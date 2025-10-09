10 най-добри алтернативи на Builder.io за създаване без кодиране

Builder.io улеснява бързото създаване на страници, но когато сайтът ви се разраства или работният ви процес става по-сложен, „лесното“ бързо може да се превърне в „ограничаващо“.

Ако търсите алтернативи на Builder.io, които предлагат по-голяма гъвкавост, по-силно сътрудничество за екипите за разработка и дизайн или безглава CMS, която се вписва идеално във вашия стек, този наръчник е за вас.

Събрахме най-добрите конкуренти на Builder.io за дизайнери, разработчици и продуктови екипи, за да можете да изберете платформата, която се адаптира към вашия план за развитие, а не против него.

💡 Професионален съвет: Направете списък с необходимите ви функции по категории – управление на съдържанието, възможности за интеграция, мащабируемост, сигурност и сътрудничество в екип – след което оценете всеки инструмент въз основа на реални случаи на употреба, а не въз основа на общи списъци с функции.

Преди да се впуснем в списъка, нека изясним какво прави една алтернатива на Builder.io силна.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Builder.io?

Когато проучвате алтернативите на Builder.io, се фокусирайте върху това колко добре всеки инструмент се вписва в работните процеси, плановете за растеж и техническите изисквания на вашия екип. Подходящата платформа трябва да опростява управлението на съдържанието, като същевременно предоставя на дизайнерите и разработчиците необходимата им гъвкавост.

Ето основните фактори, които трябва да имате предвид:

Визуален интерфейс за нетехнически потребители за бързо редактиране и публикуване

Възможности за интеграция и API интеграция за свързване със съществуващи инструменти

Мащабируемост и надеждна производителност на различни устройства и платформи за електронна търговия

Разширени опции за персонализиране, които не добавят ненужна сложност

Функции на плана за предприятия, като усъвършенствана сигурност, администраторски контрол и поддръжка на съответствие

Инструменти за гладко сътрудничество, които поддържат съгласуваност между създателите на съдържание, разработчиците и заинтересованите страни.

Най-добрите алтернативи на Builder.io на един поглед

Преди да преминем към подробните ревюта, ето едно бързо сравнение на най-добрите алтернативи на Builder.io и как се представят те.

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Работни процеси за уеб проекти, базирани на изкуствен интелект Размер на екипа: Идеален за творчески, продуктови и инженерни екипи Документи за CMS, бели дъски, автоматизации, чат, ClickUp Brain, AI агенти, шаблон за управление на съдържание Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Sanity Структурирани работни процеси за съдържание, базирани на API Размер на екипа: Идеален за екипи, които се фокусират върху разработката и се нуждаят от висока гъвкавост Персонализирана схема, сътрудничество в Studio в реално време, GraphQL & GROQ API, CDN, Content Lake Безплатен план; Платените планове започват от 15 $/потребител/месец Webflow Гъвкавост на визуалния дизайнРазмер на екипа: Идеален за дизайнери и маркетинг екипи Редактор с функция „плъзгане и пускане“, вградена CMS, персонализиран код, хостинг, SEO, инструменти за сътрудничество Безплатен план; Платените планове започват от 18 $/месец Contentful CMS без интерфейс, подходящ за предприятия Размер на екипа: Идеален за глобални предприятия и големи уеб екипи Модулно моделиране на съдържание, GraphQL API, RBAC, локализация, пазар за приложения Безплатен план; Платени планове от 300 $/месец Storyblok Модулни блокове съдържание и визуално редактиране Размер на екипа: Идеален за сътрудничество между маркетинг и разработка Визуален редактор, преглед в реално време, компоненти за многократна употреба, многоезични работни процеси Безплатен план; Платените планове започват от 99 $/месец Framer Бързо прототипиране и създаване на уебсайтове Размер на екипа: Идеален за динамични екипи за дизайн и растеж Визуален потребителски интерфейс, поддръжка на анимации, SEO, вграден хостинг, анализи Безплатен план; Платените планове започват от 15 $/месец Strapi CMS с отворен код и пълен контрол над бекенда Размер на екипа: Идеален за екипи от разработчици, които се нуждаят от самохостинг опции REST & GraphQL API, персонализирани типове съдържание, пълен достъп до кода, екосистема от плъгини Безплатно (самостоятелно хостинг); Платени планове за облак започват от 15 $/месец Prismic Управление на съдържание, фокусирано върху маркетинга Размер на екипа: Идеално за маркетингови + разработвателни екипи, създаващи кампании Редактор на базата на сегменти, планиране, локализация, преглед в реално време Безплатен план; Платените планове започват от 180 $/месец Plasmic Разработка с ниско ниво на кодиране, базирана на компоненти Размер на екипа: Идеален за екипи, които мащабират дизайнерски системи и React/Vue приложения Визуален конструктор, компоненти за многократна употреба, пълна интеграция с разработчиците, API Безплатен план; Платените планове започват от 49 $/месец Podia Продажба на цифрови продукти и онлайн курсове Размер на екипа: Идеален за творци, треньори, преподаватели Хостинг на курсове, създаване на витрини, имейл маркетинг, членства Безплатен план; Платените планове започват от 39 $/месец

Най-добрите алтернативи на Builder.io

Тези алтернативи на Builder.io съчетават гъвкавост, мощност и мащабируемост – независимо дали сте малък екип, който се развива бързо, или предприятие, което управлява сложни работни процеси. От бързо разработване на страници до безпроблемно управление на съдържание и стабилни интеграции – ето най-добрите платформи, които си заслужава да проучите.

1. ClickUp (Най-доброто решение за създаване, управление и мащабиране на уеб проекти с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект)

Опитайте ClickUp Docs безплатно! Създавайте, организирайте и сътрудничете по всичко – от уеб копия до актуализации на продукти – в реално време в ClickUp Docs.

Ако търсите мощна алтернатива на Builder.io за визуално разработване без кодиране, ClickUp е един от най-добрите кандидати. Докато Builder.io е известен със своя уебсайт и приложение за създаване на уебсайтове чрез плъзгане и пускане, ClickUp предлага цялостна платформа за създаване, управление и мащабиране на уеб проекти, комбинирайки визуално сътрудничество, управление на съдържание и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, на едно място.

Функции за сътрудничество за съвременни уеб екипи

Пакетът за съвместна работа на ClickUp е проектиран да поддържа синхронизация на целия ви екип, от идеята до пускането на продукта. Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява документи, задачи и комуникация в едно свързано пространство. ClickUp Docs може дори да се използва като динамична CMS, позволявайки ви да създавате, редактирате и публикувате съдържание съвместно.

Превърнете незабавно една чудесна идея в коментар в изпълнима задача, след което добавете отговорни лица и подробности, за да реализирате тази идея.

Документите са дълбоко интегрирани със задачи, коментари и работни процеси, така че вашето съдържание винаги остава използваемо и организирано. Вложените страници и богатото форматиране поддържат съдържанието структурирано, докато вградената връзка между задачите ви позволява да превърнете текста в действия за изпълнение незабавно. За по-големи екипи това означава по-малко преминаване между несвързани инструменти.

За визуално планиране, ClickUp Whiteboards ви позволява да картографирате пътуванията на потребителите, wireframes и проектните потоци с вашия екип в реално време – идеално за мозъчна атака и прототипиране. Сътрудничеството в реално време гарантира, че дизайнерите, разработчиците и заинтересованите страни остават съгласувани от самото начало.

Комуникацията също получава ъпгрейд с ClickUp Chat, който поддържа дискусиите по проектите пряко свързани с вашата работа. Няма повече разпръснати Slack нишки или пропуснат контекст – разговорите, документите и задачите се намират на едно и също място.

Автоматизации и интеграции за безпроблемни работни процеси без кодиране

ClickUp Automations повишава ефективността. Премахва повтарящите се стъпки като актуализиране на полетата за статус, възлагане на задачи или изпращане на известия, когато страниците са готови за преглед, и поддържа напредъка на вашите проекти – без да е необходимо кодиране.

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според вашите нужди.

Освен това, с над 1000 интеграции (включително Figma, Slack, Google Drive и други), ClickUp се свързва безпроблемно с любимите ви инструменти за дизайн и разработка.

🎬 Гледайте това след това: Вижте как изкуственият интелект на ClickUp променя начина, по който планирате, изграждате и управлявате проекти – от автоматизиране на предаването на задачи до обобщаване на напредъка в екипите.

Производителност, задвижвана от изкуствен интелект, с ClickUp Brain

Получавайте незабавни отговори, обобщения на задачите и интелигентни предложения с ClickUp Brain – вашият винаги активен AI агент.

Добавете ClickUp Brain, AI асистента на платформата, и ще придадете сериозна мощност на вашите уеб проекти. Той може да обобщава документи, да генерира съдържание или да предлага следващи стъпки в ClickUp Tasks, помагайки на екипите да работят по-бързо, като същевременно поддържат качеството.

Независимо дали мащабирате сайт, управлявате множество клиенти или създавате за големи предприятия, ClickUp гарантира, че създаването, изпълнението и итерацията се извършват на едно място.

За напреднали автоматизация и анализи, ClickUp Brain MAX отключва още повече AI възможности, като интелигентни предложения за работни процеси и генериране на съдържание.

⭐ Променящ играта Забравете за неудобството да преминавате между разпръснати приложения и платформи с ClickUp Brain MAX. Той обединява най-важните ви работни функции – изкуствен интелект, търсене и автоматизация – в едно единствено, оптимизирано десктоп изживяване. Ето какво получавате: Лесни, активирани с глас команди с Talk-to-Text , за да можете да работите без да използвате ръцете си.

ClickUp Enterprise Search , който извлича резултати от всички ваши свързани приложения и файлове

Интелигентна, контекстно-ориентирана изкуствена интелигентност, която ви подкрепя, където и да сте в работния си процес.

Автоматизации, които свързват любимите ви инструменти, позволявайки ви да управлявате задачи на различни платформи, без да напускате ClickUp.

Достъп до множество водещи LLM като ChatGPT, Claude и Gemini за различни задачи, всичко от едно място.

Задачите в ClickUp са силно персонализируеми, което ви позволява да възлагате, проследявате и приоритизирате работата с помощта на персонализирани полета, статуси и изгледи – идеално за гъвкави екипи за уеб разработка и създатели на съдържание.

Освен това, с AI агентите на ClickUp можете да автоматизирате сложни работни процеси, да делегирате повтарящи се задачи и да получавате интелигентни препоръки, което дава възможност на вашия екип да се съсредоточи върху творческата и стратегическата работа, докато AI се занимава с рутинните задачи.

А ако търсите предимство, шаблонът за управление на съдържание на ClickUp предоставя готова за употреба рамка за безпроблемно управление на библиотеки със съдържание, работни процеси за публикуване и одобрения.

Получете безплатен шаблон Улеснете разработването и управлението на съдържание с шаблона за управление на съдържание на ClickUp и спестете време и енергия.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Docs за структурирано управление на съдържание, контрол на версиите и вложени страници

ClickUp Whiteboards за проектиране на работни процеси, картографиране на уебсайтове и визуално съгласуване на екипи

ClickUp Chat, за да поддържате разговорите по проектите в същото пространство като задачите и документите си

ClickUp Automations за намаляване на ръчната работа и оптимизиране на повтарящите се работни процеси

ClickUp Brain за обобщения, генериране на съдържание и контекстуални препоръки, базирани на изкуствен интелект, в Docs и Tasks.

Шаблон за управление на съдържание ClickUp за по-бързо организиране, проследяване и публикуване на съдържание

Ограничения на ClickUp

Разнообразието от функции може да отнеме известно време, за да свикнете с тях, особено при организиране на пространства или персонализирани изгледи.

Използването на пълния потенциал на разширените отчети и табла може да изисква малко настройки.

Цени на ClickUp

Оценки и ревюта за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Това, което най-много ми харесва в ClickUp, е колко е гъвкав и лесен за персонализиране. Мога да го настроя точно както искам, независимо дали става дума за използване на прости списъци със задачи или създаване на подробни работни процеси с автоматизации, зависимости и табла. Всичко е на едно място – проекти, документи, комуникация и дори отчитане на времето – така че не ми се налага да преминавам от един инструмент на друг. Много ценя и интуитивния интерфейс и постоянните актуализации, които добавят нови функции, без да усложняват нещата. Той е достатъчно мощен за сложни проекти, но все пак лесен за възприемане от моя екип.

Това, което най-много ми харесва в ClickUp, е колко е гъвкав и лесен за персонализиране. Мога да го настроя точно както искам, независимо дали става дума за използване на прости списъци със задачи или създаване на подробни работни процеси с автоматизации, зависимости и табла. Всичко е на едно място – проекти, документи, комуникация и дори отчитане на времето – така че не ми се налага да преминавам от един инструмент на друг. Много ценя и интуитивния интерфейс и постоянните актуализации, които добавят нови функции, без да усложняват нещата. Той е достатъчно мощен за сложни проекти, но все пак лесен за възприемане от моя екип.

📮 ClickUp Insight: 43% от хората казват, че повтарящите се задачи осигуряват полезна структура на работния им ден, но 48% ги намират за изтощителни и отвличащи вниманието от значимата работа. Макар рутината да може да даде усещане за продуктивност, тя често ограничава творчеството и ви пречи да постигнете значим напредък. ClickUp ви помага да се освободите от този цикъл, като автоматизира рутинните задачи чрез интелигентни AI агенти, така че да можете да се съсредоточите върху задълбочената работа. Автоматизирайте напомняния, актуализации и задачи и оставете функции като автоматизирано блокиране на време и приоритети на задачите да защитят вашите продуктивни часове. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

2. Sanity (Най-доброто за структурирани работни процеси, ориентирани към API)

чрез Sanity

Sanity е CMS без интерфейс, ориентирана към разработчиците, която се отличава с предоставянето на структурирано, мащабируемо управление на съдържанието. Интерфейсът за редактиране в реално време, гъвкавата схема и мощните API го правят идеален за екипи, които дават приоритет на интеграционните възможности, създаването на богато съдържание и бързата итерация на различни устройства и платформи.

Sanity’s Studio предлага персонализиран визуален интерфейс, съобразен с нуждите на всеки екип, а неговата комбинируема архитектура ви позволява да го интегрирате безпроблемно с рамки като Next. js или Remix. Това означава, че можете да разделите фронтенда си, като същевременно продължавате да си сътрудничите ефективно, което го прави солидна алтернатива за големи организации, търсещи гъвкавост на корпоративно ниво.

Нека разгледаме как се представя:

Най-добрите функции на Sanity

Структурирано моделиране на съдържание с гъвкави дефиниции на схеми за обширна персонализация и модулно повторно използване на съдържание

Сътрудничество в реално време в Studio, което позволява на няколко потребители да редактират едновременно без конфликти

Инструменти за визуално редактиране и преглед на живо за оптимизиране на създаването на съдържание и работните процеси за преглед

Стабилна API инфраструктура (GROQ & GraphQL), плюс live CDN и Content Lake за бързо доставяне на съдържание и мащабируемост.

Мощни инструменти за разработчици и интеграции с широк пазар на плъгини и поддръжка от общността

Ограничения на Sanity

Моделирането на съдържание изисква усилия от страна на разработчиците – това не е решение без кодиране, така че потребителите без технически познания може да се нуждаят от поддръжка.

С нарастването на използването (повече места, API повиквания, трафик), оперативните разходи могат да се променят непредвидимо, което изисква проактивно бюджетиране.

Цени на Sanity

Безплатно

Растеж : 15 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Sanity

G2: 4,7/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sanity?

Един потребител на G2 казва:

Много ми харесва, че Sanity е създаден с React и се вписва добре в нашето приложение Next. js. Той е бърз, удобен за разработчиците и изключително адаптивен. Studio ви дава пълен контрол над управлението и структурирането на съдържанието, което е голямо предимство.

Много ми харесва, че Sanity е създаден с React и се вписва добре в нашето приложение Next. js. Той е бърз, удобен за разработчиците и изключително адаптивен. Studio ви дава пълен контрол над управлението и структурирането на съдържанието, което е голямо предимство.

3. Webflow (най-добър за гъвкавост при визуалния дизайн)

чрез Webflow

Webflow е един от най-популярните конкуренти на Builder.io, предлагащ мощен визуален интерфейс, който позволява на дизайнерите да създават напълно отзивчиви уебсайтове без да пишат код. В същото време той предоставя широки възможности за персонализиране за разработчиците чрез персонализирани компоненти, API и възможности за интеграция, което го прави еднакво привлекателен както за творческите, така и за техническите екипи.

С Webflow можете да проектирате, създавате и пускате готови за производство страници директно в платформата. Вградената система за управление на съдържанието улеснява управлението на блог публикации, продуктови каталози или динамични данни, като същевременно поддържа последователност в дизайна на различни устройства.

За организации и големи предприятия Webflow предлага разширена мащабируемост, сигурност на корпоративно ниво и специална поддръжка. Този баланс между творческа гъвкавост и корпоративна надеждност го прави една от най-силните алтернативи на Builder.io за тези, които искат дизайн с перфектна пикселна точност, без да правят компромиси с мощността на разработката.

Най-добрите функции на Webflow

Визуален интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за създаване на адаптивни уебсайтове без кодиране

Вградена система за управление на съдържанието за блогове, продуктови каталози и динамични данни

Вграждане на персонализиран код и API интеграция за разширена функционалност

Хостинг, SEO инструменти и оптимизация на производителността са обединени в платформата.

Инструменти за сътрудничество, които позволяват на дизайнери, маркетинг специалисти и разработчици да работят заедно безпроблемно.

Ограничения на Webflow

Сложната крива на обучение за нови потребители се дължи на неговите разширени функции.

Разходите могат да се повишат бързо при мащабиране на проекти или при използване на разширени планове.

Ограничена поддръжка за многоезични или локализационни работни процеси в сравнение с някои алтернативи

Цени на Webflow

Безплатно

Основен: 18 $/месец

CMS: 29 $/месец

Бизнес: 49 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Webflow

G2: 4,4/5 (над 550 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Webflow?

Един потребител на G2 казва :

Webflow прави уеб дизайна и разработката изненадващо лесни, без да жертва дълбочината и функциите, необходими за удовлетворяване на разработчиците, които искат да създадат нещо напълно персонализирано.

Webflow прави уеб дизайна и разработката изненадващо лесни, без да жертва дълбочината и функциите, необходими за удовлетворяване на разработчиците, които искат да създадат нещо напълно персонализирано.

🔎 Знаете ли, че... Първият уебсайт, създаден от Тим Бърнърс-Лий през 1991 г., беше по същество проста страница за управление на съдържание, която обясняваше какво е World Wide Web и как да се използва. Три десетилетия по-късно вече можете да проектирате отзивчиви, интерактивни уебсайтове визуално – без да се налага ръчно кодиране.

4. Contentful (Най-доброто за корпоративно готови безглави CMS)

чрез Contentful

Contentful е една от най-утвърдените платформи за безглави CMS, проектирана да се справя с комплексните нужди от управление на съдържание на големи организации и предприятия. За разлика от визуалните алтернативи с плъзгане и пускане, тя се фокусира върху структурирани данни, модулни компоненти и стабилни възможности за интеграция, което я прави идеално решение за бизнеса, който се нуждае от мащабиране на дигиталните преживявания на различни устройства и платформи за електронна търговия.

С подхода си „API-first“, Contentful предоставя на разработчиците пълен контрол върху доставката на съдържание, докато редакторите се възползват от интуитивен интерфейс за създаване, управление и публикуване на съдържание. Той е широко приет от глобални екипи, които се нуждаят от безпроблемно сътрудничество, силно управление и възможност за координиране на работни процеси в голям мащаб.

Contentful предлага и разширени опции за корпоративни планове, като достъп въз основа на роли, специална поддръжка и подобрена сигурност – всички те са от решаващо значение за големи предприятия, които реализират критично важни уеб проекти.

Най-добрите функции на Contentful

Гъвкаво моделиране на съдържание с модулни компоненти за структурирани цифрови преживявания

API-first архитектура с REST и GraphQL за мащабируема интеграция

Роли, разрешения и контрол на управлението, подходящи за организации на корпоративно ниво

Мощни функции за локализация за управление на многоезично съдържание в различни региони

Рамка за приложения и пазар за разширяване на функционалността с плъгини

Ограничения на Contentful

Може да се окаже сложно за по-малки екипи без специализирани разработчици

Някои рецензенти отбелязват кривата на обучение за редакторите в сравнение с по-опростените визуални платформи.

Цените могат да се увеличат значително с нарастването на съдържанието, потребителите и API повикванията.

Цени на Contentful

Безплатно

Lite: 300 $/месец

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Contentful

G2: 4,3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Contentful?

Един потребител на G2 казва:

Интуитивният му потребителски интерфейс позволява на редакторите на съдържание да работят независимо, докато разработчиците се наслаждават на гъвкавостта на интегрирането с всякакви фронтенд рамки.

Интуитивният му потребителски интерфейс позволява на редакторите на съдържание да работят независимо, докато разработчиците се наслаждават на гъвкавостта на интегрирането с всякакви фронтенд рамки.

5. Storyblok (Най-доброто за модулни блокове съдържание)

чрез Storyblok

Storyblok е безглава CMS, проектирана с оглед на разработчиците и екипите за съдържание. Тя се отличава с модулния си подход към компонентите, предоставяйки на редакторите визуален интерфейс за управление на съдържанието в реално време, като същевременно осигурява на разработчиците гъвкавостта на система, базирана на API. Това я прави отличен избор за организации, които искат да постигнат баланс между творческата свобода и структурираното управление на съдържанието.

Системата е изградена около блокове с повторно използваемо съдържание, които помагат на екипите да проектират, създават и мащабират уебсайтове и платформи за електронна търговия по-бързо. Редакторите могат да преместват компоненти с плъзгане и пускане, като същевременно преглеждат промените незабавно на различни устройства, което намалява затрудненията и гарантира последователност на съдържанието. Междувременно разработчиците могат да интегрират Storyblok с популярни рамки като Next. js, Nuxt и React, за да поддържат мащабируеми проекти.

За големи предприятия Storyblok предлага разширени функции, включително достъп въз основа на роли, одобрения на работни процеси и многоезична локализация, което улеснява управлението на глобални операции със съдържание в голям мащаб.

Най-добрите функции на Storyblok

Визуален редактор с преглед в реално време за безпроблемно редактиране и публикуване

Модулни блокове за съдържание за многократно използваеми компоненти на различни страници и уебсайтове

Вградена система за работни процеси и одобрение за оптимизирано сътрудничество

Мощна API интеграция с популярни фреймворкове и платформи за електронна търговия

Силна поддръжка на локализация за глобално предоставяне на съдържание

Ограничения на Storyblok

Интерфейсът може да изглежда сложен за нови потребители, които не са запознати с модулното управление на съдържанието.

Разширените функции може да изискват персонализирана настройка, което увеличава сложността за по-малките екипи.

Цените варират в зависимост от употребата, което може да бъде предизвикателство за растящите организации.

Цени на Storyblok

Starter: Безплатно

Растеж: 99 $/месец

Growth Plus: 349 $/месец

Премиум и Елит планове: Персонализирани цени

Оценки и ревюта за Storyblok

G2: 4,6/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Storyblok?

Един потребител на G2 казва :

Storyblok се отличава с производителността и надеждността си. Платформата е изключително лесна за използване, без стръмна крива на обучение дори за нови потребители.

Storyblok се отличава с производителността и надеждността си. Платформата е изключително лесна за използване, без стръмна крива на обучение дори за нови потребители.

🧠 Интересен факт: Концепцията за модулен дизайн първоначално произхожда от архитектурата, където се използват взаимозаменяеми модули за ускоряване на строителството. Днес същият принцип определя ефективността в уеб разработката.

6. Framer (Най-добър за бързо прототипиране и създаване на сайтове)

чрез Framer

Framer започна като инструмент за прототипиране за дизайнери, но се превърна в пълноценен инструмент за създаване на уебсайтове, който съчетава свобода на визуалния дизайн с готови за производство резултати. Това е отлична алтернатива на Builder.io за екипи, които искат да преминат бързо от концепция към активен уебсайт без сложна кодировка.

Интуитивният визуален интерфейс позволява на потребителите да проектират интерактивни страници и компоненти с лекота чрез плъзгане и пускане, като същевременно предлага възможност за добавяне на персонализиран код за разширена функционалност. Този баланс прави Framer особено полезен за разработчици и дизайнери, които работят съвместно по проекти, при които са важни както скоростта, така и изпипаността.

Framer се интегрира и с популярни платформи за електронна търговия и поддържа адаптивни оформления за различни устройства, като осигурява последователност в цялото ви дигитално присъствие. С вграден хостинг, SEO функции и анализи, той предоставя цялостно решение, което помага на организациите да оптимизират работните процеси по създаване и публикуване.

Най-добрите функции на Framer

Визуален интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ с поддръжка на анимации и интерактивни компоненти

Възможност за добавяне на персонализиран код за по-сложна функционалност

Адаптивни инструменти за дизайн, които безпроблемно адаптират уебсайтовете за различни устройства

Интеграции с платформи за електронна търговия и маркетинг за свързани работни процеси

Вграден хостинг и анализи за цялостен процес на разработка

Ограничения на Framer

По-стръмна крива на обучение за начинаещи в сравнение с по-простите алтернативи

Ограничена мащабируемост за по-големи предприятия с комплексни нужди от управление на съдържание

Разширените функции, като презаписване на код, може да изискват технически познания.

Цени на Framer

Безплатно

Основен: 15 $/месец

Pro: 45 $/месец

Мащаб: 100 $/месец

Предприятие

Оценки и рецензии за Framer

G2: 4,7/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Framer?

Един потребител на G2 казва :

Потребителският интерфейс и потребителското преживяване са много добри за лесното създаване на уебсайта, маркетинговият екип се справи с задачата да създаде уебсайта само за един месец, интеграциите са лесни, ние сме интегрирали Google Analytics, cal.com и др.

Потребителският интерфейс и потребителското преживяване са много добри за лесното създаване на уебсайта, маркетинговият екип се справи с задачата да създаде уебсайта само за един месец, интеграциите са лесни, ние сме интегрирали Google Analytics, cal.com и др.

7. Strapi (Най-доброто за гъвкавост на отворения код без интерфейс CMS)

чрез Strapi

Strapi е отворена CMS платформа, която дава на разработчиците и екипите пълна собственост върху работните си процеси за управление на съдържанието. За разлика от затворените платформи, тя е самохоствана, което означава, че имате пълен контрол над данните, сигурността и персонализираните конфигурации, което я прави предпочитана сред организациите с конкретни изисквания за съответствие или мащабируемост.

С Strapi можете да създавате модулни компоненти, да дефинирате гъвкави типове съдържание и да се свързвате с всякакви фронтенд рамки чрез REST или GraphQL API. Поддържа интеграция с модерни платформи за електронна търговия, инструменти на трети страни и персонализирани приложения, което го прави изключително адаптивен за различни проекти.

За големи предприятия Strapi предлага корпоративен план, който включва разрешения на базата на роли, SSO, аудит логове и специална поддръжка, гарантирайки, че дори сложните работни процеси могат да се управляват безопасно в голям мащаб.

Най-добрите функции на Strapi

Отворена платформа с пълна персонализация за типове съдържание и компоненти

REST и GraphQL API за лесна интеграция с множество фронтенд платформи

Опция за самостоятелно хостинг за пълен контрол над инфраструктурата и сигурността

Силна общност и екосистема от плъгини за разширяване на функциите

Многоезична поддръжка и локализация за глобално предоставяне на съдържание

Ограничения на Strapi

Изисква повече настройки и поддръжка в сравнение с хостваните алтернативи.

Някои функции, като разширени RBAC и SSO, са достъпни само за корпоративния пакет.

Потребителите без технически познания може да се сблъскат с по-трудна крива на обучение.

Цени на Strapi

CMS

Безплатно

Растеж: 45 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Облак

Безплатно

Essential: 15 $/проект на месец

Pro: 75 $/проект на месец

Мащабируемост: 375 $/месец

Оценки и ревюта за Strapi

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Strapi?

Един потребител на G2 казва:

Strapi прави изключително лесно създаването, персонализирането и мащабирането на приложения, базирани на съдържание. Обичам неговата гъвкавост, интуитивния панел за администрация и факта, че е създаден с модерни технологии като Node. js.

Strapi прави изключително лесно създаването, персонализирането и мащабирането на приложения, базирани на съдържание. Обичам неговата гъвкавост, интуитивния админ панел и факта, че е създаден с модерни технологии като Node. js.

💡 Съвет от професионалист: За настройките на CMS с отворен код планирайте стратегията си за хостинг и мащабиране рано. Самостоятелно хостваните решения често изискват управление на инфраструктурата, но те също така ви дават несравнима гъвкавост и контрол над съдържанието и работните процеси.

8. Prismic (Най-доброто за управление на съдържание, фокусирано върху маркетинга)

чрез Prismic

Prismic е безглава CMS, проектирана с оглед на маркетинговите екипи. Тя се фокусира върху улесняването на създаването и публикуването на съдържание, като в същото време предлага на разработчиците гъвкавостта на система, базирана на API. Нейният редактор, базиран на сегменти, позволява на потребителите да създават компоненти, които могат да се използват повторно на няколко страници, като предоставя на маркетолозите последователен визуален интерфейс за актуализиране и управление на уебсайтове, без да е необходимо да пишат код.

Prismic се отличава в сценарии за сътрудничество, в които маркетинговите и разработващите екипи трябва да работят в тясно сътрудничество. Маркетолозите могат да планират и преглеждат кампаниите за съдържание в реално време, докато разработчиците дефинират структурирани модели на съдържание и разширяват функционалността с API. Това го прави силна опция за организации, които търсят да оптимизират управлението на съдържанието, без да жертват разширяемостта.

За големи предприятия планът за предприятия на Prismic включва подобрена сигурност, специална поддръжка и усъвършенствани работни процеси за публикуване, което помага на глобалните екипи да поддържат управление и последователност на различни устройства и в различни региони.

Най-добрите функции на Prismic

Редактор на съдържание на базата на сегменти за компоненти, които могат да се използват повторно на няколко страници

Преглед в реално време и планиране на маркетингови кампании

REST и GraphQL API за гъвкава интеграция с фронтенд платформи

Функции за многоезична локализация за международни организации

Опростен визуален интерфейс за маркетинг специалисти за бързо създаване и актуализиране на съдържание

Ограничения на Prismic

Ограничена гъвкавост на дизайна в сравнение с алтернативи, насочени повече към разработчиците

Потребителите без технически познания може да сметнат, че редакторът на базата на сегменти е по-малко интуитивен в началото.

Разширените функции и мащабируемостта изискват планове от по-високо ниво.

Цени на Prismic

Безплатно

Medium: 180 $/месец

Платина: 750 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Prismic

G2: 4,3/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Prismic?

Един потребител на G2 казва :

Прилагането на множество модерни уеб библиотеки за разработчици улеснява персонализирането на моето портфолио! – Възможността да създавате персонализирани типове страници и персонализирани блокове на потребителския интерфейс го прави подобен на React версия на WordPress, много лесен за интегриране!

Прилагането на множество модерни уеб библиотеки за разработчици улеснява персонализирането на моето портфолио! – Възможността да създавате персонализирани типове страници и персонализирани блокове на потребителския интерфейс го прави подобен на React версия на WordPress, много лесен за интегриране!

9. Plasmic (Най-доброто за компонентно-ориентиран дизайн)

чрез Plasmic

Plasmic е платформа за визуално разработване, която помага на екипите да преодолеят разликата между дизайна и кода. За разлика от традиционните CMS инструменти, тя се фокусира върху създаването на компоненти за многократна употреба и интегрирането им директно в модерни рамки за разработване, като React, Next. js и Vue. Това я прави особено полезна за разработчици, които искат прецизен контрол, без да губят скоростта на визуалния интерфейс.

С Plasmic дизайнерите могат визуално да създават и редактират страници, докато разработчиците се включват в същия проект с API интеграция и персонализирани функции. Неговият компонентно-ориентиран подход осигурява последователност в уебсайтовете и приложенията, помагайки на организациите да мащабират ефективно дигиталните си преживявания.

За големи предприятия Plasmic предлага разширени опции за корпоративни планове с достъп на базата на роли, по-силна сигурност и специална поддръжка, което го прави надеждно решение за проекти от критично значение.

Най-добрите функции на Plasmic

Компонентно-ориентиран дизайн за модули, които могат да се използват повторно в различни проекти

Безпроблемна интеграция с React, Next. js, Vue и други фреймворкове

Визуален редактор за създаване на съдържание с гъвкавост на ниво разработчик

API-first архитектура за свързване с външни източници на данни

Инструменти за сътрудничество за съгласуване на екипите в областта на дизайна и разработката

Ограничения на Plasmic

Изисква технически познания, за да се отключи пълната му функционалност.

По-малко подходящ за начинаещи потребители без технически познания в сравнение с по-опростени алтернативи

Разширените функции могат да се окажат прекалено сложни за по-малките организации.

Цени на Plasmic

Безплатно

Стартово ниво: 49 $/месец

Pro: 129 $/месец

Мащабируемост : 499 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Plasmic

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Plasmic?

Един потребител на G2 казва :

Plasmic променя правилата на играта в света на разработката с ниско ниво на кодиране. Той не само пробива тавана на ниското ниво на кодиране, но и го разрушава напълно, предлагайки платформа, която дава възможност на екипите да създават приложения и уебсайтове с производствено качество с безпрецедентна скорост.

Plasmic променя правилата на играта в света на разработката с ниско ниво на кодиране. Той не само пробива тавана на ниското ниво на кодиране, но и го разрушава напълно, предлагайки платформа, която дава възможност на екипите да създават приложения и уебсайтове с производствено качество с безпрецедентна скорост.

10. Podia (Най-доброто за създатели и компании за дигитални продукти)

чрез Podia

Podia е създаден за независими творци, преподаватели и малки предприятия, които искат платформа „всичко в едно“ за създаване, маркетинг и продажба на цифрови продукти. За разлика от традиционните CMS платформи без интерфейс, Podia се фокусира върху опростяването на онлайн продажбите, което го прави идеален за потребители, които искат да управляват съдържание, курсове, членства и витрини, без да се налага да използват няколко приложения.

С изчистения си визуален интерфейс Podia ви позволява бързо да създавате уебсайтове, да настройвате онлайн магазини и да управлявате работни процеси за съдържание. Можете да качвате цифрови продукти, да вграждате мултимедия и да персонализирате страници, за да отговарят на вашата марка – без да пишете нито една линия код. За създателите, които разчитат на електронната търговия, за да се свързват с клиентите си, Podia оптимизира всичко – от плащането до доставката.

За организации, които се разрастват отвъд основните нужди, Podia предлага планове за ценообразуване на нива и поддръжка, които отговарят на различни специфични нужди, от хоби проекти до мащабиране на дигитални бизнеси.

Най-добрите функции на Podia

Всеобхватна платформа за курсове, членства и продажби на цифрови продукти

Уебсайт конструктор с персонализирани страници, без да се изисква кодиране

Интегрирана система за плащане с сигурност и обработка на плащания

Инструменти за имейл маркетинг и автоматизация за поддържане на клиенти

Функции на общността за пряко взаимодействие с вашата аудитория

Ограничения на Podia

По-малко подходящи за големи предприятия с комплексни нужди от управление на съдържание.

Персонализирането на дизайна е ограничено в сравнение с пълните платформи за разработка.

Не е идеален за високотехнически проекти или приложения, изискващи обширна интеграция.

Цени на Podia

Podia Email : Безплатно

Mover: 39 $/месец

Shaker: 89 $/месец

Оценки и рецензии за Podia

G2: 4,6/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Podia?

Един потребител на Capterra казва:

Обичам да хоствам курсове и дигитални продукти на Podia. Удобният му интерфейс улеснява настройването и редактирането в зависимост от промените в нуждите на моя бизнес.

Обичам да хоствам курсове и дигитални продукти на Podia. Удобният му интерфейс улеснява настройването и редактирането в зависимост от промените в нуждите на моя бизнес.

Намиране на подходящата алтернатива на Builder.io за вашия екип

От безглави CMS платформи като Sanity, Contentful и Strapi до инструменти, насочени към създателите, като Podia, няма недостиг на опции, когато става въпрос за алтернативи на Builder.io. Ключът е да съгласувате функциите на платформата с работните процеси, техническия комфорт и целите за растеж на вашия екип – независимо дали това означава скорост на създаване, стабилни възможности за интеграция или мащабируемост на корпоративно ниво.

Ако търсите решение, което обединява управление на съдържание, сътрудничество и работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, на едно място, ClickUp е най-добрият ви избор. С ClickUp Docs, ClickUp Chat, ClickUp Automations и готовия за употреба шаблон за управление на съдържание ClickUp можете да планирате, създавате и управлявате проекти по-бързо, без да превключвате между инструменти.

🚀 Регистрирайте се безплатно още днес и вижте как ClickUp може да оптимизира работните процеси с вашето съдържание от идеята до пускането на пазара.