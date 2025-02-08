Топ 10 софтуерни решения за интранет CMS, които да проучите през 2025 г.

Ако работното ви място е по-скоро хаотично, отколкото благоприятно за сътрудничество, е време за промяна.

Подходящата система за управление на интранет съдържание може да промени начина, по който вашата организация комуникира, сътрудничи и управлява информацията.

Но изборът на подходяща CMS не се свежда само до решаване на проблеми, свързани със сътрудничеството.

ИТ мениджърите се нуждаят от инструменти, които работят, ръководителите на човешки ресурси искат платформи, които служителите действително използват, а лицата, вземащи решения, изискват инструменти, които осигуряват възвръщаемост на инвестициите от първия ден.

Ако някое от тези неща ви звучи познато, ние сме тук, за да ви помогнем. 🤝

Ние сме събрали най-добрите софтуерни решения за интранет CMS, за да ви помогнем да се отървете от хаоса и да повишите нивата на производителност. Но преди да стигнем до това, нека разгледаме как да изберете най-подходящия инструмент за вашите нужди.

Какво трябва да търсите в софтуера за интранет CMS?

Софтуерът за интранет CMS трябва да бъде нещо повече от просто „наличен“ във вашата организация – той трябва активно да подобрява комуникацията в екипа, да централизира работните процеси и да бъде надежден единствен източник на информация.

Ето какво да търсите, за да сте сигурни, че вашата CMS система предоставя реална стойност:

Леснота на използване: Изберете платформа с интуитивен интерфейс, който изисква минимално обучение, като по този начин гарантирате опростена употреба за вашите служители.

Опции за персонализиране: Изберете система, която се адаптира към брандинга, работните процеси и изискванията на вашата организация, без да се налага да пишете сложен код.

Плавно интегриране: Осигурете съвместимост с инструменти като Microsoft 365, Google Workspace, Slack и други бизнес приложения.

Мощна функция за търсене: Изберете разширени възможности за търсене, за да намирате бързо документи, съобщения и ресурси на екипа.

Функции за сътрудничество: Изберете инструмент, който улеснява комуникацията в реално време, управлението на проекти и споделянето на файлове.

Управление на съдържанието: Използвайте платформа, която централизира съхранението на документи с контрол на версиите, разрешения и лесно публикуване за вътрешни актуализации.

Сигурност и съответствие: Изберете решение с вградено криптиране, контрол на достъпа на потребителите и съответствие с нормативните изисквания.

Функционалност за meerdere устройства: Инвестирайте в интранет CMS, който работи на различни устройства – лаптопи, настолни компютри, смартфони – и позволява на вашия екип да работи без усилие.

10-те най-добри софтуерни решения за интранет CMS

Ето обобщение на най-добрите инструменти за управление на съдържание, които са отлични интранет платформи за организиране на вътрешни ресурси. Независимо дали управлявате малък бизнес или голямо предприятие, тези инструменти са създадени, за да поддържат множество нужди.

1. ClickUp (Най-доброто за CMS интранет сътрудничество и управление на работния процес)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, предлага всеобхватно CMS интранет решение. С ClickUp Knowledge Management , всичко, от което се нуждае вашият екип, е организирано на едно място.

Сътрудничеството е опростено чрез ClickUp Docs, където няколко членове на екипа могат да редактират документи едновременно. Вграденият Docs Hub осигурява лесен достъп до цялото съдържание на вашата работна среда, а контролът на версиите гарантира, че нищо няма да се изгуби.

Сътрудничество с екипа си в реално време по отношение на фирмените политики, уикита на работното място и други с ClickUp Docs.

Комуникацията също е централизирана с ClickUp Chat, който е вграден директно в работната среда. Той елиминира необходимостта от преминаване между платформи, като предоставя пространство за споделяне на файлове, създаване на канали и провеждане на целенасочени дискусии с @споменавания или коментари в низове.

Отбелязвайте проблеми, изпращайте актуализации и маркирайте колеги в специални канали, използвайки решението ClickUp Chat, вградено в работната среда ClickUp Workspace.

Освен това, чат разговорите се свързват с конкретни задачи, като контекстът е винаги достъпен. ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, захранва AI обобщителя в чата, за да ви информира по-бързо за темите!

И не само чат. Задавайте въпроси на ClickUp Brain или конкретни актуализации за проекти, за да получите незабавни прозрения, или използвайте Connected Search на ClickUp, за да извлечете изгубените файлове дори от свързани инструменти на трети страни!

Освен това, инструментите за управление на задачите на ClickUp ви помагат да персонализирате работните процеси с предварително създадени рецепти за автоматизация, като адаптирате управлението на проектите към вашите нужди. За външни цели платформата функционира като софтуер за клиентски портал, предлагащ споделени списъци, табла и публични изгледи на документи.

Създавайте задачи директно от текста на документа, разпределяйте членовете на екипа и поддържайте всичко свързано в работния процес с интранет решенията на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Йерархична организация на съдържанието чрез пространства, папки, списъци и задачи за детайлно проследяване (мащабируемо за екипи от малки до корпоративни)

Документи за съвместна работа в реално време с богати възможности за редактиране, настройки за разрешения, включително достъп за гости, и възможност за директно свързване на документи с задачи.

Управление на проекти, задвижвано от изкуствен интелект, благодарение на , благодарение на ClickUp Brain , което предлага свързано търсене в документи, уикита, задачи и коментари, заедно с обобщения на проекти и над 50 действия и тригери.

Опитайте ClickUp Brain безплатно Създавайте обобщения, откривайте зависимости и бъдете в крак с работата си с ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

Някои разширени персонализации изискват технически познания.

Някои нишови връзки с инструменти на трети страни може да изискват временни решения.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

ClickUp е сърцето на нашия бизнес – нашата платформа за управление на бизнеса. Успяхме да консолидираме сътрудничеството и отчитането в една система, като предоставихме на екипа ни прозрачност в работата ни, а на клиентите ни – прозрачност в това, което правим за техния бизнес.

2. SharePoint (най-подходящ за сътрудничество на корпоративно ниво и интеграция с Microsoft 365)

чрез SharePoint

Microsoft SharePoint обединява управлението на проекти и интранет мрежата на вашата компания, създавайки интерактивни цифрови работни пространства за съвременните комуникационни нужди. Като софтуер за интранет мрежа от корпоративно ниво, той подобрява сътрудничеството в екипа, като централизира достъпа до споделени ресурси и работни процеси.

Платформата е идеална за големи организации или предприятия, които вече са инвестирали в екосистемата на Microsoft.

Най-добрите функции на SharePoint

Структури за съвместна работа , които поддържат различни типове файлове, разширено съхранение и персонализирани работни пространства за различни отдели.

Лесна интеграция с Microsoft 365 , осигуряваща естествена съвместимост с Teams, Outlook, OneDrive и Power Platform.

Разширено управление на документи, включващо централизиран хъб за съдържание, контрол на версиите и подробно проследяване на файловете.

Ограничения на SharePoint

Платформата изисква обширни познания за внедряването на метаданни, за да структурира библиотеки с големи обеми информация.

Ако не се управлява правилно, SharePoint може да стане претрупан и неорганизиран, което затруднява потребителите да намерят нужната им информация.

Цени на SharePoint

SharePoint (План 1): 5 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Copilot: 30 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за SharePoint

G2: 4/5 (8400+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 5200 отзива)

💡Бонус: SharePoint се конкурира директно с Confluence на Atlassian за титлата най-добър инструмент за сътрудничество. За да разберете кой инструмент отговаря на вашите нужди, вижте нашето сравнение между Confluence и SharePoint!

3. Plone (Най-доброто за отворени, сигурни и персонализирани интранет решения)

чрез Plone

Plone е CMS с отворен код, създаден за персонализирани интранет решения. Можете да го внедрите по различни начини, като пълноценен CMS, headless CMS или с React-базиран фронтенд. Той поддържа дори персонализирано разработване чрез REST API.

Ще откриете, че Plone е идеален за държавни агенции, училища и нестопански организации.

Най-добрите функции на Plone

Сигурност на корпоративно ниво , предлагаща силна защита с подробни разрешения за потребители, достъп въз основа на роли и съответствие с WCAG 2. 0/Раздел 508.

Персонализирани работни процеси с процеси за преглед, множество роли на потребители и контрол върху публикуването на съдържание с мащабируеми дизайни.

Разширена интеграция, подпомагаща гладкото свързване с Active Directory, LDAP и съвместимост с CRM, Salesforce и Oracle.

Ограничения на Plone

Начинаещите обикновено имат стръмна крива на обучение

Кеширането се нуждае от подобрение, тъй като отнема няколко часа за наблюдение и почистване.

Цени на Plone

Безплатна лицензия за търговски или нетърговски цели

Оценки и рецензии за Plone

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

⚡Знаете ли, че: Plone се нарежда в топ 2% от отворените софтуерни проекти в световен мащаб.

4. Concrete CMS (Най-доброто за гъвкаво управление на уеб съдържание и цифрови функции)

чрез Concrete CMS

Concrete CMS е отворен софтуер, който улеснява управлението на цифрово съдържание за потребители без технически познания. Благодарение на независимата си платформа, той работи безпроблемно на Windows, macOS и Linux.

Модулният дизайн на инструмента ви позволява да редактирате съдържанието директно на уебсайта.

Независимо дали сте креативна агенция или малък бизнес, този инструмент ви помага да създавате и публикувате съдържание бързо, без да се налага да ангажирате разработчик.

Най-добрите функции на Concrete CMS

Персонализирано съдържание чрез персонализирани табла за отдели, таргетиране въз основа на роли и динамично разпространение

Усъвършенствана инфраструктура за сигурност с детайлен контрол на достъпа, SSO интеграция и съответствие с корпоративните стандарти

Мащабируемо управление на сайта с помощта на централен табло, последователен брандинг, многоезична поддръжка и стандартизирани работни процеси за одобрение.

Конкретни ограничения на CMS

Както при много проекти с отворен код, документацията изостава от кода.

Платформата се нуждае от повече добавки и теми на пазара.

Конкретни цени на CMS

Стартово ниво: 4,99 $/месец

Бизнес: 19 $/месец за 5 редактора на сайта

Персонализирано SLA: Персонализирано ценообразуване

Конкретни оценки и рецензии за CMS

G2: 4,5/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

💡Съвет от професионалист: Когато създавате Wiki на вашата компания, използвайте системата за контрол на версиите, за да проследявате всички редакции и промени. Това помага да се запази прозрачността и ви позволява да се върнете към по-ранни версии, ако нещо не ви допада.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че екипът ви да може да действа бързо и да остане съгласуван.

5. Intrexx (Най-доброто за автоматизация на бизнес процесите и операции на цифровото работно място)

чрез Intrexx

Intrexx е платформа с ниско ниво на кодиране, която ви помага да създавате и управлявате уеб приложения в различни среди. Тя е идеална за големи предприятия, които се нуждаят от портал или социална интранет платформа, и поддържа много езици, за да гарантира гъвкавост.

Най-добрите функции на Intrexx

Автоматизация на работния процес с дизайнер на процеси с функция „плъзгане и пускане”, тригери, базирани на събития, и персонализирана логика.

Разширена интеграция на данни за синхронизиране с мултибази данни като SQL и Oracle, заедно с API на трети страни и автоматично индексиране.

Гъвкаво разработване на приложения с инструменти с ниско ниво на кодиране, специфични за отделните отдели приложения и бързо прототипиране.

Ограничения на Intrexx

Функциите за отстраняване на грешки и тестване се нуждаят от подобрение.

По-малка възможност за повторна употреба на части от приложението за други решения

Цени на Intrexx

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Intrexx

G2: 4,5/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,7/5 (60 отзива)

⚡Знаете ли, че: United Planet, екипът зад Intrexx, започва своята дейност в края на 90-те години, в момент, когато компаниите тепърва започват да разберат как да дигитализират ежедневните си бизнес процеси.

6. Axero (Най-доброто за опростена комуникация и корпоративни социални мрежи)

чрез Axero

Axero съчетава системи за управление на съдържанието с корпоративни социални мрежи, предлагайки гъвкави решения както за облачни, така и за локални инсталации.

С лесни за управление конфигурации на сайта, той се адаптира към разнообразните нужди на индустрията, което го прави идеален за средни и големи организации, търсещи цифрово решение, ориентирано към потребителя.

Най-добрите функции на Axero

Социални мрежи за предприятия с функции като проследяване на ангажираността на базата на точки, значки за постижения и интерактивни потребителски профили.

Работни пространства за сътрудничество , предоставящи специфични за отделните отдели зони, @споменавания, създаване на съдържание без помощта на ИТ отдела и интегрирани календари.

Разширено управление на съдържанието с поддръжка на качване чрез плъзгане и пускане, проследяване на историята на файловете, контрол на разрешенията и автоматично индексиране.

Ограничения на Axero

Много от шаблоните, налични в библиотеката с ресурси, са остарели.

Функцията за организационна структура работи единствено на принципа „кой се отчита пред кого“; тя не представя ясно отделите и подразделенията.

Цени на Axero

Cloud Standard, Premium, Enterprise: Индивидуални цени

Стандартен, Премиум, Предприятие: Индивидуални цени

На място: Индивидуални цени

Стандартен, Премиум, Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Axero

G2: 4. 2/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

⚡Знаете ли, че: Axero разполага с функции за геймификация, при които служителите печелят точки за взаимодействия с платформата. (източник: Axero )

7. Blink (Най-доброто за комуникация на първа линия и мобилни служители)

чрез Blink

Blink е платформа, ориентирана към мобилни устройства, предназначена за работници на първа линия и мобилни работници в сектори като здравеопазването и търговията на дребно. Тя обединява бази от знания, канали за комуникация и ресурси (като фишове за заплати) в едно приложение, което улеснява разпределените екипи да се свързват и да си сътрудничат.

Най-добрите функции на Blink

Инструменти за ангажираност на служителите като персонализирани емисии с съдържание, системи за похвали и вътрешни проучвания с мобилно-ориентирано преживяване

Сигурна комуникационна инфраструктура с чат интерфейс, вдъхновен от социалните медии, групови и частни съобщения, споделяне на мултимедия и гласови/видео срещи.

Унифициран център за съдържание с лесен достъп до фирмените политики, отчитане на инциденти и цифрово въвеждане на нови служители

Ограничения на Blink

Уведомленията могат да бъдат разсейващи, ако не са конфигурирани правилно.

Не можете да търсите предишни съобщения в чатовете и няма архив на изпратените файлове/снимки.

Цени на Blink

Бизнес: 4,50 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Blink

G2: 4,7/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 110 отзива)

⚡Знаете ли, че: Около 80% от работната сила в световен мащаб работи без бюро – точно този тип работници, които Blink подкрепя. (източник: Boston Consulting Group )

8. MyHub Intranet (Най-доброто решение за проста, безкодова комуникация на цифровото работно място)

чрез MyHub Intranet

MyHub Intranet служи като платформа без код, която опростява вътрешната корпоративна комуникация. Идеален за малки и средни предприятия, този облачен инструмент е лесен за настройка и предлага персонализирано брандиране.

Благодарение на гъвкавия си дизайн, можете да създадете дигитално работно място, което е лесно достъпно и действа като самообслужваща система за управление на знанията за вашия екип.

Най-добрите функции на MyHub Intranet

Инструменти за взаимодействие в екипа, включително незабавни анкети, потребителски сигнали, директни съобщения и управление на задачи

Лесно управление на съдържанието с WYSIWYG редактор, шаблони за съдържание и неограничено публикуване

Подробни анализи с опции за управленско отчитане, проследяване на активността на потребителите и информация за ангажираността с съдържанието.

Ограничения на MyHub Intranet

Приложението се нуждае от повече функции, за да имитира версията на уебсайта.

Някои функции за дизайн/форматиране са малко тромави.

Цени на MyHub Intranet

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MyHub Intranet

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 рецензии)

9. Guru (Най-доброто за управление на знанията и спазване на нормативните изисквания в регулираните индустрии)

чрез Guru

Guru е софтуер за база от знания, който се адаптира към комуникационните нужди на вашия екип. Неговите AI-базирани инструменти централизират и осигуряват споделянето на знания, като същевременно се вписват в работните процеси на предприятието.

Създаден специално за екипи, работещи с информация, като обслужване на клиенти, продажби и човешки ресурси в малки и средни предприятия, Guru превръща неструктурираните данни в полезна информация, подобрявайки управлението на интелектуалния капитал и достъпността.

Най-добрите функции на Guru

Управление на знанията, базирано на изкуствен интелект с търсене на корпоративно ниво, предложения за съдържание и интеграция с GuruGPT.

Проверка на съдържанието чрез система за съдържание, проверена от експерти, индикатори за доверие и контролирани разрешения за редактиране.

Интелигентни анализи за проследяване на използването, производителността и ангажираността с съдържанието, с AI предложения за подобряване на въздействието на съдържанието.

Ограничения на Guru

Функцията за търсене понякога може да върне прекалено голям брой резултати.

Липсват функции за управление на големи обеми информация

Цени на Guru

Всичко в едно: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Guru

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 550 отзива)

💡 Професионален съвет: Повишете вътрешната си база от знания, като я вградите директно в работния процес на екипа си. Създайте екипни уикита, които се свързват директно със задачи, проекти и графици, така че важната информация да е винаги на един клик разстояние.

10. Workvivo (Най-доброто за ангажираност на служителите и социално сътрудничество)

чрез Workvivo

Workvivo е платформа за опит на служителите, която превръща вътрешната комуникация в живо, социално ориентирано цифрово работно място. С лесния си за използване интерфейс Workvivo помага за създаването на по-свързана, ангажирана и сътрудническа култура на работното място. Освен това поддържа мощни API интеграции и работи на облачна архитектура за по-голяма мащабируемост и гъвкавост.

Средните и големите организации ще оценят гъвкавостта на Workvivo при управлението на съдържанието, собственост на компанията.

Най-добрите функции на Workvivo

Разширени инструменти за ангажираност като фийдове с дейности, вдъхновени от социалните медии, системи за признание от колеги, значки и пространства за общност

Сътрудническо работно пространство с групи по интереси, указател на служителите и интегрирани анкети

Интелигентна платформа за анализи, която проследява ангажираността на служителите, измерва производителността и анализира взаимодействието с съдържанието.

Ограничения на Workvivo

Инструментът изисква постоянна интернет връзка, което не е идеално за отдалечени или полеви служители.

Не всичко в Workvivo има известия, така че може да пропуснете важни актуализации.

Цени на Workvivo

Бизнес план: Индивидуални цени

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Workvivo

G2: 4,8/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

⚡Знаете ли, че: Платформата Workvivo поддържа Workvivo TV, функция, която помага на организациите да излъчват актуална информация на дисплеи в офис фоайета, столове и производствени цехове.

Обединете екипа си с интранет CMS на ClickUp

Интранет CMS инструментът е нищо, ако не е сътруднически. Тук сме разгледали подробно 10 от тези инструменти, за да ви помогнем да намерите решение за нуждите на вашата организация.

Но нашето любимо е решението „всичко в едно“: ClickUp!

Докато други платформи може да са отлични в едно нещо – като централизиране на документи или поддържане на комуникацията – ClickUp прави сътрудничеството още по-ефективно, като обединява тези функции в една унифицирана система за управление на проекти.

Няма повече преминаване между приложения, за да проследявате задачи, да споделяте документи или да чатите с екипа си. С над 1000 интеграции ClickUp гарантира, че всички приложения, от които се нуждаете, работят безпроблемно заедно. Освен това, неговият AI асистент ви помага да управлявате съдържанието на едно централно място в реално време.

Регистрирайте се в ClickUp и максимизирайте производителността чрез безпроблемно сътрудничество в екипа!