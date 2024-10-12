Над 50 безплатни шаблона на Notion за бележки, задачи и др.

Използването на множество инструменти – един за водене на бележки, друг за мозъчна атака, трети за проследяване на задачи и четвърти за споделяне на документи – е прекалено обременяващо. Разпръснатият подход води до загуба на информация, недоразумения и загуба на време.

Тук на помощ идват шаблоните на Notion: те ви помагат да обедините работния си процес в една платформа. 🤝

За да ви помогнем да намерите подходящия за вашите нужди, сме добавили линкове към над 50 безплатни шаблона на Notion по-долу. Освен това, като бонус, сме добавили списък с 10 от най-добрите алтернативни шаблони с надеждни възможности за управление на задачи и персонализиране.

Но първо, нека разгледаме какво предлагат шаблоните на Notion.

Какво представляват шаблоните на Notion?

Шаблоните на Notion са предварително проектирани инструменти, които улесняват вземането на бележки, проследяването на цели, управлението на повтарящи се задачи и дори организирането на проекти – индивидуално или всички заедно – в една единствена платформа.

Създадени от общността на Notion, те обхващат много аспекти и случаи на употреба (лична организация и продуктивност, управление на проекти, проследяване на навици, планиране на уроци и др. ). За новите потребители на Notion те служат като отправна точка, от която могат да създадат свои собствени системи и шаблони.

Например, шаблонът за календар на съдържанието на Notion е идеален за управление на множество маркетингови кампании и творчески проекти. Той предоставя структуриран начин за планиране и график на публикациите, с раздели за времеви линии, идеи за съдържание и дати на публикуване, всичко това подредено в календарна визия – в работната среда на Notion.

чрез Notion

Можете също да сортирате задачите по статус и приоритет, като задавате зависимости и последващи действия според нуждите. Въпреки че това е безплатен шаблон, Notion предлага и платени шаблони с разширени функции за по-сложни нужди.

За да извлечете максимална полза от всеки шаблон на Notion, трябва да разберете какво ги прави ефективни за вашите нужди.

Какво прави един шаблон в Notion добър?

Независимо дали сте проектен мениджър, студент или фрийлансър, един добър шаблон на Notion трябва да предлага нещо повече от обичайните методи за водене на бележки. Ето основните функции, на които трябва да обърнете внимание:

Персонализирани : Изберете шаблон, който отговаря на вашите нужди, като безплатни : Изберете шаблон, който отговаря на вашите нужди, като безплатни шаблони за календар на Notion , за да следите целите и крайните срокове.

Добре структурирани: Изберете шаблон с логичен поток на информация, добре дефинирани секции (като категории, подкатегории и заглавия) и интуитивна навигация.

Персонализиране: Намерете шаблони, които позволяват лесно редактиране на секции, цветове и оформление, без да нарушават цялостния дизайн, и които могат да бъдат дублирани за различни проекти.

Ефективност: Потърсете шаблони с вградени бази данни, календари и списъци със задачи, за да сведете до минимум административните задачи.

Сътрудничество: Уверете се, че шаблонът поддържа функции като редактиране в реално време и коментари, за да помогне на екипите да си сътрудничат в реално време.

Интеграция : Проверете съвместимостта на шаблона с вашата съществуваща Notion настройка, включително функции като автоматична синхронизация с вашия Notion календар.

Адаптивен дизайн: Проверете дали шаблонът работи добре на различни устройства (например компютър, мобилен телефон, таблет) и размери на екрана.

Над 50 безплатни шаблона на Notion за различни случаи на употреба

Notion предлага постоянно растяща колекция от безплатни шаблони, създадени от екипа на компанията и външни създатели, което улеснява намирането на инструменти за различни нужди. По-долу сме събрали някои от най-харесваните примери за употреба:

Шаблони за документи от Notion

Шаблоните за документи на Notion включват гъвкав набор от персонализирани оформления, които опростяват процеса на документиране за самостоятелни професионалисти и проектни екипи. Можете да персонализирате документа си, като добавите визуални елементи, текст, връзки и диаграми. 📊

От бележки от срещи и творчески брифинги до техническа продуктова документация и SWOT анализ, Notion предлага няколко шаблона за документи, които да оптимизират вашите работни процеси по документиране. Нека разгледаме няколко примера.

1. Шаблон SOP на Notion

чрез Notion

Шаблонът Notion SOP създава стъпка по стъпка протоколи и оперативни стандарти, които са от решаващо значение за задачите и дейностите на вашата компания в различни проекти, от управлението до финансите. Тези насоки включват ясни и конкретни указания, за да се гарантира, че всички отдели поддържат качеството и съответствието.

2. Шаблон за маркетингови документи на Notion

чрез Notion

Маркетинг екипите могат да използват шаблона „Маркетинг документи“, за да консолидират ключови ресурси като кратки описания на кампании и указания за марката на едно място.

3. Шаблон за анализ на конкурентите на Notion

чрез Notion

Шаблонът за анализ на конкурентите на Notion е особено полезен за оценяване на конкурентното предимство на вашия бизнес, сравняване на най-добрите практики и идентифициране на области за подобрение.

4. Шаблон за стратегия за влияние в Notion

чрез Notion

Планирате да си сътрудничите с влиятелен човек, за да увеличите обхвата си? Шаблонът Influencer Strategy Doc Template от Notion може да ви помогне да разработите цялостен план, от разбиране на интересите на целевата аудитория и намиране на влиятелен човек до определяне на цели и измерване на ключови показатели.

5. Шаблон за карта на пътуването на потребителя в Notion

чрез Notion

Съществена част от създаването на стратегии, ориентирани към потребителя, е разбирането на потребителското преживяване. Шаблонът „User Journey Map“ на Notion ви позволява да идентифицирате проблемите на клиентите в различни точки на контакт и да получите ценна информация.

6. Шаблон за процеса на въвеждане на клиенти в Notion

чрез Notion

За да помогнете на новите потребители да започнат бързо да използват вашите продукти и услуги, можете да използвате шаблона за процеса на въвеждане на клиенти, за да съберете демонстрации, ръководства, често задавани въпроси и други на едно място. С информация за проблемите и личностите, можете да предоставите персонализирано обучение и поддръжка и да подобрите ангажираността.

7. Шаблон за ретроспектива на Notion

чрез Notion

След като проектът е завършен, шаблонът „Ретроспектива“ на Notion може да ви помогне да съберете ключови идеи и да създадете план за бъдещето.

8. Шаблон за оценка на представянето в Notion

чрез Notion

Шаблонът за оценка на представянето позволява на мениджърите да оценяват индивидуалния принос и напредъка в екипа и да споделят подробна обратна връзка.

9. Шаблон за RFP на Notion Agency

чрез Notion

Шаблонът на Notion за RFP на агенции ясно определя обхвата и целите на проекта за документация, специфична за офертите, като оптимизира комуникацията между вътрешни и външни заинтересовани страни.

10. Шаблон за обобщения на срещи с Notion AI

чрез Notion

Шаблонът AI Meeting Summaries на Notion е инструмент, базиран на изкуствен интелект, който обобщава бележки от срещи, дневен ред, задачи за изпълнение и др. и съхранява цялата релевантна информация на едно централизирано място за лесен достъп.

Шаблони за проекти от Notion

Търсите структуриран начин за управление на вашите кампании, фунии или тръбопроводи?

Шаблоните за проекти на Notion предлагат различни оформления за екипи и индивидуални лица за организиране и изпълнение на проекти. Използвайте функцията за възлагане на задачи, за да делегирате работа и да създадете табло, което да поддържа съгласуваност между заинтересованите страни.

1. Шаблон за харта на проект в Notion

чрез Notion

За началната среща по проекта, шаблонът „Устав на проекта“ предоставя рамка за определяне на обхвата и целите, установяване на графици и разпределяне на ресурсите.

2. Шаблон за пътна карта за дизайн на Notion

чрез Notion

Поддържайте синхронизацията между мултифункционалните екипи с шаблона „Пътна карта за дизайн“. С помощта на персонализирани филтри и изгледи можете да получите общ поглед върху множество проекти или подробна информация за всяка задача.

3. Шаблон за пътна карта за няколко продукта на Notion Rippling

чрез Notion

Шаблонът за пътна карта за няколко продукта на Rippling помага да проследявате лесно няколко проекта с функции като последователност на задачите и картографиране на зависимостите на диаграма на Гант.

4. Шаблон за проследяване на цели и ключови резултати в Notion

чрез Notion

Шаблонът за проследяване на цели и ключови резултати ви позволява да създавате и актуализирате всеки OKR с важна информация като статус, собственик, приоритет и график. Това помага да се определят ясно отговорностите и поддържа екипите съгласувани и фокусирани върху общите цели.

5. Шаблон за проследяване на обратна връзка в Notion

чрез Notion

С взаимосвързани бази данни, шаблонът Feedback Tracker Template на Notion запълва празнините между клиентите и екипите за разработка на продукти. Той помага на инженерите по решения да получат подробна информация за производителността на продуктите и да подобрят използваемостта им.

6. Шаблон на Notion за маркетингов център за доставчици

чрез Notion

Когато работите с няколко доставчици, използвайте шаблона „Marketing Vendor Hub“, за да консолидирате документацията и комуникацията на едно място.

7. Шаблон за докладване на грешка в Notion

чрез Notion

Оптимизирайте работните процеси за проследяване на грешки от начало до край, от докладването до разрешаването, с шаблона „Докладване на грешка“ на Notion. Шаблонът също така предоставя база данни за поддържане на регистри и наблюдение на поправките.

8. Шаблон CRM за партньорства в Notion

чрез Notion

Оптимизирайте работните процеси за управление на партньорските отношения с шаблона Partnerships CRM Template от Notion. Категоризирайте партньорите въз основа на отрасъл, регион и др. и управлявайте всичко от специален портал.

9. Шаблон за планиране на социални медии в Notion

чрез Notion

Искате да засилите присъствието си в социалните медии? Използвайте шаблона за планиране на социални медии на Notion, за да публикувате навременни и последователни съдържания на различни платформи. Визуализирайте различните етапи, от зараждането на идеята до публикуването, на табло в стил Kanban за ефективно планиране.

10. Шаблон за проследяване на кандидати в Notion

чрез Notion

Наемате хора за няколко позиции? Използвайте шаблона за проследяване на кандидати на Notion, за да следите напредъка на кандидатите през различните етапи на наемането. Превключвайте между различни изгледи, за да анализирате целия процес на наемане с един поглед или да получите подробна информация за отделните кандидати.

Прочетете още: Как да създадете формуляр в Notion

Шаблони Wiki от Notion

Категорията „Wiki шаблони от Notion“ включва някои от най-добрите шаблони на Notion, които ще ви помогнат да поддържате организация. Те предлагат интуитивен начин да централизирате знанията си, превръщайки купчина документи в добре структуриран център за информация.

Тези безплатни шаблони на Notion са идеални за създаване на бази от знания и работни указания. Можете лесно да актуализирате съдържанието, да персонализирате оформлението и да свържете свързани страници. Освен това, благодарение на редактирането в реално време, членовете на екипа също могат да допринесат и да гарантират, че информацията остава актуална и достъпна за всички.

1. Шаблон на Notion за основно ръководство за служители

чрез Notion

Шаблонът „Основно ръководство за служители “ обхваща поведението на работното място, допълнителните придобивки, дрескода и правилата за безопасност, като гарантира, че всички служители разбират и спазват политиките и процедурите на компанията.

2. Шаблон Notion Sales Wiki

чрез Notion

Създайте централизирано хранилище на ресурси за продажби, като бийлни карти, скриптове и шаблони за имейли, с шаблона Sales Wiki на Notion, за да осигурите лесен достъп до важна информация.

3. Шаблон Notion Engineering Wiki

чрез Notion

Създайте единен източник на информация за вашите инженерни екипи с шаблона Engineering Wiki Template от Notion. Чрез документиране на процесите и най-добрите практики, шаблонът помага и за въвеждането на нови служители и за бързото им навлизане в работата.

4. Шаблон за директория на екипа в Notion

чрез Notion

Шаблонът „Team Directory“ на Notion помага да съхранявате и организирате цялата информация, свързана със служителите, в лесно достъпно хранилище. Освен че опростява управлението на персонала, той улеснява членовете на екипа да се свързват помежду си, като насърчава култура на сътрудничество и взаимна подкрепа.

5. Шаблон за визия и стратегия на Notion

чрез Notion

Добре дефинираната визия е от съществено значение за съгласуването на стратегическото планиране и вземането на решения с целите на организацията. Шаблонът „Визия и стратегия“ на Notion е инструмент, който дава на служителите пълна яснота относно ценностите и стремежите на компанията, показателите за напредък и метриките за успех.

6. Шаблон за календар на събитията в Notion

чрез Notion

От семейни дни и талант шоута до церемонии по връчване на награди и офшорни събития, има няколко събития, с които може да работите. Използвайте шаблона за календар на събитията на Notion, за да информирате екипа си за подробностите на събитието и да добавите допълнителни подробности, като спонсори, местоположение, връзки, изображения и други, за да насърчите участието.

7. Шаблон за интервю с Notion

чрез Notion

Интервютата могат да бъдат плашещи. Успокойте кандидатите, като им помогнете да разберат процеса, какво да очакват, подробностите за длъжността, различните етапи на интервюто и ресурсите на компанията, които да им помогнат в подготовката за интервюто с шаблона за интервю на Notion.

8. Шаблон за медиен списък на Notion

чрез Notion

Следете какво се говори за вашата компания в различните канали с шаблона „Медиен списък“ на Notion. Използвайте две взаимосвързани бази данни, за да картографирате медийното отразяване с репортери и платформи.

9. Шаблон за преса на Notion

чрез Notion

Създайте предварително подготвен набор от брандинг и визуални активи, информация за ръководството, новини за пускането на продукти, сливания и др. , както и медийно отразяване с шаблона за преса на Notion. Лесният за използване интерфейс улеснява и ускорява добавянето и споделянето на информация с обществеността.

10. Шаблон за вътрешни често задавани въпроси в Notion

чрез Notion

Насърчавайте прозрачността и доверието в организацията, като използвате шаблона за вътрешни често задавани въпроси на Notion, който позволява на служителите да задават въпроси относно политиките, ползите и други в централизирана база от знания за цялата компания.

💡Съвет от професионалист: Използвайте софтуер за уики, за да централизирате организационната информация и информацията на ниво проект за служителите и да създадете подробни ръководства за продуктите за крайните потребители.

Работни шаблони от Notion

Работните шаблони на Notion се предлагат в най-различни форми и размери. Можете да ги използвате, за да управлявате личен блог, да следите личните си финанси или да реализирате бизнес идеята си от начало до край.

Нека разгледаме някои от най-добрите работни шаблони с адаптивни оформления, които отговарят на различни нужди.

1. Шаблон за гъвкаво управление на проекти в Notion

чрез Notion

Искате ли подробен поглед върху дейностите, които се извършват в различните фази на проект за разработка на софтуер? Шаблонът за гъвкаво управление на проекти на Notion ви позволява на вас и вашия екип да визуализирате спринтовете на Scrum и Kanban табла за по-добро разбиране на графиците и зависимостите.

Бонус: шаблони за управление на проекти в Notion!

2. Шаблон за стартови комплект за бизнес Notion

чрез Notion

Шаблонът „Business Starter Kit“ е дигитален команден център за управление на бизнес операциите в различните отдели. С специални секции за данни на клиенти, календари за социални медии, вътрешни документи и проследяване на задачи, той свързва и добавя ефективност към вътрешните работни процеси.

3. Шаблон за проекти и задачи в Notion

чрез Notion

С изгледи на времева линия, календар и Kanban табло, шаблонът „Проект и задачи“ на Notion ви предоставя подробна разбивка на времевите линии, отговорностите и зависимостите за всички задачи по проекта.

4. Шаблон на Notion за въвеждане на нови служители

чрез Notion

Шаблонът на Notion за въвеждане на нови служители помага за оптимизиране на процеса на въвеждане на нови служители. Информацията за служителите се добавя към карти с етикети за лесно категоризиране. Можете също да превключвате между изгледите, за да покажете информация за конкретен отдел или статус на въвеждане.

5. Шаблон за продажбена тръба с автоматизации в Notion

чрез Notion

Благодарение на автоматизацията на базата данни, шаблонът „Sales Pipeline with Automations“ на Notion позволява проследяване в реално време на потенциалните клиенти, докато те преминават през различните етапи на конверсия. Можете също така да автоматизирате действия като преместване на задачи през етапите, като използвате персонализираната автоматизация в този шаблон.

6. Шаблон за портфолио за дизайн в Notion

чрез Notion

Шаблонът „Портфолио с дизайни“ ви помага да съберете най-добрите си работи в дигитално портфолио, което можете да споделите с потенциални клиенти с едно кликване. Можете също да добавите подробни бележки към всеки дизайн, за да предоставите повече контекст за неговата цел и процес на разработка.

7. Шаблон за CRM за продажби на Notion

чрез Notion

Ако търсите прост и ясен шаблон за проследяване на потенциални клиенти и управление на клиентски данни, шаблонът Sales CRM на Notion е точно за вас. С лесен за използване интерфейс, той ви позволява да добавяте подробни бележки за взаимодействия в различни точки на контакт и да добавяте персонализирани етикети за класифициране и приоритизиране на потенциални клиенти.

8. Шаблон за дизайн на Notion Moodboard

чрез Notion

Търсите творческо вдъхновение? Създайте колаж от цветове и текстури в шаблона Simple Design Moodboard Template на Notion, за да откриете нови идеи и да зададете тон на следващия си дизайнерски проект.

9. Шаблон за редакционен календар на Notion

чрез Notion

Създайте персонализирана платформа за управление на съдържанието и визуализирайте работните процеси с шаблона за редакционен календар на Notion. Можете да създавате и възлагате задачи, да планирате дати за публикуване, да категоризирате съдържанието по тип, да проследявате напредъка и да координирате с колегите си от едно място.

10. Шаблон за начална страница на онлайн курс в Notion

чрез Notion

Шаблонът за начална страница на онлайн курсове на Notion помага за дизайна на професионални начални страници за онлайн курсове и материали за обучение на служители. Можете да го използвате, за да покажете ключова информация като график, продължителност, ниво на трудност, учебни цели и др.

Независимо дали се занимавате с няколко срока или координирате усилията на екипа, тези шаблони предоставят структурирана система, която помага на всички (и всичко) да останат на път. Можете също да създадете диаграми на Гант в Notion, за да събирате и визуализирате данни по-ефективно.

Лични шаблони от Notion

Сега, след като работата е подредена, нека обсъдим някои лични (житейски) шаблони на Notion, които ви помагат да поддържате организация в ежедневието си. Те обхващат всичко – от управление на бюджета и планиране на храненето до удобни списъци със задачи и проследяване на навици.

1. Шаблон за списък с четива в Notion

чрез Notion

Искате да запазите прочетени и непрочетени книги, статии, блог публикации, бюлетини и др. на едно място? Изтеглете шаблона „Списък за четене“, за да създадете своя списък с непрочетени материали.

2. Шаблон за кандидатстване за работа в Notion

чрез Notion

Използвайте шаблона за проследяване на кандидатури за работа, за да следите кандидатурите си и да планирате навременни последващи действия с мениджърите по наемане на персонал.

3. Шаблон за планиране на пътувания в Notion

чрез Notion

Независимо дали става въпрос за самолетни билети, резервации в хотели или маршрут на пътуването, шаблонът „Планиране на пътуване“ ви помага да съхранявате цялата документация за пътуването на едно място.

4. Шаблон за проследяване на личните финанси в Notion

чрез Notion

С автоматизацията на базата данни в основата си, шаблонът за проследяване на личните финанси на Notion улеснява финансовото ви пътуване, като автоматично актуализира таблото когато добавяте нови приходи или разходи.

5. Шаблон за дневник на Notion

чрез Notion

Имате нужда от универсален личен дневник? Използвайте шаблона за дневник на Notion, за да документирате събития с датирани записи, организирани по етикети. Той спомага за личното и професионалното ви развитие, като опростява проследяването на навици и цели.

6. Шаблон за планиране на хранене и списък за пазаруване в Notion

чрез Notion

Търсите инструмент, който да улесни планирането на храненето ви? Ето шаблон за планиране на хранене и списък за пазаруване в Notion, който ще ви помогне да организирате седмичното си хранене, да добавите любимите си рецепти и да подготвите списък за пазаруване.

7. Notion Шаблон за прост седмичен списък със задачи

Получете ясна представа за най-важните си задачи за седмицата с шаблона „Прост седмичен списък със задачи“. С ясна програма можете ефективно да приоритизирате работата си.

8. Шаблон „Моят календар“ на Notion

чрез Notion

Създайте персонализиран календар с шаблона „Моят календар“ на Notion и никога повече няма да забравите важна среща или рожден ден на любим човек! 🎂

9. Шаблон за управление на отметки в Notion

чрез Notion

Дръжте намерените в интернет материали на една ръка разстояние, като съхранявате важните страници като отметки, изпращате ги в пощенската си кутия и ги категоризирате според типа им с шаблона „Мениджър на отметки“.

10. Шаблон за професионално CV в Notion

чрез Notion

Откройте се на пазара на труда, като създадете структурирано CV, което веднага привлича вниманието на работодателите към вашия опит, квалификации и постижения с шаблона за професионално CV на Notion.

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблон за ежедневен планиращ календар, за да структурирате графика си около важни задачи и да намалите хаоса в натоварените дни.

Безплатните шаблони на Notion са чудесни инструменти, които ще ви помогнат в пътя към по-добра организация и продуктивност. Ако обаче търсите шаблони за работни процеси с разширени функции или по-голяма възможност за персонализиране, Notion ще ви ограничи.

Ограничения на Notion

Използвате безплатен бизнес шаблон на Notion, за да организирате задачите и екипите си? Или безплатен личен шаблон, за да оптимизирате рутинните си дейности? Вижте недостатъците на тези предварително проектирани оформления по-долу:

Ограничени интеграции: Безплатните шаблони на Notion имат по-малко опции за интеграция с инструменти на трети страни, което затруднява безпроблемния работен процес и синхронизирането на данни.

Ограничения за персонализиране : Разширените функции са достъпни предимно в платените шаблони, което ограничава достъпа до по-широки възможности за персонализиране.

Ограничения за файлове: Безплатните шаблони на Notion имат ограничения по отношение на размера и количеството на качваните файлове, което е неудобно, ако работите с големи файлове или обширен набор от документи.

Основно сътрудничество в екип: Функциите за сътрудничество в екип и разрешенията са по-основни в безплатните шаблони, което ги прави по-малко подходящи за по-големи екипи или сложни проекти.

Тези ограничения могат да повлияят на това колко добре безплатните шаблони на Notion се справят с нюансирани работни процеси.

Нека разгледаме една алтернатива на Notion, която е проектирана да донесе по-голяма ефективност на сложни проекти и процеси.

Алтернативни шаблони на Notion

Когато търсите опция за управление на по-сложни задачи, ClickUp може да бъде добър избор.

Това е ефективна платформа за управление на проекти, която предлага набор от шаблони, отговарящи на различни нужди за продуктивност, независимо дали управлявате задачи, проекти или лични цели.

С функции като диаграми на Гант, времеви линии и зависимости между задачите, предварително проектираните оформления улесняват управлението на екипната работа, планирането на проекти, управлението на документи и др.

Освен това, шаблоните за лична продуктивност разполагат с подробни табла за проследяване на всичко – от ключови показатели за ефективност до лични цели. Разгледайте нашите десет най-добри избора от безплатни, напълно персонализирани шаблони, които ще подобрят вашите работни процеси.

1. Шаблон за екипни документи на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте централизиран център за съхранение и споделяне на всички документи, свързани с вашите продукти, от спецификации на дизайна до ръководства за потребители, с шаблона ClickUp Team Docs.

Шаблонът ClickUp Team Docs е създаден, за да подобри работата в екип. С този шаблон можете да записвате бележки, решения и задачи от вашите срещи на едно място. ClickUp Whiteboards помага за визуализиране на идеите, а редактирането в реално време превръща мозъчната атака и планирането в съвместно усилие.

Шаблонът ви позволява също да създадете екипно уики, което информира всички за организационната йерархия, визията на компанията и др.

Освен това, те включват раздели за записване на важни етапи от проекта. Можете да свържете тези шаблони с другите си страници в ClickUp (като например вашия бюджетен тракер), за да сте сигурни, че цялата ви информация е организирана и леснодостъпна.

Идеален за: Ръководители на екипи, които искат да създадат централизирана уики страница за своите екипи.

💡Съвет от професионалист: За да сте сигурни, че идеите ви се записват ефективно, изберете подходящото приложение за водене на бележки. Прочетете нашето ревю на 10-те най-добри приложения за водене на бележки, за да оцените настоящия си инструмент или да намерите нов.

2. Шаблон за документация на проект в ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за документация на проекти на ClickUp, за да сте в крак с най-сложните проекти.

Търсите по-добра организация в работния процес на вашия проект? Шаблонът за документация на проекти на ClickUp е тук, за да ви помогне. Предварително проектираната рамка обхваща всички аспекти на вашия проект – от създаване на обща картина и поставяне на цели до разпределяне на задачи и проследяване на напредъка – в едно единствено пространство.

Можете да очертаете обхвата на проекта и плана за управление и да документирате планираните етапи, бюджети и рискове. Шаблонът поддържа сътрудничество в реално време чрез функции като етикети за задачи и присвоени коментари, което помага на екипа ви да работи заедно по него.

Идеални за: Проектни мениджъри, които искат да изготвят ясен план и документация за проекта.

3. Шаблон ClickUp Wiki

Изтеглете този шаблон Организирайте, подреждайте и споделяйте важната информация в рамките на вашата организация с шаблона ClickUp Wiki.

Уикито е като електронна библиотека за вашия екип. А шаблонът ClickUp Wiki ви помага да създавате и поддържате тези бази от знания.

Те предлагат персонализирана рамка за организиране на информацията, с опции за подстраници и гъвкави оформления, които да отговарят на вашите нужди.

Шаблонът комбинира wiki документация с функции за управление на задачи, което ви позволява да свързвате wiki страници със задачи, да задавате напомняния и да проследявате напредъка. Това гарантира, че вашата документация остава актуална за текущите проекти.

Освен това, той поддържа вътрешни връзки към свързани уики страници и вграждане на документи, изображения и други медии, създавайки богато и взаимосвързано хранилище.

Идеални за: Уикита за проекти или уикита за екипи, в зависимост от вашите нужди.

4. Шаблон за фирмена уики на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте изчерпателна уики страница за вашата организация с шаблона ClickUp Company Wiki Template.

Специализирана версия на шаблона Wiki, шаблонът ClickUp Company Wiki, се фокусира върху събирането на информация за цялата компания. Той предоставя унифициран център за документиране на бизнес ценности, организационни диаграми и политики на компанията, което улеснява вашите служители да бъдат информирани.

С йерархичната си структура, шаблонът поддържа подстраници за различни области, като фирмени бюлетини, политики за човешки ресурси и ресурси за обучение и развитие. Вградената функция за търсене ви помага да намерите бързо конкретни подробности.

Можете дори да добавите визуални елементи като таблици, диаграми и формуляри, за да отговаряте на въпросите на служителите.

Идеални за: HR екипи, които създават изчерпателна документация относно политиките на компанията.

💡Съвет от професионалист: Използвайте невронната мрежа на ClickUp Brain, един от най-добрите инструменти за писане с изкуствен интелект, за да пишете, редактирате и форматирате съдържание за вашите уики страници. Ако ви липсват идеи, стартирайте подсказка и ще имате готов първи чернови вариант за секунди.

5. Шаблон за бележки от срещи в ClickUp

Изтеглете този шаблон Записвайте дневния ред на срещите, бележките и задачите за изпълнение в шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Шаблонът за бележки от срещи на ClickUp улеснява записването и организирането на ключови детайли от срещите на едно централно място. Той предоставя раздели за записване на важни действия и точки за обсъждане, което ви помага да имате ясна представа за това, което е било обсъдено и какво трябва да бъде проследено.

Можете да създавате и възлагате последващи задачи директно в шаблона, като маркирате участниците и задавате приоритети, за да им помогнете да се съсредоточат върху най-важното.

Шаблонът има и специална секция „Резюме на срещата“ с генериран от изкуствен интелект преглед на ключовите моменти, което ви спестява преглеждане на целия протокол.

Идеални за: Записване на бързи бележки от срещи на екипа, срещи с клиенти и др.

6. Шаблон за бележки по проект в ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте многобройните движещи се части на вашия проект с подробни бележки, като използвате шаблона за бележки по проекти на ClickUp.

Създаден специално за документация, свързана с конкретни проекти, шаблонът ClickUp Project Note Template ви помага да водите подробни бележки за всеки проект. С помощта на персонализирани полета можете да организирате всичко – от обхвата и краткото описание на проекта до окончателния преглед.

Можете също така да очертаете препоръчителните най-добри практики и етапи, заедно с тяхното прогнозирано въздействие върху проекта. Това прави вашата документация изчерпателна и насочена.

Можете да се свържете директно с ресурсите на проекта, като файлове, документи и задачи в шаблона, за лесен достъп. Той разполага и със система за маркиране, която ви помага да сортирате всички задачи по приоритети и фази на проекта. А с наличното история на версиите можете лесно да проследявате промените и да видите как се развиват плановете ви във времето.

Идеални за: Проектни мениджъри, които търсят надеждни шаблони за проектна документация.

7. Шаблон за лична продуктивност на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте своите учебни цели, списъци със задачи, финанси и други с шаблона за лична продуктивност на ClickUp.

Създаден за индивидуална употреба, шаблонът за лична продуктивност на ClickUp ви помага да управлявате личните си задачи и цели. Той включва списъци със задачи, проследяване на цели и мониторинг на напредъка, за да ви помогне да бъдете организирани и фокусирани.

Присвойте широки категории на задачите си (като „Да науча“, „Да купя“ или „Да се свържа“) и след това ги разделите на по-малки подзадачи. Можете дори да добавите персонализирани нива – спешно, високо, нормално и ниско – за да сте сигурни, че се занимавате с правилната задача в даден момент.

Използвайте вградения визуален борд, за да видите плана си за продуктивност (можете да импортирате данни от външни инструменти като Figma и Google Workspace). Шаблонът има и функция за водене на дневник, която ви позволява да добавяте бележки, да маркирате записи и да превръщате всеки текст в задачи.

Идеален за: Всеки, който иска да повиши личната си продуктивност и да постигне целите си.

8. Шаблон за седмичен планиращ календар на ClickUp

Изтеглете този шаблон Настройте седмични задачи, ангажименти и срещи с шаблона за седмичен планиращ календар на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Weekly Planner е създаден, за да поддържа вашата седмица организирана и ефективна. Можете да персонализирате планиращия инструмент за дневен, седмичен или месечен изглед, според вашите нужди.

Шаблонът съчетава елементи от дневник и календар, като ви помага да проследявате задачите, да поддържате отчетност и дори да водите записи за минали дейности. Запишете елементите на лепящи се бележки и ги залепете на планера си или добавете снимки, за да го персонализирате още повече.

Чистият шаблон за бяла дъска ви дава бърз поглед върху всички ваши задачи и срещи. Това улеснява разпределянето на задачите през различните дни, като ви помага да балансирате натоварването си през седмицата.

Идеални за: Фрийлансъри и самостоятелни предприемачи, които трябва да планират седмиците си предварително.

9. Шаблон за планиране на проекти в ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте комбинация от персонализирани полета, като „усилие“, „риск“ и „проблем“, за да определите спешността на задачите с шаблона за планиране на проекти на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Project Planner Template помага за подробното планиране на проекти. Той служи като динамичен документ, който проследява обхвата на проекта, комуникира очакванията и управлява графиците. Той също така документира предположенията и решенията за планиране, за да поддържа съгласуваност между заинтересованите страни.

С този макет можете да зададете зависимости между задачите, за да се уверите, че подзадачите се изпълняват в правилната последователност. Вградените формули проследяват продължителността и бюджета на проекта, което ви помага да вземете информирани решения.

Идеални за: Проектни екипи, които искат да създадат структуриран подход за определяне на обхвата и планиране на своите проекти.

10. Шаблон за база от знания на ClickUp

Изтеглете този шаблон Поддържайте ясен и достъпен център с ръководства, истории на успеха и други с шаблона ClickUp Knowledge Base Template.

Шаблонът ClickUp Knowledge Base ви помага да създадете онлайн център за помощ на вашата компания. Създайте добре структурирана, достъпна библиотека с важни документи и ресурси, от често задавани въпроси и ръководства за отстраняване на проблеми до видео уроци и политики на компанията.

Категоризирайте и маркирайте съдържанието, за да могат служителите бързо да намират това, от което се нуждаят. Можете също да използвате дублирани персонализирани страници, за да гарантирате последователност във всички статии от базата знания.

Идеални за: Мениджъри на знания и HR екипи, които изграждат централизирани хранилища

Управлявайте работните си процеси по-добре с ClickUp

Независимо дали обмисляте проект, който ви вълнува, или ръководите бизнес кампания, дали работите самостоятелно или в екип, шаблоните за продуктивност на ClickUp предлагат разнообразни опции, които отговарят на вашите уникални нужди.

Макар Notion да е страхотен, шаблоните на ClickUp предлагат специфични, усъвършенствани функции и по-високо ниво на персонализация, за да поддържат вашите процеси организирани и ефективни.

А най-хубавото? Можете да използвате тези шаблони безплатно. 💸

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и се насладете на по-ефективен начин да бъдете в крак с работата си.