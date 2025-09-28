11 безплатни шаблона Lotus Diagram за мозъчна атака и картографиране на идеи

Първата диаграма Lotus е създадена през 70-те години на миналия век от японския консултант по мениджмънт Ясуо Мацумура. Вдъхновен от мисловното картографиране и други техники за творчество от онова време, той искал да създаде структуриран метод за мозъчна атака, който да улесни екипите да разширяват централната идея по систематичен начин.

И това е красотата на диаграмата Lotus. Започнете с една идея в центъра, а след това я разгърнете в организирани групи от възможности. Това, което обикновено започва като неясна концепция, се превръща в карта от връзки, които можете да проследите правилно.

В този наръчник ще разгледаме безплатни шаблони за диаграми Lotus от ClickUp и други, за творческо вдъхновение, структурирано мислене и екипно сътрудничество.

Какво представляват шаблоните за диаграми Lotus?

Шаблонът Lotus Diagram е визуален инструмент за мозъчна атака и организация, който структурира идеи, концепции или задачи по ясен и йерархичен начин.

Наречена е така заради приликата си с лотосов цвят, с централна идея, заобиколена от взаимосвързани слоеве от свързани идеи и концепции.

Диаграмата обикновено се състои от 3×3 мрежа, където централната клетка е вашата основна идея, а 8-те околни клетки са под-идеи. След това всяка от тези под-идеи може сама да се превърне в център на друга 3×3 мрежа (друг лотос).

Какво прави един добър шаблон за Lotus Diagram?

Преди да започнете да картографирате идеи, трябва да знаете какво отличава един добър шаблон за Lotus Diagram от един слаб:

Лесни за следване: Помагат да се разграничат лесно основната идея, листата и разширенията с подходящо разстояние, подравняване, граници, цветово кодиране, икони и др.

Структурирано разширяване: Позволява ви да добавяте повече цветове (слоеве от под-идеи) без да нарушавате оформлението и работи еднакво добре както за прост мозъчен штурм (само един лотос), така и за подробно планиране (много цветове).

Място за бележки: Има достатъчно място за ключови думи или малки скици и полета за по-дълги бележки или лепящи се етикети.

Визуална организация: Улеснява визуализирането на връзките и йерархията с един поглед благодарение на чистите линии, симетрията и опционалното цветово кодиране.

Указания: Помага на начинаещите да структурират мислите си, без да усложняват диаграмата с етикети като „Основна идея“ или „Стъпка за действие“.

👀 Знаете ли, че... Терминът „брайсторминг“ датира от 40-те години на миналия век и е измислен от рекламния мениджър Алекс Ф. Осборн в книгата му „Приложно въображение“ (1953). Той набляга на правила като „търсете количеството“ и „въздържайте се от критика“, за да стимулирате творчеството.

Шаблони за Lotus Diagram на един поглед

Ето обобщаваща таблица за всички шаблони за Lotus диаграми, изброени в този блог:

Шаблони за Lotus Diagram

ClickUp предлага и над 1000 шаблона, които комбинират тези инструменти в един работен процес. Те разширяват техниката отвъд планирането и я свързват директно с изпълнението.

Нека разгледаме някои други шаблони за диаграми Lotus, които могат да ви помогнат да започнете 👇

1. Шаблон за мозъчна атака Lotus Blossom от Visual Paradigm

чрез Visual Paradigm

За екипи, които трябва да надхвърлят повърхностните идеи, шаблонът Lotus Blossom Brainstorming предлага структурирана таблица, която разширява една централна тема в няколко слоя от под-идеи. Като налага ширина и дълбочина, той помага да се открият идеи, които иначе екипът ви би пропуснал.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Започнете с основната идея в центъра и добавете осем външни блока за ключови теми.

Превърнете клоновете в допълнителни подблокове, създавайки визуален „цвят“, който насърчава по-задълбочено проучване на всяка концепция.

Използвайте цветно кодирания мрежов дизайн, за да видите как идеите се свързват, развиват и разклоняват.

✅ Идеален за: Ръководители на продуктови стратегии, които планират нови функции, или преподаватели, които разработват многостепенни рамки за обучение.

💡 Професионален съвет: В ClickUp Mind Maps можете да създавате лотосови диаграми, които надхвърлят визуализацията. Започнете с празно платно, за да проведете свободно мозъчна атака, или изберете карта, базирана на задачи, за да свържете незабавно всеки клон с изпълними елементи. Вдъхновявайки се от най-добрите примери за мисловни карти, можете да създавате зависимости между задачите, да пренареждате приоритетите с плъзгане и пускане и дори да проследявате работните процеси до по-големи цели. Брейнсторминг, свързване на задачи и визуално приоритизиране на работните процеси с ClickUp Mind Maps.

2. Шаблон Lotus Diagram от Conceptboard

чрез Conceptboard

Шаблонът Lotus Diagram Template by Conceptboard придава ясна структура на дискусиите на работното място от самото начало. Отворете таблото, поканете екипа си и поставете основната тема в централния квадрат. Оттам първият пръстен се запълва с осем начални идеи. Всяка от тях става отправна точка за по-нататъшни разсъждения в следващия пръстен.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Идентифицирайте припокриващи се идеи, които могат да бъдат комбинирани или свързани, за да откриете по-силни концепции.

Нека неочакваните идеи вдъхновят нови възможности, като ви помогнат да генерирате пълен набор от 24 различни опции около основния ви фокус.

Експортирайте шаблона като PDF файл и го отпечатайте за групова проверка.

✅ Идеален за: Водещи на семинари, които провеждат виртуални сесии за мозъчна атака, където структурираното участие е от съществено значение.

🧠 Интересен факт: Методът 6-3-5 Brainwriting може да генерира 108 идеи само за 30 минути! Измислен през 1968 г. от Бернд Рорбах, той работи, като 6 души записват по 3 идеи на всеки 5 минути, след което разменят листата си, бързо надграждайки творчеството си.

3. Шаблон Lotus Diagram от Whiteboard Team

чрез Whiteboard Team

Шаблонът Lotus Diagram Template by Whiteboard Team превръща една идея в мрежа от възможности, което е чудесно за предприемачите. Започнете, като напишете основната си тема в централния квадрат. Околните блокове служат като подсказки за идеи от първия кръг, а оттам всяка идея може да се разширява навън, докато дъската се запълни със свързани концепции.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Присвойте различни цветове на секциите на таблото си, за да разделите визуално групите от идеи, което ще улесни проследяването на връзките, докато диаграмата ви се разширява.

Добавяйте, премествайте или обединявайте лесно лепящи се бележки, за да поддържате потока на мислите си, и използвайте неограниченото пространство на платното, за да не се чувствате ограничени от пространството.

Използвайте инструменти за табло, за да премахнете дублиращите се идеи, да подчертаете отличителните идеи и да начертаете ясно следващите стъпки, които могат да бъдат реализирани.

✅ Идеален за: Основатели на стартиращи компании, които провеждат бързи мозъчни атаки за планиране на спринтове с разпределени екипи

💡 Професионален съвет: Когато диаграмата достигне етап, в който се нуждае от обратна връзка или групово участие, преминайте към по-съвместна среда като ClickUp Whiteboards. Whiteboards е инструмент за мозъчна атака, който ви позволява да комбинирате фигури, лепящи се бележки, свързващи елементи и вградени задачи на едно и също платно. Сътрудничество, визуализация и вграждане на задачи в Lotus диаграми с ClickUp Whiteboards

4. Шаблон Lotus Diagram от Figma

чрез Figma

Шаблонът Figma (FigJam) Lotus Diagram е създаден за творчески екипи, които искат сесиите им за мозъчна атака да бъдат толкова динамични, колкото и тяхната дизайнерска работа. Интерактивният му дизайн улеснява сътрудничеството в реално време, а визуалната структура поддържа идеите организирани, без да ограничава творческия поток.

Този шаблон е идеален за продуктово мислене, създаване на идеи за марката или планиране на кампании.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Поддържайте високо ниво на ангажираност с интерактивни функции като реакции с емоджи, гласуване и чат с курсора.

Помогнете на екипите да сортират, групират и приоритизират идеите в реално време.

Маркирайте групи, провеждайте бързи анкети за гласуване на приоритети и добавяйте задачи за проследяване директно в техните дизайнерски или проектни табла.

✅ Идеален за: UX изследователи и продуктови дизайнери, които провеждат дизайн спринтове и се нуждаят от идеи за мозъчна атака.

5. Шаблон за мозъчна атака ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте и усъвършенствайте идеите си систематично с шаблона за мозъчна атака на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Brainstorming прилага рамката в стил Lotus на практика. Вашите идеи започват в етапа Braindump, след това се разклоняват в Ideation, преминават през Briefing и завършват в Execution. Това отразява начина, по който диаграмата Lotus извежда мисленето от една ключова концепция към множество слоеве на усъвършенстване.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Използвайте ClickUp Tasks , за да определите отговорници, спешност и крайни срокове, като се уверите, че всяка идея е правилно категоризирана и лесно приоритизирана.

Настройте ClickUp Automations , за да подчертавате автоматично най-силните идеи като печеливши решения.

Приложете персонализирани полета , за да проследявате дефинициите на проблемите, ресурсите и собствеността.

✅ Идеален за: Продуктови мениджъри, които изготвят пътни карти за функции, или ръководители на дизайн, които провеждат сесии за генериране на идеи между екипите.

💡 Професионален съвет: Някои диаграми са трудни за стартиране или се забавят, след като сте попълнили очевидните идеи. В такива случаи просто се обърнете към ClickUp Brain, вашия AI партньор в ClickUp. Ако се взирате в празен клъстер, това може да ви подскаже нови посоки. Получете нови клони и листа за вашата Lotus диаграма с ClickUp Brain.

6. Шаблон за мозъчна атака на ClickUp

Получете безплатен шаблон Структурирайте и разширете образователните единици с шаблона за мозъчна атака на ClickUp.

За преподаватели, които планират модули или структурират нови курсове, шаблонът за идеи за мозъчна атака на ClickUp превръща една тема в организирани разклонения. Започнете с една тема, например Възобновяема енергия. Поканете идеи и подробности за тях чрез формулярите на ClickUp и вижте как всяка подадена идея се появява в главен списък с идеи с полета за предметна област, приоритет и желани резултати.

Оттам идеите се разпространяват в платформата за мозъчна атака на шаблона, където можете да ги групирате в категории като модули, проекти или оценки и да ги сортирате по етапи MoSCoW : Must Have (трябва да има), Should Have (трябва да има), Could Have (може да има) и For Review (за преглед).

Ето как можете да използвате този шаблон:

Използвайте лепящите се бележки с функция „плъзгане и пускане“, за да въвеждате идеи, концепции, предложения или потенциални решения.

Групирайте свързани идеи, като използвате цветово кодиране или пространствено подреждане, за да идентифицирате теми и модели.

За всяка идея с приоритет разработете подробен план за действие, в който се очертават стъпките, ресурсите, отговорните лица и сроковете.

✅ Идеален за: Учители, които изготвят планове за уроци за няколко седмици, или координатори на учебни програми, които структурират основните предмети в подробни модули.

📮 ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

7. Шаблон за бяла дъска за идеи ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте и организирайте творческите си идеи с шаблона ClickUp Ideation Whiteboard.

Брейнстормингът обикновено започва с поток от идеи, но без структура те могат да изчезнат за нула време. Ето защо шаблонът ClickUp Ideation Whiteboard ги събира в една високо персонализирана табло, много подобно на лотосова диаграма, за да помогне на преподаватели и бизнес професионалисти.

Започвате с централна тема, след което се разклонявате в категории (процес, продукт или хора), така че да се образуват групи, които са лесни за проследяване и доразвиване.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Използвайте изгледа на диаграмата за идеи , за да обсъждате идеи и да визуализирате потенциални решения на проблеми.

Добавете фигури, за да очертаете теми, начертайте стрелки, за да свържете свързани мисли, вградете документи за справка или дори свържете идеи директно с задачите в ClickUp.

Маркирайте членовете на екипа с „Assign Comments“ (Присвояване на коментари) и добавете слоеве в „Custom Fields“ (Потребителски полета) като въздействие и приоритет.

✅ Идеален за: продукт мениджъри, ръководещи дизайн спринтове, или учители, водещи съвместни семинари по сложни идеи.

💡 Бонус: Разкрийте пълния потенциал на вашите сесии за мозъчна атака с шаблоните Lotus, като използвате най-умните налични инструменти: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и всички свързани приложения, както и в интернет, за да намерите вдъхновение, справочни материали и бележки от предишни мозъчни бури за секунди.

Използвайте Talk to Text , за да изразите идеите си, да диктувате сесии за мозъчна атака или да управлявате работния си процес – напълно без ръце, където и да ви хрумне творчеството.

Използвайте първокласни AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено, контекстуално решение, готово за корпоративно използване. Опитайте ClickUp Brain MAX — контекстуалното AI приложение за настолни компютри, което наистина разбира вашия творчески процес. Откажете се от разрастването на AI инструментите и съхранявайте вашите мозъчни бури, управление на идеи и Lotus шаблони на едно място.

8. Шаблон за мисловна карта ClickUp

Получете безплатен шаблон Картографирайте и свързвайте развиващите се идеи гъвкаво с шаблона ClickUp Mind Map.

Шаблонът ClickUp Mind Map ви предоставя ясен начин да уловите основната идея и да я разклоните в свързани мисли. Централната лампа закрепва основната ви тема, а оттам цветно кодираните клони се разпростират в под-идеи и входни данни. Всеки клон е лесен за разширяване, свиване или пренареждане, така че можете да преобразувате картата си в съответствие с развитието на мисленето ви.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Създавайте задачи в ClickUp директно на таблото и ги свързвайте с идеи.

Нарисувайте с инструмента „перо“ за бързи бележки, добавете лепящи се бележки, за да записвате обратна връзка, добавете текстови блокове за яснота или качите изображения, които подпомагат мозъчната ви буря.

Преминавайте лесно от свободното мозъчно буряне към структурираното планиране с прости работни процеси, диаграми или времеви графики, създадени заедно с вашата карта.

✅ Идеален за: Дизайнери и маркетинг специалисти, които организират идеи за кампании или творчески насоки

📘 Прочетете още: Как виртуалните бели дъски подпомагат творческите агенции

9. Шаблон за мозъчна атака на ClickUp Squad

Получете безплатен шаблон Визуализирайте и групирайте творчески предложения съвместно с шаблона за мозъчна атака на ClickUp Squad.

Шаблонът за мозъчна атака на ClickUp Squad е създаден за ръководители на екипи, които търсят инструмент, с който да обединят екипа си, да изяснят целите си, да разберат мотивацията си и да им помогнат да работят по-ефективно като екип.

Можете да се съсредоточите върху една или повече от следните 9 ключови области за дискусия:

Консенсус в екипа: Как екипът си сътрудничи Здраве на екипа: Индивидуално благополучие Team Rhythm: Подобряване на динамиката в екипа Комуникация в екипа: Методи за комуникация и споделяне на ключова информация Срещи на екипа: Графици, места и участници в срещите Работен процес на екипа: Адаптиране на работните процеси за подобряване на ефективността Решения на екипа: Как се вземат решения Роли в екипа: Индивидуални отговорности Ресурси на екипа: Инструменти и ресурси, които екипът ще използва

Изберете една тема, с която да започнете, или прегледайте ги една по една. За всяка от тях помолете членовете на екипа да вземат лепкава бележка, да запишат идеите си и да ги поставят на таблото с темите. Тази дейност може значително да помогне за извеждането на различни гледни точки и да насърчи продуктивна дискусия.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Насърчавайте всички членове на екипа да споделят идеите си и да ги добавят към инструмента за бяла дъска , за да създадете интерактивна среда за мозъчна атака.

Изберете най-обещаващите идеи, с които да продължите, като ги комбинирате или усъвършенствате според необходимостта.

Разпределяйте задачи въз основа на избраните идеи и определяйте крайни срокове и отговорности, за да гарантирате изпълнението им.

✅ Идеален за: Продуктови екипи, дизайнерски екипи и мултифункционални групи, които се нуждаят от централно място за свободно обсъждане на идеи.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за бяла дъска, които можете да споделяте в Zoom и ClickUp

10. Шаблон за бизнес мозъчна атака на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте идеите, синхронизирайте творчеството на екипа и приоритизирайте нуждите с шаблона за мозъчна атака на ClickUp Business.

Големите идеи винаги произтичат от структурата. Шаблонът за бизнес мозъчна атака на ClickUp помага на вашия екип да организира творчеството в четири аспекта: това, което обичаме, това, което знаем, това, от което хората се нуждаят, и това, за което са готови да платят.

Използвайте дъската за мозъчна атака, за да откриете възможности на високо ниво, след което разбийте всяка идея с техниката „лотусов цвят“, за да проучите под-идеи и иновативни гледни точки.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Помолете членовете на екипа да споделят идеите си на лепящи се бележки, които могат да бъдат персонализирани и дублирани за по-голяма последователност.

Кликнете и плъзнете всяка лепкава бележка в подходящата категория или секция на таблото.

Превърнете идеите в изпълними задачи: кликнете върху лепкавата бележка, изберете Преобразувай, изберете Задача и след това кликнете върху Преобразувай в задача.

✅ Идеален за: Иновационни екипи, които провеждат структуриран мозъчен штурм за намиране на нови решения

📚 Прочетете още: Примери и стратегии за картографиране на процеси

11. Шаблон за управление на иновативни идеи ClickUp

Получете безплатен шаблон Събирайте, оценявайте и усъвършенствайте изследователски предложения систематично с шаблона за управление на иновативни идеи на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Innovation Idea Management Template предоставя на изследователските екипи специална система за събиране на предложения и тяхното справедливо оценяване. След това насочва най-силните идеи към изпълнение, подобно на Lotus Diagram, който разширява една концепция в разклонения, разглежда всеки ъгъл и насочва екипите в най-обещаващите посоки.

Всяка идея започва с Формуляр за въвеждане на идеи (чрез ClickUp Forms), където служители, партньори или дори инвеститори могат да подават своите концепции. След като бъде подадена, идеята се превръща в задача в ClickUp, допълнена с персонализирани полета като разходи, изследовател, рецензент, въздействие и тип. Това означава, че всяко предложение влиза в процеса с ясни, сравними данни.

Ето как можете да използвате този шаблон:

Премествайте идеите през статуси като Нова идея, Изследване, Оценка, В очакване, Одобрена или Отхвърлена .

Използвайте изгледа Status Board , за да проследявате идеите, като ги плъзгате в съответната колона при промяна на статуса им.

Преминете към изглед на времевата линия на датите на стартиране, за да видите кога е планирано да бъде реализирана всяка одобрена идея, групирана по отдели и обозначена с цвят според въздействието.

✅ Идеален за: Ръководители в областта на научноизследователската и развойна дейност, които искат да уловят и разширят нови концепции, преди да ги приоритизират.

От мозъчна атака до действие с ClickUp

Lotus диаграмите са отлични за организиране на идеи, но истинската им сила се проявява, когато са свързани с последващата работа. Самостоятелен шаблон може да ви помогне да начертаете възможностите, но няма да ги превърне автоматично в задачи, приоритети или следващи стъпки.

За целта ви е необходим ClickUp.

В рамките на тази платформа можете да начертаете вашата Lotus диаграма в Mind Maps, да сътрудничите с вашия екип в Whiteboards и след това да помолите ClickUp Brain да предложи идеи, да попълни липсващите детайли или дори да създаде визуализации. Всяка част от вашата диаграма може да бъде свързана директно с дадена задача, така че нищо не се губи между планирането и изпълнението.

Ако използвате шаблони за диаграми Lotus, за да организирате мислите си, следващата стъпка е да превърнете тези идеи в действия.

👉 Опитайте ClickUp безплатно още днес и вижте колко бързо вашият мозъчен штурм може да се превърне в реален напредък.