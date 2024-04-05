Как да използвате различни стилове на комуникация в лидерството

„Комуникацията е единствената задача, която не можете да делегирате“, каза бившият главен изпълнителен директор на Coca-Cola, Роберто Гойзуета. Ето защо стилът на комуникация на лидера е от основно значение за неговия успех.

Независимо дали става дума за изказване пред общинския съвет, наставничество на младши колега или уволнение на член на екипа, добрата комуникация е суперсила. В тази публикация в блога ще видим как можете да формирате и използвате суперсилата си в своя полза.

Разбиране на комуникацията в лидерството

Какво прави един главен изпълнителен директор? Работата на един добър главен изпълнителен директор е да ръководи – да взима решения, да направлява членовете на екипа, да изгражда взаимоотношения и да убеждава заинтересованите страни, било то клиенти, партньори или служители.

В основата на това е лидерската комуникация, която предава целта, улеснява разбирането и вдъхновява действие сред последователите.

Какво е лидерска комуникация?

Лидерската комуникация се отнася до всяка информация/инструкция, дадена от някой в позиция на власт на негов подчинен/подчинен. В допълнение към съобщението, тя обхваща и начина на предаване, невербалните сигнали, тона на гласа и много други.

Защо комуникацията в лидерството е важна сега?

Характерът на работата се променя драстично в отговор на пандемията, предпочитанията на поколението Z, динамиката на глобалния пазар и бързите иновации, предизвикани от стартиращите компании.

Днес стиловете на работа са по-демократични, с плоски организационни структури, за разлика от автократичния характер на традиционното лидерство. Практики като служебно лидерство и автентично лидерство набират популярност, променяйки начина, по който лидерите комуникират и си сътрудничат с екипите си.

Освен това, различните ситуации изискват различен стил на комуникация, в зависимост от предизвикателството, динамиката на екипа и очакваните резултати. Например, изпълнителният директор на стартираща компания трябва да използва напълно различен подход при обявяването на нов кръг на финансиране, отколкото при обявяването на съкращения.

За да бъдете ефективен лидер, трябва да разберете различните стилове на комуникация в лидерството и как можете да ги използвате.

Видове стилове на комуникация в лидерството

Всеки лидер има различни стилове на комуникация. Ще говорите по различен начин, когато искате да мотивирате екипа си, в сравнение с изпращането на обикновено съобщение за промяната на кафе машината в кафенето.

Нека разгледаме различните стилове на комуникация и как можете да ги използвате в работата си.

Слушане

Стив Джобс е известен с изказването си: „Наемаме умни хора, за да ни казват какво да правим“, което е урок по стила на слушане в лидерската комуникация.

Стилът на комуникация „слушане” се отнася до активно участие и искрено желание да се разбере посланието, емоциите и скритите намерения на говорещия. Стилът на комуникация „слушане” в лидерството е:

Активен : Фокусирайте се върху вербалните и невербалните сигнали на говорещия, задавайте въпроси и проучете идеята по-подробно.

Рефлективен : Парафразиране или обобщаване на съобщението на говорителя, за да се потвърди точното разбиране.

Емпатичен: Признаване на чувствата и гледните точки на събеседника

Защо слушането е добър стил на комуникация?

Слушането изгражда връзки и доверие с екипа. То прави екипа по-сътруднически, обединявайки идеите на всички. Разнообразието процъфтява, когато лидерът слуша.

Това помага да се запази спокойствие в емоционално напрегнати или напрегнати ситуации. Лидерите могат да гасят големи пожари, като слушат внимателно и потвърждават: „Нормално е да се тревожиш. Разбирам чувствата ти.“

Кога слушането е подходящият стил на комуникация?

Слушането е чудесен стил на комуникация в следните ситуации.

Брейнсторминг за решаване на сложни проблеми

Справяне с трудни ситуации, като например оплаквания от клиенти или напускане на служител

Когато лидерът е нов в екипа и връзките все още не са силни

Когато има недоверие между членовете на екипа

Съветване

Служителите се обръщат към бизнес лидерите за насоки. Макар че лидерът не може да има всички отговори, от него се очаква да води екипа си по правилния път. Най-подходящият стил на комуникация в този случай е съветването.

Този стил на комуникация се характеризира с:

Предоставяне на контекст : Предлагане на перспектива, базирана на опит или видимост, която екипите може да не притежават.

Споделяне на опит : Припомняне на подходи от миналото, за да се препоръчат отговори на настоящия проблем.

Предлагане на препоръки : Предлагане на няколко варианта, от които екипът може да избере въз основа на своите наблюдения.

Предоставяне на обратна връзка: Идентифициране на пропуски в текущото представяне и предлагане на начини за подобряване

Защо съветването е добър стил на комуникация?

Това е директен начин за решаване на проблеми, изграждане на чувство за надеждност, ускоряване на вземането на решения и използване на експертния опит и знанията на лидера в полза на целия екип.

Кога съветването е подходящият стил на комуникация?

Никой не харесва непоискани съвети. Затова стилът на комуникация, основан на съвети, трябва да се използва внимателно. Най-подходящ е в следните ситуации.

Когато екипът се сблъска с проблем, който не е успял да реши, след като е опитал всичко възможно

Когато провеждате прегледи/ретроспективи, когато се очакват съвети

По време на менторски/коучинг сесии

Ръководство

Ръководството се отнася до даването на ясни, кратки и авторитетни инструкции или команди, които насочват членовете на екипа, често по пряк и недвусмислен начин, към това, което трябва да направят.

Директивният стил на комуникация в управлението на екип се характеризира със следното:

Яснота : Конкретни, недвусмислени указания, които очертават какво да се направи, как да се направи и кога.

Незабавна обратна връзка: Директна обратна връзка, която се предоставя незабавно, ако представянето е под средното ниво.

Решителност: Твърдите решения се съобщават ясно на екипа.

Защо директният стил на комуникация е добър?

Ръководството е пряко и недвусмислено. То не оставя комуникацията отворена за (погрешно) тълкуване, създавайки последователност и познат контекст сред членовете на екипа.

Въпреки че е авторитетен, този стил на комуникация не трябва да се бърка с авторитарен подход. Бизнесите, които следват този стил на комуникация, често имат достатъчно механизми за контрол и баланс, за да поддържат демократичния процес.

Кога директивният стил на комуникация е подходящ?

Директивният стил е подходящ, дори необходим, в ситуации с голямо напрежение, спешни случаи и кратки срокове. В бизнеса този стил на комуникация често се използва в кризисни ситуации. Например, ако в дадена фабрика възникне инцидент, ръководителите ще разпоредят на своите екипи да се приберат веднага вкъщи, да се прегледат от лекар, да не говорят с медиите и т.н.

Делегиране

Делегиращият стил на комуникация се отнася до способността на лидера да се справя с работата и да постига резултати ефективно. Ефективното делегиране изисква да определите следното.

Задача : Какво трябва да се направи

Метод (ако е приложимо): Как трябва да се направи това?

Стандарти : Какви са критериите за приемане на задачата?

Краен срок : Кога трябва да бъде завършена работата?

Контекст: Всякаква допълнителна информация, която може да бъде полезна

Защо делегирането е добър стил на комуникация?

Всеки лидер трябва да делегира, без което не би могъл да изпълни никаква работа. Освен това този подход осигурява яснота и автономност на членовете на екипа, които могат да поемат отговорност за своите резултати.

Кога делегирането е добър стил на комуникация?

Делегирането винаги е добра практика, особено когато лидерът се нуждае от подкрепа за изпълнението на работата.

Мотивиране

Мотивиращият стил на комуникация се фокусира върху вдъхновяването и насърчаването на членовете на екипа да дадат най-доброто от себе си и да постигнат личните си и организационните цели.

Мотивирането се характеризира с:

Изразяване на вяра : Използвайте думи, които утвърждават членовете на екипа и вдъхват увереност в тях.

Предоставяне на предизвикателства : Поставяне на ясни и постижими цели, които предизвикват членовете на екипа да се стремят към повече

Насърчаване на саморазвитието: Препоръчване на начини и средства за личностно развитие; предлагане на членовете на екипа да посещават семинари/обучения и др.

Защо мотивирането е добър стил на комуникация?

Всеки се нуждае от поддръжник на своя страна. Мотивиращият стил на комуникация в лидерството изгражда чувство на доверие, признание, приемане и насърчение сред членовете на екипа. Помага на хората да се чувстват забелязани.

Защо мотивирането е подходящият стил на комуникация?

Макар че винаги е добре да се кажат няколко мотивиращи думи, това е полезно в ситуации, в които:

Моралът на екипа е малко нисък.

Предизвикателството, пред което сте изправени, изглежда непреодолимо.

Опитвате нещо ново и се притеснявате за резултата

Преподаване

Преподаването на стил на комуникация се отнася до прехвърлянето на знанията, уменията и прозренията на лидерите към членовете на техния екип. Ефективното преподаване включва комбинация от ясни инструкции, насърчаване на любознателността и създаване на среда, в която се цени ученето.

Стилът на комуникация, свързан с преподаването, се характеризира със следното:

Обяснения : Разделяне на сложни идеи на разбираеми части

Насърчаващи въпроси : Създаване на атмосфера, в която членовете на екипа се чувстват комфортно да задават въпроси

Експериментиране : Работете заедно за решаване на проблеми, обсъждайте идеи, тествайте ги в контролирана среда и т.н.

Външна помощ: Организиране на семинари и симулации с експерти извън организацията.

Защо преподаването е добър стил на комуникация?

В един свят, в който много ръчен труд се автоматизира, знанието е това, което ще остане. За да бъдат служителите добре осведомени, понякога е необходимо да им се преподава това, което не знаят. В такива случаи преподаването е чудесен начин.

Кога е подходящо да се преподава правилният стил на комуникация?

Преподаването е особено ефективно, когато преносът на знания е от решаващо значение, като например в изследователските лаборатории. То е чудесно и за споделяне на знания между отделите, където ръководителят на продажбите обучава продуктовите екипи за нуждите/изискванията на клиентите.

Коучинг

Коучингът е интерпретация на стила на преподаване на лидерската комуникация. Той се фокусира върху насочването на членовете на екипа към откриването на решения и реализирането на потенциала им чрез саморефлексия, поставяне на цели и планиране на действия.

Коучинг стилът на лидерска комуникация се характеризира със следното:

Споделяне на лични преживявания : Обогатяване на преподаването чрез споделяне на преживявания и извлечени поуки

Насърчаване на отговорността : Дръжте членовете на екипа отговорни за напредъка им към целите и правете това с чувство за отговорност.

Самооценка : Предлагане на рамки и модели за оценка на собственото представяне

Размисъл: Както за служителя, така и за лидера, да се даде възможност за взаимно развитие.

Защо коучингът е добър стил на комуникация?

Коучингът се фокусира върху предоставянето на инструменти, техники и насърчение, от които хората се нуждаят, за да се развиват. Използвайки този стил на комуникация, лидерите могат да извлекат най-доброто от членовете на своя екип.

Кога коучингът е подходящият стил на комуникация?

Коучингът е най-ефективен, когато:

Има време да решите проблема или да постигнете напредък.

Необходимите промени са лични или поведенчески, като например развиване на нагласа за растеж или работа върху презентационните умения.

Служителят е мотивиран да постигне напредък, но не знае как

Сега, след като научихме за различните стилове на комуникация, нека видим как те влияят върху динамиката на екипа.

Ролята на лидерската комуникация в динамиката на екипа

Служителите в различните организации вземат решения въз основа на това, как се чувстват. Ако обратната връзка ги кара да се чувстват атакувани, те могат да заемат отбранителна позиция. Ако промяна в политиката им се струва ограничаваща, те могат да протестират.

Фундаментална част от това как се чувстват служителите на работното място се определя от комуникацията на лидерството. Това може да повлияе на различни организационни фактори. Ето няколко от тях.

Изграждане на екип

Лидерът – мениджър или супервайзор – е опората на всеки екип. Неговата комуникационна стратегия държи екипа заедно. Тя:

Създава единство и цел

Изгражда съгласуваност по отношение на общите цели въз основа на ясна визия

Позволява изграждането на доверителни и значими взаимоотношения с лидера и между членовете на екипа.

Насърчава творчеството, сътрудничеството и иновациите

Улеснява разрешаването на конфликти

Накратко, лидерската комуникация изгражда продуктивни, ефективни и устойчиви екипи.

Набиране на персонал

Проучванията показват, че за служителите от поколението Z мисията на организацията е толкова важна, колкото и самата работа. Лидерската комуникация играе решаваща роля в начина, по който организацията се възприема от:

Комуникиране на мисията, визията и ценностите, за да ангажирате онези, които са съгласни с тях

Представяне на корпоративната култура по убедителен начин

Ангажиращ диалог по време на процеса на набиране на персонал, изграждане на положителни взаимоотношения с кандидатите

Ясно формулиране на целите и очакванията от кандидата

Задържане на служителите

Ефективната комуникация в екипа създава прозрачна, приобщаваща и подкрепяща култура, в която служителите се чувстват ценени, разбрани и свързани.

За да постигнете това, комуникацията в лидерството трябва да включва:

Признание за усилията и постиженията на служителите

Комуникация относно възможностите за кариерно развитие

Дискусии за професионалното развитие

Разговори извън работното място за това, което вдъхновява/мотивира даден индивид

По-добри резултати на екипа

Добрата комуникация в лидерството е чудесна отправна точка. Лидерите отговарят по същия начин, когато говорят с екипите си открито и прозрачно.

Способността да обсъждате, да дебатирате и да не сте съгласни създава чувство за общност и принадлежност. Тази емоционална инвестиция значително повишава морала, увеличава ангажираността и мотивира хората да дават най-доброто от себе си.

Прилагане на стилове на лидерство за ефективна комуникация в лидерството

Стилът на лидерство и стилът на комуникация вървят ръка за ръка. Подобно на стиловете на лидерство, които често се адаптират и развиват според изискванията на ситуацията, същото важи и за комуникацията.

Например, лидер, чийто предпочитан стил на комуникация е слушане или наставничество, може да се наложи да премине към директно ръководство в кризисни ситуации.

Дори Уорън Бъфет, известен с либералния си стил на управление, може да се обърне към съветване или преподаване, ако нещата се объркат.

Някои чудесни примери за добра комуникация в лидерството са посочени по-долу.

Брайън Чески обявява съкращения в началото на пандемията

Airbnb претърпя голям удар, когато туристическият сектор напълно затвори в началото на 2020 г. Компанията трябваше да съкрати 25% от персонала си, за да оцелее. Брайън Чески, главен изпълнителен директор, написа трогателно и съпричастно писмо до екипа. Той обясни как и защо са взели това решение. И предложи всякаква помощ, от която съкратените служители биха могли да се нуждаят.

Имейл от главния изпълнителен директор на Airbnb до съкратените служители

Чрез Airbnb

За тези, които се интересуват от комуникацията в кризисни ситуации, това е чудесен пример.

Писмото на Анди Джаси до акционерите за 2022 г.

Изпълнителните директори и бизнес лидерите редовно пишат писма до акционерите. През 2022 г. Анди Джаси, изпълнителен директор на Amazon, написа за различните промени в компанията.

Дългото писмо на Анди разглежда предизвикателствата, оттеглянето на инвестиции, съкращенията и преоценката на приоритетите. Той обсъжда и обновената инвестиционна стратегия и надеждите за бъдещето.

Това писмо е чудесна отправна точка за тези, които се интересуват от лидерска комуникация, която преплита история от цифри.

Първото писмо на Сатя Надела като главен изпълнителен директор

Когато Сатя Надела пое поста на главен изпълнителен директор на Microsoft, той изпрати имейл до всички служители с въпроси (кой съм аз? защо съм тук? какво правим оттук нататък? и т.н.) и отговори.

Той използва личен мотивационен стил на комуникация, за да се представи и да зададе тон на мандата си като лидер.

Първото писмо на Сатя Надела като главен изпълнителен директор

чрез The Verge

Прочетете цялото писмо, за да видите как може да се създаде ентусиазъм около такава значителна организационна промяна.

Бонус: Ето как бившият главен изпълнителен директор на PepsiCo Индира Нуи написа благодарствено писмо до родителите на своите подчинени.

Техники за успешно прилагане на стиловете на комуникация в лидерството

Независимо от стила на комуникация в лидерството, който изберете, ето няколко техники, които можете да използвате, за да ги приложите в ежедневната си практика. Ако сте изцяло дистанционен екип, безплатен софтуер за управление на проекти като ClickUp би ви бил от голяма полза.

Провеждайте редовни проверки (стил на слушане)

Слушайте екипа си по формален и неформален начин. Като формална практика, планирайте индивидуални срещи, за да насърчите членовете на екипа си да споделят своите постижения, нужди и предизвикателства. Обсъждайте напредъка, разгледайте проблемите и предлагайте подкрепа по време на тези сесии.

Всеки ден следете разговорите на вашия екип. Чатът на ClickUp позволява сътрудничество в реално време между членовете на екипа, което можете да наблюдавате. Функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp ви показва кой е онлайн, така че можете да чатите с тях офлайн, когато са на разположение.

ClickUp чат изглед за слушане на лидерски стил на комуникация

Споделяйте знания (стил на преподаване)

За ситуации, в които трябва да преподавате, опитайте ClickUp Docs. Можете лесно да изградите своя база от знания, да напишете Wiki или да свържете идеи в работни процеси.

За да преподадете конкретни концепции, запишете подробно горните елементи – обяснения, контекст, обучителни материали и т.н. – и ги споделете с екипа. И още нещо? Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите и коригирате текста.

Изграждане на организационни знания в ClickUp Docs

Ако сте от типа, който делегира задачи, ClickUp tasks е чудесно място, където да съберете цялата информация, от която се нуждае вашият екип, като описание на задачата, метод, стандарти, срокове и контекст. Можете също да присвоявате коментари на членовете на екипа, да каните за отговори или да превръщате коментарите в задачи.

Делегирайте по-добре с задачите на ClickUp

Брейнсторминг (стил на преподаване и съветване)

Направете вашите съвети интерактивни с ClickUp Whiteboard. Обяснете визуално сложни концепции или предложете съвети в няколко стъпки, комбинирайки рисунки, лепящи се бележки, йерархични диаграми и др.

ClickUp Whiteboard за преподаване и консултиране на стилове на комуникация

Контролни списъци (ръководен стил)

Ако ръководите екип, чиято работа трябва да отговаря на определени стандарти, насочете ги да следват списък за проверка. Задачите в ClickUp ви позволяват да добавяте списъци за проверка индивидуално към всяка задача или да създавате шаблони и да ги прилагате към подобни задачи.

Поставяне на цели (стил на коучинг и мотивиране)

Водете екипа си към обща комуникационна цел, като я правите винаги видима. ClickUp Goals е създаден за лидери, които трябва да проследяват работата спрямо стратегията с измерими цели.

Измервайте успеха с ключови резултати

Подредете целите си в папки

Задайте количествени, парични, верни/неверни и задачни цели.

Автоматизирайте проследяването на напредъка

ClickUp Goals за мотивиращи стилове на комуникация

Ако сте нов лидер, опитайте някои от шаблоните за комуникационни планове на ClickUp, за да структурирате съобщенията си.

Комуникирайте по-добре с ClickUp

Макар че обсъдихме различни стилове на комуникация в лидерството и как да ги прилагаме, е важно да разберем, че те не се изключват взаимно.

Стилът на комуникация не е тип личност. Можете да използвате стила на комуникация, който е най-подходящ за дадена ситуация. Можете да използвате и комбинация от стилове.

Например, ако даден служител от дълго време е заседнал на едно място, директивният стил на комуникация може да се комбинира с методите на коучинг. Можете също да комбинирате мотивиращата комуникация с вашия стил на делегиране, за да гарантирате, че екипът се чувства ентусиазиран от работата си.

Ако, както казва Гойзуета, не можете да делегирате, създайте системите, от които се нуждаете, за да го овладеете. Работното пространство за управление на проекти и комуникация на ClickUp е проектирано точно за това.

Намалете комуникационната пропаст между вас и вашите екипи. Опитайте ClickUp безплатно още днес!

Често задавани въпроси за стиловете на комуникация в лидерството

1. Какъв е стилът на комуникация в лидерството?

Стилът на комуникация в лидерството се отнася до начина, по който лидерите предават съобщения, споделят информация и дават обратна връзка на членовете на екипа си. Той обхваща тона, езика, методите и честотата на комуникация, които лидерът използва, за да взаимодейства с другите в рамките на организацията.

2. Кои са четирите типа комуникационни стилове?

Четирите основни стила на общуване са пасивен, агресивен, пасивно-агресивен и асертивен.

Всеки стил отразява различен начин на изразяване и взаимодействие с другите, като влияе на междуличностната динамика и ефективността на комуникацията.

3. Как комуникацията е фактор за стила на лидерство?

Комуникацията е фундаментален фактор за формирането и определянето на стила на лидерство, а начинът, по който лидерът комуникира – вербално, невербално или чрез действията си – оказва драстично влияние върху начина, по който се ръководят екипите му.

Например, транзакционната комуникация по време на трансформационно събитие може да демотивира служителите, което да доведе до отлив на кадри. От друга страна, обмислената комуникация за малки промени, като смяна на застрахователния доставчик, може да създаде у служителите чувство за общност и принадлежност.

Начинът, по който комуникирате, е най-важният фактор за вашата ефективност като лидер.