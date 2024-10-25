20 най-добри примера за системи за управление на съдържание, които ще преобразят вашето съдържание

В миналото актуализирането на съдържанието на уебсайтовете изискваше познания по HTML, CSS или бек-енд програмиране. Това означаваше, че маркетолозите трябваше да разчитат постоянно на разработчиците дори за малки промени.

Популярните системи за управление на съдържание [CMS] като WordPress и Drupal улесняват работата с лесни за използване интерфейси, редактори с функция „плъзгане и пускане” и инструменти WYSIWYG [What You See is What You Get – това, което виждате, е това, което получавате].

Сега множество потребители в маркетинговите екипи могат да създават, редактират и публикуват съдържание съвместно, без да се нуждаят от технически умения. Но с толкова много опции на пазара, как да изберете подходящата?

В тази статия ще обясним какво е CMS и какво може да прави, и ще разгледаме 20-те най-добри примера за системи за управление на съдържание за бизнеса. Да започнем. 👇

Какво е система за управление на съдържанието [CMS]?

Системата за управление на съдържанието, или CMS, е софтуерна платформа, която ви позволява лесно да създавате, редактирате и управлявате съдържанието на уебсайта, без да се налага да имате технически познания.

Можете да публикувате блог постове, да коригирате оформлението на сайта си или да актуализирате уебсайта на компанията си – всичко това от лесен за използване контролен панел.

Повечето CMS платформи имат две основни части: приложението за управление на съдържание [CMA], където създавате и управлявате съдържанието, и приложението за доставка на съдържание [CDA], което контролира как то се показва на вашия уебсайт.

Те предлагат и уеб хостинг, което улеснява сътрудничеството и публикуването на актуализации от вашия екип, без да са необходими разработчици. Освен това CMS платформите включват SEO инструменти и функции за сигурност, които помагат за оптимизиране на съдържанието и достигане до вашата аудитория.

Интересен факт: Според проучвания, над 76 милиона уебсайта използват система за управление на съдържанието (CMS). Сред 1 милион уебсайта с най-голям трафик, над 790 000 се захранват от CMS.

Какво да търсите в една система за управление на съдържанието?

За да отговаря на индустриалните стандарти, една добра CMS трябва да притежава следните ключови характеристики:

Удобство на използване: Системата трябва да е лесна за използване, като позволява на вашия екип да управлява съдържанието лесно, без да са необходими технически умения като HTML, CSS и други. Ако е твърде сложна, ще губите време за прости актуализации.

Универсалност: Вашата CMS трябва да може да обработва различни типове съдържание – блог публикации, продуктови страници или портфолиа с много изображения – без да се отразява на производителността. Това я прави ефективна, докато вашият сайт или бизнес се разраства.

Сигурност: Силната сигурност е от решаващо значение. Търсете функции като удостоверяване на потребители, редовни актуализации и SSL поддръжка, за да защитите сайта си от вируси и нежелани заплахи.

Интеграции: Добрата CMS трябва да се интегрира лесно с други инструменти, като маркетингови платформи или системи за плащане. Уверете се, че поддържа плъгини или API за безпроблемна връзка.

Поддръжка: Отзивчивата поддръжка на клиенти е от ключово значение. Ще ви е необходима помощ, когато срещнете проблеми или искате да опитате нови функции.

Сега, когато вече знаете какво да търсите в една CMS, нека разгледаме опциите, които могат да улеснят управлението на съдържанието за вас.

20-те най-добри системи за управление на съдържание, които можете да използвате

Изборът на подходяща система за управление на съдържанието (CMS) може да направи голяма разлика. При толкова много възможности за избор, изборът на най-подходящата за вашите нужди може да се окаже труден. Ето защо аз и екипът ми в ClickUp съставихме този списък с 20-те най-добри примера за системи за управление на съдържанието, които могат да ви помогнат да създавате, управлявате и оптимизирате лесно вашето онлайн присъствие. Готови ли сте да се потопите в темата? 👇

ClickUp е платформа „всичко в едно“, създадена да опрости създаването на съдържание и сътрудничеството в екип. Разнообразните й инструменти и функции ви позволяват да управлявате безпроблемно вашето цифрово съдържание. Нека разгледаме заедно богатия й набор от функции.

ClickUp Docs

Например, ClickUp Docs ви позволява да създавате и организирате съдържание в централен хъб, така че вашите създатели и редактори да могат да си сътрудничат безпроблемно по всички проекти, свързани със съдържание.

С функции като редактиране в реално време, вградени коментари и история на версиите, вашият екип може да остане синхронизиран и да проследява промените, без да пропуска нищо. Можете също да вграждате задачи, да свързвате документи и да задавате действия директно в документа, като по този начин гарантирате, че всички остават фокусирани и продуктивни, докато работят по съответните си части.

Задачи в ClickUp

Създавайте, редактирайте, споделяйте и предлагайте съдържание безпроблемно с помощта на ClickUp Docs.

След това имате ClickUp Tasks, функция за планиране, организиране и сътрудничество по всеки маркетингов проект. Можете да използвате Tasks, за да настроите перфектен процес на производство на съдържание и да го прехвърляте безпроблемно между вашите автори, редактори или SEO екип.

Независимо дали управлявате множество елементи на съдържание или се занимавате с по-големи кампании, Tasks поддържа всичко организирано и ефективно.

Централизирането на комуникацията и управлението на задачите премахва пречките, позволявайки на проектите да преминават гладко през всеки етап, тъй като екипът ви е по-фокусиран върху създаването на висококачествено съдържание.

Създайте задачи в ClickUp, за да разпределите отговорности, да определите крайни срокове и да проследявате напредъка.

Комбинирайте това с автоматизация на работния процес, подкрепена от изкуствен интелект, и ще получите система за управление на съдържанието, която поема голяма част от работата за вас. Например, системата автоматично присвоява даден материал на вашия редактор в момента, в който авторът го изпрати.

Можете също да зададете тригери за последващи задачи, като например уведомяване на SEO екипа след одобряване на съдържанието, за да се гарантира, че всеки етап от процеса протича без ръчна намеса.

Тази автоматизация поддържа гладкото протичане на работния процес и елиминира необходимостта от постоянен надзор.

Изглед на календара в ClickUp

Синхронизирайте задачите си за управление на съдържанието с изгледа на календара в ClickUp.

Освен това, ClickUp Calendar View помага на вашите екипи да спазват графика за публикуване, редактиране и други дейности, свързани със съдържанието. Той ви позволява да проследявате и управлявате задачите си по управление на съдържанието на визуална платформа, което значително подобрява четимостта.

Можете също така да планирате задачи директно в календарния изглед и да задавате сигнали и напомняния, за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете крайни срокове за публикуване или редактиране на съдържание.

А ако не искате да започвате от нулата, за да създадете система за управление на съдържанието с различните опции на ClickUp, можете да разчитате на предварително създадени шаблони за документи. ClickUp разполага с библиотека от над 1000 шаблона, които улесняват създаването на съдържание. Нека да ги разгледаме.

Шаблон за управление на съдържание ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на съдържание на ClickUp е създаден, за да ви помогне да организирате и управлявате проекти за създаване на съдържание.

Шаблонът за управление на съдържание ClickUp е един от най-добрите в това отношение. Той ви помага да планирате задачи, свързани със съдържанието, като създаване и публикуване, на една единствена унифицирана платформа, където няколко членове на екипа могат да работят по управлението на вашето невероятно съдържание.

Този шаблон също така:

Предлага структуриран начин за планиране, проследяване и измерване на ефективността на съдържанието, подобрявайки координацията в екипа.

Осигурява видимост на напредъка на съдържанието с вградени табла за управление.

Поддържа форматирането ви последователно и улеснява актуализирането или ревизирането на съдържанието.

Спестява време чрез оптимизиране на процеса на публикуване, като осигурява бързо доставяне на съдържанието.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте документи, които могат да се споделят, и ги редактирайте в реално време. Можете да свържете работните си процеси с помощта на ClickUp Docs , за да си сътрудничите безпроблемно и да реализирате идеите си заедно с екипа си. Напишете съдържанието си в Docs и позволете на колегите си да правят предложения и редакции на живо.

над 100 автоматизации за оптимизиране на управлението на съдържанието и автоматизиране на процесите по публикуване, съдържание на имейли и маркетингови кампании с Изберете оти автоматизиране на процесите по публикуване, съдържание на имейли и маркетингови кампании с ClickUp Automations . Можете дори да създадете своя собствена автоматизация, използвайки проста система „Когато-Тогава“.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и спестете безброй часове с ClickUp Automations.

Подобрете създаването на съдържание с помощта на ClickUp Brain , асистент, задвижван от изкуствен интелект, за да генерирате идеи, да подобрите писането и да оптимизирате процеса от мозъчна атака до окончателните редакции.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете бази от знания за цялата компания и като личен асистент за управление на съдържанието.

Комбинирайте задачите, документите, автоматизациите и екипите си с Brain, за да предоставите на служителите си незабавен достъп до необходимата информация. Brain може да предоставя постоянни актуализации за напредъка на вашата стратегия за съдържание.

Насърчавайте инициативите за съдържание, като използвате ClickUp Goals , за да зададете ясни цели, да проследявате напредъка и да останете фокусирани от планирането до завършването.

Бъдете в крак с всяка задача и поддържайте работата си гладка с ClickUp Goals.

Комбинирайте създаването на съдържание с проследяване и възлагане на задачи за ефективно сътрудничество и публикуване, като използвате задачи и цели.

Ограничения на ClickUp

Въпреки че са изключително полезни, опциите за дълбока персонализация могат да отнемат много време, за да бъдат настроени правилно.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Ние използваме ClickUp за управление и проследяване на процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всеки елемент от съдържанието (в процес на разработка, нуждае се от редакции, планиран и т.н.), както и кой е водещият дизайнер. Освен това се елиминира цялата комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и наблюдение на цикъла на създаване на съдържание).

Ние използваме ClickUp за управление и проследяване на процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всеки елемент от съдържанието (в процес на разработка, нуждае се от редактиране, планиран и т.н.), както и кой е водещият дизайнер. Освен това се елиминира цялата комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и наблюдение на цикъла на създаване на съдържание).

2. WordPress (най-подходящ за създаване на уебсайтове, лесни за ползване, с богати плъгини и теми)

WordPress е една от най-популярните CMS платформи сред бизнеса. Това е изключително гъвкава платформа с отворен код, която е доста лесна за използване от начинаещи. За разлика от повечето системи за управление на съдържание, нейният набор от теми и плъгини улеснява персонализирането на съдържанието, а системата за редактиране на блокове предоставя лесен начин за редактиране на вашите блогове и уебсайтове.

Най-добрите функции на WordPress

Създайте всеки уебсайт, блог, онлайн магазин или портфолио сайт с магазин, анализи, бюлетин и интеграция със социални медии.

Добавете функции като анимации и динамична персонализация на съдържанието без кодиране, като използвате хиляди платени и безплатни плъгини.

Получете SEO-съобразени URL структури, тагове и категории за цялото съдържание.

Ограничения на WordPress

Използването на множество конструктори, плъгини и теми за персонализирани CMS преживявания може да доведе до забавяне на производителността и рискове за сигурността.

Потребителите са съобщили, че някои плъгини може да са несъвместими с други.

Цени на WordPress

Лично: 4 $/месец

Премиум: 8 $/месец

Бизнес: 25 $/месец

Търговия: 45 $/месец

Enterprise: От 25 000 долара на година

Оценки и рецензии за WordPress

G2: 4. 4/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 900 рецензии)

Интересен факт: Според проучвания WordPress има най-голям пазарен дял в областта на CMS – 62,7%. Освен това се оценява, че по целия свят има около 38 000 000 активни уебсайта, базирани на WordPress.

3. Ghost (най-подходящ за създаване на минималистични, бързи и SEO-оптимизирани уебсайтове за публикуване)

Ghost е безглава CMS, предназначена за професионални издатели. Тя предоставя интуитивен редактор, който поддържа markdown, позволявайки на авторите да се съсредоточат върху съдържанието си без разсейване. В допълнение към управлението на уеб съдържание, Ghost предлага управляем уеб хостинг, за да опрости процеса на настройка.

Най-добрите функции на Ghost

Получете бърза скорост на зареждане на съдържанието (до 19 заявки едновременно)

Генерирайте персонализирани метаданни за търсачки и структурирани данни за социални мрежи с подробни XML карти на сайта автоматично.

Позволете на вашия екип да покаже директната възвръщаемост на инвестициите в съдържателния маркетинг с вградени функции за генериране на потенциални клиенти и имейл бюлетини.

Ограничения на Ghost

Липсва специално мобилно приложение

Някои потребители са се оплакали от липсата на вградени анализи на посещенията на страниците или поведението на потребителите.

Няма директни опции за форматиране на богат текст.

Цени на Ghost

Стартово ниво: 9 $/месец за 500 членове

Създател: 25 $/месец за 1000 членове

Екип: 50 $/месец за 1000 членове

Бизнес: 199 $/месец за 10 000 членове

Оценки и рецензии за Ghost

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (40+ отзива)

Знаете ли, че... Headless CMS е система за управление на съдържание, която разделя представящия слой (където се представя съдържанието) от бекенда (където се управлява съдържанието). Този тип CMS ви позволява да управлявате съдържанието на едно място и да го разпространявате по всеки цифров канал, който изберете.

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект за автоматизиране на задачи

4. Wix (Най-подходящ за начинаещи, които търсят интуитивен уебсайт конструктор с функция „плъзгане и пускане”)

Wix предлага мощна комбинация от система за управление на съдържание и инструмент за създаване на уебсайтове, предоставяйки на потребителите цялостно решение за създаване, управление и мащабиране на техните уебсайтове. Удобният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” улеснява начинаещите да започнат работа.

Най-добрите функции на Wix

Извършете бърза и лесна персонализация без кодиране на всяко съдържание на вашия уебсайт.

Създавайте автоматично множество страници с един дизайн, свързан с вашето съдържание, като използвате динамични страници.

Повишете рейтинга на сайта си в търсачките с вградени SEO инструменти.

Ограничения на Wix

Някои потребители са се оплакали от бавната скорост на зареждане на уебсайта на мобилни устройства.

При добавяне на елементи от друг източник опциите за персонализиране могат да бъдат ограничени.

Цени на Wix

Light: 17 $/месец

Основна цена: 29 $/месец

Бизнес: 36 $/месец

Business Elite: 159 $/месец

Оценки и рецензии за Wix

G2: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (9700+ отзива)

Squarespace е добре известна като платформа „всичко в едно“ за управление на съдържанието на уебсайтове.

Инструментът предоставя над 100 персонализируеми шаблона, вградени функции за блогове, възможности за електронна търговия и функции за планиране на срещи за уебсайтове. Той също така ви помага да проследявате аналитичните данни за съдържанието си, за да откриете най-популярните публикации чрез трафика на сайта.

Най-добрите функции на Squarespace

Получете достъп до висококачествени, персонализирани шаблони за публикуване на визуално и структурно издържано съдържание.

Използвайте Squarespace AI като ваша креативна агенция за начални идеи за съдържание.

Промотирайте своя блог и привлечете трафик с вградени SEO инструменти, имейл кампании и вградени акаунти в социалните медии.

Ограничения на Squarespace

Липсват разширени опции за персонализиране на елементите на дизайна.

Ограничена гъвкавост на дизайна за промени в компонентите на вече създаден уебсайт

Цени на Squarespace

Лично: 16 $/месец

Бизнес: 23 $/месец

Commerce Basic: 28 $/месец

Commerce Advanced: 52 $/месец

Оценки и рецензии за Squarespace

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 отзива)

6. Joomla (най-подходяща за разработчици, които се нуждаят от гъвкавост и широки възможности за персонализиране на сайта)

Joomla е гъвкав CMS инструмент, който съчетава лекота на използване и функционалност. Основните му характеристики включват лесно персонализиране, управление на съдържанието и професионална поддръжка. Той предлага локализация на над 70 езика и готови за употреба SEO и SEF (Search Engine Friendly) URL адреси.

Най-добрите функции на Joomla

Използвайте WYSIWYG редактора на Joomla, за да редактирате съдържание без никакви познания по програмиране.

Редактирайте съдържанието си, докато разглеждате сайта си, за да получите предварителен преглед в реално време, използвайки системата за редактиране на Joomla.

Достъп до вградени SEO инструменти и плъгини на трети страни за подобряване на класирането в търсачките.

Ограничения на Joomla

Проектирането на персонализирани уебсайтове без опит в разработката може да бъде предизвикателство.

Използването на няколко плъгина и модула едновременно може да доведе до конфликти между версиите и сривове при актуализациите.

Цени на Joomla

Лично: 99 $/година

Бизнес: 199 $/година

Агенция: 399 $/година

Оценки и рецензии за Joomla

G2: 4/5 (380+ оценки)

Capterra: 4. 2/5 (600+ оценки)

7. Drupal (най-подходящ за високомащабируеми, сигурни и сложни уебсайтове)

Drupal е CMS с отворен код, често използван за сложни уебсайтове с високи изисквания за персонализация. Той е изключително модулен и гъвкав, което го прави идеален за множество индустрии, като търговия на дребно, FinTech, пътувания, електронна търговия и други. Drupal поддържа повече от 100 езика.

Най-добрите функции на Drupal

Използвайте функциите на Drupal за мултисайт и Content-as-a-Service (CaaS) за цялостно управление на жизнения цикъл на цифровото съдържание.

Използвайте включените теми и системата за шаблони Twig за гъвкаво персонализиране на дизайна.

Подобрете достъпността чрез използване на структурирани метаданни за екранни четци и прилагане на редакционни инструменти, за да гарантирате създаването на достъпно съдържание.

Ограничения на Drupal

Тези системи изискват дълъг период на обучение и обширни познания в областта на уеб разработката за настройка и поддръжка.

Редовните актуализации могат да бъдат трудни за поддържане от администраторите на сайта.

Цени на Drupal

Безплатни за използване

Оценки и рецензии за Drupal

G2: 3. 8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (450+ отзива)

8. Shopify (Най-подходящ за електронни магазини с безпроблемно управление на запасите и продажбите)

Shopify е синоним на електронната търговия. Можете да го използвате, за да създавате и управлявате онлайн магазини с лекота. С Shopify получавате инструменти за уеб хостинг, управление на запасите, анализи и канали за продажби. Възможностите на Shopify за многоканална търговия гарантират еднообразно потребителско преживяване навсякъде.

Най-добрите функции на Shopify:

Опростете дизайна на онлайн магазина с секциите и блоковете на уеб редактора.

Оптимизирайте Shopify темите си за мобилни устройства, за да се уверите, че вашият магазин работи добре на всички устройства.

Получавайте подробни отчети за продажбите, поведението на клиентите и маркетингови анализи за всичките ви онлайн платформи.

Ограничения на Shopify

Таксите за транзакции и разходите за приложения могат бързо да се натрупат, което ги прави доста скъпи за малките предприятия.

Липсват усъвършенствани SEO инструменти

Цени на Shopify

Lite: 9 $/месец

Основен: 29 $/месец

Стандартен: 79 $/месец

Разширено: 299 $/месец

Оценки и рецензии за Shopify

G2: 4. 4/5 (над 4500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 6400 отзива)

9. Magento (Най-подходяща за напреднали е-търговски бизнеси, изискващи мащабируемост и персонализация)

Magento, сега Adobe Commerce, е решение за електронна търговия с CMS, което ви помага да създадете уникални и персонализирани B2B и B2C преживявания чрез вашите онлайн магазини.

За разлика от други системи за управление на съдържание, тя използва изкуствен интелект, за да предоставя подходящо съдържание и промоции в реално време и да повиши общата продуктивност на вашия екип с инструменти за AI-мерчандайзинг. API-first, headless CMS ви позволява да персонализирате бързо.

Най-добрите функции на Magento

Управлявайте както B2B, така и B2C съдържанието си от един единствен интерфейс.

Локализирайте всичките си сайтове според вашата марка, каталог, страна и валута.

Получете неограничени възможности за персонализация с интегрираните решения на Adobe Experience Cloud.

Ограничения на Magento

Разходите за разработка и поддръжка на CMS могат да се увеличат, което допълнително увеличава разходите.

Предпочитани за фирми, които разполагат с вътрешен екип за разработка.

Цени на Magento

Adobe Commerce Pro: Персонализирани цени

Управлявани услуги: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Magento

G2: 4/5 (500+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. TYPO3 (Най-подходяща за големи корпоративни уебсайтове с многоезично и мултисайтово управление)

TYPO3 е CMS с отворен код за предприятия, която процъфтява благодарение на своята обширна глобална общност. Интелигентната система за управление на съдържание ви помага да предоставяте съдържанието си на различни цифрови платформи и да го управлявате с интелигентни работни процеси за създаване, DAM и SEO.

Най-добрите функции на TYPO3

Управлявайте съдържанието на неограничен брой уебсайтове, използвайки мултисайт и мултиезичните възможности на TYPO3, с персонализирани локализации в една инсталация.

Поддържайте последователно и ангажиращо потребителско преживяване на всички устройства, канали и потребители.

Интегрирайте цялата си фуния за дигитален маркетинг в бекенда на TYPO3 за безпроблемно управление, без да се налага постоянно да превключвате между системи.

Ограничения на TYPO3

Някои потребители са забелязали спад в производителността на мобилните устройства.

Потребителите се сблъскват с липса на компетентни разработчици и изобилие от неактивни потребители, които работят с TYPO3.

Цени на TYPO3

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за TYPO3

G2: 3,9/5 (над 30 оценки)

Capterra: 3,9/5 (25+ оценки)

11. Hubspot CMS (най-подходяща за интегриране на управлението на съдържанието с маркетинга и CRM)

HubSpot предлага CMS софтуер (Content Hub), който се фокусира върху привличането на трафик, генерирането на потенциални клиенти и увеличаването на приходите. Той опростява процеса на създаване и управление на модерни бизнес уебсайтове и разполага с няколко полезни CMS инструмента, които могат да се използват и от хора без технически познания.

Отличителната му черта е, че се интегрира лесно с клиентската платформа на HubSpot, което го прави единственият инструмент, от който се нуждаете, за да създадете уебсайт, да стартирате маркетингови кампании, да привличате потенциални клиенти и да проследявате потенциалните клиенти от едно място.

Най-добрите функции на Hubspot

Интегрирайте с гамата от инструменти за маркетинг, продажби, обслужване и CRM на HubSpot.

Създавайте и управлявайте съдържание с предварително създадени теми за уебсайтове и шаблони за страници.

Достъп до библиотека с над 3500 безплатни и платени шаблона с вградени модули за плъзгане и пускане.

Ограничения на Hubspot

Миграцията към HubSpot може да представлява предизвикателство, като например дублиране на данни и непълни записи на данни.

Потребителите често срещат затруднения при интегрирането на съществуващите си уебсайтове с HubSpot, особено при интегрирането на CRM.

Цени на Hubspot

Професионален план: 300 $/месец

План за предприятия: 900 $/месец

Оценки и рецензии на Hubspot

G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

Знаете ли, че... Историята на системите за управление на съдържание започва през 1989 г., когато Тим Бърнърс-Ли предлага интернет-базирана хипертекстова система, HTML, и пише софтуера за браузъра и сървъра в края на 1990 г.

12. Contentful (най-подходящ за предоставяне на многоканално съдържание с безглава архитектура)

Contentful стандартизира и синхронизира съдържанието на едно място и структурира преживяванията в различни марки, региони и канали. Една от най-забележителните му характеристики е, че ви позволява да препращате към цялото си цифрово съдържание, включително изображения, текстове, статии и др., за да формирате кохерентен график на съдържанието.

Най-добрите функции на Contentful

Сътрудничество с екипа ви в Live Preview за по-добра визуализация и оптимизация на съдържанието.

Оптимизирайте преживяването при сърфиране с предварително създадени и персонализирани филтри.

Проектирайте и създавайте модели на съдържание, като създавате типове съдържание с генератора на типове съдържание с изкуствен интелект.

Ограничения на Contentful

Потребителите трябва да се запознаят с подхода „API-first“, който може да бъде труден за тези, които нямат солидна техническа подготовка.

Не е подходящо за обширни приложения за електронна търговия, които изискват поддръжка на meerdere валути или управление на запасите в реално време.

Цени на Contentful

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Contentful

G2: 4. 2/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

13. Webflow (Най-добър за визуално проектиране и стартиране на уебсайтове без кодиране)

Webflow е облачна SaaS платформа за дизайн и CMS, специализирана в създаването на уебсайтове без никакви познания по програмиране. С нея можете да създавате визуално привлекателни и функционални блогове, електронни магазини, целеви страници, уебсайтове и др.

Една от уникалните функции на Webflow е Live Prototyping, която премахва разликата между макетите на дизайна и крайния вид на сайта в процеса на проектиране.

Най-добрите функции на Webflow

Създавайте оформление на страници, визуални елементи, стилове и интерактивност във вашия уебсайт, без да използвате код.

Оптимизирайте вашите сайтове за SEO с 301 пренасочвания и персонализирани 401 страници.

Защитете вашите сайтове с надеждни мерки за сигурност, като безплатни SSL сертификати, анти-DDoS филтри и поддръжка за сайтове, защитени с парола.

Ограничения на Webflow

Моделът на ценообразуване може да бъде объркващ, особено по отношение на ограниченията на плана за определени функции.

С увеличаването на броя на CMS елементите над 100, потребителите съобщават за по-бавно зареждане и влошаване на производителността.

Цени на Webflow

Общи планове на сайта

Starter: Безплатно

Основен: 18 $/месец

CMS: 29 $/месец

Бизнес: 49 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Планове за електронни търговски сайтове

Стандартен: 42 $/месец

Плюс: 84 $/месец

Разширено: 235 $/месец

Планове за работното пространство

Starter: Безплатно

Основна цена: 28 USD/месец на работно място

Растеж: 60 $/месец на работно място

Enterprise: Индивидуални цени

Freelancer: 24 $/месец на работно място

Агенция: 42 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Webflow

G2: 4,4/5 (над 580 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 240 отзива)

14. Craft CMS (най-подходяща за създаване на уебсайтове с богато съдържание и гъвкавост за разработчиците)

Craft е гъвкава и лесна за използване CMS, изградена върху отворени рамки и инструменти. Тя включва Craft Cloud, вътрешна мащабируема хостинг платформа.

Тя разполага с множество уникални функции, като Matrix in Matrix и Field Instances. Първата позволява на потребителите да управляват вложени записи вместо блокове заедно с карти, списъци със записи и др. Тя поддържа и повторното използване на потребителски полета в същия формат на полето – всяко с неговия идентификатор, инструкции и условия.

Най-добрите функции на Craft CMS

Дефинирайте съдържанието си с персонализирани полета, управлявани централизирано в Craft.

Разширете използваемостта на Craft с редица приставки като Google Cloud, PayPal, Azure и други.

Вижте как ще изглежда и ще се държи вашето съдържание дори по време на редактиране с помощта на споделяемия Live Preview.

Ограничения на Craft CMS

CraftCMS има значително по-малък избор от плъгини в сравнение с WordPress, което може да ограничи функционалността за по-големи или по-сложни сайтове.

Генерирането на карта на сайта от Craft при зареждане на страницата може да повлияе негативно на производителността, особено за сайтове с многобройни страници.

Цени на Craft CMS

Solo: Безплатно

Екип: 279 $/проект

Про: 399 $/проект

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Craft CMS

G2: 4. 2/5 (45+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

15. Concrete5 (Най-подходящ за редактиране на съдържание за нетехнически потребители)

Concrete5 е CMS за дизайнери и разработчици. Тя разполага с мощен и интуитивен пакет за редактиране с поддръжка на WYSIWYG редактиране.

Платформата твърди, че нейният изчерпателен набор от функции елиминира нуждата от разширения. Тъй като Concrete5 присвоява роли и групи за контролиран достъп до отделни текстови блокове, сътрудничеството е изключително лесно.

Най-добрите функции на Concrete5

Проследявайте редакциите с изчерпателни регистри на промените и преглеждайте и възстановявайте редакциите с лесен контрол на версиите.

Настройте разширени разрешения за сигурност и достъп до всички функции.

Създавайте динамични форми за въведено съдържание с автоматично запазване и чернови

Ограничения на Concrete5

Ограничените учебни материали и ресурси на общността могат да бъдат значителна пречка за новите потребители.

Потребителите, които обмислят преминаване от WordPress към Concrete CMS, изразяват опасения относно процеса на миграция и дали няма да загубят функционалност.

Цени на Concrete5

Стартови план: 4,99 $/месец

Бизнес план: 19 $/месец

Оценки и рецензии за Concrete5

G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

16. Silverstripe (най-подходяща за създаване на мащабируеми уебсайтове с висока степен на сигурност)

Silverstripe е система за управление на съдържание (CMS) с отворен код, популярна сред разработчиците заради гъвкавостта и възможностите си за персонализиране.

Изградена на PHP, тя позволява обширни модификации, за да отговори на различни бизнес нужди. Удобният й интерфейс и силни функции за сигурност я правят достъпна както за разработчици, така и за създатели на съдържание.

Най-добрите функции на Silverstripe

Добавете допълнителни функции, като например настройка на работния процес за одобрение на съдържание с плъгини.

Конфигурирайте различни нива на достъп за редактиране на различни части от вашия сайт.

Покажете йерархичната структура на страниците, премествайте страници и качвайте файлове с помощта на функцията „плъзгане и пускане”.

Ограничения на Silverstripe

Не предлага много опции за предварително проектирани шаблони или допълнителни функционалности без значителни усилия за персонализиране.

Липсата на подкрепа от общността може да повлияе на наличността на ресурсите.

Цени на Silverstripe

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Silverstripe

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

17. DotNetNuke (Най-подходяща за създаване на приложения на корпоративно ниво на платформата .NET)

DotNetNuke, по-известен като DNN, е мощна CMS, изградена върху платформата Microsoft ASP. NET. Тя е проектирана да предоставя сигурна и гъвкава платформа за създаване и управление на динамични уебсайтове.

DNN е подходящ за фирми, които се нуждаят от стабилна инфраструктура за сигурност и интеграция с други технологии на Microsoft.

Най-добрите функции на DotNetNuke

Присвойте разрешения до конкретен модул на конкретна страница

Управлявайте стотици или хиляди сайтове от един-единствен екземпляр на DNN с управление на множество сайтове.

Достъп до стотици безплатни и комерсиални разширения на трети страни за допълнителна функционалност.

Ограничения на DotNetNuke

Платформата може да бъде трудна за нови потребители, които не са запознати с ASP. NET framework.

Не позволява управление на персонализирани типове съдържание.

Цени на DotNetNuke

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DotNetNuke

G2: 4. 2/5 (25+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

18. Sitecore (Най-подходяща за персонализирано клиентско преживяване с възможности за дигитален маркетинг)

Sitecore е CMS на корпоративно ниво, която предоставя персонализирани дигитални преживявания в множество канали.

Тя комбинира управлението на съдържанието с усъвършенствани маркетингови инструменти, което я прави идеална за големи организации, които целят да подобрят ангажираността на клиентите. Мащабируемостта и опциите за интеграция на Sitecore позволяват на бизнеса да създава всеобхватни цифрови екосистеми.

Най-добрите функции на Sitecore

Създавайте и пускайте персонализирани преживявания, насочени към стимулиране на ангажираността.

Работете с най-новите фронтенд рамки и интегрирани DevOps за по-бързо разработване.

Получете достъп до надеждни опции за персонализиране, които се интегрират лесно с други системи на корпоративно ниво.

Ограничения на Sitecore

Платформата изисква специализирани умения, за да се управлява ефективно.

Цени на Sitecore

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sitecore

G2: 3,9/5 (380+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

19. Kentico (Най-доброто решение за управление на съдържание и дигитален маркетинг на една платформа)

Kentico е всеобхватна CMS, която предоставя пълен набор от функции за създаване на привлекателни дигитални преживявания. Известна с лекотата си на използване и функционалността си, Kentico поддържа електронна търговия, онлайн маркетинг и управление на многоезично съдържание.

Това го прави привлекателна опция за бизнеса, който иска да внедри стабилни цифрови решения бързо, без да жертва качеството или производителността.

Най-добрите функции на Kentico

Управлявайте многоканално съдържание в множество уебсайтове, микросайтове, приложения, имейли и социални мрежи.

Създавайте уеб страници във визуален Page Builder и съхранявайте съдържанието си в централизиран Content Hub.

Създавайте съдържание за всичките си уебсайтове, използвайки вградения AI, и го разпространявайте през множество канали.

Ограничения на Kentico

Потребителите отбелязват, че предлаганите анализи са основни и не предоставят задълбочени данни.

Цени на Kentico

SaaS

Стандартен пакет: 2050 $/месец

Разширено ниво: 2610 $/месец

Самостоятелно управление

Стандартен пакет: 1050 $/месец

Разширено ниво: 2110 долара/месец

Рейтинги и отзиви за Kentico

G2: 4. 4/5 (310+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (45+ отзива)

20. Strapi (най-подходящ за бързо създаване на headless API)

Strapi е отворена CMS система, която позволява на разработчиците да създават API с лекота. Изградена с JavaScript и напълно персонализирана чрез плъгини, Strapi предлага на разработчиците гъвкавост при създаването на мащабируеми приложения за специфични бизнес нужди.

Безглавата му архитектура позволява безпроблемна интеграция с различни фронтенд технологии, което го прави популярен избор сред разработчиците, които дават приоритет на скоростта и гъвкавостта в своите проекти.

Най-добрите функции на Strapi

Персонализирайте административния панел и API и разширете управлението на съдържанието с персонализирани плъгини.

Използвайте API от всеки клиент (React, Vue, Angular), мобилни приложения или дори IoT устройства, използвайки REST или GraphQL.

Свържете бази данни, фронтенд рамки или статични генератори на сайтове по ваш избор, без да сте обвързани с конкретен доставчик.

Ограничения на Strapi

Необходими са експертни познания в областта на разработката за настройка и конфигуриране.

Ограничени вградени възможности за електронна търговия, което налага на потребителите да разчитат на плъгини на трети страни или персонализирано разработване, за да добавят такива функции.

Цени на Strapi

План за разработчици: 29 $/месец за проект

Професионален план: 99 $/месец за проект

План за екип: 499 $/месец за проект

Оценки и рецензии за Strapi

G2: 4,6/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

Най-добри практики за внедряване на CMS

Внедряването на CMS има репутация на трудоемко, особено за мениджърите по маркетинг на съдържание. Но не е задължително да е така. С тези най-добри практики можете да осигурите гладка интеграция и да максимизирате потенциала на всяка CMS:

Определете ясни цели: Преди да започне фазата на внедряване, очертайте цялостната си стратегия за съдържание. Посочете измерими цели, като например брой зрители или присъствие на платформата. Това ще ви помогне да изберете и адаптирате CMS, която да подкрепи по-широките ви цели.

Организирайте ролите за съдържанието: Ясно дефинирайте вътрешните си роли, като създатели на съдържание, редактори и издатели. Предварително планирайте Ясно дефинирайте вътрешните си роли, като създатели на съдържание, редактори и издатели. Предварително планирайте работния процес за създаване на съдържание , който съответства на структурата на вашия екип, и го приложете чрез CMS.

Осигурете обучение: Някои CMS платформи имат стръмна крива на обучение. Уверете се, че вашият екип знае точно как да ги използва, за да извлечете максимална полза от инвестицията си.

Направете оценка на нуждите: Оценете настоящите и бъдещите си нужди, като мащабируемост и интеграция с други системи. Това ще ви предпази от прекалено усложняване на нещата и ще ви държи с краката на земята.

Пренесете управлението на съдържанието си на следващото ниво с ClickUp

CMS вече не е опция за доставка на вашето съдържание до целевата аудитория по най-добрия възможен начин. Внедряването на CMS ефективно оптимизира вашата стратегия за съдържание, но само ако изберете подходящата система.

Тук на помощ идва ClickUp.

С интуитивното си управление на задачите, автоматизация и плавна интеграция, тя е създадена, за да се справи с лекота с вашите нужди от съдържание. Използвайте ClickUp Docs, Tasks, Calendar View и Templates и пренесете създаването на съдържание на следващото ниво. Защо чакате?

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да опростите работния си процес по създаване на съдържание!