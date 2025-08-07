Jotform и Formstack: кой инструмент за създаване на формуляри е подходящ за вас?

Опитвате се да изберете между Formstack и Jotform? На правилното място сте.

Независимо дали оптимизирате работните процеси, събирате данни за клиенти или автоматизирате одобренията, и двата инструмента предлагат мощни възможности за създаване на формуляри, но подходът им е много различен по отношение на интеграциите, персонализацията и автоматизацията.

В тази публикация в блога са разгледани основните функции и цени на всеки инструмент, за да ви помогнем да вземете правилното решение за вашия екип. Ще ви представим и трети конкурент, ClickUp, който ви позволява да създавате формуляри и да управлявате последващата работа, всичко това в една платформа.

Jotform и Formstack с един поглед

Ето една кратка сравнителна таблица, която ще ви помогне да решите кой инструмент за създаване на формуляри е най-подходящ за вас:

Функция Jotform Formstack ⭐️ Бонус: ClickUp 🎯Основен фокус Атрактивно създаване на формуляри без кодиране с фокус върху подобряване на процента на отговорите Обработка на данни, автоматизация на работния процес и процеси, основани на съответствие с нормативните изисквания Всеобхватна платформа за продуктивност и управление на задачи с вграден изкуствен интелект Най-подходящ за Стартиращи компании, преподаватели и екипи, които търсят атрактивни и визуално привлекателни формуляри Здравеопазване, финанси, човешки ресурси и други индустрии, които се ръководят от нормативни изисквания и се нуждаят от усъвършенствани работни процеси Екипи от всякакъв размер – от стартиращи компании до големи предприятия – които се нуждаят от интегриране на персонализирани формуляри в ежедневните си работни процеси. 🖱️Леснота на използване Формуляри с функция „плъзгане и пускане”, ориентирани към оформлението Плъзгане и пускане с интелигентно предварително попълване на полета Задачи с плъзгане и пускане, персонализирани изгледи (списък, табло, календар и др.) 📋 Шаблони Над 10 000 готови за употреба шаблона Ограничен брой шаблони, разширени възможности за персонализиране Разнообразни, персонализирани шаблони за задачи, проекти и работни процеси 🔗 Споделяне QR кодове, персонализирани поддомейни и вграждане Интеграции на CRM, платежни портали и маркетингови инструменти Формуляри, задачи и документи, които могат да се споделят с публични/частни връзки 💬 Управление на подадените формуляри Автоматично преобразува подадените формуляри в PDF файлове, деактивира подаването на формуляри след крайния срок и изпраща потвърдителни имейли. Проследява частични подавания, предлага кампании за възстановяване на изоставени заявки и предоставя информация за пречките Автоматично преобразувайте подадените формуляри в задачи, които могат да се възлагат и проследяват, и изпълнявайте автоматизирани последователности 🔌 Интеграции Ограничени интеграции Широки възможности за интеграция (например Salesforce, платежни портали) Над 1000 интеграции (например Slack, Google Drive, Zoom) ⚖️ Съответствие Основни функции за съответствие Създаден за индустрии, които се ръководят от изисквания за съответствие, като здравеопазване, финанси и човешки ресурси. Съответствие с GDPR, HIPAA, SOC 2 💰 Цени* Безплатно до 129 $/месец (по избор за Enterprise) 99 до 299 долара на месец (по избор за Enterprise, добавки срещу допълнително заплащане) Безплатно до 19 $/потребител/месец (по избор за Enterprise)

Какво е Jotform?

чрез Jotform

Jotform е онлайн инструмент за създаване на формуляри, основан на идеята за формуляри без код, които могат да се публикуват. Той е популярен избор за стартиращи компании и преподаватели, които се фокусират върху подобряване на процента на отговори. Мислете за него като за площадка за създаване на формуляри с повече от 10 000 готови за употреба шаблона.

За разлика от традиционните инструменти за създаване на формуляри, Jotform прави вашите формуляри толкова привлекателни, колкото уеб и мобилните приложения, от регистрации за събития до приемане на пациенти. В допълнение към управлението на формуляри, той предлага и функции за създаване на приложения, редактиране на PDF файлове и събиране на електронни подписи.

Функции на Jotform

Нека разгледаме какво прави Jotform толкова популярен с един бърз преглед. Ето трите уникални функции на формулярите, които се открояват и правят създаването на формуляри безпроблемно.

Функция № 1: Създаване на формуляри, ориентирани към оформлението

чрез Jotform

Jotform е насочен към създаването на персонализирани формуляри с лекота. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане” позволява това, като предоставя редактируемо оформление за вашия идеален формуляр. Това помага на екипите да създават ефективни и привлекателни анкети и въпроси, вместо да ограничават отговорите до основни текстови полета.

Инструментът предлага и множество шаблони за анкети и формуляри за обратна връзка, които лесно се копират с едно кликване. Освен това Jotform съхранява подробна, но релевантна информация с настройки на календара за планиране на срещи, опции за незабавно качване на снимки и ясна условна логика.

Функция № 2: Персонализирано споделяне и генериране на QR код

чрез Jotform

Друг привлекателен аспект на Jotform е колко лесно е да споделяте това, което сте създали и събрали. От разнообразните опции за споделяне на формуляри, най-ефективната за попълване на външни формуляри е генерирането на QR код, който позволява на потребителите да сканират, за да имат достъп и да попълнят анкетата отвсякъде.

Тези формуляри могат лесно да бъдат вградени във вашата уеб страница, а URL адресите им могат да бъдат персонализирани с поддомейни, за да засилят идентичността на вашата марка. Накратко, вашите онлайн формуляри достигат точно там, където са необходими.

Функция № 3: Разнообразни настройки за подаване и автоматични отговори

чрез Jotform

Jotform предлага и подробен контрол върху начина, по който потребителите подават и създателите съхраняват информацията. Това включва автоматично преобразуване на подадените данни в добре оформени PDF документи, идеални за съхранение или споделяне с клиенти. След изтичане на крайния срок Jotform ви позволява да деактивирате подаването на данни, за да управлявате по-ефективно вашите данни.

Наред с подаването на формуляри, удобните възможности за автоматизация включват запазване на отговорите по време на попълването и дори изпращане на имейли за потвърждение на подаването на формуляра. Това прави процеса на събиране на данни много по-надежден и удобен.

Цени на Jotform

Starter: Безплатен

Бронз: 39 $/месец на потребител

Silver: 49 $/месец на потребител

Gold: 129 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Какво е Formstack?

чрез Formstack

Докато Jotform насърчава бързото създаване на формуляри, Formstack дава приоритет на обработката на данни. Друг инструмент за създаване на формуляри без кодиране, той е най-известен с оптимизирането на сложни работни процеси и автоматичното преобразуване на необработени отговори във формуляри в структурирани процеси.

Като алтернатива на Jotform, Formstack е подходящ за екипи в областта на здравеопазването, финансите и човешките ресурси, които се нуждаят от нещо повече от събиране на данни. Той поддържа такива индустрии, които се ръководят от изисквания за съответствие, с мощни функции като условно маршрутизиране, електронни подписи и сигурно съхранение на данни.

Това е пълен пакет за автоматизация на процесите, който предлага и създаване и одобрение на документи въз основа на информацията, събрана във вашите формуляри.

Функции на Formstack

Любопитни ли сте как Formstack се отличава като решение за управление на формуляри? Ето преглед на някои от най-добрите му функции.

Функция № 1: Персонализиране на полетата и предварително попълване

чрез Formstack

Освен редактор без код с функция „плъзгане и пускане“, Formstack предлага и интелигентна опция за предварително попълване на полета. Тази функция позволява на формулярите да извличат известни данни за потребителите от бази данни и системи, което намалява ръчното въвеждане на данни и ускорява попълването на формулярите. Решението предлага и повече конфигурации на бекенда, като съхранение на данни и персонализирани разрешения за редактиране и преглед.

Функция № 2: Автоматизация на стъпковата логика

чрез Formstack

Вместо да налага на потребителите да попълват един дълъг формуляр, Formstack позволява на създателите да изграждат динамични, многоетапни преживявания. Автоматизацията на стъпковата логика насочва отговарящите по различни пътища въз основа на отговорите им, което прави формулярите по-леки и по-лични.

Неговата усъвършенствана условна логика контролира и начина, по който данните се обработват и прехвърлят в интегрираните приложения. Въпреки че настройката звучи сложна, всъщност тя подобрява подробността на отговорите и качеството на информацията.

Функция № 3: Конверсионен комплект и интеграции

чрез Formstack

Formstack предлага сериозна мощност за повишаване на процента на отговорите. Неговият Conversion Kit предлага информация за пречките, проследяване на частично подадени формуляри и кампании за възстановяване на изоставени формуляри, което ви помага да откривате отпаданията и да оптимизирате ефективността на формулярите в реално време.

Той също така се свързва лесно с CRM системи като Salesforce, платежни портали и маркетингови инструменти, превръщайки подадените формуляри в пълни работни процеси, без да се налага да преминавате между различни приложения.

Цени на Formstack

Формуляри: Започва от 99 $/месец

Пакет: Започва от 299 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

👀 Знаете ли, че... През 1838 г. Статистическото дружество на Лондон предложи първия официален метод за събиране на данни чрез анкети – ранна важна стъпка в структурираните проучвания.

Jotform и Formstack: сравнение на функциите

Jotform превръща създаването на формуляри в игра, докато Formstack се фокусира върху улесняването на събирането и управлението на данни. В зависимост от вашите нужди, единият от тях може да ви подхожда повече. Нека обсъдим подробно техните възможности.

Функция № 1: Персонализиране и форматиране на формуляри

Първото впечатление е важно за вашата форма. Добре проектираната форма изглежда професионално и води потребителите безпроблемно от началото до подаването.

Jotform поддържа по-широк спектър от типове въпроси, което дава на потребителите по-голям творчески контрол при проектирането на формуляри за различни случаи на употреба.

Formstack, от друга страна, се отличава с конфигурации на потребителски полета, което позволява събиране на данни, съобразени с конкретните нужди на бизнеса.

🏆Победител: Jotform има предимство за екипи, които искат да създават сложни формуляри в различни формати. Въпреки това, гъвкавостта на Formstack на ниво поле е предимство за нишови сценарии за събиране на данни, където точността е от значение.

Функция № 2: Условна логика и интелигентни работни процеси

Формулярите трябва да бъдат интелигентно адаптирани и да се приспособяват към отговорите на потребителите, което е точно това, което ефективната условна логика предлага. Появата на нерелевантни полета за данни създава усещането, че целият формуляр не е предназначен само за вас.

Formstack се справя отлично с това благодарение на мощните си логически възможности, които създават плавни и отзивчиви форми. Jotform също предлага условна логика, но тя не е толкова интуитивна и лесна за овладяване, особено когато формулярите стават по-дълги и по-сложни.

🏆 Победител: Formstack печели този кръг благодарение на лесните за създаване и изключително динамични логически потоци. Jotform работи добре за по-малки формуляри, но може да забави съществуващите процеси на вашия екип при сложни формуляри.

Характеристика № 3: Съвместимост с външни интеграции

Правилното събиране на данни започва с това колко добре вашите формуляри се свързват с инструментите, които вече използвате. Ето защо всички популярни онлайн инструменти за създаване на формуляри, които сте включили в списъка си, трябва да разполагат с мощни и надеждни интеграции.

Jotform се интегрира с над 100 приложения, от Google Sheets и Slack до HubSpot и PayPal. Той ви позволява да автоматизирате цели процеси директно от конструктора.

Formstack също поддържа основни интеграции, но се фокусира върху връзки от корпоративно ниво, като CRM, платформи за имейл маркетинг, автоматизация на документи и платежни портали.

🏆 Победител: Този кръг завършва с равенство! Докато Jotform предлага повече инструменти за обратна връзка, Formstack се отличава с дълбока бизнес интеграция. Изберете Jotform за широта и Formstack за дълбочина.

Характеристика № 4: Разнообразие и качество на шаблоните

Наличието на готово за употреба решение може да бъде решаващ фактор при създаването на формуляри. В края на краищата, никой не иска да започва от нулата всеки път.

Jotform предлага над 10 000 шаблона и обхваща почти всички случаи на употреба, от регистрации за събития до вътрешни постъпления, повече от много други създатели на формуляри.

Formstack предлага опции за специфични бизнес нужди, но не предлага същото разнообразие в своите шаблони.

🏆 Победител: Jotform е ясен победител по отношение на обема и разнообразието на шаблоните. Но фирмите могат да разгледат подбраните шаблони на Formstack, за да видят дали са по-подходящи за техните специфични нужди.

👀 Знаете ли, че... От 1937 г. проектът Mass‑Observation във Великобритания набира доброволци, които да записват дневници за ежедневието и отворени отговори. Тяхната работа по време на коронацията на крал Джордж VI и Втората световна война оформя изследванията на общественото мнение, преосмисляйки отговорите в анкетите като преживявания, а не само като цифри.

Jotform и Formstack в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво наистина мислят потребителите за Jotform и Formstack, а обратната връзка дава добра представа за това как тези инструменти се представят в реалния свят.

Що се отнася до персонализирането, потребителят juxhinam в Reddit подчерта, че Jotform не предлага толкова голям контрол върху дизайна:

Формулярите на Jotform са доста скучни и не предлагат много възможности за персонализиране.

Друга тема в subreddit подчертава възможностите за поддръжка на всеки инструмент, като екипът на Jotform отговаря много по-бързо.

Нямам проблеми с поддръжката на Jotform… А поддръжката на Formstack? Не съм чувал нищо от тях от 2 седмици.

Въпреки това, Formstack е лидер по отношение на разширените интеграции, особено за корпоративни инструменти като SharePoint:

В Formstack можете да качвате файлове в SharePoint сайт и да създавате папки въз основа на отговорите в полетата на формуляра... ПЕРФЕКТНО!

Общото мнение? Използвайте Jotform за по-прости нужди и бързи, икономични настройки. Ако се нуждаете от по-задълбочени интеграции и усъвършенствани работни процеси, но можете да се справите с известно забавяне в поддръжката, Formstack е стабилен и богат на функции избор.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Jotform и Formstack

Защо да се задоволявате само с създаването на формуляри, когато можете да изградите цялостно преживяване за управление на работата? Това означава незабавни данни от формуляри, впечатляващи анализи и визуализации, базирани на данни.

ClickUp предлага всичко това и още много други функции в една цялостна платформа. С над 30 инструмента и над 1000 интеграции, той превъзхожда Jotform и Formstack във всичко – от създаването на анкети за служители до анализа на данни и представянето на резултатите от вашите формуляри.

Старшият проектен мениджър на Университета на Мисури, Криста Киърс, излага предимствата по перфектен начин:

Като събрахме всички на една платформа, спестихме много време и комуникация, като събрахме всичко на едно място. Заменихме поне 3 инструмента с ClickUp и консолидирахме комуникацията от няколко платформи.

Като събрахме всички на една платформа, спестихме много време и размяна на информация, защото всичко е на едно място. Заменихме поне 3 инструмента с ClickUp и консолидирахме комуникацията от няколко платформи.

Нека видим защо ClickUp е най-добрата алтернатива както на Formstack, така и на Jotform.

ClickUp е номер 1: ClickUp Forms

Въведете условна логика, усъвършенствани автоматизации, анализ на отговорите в реално време и лесно създаване на формуляри с ClickUp Forms.

Ако започвате с създаването на формуляри, ClickUp Forms е платформата за създаване на формуляри. Решението за формуляри, базирано на изкуствен интелект, предлага разнообразни типове въпроси и персонализирани полета, които ви помагат да създавате персонализирани и контекстуално подходящи анкети.

Добавете полета за въвеждане на кратък или дълъг текст, падащи менюта за въпроси с един или няколко избора, персонализирани полета за имейли и телефонни номера и други. Подобрете формуляра с условна логика и събирайте само най-подходящите и релевантни данни за вашето проучване или анкета.

Можете също да оформите формуляра ClickUp с цветовете, логата и темите на вашата марка. Всички отговори се актуализират незабавно в избраните от вас изгледи на ClickUp и могат лесно да се проследяват в пространството Forms Hub. Освен това, конфигурирането на персонализирани изчисления или reCAPTCHA отнема само няколко секунди.

🧠 Интересен факт: Всеки път, когато някой попълни формуляр в ClickUp, отговора му веднага се превръща в задача в ClickUp – с предварително попълнени полета, прикачени файлове и правила за възлагане, ако сте ги задали. Това означава, че въвеждането на данни никога не е просто пасивно събиране на информация. То е готово за действие от самото начало.

Гледайте видеото ни за новата версия, за да видите как сме преработили формулярите, за да бъдат по-гъвкави и полезни!

Искате да пропуснете създаването на формуляр от нулата, но все пак да получите нужните резултати? ClickUp разполага с много шаблони, които могат да ви помогнат.

Получете безплатен шаблон Събирайте данни, управлявайте потенциални клиенти и откривайте точни информации с шаблона за формуляри на ClickUp.

Можете да започнете с шаблона за формуляр на ClickUp, който улеснява преминаването от събиране на информация към предприемане на действия. Той ви позволява да използвате готов за употреба формуляр, пълен с основни полета за контакти и множество персонализирани секции, които можете да настроите за всякакви случаи на употреба.

Използвайте множеството персонализирани изгледи, за да групирате отговорите по етап на подаване и отговорно лице. Професионален съвет? Изгледът „Табло“ е истински пробив, ако искате бърз визуален обзор на това как се развива проучването ви.

Предимство на ClickUp № 2: ClickUp Brain и ClickUp Autopilot Agents

Обсъдете въпросите във формулярите, настройте автоматични обобщения и открийте уникални модели на данни незабавно с ClickUp Brain.

С AI асистентите, автоматизацията и агентите, които се превръщат в нашите ускорители на производителността, управлението на формуляри вече не трябва да бъде ръчна задача.

Благодарение на най-пълната работна AI на планетата, известна като ClickUp Brain, това никога няма да се случи.

Създаден, за да бъде вашият вграден гений в работата, Brain ви помага да създавате прецизни въпроси за вашите проучвания и да анализирате резултатите от формулярите. Той дори превръща тези прозрения в интелигентни проектни брифинги, списъци с действия и продуктови стратегии, използвайки прости, естествени езикови подсказки.

Създавайте въпроси за вашите анкетни формуляри с ClickUp Brain

Brain е експерт и в разкриването на дълбоки модели в отговорите във вашите формуляри. Това е идеално за откриване на взаимоотношения между продукти, идеални демографски характеристики и дори настроения на клиентите. С само няколко кликвания той дори превръща действията, свързани с отговорите, в нови задачи. След това AI Assign ви помага да ги делегирате на подходящите членове на екипа, а AI Prioritize ви помага да преминете от прозрението към действието без забавяне.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Autopilot Agents, за да сортирате и обработвате незабавно постъпилите формуляри, без забавяния или пропуснати последващи действия. Да предположим, че вашият маркетинг екип използва формуляр ClickUp за събиране на творчески заявки. Можете да създадете персонализиран Autopilot Agent, за да: Прочетете отговора на формуляра Автоматично маркирайте задачата въз основа на типа на заявката (например „Публикация в социална мрежа“ срещу „Целева страница“) Възложете го на подходящия дизайнер или копирайтър Задайте краен срок въз основа на спешността Добавете подзадачи като „Стартиращ разговор“ или „Събиране на активи“, ако е необходимо. С едно подаване на заявка целият процес на приемане се обработва по бърз, точен и напълно автоматизиран начин.

Научете как да създадете агент в ClickUp в това видео:

Предимство на ClickUp № 3: Автоматизации на ClickUp

Автоматизирайте делегирането на задачи, споделянето на информация, работните процеси за одобрение и логическите условия с ClickUp Automations.

Не се ограничава само с AI; платформата също така предлага сериозна мощност с ClickUp Automations, за да елиминира рутинната работа. Те са особено полезни за стъпки, базирани на правила с голям обем.

Това ги прави идеални за предвидими работни процеси като възлагане на задачи, публикуване на коментари или изпращане на последващи имейли, когато отговорът във формуляра отговаря на определени критерии. Вие дефинирате тригери, опционални условия и след това действията – например, възлагате на дизайнера „Спешно“, когато отговорът в падащото меню е „Дизайн“.

💡 Съвет от професионалист: Ако не сте сигурни как да настроите логиката между тригера и действието, дайте инструкции на ClickUp Brain на прост английски език да създаде автоматизацията и той ще го направи за вас.

Предимство на ClickUp № 4: Табла на ClickUp

Визуализирайте резултатите от формулярите, анализирайте чувствителните данни по сигурен начин и извличайте ключови модели от впечатляващи диаграми с таблата на ClickUp.

Притеснявате се, че ще пропуснете ключови модели във всички тези отговори? Не се тревожете, ClickUp Dashboards ще ви помогне. Те са най-добрият инструмент за визуализация, с който можете да откривате тенденции в обслужването на клиенти, да проследявате пазарната си позиция или да показвате статистики за удовлетвореността на служителите на ръководството.

Таблото за управление извлича обратна връзка от потребителите на живо директно от вашите формуляри, задачи и бази данни и е снабдено с персонализирани карти, графики и диаграми за преглед на продажбите, проследяване на разходите, персонализирани доклади от проучвания и други. С едно кликване можете дори да превърнете всяка диаграма или изображение в точки за действие с помощта на изкуствен интелект.

Накратко, таблото на ClickUp ви показва цялостната картина, без да се налага да жонглирате с електронни таблици.

🧠 Интересен факт: Не сте почитател на сложните табла? AI картите на ClickUp в таблата интерпретират данните ви. Вместо просто да показват броя на задачите или статуса на отговорите, те обобщават модели, подчертават пречките и дори предлагат следващи стъпки с помощта на ClickUp Brain, подобно на анализатор на данни, вграден в работното ви пространство.

В крайна сметка: ClickUp предлага вградени формуляри, които се свързват директно със задачи, автоматизации и работни процеси, което оптимизира събирането на данни и изпълнението на едно място. За разлика от Jotform и Formstack, той елиминира превключването между инструменти, като свързва отговорите във формулярите с реалната работа.

Повишете нивото на създаване и анализ на формуляри с ClickUp

Формулярите са най-простият и най-ефективен начин за събиране на първични данни – директно от потенциални клиенти, без загуба на информация.

Докато Jotform създава бързи и гъвкави формуляри с множество шаблони, Formstack е създаден за по-задълбочени работни процеси и интеграции на корпоративно ниво. Разбира се, нашето сравнение подчертава разликите, но защо да се задоволявате с едното, ако можете да съчетаете и двете и да ги подобрите с по-специализирани функции?

ClickUp ви предоставя всичко на един клик разстояние – мощни инструменти за създаване на формуляри, визуализации, AI възможности, всеобхватни автоматизации, управление на данни и управление на задачи.

