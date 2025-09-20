10-те най-добри алтернативи на Speechmatics за точно преобразуване на реч в текст през 2025 г.

Технологията за преобразуване на реч в текст е преминала дълъг път. Това, което преди отнемаше часове, сега отнема минути, с по-точни резултати от всякога.

Speechmatics е едно от най-известните имена в тази област. То е точно, бързо и поддържа широк спектър от езици. Но не е универсално решение.

Може да се нуждаете от транскрипция в реално време, етикети за говорители или по-добри интеграции, които съответстват на вашия работен процес и бюджет. Независимо дали сте разработчик, подкастер, журналист или професионалист в областта на съдържанието, има инструмент, който отговаря на вашите нужди.

В този наръчник ще намерите най-добрите алтернативи на Speechmatics. Всеки конкурент предлага нещо различно – функции, цени или производителност. Като бонус ще ви запознаем с революционната функция Talk to Text на ClickUp, която не само транскрибира речта ви, но и върши работата ви!

Най-добрите алтернативи на Speechmatics на един поглед

Разгледайте този кратък обзор на най-добрите алтернативи на Speechmatics, за да подобрите работния си процес за преобразуване на реч в текст!

Какво да търсите в алтернативите на Speechmatics?

Подходящият инструмент за преобразуване на реч в текст зависи от начина, по който работите, от функциите, от които се нуждаете, и от сумата, която сте готови да похарчите. Ето основните неща, на които да обърнете внимание, когато сравнявате алтернативите:

Висока точност на транскрипцията : Дайте предимство на : Дайте предимство на инструменти за транскрипция , които осигуряват последователни и надеждни резултати, дори при наличие на акценти, фонов шум или нишова лексика.

Обработка в реално време и на партиди : Изберете инструмент, който ви позволява да транскрибирате аудио на живо или да качвате файлове на партиди, в зависимост от вашия работен процес.

Персонализиран речник : Добавете свои термини или специфичен за бранша език, за да подобрите разпознаването и да намалите ръчните редакции.

Опции за интеграция : Свържете инструмента с вашите съществуващи платформи, като софтуер за редактиране, : Свържете инструмента с вашите съществуващи платформи, като софтуер за редактиране, софтуер за обучителни видеоклипове , облачно съхранение или CMS, за да оптимизирате процеса си.

Мащабируеми цени : Изберете план, който отговаря на вашите нужди, независимо дали транскрибирате няколко минути или управлявате часове аудио записи седмично.

Многоезична поддръжка : Уверете се, че инструментът поддържа езиците и диалектите, с които работите, особено за глобално съдържание.

Идентификация на говорещия : Възможност за ясно обозначаване на говорещите, за да се улесни проследяването и редактирането на транскрипциите.

Формати за експортиране : Запазете транскриптите във файловите типове, от които се нуждаете – TXT, SRT или JSON за постпродукция или разработка.

API, удобни за разработчиците: Използвайте стабилни, добре документирани API, ако имате нужда да вградите транскрипция в своите приложения или системи.

Най-добрите алтернативи на Speechmatics

Сега, когато вече знаете какво да търсите в алтернативата на Speechmatics, нека разгледаме най-добрите инструменти за разпознаване на реч, които си заслужава да опитате.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на задачи и транскрипция в една платформа)

Опитайте ClickUp Talk to Text Записвайте идеи или бележки, докато сте в движение, с ClickUp Talk To Text.

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство. Това означава, че то не само записва вашите срещи, но и ви помага да превърнете всеки разговор в действие и резултати! Това е привлекателен избор за потребителите на Speechmatics, особено за тези, които търсят платформа за преобразуване на реч в текст, която разполага с пълен контекст на вашата работа и може да изпълнява задачи за вас.

С ClickUp не е нужно да преминавате от един инструмент към друг. Той съчетава усъвършенствани функции за преобразуване на реч в текст с управление на задачи и проекти, базирано на изкуствен интелект. Готови ли сте да се сбогувате с разпръснатостта в работата?

ClickUp Talk to Text

Talk to Text на ClickUp е мощен инструмент за диктовка, задвижван от изкуствен интелект, предназначен да оптимизира работния ви процес, като преобразува речта в изчистен, приложим текст.

Превърнете идеите си в текстове, които можете да използвате, с функцията Talk to Text.

Ето какво предлага:

AI автоматично редактиране: За разлика от стандартното разпознаване на реч, Talk to Text на ClickUp не само транскрибира, но и интелигентно редактира речта ви в реално време. Можете да изберете нивото на полиране, от минимални корекции до професионално усъвършенстване.

Споменавания и връзки, съобразени с контекста: Изкуственият интелект разпознава кога споменавате колеги, задачи или документи и автоматично вмъква подходящите връзки или споменавания, като поддържа бележките ви практични и свързани в екосистемата на ClickUp.

Личен речник: Инструментът запомня вашите уникални термини, жаргон от бранша и прякори, като гарантира точни и персонализирани транскрипции.

Многоезична поддръжка: Диктувайте на родния си език, защото ClickUp поддържа над 50 езика за глобални екипи.

Унифицирано търсене и интеграция: Диктувайте навсякъде в ClickUp, взаимодействайте с усъвършенствани AI модели и търсете във всички свързани приложения, без да сменяте инструментите.

Функцията Talk to Text е вградена в ClickUp Brain MAX, настолния AI спътник на ClickUp. Ето кратко ръководство за това как да използвате тази AI Super App:

ClickUp Brain

След като транскрипцията е готова, ClickUp Brain поема нещата. Това е вграден AI асистент, който сканира цялата разговор, извлича ключовите моменти и обобщава казаното. След това прави нещо много мощно – превръща тези прозрения в задачи – реални, проследими действия.

Обобщете разговорите си с ClickUp Brain

Всяка задача в ClickUp, създадена от Brain, се съхранява в таблото на вашия проект. Можете да добавяте крайни срокове, да определяте отговорници и да ги разделяте на подзадачи, като поддържате всичко организирано и свързано.

ClickUp AI Notetaker

Следващата е ClickUp AI Notetaker. Вие насрочвате разговор и тя тихо се присъединява към вашата среща в Zoom, Google Meet или Teams. Няма нужда да натискате бутона за запис. Тя слуша, транскрибира и запазва разговора в реално време, директно във вашето работно пространство.

Записвайте точни транскрипции с етикети на говорителите, резюмета, записи и действия, подредени в един документ, с помощта на ClickUp AI Notetaker.

Вашите транскрипти, видео файлове и резюмета се запазват директно в частни ClickUp Docs за сигурно съхранение и лесно справяне. Освен това, всички ваши транскрипти от срещи са напълно достъпни за търсене, което позволява на потребителите бързо да намерят кой какво е казал, дори ако са пропуснали срещата или се нуждаят от кратко резюме.

ClickUp Clips

Искате да добавите повече контекст към задача? Използвайте ClickUp Clips. Запишете екрана си, обяснете следващата стъпка или насочете екипа си към вземане на решение. Клипът се запазва в задачата. Сега екипът ви не се налага да пита два пъти – те имат вашия глас и екрана ви на едно място.

Комуникирайте асинхронно с екипа си, използвайки ClickUp Clips.

Ако се нуждаете от контекстни отговори за всякаква работа, документ или разговор в ClickUp, просто попитайте Brain. Той ще ви предостави нужната информация за секунди.

Чрез автоматизиране на обобщенията и споделянето на знания екипите могат да намалят времето, прекарано в търсене на информация и ненужни срещи, и да се съсредоточат върху задачите с висок приоритет.

ClickUp поддържа и интеграция с инструменти за срещи и услуги за транскрипция на трети страни. Например, ако използвате Tactiq за транскрипции, можете да задействате автоматизация, за да създадете съответната задача в ClickUp, като по този начин се гарантира, че никога няма да пропуснете последващи действия, независимо от платформата. Екипите могат също да използват API или платформи за интеграция, за да синхронизират данни между ClickUp и други инструменти за срещи или анализи, като по този начин допълнително оптимизират работните процеси.

С ClickUp всяка функция захранва следващата. Срещата се превръща в стенограма. Стенограмата се превръща в задача. Задачата се превръща в проект. И проектът се изпълнява – всичко на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Първоначалната настройка може да отнеме време, за да се персонализира според вашия работен процес.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 казва:

ClickUp Brain наистина спестява време. Вградената изкуствена интелигентност вече може да обобщава дълги низове, да изготвя чернови на документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти. Новите подобрения в календара и Gantt правят планирането по-лесно.

ClickUp Brain наистина спестява време. Вградената изкуствена интелигентност вече може да обобщава дълги низове, да изготвя чернови на документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти. Новите подобрения в календара и Gantt правят планирането по-лесно.

2. Deepgram (Най-доброто решение за преобразуване на реч в текст в реално време, подходящо за разработчици)

чрез Deepgram

API-то за преобразуване на реч в текст на Deepgram е предназначено за разработчици, които се нуждаят от бърза и точна транскрипция в реално време.

Моделът Nova-3 се справя с трудни аудиозаписи – фонов шум, прехвърляне на звук и множество говорители. Независимо дали транскрибирате разговори, интервюта или предавания на живо, Deepgram предоставя чист резултат с ниска латентност.

Той също така защитава чувствителните данни. С вградената функция за редактиране и интелигентно форматиране можете да създавате четливи и сигурни транскрипции без допълнително редактиране. Ако разработвате гласови функции в приложение или услуга, Deepgram ви предоставя инструментите, необходими за това – бързо и в голям мащаб.

Най-добрите функции на Deepgram

Транскрибирайте ясно с модела Nova-3 – дори в шумна среда или при много говорители.

Стриймвайте аудио в реално време с API с ниска латентност, създаден за използване на живо.

Идентифицирайте автоматично говорещите, за да разделите гласовете и да маркирате разговорите.

Форматирайте транскрипции незабавно с вградена пунктуация и чиста структура.

Защитете чувствителната информация с помощта на автоматично редактиране на лична информация по време на транскрипцията.

Работете на над 30 езика с вградена поддръжка за глобални екипи и съдържание.

Ограничения на Deepgram

Без вграден редактор на транскрипции или потребителски интерфейс – само API

Цени на Deepgram

Плащане по изразходване : Безплатен кредит от 200 долара

Растеж : 4000+ долара на година

Enterprise: 15 000+ долара на година

Оценки и рецензии за Deepgram

G2 : 4,6/5 (над 270 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Deepgram?

В едно ревю в G2 се чете:

Функцията, която ни впечатлява най-много, е способността на Deepgram да транскрибира с висока точност. Ние сме интегрирали API-тата на Deepgram в съществуващия ни работен процес с нашата технология за генериране на транскрипции на записи от срещи за нашия качествен случай на употреба, където тя генерира надеждни резултати с висока точност.

Функцията, която ни прави впечатление, е способността на Deepgram да транскрибира с висока точност. Ние сме интегрирали API-та на Deepgram в съществуващия ни работен процес с нашата технология за генериране на транскрипции на записи от срещи за нашия качествен случай на употреба, където генерира надеждни резултати с висока точност.

3. Google Speech-to-Text (най-доброто решение за многоезична транскрипция на корпоративно ниво)

Работите с аудио файлове на различни езици и в различни часови зони? Google Cloud Speech-to-Text транскрибира големи обеми съдържание в реално време.

API поддържа над 125 езика и може да добавя препинателни знаци, да филтрира нецензурни думи и да разделя текста на чисти, четливи части.

Искате да знаете кой какво е казал? Диаризацията на говорещите и времевите отметки на ниво дума се грижат за това. Можете също да прецизирате резултатите с персонализирани речници и адаптиране на модели.

Ако вашият случай на употреба е глобален, бърз и сложен, транскрипционният двигател на Google може да ви помогне.

Най-добрите функции на Google Speech-to-Text

Транскрибирайте по свой начин с режими за стрийминг, пакетно или асинхронно преобразуване.

Добавете свои собствени термини, използвайки персонализиран речник за по-голяма точност.

Проследявайте аудиофайловете с точност до ниво дума с помощта на времеви отметки за лесно преглеждане.

Усъвършенствайте резултатите, като адаптирате моделите към вашия случай на употреба.

Разделяйте автоматично говорителите с вградена диаризация

Ограничения на Google Speech-to-Text

Проблеми с силни акценти и диалекти

По-ниска точност в шумни среди

Цени на Google Speech-to-Text

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Speech-to-Text?

Едно ревю в G2 казва:

Харесвам точността на транскрибираното съдържание в сравнение с други софтуери. С отличното си AI и машинно обучение, той идентифицира грешно изписани/объркани думи и ги коригира.

Харесвам точността на транскрибираното съдържание в сравнение с други софтуери. С отличното си AI и машинно обучение, той идентифицира грешно изписани/объркани думи и ги коригира.

4. Otter. ai (Най-доброто решение за автоматизирани бележки и резюмета от срещи)

Ако прекарвате по-голямата част от деня си в срещи, Otter. ai е за вас. То слуша, записва и организира вашите разговори, за да не се налага вие да го правите.

Той се присъединява към вашите разговори в Zoom, Microsoft Teams или Google Meet. Докато говорите, той транскрибира в реално време. След срещата генерира AI обобщение и извлича действия за изпълнение.

С Otter Chat можете да задавате въпроси за миналите си срещи и да получавате незабавни отговори. Трябва да намерите какво е казал някой миналата седмица? Просто попитайте. Ако вашият екип иска чисти, търсени бележки от срещи, без да си мръдне пръста, Otter. ai е отличен избор.

Най-добрите функции на Otter. ai

Транскрибирайте срещи на живо с улавяне в реално време, докато те се случват.

Обобщавайте автоматично ключовите моменти след всеки разговор

Подчертайте следващите стъпки с вградена функция за откриване на действия

Присъединете се безпроблемно с интеграции за Zoom, Teams и Google Meet.

Търсете бързо минали срещи с Otter Chat като умен асистент

Работете навсякъде с мобилни и настолни приложения за iOS, Android и уеб.

Ограничения на Otter. ai

Експортирането на транскрипции може да има проблеми с форматирането.

Цени на Otter. ai

Basic : Безплатно

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2 : 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

В едно ревю в G2 се чете:

Otter. ai е чудесен AI инструмент за транскрибиране на аудио и видео файлове. Премиум версията е страхотна, тъй като ви позволява да качвате повече аудио файлове. Най-доброто в нея е времевото маркиране и точността. Използвам премиум версията от дълго време и последното ѝ обновяване, в което AI ви помага да извличате необходимата информация от разговора, е изключително полезно.

Otter. ai е чудесен AI инструмент за транскрибиране на аудио и видео файлове. Премиум версията е страхотна, тъй като ви позволява да качвате повече аудио файлове. Най-доброто в нея е времевото маркиране и точността. Използвам премиум версията от дълго време и последното ѝ обновяване, в което AI ви помага да извличате необходимата информация от разговора, е изключително полезно.

5. AssemblyAI (Най-подходящо за разработчици, които създават приложения, задвижвани от реч, в голям мащаб)

чрез AssemblyAI

AssemblyAI разполага с мощен API, който преобразува аудио в текст и предлага много други възможности за разработчиците.

Получавате транскрипция в реално време и асинхронна транскрипция. Универсалният модел е с висока точност, дори при шумно аудио. Той поддържа над 99 езика и може да разпознава езика автоматично.

Искате нещо повече от думи? AssemblyAI добавя интелигентни функции като анализ на настроенията, откриване на теми и модерация на съдържанието. То дори автоматично премахва чувствителна информация.

Ако вграждате гласови функции в приложението си, този инструмент ви дава гъвкавост за мащабиране и интелигентност за растеж.

Най-добрите функции на AssemblyAI

Транскрибирайте на живо или по-късно с обработка в реално време и пакетна обработка.

Анализирайте разговорите с помощта на емоционален анализ, маркиране на теми и модерация на съдържанието.

Скрийте автоматично чувствителната информация с редактиране на PII

Разпознавайте езици незабавно с поддръжка на над 99 езика и диалекта.

Маркирайте ясно говорителите с вградена диаризация за аудио с няколко души.

Ограничения на AssemblyAI

Достъпът за стрийминг е наличен само при платени планове.

Само в облака, без локално внедряване

Цени на AssemblyAI

Безплатно : 50 $ безплатен кредит

Плащане по изразходване : Започва от 0,15 долара на час.

Персонализирано: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AssemblyAI

G2 : Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

6. Rev. ai (Най-доброто решение за бързо преобразуване на реч в текст с точност на човешко ниво)

Rev. ai е друг инструмент за разработчици, които се нуждаят от точно разпознаване на реч. Той предлага както транскрипция в реално време, така и асинхронна транскрипция чрез прост API.

Платформата поддържа над 30 езика и включва функции като диаризация на говорещия, персонализирани речници и анализ на настроенията. Тя е проектирана да обработва разнообразни аудио входове с висока точност. Rev. ai също така предоставя услуги за транскрипция от хора за сценарии, в които е необходима максимална точност.

Най-добрите функции на Rev. ai

Транскрибирайте аудио на живо или записано с асинхронна поддръжка и стрийминг.

Обучете инструмента с персонализиран речник за термини, специфични за вашата индустрия.

Открийте бързо полезна информация с анализ на настроенията и темите

Автоматично разпознаване на езици за оптимизиране на многоезичната транскрипция

Изберете точност на човешко ниво с 99% точни ръчни транскрипции.

Ограничения на Rev. ai

Всяка сесия за стрийминг е ограничена до 3 часа.

В момента не са налични опции за локално внедряване.

Цени на Rev. ai

Reverb Transcription: 0,20 $/час

Enterprise: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Rev. ai

G2 : Няма налични отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Whisper (Най-доброто решение за отворена, многоезична транскрипция с гъвкаво внедряване)

чрез OpenAI Whisper

Whisper е моделът за преобразуване на реч в текст с отворен код на OpenAI. Той е обучен на базата на стотици хиляди часове аудио записи на много езици. Това му дава предимство при обработката на акценти, фонови шумове или неформална реч.

Той може да транскрибира на над 99 езика и да ги превежда на английски. Можете да използвате Whisper локално за пълен контрол или да използвате API на OpenAI, ако предпочитате хостинг решение.

Той е създаден за разработчици, които искат мощност, точност и гъвкавост – и всичко това без да плащат лицензионни такси.

Най-добрите функции на Whisper

Превеждайте речта на английски език от различни езици незабавно

Адаптирайте и внедрете с отворен код

Използвайте го офлайн за пълен контрол и поверителност на локалните устройства.

Интегрирайте лесно чрез API или във вашите собствени приложения.

Работете с трудни аудио файлове с модел, създаден за акценти и фонов шум.

Ограничения на Whisper

API понастоящем поддържа файлове с размер до 25 MB.

Може да вмъкне текст, който всъщност не е бил изречен

Цени на Whisper

Плащане по изразходване : 0,006 долара на минута чрез OpenAI API

Самостоятелно хостинг: Безплатно (отворен код)

Оценки и рецензии за Whisper

G2 : Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

8. DeepSpeech (Най-доброто решение за офлайн транскрипция в реално време на локални устройства)

чрез DeepSpeech

DeepSpeech е отворен код за преобразуване на реч в текст, създаден от Mozilla. Работи офлайн, което ви дава пълен контрол над вашите данни.

Моделът се базира на дълбоко обучение и работи на устройства, толкова малки като Raspberry Pi. Може да се използва на Windows, Mac или Linux без достъп до интернет.

Той се предлага с предварително обучени модели за английски език, но при необходимост можете да го настроите за други езици. Въпреки че Mozilla вече не го поддържа активно, общността за отворен код продължава да го подкрепя.

Ако се нуждаете от частна офлайн транскрипция в реално време, DeepSpeech е солидна отправна точка.

Най-добрите функции на DeepSpeech

Транскрибирайте офлайн, без да се нуждаете от интернет връзка

Работете навсякъде на Windows, Mac, Linux или Raspberry Pi

Започнете бързо с предварително обучени модели на английски език, готови за употреба.

Обработвайте аудио на живо с транскрипция в реално време

Създайте своя собствен начин с помощта на Python, C++, JavaScript или .NET поддръжка.

Ограничения на DeepSpeech

Ограничено до английски език, освен ако не е специално обучено

Точността може да спадне при акценти или шумно аудио

Цени на DeepSpeech

Безплатен и с отворен код под Mozilla Public License

Оценки и рецензии за DeepSpeech

G2 : Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

9. Gladia (Най-доброто решение за многоезична транскрипция в реално време с аудио интелигентност)

чрез Gladia

Gladia преобразува речта в текст, но не спира дотук. Тя разбира емоциите, разпознава говорещите и обобщава казаното, и всичко това с едно обаждане към API.

Работи на над 100 езика и се справя с превключването на кода в средата на изречението. Това означава, че няма да се обърка, когато говорителите превключват между английски, френски или испански в същия разговор.

Ако разработвате гласови функции за глобална аудитория и се нуждаете от нещо повече от обикновен текст, Gladia ще добави сериозна интелигентност към вашите транскрипции.

Най-добрите функции на Gladia

Разделяйте ясно говорителите с автоматична диаризация

Добавете бързо контекст, използвайки аудио интелигентност, като резюмета и настроения.

Обучете инструмента с персонализиран речник за термини, специфични за вашата индустрия.

Проследявайте всяка дума с подробни времеви отметки на ниво дума.

Транскрибирайте смесени езици с поддръжка на превключване на кода за акценти и диалекти.

Ограничения на Gladia

Изисква интеграция в съществуващи приложения

В момента не са налични опции за локално внедряване.

Цени на Gladia

Безплатно : 0 $/месец (включени 10 часа/месец)

Pro и Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gladia

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Braina (Най-доброто решение за офлайн диктовка с AI асистентски функции)

чрез Braina

Braina е инструмент за преобразуване на реч в текст, който служи и като личен асистент. Той ви позволява да диктувате в която и да е приложение – Word, Gmail или браузър – и поддържа над 100 езика.

Работи офлайн, не се нуждае от гласово обучение и обработва технически термини като медицински или юридически жаргон. Можете също да го научите на персонализирани думи и фрази. Освен диктовка, Braina може да отваря файлове, да възпроизвежда музика, да търси в интернет и дори да автоматизира задачи – всичко това с глас.

Най-добрите функции на Braina

Диктувайте отвсякъде с глас – в Word, браузъри или всякакви приложения.

Добавете свои термини с персонализиран речник за имена или нишови термини.

Работете офлайн, без да се нуждаете от интернет връзка

Управлявайте компютъра си без ръце с гласови команди

Използвайте телефона си като безжичен микрофон с мобилна интеграция

Ограничения на Braina

Не е налично за macOS или Linux

В сравнение с модерните приложения може да ви се стори остаряло.

Цени на Braina

Braina Lite : Безплатно

Braina Pro : 99 $/година

Braina Pro Plus : 199 $ за 2 години

Braina Pro Ultra: 299 долара за 3 години

Оценки и рецензии за Braina

G2 : Няма налични отзиви

Capterra: 3,8/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Braina?

В рецензия на Capterra се чете:

За мен беше трудно да се науча да го използвам и въпреки че Braina имаше всички функции, от които се нуждаех, и всички работеха доста добре, за мен беше твърде скъп. Като цяло обаче, от мен получава оценка А+.

За мен беше трудно да се науча да го използвам и въпреки че Braina имаше всички функции, от които се нуждаех, и всички работеха доста добре, за мен беше твърде скъп. Като цяло обаче, от мен получава оценка А+.

