13 най-добри инструмента за внедряване на софтуер за DevOps екипи (2025)

Написали сте кода, преминали сте всички тестове и сега е време за действие. Но, за съжаление, не е толкова просто.

Една грешна конфигурация и петъкът ви се превръща в пожарна тренировка. Ето защо правилният инструмент за внедряване може да бъде вашата предпазна мрежа и, понякога, спасител на уикенда.

В тази публикация в блога сме събрали някои от най-добрите инструменти за внедряване на софтуер, които помагат на DevOps екипите да пускат версии с увереност. Ще ви покажем и как екипите могат да използват ClickUp, за да обединят ефективно процеса на разработване на софтуер. 🎯

Ето едно бързо сравнение на най-добрите инструменти за внедряване на софтуер:

Инструмент Най-подходящи за Най-добри функции Цени* Jenkins Високо персонализирани CI/CD пипалини с гъвкавост на плъгините за малки екипи за разработка до големи корпоративни CI конфигурации. Обширна екосистема от плъгини, декларативни и скриптови пипалини, интеграция със стотици безплатни инструменти Безплатно GitLab CI/CD Единна DevOps платформа, комбинираща управление на код и CI/CD за редактори на код и големи предприятия, използващи GitLab репозитории. Вграден CI/CD с системи за контрол на версиите Git, автоматични DevOps пипалини и работни потоци, базирани на заявки. Наличен е безплатен план; платен план започва от 29 $/месец на потребител. CircleCI Ориентирани към производителността сборки с бързо паралелно изпълнение за гъвкави екипи, фокусирани върху скоростта и ефективността. Поддръжка на кеширане и паралелизъм, орби за повторно използваеми конфигурации, вградена поддръжка на Docker Наличен е безплатен план; платен план започва от 15 USD/месец на потребител. Azure DevOps Цялостно управление на жизнения цикъл на разработката за екипи за разработка в предприятия, които използват технологичния стек на Microsoft. Azure Pipelines, управление на версии, вградена интеграция с Azure услуги и Microsoft Configuration Manager Персонализирани цени AWS CodeDeploy Автоматизирано внедряване в Amazon EC2, Lambda и локални сървъри за екипи, работещи с AWS-нативна и хибридна инфраструктура. Внедряване на място и синьо/зелено внедряване, интеграция с native AWS услуги, lifecycle event hooks Персонализирани цени Octopus Deploy Автоматизирана координация на пускането на версии и инфраструктурата за екипи, които се нуждаят от контролирани, повтарящи се пускания на версии. Runbooks за DevOps автоматизация, мулти-наемателски внедрявания, версирани пакети с приложения Няма безплатен план; платените планове започват от 360 USD/година за 10 проекта. Argo CD Разгръщания на Kubernetes на базата на GitOps с декларативна синхронизация за екипи за платформена инженерия и DevOps, използващи K8s Модел „App-of-Apps“, декларативна синхронизация Git, автоматично откриване на отклонения Безплатно Ansible Автоматизация без агенти за провизиониране, внедряване и управление на конфигурации за системни администратори и инфраструктурни екипи, управляващи флоти Автоматизация на базата на наръчник, декларативни конфигурации на базата на YAML, изпълнение на SSH без агент Персонализирани цени TeamCity Непрекъсната интеграция с дълбока персонализация на изграждането и паралелизация за инженерни екипи, които търсят гъвкавост и контрол. Създавайте вериги и зависимости от моментални снимки, обединяване на агенти, конфигурации на пипалината на базата на Kotlin. Няма безплатен план; платените планове започват от 18 долара на месец за трима потребители. Atlassian Bamboo CI/CD, интегрирано с Jira и Bitbucket за екипи, които вече използват инструменти на Atlassian. Планирайте разклонения за създаване на функции, тясно интегриране на Jira/Bitbucket, проекти за внедряване Няма безплатен план; платените планове започват от 1200 долара на година на потребител. Chef Автоматизация на инфраструктурата на базата на политики за оперативни екипи, управляващи инфраструктурата като код Готварски книги и рецепти, Chef Infra и Chef Automate, одит за съответствие Няма безплатен план; платените планове започват от 59 $/година. Puppet Прилагане на системни конфигурации в хибридни среди за големи ИТ организации, управляващи сложна инфраструктура Идемпотентен език за конфигуриране, модули Puppet Forge, налагане на достъп въз основа на роли Персонализирани цени Spinnaker Непрекъснато доставяне в мулти-клауд среда с усъвършенствани стратегии за внедряване за екипи, които внедряват в AWS, GCP, Azure или K8s. Синьо/зелено и канарско внедряване, етапи на ръчно преценяване, функции за непрекъснато внедряване, централизирано управление на много облаци Безплатно

При оценяването на DevOps инструменти, дайте приоритет на функциите, които оказват пряко влияние върху скоростта на пускане, стабилността и видимостта в различни среди. Търсете:

Гъвкавост на процеса: Поддържа многоетапни работни потоци, условни стъпки и персонализирани тригери за различни нужди при внедряването.

Поддръжка на мулти-клауд: Позволява последователно внедряване в AWS, Azure, Google Cloud или Kubernetes без пренаписване на работните процеси.

Механизми за връщане назад: Предлага автоматизирани или ръчни опции за връщане назад в случай на неуспешни внедрявания.

Поддръжка на инфраструктура като код: Позволява контрол на версиите на конфигурацията и логиката на внедряване.

Интеграция с инструменти за мониторинг: Свързва се с Prometheus, Datadog или New Relic, за да проследява въздействието на внедряването в реално време.

Контрол на достъпа и одобрения: Налага контрол на достъпа въз основа на роли, ръчни контролни точки и ограничени прозорци за внедряване, за да се намали рискът.

Управление на артефакти: Осъществява опаковането и проследяването на компоненти, които могат да бъдат внедрени, като гарантира възпроизводимост в различни среди.

Животът на софтуерния разработчик е несигурен. В един момент обединявате чист код, а в следващия сте будни в 2 часа сутринта и се опитвате да разберете защо внедряването е провалило.

За да ви помогнем да се справите с тези проблеми, ето нашите предложения за най-добрите инструменти за внедряване на софтуер. 👇

1. Jenkins (най-подходящ за високо персонализирани CI/CD пипалини с гъвкавост на плъгините)

чрез Jenkins

Jenkins е отворен сървър за автоматизация, който позволява на екипите да създават, тестват и разгръщат приложения по последователен начин.

Той служи като двигател зад работните процеси на непрекъсната интеграция (CI) и непрекъсната доставка (CD), автоматизирайки повтарящите се задачи по разработката.

Разширяемостта му позволява на екипите да интегрират Jenkins с практически всеки инструмент в жизнения цикъл на разработката на софтуер. Можете също да дефинирате персонализирани работни потоци за внедряване, използвайки скриптови или декларативни пипалини, да работите с множество среди и да интегрирате инструменти като Docker, Kubernetes и доставчици на облачни услуги.

Най-добрите функции на Jenkins

Дефинирайте CI/CD работни потоци като код, използвайки Jenkins Pipelines , което позволява контрол на версиите и повтаряеми внедрявания.

Разширете функционалността чрез над 1800 плъгина, които се свързват с облачни услуги, контрол на версии, инструменти за контейнери, автоматизирани рамки за тестване и др.

Изпълнявайте задачи на няколко машини (агенти), като намалите времето за изчакване при мащабни проекти.

Разгръщайте с помощта на GitOps работни потоци с Jenkins X и автоматично прехвърляйте приложения между среди.

Ограничения на Jenkins

Първоначалната настройка и конфигурация могат да бъдат сложни.

Тъй като е с отворен код, няма официална поддръжка за клиенти.

Цени на Jenkins

Безплатно

Оценки и рецензии за Jenkins

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jenkins?

Директно от рецензия в G2:

Jenkins е с отворен код и внедряването му в нашата екосистема не струва много... Първоначалната настройка отнема много време и усилия. Ще има случаи, в които ще трябва ръчно да отстраняваме грешки в пипалините и да разрешаваме проблеми.

Jenkins е с отворен код и внедряването му в нашата екосистема не струва много... Първоначалната настройка отнема много време и усилия. Ще има случаи, в които ще трябва ръчно да отстраняваме грешки в пипалините и да разрешаваме проблеми.

2. GitLab CI/CD (най-добър за комбиниране на управление на код и CI/CD)

чрез GitLab

GitLab CI/CD е тясно интегриран в платформата GitLab, което позволява на екипите да дефинират, изпълняват и управляват автоматизирани процеси за внедряване директно заедно с изходния код.

Разработчиците конфигурират пипалините чрез . gitlab-ci. yml файл, където дефинират задачи, етапи и условия за изпълнение. Той поддържа и паралелно и последователно изпълнение на задачи. Освен това, GitLab Duo вгражда AI възможности, като предложения за код и обяснения за уязвимости, директно в работния процес на разработчиците, за да подобри производителността и сигурността.

Най-добрите функции на GitLab CI/CD

Разпределяйте задачи на хоствани от GitLab или персонализирани изпълнители на различни платформи с поддръжка за контейнери, шелове и виртуални машини.

Изпълнявайте автоматично пипалини при пускане, сливане на заявки или по график, преодолявайки предизвикателствата при разработката на софтуер.

Въвеждайте променливи на средата и защитени идентификационни данни в задачите, без да ги разкривате в логове или конфигурации.

Визуализирайте напредъка на потвържденията през етапите на изграждане, тестване и внедряване.

Ограничения на GitLab CI/CD

Не е идеален за публично сътрудничество с отворен код или видимост в общността.

Въпреки че безплатният пакет е щедър, някои от по-напредналите функции за сигурност и внедряване са достъпни само в по-скъпите пакети.

Някои нови функции (като CI/CD променливи) са скрити в настройките, което затруднява намирането им от нови потребители.

Цени на GitLab CI/CD

Безплатно

Премиум: Персонализирани цени

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за GitLab CI/CD

G2: 4,5/5 (840+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1100 рецензии)

🧠 Интересен факт: Терминът „софтуер“ се появява в печат още през януари 1958 г. в математическо списание на Джон У. Туки от Принстън, в което се описват програмни рутини и компилатори.

3. CircleCI (Най-добър за ориентирани към производителността сборки с бързо паралелно изпълнение)

чрез CircleCI

CircleCI поддържа пипалини в самохостни или облачни среди, използвайки проста YAML конфигурация. Можете да изпълнявате задачи в Docker контейнери, Linux VM или macOS машини без никаква ръчна настройка.

Ключова функция на CircleCI е Orbs, които са споделяеми пакети с конфигурации на CircleCI, които могат да се използват за опростяване на сложни интеграции и намаляване на шаблонен код в дефинициите на тръбопроводи.

Платформата поддържа паралелно изпълнение, мащабиране на ресурсите и персонализирани работни потоци, което ви позволява да се справяте с всичко – от мобилни приложения до инфраструктурен код.

Най-добрите функции на CircleCI

Използвайте автоматично разделяне на тестове, за да ускорите големи тестови пакети на няколко компютъра.

Вмъкнете повторно използваеми, версирани фрагменти от конфигурацията за ежедневни задачи и интеграции на инструменти.

Използвайте таблото Insights , за да следите продължителността на задачите, тенденциите при неуспехите и процента на успеваемост.

Задайте конкретни изчислителни класове за всяка стъпка, за да оптимизирате показателите за разходите или производителността.

Отстранявайте ефективно неуспешните задачи с директен SSH достъп до средата за изграждане.

Ограничения на CircleCI

Внедряването на много сложни работни процеси за внедряване на корпоративно ниво с много ръчни контролни точки може да бъде предизвикателство.

Задачите с висока производителност могат да се сблъскат с по-бавно изпълнение или забавяния в опашките.

Цени на CircleCI

Безплатно

Производителност: 15 USD/месец на потребител

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CircleCI

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за CircleCI?

Ето какво казва едно от ревютата в G2:

Потребителският им интерфейс е страхотен. Настройката на CI тръбопровода с всички функции на Docker и различни опции го прави чудесен избор за вашия CI тръбопровод... Понякога настройката на CI изисква някои актуализации (някои стари версии престават да се поддържат и т.н.)

Потребителският им интерфейс е страхотен. Настройката на CI тръбопровода с всички функции на Docker и различни опции го прави чудесен избор за вашия CI тръбопровод... Понякога настройката на CI изисква някои актуализации (някои стари версии престават да се поддържат и т.н.)

📖 Прочетете още: Инструменти за автоматизация на DevOps за оптимизиране на работния ви процес

4. Azure DevOps (най-доброто решение за управление на жизнения цикъл на разработката в Microsoft)

чрез Azure DevOps

Като част от екосистемата на Microsoft, Azure DevOps комбинира контрол на версиите, CI/CD пипалини, тестови планове и управление на артефакти. Той позволява на екипите да дефинират и управляват автоматизирани процеси за внедряване на софтуер в рамките на същата платформа, която използват за сътрудничество.

Azure Pipelines поддържа както класическото създаване на пипалини на базата на графичен интерфейс, така и съвременните дефиниции „пипалина като код“ на базата на YAML. Тази гъвкавост го прави достъпен за екипи с различни нива на експертиза.

С вградени функции като release gates, получавате пълен контрол над начина, по който се създава и доставя софтуерът.

Най-добрите функции на Azure DevOps

Пускайте версии в Azure, AWS, GCP или локални сървъри от един-единствен канал.

Управлявайте целия жизнен цикъл на приложението от планирането до внедряването в един пакет.

Публикувайте и използвайте пакети като NuGet, npm и Maven директно от Azure Artifacts .

Проследявайте ръчните внедрявания в Boards , за да поддържате проследимост от заявката за функция до пускането в производство.

Ограничения на Azure DevOps

Потребителите съобщават за затруднения при оценяването на разходите и неочаквани такси

Някои потребители са имали проблеми с производителността или прекъсвания в работата.

Въпреки че поддръжката на мулти-клауд е силна, най-безпроблемното и богато на функции преживяване често се постига при внедряване в Azure.

Цени на Azure DevOps

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Azure DevOps

G2: 4. 3/5 (580+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 140 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... Концепцията за съвременния софтуер датира от Чарлз Бабидж през 1850-те години, много преди да съществуват електронните компютри.

5. AWS CodeDeploy (най-подходящ за автоматизирано внедряване в EC2, Lambda и локални среди)

чрез AWS CodeDeploy

AWS CodeDeploy е управлявана услуга за автоматизация на внедряването, която е част от набора от инструменти за разработчици на AWS. Тя се занимава с внедряването в EC2, Lambda и локални сървъри без ръчна намеса.

Това не е цялостна CI/CD платформа, а по-скоро специализиран инструмент, фокусиран върху етапа на внедряване. Той използва конфигурационни файлове, за да контролира как се инсталира кодът, кога се изпълняват хукове и как се пренасочва трафикът.

Инструментът поддържа внедряване на място и синьо/зелено внедряване, интегрира се с AWS CodePipeline и минимизира прекъсванията, като автоматизира връщането към предишната версия.

Най-добрите функции на AWS CodeDeploy

Контролирайте цикъла на живот и задавайте скриптове за всяка фаза на внедряване с файла AppSpec.

Изберете методи за внедряване като blue/green или canary, съобразени с вашата наличност и толерантност към риска.

Наблюдавайте състоянието на флота с вградени проверки за състоянието и предприемайте коригиращи действия.

Задействайте автоматично връщане назад с помощта на CloudWatch Alarms, за да се върнете към последната стабилна версия, ако показателите превишат определените прагове.

Ограничения на AWS CodeDeploy

Липсват възможности за задълбочено отчитане, отстраняване на грешки и мониторинг.

Проектирани предимно за AWS среди; не са идеални за хибридни или мулти-клауд внедрявания.

Цени на AWS CodeDeploy

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AWS CodeDeploy

G2: 4. 2/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за AWS CodeDeploy?

Според рецензия на G2:

AWS CodeDeploy надмина нашите очаквания. Той опрости процеса ни на внедряване, намали ръчните грешки и подобри надеждността на нашите приложения. Благодарение на своята гъвкавост, мащабируемост и интеграция с други AWS услуги, CodeDeploy се превърна в незаменим инструмент в нашия работен процес на непрекъснато доставяне. Препоръчваме го на всеки, който търси стабилно и автоматизирано решение за внедряване.

AWS CodeDeploy надмина нашите очаквания. Той опрости процеса на внедряване, намали ръчните грешки и подобри надеждността на нашите приложения. Благодарение на гъвкавостта, мащабируемостта и интеграцията с други AWS услуги, CodeDeploy се превърна в незаменим инструмент в нашия работен процес за непрекъснато доставяне. Препоръчваме го на всеки, който търси стабилно и автоматизирано решение за внедряване.

6. Octopus Deploy (Най-добър за координиране на пускането на версии и инфраструктурата)

чрез Octopus Deploy

Octopus Deploy се фокусира върху опростяването на мащабното непрекъснато доставяне на софтуер. Той поема оттам, където вашите CI инструменти спират, като автоматизира внедряването в Kubernetes, мулти-клауд и локални среди.

Платформата използва моделно-базиран подход, при който дефинирате процеса на внедряване, инфраструктурата и жизнения цикъл на версиите веднъж, а след това използвате този модел за всички последващи внедрявания. Освен това улеснява управлението на софтуерни проекти, като замества персонализираните скриптове с процеси за многократна употреба, моделиране на средата и вградено управление на версиите.

Най-добрите функции на Octopus Deploy

Моделирайте сложни внедрявания с среди и наематели в различни региони, клиенти или конфигурации.

Автоматизирайте промоциите с Lifecycle и Channels чрез последователни правила, одобрения и график.

Осигурете сигурност и съответствие с подробни разрешения и подробни аудитни регистри.

Анализирайте неуспешните внедрявания с помощта на Octopus AI Assistant за диагностика на грешки в контекста и предложения за поправки.

Ограничения на Octopus Deploy

Това е специализиран инструмент за внедряване, който добавя още един софтуер към веригата от инструменти DevOps, вместо да предоставя цялостно решение.

Някои конфигурации, като например разгръщания с много наематели, могат да изглеждат тромави.

Цени на Octopus Deploy

Стартово ниво: 360 $/година за 10 проекта

Професионална версия: 4170 USD/година за 20 проекта

Enterprise: 23 400 USD/година за над 100 проекта

Оценки и рецензии за Octopus Deploy

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 рецензии)

7. Argo CD (най-подходящ за разгръщания на Kubernetes на базата на GitOps с декларативна синхронизация)

чрез Argo CD

Argo CD е контролер за внедряване, базиран на Kubernetes, който непрекъснато синхронизира желаното състояние на приложението от вашето Git хранилище към вашите клъстери. Той третира Git като единствен източник на истина и автоматизира синхронизацията, когато се открие отклонение.

Визуалният му потребителски интерфейс предоставя ясна представа за състоянието на приложението, историята на внедряването и всякакви отклонения в конфигурацията. С поддръжка за Helm, Kustomize и други инструменти за внедряване на конфигурационен софтуер, той работи декларативно, проследявайки всяка промяна в манифестите и актуализирайки работните натоварвания.

Най-добрите функции на Argo CD

Синхронизирайте състоянието на приложението автоматично, за да се уверите, че състоянието на Kubernetes в реално време винаги съответства на желаното състояние, дефинирано в Git.

Управлявайте внедряването в различни среди чрез App Projects и групирайте приложенията в логически граници.

Визуализирайте и отстранявайте грешки в конфигурацията с помощта на Diff View , като получавате сравнения между Git и състоянието на клъстера.

Използвайте PreSync, Sync и PostSync hooks , за да активирате канарска, синьо-зелена или персонализирана логика за внедряване.

Ограничения на Argo CD

Това е високоспециализиран инструмент, проектиран изключително за Kubernetes, и не е подходящ за внедряване във виртуални машини или други среди.

Когато синхронизацията се провали или приложенията се повредят, съобщенията за грешки често са неясни и изискват ръчно отстраняване на грешките.

Възможности за връщане назад са налице, но не са толкова лесни за използване.

Цени на Argo CD

Безплатно

Оценки и рецензии за Argo CD

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Argo CD?

Според рецензия в G2:

Една от отличителните характеристики на Argo CD е способността му да наблюдава непрекъснато работещите приложения и да сравнява текущото състояние с желаното състояние. Това прави изключително лесно внедряването и управлението на Kubernetes приложения с минимални усилия. Освен това, потребителският интерфейс е интуитивен и лесен за навигация, което позволява безпроблемно управление на сложни внедрявания на приложения.

Една от отличителните характеристики на Argo CD е способността му да наблюдава непрекъснато работещите приложения и да сравнява текущото състояние с желаното състояние. Това прави изключително лесно внедряването и управлението на Kubernetes приложения с минимални усилия. Освен това, потребителският интерфейс е интуитивен и лесен за навигация, което позволява безпроблемно управление на сложни внедрявания на приложения.

8. Ansible (Най-добър за безагентно провизиониране, конфигуриране и внедряване в мащаб)

чрез Ansible

Ansible by Red Hat е мощен софтуер с отворен код за автоматизация на ИТ процесите, използван за управление на конфигурации, внедряване на приложения и автоматизация на задачи.

Той позволява последователно внедряване на приложения в хибридни среди, използвайки прости, четими от човека YAML плейбуци. Не разчита на агенти като SSH или WinRM, което го прави лек.

Инструментът насърчава и съвместната автоматизация, като ви позволява да споделяте наръчници, роли и колекции чрез Ansible Automation Hub и Galaxy.

Най-добрите функции на Ansible

Напишете и изпълнете Playbooks , за да дефинирате желаното състояние на вашето приложение, използвайки декларативен YAML синтаксис.

Позволете текущи актуализации и логика на оркестриране в множество среди без прекъсване на работата.

Възползвайте се от предварително създадени, напълно поддържани модули за автоматизация от Red Hat и партньори с сертифицирани колекции от съдържание .

Управлявайте автоматизацията в голям мащаб с Automation Controller и Automation Mesh за прозрачност и разпределено изпълнение.

Ограничения на Ansible

За много големи среди с хиляди възли, неговият модел без агенти, базиран на push, може да бъде по-бавен от инструментите за управление на конфигурацията, базирани на агенти.

Ограничава процесите, свързани с идентичността, и осигурява безпроблемна интеграция на тайни

Изпълнението на задачи по подразбиране в един поток може да забави операциите.

Цени на Ansible

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ansible

G2: 4,6/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

🧠 Интересен факт: Вътрешността на оригиналния корпус на компютъра Macintosh е подписана от всички 47 членове на екипа от 1982 г.

9. TeamCity (Най-добър за гъвкава непрекъсната интеграция с дълбока персонализация на изграждането)

чрез TeamCity

TeamCity на JetBrains е инструмент за внедряване на софтуер, който се справя с доставки от всякакъв мащаб, от единични проекти до пипалини на корпоративно ниво. Поддържа изграждане на много репозиториуми, автоматично паралелно тестване и динамични тригери на пипалини.

TeamCity предоставя отлични отчети за изграждане и тестване, предлагайки подробна информация и анализи, които помагат на екипите бързо да идентифицират грешки и пречки в производителността. Независимо дали се хоства в облака или на място, платформата се интегрира с всички основни VCS системи и предоставя обратна връзка в реално време.

Най-добрите функции на TeamCity

Задействайте изграждането условно, използвайки Adaptable Build Triggers , и филтрирайте по автор на коммит, пътека на файла или клон.

Оптимизирайте тестовите цикли с тестова интелигентност и интелигентна паралелизация, която разпределя прегледа на кода между агентите според историята на изпълнението.

Конфигурирайте пипалините като код с Kotlin DSL, което позволява версионирана и модулна логика на пипалините.

Интегрирайте безпроблемно с JetBrains IDE, системи за контрол на версиите и тракери за проблеми.

Ограничения на TeamCity

В сравнение с други инструменти за непрекъснато внедряване , наличните плъгини са по-малко.

Разходите за лицензиране могат да се превърнат в значителен разход за големи или разрастващи се екипи.

API и ръководствата за настройка не са достатъчно ясни, което затруднява интеграцията.

Цени на TeamCity

TeamCity Pipelines: 18 $/месец за трима потребители

TeamCity Cloud Enterprise: 54 USD/месец за трима потребители

Оценки и рецензии за TeamCity

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за TeamCity?

Отзив от едно ревю в G2 гласи:

Лесната интеграция с различни инструменти и услуги, бързата реакция, наличието на подробни логове за отстраняване на проблеми и прецизните резултати от изграждането с автоматизирани имейли и известия са удобни... Липсата на достатъчно документация затруднява първоначалната настройка.

Лесната интеграция с различни инструменти и услуги, бързата реакция, подробните логове за отстраняване на проблеми и прецизните резултати от изграждането с автоматизирани имейли и известия са удобни... Липсата на достатъчно документация затруднява първоначалната настройка.

10. Atlassian Bamboo (най-добър за CI/CD, тясно интегриран с Jira и Bitbucket)

чрез Atlassian

Bamboo е CI/CD решението на Atlassian, което автоматизира процесите на внедряване с пълна проследимост на кода, сборките, тестовете и пусканията. То поддържа специални проекти за внедряване, специфични за клоновете работни потоци и възстановяване при бедствия.

С дълбока интеграция в Jira и Bitbucket, той ви позволява да поддържате контрол над средите, разрешенията и тригерите. Това е солиден избор за организации, които вече са инвестирали значително в екосистемата на Atlassian и искат CI/CD инструмент, който работи безпроблемно в нея.

Най-добрите функции на Atlassian Bamboo

Активирайте специфични за клона пускания, като използвате Branch Deployment за изолиране на потоците на разработка.

Автоматизирайте интеграцията на код между различни клонове с Automatic Merging , като намалите ръчното разрешаване на конфликти.

Управлявайте капацитета на агентите с помощта на Elastic и Remote Agents , като мащабирате внедряването в зависимост от натоварването или средата.

Възстановявайте се бързо при откази с вградената функция Disaster Recovery, която гарантира непрекъснатост на работата при проблеми с внедряването.

Ограничения на Atlassian Bamboo

Някои потребители са имали забавяния в доставките или бавно изпълнение.

Потребителите са принудени да мигрират поради изтичането на срока на експлоатация на локалната версия.

Цени на Atlassian Bamboo

Безплатна пробна версия

Център за данни: 1200 долара (неограничен брой задачи, един отдалечен агент)

Рейтинги и отзиви за Atlassian Bamboo

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Първата система за съхранение на данни на Google е била изградена от LEGO кубчета и е имала капацитет само 40 GB.

11. Chef (Най-добър за автоматизация на инфраструктурата на базата на политики, използващи код)

чрез Chef

Chef е инструмент за автоматизация на конфигурирането и внедряването, който управлява инфраструктурата и доставката на приложения в облачни, хибридни и периферни среди.

Платформата работи на декларативен, базиран на агенти модел, с Chef Infra Client, инсталиран на всеки управляван сървър.

Използвайки подход, базиран на код, той дефинира състоянието на системата, използвайки „рецепти“ на базата на Ruby или модулни планове, които събират всички зависимости на приложението в преносими, неизменни артефакти.

Най-добрите функции на Chef

Създавайте преносими сборки с помощта на Chef App Delivery , за да обедините всички зависимости на времето за изпълнение в един артефакт.

Прилагайте последователни политики чрез Policy as Code , за да автоматизирате промените в конфигурацията в различните среди.

Разгръщайте безопасно в мащаб с Edge Management Agent , като се занимавате с доставката, мониторинга и връщането на приложения на крайни устройства.

Прилагайте правила за съответствие чрез Chef InSpec, за да проверявате, откривате и коригирате грешки в конфигурацията в реално време.

Ограничения на Chef

Настройването на среди за тестване на готварски книги (например с Test Kitchen) изисква допълнителни усилия.

Кривата на обучение може да бъде стръмна, особено за хора, които все още не са запознати с Ruby и принципите на кодирането.

Потребителите смятат, че инсталирането и използването на таблото Automate е по-малко интуитивно.

Цени на Chef

Бизнес: 59 $/година на възел

Предприятие: 189 USD/година на възел

Enterprise Plus: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Chef

G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Chef?

В рецензия на G2 се споделя:

Progress Chef е много лесен за внедряване. Той разполага с голям брой функции, включително управление на инфраструктурата, автоматизация на пускането на версии, управление на задачите, табло и визуализация и др. Документацията на Progress Chef може да бъде опростена и адаптирана.

Progress Chef е много лесен за внедряване. Той разполага с голям брой функции, включително управление на инфраструктурата, автоматизация на пускането на версии, управление на задачите, табло и визуализация и др. Документацията на Progress Chef може да бъде опростена и адаптирана.

12. Puppet (Най-подходящ за налагане на последователна системна конфигурация в хибридни среди)

чрез Puppet

Puppet е специализиран в дефинирането на инфраструктурата и внедряването на приложения като код, което позволява съвместно разработване на софтуер чрез последователен, повтаряем процес. Той използва декларативен модел за описание на състоянията на системата, така че инфраструктурата ви да остава в синхрон.

Този модел е особено ефективен за поддържане на стабилност и съответствие в голям мащаб. Можете също да приложите стандарти за сигурност, за да наложите рамки за съответствие като CIS Benchmarks и DISA STIGs.

Най-добрите функции на Puppet

Използвайте декларативния език, специфичен за домейна (DSL), за да опишете целевите състояния без твърдо кодирани процеси.

Прилагайте идемпотентни конфигурации и гарантирайте, че критичните системи остават в съответствие с желаното състояние.

Използвайте централен „Puppet master“ за управление на конфигурациите на възлите в разпределените системи.

Мащабирайте управлението на инфраструктурата от няколко сървъра до десетки хиляди

Визуализирайте и създавайте отчети за инфраструктурата с помощта на AI Assistant.

Ограничения на Puppet

Потребителите съобщават за закъснения, когато задачите са в опашка, което се отразява на производителността.

Силна зависимост от Puppet Master; ако той не работи, подчинените възли не могат да бъдат управлявани.

Цени на Puppet

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Puppet

G2: 4. 2/5 (40+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

13. Spinnaker (Най-добър за непрекъснато доставяне в мулти-клауд среда с разширено внедряване)

чрез Spinnaker

Spinnaker е платформа за внедряване с отворен код за екипи, които управляват приложения в различни облачни доставчици. Първоначално създадена и тествана в реални условия от Netflix, тя предлага прецизен контрол над процесите на внедряване с вградена поддръжка за усъвършенствани стратегии за пускане на пазара.

Той е специално проектиран за бърза и надеждна доставка на софтуер в корпоративен мащаб. С вграден достъп на базата на роли, изпълнение с ограничение във времето и вградени мониторинг куки, той е идеален за управление на внедрявания на производствено ниво.

Най-добрите функции на Spinnaker

Създавайте и управлявайте сложни, многоетапни тръбопроводи за внедряване за мулти-клауд среди.

Използвайте опции като highlander, blue/green и canary, за да съобразите плановете за внедряване с вашата толерантност към риска и нуждите от трафик.

Ограничете кога могат да се изпълняват определени етапи от процеса, за да избегнете пиковите часове или да осигурите надзор.

Инсталирайте, конфигурирайте и поддържайте вашия Spinnaker инстанс, използвайки Spinnaker’s Halyard CLI .

Интегрирайте се с доставчици на идентичност като LDAP, OAuth, SAML или GitHub Teams, за да управлявате достъпа на потребителите и видимостта на проектите.

Ограничения на Spinnaker

Няма вградена система за предупреждение или мониторинг за неуспешни подсистеми или услуги

Официалните документи и документите на общността са фрагментирани, което затруднява отстраняването на проблеми или внедряването на конкретни работни процеси.

Това е специализирана CD платформа, така че трябва да се комбинира с отделен CI инструмент (като Jenkins или GitLab CI), за да се справя с етапите на изграждане и тестване от жизнения цикъл.

Цени на Spinnaker

Безплатно

Оценки и рецензии за Spinnaker

G2: 3,9/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Идеята за съхранена програма, при която компютърът съхранява инструкции в паметта, беше загубена за почти век и беше открита отново през 1940-те години.

Ако тези инструменти за внедряване на софтуер все още не ви се струват подходящи, ето още една опция, която можете да разгледате. 🤩

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екипа, всичко в една платформа — ускорено от AI автоматизация и търсене от ново поколение.

Въпреки че ClickUp не разгръща софтуер, той поддържа всичко около този процес с прецизност и бързина. Освен това, той работи с вашите Git или CI/CD инструменти, за да осигури видимост в реално време в целия процес чрез ClickUp Integrations.

GitHub, GitLab и Bitbucket: Свържете комити, клонове и pull заявки с задачи и преглеждайте състоянието на сливането директно в ClickUp.

Jenkins и CircleCI: Превърнете предупрежденията от тръбопровода в изпълними задачи и автоматично актуализирайте статуса, когато изграждането е успешно или неуспешно.

Sentry и други инструменти за наблюдение на грешки: Създавайте автоматично билети за грешки от сигнали за грешки

От планиране на спринтове и подреждане на забавени задачи до координация на екипа, документация и автоматизирани последващи действия, решението за управление на софтуерни екипни проекти на ClickUp предоставя всичко необходимо за вашия работен процес по внедряване.

Нека да видим как работи това на практика. 👇

🌀 Управление на гъвкави цикли на разработка

ClickUp for Agile Teams ви дава гъвкавостта да работите по свой начин, независимо дали използвате Scrum, Kanban или хибриден подход.

С ClickUp Tasks разделите разработката на управляеми и проследими единици, които съответстват директно на вашите цели за внедряване.

Създайте първата си задача в ClickUp Разделете проектите за разработка на задачи в ClickUp

📌 Пример: Създавате нова микроуслуга. Можете да създадете задача, наречена „Създаване на услуга за удостоверяване“, след което да я разделите на подзадачи като „Настройка на схема на база данни“, „Написване на API за вход“, „Изпълнение на тестове на единици“ и „Преглед на кода от колеги“. Присвойте всяка задача на подходящия разработчик, задайте крайни срокове за спринтовете и проследявайте зависимостите между задачите в ClickUp.

Премествайте задачите между статусите с ClickUp Views

След като задачите ви са зададени, всичко е въпрос на видимост.

С ClickUp Views можете да превключвате между изглед „Списък“ за подреждане на забавените задачи, изглед „Табло“ в стил Kanban за ежедневни събрания и изглед „Гант“, за да съгласувате графика си за разработка с етапите на внедряване.

А ако ви е необходима обща представа за предстоящите версии, използвайте календара или времевата линия, за да откриете потенциални пречки, преди те да повлияят на производството.

Ето какво казва Сам Морган, директор „Уеб операции“ в The Nine, за своя опит с платформата:

Ние използваме ClickUp, за да проследяваме нашите вътрешни проекти за разработка на софтуер; управлението на множество проекти и екипи ми улеснява работата, това е един от най-добрите инструменти, които съм използвал досега за работа с моите scrum и модерни agile проекти.

Ние използваме ClickUp, за да проследяваме нашите вътрешни проекти за разработка на софтуер; управлението на множество проекти и екипи ми улеснява работата, това е един от най-добрите инструменти, които съм използвал досега за работа с моите scrum и модерни agile проекти.

🌀 Автоматизирайте повтарящите се задачи

ClickUp Automations ви помага да намалите ръчната работа в целия инженерен процес с тригери от типа „ако това, то онова“. Ето какво можете да автоматизирате:

Автоматично присвояване на задачи за преглед на PR когато картата премине в състояние „Готов за преглед“

Актуализирайте статуса на задачата на „Разгърнат“, когато инструментите за разгръщане на софтуер потвърдят успешното пускане на версията.

Задействайте сигнали в реално време , когато даден бъг бъде маркиран като „критичен“ или крайният срок на дадена задача бъде пропуснат.

Задайте повтарящи се напомняния за седмични списъци за проверка на версиите или ретроспективи.

Задайте персонализирани тригери в целия си работен процес с ClickUp Automations

🌀 Възползвайте се от неговия AI-задвижван асистент

Чудите се как да използвате изкуствен интелект в разработката на софтуер?

ClickUp Brain е вграден интелигентен механизъм за управление на проекти, който се интегрира безпроблемно във всяка част от вашия работен процес, от документи и задачи до графици на проекти.

Помолете ClickUp Brain да сподели актуализации на задачите от вашето работно пространство

Ето как това намалява разходите за разработка:

Бързо планиране: Използвайте AI Project Manager за да генерирате пътни карти, тестови планове и технически спецификации с инструменти, създадени от експерти и предназначени за гъвкави екипи.

Получавайте незабавни актуализации: Обобщавайте напредъка на спринтовете, състоянието на бъговете и Обобщавайте напредъка на спринтовете, състоянието на бъговете и документите за софтуерен дизайн , без да четете всичко ръчно.

Автоматизирайте усъвършенстването на забавените задачи: Използвайте предложените от AI приоритети и почистване на билетите, което ви помага да поддържате здрави, сортирани забавени задачи.

Търсене в целия работен процес: Търсете конкретни заявки за изтегляне или тестови спецификации в задачи, документи, Git commits и файлове в Google Drive, всичко наведнъж с Търсете конкретни заявки за изтегляне или тестови спецификации в задачи, документи, Git commits и файлове в Google Drive, всичко наведнъж с ClickUp Enterprise Search

Генериране на автоматични бележки от срещи: Позволете на Позволете на ClickUp AI Notetaker да записва и обобщава бележки от срещи, да идентифицира задачи за действие и да ги добавя към вашите работни процеси.

🌀 Работете по-умно, а не по-усилено

ClickUp Sprints ви позволява да изпълнявате спринтове с висока скорост, без да се налага ръчно настройване, проследяване или предаване. Стартирайте нови спринтове автоматично, затваряйте завършените и пренасяйте незавършените задачи.

Персонализирайте точковата система, за да съответства на вашия работен процес с ClickUp Sprints

Можете също да събирате оценки от подзадачи, да персонализирате точките на историите и да задавате нива на усилие, които съответстват на работния процес на вашия екип, както и да филтрирате по точки на спринт или натоварване, за да контролирате капацитета.

Искате да видите как вървят нещата? Диаграмите в реално време за изразходване, изчерпване, скорост и кумулативен поток осигуряват незабавна видимост, което ви позволява да идентифицирате пречките или промените в обхвата, преди те да ви забавят.

🌀 Използвайте предварително създаден шаблон

Получете безплатен шаблон Използвайте планирането и внедряването на Sprint Boards в шаблона за разработка на софтуер на ClickUp.

Спестете време при изграждането на вашата настройка с шаблона за разработка на софтуер на ClickUp. Той създава структурирано пространство, където мултифункционални екипи могат да управляват всеки етап от цикъла на разработка.

Проследявайте задачите, по които се работи активно, с седмичния списък за изпълнение .

Записвайте идеи и функции за бъдещи тримесечия с Master Backlog .

Оптимизирайте процеса за QA екипите за регистриране на бъгове, определяне на приоритети и препращане.

⚙️ Бонус: Искате още? Разгледайте някои от най-добрите шаблони за разработка на софтуер, пригодени за тестване на API, проследяване на грешки, ретроспекции на спринтове и всичко останало.

Цени на ClickUp

Вашият цикъл на внедряване се нуждае от ClickUp

Всеки инструмент за внедряване на софтуер в този списък се занимава с критичен аспект от процеса.

Но внедряването на софтуер е само една фаза. С ClickUp можете да управлявате всичко около това в гъвкава платформа, която се адаптира към нуждите и процесите на вашия екип.

Разделете сложните изисквания на задачи и подзадачи, проследявайте напредъка с персонализирани изгледи и управлявайте спринтовете с ClickUp Sprints. Автоматизацията намалява скучната, но необходима работа, а ClickUp Brain незабавно показва отговори от цялото ви работно пространство.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅