждаете, и то да се появи за секунди.

📌 Опитайте това: Извлечете текста, който използвахме за миналогодишната имейл кампания за Свети Валентин, заедно с отзивите на клиентите, които сме регистрирали, и окончателния дизайн на флаера.

Вместо да прекарвате следобеда в търсене на стари документи, започнете от доказан материал и го усъвършенствайте. Вашият екип може да прояви творчество веднага, защото контекстът вече е налице.

🧠 Интересен факт: От 30-те до 50-те години на миналия век ресторантите често използваха кибритени кутии за реклама. Тези цветни кибритени кутии носеха името и логото на ресторанта и служеха както като функционален предмет, така и като маркетингов инструмент.

Записвайте новите идеи, преди да изчезнат

Някои от най-добрите маркетингови идеи се раждат извън офиса. Готвачът може да предложи сезонна предястие, докато се подготвя за вечерята. Мениджърът може да предложи специална вечер с викторина, докато касира. Ако тези идеи не бъдат запечатани веднага, те изчезват в суматохата.

Използвайте ChatGPT в ClickUp Brain MAX, за да напишете текстове за маркетингови кампании на ресторанти

ClickUp Brain MAX решава този проблем. Той работи като придружител на вашия десктоп, където можете бързо да споделяте и запазвате идеи като реални задачи.

Можете да кажете: „Създайте задача за промотиране на „Понеделник с маргарита“, възложете я на дизайнерите и социалните медии и я насрочете за следващия четвъртък“. Brain MAX превръща вашите указания в текстови инструкции, които създават задача незабавно с краен срок и ясни отговорници.

Brain MAX ви дава и контрол над това, кой AI модел да използвате за различни задачи.

За забавно копирайтинг можете да преминете към ChatGPT. За създаване на маркетингов календар Gemini може да ви даде структура. Claude работи най-добре за засилване на тона на актуализациите на вашия уебсайт. Не сте ограничени до един AI асистент; вие избирате подходящия за задачата.

Помолете Gemini в ClickUp Brain MAX да създаде календар за публикации за вашия ресторант

Това помага на екипа:

Записвайте спонтанните си идеи без да се налага да пишете допълнително

Поддържайте планирането на кампаниите по време на натоварените часове

Използвайте подходящия AI модел за различни видове задачи

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за бизнес план за ресторант

Автоматизирайте прехвърлянията, които забавят кампаниите

Кампаниите на ресторантите често зациклят на етапа на предаване. Флаерът за промоцията на барбекюто на 4 юли може да е готов, но кампанията се забавя, ако никой не знае, че чака одобрение. Мениджърите прекарват повече време в търсене на актуализации, отколкото в планиране на следващата промоция.

Автоматизирайте повтарящите се кампании за бранда на вашия ресторант с ClickUp Automations

ClickUp Automations поддържа нещата в движение. Можете да зададете правила, така че системата да се занимава с тези прехвърляния вместо вас. Например:

След като дизайнерът качи флаера, генералният мениджър веднага получава уведомление за одобрение.

След одобрение от генералния мениджър, задачата за социалните медии се създава и възлага автоматично.

Два дни преди събитието на персонала в залата се изпраща напомняне да подготви листовки и да публикува информация на Facebook страницата на ресторанта.

Кампанията преминава от един етап към следващия, без да е необходимо някой да я прокарва постоянно.

📮 ClickUp Insight: Според нашето проучване, близо 88% от лидерите все още разчитат на ръчни проверки, табла или срещи, за да получават актуална информация. Цената? Загуба на време, превключване на контекста и често остаряла информация. Колкото повече енергия харчите за преследване на актуализации, толкова по-малко ви остава за действие. Автопилотните агенти на ClickUp, достъпни в списъци и чатове, показват промени в статуса и важни дискусионни теми незабавно. Вече няма да се налага да молите екипа си да ви изпраща „бързи актуализации“. 👀 💫 Реални резултати: Pigment подобри ефективността на комуникацията в екипа с 20% с помощта на ClickUp, като поддържа по-добра връзка и съгласуваност между екипите.

Превърнете неясните искания в действени кампании

Всеки маркетинг екип е чувал това: „Трябва да промотираме новия бургер. “

Идеята е добра, но без подробности е неприложима. Какъв е бюджетът? Кой канал? Кога трябва да стартира? Изясняването на тези въпроси се превръща в безкраен процес на обсъждане.

Оптимизирайте творческите заявки за офлайн маркетингови стратегии и други с ClickUp Forms

Можете да създадете проста форма в ClickUp, чрез която персоналът да подава своите заявки. Те попълват основната информация – тип кампания, бюджет, дати и необходими ресурси. Формата автоматично създава задача във вашето работно пространство, заедно с крайни срокове и отговорни лица.

Готови ли сте да напълните ресторанта си с доволни гости? Открийте тайните на кампаниите с голямо въздействие с „Наръчник за провеждане на кампании“. Този незаменим наръчник разглежда всички етапи на маркетинга за ресторанти, от създаването на интерес към специални събития до използването на изкуствен интелект за дигитален маркетинг. Опростете управлението на маркетинговите кампании с ClickUp Открийте практични стратегии за маркетинг за растеж, съвети от експерти и готови за употреба шаблони, създадени да помогнат на вашия екип да запълни местата, да увеличи приходите и да създаде незабравими преживявания за хранене.

Вижте всички кампании на едно място

Маркетингът на ресторанти рядко се осъществява с една кампания наведнъж. Есенната кампания за кетъринг може да се припокрие с промоции за щастливи часове и събитие за Хелоуин. Без ясна визия е лесно да претоварите екипа или да пропуснете крайните срокове.

Проследявайте кампаниите на ресторантите в таблата на ClickUp, за да управлявате натоварването и да откривате пречките навреме

ClickUp Dashboards обединява всичко това в един единствен поглед. Можете да видите:

Кои кампании чакат одобрение

Кой има прекалено много работа тази седмица?

Колко дизайнерски задачи са заседнали в процес на преглед

Кои кампании са в график и кои изостават

Например, може да забележите, че вашият дизайнер е претоварен, тъй като сте поръчали едновременно маркетингови материали за Деня на труда и за брънч. Тази видимост ви позволява да коригирате приоритетите си, преди да пропуснете крайните срокове.

🔍 Знаете ли, че... През 1997 г. Pizza Hut кастира Михаил Горбачов в реклама, в която руснаците спорят за неговото наследство – свобода срещу хаос – преди да се съгласят по едно нещо: „Благодарение на него имаме Pizza Hut.“ Горбачов не проронва нито дума, но неговото мълчаливо участие превърна рекламата на пица в глобален политически театър, което я направи една от най-незабравимите реклами на ресторанти в историята.

Започнете по-умно с готов маркетингов план

Изграждането на маркетингов план за кампания от нулата може да отнеме повече време от самата кампания. Трябва да създадете задачи за имейли, социални медии, събития и печатни материали, преди да започнете творческата работа.

Получете безплатен шаблон Стартирайте кампании по-бързо с шаблона за маркетингов план за местни ресторанти на ClickUp.

Шаблонът за местен маркетингов план за ресторанти на ClickUp ви спестява усилията. Той е предварително зареден с работни процеси за често срещани кампании като промоции за празници, стимулиране на лоялността или тематични вечери.

Шаблонът за маркетингова кампания ви предлага пет различни изгледа – Ключови резултати, График, Ръководство за начало, Цели и Табло за напредък – за да ви помогне да получите информация и да оптимизирате маркетинговите си усилия.

Чуйте от нашия маркетинг екип как да използвате ClickUp:

Нашият подход към интегрирания маркетинг отива отвъд простото съгласуване на кампаниите с общата стратегия. Става въпрос за обединяване на всички наши маркетингови функции, активи и процеси в единен източник на информация, който се интегрира безпроблемно с останалите ни системи. ClickUp улеснява изпълнението и споделянето на всичко това между нашите екипи.

Нашият подход към интегрирания маркетинг отива отвъд простото съгласуване на кампаниите с общата стратегия. Става въпрос за обединяване на всички наши маркетингови функции, активи и процеси в единен източник на информация, който се интегрира безпроблемно с останалата част от нашите системи. ClickUp улеснява изпълнението и споделянето на всичко това между нашите екипи.

🧠 Интересен факт: В края на 19-ти и началото на 20-ти век ресторантите експериментираха с новаторска архитектура – структури с формата на черупки, животни и дори гигантски храни – за да привлекат вниманието на шофьорите. Един известен пример е ресторантът Brown Derby в Холивуд, построен така, че да прилича на шапка тип дерби. Това беше „ eatertainment ” ( развлечение чрез хранене ) още преди терминът да съществува.

Постигнете успех с ClickUp

Управлението на маркетинга на ресторант може да се усеща като непрестанна надпревара. Трябва да промотирате специални оферти, да планирате публикации в социалните мрежи, да актуализирате менюта и да организирате събития – и всичко това едновременно. Една пропусната стъпка и цялата кампания изостава.

ClickUp поддържа всичко в перфектен ред.

ClickUp Brain и Brain MAX незабавно превръщат спонтанните идеи в изпипани текстове и ясни задачи. Формулярите гарантират, че творческите заявки стигат точно там, където трябва, като се избягват обърквания или забавяния.

Автоматизацията ускорява задачите, а таблото за управление ясно показва кои промоции привличат внимание и кои се нуждаят от подкрепа.

Направете маркетинга си толкова гладък, колкото и кухнята ви. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси (FAQ)

A. Най-добрите маркетингови стратегии за ресторанти включват оптимизиране за локални търсения (локално SEO), ангажиране на клиентите в социалните медии, провеждане на имейл маркетингови кампании, създаване на програми за лоялност, предлагане на сезонни или ограничени във времето промоции на менюто и изграждане на партньорства с местни фирми, за да привлечете лоялни клиенти и да укрепите връзките с общността.

A. Малките ресторанти могат да привлекат нови клиенти, като предлагат специални промоции или ограничени във времето оферти, насърчават препоръките и маркетинга „от уста на уста“, сключват партньорства с близки бизнеси за съвместни промоции, поддържат точни онлайн обяви и рецензии и споделят автентично и ангажиращо съдържание в социалните медии, което подчертава техните уникални предложения.

А. Ефективните тактики за дигитален маркетинг за ресторанти включват актуализиране на Google My Business, пускане на целеви реклами в социалните медии, изпращане на бюлетини и персонализирани имейли, сътрудничество с местни влиятелни лица, насърчаване на резервациите на онлайн платформи за резервации и споделяне на съдържание от кулисите или разкази, за да се създаде връзка с клиентите.

A. Ресторантите използват социалните медии, за да представят менюто си, да споделят моменти от кулисите, да подчертават специални събития или оферти, да организират конкурси или раздават подаръци, да общуват с последователите си чрез коментари и съобщения и да изграждат общност от лоялни клиенти, които подкрепят и защитават тяхната марка.

A. Инструментите, които помагат за управлението на маркетинговите кампании на ресторантите, включват ClickUp за планиране и проследяване на задачи, инструменти за планиране на социални медии като Buffer или Later, платформи за имейл маркетинг като Mailchimp или Klaviyo и CRM системи за управление на програми за лоялност и взаимоотношения с клиентите.