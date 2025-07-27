10-те най-добри шаблона на Notion CRM за управление на клиенти и продажби

Уморени сте да жонглирате с информация за клиенти в пет приложения и шест лепящи се бележки? Ние също! Ето тук шаблоните на Notion CRM могат да ви бъдат от помощ. Те обединяват всички ваши нужди, свързани с управлението на взаимоотношенията с клиентите, в едно персонализирано пространство.

Независимо дали сте самостоятелен предприемач или част от растящ екип, CRM шаблоните предоставят основни CRM функции за проследяване на потенциални клиенти, управление на последващи действия и лесно сключване на сделки.

Събрахме 10-те най-добри шаблона за Notion CRM, които ще ви помогнат да изградите по-добри взаимоотношения, да увеличите продажбите и да се насладите на процеса.

Ще разгледаме и шаблони от алтернатива на Notion. Готови ли сте да подобрите работата си с клиенти с помощта на новия си любим инструмент (подсказка: това е ClickUp )?

Какво прави един шаблон за Notion CRM добър?

Notion предлага над 30 000 шаблона за работа, образование и личен живот, всеки от които е създаден от членовете на общността.

Когато избирате подходящия шаблон за CRM, ето няколко елемента, които трябва да проверите:

Яснота: Изберете Notion CRM шаблон с ясна и изчистена структура. Той трябва да е лесен за навигация и да не изисква учене. Това ще улесни използването му за вас и вашия екип.

Изчерпателност: Изберете шаблон Notion, който включва всички основни CRM функции, като визуални пипалини, изгледи на статуса и инструменти за отчитане. Това ще ви помогне да го интегрирате с вашата CRM система, за да постигнете резултати.

Възможност за персонализиране: Изберете шаблон, който ви позволява да персонализирате елементите му, за да съответстват на Изберете шаблон, който ви позволява да персонализирате елементите му, за да съответстват на CRM процеса на вашата компания. Това ще ви помогне да отговорите на уникалните нужди на вашия бизнес.

Мащабируемост: Изберете шаблон Notion CRM, който поддържа индивидуална и корпоративна употреба. Това ще ви помогне да проследявате потенциалните клиенти, дори когато компанията ви се разраства.

10 шаблона за Notion CRM

Ето най-добрите шаблони на Notion, с които можете да подобрите процесите си за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM):

1. Персонален CRM шаблон от Tejit Pabari

чрез Notion

Ако сте работещ човек с основни CRM нужди, разгледайте Personal CRM Template от Tejit Pabari. Това е прост инструмент, който ви позволява да съхранявате и управлявате вашите лични и професионални контакти. Можете да присвоите статус, приоритет, роля и други подробности на всеки номер.

Освен това, шаблонът ви позволява да организирате срещи и да регистрирате взаимодействия, което ви дава възможност да проследявате всеки разговор и да предприемате необходимите последващи действия.

🌟 Защо ще ви хареса:

Персонализирайте полетата, за да включите напомняния за рождени дни, дата на последното контакт и общи интереси.

Организирайте контактите си по тип взаимоотношения, като приятели, ментори или познати.

Споделяйте актуализации или бюлетини с близки контакти чрез интеграция с електронна поща.

🔑 Идеален за: Фрийлансъри, самостоятелни предприемачи или мрежови специалисти, които управляват лични и професионални връзки.

💡 Професионален съвет: Планирайте месечни или тримесечни сесии за почистване, за да обедините дублиращите се записи, да архивирате неактивните потенциални клиенти и да актуализирате остарялата информация. Разхвърляната CRM система води до лоши решения и пропуснати възможности. 🧹

чрез Notion

Шаблонът Списък с контакти (Личен CRM) от EdriansNotes помага за ефективното управление на контактите. Този документ функционира като ваша професионална телефонна книга, в която се съхраняват и организират всички важни клиентски контакти във вашата система.

Освен да записвате взаимодействия, можете да задавате напомняния и да добавяте лични бележки, като рождени дни и предпочитания, за да сте сигурни, че никога няма да загубите връзка с важен контакт.

🌟 Защо ще ви хареса:

Групирайте контактите по категории, като клиенти, доставчици или персонал.

Добавете подробности към контекста на лога от разговори, срещи или събития за създаване на контакти.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез определяне на отговорни лица за контактите или лица за връзка

🔑 Идеален за: Всеки, който се нуждае от централизиран списък с контакти с основни данни, в който може да се търси.

3. Шаблон за проследяване на потенциални клиенти от Sentele

чрез Notion

С изчистен интерфейс, шаблонът Leads Tracker Template by Sentele предлага цялостен поглед върху вашите потенциални клиенти и статуса на взаимодействието с тях, което ви позволява да планирате предварително последващи действия.

И това не е всичко – той разкрива и интересни данни, като процент на отговорите и процент на сключените сделки, за да знаете на кои потенциални клиенти си струва да се фокусирате. Всички тези функции правят управлението на продажбите лесна задача.

🌟 Защо ще ви хареса:

Проследявайте статуса на потенциалните клиенти в персонализирани етапи като „Нов“, „Контакт“, „Квалифициран“ и „Затворен“.

Създайте изглед на Kanban табло, за да управлявате визуално потока на проектите.

Добавете списъци със задачи към всеки потенциален клиент, за да оптимизирате контактите и поддържането на връзките.

🔑 Идеален за: Търговски представители или маркетинг специалисти, които проследяват обхвата, статуса на потенциалните клиенти и конверсиите.

4. Шаблон за списък на служителите от OpenCore Group

чрез Notion

Търсите шаблон за управление на вътрешните контакти на вашата компания? Разгледайте Шаблона за списък на служителите от OpenCore Group. Това е централизиран документ, в който въвеждате контактната информация на всички служители на вашата компания.

Добавете и други важни подробности, като например длъжност, имейл адрес и местоположение. Това ще ви помогне да намерите и да се свържете с подходящия служител от системата, който да се заеме с конкретен клиент. Този подход се оказва изключително полезен и при назначаването и напускането на служители.

🌟 Защо ще ви хареса:

Групирайте служителите по екип, местоположение или функция, като използвате филтри и изгледи.

Добавете подробности за въвеждането и ключови документи под всяка карта на служител.

Споделете достъпа до директорията с HR, мениджърите или новите служители за по-голяма прозрачност.

🔑 Идеален за: HR екипи или малки предприятия, които управляват контактната информация и ролите на екипа.

5. Шаблон за CRM на Notion Partnerships

чрез Notion

Много организации са толкова погълнати от управлението на клиентите, че пренебрегват важността на управлението на взаимоотношенията с клиентите. Но тук на помощ идва шаблонът Notion Partnerships CRM.

Този шаблон ви помага да управлявате взаимодействията с външните заинтересовани страни на вашия бизнес, от партньори до доставчици и дори инвеститори.

🌟 Защо ще ви хареса:

Записвайте и планирайте разговори, за да бъдете в крак с управлението на клиентите.

Сегментирайте партньорите по регион, отрасъл или тип сътрудничество

Използвайте полета за дата, за да проследявате подновявания, регистрации и прегледи на представянето.

Централизирайте и организирайте важни подробности, като информация за контакти с партньори, категория и годишни повтарящи се приходи (ARR).

🔑 Идеален за: Екипи за бизнес развитие, които наблюдават стратегически партньорства и сътрудничества.

6. Шаблон за CRM за недвижими имоти от Osesenaga Okieimen

чрез Notion

Шаблонът Real Estate CRM Template by Osesenaga Okieimen е специално разработен за физически лица и фирми, занимаващи се с търговия с недвижими имоти. Той ви позволява да обедините всички данни за вашите клиенти на едно място, включително техния тип, предпочитания и избрани имоти.

Включете информация за продавачите и сортирайте сделките в категории като „отворени“ и „затворени“. Това ви помага да сте в течение и ви дава възможност да се свържете с потенциални клиенти, за да сключите сделки възможно най-рано.

🌟 Защо ще ви хареса:

Персонализирайте полетата за тип имот, местоположение, ценови диапазон и статус.

Вградете изображения на имоти или линкове към обяви за визуално преглеждане

Свържете задачи като посещения на обекти или срокове за попълване на документи с всеки клиентски запис.

🔑 Идеален за: Агенти по недвижими имоти и управители на имоти, които проследяват обяви, клиенти и потенциални клиенти.

🔍 Знаете ли, че... Някои агенти по недвижими имоти използват CRM, за да проследят дали даден клиент предпочита котки или кучета. Това помага за персонализирани подаръци за дома и за случайно предлагане на имоти, подходящи за домашни любимци! 🐕

7. Шаблон за формуляр за запитване от клиент от TingDesign

чрез Notion

Търсите шаблон, който да ви помогне да управлявате запитванията на клиенти без объркване? Шаблонът за формуляр за запитвания на клиенти от TingDesign се отличава с опростен дизайн, който рационализира целия процес на запитвания на клиенти, от събирането им до проследяването и управлението им.

Освен това можете да променяте оформлението, да персонализирате полетата и да споделяте формуляра само с един линк. По този начин бързо отговаряте на запитвания на клиенти, за да повишите удовлетвореността им и да подобрите CRM усилията на вашата компания.

🌟 Защо ще ви хареса:

Назначете членове на екипа, които да следят своевременно новите запитвания

Проследявайте времето за отговор и удовлетвореността на клиентите, за да подобрите работните процеси.

Използвайте табличен или таблови изглед, за да следите подадените формуляри и напредъка

🔑 Идеално за: Бизнеси, базирани на услуги, които записват запитвания от клиенти директно в Notion.

💡 Бонус: Ако искате да: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, ВСИЧКИ ваши свързани приложения + интернет

Използвайте Talk to Text, за да задавате въпроси, диктувате и давате команди на работата си с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

8. Шаблон Notion Influencer CRM

чрез Notion

Шаблонът Notion Influencer CRM ви позволява да централизирате информацията за всеки влиятелен човек, с когото вашата компания си сътрудничи. Това включва подробности като име, канал, страна, реклами и резултати.

По този начин ще можете да управлявате отношенията си с влиятелни лица и да проследявате напредъка на всяка кампания.

🌟 Защо ще ви хареса:

Свържете страниците на кампанията с всеки влиятелен човек, за да централизирате сътрудничеството.

Добавете показатели за ефективност като обхват, CTR и ROI, за да измервате въздействието.

Сътрудничество с маркетинговия екип чрез определяне на отговорници за всеки влиятелен човек

🔑 Идеален за: Маркетинг екипи или агенции, които управляват кампании и взаимодействия с влиятелни лица.

9. Шаблон за табло на агенция от Jake Pretty

чрез Notion

Както подсказва името, шаблонът „Agency Dashboard Template by Jake Pretty“ е CRM ресурс, специално създаден, за да отговори на нуждите на агенциите. Можете да го използвате, за да проследявате всяко взаимодействие с клиенти и напредъка по сделките, като по този начин опростите цялостните CRM усилия на вашата агенция.

🌟 Защо ще ви хареса:

Персонализирайте картите на проектите с информация за бюджета, обхвата и фазата

Организирайте задачите по екип или линия на услуги, използвайки филтрирани изгледи.

Вградете отчети за ефективността и табла за всеки клиентски ангажимент.

Централизирайте подробностите за вашите проекти, партньори, задачи и процеси.

🔑 Идеален за: Креативни или дигитални агенции, които проследяват клиенти, кампании и дейността на екипа.

10. Прост шаблон за управление на фактури от Jo Lodge

чрез Notion

Прост, ефективен и лесен за използване, шаблонът Simple Invoice Manager Template от Jo Lodge функционира като централен хъб за всички ваши фактури. Той ви позволява да преглеждате, организирате и управлявате всичките си фактури – платени и чакащи.

Това ви помага да следите финансите си и изпраща навременни напомняния, за да се уверите, че всяка фактура е платена.

🌟 Защо ще ви хареса:

Проследявайте фактурите по клиент, падеж, статус и сума.

Свържете фактурите с съответните проекти или клиентски бази данни

Добавете метод на плащане и подробности за транзакцията за бързо счетоводство

🔑 Идеален за: Фрийлансъри и малки предприятия, които управляват фактури и състоянието на плащанията.

Ограничения на Notion

Въпреки че Notion предлага широка гама от гъвкави CRM шаблони, те не отговарят на няколко важни изисквания, което намалява тяхната ефективност. Ето някои от тях:

Крива на обучение: Повечето шаблони на Notion имат прост дизайн. Въпреки това, персонализирането им за напреднали CRM нужди е предизвикателна задача. Това добавя към тяхната сложност и ги прави неподходящи за екипи с ограничени технически умения.

Липса на сътрудничество в реално време: Ефективната CRM изисква безпроблемна координация между различните отдели, като например продажби и маркетинг. Шаблоните на Notion CRM обаче не предлагат функции за сътрудничество в реално време, което затруднява екипната работа и постигането на резултати.

Ограничени функции за визуализация: Един от най-значителните недостатъци на шаблоните за CRM на Notion е, че те не поддържат разширени функции за визуализация, като диаграми и графики. Това прави CRM таблото им по-малко привлекателно и интуитивно за използване.

Проблеми с производителността: Notion, като платформа, има склонност да се срива и забавя с разрастването на работното ви пространство. Това го прави неподходящ за разрастващи се екипи, тъй като те не могат да използват няколко шаблона едновременно.

Алтернативни шаблони на Notion

Шаблоните на Notion CRM са добри. Те обаче не са ефективни за екипи с по-напреднали нужди. Но не се притеснявайте – там, където Notion не е достатъчно, ClickUp поема щафетата.

Приложението за всичко, свързано с работата, ClickUp, е оборудвано с всички инструменти и шаблони, от които се нуждаете, за да оптимизирате ефективно взаимоотношенията си с клиентите. Така че, независимо дали искате да централизирате данните за клиентите си или да наблюдавате продажбите си, можете да направите всичко това.

Разгледайте тези шаблони от ClickUp и подобрете CRM системата си още днес:

1. Шаблон ClickUp CRM

Получете безплатен шаблон Съгласувайте усилията на екипа си в областта на CRM с шаблона ClickUp CRM.

Ако търсите интегриран CRM шаблон, който да помогне на вашия екип да предоставя по-добро обслужване на клиентите, изберете шаблона ClickUp CRM. Този лесен за използване и подходящ за начинаещи шаблон ви позволява да проследявате продажбите и да наблюдавате удовлетвореността на клиентите, което ви дава възможност да оцените ефективността на вашите CRM стратегии и да направите необходимите корекции.

Освен това, той ви насочва в управлението на потенциалните клиенти. Предоставя информация за статуса на потенциалния клиент – отворен, ангажиран или с опит за ангажиране – което ви позволява да приоритизирате последващите действия и ефективно да използвате всички налични възможности за продажби.

🌟 Защо ще го обикнете:

Централизирайте всички CRM дейности в структурирана и мащабируема система.

Визуализирайте сделките в различни етапи и прогнозирайте приходите

Персонализирайте изгледите за мениджъри на клиентски сметки, SDR и продажби.

Интегрирайте с инструменти за електронна поща и календар, за да синхронизирате комуникационните регистри.

🔑 Идеален за: Екипи, които искат персонализиран, всеобхватен CRM в рамките на работната среда на проекта си.

📚 Прочетете също: Как да създадете свой собствен CRM в ClickUp

2. Прост CRM шаблон на ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете работата си с CRM с шаблона ClickUp Simple CRM.

За потребители, които предпочитат изчистени и подредени инструменти, шаблонът ClickUp Simple CRM е създаден, за да се фокусира върху взаимоотношенията с клиентите. Той премахва излишното, като предлага интелигентни полета, Kanban пипалини и маркиране на контакти.

Шаблонът организира данните за контактите с клиенти, проследява напредъка на продажбите и анализира тенденциите и обратната връзка от клиентите, за да ви даде подробна информация за вашата CRM структура. Освен това можете да персонализирате полетата му, за да ги направите подходящи и за партньори, доставчици и инвеститори.

🌟 Защо ще го обикнете:

Поддържайте лесно актуални записите за взаимодействията и бележките за взаимоотношенията

Създайте филтрирани изгледи за привличане на клиенти или потенциални клиенти по етап, тип или регион.

Опростете проследяването на контактите, като групирате задачите по отделни клиенти.

Използвайте персонализирани полета, за да добавите важни подробности като телефонен номер и размер на сделката.

🔑 Идеален за: Стартиращи компании или собственици на малки фирми, които се нуждаят от лек CRM за проследяване на клиенти.

💡 Професионален съвет: Не се опитвайте да променяте процеса на продажбите или проектите си, за да се приспособите към шаблона на CRM. Вместо това, адаптирайте полетата, тръбопроводите и таблата, за да съответстват на начина, по който вече работи вашият екип. ✂️

3. Шаблон за проследяване на комисионни в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте продажбите и мотивирайте екипа си точно с шаблона за проследяване на комисионни на ClickUp.

Когато стимулите стимулират производителността, точното проследяване на комисионните става от съществено значение. Шаблонът за проследяване на комисионни на ClickUp предлага цялостна система за проследяване на продажбите, прилагане на комисионни ставки и изчисляване на печалбите на всеки представител.

С вградени формули, табла на ниво потребител и изгледи за отчети, той гарантира, че всеки знае къде се намира, елиминирайки необходимостта от управление на отделни таблици или несвързани Notion документи. Това помага за проследяване и изчисляване на комисионните за всеки член на екипа, което ви позволява да зададете съответните цели.

🌟 Защо ще го обикнете:

Изчислете комисионните, като използвате формулни полета в задачите.

Регистрирайте продажбите и прилагайте структурирани комисионни

Проследявайте плащания и статуси като „В очакване“, „Одобрено“ или „Платено“.

Автоматизирайте актуализациите на изчисленията на комисионните при промяна на статуса на сделките

🔑 Идеален за: Търговски екипи или мениджъри, които изчисляват и проследяват комисионни от продажби.

Брена Кийнан, директор „Дигитален маркетинг" в SSM Creative Collective, за използването на ClickUp: ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

4. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте цялата си продажбена верига на един път с шаблона за продажбена верига на ClickUp.

Оптимизираната тръба за продажби ви позволява да идентифицирате възможностите за продажби на ранен етап, да елиминирате неефективността от пътуването на клиентите си и да им предоставите по-плавно преживяване при продажбите. Шаблонът за тръба за продажби на ClickUp прави точно това.

Това е документ, който свързва двата края на вашия продажбен канал, позволявайки ви да го визуализирате лесно в един единствен изглед. Търговските представители могат да управляват своите канали, докато мениджърите получават макро изглед на представянето на екипа. Освен това можете да организирате данните за клиентите и да приоритизирате потенциалните клиенти, за да се фокусирате върху най-вероятните купувачи, като използвате ефективно времето и ресурсите си. Това от своя страна помага за подобряване на процента на конверсия.

🌟 Защо ще го обикнете:

Организирайте потенциалните клиенти, като използвате изглед „Табло“ с етапи като „Потенциален клиент“, „Демо“, „Предложение“, „Завършено“.

Комбинирайте табла за сделки с функция „плъзгане и пускане“, интегрирани регистри на разговори и визуални отчети в едно цялостно инструмент.

Персонализирайте полетата за размер на сделката, информация за контакт и очаквана дата на приключване.

Филтрирайте сделките по приоритет, отрасъл или източник на потенциални клиенти за целенасочени действия.

🔑 Идеален за: Търговски представители, които управляват сделки в различни етапи на процеса.

📮 ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, което позволява на вашия екип да действа бързо и да остане съгласуван.

5. Шаблон за продажби ClickUp CRM

Получете безплатен шаблон Проследявайте продажбите и управлявайте потенциалните клиенти по-ефективно с шаблона ClickUp Sales CRM.

Създаден за цялостно управление на продажбения цикъл, шаблонът ClickUp Sales CRM осигурява надеждна обработка на данни, без да компрометира използваемостта. От първоначалния контакт до последващите действия след продажбата, всички дейности се регистрират, свързват и проследяват.

Той предоставя разнообразни данни за продажбите, които дават информация за CRM процесите, позволявайки ви да ги преоцените и подобрите за по-добри резултати. С готови изгледи за оценка на потенциални клиенти, планиране на продажбени разговори и проследяване на резултатите, той представлява сериозно подобрение в сравнение с несъвършените работни процеси на Notion CRM.

🌟 Защо ще го обикнете:

Следете продажбите, преглеждайте взаимодействията с клиентите и идентифицирайте потенциални клиенти, за да се възползвате от всяка възможност.

Проследявайте последващите действия и бележките от срещите, като използвате подзадачи или коментари.

Автоматизирайте напомняния за последващи действия или преходи между етапите на сделката.

Вземайте по-добри, основани на данни решения с анализи в реално време.

🔑 Идеален за: Разрастващи се екипи, които се нуждаят от интегриран CRM с задачи и сътрудничество в екип.

6. Шаблон за отчет за продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете количествена информация за продажбите на вашия екип с шаблона за отчет за продажбите на ClickUp.

Усещате ли, че нещо не е наред с вашата стратегия за продажби, но не сте сигурни какво точно? Ако е така, шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp е ресурсът, от който се нуждаете във вашия CRM инструментариум! Този лесен за използване шаблон използва ключови показатели за ефективност (KPI) като процент на успеваемост, процент на отпадане и разходи за привличане на клиенти (CAC), за да ви предостави подробна информация за напредъка и ефективността на вашите продажби.

Освен това, той ви позволява да визуализирате тенденции, да откривате възможности и да анализирате поведението на клиентите, което в крайна сметка ви позволява да сключите повече сделки чрез оптимизиране на стратегията си за управление на клиенти.

🌟 Защо ще го обикнете:

Филтрирайте данните по период, търговски представител или източник на потенциални клиенти, за да получите конкретна информация.

Измервайте процента на конверсия и продължителността на цикъла по източник на потенциални клиенти

Създавайте повтарящи се задачи за месечни прегледи и актуализации на отчети.

Проследявайте процентите на конверсия и седмичните, месечните или тримесечните резултати от продажбите, като използвате формулни полета.

🔑 Идеален за: Мениджъри и ръководители, които създават визуални отчети за продажбите.

7. Шаблон за проследяване на продажбите ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона ClickUp Sales Tracker, за да проследявате и подобрявате усилията си в продажбите.

Шаблонът ClickUp Sales Tracker предлага бърз и интуитивен начин за регистриране на обаждания, срещи, демонстрации и контакти по имейл. Проектиран за екипи и фирми, които искат да подобрят своите продажби, той е особено полезен за поддържане на ежедневна последователност и идентифициране на модели в проучването на потенциални клиенти.

Този безплатен шаблон ви предоставя всички необходими инструменти, от които се нуждаете, за да разберете и подобрите своя подход към продажбите. И това не е всичко – той ви позволява да проследявате индивидуалните и екипните резултати в реално време, да идентифицирате областите, в които усилията за продажби са дали желаните резултати, и да вземате решения, основани на данни, за да опростите своя процес.

🌟 Защо ще го обикнете:

Използвайте списъци за проверка и шаблони за повтарящи се задачи, за да следите производителността на отделните служители и екипа във времето.

Добавете персонализирани полета за статус на потенциални клиенти, стойност, тип продукт и етап на продажбите.

Проследявайте актуализациите на задачите, за да наблюдавате напредъка на продажбите и последващите действия.

Филтрирайте и сортирайте сделките по приоритет или вероятност за сключване

🔑 Идеален за: Търговски екипи, които проследяват ежедневните си дейности, цели и напредъка по сделките.

8. Шаблон за продажбени обаждания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете всеки търговски разговор в печеливша реч с шаблона за търговски разговори на ClickUp.

Искате да структурирате начина, по който екипът ви обработва продажбените обаждания? Използвайте шаблона за продажбени обаждания на ClickUp. Този шаблон ви помага да записвате резултата от всяко обаждане, включително с кого е било и следващите стъпки, така че нищо да не се изпусне.

Независимо дали става дума за разговор за запознаване, последваща комуникация или преговори, всичко се документира на едно място. С течение на времето това ви дава яснота за напредъка на вашия екип в процеса на продажбите и за местата, където разговорите са склонни да зациклят.

🌟 Защо ще го обикнете:

Добавете структурирани полета за възражения, следващи стъпки и резултати.

Планирайте и проследявайте продажбените обаждания като задачи с време на обаждането и подробности за клиента.

Записвайте бележки директно в описанието на задачата или в ClickUp Docs.

Разпределяйте обажданията на представителите и използвайте списъци за подготовка или последващи действия.

🔑 Идеално за: Вътрешни търговски екипи, които планират и управляват обаждания на клиенти или потенциални клиенти.

🧠 Интересен факт: Аналоговата версия на CRM беше Rolodex, което означава, че търговците буквално използваха въртящи се картотеки, за да проследяват и управляват контактите си, преди да се появят дигиталните инструменти! 😱

9. Шаблон за продажбен процес на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте цялата си продажбена верига без никаква сложност с шаблона за продажбен процес на ClickUp.

Ясно дефинираният процес на продажби спомага за повишаване на продуктивността на екипа, съкращаване на цикъла на продажбите и намаляване на предположенията. Шаблонът за процес на продажби на ClickUp очертава всяка фаза от вашия канал за продажби, от привличането на потенциални клиенти до тяхното привличане.

С тази рамка можете да идентифицирате пропуски, да проследявате представянето на екипа и да се уверите, че всяка възможност за продажба се обработва целенасочено. Освен това тя комбинира диаграми на работния процес, SOP и реални задачи, за да насочва представителите към най-добрите практики, като предлага много повече от общите CRM схеми в Notion.

🌟 Защо ще го обикнете:

Документирайте SOP и шаблони за имейли или стъпки при изготвяне на оферти

Проследявайте колко добре екипът следва стандартизирания процес

Начертайте всяка стъпка в процеса на продажбите като задача или списък за проверка.

Разпределете отговорностите на членовете на екипа по продажбите за всеки етап

🔑 Идеален за: Екипи, които документират и следват структуриран процес на продажби стъпка по стъпка.

10. Управление на продажбите с ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте и управлявайте потенциалните клиенти с систематизиран инструмент, използвайки шаблона за управление на продажбите на ClickUp.

За екипи, които искат да оптимизират целия си процес на продажби, шаблонът за управление на продажбите на ClickUp предлага персонализиран работен процес за проследяване на всяка сделка от потенциалния клиент до сключването й. Този шаблон ви помага да визуализирате вашия канал за продажби, да управлявате контактите си и да следите напредъка на сделките. Лесно адаптирайте етапите, полетата и изгледите, за да отговарят на вашия уникален цикъл на продажби и нужди от отчитане.

🌟 Защо ще го обикнете:

Визуализирайте цялата си продажбена верига с етапи, които можете да премествате с плъзгане и пускане.

Проследявайте стойностите на сделките, датите на сключване и следващите стъпки, като използвате персонализирани полета.

Разпределяйте задачи и задавайте напомняния, за да поддържате екипа си фокусиран върху целите.

Създавайте отчети, за да анализирате процента на успеваемост и да идентифицирате пречките.

Идеално за: Екипи, които търсят структуриран, персонализируем процес за управление на сделките и подобряване на прозрачността през целия цикъл на продажбите.

Подобрете CRM процесите си с CRM шаблоните на ClickUp

Шаблоните на Notion CRM осигуряват гъвкавост и възможност за персонализиране при управлението на контакти, проследяването на потенциални клиенти и организирането на продажбените канали, което ги прави отличен избор за индивидуални потребители и малки екипи.

Въпреки това, с разрастването на вашите бизнес операции и усложняването на вашите нужди, разчитането единствено на Notion може да доведе до ограничения в автоматизацията, отчитането и сътрудничеството в екипа.

Тук на помощ идва ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. Създадено, за да обедини цялата ви работа на едно място, ClickUp комбинира управление на проекти, съхранение на документи, комуникация и CRM възможности.

Благодарение на усъвършенстваната автоматизация, подробните анализи и безпроблемните инструменти за сътрудничество на шаблоните на ClickUp, можете да оптимизирате и мащабирате CRM процесите си.

Побързайте! Разгледайте безплатните CRM шаблони на ClickUp сега – регистрирайте се тук безплатно!