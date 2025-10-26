10 най-добри алтернативи на Journey за водене на дневник и психическо благополучие

Един потребител на Reddit сподели своите мисли за воденето на дневник:

Започнах да пиша по причини, свързани с психичното ми здраве, когато бях на терапия през 2010 г.! С течение на времето това се превърна в начин да изразя мислите си, когато чувствах, че никой около мен не ме слуша...

Първата част от посланието им просто остана с нас. Воденето на дневник тихо се превърна в едно от най-мощните средства за саморефлексия, проследяване на психичното здраве и емоционална обработка, особено в един свят, който често се движи прекалено бързо, за да можеш да седнеш и да се замислиш.

Платформи като Journey помагат да се направи воденето на дневник достъпно и последователно за хиляди хора. Но ако сте стигнали дотук, вероятно търсите нещо различно. Може би Journey ви се струва малко прекалено строго, притеснявате се за поверителността или просто търсите инструмент, който по-добре съответства на вашия личен ритъм.

Независимо дали следите настроенията си, размишлявате върху трудни дни или просто започвате да използвате основните функции на дигиталния дневник, ние сме събрали най-добрите инструменти, които отговарят на вашите нужди!

Алтернативи на Journey на един поглед

Ако Journey вече не ви подхожда, има много подобни продукти, които предлагат повече поверителност, по-задълбочени инструменти за психично здраве или просто по-гладко писане. ⤵️

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени* ClickUp – Документи, задачи, напомняния, навици – Шаблони за водене на дневник – AI прозрения (ClickUp Brain) – Проследяване на настроението – Табла с цели Лица, които искат всичко в едно – водене на дневник, проследяване на навици, управление на задачи и продуктивност. Безплатни планове; Възможни са индивидуални цени Ден първи – Частен дневник с криптиране – Подсказки за спомени „На този ден“ – Поддръжка на аудио, снимки и календарни записи Потребители, които търсят красиво проектиран, сигурен и рефлективен дневник с мултимедия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 2,92 $/месец. Penzu – Функция „Капсула на времето“ – Режим на писане „Дзен“ – Етикети за проследяване на емоционални модели Писатели, които искат сигурно водене на дневник, приоритет на личната информация и дългосрочна саморефлексия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19,99 $/година. Diarium – Маркиране на времева линия и спомени – Записи с богато медийно съдържание – Интеграция на времето, местоположението и фитнеса Потребители, които искат задълбочено проследяване на живота с дневник, отчитащ местоположението и емоциите Наличен е безплатен план; Персонализирани цени Grid Diary – Водене на дневник на базата на подсказки – 9-решетъчен мандала дизайн – Персонализирана система за проследяване на навици Начинаещи и рефлектиращи писатели, търсещи структурирано водене на дневник, базирано на въпроси Платените планове започват от 2,99 $ на месец. Reflectly – Подсказки, генерирани от изкуствен интелект – Графики на настроението – Предизвикателства за съзнателност Потребители, които искат ежедневни емоционални проверки и рефлексивно писане с помощта на изкуствен интелект. Наличен е безплатен план; покупки в приложението Daylio – Записване на настроението с икони – Визуални отчети „Year in Pixels“ – Минимално писане с проследяване на целите Хора, които искат ултра-минималистично, визуално водене на дневник и проследяване на навици Безплатно Пътеписни дневници – Карти на пътувания и фото дневници – Печатни дневници – Глави, които могат да се споделят онлайн Пътешественици, които искат да документират саморефлективни пътувания с визуално разказване на истории и физически сувенири Наличен е безплатен план; платените планове започват от 13,99 $/месец. Dabble Me – Водене на дневник по имейл – Връщане към минали записи – Интеграция със Spotify Потребители, които предпочитат воденето на дневник по имейл, просто и изпълнено с носталгия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 4 $/месец. Evernote – Търсене на бележки с помощта на изкуствен интелект – Уеб клипър – Транскрипция на медии – Хибрид между продуктивност и водене на дневник Писатели, които съчетават воденето на дневник с изследвания, продуктивност и размисли, свързани с медиите. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,99 $/месец.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с изследвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.

🧠 Интересен факт: В края на 80-те години на миналия век психологът Джеймс Пенебейкър въвежда експресивното писане — техника, при която свободно записвате най-съкровените си мисли и чувства, без да се притеснявате за правописа, граматиката или изящността. Това е чисто, нефилтрирано емоционално освобождаване.

Защо да изберете алтернативи на Journey?

Ако използвате Journey от известно време, вероятно сте се сблъскали с някои от тези често срещани ограничения 👇

Ограничени контроли за поверителност: Journey съхранява данни чрез Google Drive, което не е идеално, ако търсите локално съхранение, криптиране от край до край или пълен контрол над записите във вашия дневник.

Твърд потребителски интерфейс: Приложението може да изглежда малко остаряло или претрупано, което пречи на писането и не се адаптира добре към различни стилове на водене на дневник.

Платени ограничения за основни функции: Основни инструменти като синхронизиране, архивиране и качване на медийни файлове са достъпни само с абонамент, което прави безплатната версия по-скоро като пробна.

Липса на дълбочина в психичното здраве: Journey не предлага функции като подсказки, базирани на когнитивно-поведенческа терапия, проследяване на настроението или анализи на психичното здраве, които други приложения започват да включват.

Липса на дълбока персонализация: Не можете да променяте много стиловете на шрифта, темите или оформлението. Ако искате дневникът ви да бъде наистина ваш, това може да бъде решаващ фактор.

Минимална офлайн поддръжка: Достъпът до вашите записи без интернет връзка е ограничен, което не е много удобно, ако искате да водите дневник, докато сте в движение.

👀 Знаете ли, че... Преди почти 2000 години, човек на име Ма Дубо е водил дневник от пътуването си до планината Тай, където е отишъл, за да извърши ритуал за императора. Тогава само императорите са имали право да „писват история“, но дневникът на Ма е дал глас на ежедневието в древен Китай!

Какво да търсите в алтернативите на Journey?

Ето на какво да обърнете внимание, когато разглеждате други приложения за водене на дневник, които обещават да бъдат вашият нов дигитален дневник 👇

Контрол над данните : Потърсете опции, които ви позволяват да съхранявате данните локално или да изберете предпочитаната от вас облачна услуга, като ви дават контрол над вашата информация.

Офлайн достъп : Проверете дали приложението позволява офлайн водене на дневник, за да можете да пишете без интернет връзка и да синхронизирате по-късно.

Преобразуване на глас в текст : за водене на дневник без използване на ръце, потърсете приложения с надеждна функция за преобразуване на реч в текст.

Проследяване на настроението и навиците : Потърсете приложения, които предлагат интегрирани инструменти за проследяване на настроението и : Потърсете приложения, които предлагат интегрирани инструменти за проследяване на настроението и формиране на навици , които могат да бъдат полезни за саморефлексия и личностно развитие.

Експорт на данни: Уверете се, че приложението ви позволява да експортирате записите си в различни формати като PDF, DOCX или Markdown за целите на архивиране или миграция.

🧠 Изкуството и науката на воденето на дневник: Зеб Евънс, основател на ClickUp, споделя как воденето на дневник му е помогнало да бъде по-спокоен, съзнателен и издръжлив: Водя дневник от ранните си тийнейджърски години, но през последната десетилетие го превърнах в ежедневна практика. Пиша в дневника си два пъти дневно, като определям целите, намеренията и областите, на които да се фокусирам както в работата, така и в личния си живот. Това се оказа безценно за мен. Всяка сутрин, когато пиша в дневника си, първо препрочитам вписванията от предния ден, за да си припомня какво се е случило и да прегледам уроците, които съм научила. Открих, че успявам да организирам по-добре мислите си, да вземам решения и като цяло да живея с цел, като пиша ежедневно в дневника си. Водя дневник от ранните си тийнейджърски години, но през последната десетилетие го превърнах в ежедневна практика. Пиша в дневника си два пъти дневно, като определям целите, намеренията и областите, на които да се фокусирам както в работата, така и в личния си живот. Това се оказа безценно за мен. Всяка сутрин, когато пиша в дневника си, първо препрочитам предходния ден, за да си припомня какво се е случило и да прегледам уроците, които съм научила. Открих, че успявам да организирам по-добре мислите си, да вземам решения и като цяло да живея с цел, като пиша ежедневно в дневника си.

Най-добрите алтернативи на Journey

Макар Journey да предлага добро преживяване при водене на дневник, няколко други приложения предоставят уникални функции и предимства, които може би по-добре отговарят на вашите цели. Нека разгледаме подробно техните функции.

1. ClickUp (Най-доброто за водене на дневник, проследяване на навици и ежедневно планиране в едно персонализирано работно пространство)

Пишете силно персонализирани дневникови записи с ClickUp Docs

Ако сте човек, който иска едно приложение, с което да организирате мислите си, да проследявате навиците си и да управлявате ежедневните си рутинни дейности, ClickUp е отлично място за начало и често е най-подходящото!

Записвайте всичко, което ви е на сърцето, в Docs и Notepad.

В основата на тази гъвкавост е ClickUp Docs. Той ви позволява да създавате записи в стил дневник в чисто, без разсейващи елементи пространство за писане. Можете да го използвате, за да записвате ежедневни размисли, да водите дневник на благодарността или да пишете по-дълги записи, когато имате нужда да обмислите нещо по-задълбочено.

Организирайте записите в дневника с чеклисти, заглавия и безкрайни възможности за форматиране на текст в ClickUp Docs.

Това, което отличава Docs, е, че можете да организирате писането си както желаете. Например, можете да създавате папки за различни настроения, етикети за повтарящи се теми и дори да свързвате записите в дневника с задачи или събития в календара.

🎯 Бърз трик: Искате да ускорите форматирането в ClickUp Docs? Кликнете върху дръжката за плъзгане (⋮⋮) вляво от всеки блок, за да отворите менюто с опции за блока. Форматирайте съдържанието бързо с ClickUp Docs Оттам можете незабавно да: Превърнете се в → Заглавия, списъци, цитати, банери или блокове с код

Блок цвят → Добавете цвят към текста или фона

Дублиране → Клонирайте блока с едно кликване

Копирайте линка на блока → Споделете или се свържете директно с блока

Изтриване → Премахване на целия блок без усилие

Водете дневник безпроблемно с Notepad

Запознайте се с ClickUp Notepad – вашето ново любимо място за записване на мисли, идеи и размисли!

Планирайте парти или водете дневник, ClickUp Notepad се грижи за всичко.

Ето как:

Записвайте всичко, по всяко време: Бързо записвайте ежедневните си успехи, притеснения или диви идеи – без да са ви необходими лепящи се бележки.

Организирайте се с лекота: Създавайте отделни бележки за всеки ден или тема, за да не се губят мислите ви в хаоса.

Синхронизиране между устройства: Започнете да пишете дневник на лаптопа си и го довършете на телефона си – бележките ви ще ви следват навсякъде.

Превърнете бележките в действия: Лесно превърнете размислите си в задачи или напомняния, които ще ви помогнат да превърнете прозренията си в реален напредък.

Превърнете навиците в задачи

Освен това, ClickUp Tasks добавя функционалност, която е идеална за проследяване на навици и лични рутинни дейности. Можете да настроите повтарящи се задачи за дейности като водене на дневник, медитация, хидратация и проследяване на настроението, което прави ClickUp идеалния дигитален планиращ инструмент.

Проследявайте ежедневните си навици и рутина с ClickUp Tasks.

Всяка задача може да има персонализирани полета в ClickUp, така че можете да оценявате настроението, енергията или стреса си всеки ден и да започнете да забелязвате моделите с течение на времето. Можете да видите задачите си в календар, списък или дори като времева линия, което прави много лесно да видите колко последователни сте били. Ако изпитвате удовлетворение от отмятането на задачи от списък, тази настройка може да бъде изключително мотивираща.

Помолете AI за подсказки за водене на дневник

Към тази мощна комбинация се добавя и ClickUp Brain – AI-базиран асистент, вграден в платформата.

Можете да помолите ClickUp Brain да генерира подсказки за размисъл, да обобщи вашите записи или дори да ви помогне да идентифицирате тенденции в дневника и задачите ви. Можете дори да преместите отговорите в документ или да създадете задача.

Създавайте подсказки за размисъл и анализирайте тенденциите в дневника с ClickUp Brain.

ClickUp без усилие съчетава личностното развитие с ежедневната продуктивност. Вместо да превключвате между множество приложения за списъци със задачи, дигитални дневници, проследяване на цели и навици, получавате едно място, където всичко остава свързано.

💡 Бонус: Воденето на дневник не трябва да бъде едноизмерно. Ако искате да записвате мислите си, докато пътувате, или да говорите, ако можете да пишете на клавиатура, можете да направите това и още много други неща. Ето как: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ свързани приложения + уеб, за да намерите файлове, документи и прикачени файлове.

Използвайте Talk to Text, за да задавате въпроси, диктувате и давате команди на дневника си с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Използвайте първокласни външни AI модели като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено контекстуално решение. Опитайте ClickUp Brain MAX —супер приложението с изкуствен интелект, което наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от многобройните инструменти с изкуствен интелект, използвайте гласа си, за да водите дневник, създавайте бележки и др. Записвайте идеи и споделяйте чувствата си с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

Започнете с шаблони за водене на дневник

Имате също така възможност да използвате готови или персонализирани шаблони на ClickUp, ако намерите структура, която ви харесва, като например сутрешно отчитане или вечерно размишление.

Например, шаблоните за ежедневни бележки на ClickUp ви помагат бързо да записвате мисли, бележки, да следите напредъка си и да превръщате размислите си в действия. Използвайте календарния изглед, за да планирате ежедневието си с крайни срокове и графици на един поглед.

Получете безплатен шаблон Добавяйте бързи бележки, проследявайте напредъка си и размишлявайте върху деня си с шаблона за ежедневни бележки на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Бързо записване на бележки: Записвайте бързи мисли и имайте достъп до тях навсякъде и по всяко време с Записвайте бързи мисли и имайте достъп до тях навсякъде и по всяко време с ClickUp Notepad.

Сигурна саморефлексия: Създайте лични пространства с автоматизирани повтарящи се задачи, за да изградите постоянен навик за водене на дневник.

Проследяване на личностното развитие: Следете пътя си към психичното благополучие, като зададете измерими цели в Следете пътя си към психичното благополучие, като зададете измерими цели в ClickUp Goals.

Напомняния в точното време: Бъдете в крак с размислите си с известия за ключови моменти в дневника с Бъдете в крак с размислите си с известия за ключови моменти в дневника с ClickUp Reminders.

Визуално проследяване на напредъка: Следете целите си за психично здраве с Следете целите си за психично здраве с таблата на ClickUp , които ви показват подробен визуален анализ на натоварването и проверка на здравето.

Ограничения на ClickUp

Инструментът може да изисква първоначално обучение за потребителите, които го използват за първи път.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

Започнах да използвам ClickUp на работа преди няколко години и оттогава го прилагам и в бъдещите си работни места. Използвам го и за лични нужди – дневник, проследяване на здравето, буквално за всичко. Щом се научите да го използвате, възможностите са безкрайни и това е едно невероятно средство.

2. Day One (Най-доброто приложение за водене на личен дневник с подобряване на контекстуалната памет)

чрез Day One

Стартирано през 2011 г. от Bloom Built, Day One се превърна в приложение за водене на дневник, което подкрепя психическото благополучие чрез структурирана, лична рефлексия. Функцията „On This Day“ (На този ден) показва минали записи с фотографии, аудио или данни за местоположението, подканвайки потребителите да размишляват върху емоционалното си развитие и моделите в живота си. Това го прави добра алтернатива на Journey за тези, които търсят сигурно място за размисъл, където да запечатват и преживяват отново моменти от живота си с дълбочина.

Функциите за преобразуване на глас в текст на инструмента ви позволяват да превръщате изречените мисли в текстови записи, докато сте в движение. Можете да обогатите дневника си с неограничен брой записи, снимки, видеоклипове, аудиозаписи, ръчно написани бележки или рисунки.

Най-добрите функции на Day One

Създайте днес Прегледайте обобщения, комбиниращи събития от календара и медии, за цялостна ежедневна практика на съзнателност.

Записвайте гласови или аудио записи, за да запазите мимолетните мисли, идеални за обработка на емоциите в движение.

Получавайте подбрани въпроси като „Какъв урок научихте тази седмица?“ за да стимулирате рефлексивното писане.

Ограничения на Day One

Потребителите често се сблъскват с несъответствия в актуализациите на местоположението, при които ръчно зададените местоположения с времето се преместват в една точка.

Цени на Day One

Безплатно

Премиум: 2,92 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Day One

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Day One?

В рецензия на G2 се казва:

Стартира се лесно и има готов за попълване запис. Напишете малко или много и готово! Освен това, приложението проследява „сериите“ от дневници (аз съм на 67 дни подред!).

Стартирането му е лесно и има готов за ползване вход. Напишете малко или много и готово! Освен това, то проследява „сериите“ от дневници (аз съм на 67 дни подред!).

🌷 Съвет за съзнателност: Когато се чувствате заплетени в мислите си или повлечени от емоциите, спрете и W. A. K. E. : W: Witness („Какво се случва в мен в момента?“)

A: Позволете („Мога ли да оставя това тук за момент?“)

K: Знание („Какво е истината зад шума?“)

E: Ангажирайте се („Какъв е най-съзнателният следващ ход?“)

3. Penzu (Най-доброто приложение за водене на дневник с история на версиите, за да преразгледате своите прозрения за психичното здраве)

чрез Penzu

Като онлайн платформа за водене на дневник, която поставя на първо място поверителността, Penzu предлага сигурно място за обработка на емоциите и намаляване на стреса чрез последователно писане. Функцията „Time Capsule“ позволява на потребителите да изпращат по имейл записи до бъдещото си „аз“, като по този начин насърчава дългосрочното размишление върху личностното развитие и се отличава от по-непосредствения фокус на Journey върху воденето на дневник.

За по-персонализирано и рефлективно преживяване, инструментът поддържа маркиране на дневници и записи, форматиране на богат текст, филтри за търсене и структурирана навигация на минали записи. Има и функция „Looking Glass“, която ви изпраща минали записи по имейл (например „Ето какво сте написали преди 3 години“), за да можете да надникнете в дневника си.

В Penzu всички дневници са частни по подразбиране, с опционална Basic Lock (двойна парола) за безплатните потребители и 256-битово AES криптиране от военен клас за Pro акаунтите.

Най-добрите функции на Penzu

Активирайте Zen Mode за пространство за писане без разсейване, което подобрява концентрацията по време на емоционалното водене на дневник.

Персонализирайте дневниците с лични снимки, корици, теми, шрифтове и цветове.

Задайте персонализирани напомняния по имейл (ежедневни/седмични), за да поддържате постоянен навик за водене на дневник.

Ограничения на Penzu

Инструментът има ограничени възможности за персонализиране, като промяна на размера на снимките и цветовете на страниците.

Цени на Penzu

Безплатно завинаги

Pro: 19,99 $ на година

Pro+: 4,16 долара на година

Оценки и рецензии за Penzu

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Penzu?

Едно ревю в Trustpilot казва:

Penzu е чудесно приложение, с което мога да споделям мислите си, да пиша за деня си и да си водя бележки, без никой да знае.

Penzu е чудесно приложение, с което мога да споделям мислите си, да пиша за деня си и да си водя бележки, без никой да знае.

📮 ClickUp Insight: Само 12% от хората използват физически дневници, за да следят целите си, а изненадващите 38% изобщо не следят целите си. Но какво ще стане, ако можете да следите целите си с по-голяма прецизност и лекота? Влезте в ClickUp, където структурата на планиращия инструмент се съчетава със силата на автоматизацията. От задаване на задачи и срокове до проследяване на напредъка с визуални табла, ClickUp ви помага да останете организирани и фокусирани. С напомняния, задвижвани от изкуствен интелект, и автоматизирани работни процеси, никога повече няма да пропуснете важен момент. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp отчитат двукратно увеличение на производителността

4. Diarium (Най-доброто приложение за водене на дневник на базата на местоположението с дълбоко проследяване на спомените)

чрез Diarium

Развивайки се от 2017 г. насам в мощно средство за водене на дневник на различни устройства, Diarium ви позволява да добавяте различни медийни формати, множество стилове и да използвате въвеждане на текст без ръце.

Можете да импортирате автоматично данни от услуги като календарни събития, време, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last. fm, за да обогатите записите в дневника с контекст. Освен това можете да диктувате мислите си с функцията „глас към текст“ за лесно водене на дневник без използване на ръце, като използвате разпознаване на реч.

Най-добрите функции на Diarium

Създайте персонализирани етикети за проследяване, за да следите уникални навици, като качеството на съня или творческите изблици, с персонализирани графики.

Празнувайте дни от годината със специални подсказки и добавете уникален контекст към ежедневните си записи.

Заключете приложението с парола, ПИН код, пръстов отпечатък, Touch ID, Face ID или Windows Hello за допълнителна поверителност.

Ограничения на Diarium

Потребителите понякога се сблъскват с проблеми при качването на файлове в Chrome, което налага ръчно актуализиране на телефона, въпреки твърденията за премиум междуплатформена съвместимост.

Цени на Diarium

Безплатно завинаги

Предимства: Персонализирани цени (достъпни като покупка в приложението)

Оценки и рецензии за Diarium

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Diarium?

Един потребител на Reddit казва:

Използвам Diarium от една година и много ми харесва. Започнах да го използвам, след като пробвах други приложения за водене на дневник като Journey и Journalit. Това е най-доброто. Харесва ми, че можеш да купиш приложението, вместо да плащаш годишен абонамент. Съхранявам данните си, като изтеглям всичките си аудио бележки на телефона си и изнасям записите си като Word файлове в края на всеки месец.

Използвам Diarium от една година и много ми харесва. Започнах да го използвам, след като пробвах други приложения за водене на дневник като Journey и Journalit. Това е най-доброто. Харесва ми, че можеш да купиш приложението, вместо да плащаш годишен абонамент. Съхранявам данните си, като изтеглям всичките си аудио бележки на телефона си и изнасям записите си като Word файлове в края на всеки месец.

5. Grid Diary (Най-доброто приложение за водене на дневник, което помага да се преодолее блокирането на писателя)

чрез Grid Diary

3×3 мрежовата структура на Grid Diary (с датата/настроението в централната клетка) е идеална за организиране на осем отделни подсказки за всеки запис в кратък формат, което помага за намаляване на писателския блок и поддържа фокуса на записите.

Той е проектиран като хибрид между дневник и планиращ календар, който ви позволява да проследявате напредъка си във времето с ежедневни, седмични, месечни и годишни шаблони за вписване и ритуали.

Приложението се адаптира към вашия уникален стил на водене на дневник, от сутрешни записи за благодарност и успехи до bullet journaling, дневници за проявление и други. Можете дори да записвате настроение, време, данни за активност (чрез HealthKit) и стъпки или показатели за енергия, за да добавите реален контекст към всеки запис.

Най-добрите функции на Grid Diary

Създайте мандала с 9-клетъчна структура, за да начертаете мислите си като мисловна карта за по-дълбока рефлексия.

Използвайте подсказващо водене на дневник с библиотека от въпроси, за да стимулирате творчеството и да проследявате личностното си развитие.

Създайте система за отчитане, за да следите ежедневните си навици и рутина, като по този начин повишите последователността, съзнателността и грижата за себе си.

Ограничения на Grid Diary

Някои потребители споделят, че често губят записите си поради ненадеждно запазване, включително и стари дневници, без да получават ефективна поддръжка.

Цени на Grid Diary

Pro: 2,99 $/месец, 3-дневен безплатен пробен период

Премиум: 22,99 $/година, 14-дневен безплатен пробен период

Оценки и рецензии за Grid Diary

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Grid Diary?

В едно ревю в Google Play се казва:

Страхотно е. Много е подходящо за водене на дневник на благодарността. Безплатната версия има достатъчно функции, за да не се ограничава изживяването с приложението. Подсказките, от които можете да избирате, са полезни. Форматът му е чудесен, за да ви даде усещането, че организирате мислите си. Би било просто перфектно, ако решетките можеха да се пренареждат помежду си, за да мога да ги подредя в реда, в който бих искал да ги виждам. Но това не пречи много. Определено бих го препоръчал.

Страхотно е. Много е подходящо за водене на дневник на благодарността. Безплатната версия има достатъчно функции, за да не се ограничава изживяването с приложението. Подсказките, от които можете да избирате, са полезни. Форматът му е чудесен, за да ви даде усещането, че организирате мислите си. Би било просто перфектно, ако решетките можеха да се пренареждат помежду си, така че да мога да ги подредя в реда, в който бих искал да ги виждам. Но това не пречи много. Определено бих го препоръчал.

🧠 Интересен факт: Проучване, ръководено от Ханс С. Шрьодер, използва ЕЕГ за наблюдение на мозъчната активност. Учените установиха, че писането за тревогите значително намалява сигналите за „негативност, свързана с грешки“ в мозъка – тези резки електрически спадове, предизвикани от тревога или разсейване – в сравнение с писането за неутрални теми.

6. Reflectly (Най-доброто за проследяване на настроението с помощта на изкуствен интелект за повишаване на самосъзнанието)

чрез Reflectly

Reflectly е приложение за водене на дневник, което действа като приятелски AI спътник на вашия телефон или таблет и ви помага да пишете за чувствата си всеки ден с AI-предложени подсказки и въпроси. То проследява настроението ви във времето и предоставя интересни визуални графики и данни за тенденциите, за да ви помогне да разберете емоционалните модели и тригери.

Приложението включва и елементи от позитивната психология, като ежедневни упражнения, фокусирани върху благодарността и съзнателността, цитати, афирмации и съвети за самопомощ, които подкрепят пътуването ви към психично здраве и укрепват позитивното мислене.

За да стимулира последователното водене на дневник, приложението предлага елементи на геймификация, като серии и награди, които ви помагат да поддържате навика си да водите дневник.

Най-добрите функции на Reflectly

Получавайте персонализирани AI подсказки въз основа на предишните ви записи за по-дълбоко емоционално проучване.

Разгледайте графиките за корелация на настроенията, за да откриете тенденции, свързващи дейностите и емоциите в продължение на седмици.

Изпълнявайте ежедневни предизвикателства за съзнателност, като афирмации, за да изградите положително мислене.

Ограничения на Reflectly

Потребителите съобщават за чести сривове на приложението и биометрични грешки след актуализацията, като профилът показва нулеви данни въпреки няколкото въведени записи.

Цени на Reflectly

Безплатно (с покупки в приложението)

Оценки и рецензии за Reflectly

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Reflectly?

Един потребител на Google Play казва:

Като цяло много добро. Има „основна“ версия на дневника, която е безплатна и задава различни въпроси за всеки ден, като може да дава съвети как да останете позитивни. „Премиум“ версията позволява над 100 символа в основната част на дневника (другата версия не позволява) и дава по-лични прозрения. Като цяло, не мисля, че имате нужда от премиум версията, а и тя не ви приканва постоянно да я купите. Много ми харесва!

Като цяло много добро. Има „основна“ версия на дневника, която е безплатна и задава различни въпроси за всеки ден, като може да дава съвети как да останете позитивни. „Премиум“ версията позволява над 100 символа в основната част на дневника (другата версия не позволява) и дава по-лични прозрения. Като цяло не мисля, че имате нужда от премиум версията, а и тя не ви приканва постоянно да я купите. Много ми харесва!

Приятелски съвет: Ако не искате да споделяте мислите си с никого веднага, можете да разчитате на изкуствения интелект. Просто попитайте: „Чувствам [емоция]. Можеш ли да ми помогнеш да разбера какво се крие под повърхността, без да ме съдиш?

7. Daylio (Най-доброто за проследяване на настроението с минимално писане)

чрез Daylio

Daylio използва визуален интерфейс с икони за водене на дневник. Вместо да пишете пълни записи, можете да регистрирате настроението си и да избирате предварително зададени дейности. Това превръща регистрирането на настроението в забавна игра с икони и предизвикателства на телефона ви.

Можете да създавате персонализирани цели (като „Спи 8 часа“ или „Излез на разходка“) и да ги проследявате с ежедневни серии и напомняния. Приложението автоматично проследява моделите между настроенията ви и ежедневните ви дейности с лесни за четене диаграми и статистики, за да ви помогне да идентифицирате как индивидуалните навици влияят на психическото ви благополучие.

Най-добрите функции на Daylio

Разгледайте годината си с един поглед с помощта на топлинната карта „Year in Pixels”.

Проследявайте целите и навиците си с поредици и напомняния, за да изградите последователност във времето.

Създайте годишен доклад за настроението си с подробен емоционален преглед, който да споделите с терапевтите.

Ограничения на Daylio

Някои потребители съобщават за загуба на прогрес, тъй като записите, запазени след полунощ, не се регистрират.

Цени на Daylio

Безплатно

Оценки и рецензии за Daylio

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Daylio?

Един потребител на Reddit казва:

Започнах да го използвам през 2018 г. и го ползвах няколко пъти на ден. Сега го използвам по-скоро като дневник. Записвам всичко, а след това може би пиша кратко описание или прикачвам снимки. Обичам, когато спомените се връщат по-късно и мога да видя колко съм напреднала оттогава.

Започнах да го използвам през 2018 г. и го следях няколко пъти на ден. Сега го използвам по-скоро като дневник. Следя всичко, а след това може би пиша кратко описание или прикачвам снимки. Обичам, когато спомените се връщат по-късно и мога да видя колко далеч съм стигнала оттогава.

🧠 Полезен съвет: Защо лидерите трябва да водят дневник? Изследвания показват, че изтъкнатите лидери отделят време за размисъл. Тяхният успех зависи от способността им да се възползват от уникалната си перспектива и да я прилагат в ежедневните си решения и осмисляне на нещата.

8. Travel Diaries (Най-доброто за разказване на истории от пътувания с печатни сувенири)

чрез Travel Diaries

За разлика от обикновените приложения за водене на дневник, Travel Diaries е създадено специално за документиране на пътувания. То позволява на потребителите да създават структурирани пътеписи с записи, организирани по дата, дестинация или маршрут.

Записите са оформени като истинско пътешествено списание, комбинирайки текст, снимки и карти в елегантни, превъртаеми дигитални дневници, за да направите дневника си по-скоро като подбрана пътешественическа история. Можете дори да запазите работата си онлайн и да изберете да я превърнете в физическа книга, доставена до дома ви.

Добавяйте геотагове и отбелязвайте местоположения на интерактивни карти, за да проследявате визуално маршрута си и да дадете на всеки запис богат пространствен контекст, който показва къде се е случило събитието. Можете да запазите дневниците си частни, да ги споделите с избрани приятели или членове на семейството или да ги публикувате публично като блогове за пътувания, ако сте влиятелен човек в областта на пътуванията.

Най-добрите функции на Travel Diaries

Закачете маршрутите си на интерактивна карта с функцията за закачане на пътувания, за да отбележите всяко място, на което сте били.

Споделяйте избрани истории от пътуванията си, като публикувате цели дневници или отделни глави като онлайн блогове.

Превърнете вашия дигитален дневник в професионално отпечатана книга и създайте осезаем спомен от вашите приключения.

Ограничения на пътеписните дневници

Някои потребители съобщават за липса на офлайн употреба без опция за синхронизация, когато се върнат онлайн.

Цени на Travel Diaries

Безплатно завинаги

Базов : 13,99 $/месец на потребител

Онлайн : 39,99 $/месец на потребител

Печат: 69,99 $/месец на потребител

Рейтинги и рецензии на Travel Diaries

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Travel Diaries?

Един потребител на Trustpilot казва:

Досега съм поръчала пет дневника от компанията. Книгите са малки и лъскави, което е идеален размер за моята етажерка. Изглеждат толкова елегантни. Ще продължа да поръчвам, докато празниците ми се увеличават.

Досега съм поръчала пет дневника от компанията. Книгите са малки и лъскави, което е идеален размер за моята етажерка. Изглеждат толкова елегантни. Ще продължа да поръчвам, докато празниците ми се увеличават.

9. Dabble Me (Най-доброто за водене на дневник по имейл, за да запазите спомените си)

чрез Dabble Me

Dabble Me е приложение за водене на дневник с отворен код, което изпраща ежедневни имейли до вашата пощенска кутия, като ви моли да размишлявате върху деня си с кратък отговор.

Той предлага лесен начин да документирате събитията от живота си, без да се налага да използвате специално приложение, което е привлекателно за тези, които предпочитат имейла. Можете също да настроите честотата на имейлите, от ежедневна до месечна, което ви дава контрол над ритъма на водене на дневник.

Ще получите приятни спомени с минали записи от същата дата, които ще ви помогнат да размишлявате върху растежа, промените и моделите във времето и ще добавят носталгична, емоционална връзка. Инструментът следва минималистична философия, така че не налага серии, цели или лъскави табла. Той е проектиран повече за спокойно саморазмишление, отколкото за проследяване на продуктивността.

Най-добрите функции на Dabble Me

Вмъкнете Spotify песни в записите си, добавяйки музикално измерение към вашите размисли.

Импортирайте стари записи от услуги като OhLife, Ahhlife и Trailmix. life, консолидирайки историята на вашето водене на дневник.

Маркирайте записите с ключови думи като „пътуване“ или „семейство“, за да организирате и търсите в дневника си без усилие.

Ограничение на Dabble Me

Функциите за персонализиране са минимални, което потенциално ограничава персонализацията за потребители, които търсят по-голям контрол.

Цени на Dabble Me

Безплатно завинаги

Pro: 4 $/месец

Оценки и рецензии за Dabble Me

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Настройте таймер за 10-15 минути и напишете всичко, което ви минава през ума. Не подреждайте, не редактирайте и не се притеснявайте за правописа. Включете случайни мисли, притеснения, задачи, идеи, разочарования, неща, които трябва да запомните, и хора, за които мислите – буквално всичко, което ви хрумне. Целта е да прехвърлите психическата тежест от ума си на хартия.

10. Evernote (Най-доброто за напреднали в воденето на бележки за повишаване на продуктивността)

чрез Evernote

Evernote подобрява воденето на дневник с интелигентно търсене и управление на задачите, което улеснява фокусирането върху целите за психическо благополучие и изграждането на продуктивност с течение на времето. Можете да водите дневник във всеки формат – да пишете, да диктувате, да прикачвате файлове, да сканирате ръчно написани бележки или да вмъквате снимки – за да направите записите си по-динамични.

Ако обичате да водите отделни дневници, като личен, благодарност, пътувания, работа и т.н., Evernote ви позволява да организирате записите си в дневника, като използвате бележници, етикети и папки за подробна категоризация.

Мощните функции за търсене на инструмента улесняват намирането на стари записи в дневника, дори в ръчно написани бележки, PDF файлове и изображения.

Най-добрите функции на Evernote

Използвайте AI-Powered Search, за да задавате въпроси на естествен език и да получавате отговори от вашите бележки, PDF файлове, изображения и ръчно написани текстове.

Преобразувайте автоматично медийни файлове в редактируем текст с AI Transcribe, който поддържа над 50 езика.

Персонализирайте бележките си с богати опции за форматиране, включително таблици, списъци за проверка и блокове с код.

Ограничения на Evernote

Някои потребители съобщават за чести изскачащи прозорци в безплатната версия, които натрапват платени ъпгрейди и ограничения за синхронизиране на едно устройство.

Цени на Evernote

Безплатно завинаги

Лично : 14,99 $/месец на потребител

Професионална : 17,99 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Evernote?

Един потребител на G2 казва:

Мога да запазя почти всичко в моя Evernote акаунт – въведени бележки, изрезки от уебсайтове, PDF файлове, снимки. Функциите Web Clipper и „email to Inbox” са особено полезни за мен.

Мога да запазя почти всичко в моя Evernote акаунт – въведени бележки, изрезки от уебсайтове, PDF файлове, снимки. Функциите Web Clipper и „email to Inbox” са особено полезни за мен.

Осигурете сигурно място за вашите мисли с ClickUp

Красотата на воденето на дневник е, че не изисква от вас да бъдете перфектни, а само да бъдете присъстващи. И ако търсите място, което наистина подкрепя тази присъствие, ClickUp може да е вашата спирка.

С ClickUp Docs получавате чисто, персонализирано пространство за размисъл – независимо дали става дума за списък с благодарности, ежедневен отчет или дълъг, нефилтриран излив на мисли.

ClickUp Tasks ви помага да интегрирате воденето на дневник в ежедневието си, с проследяване на настроението и навици, които ви държат на правилния път.

А когато се затрудните, ClickUp Brain предлага обмислени подсказки, размисли и дори обобщения, които да ви помогнат да разберете какво наистина се случва. За бързи мисли в движение, ClickUp Notepad е вашето тихо място, където да си водите бележки и да си починете.

Една платформа за всички ваши нужди, свързани с воденето на дневник. Регистрирайте се в ClickUp сега!